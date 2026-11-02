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Alex Freeman 1-1GOAL

“Tanrı gibi çalım atıyor”: Villarreal ve ABD erkek millî takımının yıldızı PSG sınavına hazırlanırken Alex Freeman'ın müthiş yükselişi, Manchester City ve Manchester United'a transfer söylentilerini beraberinde getirdi

ABD Milli Takımı'nın savunma oyuncusu, İspanya'daki etkileyici performansının ardından Premier League'den ilgi görüyor. Şimdi ise salı günü Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG karşısında bugüne kadarki en zorlu sınavını verebilir.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Spor haberlerinde abartıya da mecazlara da yer var. Son dönemde Alex Freeman'ı anlatmak için ikisine de başvuruluyor.

    Bir yayın organı olan ElGolDigital, Valencia karşısında alınan son derbi galibiyetinin ardından coşarak Freeman'ın “bir dev gibi savunma yaptığını, bir tanrı gibi çalım attığını” yazdı. Villarreal'in sosyal medya hesabı da Freeman'ı “motosiklet kadar hafif, kamyon kadar güçlü” olan “fiziksel bir canavar” diye niteleyerek bu eğlenceye katıldı. Bu övgüler, hafif tabirle, sıra dışı. Ama Freeman için giderek artıyorlar ve o da bunları hak edecek işler yapıyor.

    ABD Erkek Millî Takımı savunmacısının sahanın iki yönündeki etkinliği sayesinde potansiyelini görmek her zaman kolaydı. Ancak bu paylaşımların etkili biçimde dile getirdiği gibi, o potansiyel artık kendini gösteriyor. Amerikalı yıldız üst düzeyde oynuyor ve dünya bunu fark etmeye başlıyor. Transfer söylentileri, Villarreal'e gelişinin üzerinden bir yıl bile geçmeden şimdiden dolaşmaya başladı. Şu anda Freeman'ın çevresindeki her şey baş döndürücü bir hızla ilerliyor gibi görünüyor.

    Yine de 22 yaşındaki savunmacıyı daha büyük sınavlar bekliyor. Villarreal salı günü dünyanın en iyi takımı Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bunun zorlu bir maç olacağını söylemek yetersiz kalır. En azından Amerikan bakış açısından büyük sorulardan biri, maçın Freeman için ne kadar zorlu geçeceği. PSG ile başa çıkabiliyorsan herkesle başa çıkabilirsin. Dünyanın en iyi takımıyla oynayabiliyorsan belki de “dev” nitelemesi basit bir şakadan fazlasıdır.

    Freeman şu ana kadar her sınavı geçti. MLS Next Pro ve MLS basamaklarını hızla aştı. Şimdi ise sahaya her çıktığında hem Villarreal'de hem de ABD Erkek Millî Takımı'nda daha rahat görünüyor. Peki Freeman'ı bundan sonra ne bekliyor? Asıl soru bu, değil mi?

  • Villarreal'le büyümek ve seviye atlamak

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    ZUMA Press Wire

    Alex Freeman, ocak ayında Orlando'dan Villarreal'e katıldığından bu yana Real Madrid karşısında etkileyici bir performans sergiledi ve Valencia'ya gol attı.

    Freeman, ocak ayında Orlando'dan Villarreal'e ayrılmaya bilinçli olarak karar verdi. Fiziksel özellikleri dikkat çekiyordu ancak elit seviyeye ulaşmak için teknik yönünü geliştirmesi gerekiyordu. Villarreal, ona hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde üst düzeyde oynarken bunu yapma fırsatı sundu.

    Bu transfer, onu birden fazla açıdan konfor alanının dışına da çıkardı.

    “Böyle yerlere gittiğinizde her zaman şüpheleriniz değilse bile sorularınız olur,” dedi nisan ayında GOAL'e. “Mesele kendinize öncelik vermek ve risk almak, değil mi? Yalnızca daha iyi bir oyuncu değil, daha iyi bir insan da olmak istiyorsunuz. Evimden çok uzağa taşındım. Artık gerçekten büyümem gerekiyor, değil mi? Daha fazla çocuk olamam. Bana çocuk muamelesi yapılmasını bekleyemem.”

