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Talking Tactic Griezmann 1-1 GOAL

Taktikleri konuşalım: Antoine Griezmann'ın yarım kalan bir işi var ve Orlando City SC'ye hayal kurma fırsatı verdi

Antoine Griezmann'ın golleri, yaratıcılığı ve taktik zekâsı Orlando City'nin hücumunu canlandırarak takıma kupa kazanma umudunu yeniden verdi.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Antoine Griezmann, Atletico Madrid'e dönmek zorundaydı. Ne de olsa orada yarım kalmış bir işi vardı. MLS'e transferi ise Dünya Kupası'na üç ay kala, biraz şaşırtıcı biçimde Orlando City'ye imza atmayı seçtiğinde daha çok kaçınılmaz bir adım gibi görünüyordu.

    Orlando o sırada büyük sıkıntı içindeydi. MLS'te ondan daha kötü bir savunma yoktu. Kulüp, uzun süredir takımın başında olan teknik direktör Oscar Pareja'nın görevine yalnızca üç maçın ardından son vermişti. Orlando bu üç karşılaşmada, NYCFC'den yediği beş gol de dahil olmak üzere toplam 11 gol yemişti. Griezmann'ın tercihi tuhaftı.

    Griezmann ise hemen Atletico Madrid'e döndü. Madrid'deki son aylarında, bir türlü gerçekleştiremediği hayalin peşindeydi: Atletico Madrid formasıyla büyük bir kupa kazanmak. Griezmann, 2019'da Barcelona'ya kupa kazanma hedefiyle gitmişti. O dönemde Avrupa Ligi dışında bir kupa kazanmamıştı; bu başarı da Diego Simeone'nin takımının hedeflerinin çok gerisinde kalıyordu.

    Barcelona'da da kupa kazanamadı. 2021'de Atletico Madrid'e döndüğünde yeniden kurması gereken ilişkiler ve belki de kazanacağı bir kupa vardı. 2026'ya gelindiğinde bu mümkün görünüyordu. Atletico Madrid, Kral Kupası için tüm gücünü ortaya koydu. Deportivo, Betis ve Barcelona'yı eledi. Real Sociedad karşısında favoriydi.

    Ancak bu hedef sonunda gerçekleşmedi. Griezmann maça ilk 11'de başladı, fakat Real Sociedad penaltı atışları sonunda kazanırken kenardan izlemek zorunda kaldı. Orlando City'ye yıkılmış halde, hâlâ o hayalin peşinde geldi; belki de yanlış takımla bu hedefe ulaşmaya çalışıyordu.

    Yine de bir şekilde tam tersi oldu.

  • Griezmann'ın gelişinden önce hayatta kalmak

    Orlando City SC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Oscar Pareja, sezonun başlamasından yalnızca üç maç sonra görevden alındı.

    Griezmann'ın imza attığı gün ile takıma katıldığı gün arasındaki maçlarda Orlando yerinde saydı. Montreal karşısındaki galibiyet, kötü gidişata son verdi. Dünya Kupası arasına, son yedi maçında yalnızca iki yenilgi aldığı bir dönemden geçerek girdi. Bu, göz kamaştırıcı bir performans değildi ama sezona yaptığı berbat başlangıca göre belirgin bir ilerlemeydi.

    Ardından Griezmann, sarı saçları ve rakiplerini zorlayan ayak oyunlarıyla geldi. Gelişi büyük bir merak da uyandırmıştı. Bu oyuncunun hangi hâli sahaya çıkacaktı? 35 yaşındaki bir ofansif orta saha oyuncusu bugünlerde MLS'te neler yapabilirdi? Üstelik gol yemeyi bir türlü durduramayan bir kulüp için gelişi herhangi bir şeyi değiştirecek miydi?

    Orlando City kariyerine San Jose karşısında alınan farklı galibiyette attığı golle başladı. Lige alıştıkça golleri ve asistleri de düzenli olarak geldi. Etrafında şekillenecek bir yapı da vardı. Tanımlanması bir o kadar güç ama son derece yetenekli bir futbolcu olan Justin Ellis, onun yanında ileri uçta oynuyordu. Henüz tam olarak oturmamış, anlaşılması güç türlü hareketler ve oyun kalıpları vardı. Griezmann, 2022'de Dünya Kupası ikincisi olan Fransa'da yaptığı gibi belirli bir mevkiye bağlı kalmadan sahada dolaşıyor ve oyunu yönlendiriyordu. Ellis doğru koşuları yapıyordu. Aralarındaki uyum oluşmaya başlamıştı.

  • Orlando'ya ve MLS'e uyum sağlamak

    imago-sport-1084558284.jpg
    NurPhoto

    Griezmann, Atletico Madrid'den transfer olduktan sonra uyum sağlamak için birkaç haftaya ihtiyaç duydu.

    Ancak ilk gerçek büyük maçta pozisyon değişikliği yaşandı. Ellis maça yedek kulübesinde başladı, Griezmann ise daha çok ikinci forvet olarak oynadı. İlk bakışta beklenenin aksine, biraz daha “geride” başlaması Fransız oyuncunun oyunun gelişimini önünde görmesini sağladı. Orlando, ilk yarının bitimine kısa süre kala 1-0 geriye düştü. Ancak Griezmann ikinci yarıda etkisini gösterdi.

