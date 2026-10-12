Premier League’in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından çıktığı ilk maç, Manchester City için sonunda kolay bir galibiyete dönüştü. Ancak ilk bir saat kadar maç gergin geçti. Anfield’ı dolduran 56 bin öfkeli Liverpool taraftarı, üzerinde “Shamchester” ve “Hileci” yazan pankartlarla ve “1967’den beri kupa kazanmadınız” tezahüratlarıyla City’ye karşı düşmanca bir atmosfer yarattı. Taraftarlar, City’nin 2009’daki Abu Dabi devralmasından önce kazandığı son kupaya atıfta bulunuyordu. Bu devralma, Etihad’daki dokuz yıllık utanç dönemini başlatmıştı.

Stadyumun DJ’i de maç öncesinde ve sonrasında yaptığı pek de örtülü olmayan şarkı seçimleriyle buna katkıda bulundu. Çalınan parçalar arasında Wolfmother’ın “Joker and the Thief” ve Fleetwood Mac’in “Little Lies” şarkıları vardı. Ancak Ryan Gravenberch ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce City, Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki’nin ikinci yarıdaki golleriyle rahat bir 3-0 galibiyet aldı ve Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

Bu, hakkının elinden alındığını düşünmek için belki de en fazla nedeni olan kulübe karşı güçlü bir mesaj veren galibiyetti. Liverpool, 2013-14 ve 2018-19 sezonlarının ikisinde de City’nin ardından ikinci oldu; ikinci sezonda şampiyonluğu yalnızca bir puanla kaçırdı. Liverpool, 2021-22 sezonundaki şampiyonluk yarışını kıl payı kaybetmesinin de City’nin saha dışındaki aldatmacasının doğrudan sonucu olduğunu kuşkusuz savunacaktır.

City, Premier League’in kararına itiraz etti ve bu sürecin ne zaman tamamlanacağını kimse kesin olarak bilmiyor. Yalnızca Premier League yöneticilerinin gözünde değil, kamuoyunun gözünde de masumiyeti kanıtlanana kadar suçlu. Bu nedenle pazar günkü galibiyet anlamsız geldi. Nihai bir karara varılana kadar City’nin alacağı diğer bütün galibiyetler de öyle gelecektir.

City’nin devam eden başarısından olumsuz etkilendiğini her kulübün iddia edebilecek olması, ligin tamamını da artık önemsiz hissettiriyor.