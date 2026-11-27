Sonunda sadece beş pas yetti:

Stoperden orta sahaya, oradan forvete, başka bir orta saha oyuncusuna ve yeniden bir orta saha oyuncusuna. Taha Habroune'nin tek yapması gereken başını kaldırıp seçeneklerine bakmak, belki Columbus'un Miami'nin kötü savunmasını bu kadar kolay geçmesinin tuhaflığını bir an düşünmek ve topu ağlara göndermekti. Bu, Crew'ün South Beach'te 3-0 kazandığı maçtaki ikinci golüydü.

Laurent Courtois'nın takımı için her şey fazlasıyla rahattı. Evet, Miami 36. dakikada gelen oldukça şaşırtıcı ikinci sarı kartın ardından maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Evet, Inter Miami savunmada son derece kırılgan ve muhtemelen öyle kalacak.

Ancak Columbus, son MLS Kupası şampiyonunun arasından neredeyse hiç zorlanmadan geçti. Doğrusu, her şey fazlasıyla basitti. Futbol bazen çok karmaşık olabilir: İnce düşünülmüş hareketler gol getirir, güçlü savunmalar güçlükle aşılır. Cumartesi akşamıysa Columbus, futbol oynamaya cesaret eden bir rakiple başa çıkamayan takıma karşı pas yapıp hareket ederek galibiyete ulaştı.