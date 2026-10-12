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City making a mockery of EPL_1-1.jpgGetty/GOAL

Tam bir saçmalık! Manchester City'nin ceza almadan oynamaya devam etmesi, Premier League sezonunun tamamını neredeyse anlamsız hâle getiriyor

Enzo Maresca'nın ekibi, Anfield'da sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. Ancak şimdi takımın üzerinde, İngiltere'nin en üst düzey liginin itibarını zedeleyen bir gölge var.

James Westwood
Çeviri:

  • Premier League’in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından çıktığı ilk maç, Manchester City için sonunda kolay bir galibiyete dönüştü. Ancak ilk bir saat kadar maç gergin geçti. Anfield’ı dolduran 56 bin öfkeli Liverpool taraftarı, üzerinde “Shamchester” ve “Hileci” yazan pankartlarla ve “1967’den beri kupa kazanmadınız” tezahüratlarıyla City’ye karşı düşmanca bir atmosfer yarattı. Taraftarlar, City’nin 2009’daki Abu Dabi devralmasından önce kazandığı son kupaya atıfta bulunuyordu. Bu devralma, Etihad’daki dokuz yıllık utanç dönemini başlatmıştı.

    Stadyumun DJ’i de maç öncesinde ve sonrasında yaptığı pek de örtülü olmayan şarkı seçimleriyle buna katkıda bulundu. Çalınan parçalar arasında Wolfmother’ın “Joker and the Thief” ve Fleetwood Mac’in “Little Lies” şarkıları vardı. Ancak Ryan Gravenberch ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce City, Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki’nin ikinci yarıdaki golleriyle rahat bir 3-0 galibiyet aldı ve Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

    Bu, hakkının elinden alındığını düşünmek için belki de en fazla nedeni olan kulübe karşı güçlü bir mesaj veren galibiyetti. Liverpool, 2013-14 ve 2018-19 sezonlarının ikisinde de City’nin ardından ikinci oldu; ikinci sezonda şampiyonluğu yalnızca bir puanla kaçırdı. Liverpool, 2021-22 sezonundaki şampiyonluk yarışını kıl payı kaybetmesinin de City’nin saha dışındaki aldatmacasının doğrudan sonucu olduğunu kuşkusuz savunacaktır.

    City, Premier League’in kararına itiraz etti ve bu sürecin ne zaman tamamlanacağını kimse kesin olarak bilmiyor. Yalnızca Premier League yöneticilerinin gözünde değil, kamuoyunun gözünde de masumiyeti kanıtlanana kadar suçlu. Bu nedenle pazar günkü galibiyet anlamsız geldi. Nihai bir karara varılana kadar City’nin alacağı diğer bütün galibiyetler de öyle gelecektir.

    City’nin devam eden başarısından olumsuz etkilendiğini her kulübün iddia edebilecek olması, ligin tamamını da artık önemsiz hissettiriyor.

  • Kuşatılmışlık psikolojisi

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Manchester City oyuncuları zorluklar karşısında dimdik duruyor ancak çabalarının somut bir sonuç vermesi pek olası görünmüyor.


    City'nin mevcut oyuncuları ile Maresca ve teknik ekibinin bu durumda hiçbir suçu yok. Yapabilecekleri tek şey, arkalarında duran sadık taraftarlarının desteğiyle profesyonelliklerini koruyup yükselişlerini sürdürmeye çalışmak. Nitekim City taraftarları, Anfield'da yüzlerce şişme muz sallayarak içinde bulundukları duruma mizahla meydan okudu ve takımın ikinci ligde oynadığı 1980'li yıllardan kalma bir geleneği yeniden canlandırdı.

    Kulübün etrafındaki tüm tartışmalar, City'yi belki de hiç olmadığı kadar tehlikeli bir takım hâline getiren bir kenetlenme yarattı. Maresca maçın ardından, „Gürültü kopacağını biliyorduk ama maç kazanarak kendi sesimizi duyurmalıyız,“ dedi. Kadrosuyla birlikte yaptığı coşkulu kutlama da bir lig galibiyetinden çok kupa finali zaferini andırıyordu.

