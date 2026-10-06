Günün sonunda, Cavan Sullivan'ın istediği tek şey sarılmak gibi görünüyordu.

Meksika karşısında geçen 65 hareketli, dağınık, kaotik ve sonunda zaferle biten dakikanın ardından Sullivan, USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino tarafından oyundan alındı. Bundan sadece üç dakika önce ise dikkat çekici bir gole imza atmıştı; 30 yarddan daha uzak bir mesafeden, yerini kaybetmiş kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermişti. Bu harika bir andı, artık 17 yaşında olan oyuncunun bir gün neye dönüşebileceğine dair bir kesitti.

Ancak Philadelphia Union'ın hücum oyuncusu kulübeye doğru yürürken onu yarım bir sarılama karşıladı. Sullivan bir kucaklaşma istiyordu. Pochettino ise ona hafifçe dokundu.

Tek bir kısa etkileşim bize ancak bu kadarını anlatır. Ancak daha geniş çerçevedeki meydan okuma açık. Sullivan, kendi jenerasyonunun hakkında en çok konuşulan Amerikalı yeteneklerinden biri ve böyle goller bu sesin daha da yükselmesine yol açacak. Pochettino, onun kendini ifade etmesine izin verirken bir yandan da bu çocuğun ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalışıyor.

Sahada da Sullivan'a özgürlük vermekle onu ne zaman dizginlemek gerektiğini bilmek arasında bir denge kurmak gerekiyor. Bunu bulmak ise onu bu kadar etkili yapan şeyin ne olduğunu anlamakla başlıyor ve Philadelphia bunun için faydalı bir başlangıç noktası sunuyor.