Steven Gerrard hayalleri, David Beckham karşılaşmaları ve Jesse Lingard hayranlığı: Los Angeles Chargers yıldızı Cameron Dicker'ın futbol takıntısının iç yüzü
NFL tarihinin en isabetli kicker'ı Cameron Dicker'ın futbolla ilgili anlatacak epey hikâyesi var.
Los Angeles Chargers yıldızının Şanghay'da büyürken oynadığı maçlar var. Teksas'ta okul günlerinde Amerikan futbolu yerine futbolu seçerken Steven Gerrard'ın Anfield'daki kahramanlıklarını taklit ederek geçirdiği saatler var. Hatta David Beckham'la tesadüfen karşılaşıp hem kendisini büyüleyen hem de en yakın arkadaşlarından birini çileden çıkaran bir anısı bile var.
Ama Dicker'ın en sona sakladığı hikâye, belki de onun futbol tutkusunu en dürüst ve en komik şekilde ortaya koyan anı. Kariyeri boyunca hem futbolun hem de Amerikan futbolunun sunabileceği en büyük yıldızlardan bazılarıyla yolu kesişti, ancak anlatısını bitirmek için seçtiği hikâye, herhalde Jesse Lingard'la tanıştığı gün oldu.
"En komik şeylerden biri buydu" diyor GOAL'e.
Dicker o dönemde draft edilmemiş bir çaylaktı ve son Super Bowl şampiyonu Los Angeles Rams'te profesyonel kariyeri için mücadele ediyordu. Bu da her gün etrafının büyüklükle çevrili olduğu anlamına geliyordu. Dönüp baktığında, belki de NFL tarihinin en büyük savunma oyuncusu olan Aaron Donald'ı görüyordu. Başka bir yöne baktığında ise Matthew Stafford'ın Cooper Kupp'a pas attığını fark ediyordu. Şampiyonlar her yerdeydi, ama aynı zamanda onun takım arkadaşlarıydı.
Sonra, haziran ayında sezon dışı dönemin zorlu antrenmanlarından birinde Lingard çıkageldi ve o anda Dicker bir NFL umut vadeden oyuncusu değil, bir futbol taraftarıydı. Herhangi biri gibiydi, sadece topa vurmakta çok daha iyiydi.
"'Aman Tanrım, bu JLingz!' dedim" diyor. "Hayatımın en havalı anıydı. O sırada United'daydı ve bu beni güldürdü. Şu anda Amerikan futbolunun zirvesindeyim ama nasıl büyüdüğümden dolayı çocukken Amerikan futbolu izlemedim. Buna pek o gözle bakmıyordum. Rams'te olmak güzeldi ama benim için 'Vay canına, bu JLingz' diyeceğim kadar büyük bir şey değildi.
"Bu yüzden gidip Jesse Lingard'la fotoğraf çektirdim ve bunun hayatımın en havalı anı olduğunu düşündüm."
O günden bu yana çok sayıda havalı an yaşandı. Dicker, Rams'te, Baltimore Ravens'ta ya da Philadelphia Eagles'ta tutunamadı. Ancak sonunda Los Angeles Chargers'ta şansını elde etti. Chargers'ın kicker'ı olarak geçirdiği dört sezonda Dicker kendisini ligin en iyilerinden biri olarak kabul ettirdi; öyle ki şu anda tüm zamanların isabet rekorunu elinde tutuyor. Sevgiyle "Dicker the Kicker" diye anılan oyuncu, artık kendi başına da bir yıldız haline geldi.
Ancak yıldızlığa giden yolu gridironda başlamadı; sahada başladı ve futbol, NFL'in en iyi kicker'ının hayatını tanımlayan temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.
Başlangıçlar ve Liverpool takıntısı
Dicker, baştan bir şeyi netleştirmek istiyor: O, sonradan ortaya çıkmış bir Liverpool taraftarı değil. 26 yaşında olduğu için o karanlık günlerin son demlerine yetiştiğini biliyor ama o günlerin bazılarını iyi hatırladığının bilinmesini istiyor. Hatta onları özlemle hatırlıyor.
O dönemin her Liverpool taraftarı gibi Dicker da büyürken Steven Gerrard olmak istiyordu. Ancak genç bir oyuncu olarak zamanını merkez orta saha ile stoper arasında paylaştığı için, Gerrardvari koşular ve şutlar her zaman mümkün olmuyordu. Bu yüzden Liverpool tarihinde kendi yerleri olan başka kahramanlardan ilham aldı.
