Biraz çılgın bir yanı olan futbolcular, George Best, Diego Maradona, Paul Gascoigne ve Ronaldinho’yu düşünün, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların gönlünde her zaman yer edinir. Onlar genellikle daha ‘normal’, yani Tanrı vergisi yetenekleri sayesinde başka türlü hayal bile edemeyecekleri bir şöhrete ulaşmış sıradan insanlar olarak görülür.

Saha dışındaki maceraları da sahadaki performansları kadar manşet olur, ancak onları geniş kitleler için çekici kılan da budur. Burada sporun azizlerinden ya da medya karşısında söyleyeceği her söz için eğitilmiş örnek profesyonellerden bahsetmiyoruz. Bu isimlerin söyleyecek bir sözü varsa, sonuçları ve alacakları tepki ne olursa olsun içlerinden geçeni söylerler.

Kalıpların dışına çıkarlar ve dünyanın dört bir yanındaki dolu statlarda atkılarla bayraklar kadar kaşların da havaya kalkmasına yol açarlar. Onlar halktan insanlardır; yalnızca çoğu kişinin hayal bile edemeyeceği bir yeteneğe sahiptirler.

Bu tanıma tam olarak uyan isimlerden biri Faustino Asprilla. Sanki lastikten yapılmış bacakları, David Blaine’i bile kıskandıracak numaraları ve yaramazlık habercisi dişlek gülümsemesiyle bu gizemli Kolombiyalı, sıra dışı bir futbolcunun nasıl olması gerektiğini özetliyor.