    Haaland ise bir adım daha ileri gitti: „Manchester City'nin parçası olan herkes, her taraftar için bu, uzun süre bizimle kalacak güzel bir an. Zordu. Gerçekten zordu ama baştan sona inanılmaz bir karakter gösterdik. Herkesle gurur duyuyorum.“ City'nin sevilmemeyi umursamadığı açık; bunu motivasyon kaynağı olarak kullanacak.

    Ancak dışarıdan bakan herkes için izlemesi zor ve tuhaf bir manzaraydı. Pep Guardiola döneminin zirvesinde City'nin oynadığı futbolun parlaklığına hayran kalmamak ve buna saygı duymamak mümkün değildi. Şimdi ise bütün bunlara gölge düştü; Maresca yönetimindeki Haaland ve takım arkadaşlarının çabaları da bu gölgeden payını alıyor. Artık isteksiz de olsa duyulan bir takdir yok. Onun yerini, Premier League'in saygınlığını tehdit eden katıksız bir öfke ve ağır bir adaletsizlik duygusu aldı.

    City ne kadar karakter gösterirse göstersin, artık kelimenin tam anlamıyla yalnızca gururu için oynayan bir kargaşa unsuruna dönüştü. Sonunda beklendiği gibi ağır bir puan silme cezası alır ve hatta küme düşerse bu galibiyetlerin hiçbir önemi kalmayacak; Liverpool gibi rakipler son gülen taraf olacak.

  • “Düzmece lig”

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Premier League olumsuzlukların gölgesinde kalma riskiyle karşı karşıya. City'nin itibarı da önümüzdeki haftalarda ve aylarda zarar görmeye devam edecek.

    Öte yandan City, temyiz başvurusunda bir şekilde başarılı olursa Premier League markası onarılamayacak biçimde zarar görebilir. Çünkü sistematik mali usulsüzlüklerinin cezasız kalmasını, hatta yalnızca para cezası gibi hafif bir yaptırımla geçiştirilmesini kimse kabul etmez. City, mevcut kulüp sahiplerinin desteği olmadan sıfırdan yeniden başlamak zorunda bırakılmazsa çoğu insan bundan sonra bir futbol kulübü olarak meşruiyetini sorgulayacak.

    City'nin itibarı şimdiden yerle bir olmuş durumda ve bu süreç uzadıkça daha da kötüleşecek. Maresca'nın takımı Anfield'da açıklandığında duyuru, “Küme düşüyorsunuz, küme düşüyorsunuz, küme düşüyorsunuz!” tezahüratları arasında neredeyse tamamen duyulmaz hâle geldi. Maçın sonlarına doğru ise City oyuncularının topa her dokunuşu “Hileci!” bağırışlarıyla karşılandı. Bununla her hafta baş etmek zorunda kalacaklar.

    Manchester United efsanesi Gary Neville, Sky Sports stüdyosunda, “Önümüzdeki birkaç ay beni Man City maçlarının yayın görevinden alabilirseniz harika olur,” dedi. “İnsanlar ligin bir düzmece olduğunu düşünecek ve bu olumsuz düşünceyi aklınızdan çıkaramayacaksınız. Onların [City taraftarlarının] bunun üzerlerinde bırakacağı lekeyi, damgayı ve vereceği zararı şu anda fark ettiklerini sanmıyorum.”

    Eski Arsenal yıldızı Paul Merson da Sky'ın Soccer Saturday programında görüşlerini dile getirdi ve City'nin perde arkasındaki eylemlerinin geniş çaplı etkisini yerinde bir şekilde özetledi. “Kendinize tek bir soru sorun: Man City yaptıklarını yapmasaydı Premier League'i kazanır mıydı? Kesinlikle mümkün değildi,” dedi. “Ligi üst yönetimdekiler sayesinde kazandılar. Her mevkide en iyi iki oyuncuya sahiptiler ve üst yönetimdekiler olmasaydı bunu başaramazlardı.