Dicker, "Steven Gerrard'ı seviyordum" diyor ve ekliyor: "Çünkü o Liverpool'un ikonuydu, bu yüzden 'Bu harika, onun gibi olmak istiyorum' dediğim kişi oydu. Biraz merkez orta saha oynadım ama stoper de oynadım, hatta esas olarak stoperdim diyebilirim ve o dönemde Martin Skrtel ile Daniel Agger vardı. 'Bu ikisi bayağı sert görünen adamlar' diyordum. Onlar gibi olmak istiyordum ama Stevie G'yi de çok seviyorum ve uzun şut çekmeyi, onun yaptığı gibi şeyler yapmayı gerçekten seviyorum. Büyürken olmak istediğim kişi biraz oydu."
Peki NFL'in en iyi kicker'larından biri nasıl Liverpool taraftarı oldu? Kimseye benzemeyen bir hikâye olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Hong Kong'da doğan Dicker, hayatının ilk 11 yılını Şanghay'da geçirdi. Futbola olan tutkusu da orada gelişti. Zamanlama açısından bakıldığında Dicker'ın Çin'deki yılları, Çin Süper Ligi patlamasından hemen önceye denk geldi ama tutku vardı ve oldukça çeşitliydi.
O dönemde Dicker'ın birçok arkadaşı Avrupalıydı ve en iyi arkadaşlarından biri olan Tom, İngiltere'deki Chester'dandı. Bu nedenle Tom'un ailesi komşu iki şehir arasında bölünmüştü: babası Manchester United taraftarıydı, Tom ise Liverpool'u destekliyordu.
Dicker, "Ben de 'Arkadaşımı destekleyeceğim için Liverpool'u seçeceğim' dedim" diye hatırlıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Sonra onlarla bazı zor yıllar geçirdik. Takım olarak uzun süre gerçekten zorlandık. Derken bir anda iyi oynamaya başladılar ve ben de, 'Dostum, bunu insanlara söylersem sonradan taraftar olduğumu düşünecekler!' dedim.
"Ama aslında ben büyürken sadece oynuyordum. Sevdiğimi hatırladığım ilk spor, oynadığımı hatırladığım ilk spor ve gerçekten de uzun süre önem verdiğim tek spordu. Sahaya çıkıp olup biten her şeyden uzaklaşabildiğin ve sadece insanlarla birlikte oynamanın keyfini çıkarabildiğin şeylerden biriydi."
Dicker'ın futboldan aldığı keyif, ailesi o 11 yaşındayken Teksas'a taşındığında Pasifik'i aşarak onunla birlikte geldi ancak bu taşınma Dicker'ın diğer tutkusunu da körükledi: Amerikan futbolu.
Teksas'ta iki futbol topu
Futbol çocukluk yıllarını kaplamış olsa da, Dicker aslında beşinci sınıfa kadar Amerikan futbolu oynamadı ve bu spora gerçekten lise döneminde yoğunlaştı.
Austin'deki Lake Travis High School'da Dicker bir yıldıza dönüştü; iki kez All-State seçildi ve takımın Teksas eyalet şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Scout siteleri tarafından ülkenin en iyi kicker'larından biri olarak gösterildi. Mayıs 2017'de Texas'ta kicker olarak oynamayı kabul etti; bu da ona hem evine yakın olma hem de üniversite futbolunun en efsanevi programlarından birinde oynama fırsatı verdi.
Lisedeki Amerikan futbolu başarıları nedeniyle bu biraz dipnot gibi kaldı, ancak Dicker futbolda da okul takımında yer aldı. 2015-16 sezonunda Dicker, Class 6A eyalet şampiyonluğu maçına çıkan Lake Travis takımında savunmacıydı ve takım bu yolda 24-1'lik derece elde etti.
"Maçlara gelen insan sayısı açısından kesinlikle komik bir fark vardı" diyor. "Amerikan futbolu maçlarında stadımız tıklım tıklım dolardı, sonra futbol maçlarında ise yaklaşık 1000 kişi ya da daha az olurdu. 'Tamam, güzel, her neyse' diyordunuz ama yine de hep çok eğlenceliydi çünkü hepimiz kulüp takımında da birlikte oynuyorduk.
"Turnuvalara gitmek, hafta sonları birbirimizle maçlarda oynamak, her gün akşam birlikte antrenman yapmak. Bence hocamız bizi gelmiş geçmiş en iyi kondisyona sahip takım haline getirme konusunda lanet olası iyi bir iş çıkardı. Sürekli koşuyorduk. Okulda bize yaptırdığı tek şey buydu çünkü okul dışında da hep birlikte oynadığımızı biliyordu ve bu yüzden güzeldi. Lisede teknik açıdan kulüpteki kadar yetkin antrenörleriniz olmuyor ve bence o da bunu anladı, bizi daha iyi yapacak şekilde yardımcı olmanın bir yolunu buldu."
