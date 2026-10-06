24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
GFX Chelsea Drogba 1-1GOAL

Tam anlamıyla çılgın bir sezon! Chelsea, Şampiyonlar Ligi lanetini nasıl kırıp Bayern Münih'i kendi sahasında yendi?

Düşünmesi bile imkânsızdı! İç çekişmelerle ve büyük bir teknik direktör değişikliğiyle dolu çalkantılı bir sezon, Chelsea'nin Avrupa şampiyonluğunu kazanmasıyla sona erdi

Peter McVitie
Çeviri:

  • John Terry, Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda sırılsıklam olmuş sahada penaltı noktasına doğru uzun ve tek başına yürüyüşüne çıktığında saat 01.30'du. Manchester United'a karşı oynanan seri penaltı atışlarında Chelsea'nin beşinci penaltısını kullanmak için kendini hazırlayan kaptan, takımını tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu yapmaya yalnızca bir an uzaklıktaydı. 

    Kaydı ve top direğe çarptı. United sonraki iki penaltısını gole çevirdi, ancak Nicolas Anelka'nın vuruşunu Edwin van der Sar kurtardı ve Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi rüyası yıkıldı.

    Terry, saatler sonra Rus başkentinde otel odasında tek başına durup dışarı bakarken kendine şu soruyu soracaktı: "Neden?" "Neden o anda? Neden yağmur yağmaya başladı?" 

    Dört yıl sonra, Didier Drogba 2012'de Allianz Arena'da penaltı noktasına geldiğinde, neredeyse on yıla yayılan o saplantının ağırlığını taşıyordu. Kısa bir koşunun ardından ayağının bir dokunuşuyla Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'i ters köşeye gönderdi. Yıllarca yaşanan kahredici hayal kırıklıklarının ardından Chelsea sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

    İşin absürt yanı, bunu tüm ihtimallere rağmen başarmış olmalarıydı. Chelsea'nin altın jenerasyonu yaşlanıyordu ve geçici teknik direktör Roberto Di Matteo yönetimindeki parçalanmış kadro, kaotik geçen yerel sezonda sendeleyerek ilerlemişti.

    Yine de, rüyanın tamamen erişilemez göründüğü anda bir şekilde Avrupa'yı fethetmişlerdi.

  • İsyan!

    FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA
    AFP

    Genç bir Portekizli teknik direktörün gelişi, Chelsea'yi bir üst seviyeye taşıması bekleniyordu ama her şey ters gitti

    Moskova'daki o yağmurlu gece ile Münih'teki mucizevi toparlanma arasında, Chelsea'nin oyuncuları ve taraftarları için biriken travmalarla dolu dört yıl vardı. 2009'da hakem Tom Henning Ovrebo'nun Barcelona karşısındaki meşhur hakem faciası, Andres Iniesta'nın Stamford Bridge'deki ev sahibi taraftarların kalbine 93. dakikada sapladığı hançerle zirveye ulaştı. 2010'da Jose Mourinho geri dönerek onları son 16 turunda saf dışı bıraktı ve Inter ile kupayı kazanmaya giden yolda ilerledi. Bir yıl sonra İngiliz rakibi United, Londra ekibini çeyrek finalde eleyip ardından Premier League şampiyonluğunda geride bırakarak çifte acı yaşattı. 2010-11 sezonu sona erdiğinde, birçok kişi Chelsea'nin bir sonraki seviyeye asla çıkamayacağına inanıyordu.

    Ancak o yaz Abramovich, onları kıtanın baskın gücüne dönüştürecek beyni bulduğuna inanıyordu. Andre Villas-Boas, 33 yaşında taktik dehası olarak Porto'dan geldi; görevi Chelsea'nin kontra atak futbolunu daha eğlenceli, daha modern bir oyun anlayışıyla değiştirmek ve daha da önemlisi gücün yaşlanan altın jenerasyondan daha genç bir oyuncu grubuna geçişini yönetmekti. 

    Bunun yerine onun dönemi, Stamford Bridge'de varoluşsal bir krizi tetikledi.

