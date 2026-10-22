Antoine Griezmann, Atletico Madrid'e dönmek zorundaydı. Ne de olsa orada yarım kalmış bir işi vardı. MLS'e transferi ise Dünya Kupası'na üç ay kala, biraz şaşırtıcı biçimde Orlando City'ye imza atmayı seçtiğinde daha çok kaçınılmaz bir adım gibi görünüyordu.

Orlando o sırada büyük sıkıntı içindeydi. MLS'te ondan daha kötü bir savunma yoktu. Kulüp, uzun süredir takımın başında olan teknik direktör Oscar Pareja'nın görevine yalnızca üç maçın ardından son vermişti. Orlando bu üç karşılaşmada, NYCFC'den yediği beş gol de dahil olmak üzere toplam 11 gol yemişti. Griezmann'ın tercihi tuhaftı.

Griezmann ise hemen Atletico Madrid'e döndü. Madrid'deki son aylarında, bir türlü gerçekleştiremediği hayalin peşindeydi: Atletico Madrid formasıyla büyük bir kupa kazanmak. Griezmann, 2019'da Barcelona'ya kupa kazanma hedefiyle gitmişti. O dönemde Avrupa Ligi dışında bir kupa kazanmamıştı; bu başarı da Diego Simeone'nin takımının hedeflerinin çok gerisinde kalıyordu.

Barcelona'da da kupa kazanamadı. 2021'de Atletico Madrid'e döndüğünde yeniden kurması gereken ilişkiler ve belki de kazanacağı bir kupa vardı. 2026'ya gelindiğinde bu mümkün görünüyordu. Atletico Madrid, Kral Kupası için tüm gücünü ortaya koydu. Deportivo, Betis ve Barcelona'yı eledi. Real Sociedad karşısında favoriydi.

Ancak bu hedef sonunda gerçekleşmedi. Griezmann maça ilk 11'de başladı, fakat Real Sociedad penaltı atışları sonunda kazanırken kenardan izlemek zorunda kaldı. Orlando City'ye yıkılmış halde, hâlâ o hayalin peşinde geldi; belki de yanlış takımla bu hedefe ulaşmaya çalışıyordu.

Yine de bir şekilde tam tersi oldu.