Yine de çakışmalar vardı. Teksas'ta spor yapanlar için okul gününün bir bölümü ayrılıyordu ve bu sayede gün içinde kendilerini geliştirmek için zaman bulabiliyorlardı. Dicker ise o dönemde iki spor yapıyordu ve ikisini birden okul programına koyamıyordu. Ancak seçim kolaydı.
"Son sınıfa kadar Amerikan futbolu dersine bile gitmedim" diyor. "Her gün dört dersim vardı. Bunlardan biri spor oluyordu ve ben hep futbola giderdim. Her zaman futbol saatini seçerdim. Amerikan futbolu koçuma, 'Bak, okuldan önce de sonra da orada olurum ama okul sırasında futbola gideceğim, kusura bakma' dedim ve onlar da bunu sorun etmedi. Şut çalışmalarını her zaman benim gelebileceğim zamana göre planladık. Her şey yoluna girdi."
Her şeyin yoluna girdiğini söylemek belki de yetersiz kalır; çünkü Dicker, kicking uzmanlığını alıp bunu kendi hayal edebileceğinden bile daha iyi bir şeye dönüştürdü. Pazar günü Chargers, sezonu Arizona Cardinals karşısında açtığında Dicker NFL'deki beşinci sezonuna başlayacak. Şimdiye kadar üç kez play-off oynadı ve geçen sezon ilk kez Pro Bowl kadrosuna seçilerek NFL elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Kendi kariyerinden arta kalan zamanlarda ise Dicker sık sık futbol için seyahat ederken buluyor kendini.
Yıldızlarla buluşmak ve taraftar olmak
2025'teki NFL sezon dışı dönemi sırasında Dicker ve bir arkadaşı bir futbol turu planladı. Dört farklı ülkede 11 günde yedi maç. Bu bir hayal geziydi ve finalinde Dicker'ın çok sevdiği Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı maçı izlemek için Parc des Princes'e gidilecekti.
Maç Dicker için harikaydı; Harvey Elliott geç gelen golüyle Liverpool'a, sonunda Anfield'da heba edeceği bir avantaj sağladı. Yine de Paris'teki o günün, hatta belki de turun genelindeki en unutulmaz anı, tuvaletin hemen dışında yaşandı.
"David Beckham'la tanıştım ve çok heyecanlanmıştım" diyor. "Resmen yanına gidip ondan bir fotoğraf istedim. Ben koltuklara geri dönerken arkadaşım tuvalete gitti ve fotoğrafı da o sırada çektirdim, yani arkadaşım Beckham'la fotoğraf bile çektiremedi.
"Bana, 'Hayatımdaki en pahalı tuvalet molası' dedi ama evet, David Beckham'la tanışmak gerçekten çok güzeldi."
Peki Dicker taraftarlığıyla nasıl denge kuruyor? Aslında, kendi NFL kariyerinin onu daha sakin biri yaptığını söylüyor. Artık baskıyı daha iyi anladığını, bunun insani yönünü de kavradığını belirtiyor. Kötü günlerin nasıl ve neden yaşandığını biliyor; tribünde ya da televizyonunun öbür tarafında sinirlenip köpürmesinin kimseye fayda sağlamadığını da biliyor.
Bu nedenle taraftarlığı, insanı içine çeken değil keyif alınacak bir şey olarak görüyor.
"Hiçbir zaman gerçekten çılgın seviyelere çıktığımı düşünmüyorum" diyor. "Birkaç Liverpool maçına gittim ve harika zaman geçirdim. Orada şarkılar söyleyip keyfini çıkarıyorsunuz ama ben maçları izlemeyi seviyorum. Oturup bir futbol maçı izlerim. Bağırıp çağırmam. Olan biten her şey için heyecanlanırım ama hiçbir zaman bir adama aptal deyip hata yaptığı için ona bağırmak gibi bir şey olmuyor. Her şey eğlenceli.
"Benim için taraftarlık sadece keyif almak ve izleyebilmek demek. O oyuncuların o seviyedeki yeteneğini görmekle ilgili. Oraya gelmek ve o seviyede kalmak için neler gerektiğini bilmek gerçekten çok havalı."
Görünen o ki futbola değer veren tek NFL oyuncusu Dicker değil ve bu ilgiyi ancak yakın zamanda keşfedenler için Dicker bir bakıma resmiyetsiz bir elçi hâline geldi.
