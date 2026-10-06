Moskova'daki o yağmurlu gece ile Münih'teki mucizevi toparlanma arasında, Chelsea'nin oyuncuları ve taraftarları için biriken travmalarla dolu dört yıl vardı. 2009'da hakem Tom Henning Ovrebo'nun Barcelona karşısındaki meşhur hakem faciası, Andres Iniesta'nın Stamford Bridge'deki ev sahibi taraftarların kalbine 93. dakikada sapladığı hançerle zirveye ulaştı. 2010'da Jose Mourinho geri dönerek onları son 16 turunda saf dışı bıraktı ve Inter ile kupayı kazanmaya giden yolda ilerledi. Bir yıl sonra İngiliz rakibi United, Londra ekibini çeyrek finalde eleyip ardından Premier League şampiyonluğunda geride bırakarak çifte acı yaşattı. 2010-11 sezonu sona erdiğinde, birçok kişi Chelsea'nin bir sonraki seviyeye asla çıkamayacağına inanıyordu.

Ancak o yaz Abramovich, onları kıtanın baskın gücüne dönüştürecek beyni bulduğuna inanıyordu. Andre Villas-Boas, 33 yaşında taktik dehası olarak Porto'dan geldi; görevi Chelsea'nin kontra atak futbolunu daha eğlenceli, daha modern bir oyun anlayışıyla değiştirmek ve daha da önemlisi gücün yaşlanan altın jenerasyondan daha genç bir oyuncu grubuna geçişini yönetmekti.

Bunun yerine onun dönemi, Stamford Bridge'de varoluşsal bir krizi tetikledi.

Portekizli teknik adam, stoperlerin azalan hareketliliğini açığa çıkaran önde kurulu bir savunma hattında ısrar ederken, aynı anda kadrodaki büyük egoları da kızdırıp marjinalleştirdi. Frank Lampard, Ashley Cole ve Drogba kendilerini düzenli olarak yedek kulübesinde buldu ve bu durum hararetli yüzleşmelere yol açtı. Teknik adamın devrimi, Chelsea ile Avrupa elitine girmenin yerine, kendini henüz kanıtlamamış bir taktikçi ile silinip atılmayı reddeden kazananlar ve liderler grubu arasında ideolojik bir savaş başlattı.

Çatışma, Şubat 2012'de Stadio San Paolo'da zirve noktasına ulaştı. Napoli'ye karşı oynanacak bu son 16 turu maçı öncesinde Villas-Boas zaten baskı altındaydı ve bu eşleşmenin görev süresini belirleyeceğini biliyordu.

Gazetecilere şöyle dedi: "Bir değişimin yaşanmasına yönelik açık bir eğilim vardı ama kulübün ve yönetim kurulunun yakın geçmişte [yayınladığı] mesajlar, gelecekteki projelere yaklaşım biçimimizde bir değişiklik olduğuna açıkça işaret ediyor. Bu futbol kulübünün kültürel geçmişi göz önüne alındığında spekülasyonlar normal ama artık farklı bir bakış açısı olduğunu anlamalısınız.

"Gelecek yıl ne yapacağımıza, bize kazanabileceğimiz en fazla kupayı getirecek bir takım kurmaya büyük inancımız var. Gelecek yıl konusunda gerçekten çok kendime güveniyorum. Bu, şu anda olanlarla ilgili hiçbir sorumluluğu ortadan kaldırmıyor ama sadece takımı değil kulübün kültürünü ve yapısını da değiştirmek için üç yıllık bir projemiz vardı.

"Yapmamız gereken çok şey, çok sayıda plan vardı, bu yüzden gelecek için heyecanlıyım. Sahibin bana tam güveni var. İşimi yapmak için buradayım ve benim işim bu yıl ile önümüzdeki iki yılı kapsıyor."

İtalya'daki ilk maçta Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi ve Marek Hamsik'li ölümcül Napoli ile karşılaşan Villas-Boas tartışmalı bir karar verdi: Lampard, Cole ve Michael Essien'i yedek bıraktı.

Kumar tutmadı. Juan Mata oyunun gidişine aykırı şekilde Chelsea'yi erken öne geçirse de Napoli'nin hücum hattı, Ramires ile Raul Meireles'in orta sahasını defalarca deldi ve stoperler Gary Cahill ile David Luiz'i zor durumda bıraktı. Lavezzi iki gol attı, Cavani de bir kez fileleri havalandırdı; İtalyanlar adeta coşarak maçı 3-1 kazandı.

Chelsea'nin eski muhafızları yedek kulübesinde taş kesilmiş şekilde otururken, Villas-Boas kenarda yalnız kalmıştı.

On iki gün sonra, West Brom'a karşı alınan kasvetli yenilginin ardından Abramovich üç yıllık planını çöpe attı ve Villas-Boas görevde 256 günü doldurduktan sonra kovuldu.

Premier League'de beşinci sırada yer alan ve Avrupa'da umutsuz görünen Chelsea için sezon bitmiş gibiydi. Geçici görev, Chelsea'nin eski orta saha oyuncularından olan sessiz Di Matteo'ya verildi; ondan sadece isyan halindeki kadroya yeniden huzur getirmesi istendi.