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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

Taktik konuşmaları: Cavan Sullivan kaosun içinde parlıyor, Mauricio Pochettino USMNT'nin genç yıldızından en iyi verimi nasıl alabilir?

Philadelphia Union'ın genç oyuncusunun hareketliliği ve presi, ABD Milli Takımı'ndaki çıkışının neden tek bir muhteşem golden ibaret olmadığını gösteriyor. Mesele, özgürlük ile ölçülülük arasında denge kurmak.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Günün sonunda, Cavan Sullivan'ın istediği tek şey sarılmak gibi görünüyordu.

    Meksika karşısında geçen 65 hareketli, dağınık, kaotik ve sonunda zaferle biten dakikanın ardından Sullivan, USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino tarafından oyundan alındı. Bundan sadece üç dakika önce ise dikkat çekici bir gole imza atmıştı; 30 yarddan daha uzak bir mesafeden, yerini kaybetmiş kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermişti. Bu harika bir andı, artık 17 yaşında olan oyuncunun bir gün neye dönüşebileceğine dair bir kesitti.

    Ancak Philadelphia Union'ın hücum oyuncusu kulübeye doğru yürürken onu yarım bir sarılama karşıladı. Sullivan bir kucaklaşma istiyordu. Pochettino ise ona hafifçe dokundu.

    Tek bir kısa etkileşim bize ancak bu kadarını anlatır. Ancak daha geniş çerçevedeki meydan okuma açık. Sullivan, kendi jenerasyonunun hakkında en çok konuşulan Amerikalı yeteneklerinden biri ve böyle goller bu sesin daha da yükselmesine yol açacak. Pochettino, onun kendini ifade etmesine izin verirken bir yandan da bu çocuğun ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalışıyor.

    Sahada da Sullivan'a özgürlük vermekle onu ne zaman dizginlemek gerektiğini bilmek arasında bir denge kurmak gerekiyor. Bunu bulmak ise onu bu kadar etkili yapan şeyin ne olduğunu anlamakla başlıyor ve Philadelphia bunun için faydalı bir başlangıç noktası sunuyor.

  • Cavan Sullivan nasıl bir oyuncu?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Sullivan'ın en iyi pozisyonu net, ancak onu doğru şekilde nasıl kullanacağını bulmak bir ölçüde zorluk yarattı.

    Her genç yetenekte olduğu gibi taraftarlar, antrenörler ve sosyal medya kalabalığı kaçınılmaz olarak bir tür "oyuncu benzetmesi" arıyor. Bu sporun takipçileri genellikle bir referans noktasına, EAFC puanının ya da orada burada karşılarına çıkabilecek kısa kliplerin ötesine geçen bir şeye ihtiyaç duyuyor. Sullivan'da ise yeniden tasarlanmış, hafifçe ayarlanmış ve çok daha kaotik bir Phil Foden görüyoruz.

    Ve bu iyi bir şey.

    MLS'in görece korunaklı ortamında, yani daha az gözün üzerinde olduğu ve açıkçası uluslararası futbola göre daha düşük tempolu bir yapıda, Sullivan pozisyon açısından nispeten katı bir rolde oynuyor. Sullivan ile en erken gençlik yıllarından bu yana çeşitli görevlerde çalışan Philadelphia Union başantrenörü Ryan Richter, 17 yaşındaki oyuncuya gevşek anlamda modern bir ters kanat gibi görev yapması talimatını verdi. Sullivan sol ayaklı ve sağ kanattan içeri kat ederek yüksek hızda dripling üzerinden oyun kurabiliyor. Bu nedenle o sezon tüm kulvarlardaki 22 maçının 17'sinde sağ tarafta görev yaptı.



    Ve sonuçlar iyi görünüyor. Sullivan, MLS'te yedi gol ve 12 asist üretti. Beklenen gol ve beklenen asist verilerinin ikisi de yüzde 94'lük dilimde ya da daha üstünde yer alıyor. Şut etkinliği nispeten yüksek, bu da modern oyunun beklentileriyle örtüşüyor. MLS'teki 50 şutunun 40'ını sol ayağıyla çekti. Bunların 22'si kaleyi buldu. Şutları çoğunlukla ceza sahasının sağ üst bölümünden geliyor. Ancak yedi golünün tamamı ceza sahası içinden, yakın mesafeden geldi. Nitekim hem rakamlar hem de göz testi, onun topu kaleye yakın bölgede alıp dar alanlar bulduğunda en iyi haline ulaştığını gösteriyor. Elbette bireysel ifadeye alan var ama Sullivan temelde çok belirli bir rolü yerine getiriyor ve bunu da büyük bir başarıyla yapıyor.