    Portekizli teknik adam, stoperlerin azalan hareketliliğini açığa çıkaran önde kurulu bir savunma hattında ısrar ederken, aynı anda kadrodaki büyük egoları da kızdırıp marjinalleştirdi. Frank Lampard, Ashley Cole ve Drogba kendilerini düzenli olarak yedek kulübesinde buldu ve bu durum hararetli yüzleşmelere yol açtı. Teknik adamın devrimi, Chelsea ile Avrupa elitine girmenin yerine, kendini henüz kanıtlamamış bir taktikçi ile silinip atılmayı reddeden kazananlar ve liderler grubu arasında ideolojik bir savaş başlattı.

    Çatışma, Şubat 2012'de Stadio San Paolo'da zirve noktasına ulaştı. Napoli'ye karşı oynanacak bu son 16 turu maçı öncesinde Villas-Boas zaten baskı altındaydı ve bu eşleşmenin görev süresini belirleyeceğini biliyordu.

    Gazetecilere şöyle dedi: "Bir değişimin yaşanmasına yönelik açık bir eğilim vardı ama kulübün ve yönetim kurulunun yakın geçmişte [yayınladığı] mesajlar, gelecekteki projelere yaklaşım biçimimizde bir değişiklik olduğuna açıkça işaret ediyor. Bu futbol kulübünün kültürel geçmişi göz önüne alındığında spekülasyonlar normal ama artık farklı bir bakış açısı olduğunu anlamalısınız. 

    "Gelecek yıl ne yapacağımıza, bize kazanabileceğimiz en fazla kupayı getirecek bir takım kurmaya büyük inancımız var. Gelecek yıl konusunda gerçekten çok kendime güveniyorum. Bu, şu anda olanlarla ilgili hiçbir sorumluluğu ortadan kaldırmıyor ama sadece takımı değil kulübün kültürünü ve yapısını da değiştirmek için üç yıllık bir projemiz vardı. 

    "Yapmamız gereken çok şey, çok sayıda plan vardı, bu yüzden gelecek için heyecanlıyım. Sahibin bana tam güveni var. İşimi yapmak için buradayım ve benim işim bu yıl ile önümüzdeki iki yılı kapsıyor."

    İtalya'daki ilk maçta Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi ve Marek Hamsik'li ölümcül Napoli ile karşılaşan Villas-Boas tartışmalı bir karar verdi: Lampard, Cole ve Michael Essien'i yedek bıraktı. 

    Kumar tutmadı. Juan Mata oyunun gidişine aykırı şekilde Chelsea'yi erken öne geçirse de Napoli'nin hücum hattı, Ramires ile Raul Meireles'in orta sahasını defalarca deldi ve stoperler Gary Cahill ile David Luiz'i zor durumda bıraktı. Lavezzi iki gol attı, Cavani de bir kez fileleri havalandırdı; İtalyanlar adeta coşarak maçı 3-1 kazandı.

    Chelsea'nin eski muhafızları yedek kulübesinde taş kesilmiş şekilde otururken, Villas-Boas kenarda yalnız kalmıştı.

    On iki gün sonra, West Brom'a karşı alınan kasvetli yenilginin ardından Abramovich üç yıllık planını çöpe attı ve Villas-Boas görevde 256 günü doldurduktan sonra kovuldu. 

    Premier League'de beşinci sırada yer alan ve Avrupa'da umutsuz görünen Chelsea için sezon bitmiş gibiydi. Geçici görev, Chelsea'nin eski orta saha oyuncularından olan sessiz Di Matteo'ya verildi; ondan sadece isyan halindeki kadroya yeniden huzur getirmesi istendi.

  • Muhteşem bir geri dönüş

    Chelsea FC v SSC Napoli - UEFA Champions League Round of 16
    Getty Images Sport

    Roberto Di Matteo'nun göreve getirilmesi Chelsea'yi istikrara kavuşturmaya yardımcı oldu ve büyük bir geri dönüşe ilham verdi

    Villas-Boas'ın soyunma odasının en etkili isimlerini tasfiye etme girişimi başarısız olunca, Di Matteo eski muhafızın gücünü yeniden tesis etmeyi seçti. Napoli'yle oynanacak rövanş için yüksek savunma çizgisinden vazgeçti ve takımın omurgasını yeniden sahaya sürdü. Lampard, Terry, Cole ve Drogba'nın tamamı ilk 11'e döndü. 

