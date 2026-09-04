'Takımımızda hiç Scouser yok' - Liverpool, yerel kimliğini kaybetme ve temsil ettiği insanları yabancılaştırma konusunda gerçek bir riskle karşı karşıya
“Bu daha fazla şey ifade ediyor”... Liverpool’un pazarlama departmanının birkaç yıl önce öne çıkardığı, rakip taraftarları anlaşılır şekilde fazlasıyla rahatsız eden, kendini yücelten bir slogandı ama Jurgen Klopp’un da paylaştığı bir duyguydu.
İkonik Alman teknik adam, Borussia Dortmund’daki döneminde Bayern Münih’in Bundesliga’daki bitmek bilmeyen hakimiyetini kesintiye uğratmış, Liverpool’u altıncı Avrupa Kupası’nın yanı sıra 30 yıl sonraki ilk lig şampiyonluğuna da taşımış olabilir ancak Klopp’un kariyerindeki en büyük başarı olarak gördüğü şey, 2024 Carabao Cup zaferini Liverpool altyapısından çok sayıda oyuncuyla kazanmasıydı.
Neden mi? Çünkü dört yıl önce, Curtis Jones’un Liverpool adına Premier League’deki ilk golünü atışını izledikten sonra Klopp, “hayalinin” “tüm çocukların [altyapıdan] A takımda olması” olduğunu söylemişti. Kop’un ikon ismi sözlerini şöyle sürdürmüştü: “İstediğimiz şey, Scouse ruhuna sahip herkes için doğru yer olmak.”
Bu yüzden, 25 Şubat 2024’te Wembley’de “Klopp’un çocukları”nın Chelsea’nin “milyar poundluk korkakları”nı yenmesiyle, o ulaşılmaz gibi görünen hayalin gerçeğe dönüştüğü hissi doğdu.
Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell ve Jayden Danns oyuna sonradan girip Liverpool’un işi bitirmesine yardımcı olduktan sonra büyük sevinç yaşayan Klopp gazetecilere şöyle demişti: “Bugün burada gördüğümüz şey son derece sıra dışı çünkü futbolda böyle şeyler yaşanmaz.”
“Dışarıda bana İngilizce bir ifade olduğunu söylediler: ‘Çocuklarla kupa kazanamazsın’... Bunu bilmiyordum.” Ama yine de, tıpkı kendisinden yıllar önce Sir Alex Ferguson’ın yaptığı gibi, herkesi haksız çıkardığını düşünüyordu.
Klopp, “Bu açık ara kazandığım en özel kupa” diye ısrar etmişti. “O kadar çok şeyle gurur duydum ki, gerçekten çok bunaltıcıydı. Maçtan sonra çocukların yüzlerini görmek... Futbolda hâlâ kimsenin asla unutmayacağı hikâyeler yaratabilir misiniz? Aynı hikâyeyi, altyapı oyuncularının çok ama çok üst düzey bir takıma karşı oyuna girip yine de kazanmasıyla bulmak çok zor. Bunun daha önce yaşandığını hiç duymadım.”
Belki de üzücü olan şu ki, bu bir daha asla yaşanmayabilir; en azından Liverpool için.
Bir devrin sonu
Jones'un 21 Ağustos'ta Inter'e uzun süredir konuşulan transferi tamamlandığında, genel kanı Liverpool'un bir anlaşma yapmak dışında pek seçeneğinin kalmadığı yönündeydi. İngiltere milli oyuncusu sözleşmesinin son yılına girmişti ve yeni bir sözleşme imzalamaya niyeti yoktu. Çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan oyuncu artık Anfield'da mutlu değildi.
Arne Slot geçen sezonun sonunda, Jones'un geçici sağ bek olarak kullanıldığı sezonun ardından görevden alınmış olabilir, ancak 25 yaşındaki oyuncu tercih ettiği orta saha pozisyonunda daha fazla süre istiyordu ve Andoni Iraola yönetiminde bunu elde edeceğinin garantisi yoktu; bu da ayrılığı kaçınılmaz hale getiriyordu.