Futbolunun keyfini çıkarıyor
Dicker, Dünya Kupası'nın yardımcı olduğunu söylüyor.
Los Angeles'ta maçların keyfini çıkarırken ve yakınlardaki Irvine'da ABD Erkek Milli Takımı oyuncularıyla tanışma fırsatı bulurken, Chargers'taki takım arkadaşlarından sayısız mesaj alıyordu.
"Takım arkadaşlarım bana mesaj atıyordu" diyor ve ekliyor: "'Ne yapayım? Neleri bilmem gerekiyor?' diyorlardı. Bazen bazı arkadaşların mesajlarına cevap vermeyi unutuyordum, sonra onları bir sonraki görüşümde bana, 'Benim için bittin. Ben sadece bu harika oyunu öğrenmeye çalışıyorum ve lanet olasıca Google'a başvurmak zorunda kaldım' diyorlardı. Çocuklar bu işe gerçekten sardı, bu da eğlenceliydi.
"[EAFC] oynuyorlar, oyuncuları bu şekilde tanıyorlar ve ligler başladığı için artık bazı şeyleri yeniden takip etmeye başladılar. Tabii ki muhtemelen her hafta sonu tüm maçları izlemiyoruz ama bazı arkadaşlarla soru sorabilmek ve sonra insanlarla rastgele bunun hakkında konuşabilmek eğlenceliydi."
Dicker, futbol hakkında konuşma tutkusunu da yeni bir seviyeye taşıyor. LAFC ve ABD Erkek Milli Takımı orta sahası Timmy Tillman ile birlikte "Big Kick Energy" adlı yeni haftalık bir podcast başlattı. Podcast'te ikili, kendi sporlarını, bu sporların kesişim noktalarını ve onları birleştiren tutkuyu konuşacak. Pek çok açıdan bu, Dicker'ın en çok tutku duyduğu iki şeyi bir araya getirmesi ve insanlara aynı anda birden fazla tutkuyu sürdürmenin iyi bir şey olduğunu hatırlatması için mükemmel bir yol.
"Bence birçok insanın Amerikan futbolunun dışında da kendisine keyif veren farklı tutkuları ve farklı şeyleri var" diyor. "Bence en iyilerin en iyilerinin hepsinin, zamanlarının yüzde 90'ını harcadıkları şeyden uzaklaşabilecekleri ve kafalarını boşaltabilecekleri şeyleri ve yöntemleri var.
"İster yaptığımız bu podcast aracılığıyla olsun, sadece çeşitli konular hakkında sohbet etmek ve insanlarla röportaj yapmak olsun, ister maçlara gitmek olsun. Long Beach'ten 40 çocuğu bir LA Galaxy maçına götürdüm, bu harikaydı. Mesele, bunun keyfini farklı insan gruplarıyla çıkarabilmek ve taraftarlığı yeni nesille paylaşmaya devam etmek. Bunu yapabilmek ve iki şeyi birden destekleyebileceğinizi gösterebilmek benim için çok büyük bir nimet. Her şeyin tek bir şey etrafında dönmesi gerekmiyor."
Ancak son birkaç haftada Dicker'ın odağı daralmış durumda. Sezon yaklaşıyor, bu da her şeyin ciddileşmek üzere olduğu anlamına geliyor. Ama sessiz anlarda, antrenman sahası ve stadyumdan uzaktayken, dikkatini dağıtmak için ne yapacağını tahmin etmek zor değil.
Bu, Şanghay'da, Austin'de, Liverpool'da, Paris'te ya da bu tuhaf yolculuğunda bulunduğu başka herhangi bir yerde yaptığı şeyin aynısı. Nerede olursa olsun ya da ayağının dibinde nasıl bir top olursa olsun, Dicker muhtemelen futbollardan birini düşünüyordur ve iki oyunun da onu sırada nereye götüreceğini kendisi bile tahmin edemiyor.
"Bence insanların unuttuğu şey, benim Amerikan futbolu oynamayı sevdiğim ve bunun inanılmaz olduğunu düşündüğüm" diyor. "Bunu yapabilmek büyük bir nimet ama ben aynı zamanda futbola hayran olarak büyüdüm. Hayatımda başka tutkularım ve başka şeyler de oldu, bu yüzden Amerikan futbolundan uzaklaşmanın bir yoluna sahip olmak ve tesiste olmadığım zamanlarda ondan gerçekten uzaklaşıp zihnini tamamen bundan çıkarabilmek büyük bir nimet."