    “Mesele madalyalar değil, yaşanan anlardır. Başkalarının yaşayacağı anları ellerinden aldılar. Hayatta önemli olan yaşanan anlardır ve siz bunları başkalarının elinden aldınız. Man City'nin üst yönetimindekiler, başkalarının hayatlarında yaşayacağı anları çaldı.”

  • En karanlık günler

    etihad stadium
    (C)Getty Images

    Her şey yolunda giderse Manchester City, sezon bitmeden çok önce akıbetini öğrenebilir. Ancak her şeyin yolunda gidip gitmeyeceği büyük bir soru işareti.

    City, altı maçın ardından Premier League zirvesinde Arsenal'ın üç puan önünde. Yaz transfer döneminde harcadığı 450 milyon sterlin (596 milyon dolar) ve Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ile Illiman Ndiaye gibi isimlerin zaten üst düzey olan kadrosuna kattığı derinlik sayesinde, şampiyonu tahtından indirebilecek kadar güçlü görünüyor. Bunu başarırlarsa mayıstaki kupa töreni son derece tuhaf geçer.

    Bunun gerçekleşmesine kesinlikle izin verilemez, değil mi? City'nin ilk dört şampiyonluğu hâlihazırda hukuka aykırı görülüyor; bunlara bir yenisinin eklenmesi düşünülemez. City hakkındaki mali suçlamalara ilişkin bir karara varılması üç yıl sürdü. Bu süre, verilecek cezanın belirlenmesi için de fazlasıyla yeterli olmalıydı.

    Premier League taraftarları şimdi bir tür belirsizliğe mahkûm ve bu sezonun tamamen boşa gitmesi gibi ciddi bir risk var. Mevcut durumdan en çok Arsenal rahatsız olacaktır. City devre dışı kalsaydı muhtemelen ligi rahatlıkla kazanır, son Şampiyonlar Ligi hedefi için de daha fazla gücü kalırdı. Arsenal iki kulvarda da hedefe ulaşamazsa Mikel Arteta'nın sessiz kalacağını düşünmek zor.

    Puan tablosunun diğer ucunda, küme düşmeme mücadelesi veren pek çok kulüp, City karşısında alabileceği ve büyük fark yaratabilecek altı değerli puanı gözden çıkarmak zorunda kalabilir. Avrupa kupalarına katılma yarışı içindeki kulüplerin de şikâyet etmek için gerekçeleri olur. Ellerinden alınan daha nice “an”...

    City'nin temyiz başvurusunun 14 Aralık'tan itibaren görüşülebileceği bildirildi. Üç üyeli bağımsız kurulun nihai kararını vermek için ardından en fazla 30 günü olacak. Ancak City, mali ihlallerine ilişkin soruşturma boyunca çok sayıda geciktirme taktiğine başvurdu ve hukuk uzmanları temyiz sürecinde de benzer bir yaklaşım izleyeceğini öngörüyor.

    İlk bağımsız kurul, City'ye uygulanması gereken yaptırımları belirlemek üzere toplanacak. ESPN'in haberine göre bu süreç temyizle eş zamanlı ilerleyecek. Her şey sorunsuz giderse şubat ortasına kadar kararın verilmesi ve cezaların uygulanması mümkün olabilir. Bu da sezonun bitimine üç ay kala rekabetin ruhunu belki de güçlükle koruyabilir.

    Ancak süreç daha fazla uzarsa durum bir saçmalığa dönüşebilir. Bu hafta sonu itibarıyla Premier League'i izlemek, sezon öncesi dönemdekine benzer bir sabır ve dayanıklılık sınavına dönüştü. Bir süre daha bazıları için neredeyse hiçbir şeyin önemi olmayacak ve City'nin elde ettiği hiçbir başarıya anlam yüklenmeyecek. İngiliz futbolunun en karanlık günlerini yaşıyoruz.