Nitekim tartışmaların büyük bölümü, nispeten düşük bonservis bedeline odaklandı. Jones, küme düşen West Ham'in aynı yaz Mateus Fernandes'i bu rakamın üç katından fazlasına Tottenham'a sattığı dönemde sadece 25 milyon sterline gitti. Liverpool'un yerine bir oyuncu almayacağı yönündeki korku da hem yerindeydi hem de anlaşılabilirdi. Iraola, görev süresinin en başından itibaren orta sahada daha az değil, daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyduğunu yüksek sesle dile getiriyordu.
Ancak İspanyol teknik adam, Jones'u takımda tutma isteğini de kamuoyu önünde dile getirmişti; hem de sadece onu oyuncu olarak "çok yüksek" değerlendirdiği için değil. Liverpool teknik direktörü, temmuz ayında Jones'un geleceği sorulduğunda, "Scouse olması, buradan olması çok önemli" demişti.
Iraola'nın görüşü hiç şaşırtıcı değildi. Kariyerinin büyük bölümünü Athletic Club formasıyla geçirmiş, kökleriyle gurur duyan bir Bask olarak, temsil ettikleri takımla ve hatta insanlarla güçlü bir bağa sahip oyuncuların önemini çoğu kişiden daha iyi anlıyor.
"[Liverpool ile Bilbao arasında] çok fazla benzerlik görüyorum" diye Iraola, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi tur sırasında gazetecilere söyledi. "Bu aidiyet duygusu, biraz farklı olma hali ve ayrıca akademiden gelen oyuncularla olan bu bağ."
Öyleyse, Jones'un ayrılığıyla birlikte Liverpool'un modern dönemde ilk kez A takım kadrosunda tek bir Scouse oyuncuya bile sahip olmaması hakkında ne düşünmeliyiz? Sonuçta kulübün kimliğini kaybettiğine dair endişeler, Jones ayrılmadan önce de vardı.
Köklerinden uzakta
Fenway Sports Group (FSG), Kırmızılar'ı yönetirken tartışmasız şekilde iyi bir iş çıkardı; Amerikalı sahipler, 2010'da iflasın eşiğindeki bir kulübü alıp dünya futbolunun en kârlı takımlarından birine dönüştürdü.
Ancak Spirit of Shankly (SOS) gibi taraftar grupları, bilet fiyatlarının artmasına tepki gösterdi; zira uzun süredir yerel taraftarların maçlara gitmesinin giderek karşılanamaz hale geldiğine dair bir inanç var. "Maç günü gelirleri, toplam gelirin nispeten küçük bir bölümünü oluşturuyor ancak bunun bedeli karşılanabilirlik, sadakat ve güven oluyor" diye SOS, bu yılın başlarında FSG'ye yazdığı açık mektupta belirtti.
Geçen ay, son derece tartışmalı Amazon kurucusu Jeff Bezos tarafından desteklenen bir konsorsiyum olan 1892 Holdings'in kulübün yüzde 38 hissesini satın aldığı ve artık önümüzdeki 12 ay içinde tam bir devralmayı tamamlama konumunda olduğu haberi, Liverpool'un köklerinden giderek daha da uzaklaştığına dair endişeleri yalnızca artırdı.
'The Price of Football Podcast'ten Kieran Maguire'ın o sırada GOAL'e söylediği gibi, "Liverpool çok gururlu bir işçi sınıfı şehri ve geleneksel taraftar kitlesinin marjinalleştirilmesine dair daha geniş, önceden var olan korku bu gelişmeyle birlikte daha da şiddetlendi.
"Pek çok taraftar, daha fazla biletin daha zengin insanlara ve fahiş fiyatlarla gideceğinden zaten endişe duyuyor; bu da Anfield ziyaretini eşsiz kılan şeyi sulandırmayı sürdürecektir. Liverpool halkı için kulüp bir turistik cazibe merkezinden çok daha fazlası ve şehrin tarihinin, mirasının ve kimliğinin bir parçası olan bir şeyin sürekli 'Disney-fikasyon'a uğramasını istemezsiniz."