    Bu, eski teknik direktör Bradley Carnell'in onu kullanış biçimiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcı yönettikten sonra Dünya Kupası öncesinde görevden alınan teknik adam, Sullivan'a sınırlı süre verdi ve daha da önemlisi ona tercih ettiği pozisyonda tek bir ilk 11 şansı bile vermedi. Önceki teknik direktörü yönetimindeki o dört ilk 11 başlangıcında Sullivan gol ya da asist katkısı yapamadı. Kısacası burada bir formül var: Sullivan'ı sağ tarafa koyun, sihir genellikle ortaya çıkıyor.

  • Pochettino ve mevkisel özgürlük

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Pochettino'nun sistemi, Sullivan'a serbestçe dolaşma, baskı yapma ve hataları cezalandırma özgürlüğü veriyor.

    Pochettino'nun Sullivan tezi ise biraz daha az katı oldu.

    Bu da elbette temel taktik ilkelerden kaynaklanıyor. Richter kontrolü seviyor. Pochettino ise kaosun daha büyük bir hayranı. Onun ABD Milli Takımı, orta sahada alanları kalabalıklaştırıyor, sahanın merkezini sıkıştırıyor ve topu kazandığında hızla çıkıyor. Böylesine dikine bir hücum tarzını benimsemenin sonucu olarak, oyuncuların topa sahip olabilmek için topsuz koşularında risk almaya istekli olması gerekiyor.

    Sullivan'ın golü buna iyi bir örnek. Maç kadrosuna göre 17 yaşındaki oyuncunun sağ kanatta oynaması gerekiyor. Ancak o, topu sahanın merkezinden kovalıyor, Meksika'nın hatasını kalenin tam merkezine yakın bir noktada değerlendiriyor ve topu doğrudan ağlara gönderiyor.

    Üstelik hepsi bu değil. Gol öncesindeki hazırlıkta Sullivan, Meksika kalecisi Raul Rangel'i ustaca sahanın merkezine doğru yönlendirerek en kolay pas kanalını, yani soldaki savunmacıya giden hattı kapatıyor. Sağdaki savunmacı da kontrol altındayken kaleci, orta alana daha yüksek riskli bir pas atmak zorunda kalıyor. Rangel panik yapıyor ve topu, şey, hiç kimseye oynamaya çalışıyor. Sullivan pas kanalına atlıyor, topu kazanıyor ve bitiriyor. İşte yüksek baskı sistemlerinin yarattığı ince farklar bunlar: rakibin hatalarına ve bu durumda gole yol açan o kritik kaos anları.

    İstatistik kağıdı da benzer bir hikâye anlatıyor. Sullivan, sahadaki diğer tüm hücum oyuncularından daha fazla savunma katkısıyla maçı tamamladı (dört) ve ABD'nin iki merkez orta saha oyuncusundan da daha fazla ikili mücadele kazandı (sekiz). Daha basit anlatmak gerekirse: El Tri'ye karşı yüksek tempolu bir derbide, bir sağ kanat oyuncusu sahanın en iyi savunmacıları arasında yer aldı.

  • Duygusal futbolcu

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Sullivan'ın rekabetçi ateşi USMNT'ye avantaj sağlıyor, ancak duyguları kontrolünden çıkabiliyor.

    Yani, ABD'nin artık her yere basan, pres makinesi, çılgın bir futbolcusu var. Böylesi her zaman bulunmuyor.

    Buradaki bir diğer güzel nokta da soyut tarafı; evet, burada mentaliteden bahsetmek zorundayız. ABD'li futbolcuların bu jenerasyonuna sık sık yöneltilen eleştirilerden biri, geçmiştekilerin agresifliğinden yoksun olmaları. Yorumcular ve eski oyuncular, defalarca 'mücadele', 'onu daha çok istemek' ve 'arma için oynamak' gibi kavramlar üzerine konuşup duruyor. Bunların büyük kısmı saçmalık, fazlasıyla iyi işleyen bir etkileşim tuzağı.