    Yeni transfer Daryl Dike'ın hedef santrfor olarak görev yapması, Ellis'in sağda oynaması ve Griezmann'ın ceza sahasına geç koşular yapmasıyla Orlando galibiyeti getiren formülü buldu. Fransız oyuncu, akıllıca bir koşunun ardından yaptığı fırsatçı dokunuşla 53. dakikada golü attı. Galibiyet golü de yaklaşıyordu. Griezmann, 81. dakikada bu golü kaydetti. Ceza sahasında boşluk buldu, kendisini marke eden oyuncudan uzaklaştı ve boştaki topa ilk hamleyi yaparak birçok oyuncunun paniğe kapılabileceği bir anda topu ağlara gönderdi. Orlando sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu, kusursuz formüldü.

    Griezmann maçın ardından, “Son bölgede çok daha agresiftik. Daha fazla baskı yaptık, topla daha agresiftik ve daha hızlıydık. Fikir buydu; şimdi de ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyoruz,” dedi.

  • Kazandıran formülü bulmak

    Orlando City SC v Real Salt Lake
    Getty Images Sport

    Dike-Griezmann-Ellis üçlüsü, MLS'in en etkili üçlülerinden biri hâline geldi.

    O günden bu yana da durum böyle. Orlando bazı maçları kaybedebilir. Ancak son derece hücum odaklı oyun sistemi, kaybettiği maçlarda bile gol bulmasını sağlıyor. Dike son savunma oyuncusunun hizasında oynarken, Ellis sağdan içeri sızıyor, Griezmann ise aradaki tüm boşlukları dolduruyor. Orlando böylece hücumda gerçek bir akıcılık yakaladı.

    29 Ağustos'ta Minnesota United ile oynanan ve 3-3 biten çalkantılı maç, bunu belki de en iyi özetleyen karşılaşmaydı. Orlando, ikinci golü Griezmann'ın attığı maçta 2-0 öne geçti ve kontrolü rahatça elinde tutuyor gibiydi. Ardından beş dakika içinde üç gol yedi ve bir puan alabilmek için Tyrese Spicer'ın duraklama dakikalarındaki beraberlik golüne ihtiyaç duydu.

    Kontrol mü? Kesinlikle hayır. Peki ya mücadele ve inanç? İşte o var. Griezmann, o maçtan bu yana Orlando'nun oynadığı son sekiz maçın yedisinde gol attı veya asist yaptı. Bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Orlando bu süreçte 20 gol attı. Griezmann bu gollerin 11'inde pay sahibiydi. Bir de şu gerçekten harika aldatmacasını eklerseniz sayı 12'ye çıkıyor.

  • İstatistiksel üstünlük

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    Griezmann, hücum ve savunma katkısıyla ligin en iyileri arasında yer alıyor.

    Dolayısıyla bireysel istatistikleri oldukça iyi görünüyor. 14 maçta 12 gol ve yedi asist, bu ölçekte bile hayli sıra dışı. Gelişmiş istatistikleri ise daha da etkileyici.

    90 dakika başına yarattığı 2,54 pozisyon, onu hücum oyuncuları arasında yüzde 97'lik dilime yerleştiriyor (Messi, 2,59 ile az farkla önünde). 90 dakika başına gol ortalamasında yalnızca Messi ve Dallas forması giyen Petar Musa onu geçiyor. Griezmann, takıma katıldığından bu yana 90 dakika başına beklenen gol katkısında lig üçüncüsü; Evander, Hany Mukhtar, Son Heung-Min ve Luis Suarez'in önünde.

    Savunmada da her zamanki gibi güven veriyor. Hücum oyuncuları arasında yalnızca beş isim, rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümünde Griezmann'dan daha fazla kez top kazandı. Fransız oyuncu, 90 dakika başına top kazanma sayısında yüzde 98'lik dilimde yer alıyor. Griezmann hiçbir zaman atletizmine bel bağlamadı. Tıpkı Thomas Muller gibi, onu bugüne kadar taşıyan şey zekâsı ve oyunu okuma becerisi oldu. Bu özellikleri fazlasıyla korudu ve bunlar onu maçlara etki eden bir oyuncu hâline getirdi.

  • Tamamlanması gereken iş

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    Griezmann'ın Orlando City'si playofflarda hâlâ başarılı bir seri yakalayabilir.

    Bir de ölçülemeyen etkenler var. Griezmann, ağartılmış ve dağınık saçlarıyla boy gösterdi. Instagram hesabına göz attığınızda bolca şapşal özçekim, beyzbol maçları ve koleksiyon kartlarına duyduğu tutkuyu görüyorsunuz. Minnesota Vikings'in antrenman tesisinde Ellis ve Dike'a pas atarken görüntülendi. Ardından kendisine atılan bir pası yakalayınca sayı bölgesinde dans etti. Çocuklarının Little League maçlarına da gidiyor.

    Griezmann, Amerikan kültürüne duyduğu hayranlığı hiç gizlemedi. Bu ilgiyi yansıtan bolca içerik bekleyenler de kesinlikle hayal kırıklığına uğramadı.

    Peki ya Orlando? Hâlâ gol yemeyi durduramıyor. Bu sezon yalnızca Sporting KC daha fazla gol yedi. Buna karşılık Orlando da çok gol atmaya başladı. 41 puanla Doğu Konferansı'nda yedinci sırada. Hücum istatistikleri, önündeki altı takımın üçünden daha iyi. Play-off'larda saha avantajı elde etmesi ihtimal dışı değil. Orlando, maç başına gol sayısında MLS'de altıncı, yenilen gol sayısında ise 28. sırada.

    Bir zamanlar yalnızca yenilgilerin olduğu yerde artık olasılıklar var. Evet, savunma şampiyonluk kazandırır. Ama çok iyi hücum oyuncuları da kazandırır. Belki de Griezmann, hayalinin peşinden yeniden gitme fırsatı bulacak. Henüz tamamlamadığı bir iş var.