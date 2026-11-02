Spor haberlerinde abartıya da mecazlara da yer var. Son dönemde Alex Freeman'ı anlatmak için ikisine de başvuruluyor.

Bir yayın organı olan ElGolDigital, Valencia karşısında alınan son derbi galibiyetinin ardından coşarak Freeman'ın “bir dev gibi savunma yaptığını, bir tanrı gibi çalım attığını” yazdı. Villarreal'in sosyal medya hesabı da Freeman'ı “motosiklet kadar hafif, kamyon kadar güçlü” olan “fiziksel bir canavar” diye niteleyerek bu eğlenceye katıldı. Bu övgüler, hafif tabirle, sıra dışı. Ama Freeman için giderek artıyorlar ve o da bunları hak edecek işler yapıyor.

ABD Erkek Millî Takımı savunmacısının sahanın iki yönündeki etkinliği sayesinde potansiyelini görmek her zaman kolaydı. Ancak bu paylaşımların etkili biçimde dile getirdiği gibi, o potansiyel artık kendini gösteriyor. Amerikalı yıldız üst düzeyde oynuyor ve dünya bunu fark etmeye başlıyor. Transfer söylentileri, Villarreal'e gelişinin üzerinden bir yıl bile geçmeden şimdiden dolaşmaya başladı. Şu anda Freeman'ın çevresindeki her şey baş döndürücü bir hızla ilerliyor gibi görünüyor.

Yine de 22 yaşındaki savunmacıyı daha büyük sınavlar bekliyor. Villarreal salı günü dünyanın en iyi takımı Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bunun zorlu bir maç olacağını söylemek yetersiz kalır. En azından Amerikan bakış açısından büyük sorulardan biri, maçın Freeman için ne kadar zorlu geçeceği. PSG ile başa çıkabiliyorsan herkesle başa çıkabilirsin. Dünyanın en iyi takımıyla oynayabiliyorsan belki de “dev” nitelemesi basit bir şakadan fazlasıdır.

Freeman şu ana kadar her sınavı geçti. MLS Next Pro ve MLS basamaklarını hızla aştı. Şimdi ise sahaya her çıktığında hem Villarreal'de hem de ABD Erkek Millî Takımı'nda daha rahat görünüyor. Peki Freeman'ı bundan sonra ne bekliyor? Asıl soru bu, değil mi?