    Stamford Bridge'de ardından gelen şey, inanılmaz bir kararlılık gösterisiydi. 28. dakikada Ramires, Drogba'ya orta yaptı ve Fildişili yıldız kendisini topa atarak yaptığı kafa vuruşuyla Chelsea'yi öne geçirdi. İkinci yarının başında Terry, Napoli savunmasının üzerine yükselip Lampard'ın kullandığı korneri kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve Chelsea'yi deplasman golleriyle öne taşıdı.

    Ancak drama bitmekten çok uzaktı; Gokhan Inler, 55. dakikada ağları bularak tribünleri susturdu ve Napoli'nin üstünlüğünü yeniden sağladı. Buna rağmen ev sahibi ekip pes etmedi. Bitime 15 dakika kala Andrea Dossena ceza sahasında topa elle müdahale etti, Lampard da topun başına geçip penaltıyı ortadan sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

    Toplam skorda durum 4-4 olunca eşleşme uzatmalara gitti. 105. dakikada Drogba, ceza sahasında iki savunmacıyı peşine taktı ve topu geriye çıkardı; Branislav Ivanovic de şutunu üst köşeye gönderdi. Son düdük, ev sahibi takımın toplamda 5-4'lük galibiyetini ilan ettiğinde Di Matteo büyük bir sevinçle sahaya koştu. Artık miadını doldurmuş kalıntılar olarak görülen büyük yıldızlar, kulüp tarihinin Avrupa'daki en büyük geri dönüşlerinden birine imza atmıştı.

    Chelsea çeyrek finale yükseldi ve burada Benfica'yı nispeten rahat geçti, ancak yarı finalde onları bekleyen takım çarpıcı, devrimci ve durdurulamaz gibi görünen bir ekipti: Pep Guardiola'nın Barcelona'sı.

  • Barcelona'dan intikam

    FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi Final
    Getty Images Sport

    Pep Guardiola'nın takımı karşısında Chelsea, bir başka felaketle karşı karşıya kalacak gibi görünüyordu

    Drogba'nın ikonik golü, Chelsea'ye Londra'daki ilk maçtan avantajı getirdi, ancak futbol tarihinin en büyük kulüp takımı olarak görülen ekibe karşı Maviler turun henüz bitmediğini biliyordu. Sonuçta bu, üç yıl önce aynı aşamada Iniesta'nın son dakikalarda attığı belirleyici golle hayallerini tartışmalı şekilde yıkan takımın ta kendisiydi. 

    2012'de ise onları bir başka felaketin beklediği görülüyordu. Rövanşın 43. dakikasına gelindiğinde maç planı tamamen çökmüştü.

    Önce stoper Cahill, henüz 12. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Ardından yıkıcı darbeler peş peşe geldi: Sergio Busquets 35. dakikada yakın mesafeden topu ağlara göndererek toplam skoru eşitledi ve iki dakika sonra kaptan Terry bir anlık çılgınlıkla top oyunda değilken Alexis Sanchez'e diz attı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Iniesta devre arasından hemen önce takımının ikinci golünü attığında, 10 kişi kalmış ve stopersiz oynayan Chelsea için tam bir yıkımın kapıda olduğu düşünülüyordu.

    Bir şekilde, devre arasından hemen önce Lampard umut ışığını yaktı; Brezilyalı oyuncu ceza sahasına koşu yaparken Ramires'e harika bir ara pası gönderdi. Orta saha oyuncusu büyük bir cesaretle topu kaleci Victor Valdes'in üzerinden aşırtarak toplam skoru 2-2'ye getirdi ve bir anda Chelsea deplasman golleriyle öne geçti.

    İkinci yarı tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesiydi. Chelsea çaresiz bir şekilde derinde savunma kurdu; Drogba da savunmadaki boşlukları kapatmak için neredeyse bir sol bek gibi oynadı. Barcelona, Maviler'i baskı altına alıp adeta boğdu ve ikinci yarının başlarında Drogba'nın ceza sahası içinde Cesc Fabregas'ı düşürmesiyle bir avantaj daha yakaladı. O sezon zaten 63 gol atmış olan Lionel Messi penaltı için topun başına geçti ve vuruşunda topu üst direğe nişanladı. 83. dakikada Arjantinli fenomen, ceza sahası dışından yaptığı alçak vuruşta direğe takıldı.