    Çoğu profesyonel sporcuya dair gerçek şu ki, yaptıkları sporu gerçekten seviyorlar ve birçok konuda eleştirilebilir olsalar da 'yetersiz çaba' bunlardan biri değil. Belki de daha doğru bir tanımlama ya da daha doğrusu yorumcuların öfkesine dair daha doğru bir açıklama, havaya biraz tuhaf gelmesi. ABD takımının eski jenerasyonu, oyuncu oyuncu bakıldığında, bu kadro kadar yetenekli bile değil. Ama onlarda bir diş geçirme hali vardı. Bu yüzden geçmişin eski oyuncularının bugünkü takıma bakıp biraz da kendi duygularını yansıtmaları gayet doğal. Ellerinde bu yetenek olsaydı, Konfederasyonlar Kupası'nda İspanya'ya karşı aldıkları tarihi galibiyetten bile fazlasını yapabileceklerini düşünebilirlerdi.

    Sullivan, o jenerasyona biraz umut veriyor. Meksika maçının büyük bölümünde müdahalelere gereğinden sert girdi, kararlara ise biraz fazla öfkeyle tepki verdi. Bunlar istatistik kağıdında ölçülemez ama Sullivan duygularıyla oynayan bir futbolcu. Zaman zaman bunun taşma noktasına yaklaştığı da oldu. Bunun bir örneği, ABD formasıyla Peru karşısındaki ilk resmi maçında yaşandı; genç oyuncu, bir müdahaleye geç kaldıktan sonra rakip kalecinin kafasına diziyle girdi. Bu müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Daha az müsamahalı bir hakem, hele bir hazırlık maçını yönetmiyorsa, ona kırmızı kart gösterebilirdi.

    Ama bütün bunlar denklemin bir parçası. Bu tür durumlarda iyiyi de kötüyü de birlikte kabul edersiniz. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard; hepsi de kulüp ya da milli takım formasıyla, büyük sahnede onlara pahalıya mal olan aptalca anlar yaşadı. Buna rağmen o aynı bireysellik, o aynı itki, onları futbol sahasında eşsiz seviyelere taşıdı.

  • Pochettino'nun sınavı

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pochettino'nun önündeki sınav, Sullivan'ın yeteneğini geliştirirken onun ayaklarının yere basmasını sağlamak.

    İşte Pochettino'nun asıl görevi de bu. Bu, USMNT için gerçekten çok umut vadeden bir oyuncu jenerasyonu. New York Red Bulls çıkışlı Julian Hall ve Adri Memmeti'nin ikisi de etkileyici uluslararası kariyerlere doğru ilerliyor gibi görünüyor. Diego Kochen, çok iyi bir kaleci olma potansiyeline sahip. Neil Pierre, yaklaşan stoper sorununa bir çözüm olabilir. Mathis Albert, Zavier Gozo, Justin Ellis; bu oyuncuların hepsi en üst seviyede katkı verebilir. Bu hiç de küçük bir başarı değil.

    Ancak bu jenerasyonun taçtaki mücevheri Sullivan. Onun yeteneği bambaşka bir ölçekte. Ve şimdi bunu milli takım için de kanıtlıyor. Yine de bu kritik bir dönemeç. Bir yıl içinde Sullivan resmen Manchester City'nin oyuncusu olacak. Teoride Pochettino hâlâ ABD'nin teknik direktörü olacak. Ve Sullivan'a mevcut her fırsatı vermeyi sürdürmemesi aptallık olur. Ancak asıl zorluk onu dizginlemek. Şu anda her şey oldukça sevimli görünüyor. Sullivan kulüp düzeyinde bolca gol atıyor ve asist yapıyor. Kendi ülkesi adına gol atan en genç USMNT oyuncusu o.

    Evet, biraz sert bir müdahaleden cezasız kurtuldu. Evet, Instagram profil fotoğrafını Meksika taraftarlarına şeytanca gülümserken çekilmiş bir karesiyle değiştirdi. Bunlar ekim ayındaki hazırlık maçlarında zararsız şeyler. Ancak bundan sonra bu olağanüstü yeteneğin biraz da kontrol edilmesi gerekebilir.

    İyi ile büyük arasındaki farkı yaratan da işte bu tür bir özen.