Steven Gerrard hayalleri, David Beckham karşılaşmaları ve Jesse Lingard hayranlığı: Los Angeles Chargers yıldızı Cameron Dicker'ın futbol takıntısının iç yüzü

NFL tarihinin en isabetli kicker'ı Cameron Dicker'ın futbolla ilgili anlatacak epey hikâyesi var.

Los Angeles Chargers yıldızının Şanghay'da büyürken oynadığı maçlar var. Teksas'ta okul günlerinde Amerikan futbolu yerine futbolu seçerken Steven Gerrard'ın Anfield'daki kahramanlıklarını taklit ederek geçirdiği saatler var. Hatta David Beckham'la tesadüfen karşılaşıp hem kendisini büyüleyen hem de en yakın arkadaşlarından birini çileden çıkaran bir anısı bile var.

Ama Dicker'ın en sona sakladığı hikâye, belki de onun futbol tutkusunu en dürüst ve en komik şekilde ortaya koyan anı. Kariyeri boyunca hem futbolun hem de Amerikan futbolunun sunabileceği en büyük yıldızlardan bazılarıyla yolu kesişti, ancak anlatısını bitirmek için seçtiği hikâye, herhalde Jesse Lingard'la tanıştığı gün oldu.

"En komik şeylerden biri buydu" diyor GOAL'e.

Dicker o dönemde draft edilmemiş bir çaylaktı ve son Super Bowl şampiyonu Los Angeles Rams'te profesyonel kariyeri için mücadele ediyordu. Bu da her gün etrafının büyüklükle çevrili olduğu anlamına geliyordu. Dönüp baktığında, belki de NFL tarihinin en büyük savunma oyuncusu olan Aaron Donald'ı görüyordu. Başka bir yöne baktığında ise Matthew Stafford'ın Cooper Kupp'a pas attığını fark ediyordu. Şampiyonlar her yerdeydi, ama aynı zamanda onun takım arkadaşlarıydı.

Sonra, haziran ayında sezon dışı dönemin zorlu antrenmanlarından birinde Lingard çıkageldi ve o anda Dicker bir NFL umut vadeden oyuncusu değil, bir futbol taraftarıydı. Herhangi biri gibiydi, sadece topa vurmakta çok daha iyiydi.

"'Aman Tanrım, bu JLingz!' dedim" diyor. "Hayatımın en havalı anıydı. O sırada United'daydı ve bu beni güldürdü. Şu anda Amerikan futbolunun zirvesindeyim ama nasıl büyüdüğümden dolayı çocukken Amerikan futbolu izlemedim. Buna pek o gözle bakmıyordum. Rams'te olmak güzeldi ama benim için 'Vay canına, bu JLingz' diyeceğim kadar büyük bir şey değildi.

"Bu yüzden gidip Jesse Lingard'la fotoğraf çektirdim ve bunun hayatımın en havalı anı olduğunu düşündüm."

O günden bu yana çok sayıda havalı an yaşandı. Dicker, Rams'te, Baltimore Ravens'ta ya da Philadelphia Eagles'ta tutunamadı. Ancak sonunda Los Angeles Chargers'ta şansını elde etti. Chargers'ın kicker'ı olarak geçirdiği dört sezonda Dicker kendisini ligin en iyilerinden biri olarak kabul ettirdi; öyle ki şu anda tüm zamanların isabet rekorunu elinde tutuyor. Sevgiyle "Dicker the Kicker" diye anılan oyuncu, artık kendi başına da bir yıldız haline geldi.

Ancak yıldızlığa giden yolu gridironda başlamadı; sahada başladı ve futbol, NFL'in en iyi kicker'ının hayatını tanımlayan temel unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.