Madrid'e mi dönüşüyor?
Dolayısıyla, sahada yerel çocukların olmamasının Liverpool ile taraftarları arasındaki bağı daha da zayıflatacağı yönünde bariz bir risk var. Kulüp efsanesi Steven Gerrard da yaz başında, Jones'un satılmasına sırf doğma büyüme bir Scouser olduğu için kesinlikle karşı çıktığını kabul etmişti.
“Bence doğal olarak Liverpool çevresinde olmak, şehirde büyümek, kulübün taleplerini, oyun tarzını ve taraftarın ne istediğini anlamamızı sağlıyor,” eski Liverpool kaptanı ve altyapı takımı antrenörü BFM Radio'ya söyledi. “Bize işlemiş durumda çünkü şehri en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Bu yüzden kulübümüzde akademinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü altyapıdan oyuncular yetiştirmeye devam etmemiz kilit önem taşıyor.
“Liverpool bu konuda her zaman çok iyiydi. Geriye dönüp bakarsanız, Michael Owen, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold, ben, hatta Jay Spearing ve Stephen Warnock gibi [aynı] sayıda maç oynamayan oyuncular bile takıma girdiklerinde neyi temsil ettiğimizin değerlerini ve prensiplerini anlıyorlardı.”
Ancak adı geçen Carragher, en azından oyuncu transferi açısından, artık Liverpool'un neyi temsil ettiğinden tamamen emin değil.
“Geçen yaz yaptığımız şeyi pek beğenmedim,” eski Liverpool savunmacısı Football Ramble'a konuştu. “Real Madridvari bir yaz gibiydi: Florian Wirtz, Alexander Isak, elimizde £125m'a aldığımız bir santrfor varken £80m'a Hugo Ekitike'yi, bir başka santrforu alacağız.
“Bu yaz ise her şey Bradley Barcola ile ilgili. Klopp döneminde o takımı kurarken insanların çok da emin olmadığı oyuncuları alıp harika bir değer yarattığımız günlere ne oldu? Neredeyse buna geri dönmek istiyorum.” Carragher bu konuda kesinlikle yalnız değil ama görünen o ki Liverpool da oyunun kendisi gibi ters yönde ilerliyor.
Elbette mevcut kadroda akademinin hiç temsilcisi yok değil. Rio Ngumoha Chelsea'den transfer edilmiş olabilir ama teknik olarak eski bir altyapı oyuncusu, Trey Nyoni ise Klopp'u böylesine gururlandıran Chelsea'ye karşı alınan Carabao Cup zaferinde oyuna girmeyen yedekti ve bu sezon önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yakında yeniden tamamen hazır hale gelecek Danns da, Ekitike'nin büyük olasılıkla 2027'ye kadar sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Isak'ın Liverpool'daki tek klasik 9 numara olması göz önüne alındığında, yeniden A takım planlarına dönebilir.
Ancak Carragher'ın da belirttiği gibi, Anfield'da transfer stratejisinde dikkat çekici bir değişim yaşandı; kulüp tarihinin en pahalı dört transferinin tamamı son iki yaz transfer döneminde yapıldı ve bu da altyapıdan gelen oyuncuların kendine yer bulmasını daha da zorlaştırdı.
Nitekim Kırmızılar, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattıktan sonra, cuma günü Portman Road'da Ipswich Town ile oynanacak Premier League maçında £100m'ın üzerinde bonservis bedeline sahip üç oyuncuyu sahaya sürebilecek durumda. Ancak Iraola'nın tercih edebileceği tek bir yerel çocuk bile olmayacak.
Bu açıdan Klopp haklıydı: Liverpool'un Carabao Cup zaferi eşsizdi ve bir daha tekrarlanması pek olası değil. Hem gençlerle kupa kazanmak çok zor olduğu için hem de sadece bu nedenle değil. Bunun bir sebebi de Anfield'ın içinde ve çevresindeki bazı kişilerin Scouse bir ruha sahip olmanın her şeyden daha önemli olduğunu unutmuş görünmesi.