Asprilla, Şubat 1996’da İngiltere’nin kuzeydoğusuna gelişiyle hafızalara kazındı. 6,7 milyon sterlinlik (9 milyon dolar) transferi tamamlanmadan hemen önce, Güney Amerika güneşine daha alışkın olan futbolcu kuzey İtalya’da Parma forması giyiyordu. Serie A’da fırtına gibi esmiş, Avrupa kupalarında da somut başarılar yaşamıştı. Ancak memleketinde bir otobüs şoförüyle kavga ederken sakatlandığı için 1993 Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalini yedek kulübesinde, oyuna girmeden geçirmişti.
Daha sonra Premier League’de farklı sonuçlarla dönemler geçirecek olan Gianfranco Zola ve Tomas Brolin, Emilia-Romagna’daki takım arkadaşları arasındaydı. Millî takım düzeyinde ise Kolombiya’nın altın kuşağı iki Copa America turnuvasını üçüncü bitirmiş ve 1994 Dünya Kupası’nda boy göstermişti.
Çarpık bacaklı oyun kurucunun Tyneside’a gitmek üzere valizlerini toplarken kendisini neyin beklediğini bilip bilmediği tartışmalı. Newcastle’ın “Londra’nın hemen dışında” olduğu söylenince transfere ikna edildiği iddiasının ise bir şehir efsanesi olduğu ortaya çıktı.
Yine de eğlenceli bir hikâye ve içinde bir parça gerçek olabilir. Asprilla’yı İngiltere’nin başkentinden yaklaşık 451 kilometre uzaklıktaki şehirde karşılayanlar, resmî tanıtımında kar fırtınasının içine adım atınca hayli şaşkın görünen bu öngörülemez takım arkadaşlarının coğrafya bilgisinden pek emin değil.
O dönemde Kevin Keegan’ın kadrosunda yer alan Philippe Albert, BestCasino.co.uk iş birliğiyle verdiği özel röportajda, ilk günlere ilişkin soruya GOAL’e şöyle yanıt verdi: “Tino’yu sonradan tanıyınca Newcastle’ın nerede olduğunu bilmediğinden oldukça emin oldum. İmza attığı gün Newcastle’da çok kar yağıyordu. Bütün gün kar yağdı.
“Ama Tino harika bir oyuncu, harika bir insandı. İyi günündeyse Newcastle’da hepimizin birlikte oynadığı en iyi futbolculardan biriydi. İnsanlar elbette Barcelona’ya karşı oynadığı maçı hatırlıyor; üç gol attı. Barcelona’nın çok sayıda iyi oyuncusu vardı ve böylesine güçlü bir takıma karşı hat-trick yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde St James’ Park’ta 3-2 kazandık. Tino üç gol attı. O üç golün gerçekten muhteşem olduğunu hatırlıyorum.
“Newcastle’da Premier League’e de damga vurdu. İlk maçını hatırlıyorum: Middlesbrough deplasmanında 1-0 gerideyken oyuna sonradan girdi. Tino sahaya çıkıp fark yarattı ve sonunda maçı 2-1 kazandık.
“Herkese karşı çok nazikti. Çok da komikti. Tek kelime İngilizce bilmiyordu ama komikti. Birlikte dışarı çıkmak için harika biriydi. Fakat her şeyden önce harika bir futbolcuydu. Tino’yla ilgili sorun şuydu: İyi günündeyse her şeyi yapabilirdi. Kötü günündeyse 10 kişi oynardık. Ama çoğu zaman farkı yaratırdı ve Newcastle’da, kuzeydoğuda hâlâ çok sevilir.”