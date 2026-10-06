Uzatmalarda da tempo arttı ve maç daha da öngörülemez bir hâl aldı. Ek sürenin üçüncü dakikasında Drogba, ceza sahasında Ribery'ye müdahalede bulundu ve penaltıya sebebiyet verdi.
Terry, Drogba ve Chelsea taraftarları en kötüsünden korktu.
Eski Chelsea oyuncusu Robben, maçı bitiren darbeyi vuracakmış gibi görünen penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Ancak maçtan önce Bayern'in penaltı alışkanlıklarını saatlerce inceleyen Cech, soluna alçak bir dalış yaptı ve Robben'in şutunu çıkarıp topu göğsünde kontrol etti.
120 dakikanın ardından düdük çaldığında, kupanın sahibini bir kez daha penaltı atışları belirleyecekti.
Bayern adına ilk penaltıyı Lahm gole çevirirken, Chelsea'nin ilk atışında Mata'nın vuruşunu Neuer kurtardı. Mario Gomez ve takımının üçüncü penaltısını kullanan Neuer hata yapmazken, David Luiz ve Lampard Chelsea'yi ayakta tuttu. Cole'un Chelsea'nin dördüncü penaltısını soğukkanlı şekilde gole çevirmesinin ardından Bayern adına topun başına Ivica Olic geçti, ancak Cech topu dışarı çeldi.
Ardından Bastian Schweinsteiger geldi. Orta saha oyuncusu vuruş öncesinde duraksadı ve Cech'in topu direğe çelmesiyle dehşete kapılarak izledi. Çek kaleci, o gece karşı karşıya kaldığı altı penaltının tamamında doğru köşeyi tahmin etti.
Her şey Drogba'ya kalmıştı. Moskova'da dört yıl önce gördüğü kırmızı kart nedeniyle United'a karşı beşinci penaltıyı kullanma şansını kaybetmişti; Terry'nin direğe nişanladığı o penaltı. Şimdi ise kurtuluşla burun burunaydı.
"Kendime güveniyordum," diyen Drogba, aylar önce Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili ile penaltı atışlarını kaybetmişti. "Ama vuruşu kullanmaya gitmeden önce, Afrika Uluslar Kupası'nda takımıma finali kazandırabilecekken kaçırdığım anı düşünmeye başladım. Bu çok zordu ama aynı zamanda Petr Cech bunca kurtarış yapmışken benim de gol atmam gerektiğini düşünüyordum. Diğer seferde hepimiz yıkılmış ve ağlarken olduğu gibi değil, Chelsea'yi güldürmek istiyordum."
Kısa, iki adımlı bir koşunun ardından Drogba, Neuer ters köşeye giderken topu sakin bir şekilde sağ alt köşeye yuvarladı.
Mourinho, Ancelotti ve Luiz Felipe Scolari gibi teknik dehalar, en güçlü ve baskın kadrolara sahip olmalarına rağmen başarısız olurken, geçici bir teknik direktör bunu başardı ve Premier League'i altıncı sırada bitiren bir takımı kulüpler düzeyinde futbolun en büyük onuruna ulaştırdı.
İnatçılık, hayatta kalma içgüdüsü ve yaşlanan çekirdek kadronun geçmişteki kalp kırıklıklarıyla tanımlanmayı reddetmesi, Abramovich'in Avrupa rüyasını gerçeğe dönüştürdü.
"Sadece kazandığımız için mutluyum," dedi Di Matteo. "Bu kulüp için tarihi bir gece... Dört yıl önce kulüp çok acı verici bir deneyim yaşamıştı. O sırada evde izliyordum ve John Terry için çok üzülmüştüm çünkü onun galibiyet golünü atması bir film senaryosu gibi olurdu.
"Kulüp bunu uzun zamandır bekliyordu. Büyük bir yüreğe, tutkuya, motivasyona ve arzuya sahip bir oyuncu grubumuz var. Bu kupayı kazanabilmenin tek yolu buydu. Tüm grup, teknik ekip ve oyuncular, muazzam bir çaba ortaya koydu ve bu gece çok mutluyuz."
Moskova'daki yağmurlu geceden dört yıl sonra, tartışmalı Chelsea kadrosu nihai kefaret hikâyesine imza atmıştı.