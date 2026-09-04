“Bu daha fazla şey ifade ediyor”... Liverpool’un pazarlama departmanının birkaç yıl önce öne çıkardığı, rakip taraftarları anlaşılır şekilde fazlasıyla rahatsız eden, kendini yücelten bir slogandı ama Jurgen Klopp’un da paylaştığı bir duyguydu.

İkonik Alman teknik adam, Borussia Dortmund’daki döneminde Bayern Münih’in Bundesliga’daki bitmek bilmeyen hakimiyetini kesintiye uğratmış, Liverpool’u altıncı Avrupa Kupası’nın yanı sıra 30 yıl sonraki ilk lig şampiyonluğuna da taşımış olabilir ancak Klopp’un kariyerindeki en büyük başarı olarak gördüğü şey, 2024 Carabao Cup zaferini Liverpool altyapısından çok sayıda oyuncuyla kazanmasıydı.

Neden mi? Çünkü dört yıl önce, Curtis Jones’un Liverpool adına Premier League’deki ilk golünü atışını izledikten sonra Klopp, “hayalinin” “tüm çocukların [altyapıdan] A takımda olması” olduğunu söylemişti. Kop’un ikon ismi sözlerini şöyle sürdürmüştü: “İstediğimiz şey, Scouse ruhuna sahip herkes için doğru yer olmak.”

Bu yüzden, 25 Şubat 2024’te Wembley’de “Klopp’un çocukları”nın Chelsea’nin “milyar poundluk korkakları”nı yenmesiyle, o ulaşılmaz gibi görünen hayalin gerçeğe dönüştüğü hissi doğdu.

Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell ve Jayden Danns oyuna sonradan girip Liverpool’un işi bitirmesine yardımcı olduktan sonra büyük sevinç yaşayan Klopp gazetecilere şöyle demişti: “Bugün burada gördüğümüz şey son derece sıra dışı çünkü futbolda böyle şeyler yaşanmaz.”

“Dışarıda bana İngilizce bir ifade olduğunu söylediler: ‘Çocuklarla kupa kazanamazsın’... Bunu bilmiyordum.” Ama yine de, tıpkı kendisinden yıllar önce Sir Alex Ferguson’ın yaptığı gibi, herkesi haksız çıkardığını düşünüyordu.

Klopp, “Bu açık ara kazandığım en özel kupa” diye ısrar etmişti. “O kadar çok şeyle gurur duydum ki, gerçekten çok bunaltıcıydı. Maçtan sonra çocukların yüzlerini görmek... Futbolda hâlâ kimsenin asla unutmayacağı hikâyeler yaratabilir misiniz? Aynı hikâyeyi, altyapı oyuncularının çok ama çok üst düzey bir takıma karşı oyuna girip yine de kazanmasıyla bulmak çok zor. Bunun daha önce yaşandığını hiç duymadım.”

Belki de üzücü olan şu ki, bu bir daha asla yaşanmayabilir; en azından Liverpool için.