    Büyüdüğünü söylemek bile yaşadığı gelişimi anlatmaya yetmez. Geçen sezonun son bölümünde Villarreal formasıyla dokuz kez sahaya çıkan Freeman, bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere şimdiden 14 kez oynadı. Kadroda sık sık rotasyona gidilse de Freeman önemli maçlarda birçok kez forma giydi. Kulübünün şu ana kadarki üç Avrupa maçının tamamında oynadı. Ayrıca Real Madrid'e 1-0 kaybettikleri maça ilk 11'de başladı ve maçın oyuncusu seçilebilecek düzeyde bir performans sergiledi. Ardından daha önce sözü edilen Valencia derbisi galibiyetinde gol attı.

    Özellikle La Liga'daki istatistikleri gelişimini ortaya koyuyor. Yarattığı fırsatlar, rakip hatları aşan paslar, uzun paslar, pas sayısı ve pas isabet yüzdesinde 84. yüzdelik dilimde veya üzerinde yer alıyor. Başarılı çalımlarda ve kazanılan ikili mücadelelerde ise 90. yüzdelik dilimde. Savunma yönünde hâlâ gelişmesi gereken alanlar var ancak Real Madrid yıldızı Yan Diomande'nin de yer aldığı yakın tarihli bir pozisyon, Freeman'ın bazı savunma eksiklerini telafi edebilecek doğal atletik kapasiteye sahip olduğunu gösterdi.

    Freeman, Villarreal'e atletik özellikleriyle tanınan bir oyuncu olarak geldi. Veriler, artık çok daha komple bir oyuncu olduğunu gösteriyor. La Liga kariyerinin henüz başında transfer söylentilerinin çıkmasının nedeni de bu.

  • Tottenham, Manchester City ve Manchester United pusuda mı?

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    ZUMA Press Wire

    Birkaç Premier League kulübü durumunu takip ederken ocak ayı Amerikalı savunmacı için ilginç geçebilir.

    Villarreal'in geçen ocak ayında Freeman'ı Orlando'dan transfer etmek için yaklaşık 4 milyon dolar ödediği bildiriliyor. Transfer söylentileri, kulübün beklenenden çok daha kısa sürede bu tutarın hayli üzerinde bir gelir elde edebileceğine işaret ediyor.

    Football Insider'a göre Tottenham, Manchester City ve Manchester United, Freeman'ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında. Özellikle Tottenham, onu bu yaz İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan Pedro Porro'nun yerine doğrudan oynayabilecek bir futbolcu olarak görüyor.

    Büyük kulüplerin onu izlediğine şüphe yok. Listede yer almayan başka kulüpler de mutlaka onu takip edecektir. Freeman mevcut seviyesinde oynamayı sürdürürse teklifler gelecektir. Tek soru, hangi seçeneğin en mantıklısı olacağı.

    Freeman'ın odaklanacağı bir başka alan da millî takım futbolu. 2030 döngüsü başlarken ABD erkek millî takımında çok önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

  • United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Freeman, ABD millî takımında liderliğe doğru yükselişini sürdürüyor

    ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası serüveninden akılda kalan görüntülerden biri, Freeman'ın Avustralya'ya attığı golden sonraki kutlamaydı. VAR incelemesi nedeniyle kutlama kesintiye uğradı ancak ABD takımının bütün oyuncularının Freeman'ın peşinden sahanın bir ucundan diğerine koşması unutulmaz bir görüntü yarattı.

    Bu maçın ardından ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Freeman'a övgüler yağdırdı. Pochettino, oyuncuyu ilk kez yalnızca bir yıl önce Gold Cup için kadroya çağırmıştı.

    Pochettino, „Onun gelişimini anlatmak zor“ dedi. „Çok mütevazı biri. Olağanüstü özelliklere sahip. Öğrenmek istiyor ve her zaman dinliyor. Sadece çalıştırmaktan değil, birlikte vakit geçirmekten de gerçekten keyif aldığınız bir oyuncu. Bana göre kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip olağanüstü bir oyuncu.“

    Pochettino'nun bu inancını korumasını sağlayan işaretler gördüğüne şüphe yok. Son kampta Freeman, saha içinde ve dışında liderlik rolü üstlendi. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, birden fazla Dünya Kupası maçına ilk 11'de çıkmış olmak üzere milli formayı 26 kez giydi.