    Barcelona, Londra ekibine karşı her şeyini ortaya koydu ama bir türlü golü bulamadı. Sonra 91. dakikada kritik an geldi. Savunmadan çaresizce uzaklaştırılan topu, Fernando Torres orta sahada kadife yumuşaklığındaki ilk dokunuşuyla kontrol etti. Liverpool'dan £50 milyonluk anlaşmayla geldikten sonra büyük hayal kırıklığı yaratan forvet ileri fırladı, Valdes'i geçip topu boş ağlara yuvarladı. İngiliz ekibi toplamda 3-2 kazandı. 

    Chelsea Camp Nou'da ayakta kalmıştı, ancak zaferin bedeli çok ağır oldu. O gece çıkan kartlar nedeniyle dört kilit isim, Terry, Ramires, Ivanovic ve Meireles, Bayern'e karşı oynanacak finalde cezalı duruma düştü. 

    Chelsea Münih'teki finale yükselmişti, ancak kadro büyük ölçüde dağılmıştı.

  • Yeniden finalde

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
    AFP

    Di Matteo'nun, Londra ekibi Bayern'le karşılaşırken dört yıldız oyuncusu eksikti.

    19 Mayıs 2012'de Chelsea, her şeyin aleyhine olduğu bir senaryonun içine çıktı. Allianz Arena'da Bayern ile karşılaşan Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi döneminde finalde saha avantajına sahip olan bir takımla ilk kez karşı karşıya geliyordu. 

    Bayern, stadı kırmızı ve beyaza bürümüştü ve utanç verici ve çalkantılı bir sezon geçiren, derme çatma bir Chelsea takımına karşı başarıya ulaşacağından emindi.

    Dört kilit oyuncusundan yoksun olan Di Matteo, bazı taktiksel değişiklikler yapmak zorunda kaldı. David Luiz ile Cahill, stoper ikilisini oluşturmak için hamstring sakatlıklarından apar topar geri döndürülürken, 22 yaşındaki Ryan Bertrand Avrupa'daki ilk maçına çıktı ve Arjen Robben ile Philipp Lahm'ın yarattığı tehdidi dizginlemeye yardımcı olması için sol kanatta görevlendirildi.

    Lampard, "Moskova'daki hayal kırıklığını bize ilham vermesi için kullanmamız gerekiyor" dedi. "Moskova'dan iyi ve kötü anılarımız var ama en önemlisi, o maçı kaybetmiş olmamız. Buraya geri dönmemiz biraz zaman aldı ama bunu yapabilecek güce sahip olduğumuzu biliyorduk. Ancak maçı kazanırsak yarın bizim için bir telafi olacak."

    Sonraki 90 dakika, birçok açıdan Camp Nou'daki zaferin bir yansımasıydı. Bayern hücumda durmak bilmedi; Robbery ve Franck Ribery, kanatlarda dalga dalga gelen baskıyla Chelsea'yi dehşete düşürdü. 87. dakikaya gelindiğinde Bayern'in 35, Chelsea'nin ise dokuz şutu vardı. Yine de Cole'un son anda yaptığı müdahaleler ve Petr Cech'in kurtarışlarıyla Chelsea ayakta kaldı.

    İkinci yarının sonlarına doğru Chelsea neredeyse çöktü. Toni Kroos, arka direğe ortaladı; Thomas Muller markajından sıyrılıp kafa vuruşunu yaptı ve top Cech'in üzerinden sekip üst direğin altına çarparak ağlara gitti. Stat çılgına dönerken teknik direktör Jupp Heynckes, skoru bulan oyuncuyu hemen savunmacı Daniel Van Buyten ile değiştirerek galibiyeti korumaya yöneldi. Chelsea'nin Avrupa rüyasının tanıdık bir sonla biteceği hissi oluşmuştu.

    Bitime iki dakika kala Torres, Chelsea'nin maçtaki ilk kornerini kazandırdı. Mata, ön direğe doğru sert ve dışa falso alan bir top kesti; ceza sahası içinde koşusunu atan Drogba ise Jerome Boateng'in üzerinden yükselip güçlü kafa vuruşuyla topu Neuer'in yanından ağlara gönderdi. 

    Ev sahibi takımın taraftarları sessizliğe gömülürken Chelsea maçı uzatmalara taşıdı.

  • Nihai kefaret

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
    AFP

    Chelsea, yoğun geçen bir sezonun sonunda şampiyonluğu kazanmak için Münih'te Almanya şampiyonunu ezip geçti.