    Dünya Kupası sonrası ilk kamptaki dört maçın tamamında forma giydi ve üçüne ilk 11'de başladı. Sağ bekte daha fazla sorumluluk üstlendi. Freeman, Dünya Kupası'na kıyasla düzenli olarak daha ileri pozisyonlara çıktı ve bu fırsatları sık sık iyi değerlendirdi. Bunun en iyi örneği, Kanada karşısında Justin Ellis'in galibiyet golünün asistini yaptığı pozisyondu.

    Freeman kamp sırasında, „Sanırım daha çok liderlik rolü üstlenmeye başladım“ dedi. „Belki buna alışkın değilim ama bu kampın yapısı gereği kendiliğinden gelişti. Bana göre bunu kabullenmem ve ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri kişi olmam gerekiyor. Burada bir süredir bulunan genç oyunculardan biri olduğum için tavsiye almak üzere ilk geldikleri kişilerden biri olabilirim. Ben de hazır olmalı ve bana geldiklerinde ihtiyaç duydukları her konuda onlarla konuşabilmeliyim.“

    Freeman, 23 yaşında olmasına rağmen şimdiden tecrübeli bir oyuncu gibi konuşuyor ve oynuyor. Salı günü, kariyerinin en büyük sınavlarından birinde de böyle oynaması gerekecek.

  • Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonuna karşı sürpriz yapma fırsatı

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    ZUMA Press Wire

    Villarreal, Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu PSG ile karşılaştığında Alex Freeman, Avrupa’nın en iyilerine karşı kendini sınamak için bir fırsat daha bulabilir.

    Son iki sezonun her birinde büyük kupayı kazanan PSG, bu sezon rakiplerini kolaylıkla geçiyor. Kısa süre önce hem Manchester City'ye hem de Barcelona'ya dörder gol attı. Çoğu kişiye göre Villarreal'in hiç şansı yok.

    Yine de maç oynanmadan bitmiş değil ve Freeman sahada olmayı umuyor. Real Madrid karşısında güçlü bir performans sergileyerek bu üst düzeyde mücadele edebileceğini gösterdi. Transfer söylentileri devam ederse bir gün kendisini bu düzeyde oynarken bulabilir. Şimdilik favori olmayan, sürpriz yapmayı uman tarafta.

    Villarreal'in sürpriz yapabilmesi için kusursuz olması gerekecek. Kaleciden forvete kadar her şeyin plana uygun gitmesi şart. Hatta muhtemelen planlanandan da iyi gitmesi gerekecek. PSG'yi yenmek için ne gerektiğini önceden planlamak mümkün değil.

    Bunun için devasa, güçlü, belki de futbol tanrılarının desteğini almış gibi görünen bir şey gerekecek. İyi haber şu ki dışarıdan bakanlar Freeman'ın tam da buna uygun olabileceğine inanıyor. Salı günü bu beklentileri karşılarsa, her oynadığında potansiyeli daha da yükseliyor gibi görünen oyuncuyu tanımlamak için yeni sözler bulmaları gerekecek.

    Freeman, bu yaz GOAL ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Bence millî takımda bulunmam, Orlando ve Villarreal'de oynamam, beni bir bakıma şekillendiren deneyimlerdi. Bir oyuncu olarak bu isimlerle aynı düzeyde kalabileceğimi biliyorum. Oyuna girdiğimde yüzde 100 hazır olmalı, oynadığımda bütün mücadelelerimi kazanmalıyım. Hücumda ve savunmada hazır olmalı, oyunumun her yönünü geliştirmeliyim.

    “Benim için mesele şu: ‘Oyunumu, günümüzde gördüğümüz hem hücum eden hem savunma yapan beklerin oyununa nasıl dönüştürebilirim?’ Sahada yüzde 100'ümü verebilmek ve en iyi olduğumu düşünmek gerekiyor. Bu tür bir özgüvenin beni daha iyi yapacağını biliyorum.”