    Uzatmalarda da tempo arttı ve maç daha da öngörülemez bir hâl aldı. Ek sürenin üçüncü dakikasında Drogba, ceza sahasında Ribery'ye müdahalede bulundu ve penaltıya sebebiyet verdi. 

    Terry, Drogba ve Chelsea taraftarları en kötüsünden korktu.

    Eski Chelsea oyuncusu Robben, maçı bitiren darbeyi vuracakmış gibi görünen penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Ancak maçtan önce Bayern'in penaltı alışkanlıklarını saatlerce inceleyen Cech, soluna alçak bir dalış yaptı ve Robben'in şutunu çıkarıp topu göğsünde kontrol etti. 

    120 dakikanın ardından düdük çaldığında, kupanın sahibini bir kez daha penaltı atışları belirleyecekti.

    Bayern adına ilk penaltıyı Lahm gole çevirirken, Chelsea'nin ilk atışında Mata'nın vuruşunu Neuer kurtardı. Mario Gomez ve takımının üçüncü penaltısını kullanan Neuer hata yapmazken, David Luiz ve Lampard Chelsea'yi ayakta tuttu. Cole'un Chelsea'nin dördüncü penaltısını soğukkanlı şekilde gole çevirmesinin ardından Bayern adına topun başına Ivica Olic geçti, ancak Cech topu dışarı çeldi.

    Ardından Bastian Schweinsteiger geldi. Orta saha oyuncusu vuruş öncesinde duraksadı ve Cech'in topu direğe çelmesiyle dehşete kapılarak izledi. Çek kaleci, o gece karşı karşıya kaldığı altı penaltının tamamında doğru köşeyi tahmin etti.

    Her şey Drogba'ya kalmıştı. Moskova'da dört yıl önce gördüğü kırmızı kart nedeniyle United'a karşı beşinci penaltıyı kullanma şansını kaybetmişti; Terry'nin direğe nişanladığı o penaltı. Şimdi ise kurtuluşla burun burunaydı. 

    "Kendime güveniyordum," diyen Drogba, aylar önce Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili ile penaltı atışlarını kaybetmişti. "Ama vuruşu kullanmaya gitmeden önce, Afrika Uluslar Kupası'nda takımıma finali kazandırabilecekken kaçırdığım anı düşünmeye başladım. Bu çok zordu ama aynı zamanda Petr Cech bunca kurtarış yapmışken benim de gol atmam gerektiğini düşünüyordum. Diğer seferde hepimiz yıkılmış ve ağlarken olduğu gibi değil, Chelsea'yi güldürmek istiyordum."

    Kısa, iki adımlı bir koşunun ardından Drogba, Neuer ters köşeye giderken topu sakin bir şekilde sağ alt köşeye yuvarladı.

    Mourinho, Ancelotti ve Luiz Felipe Scolari gibi teknik dehalar, en güçlü ve baskın kadrolara sahip olmalarına rağmen başarısız olurken, geçici bir teknik direktör bunu başardı ve Premier League'i altıncı sırada bitiren bir takımı kulüpler düzeyinde futbolun en büyük onuruna ulaştırdı.

    İnatçılık, hayatta kalma içgüdüsü ve yaşlanan çekirdek kadronun geçmişteki kalp kırıklıklarıyla tanımlanmayı reddetmesi, Abramovich'in Avrupa rüyasını gerçeğe dönüştürdü. 

    "Sadece kazandığımız için mutluyum," dedi Di Matteo. "Bu kulüp için tarihi bir gece... Dört yıl önce kulüp çok acı verici bir deneyim yaşamıştı. O sırada evde izliyordum ve John Terry için çok üzülmüştüm çünkü onun galibiyet golünü atması bir film senaryosu gibi olurdu. 

    "Kulüp bunu uzun zamandır bekliyordu. Büyük bir yüreğe, tutkuya, motivasyona ve arzuya sahip bir oyuncu grubumuz var. Bu kupayı kazanabilmenin tek yolu buydu. Tüm grup, teknik ekip ve oyuncular, muazzam bir çaba ortaya koydu ve bu gece çok mutluyuz."

    Moskova'daki yağmurlu geceden dört yıl sonra, tartışmalı Chelsea kadrosu nihai kefaret hikâyesine imza atmıştı.