Kümede kalma mücadelesi, genç bir oyuncunun profesyonel futbolda kendini göstermesi için ideal ortam gibi görünmeyebilir. Ancak Stephen Mfuni, Coventry'de adını duyurmak için bu fırsatı değerlendiriyor.

18 yaşındaki stoper, Frank Lampard'ın takımı Premier League'de kalma mücadelesi verirken kilit bir rol oynayabileceğinin sinyallerini veriyor. Manchester City'den kiralık olarak katıldığından beri İngiltere ve Chelsea efsanesinin övgüsünü de kazandı.

Henüz 16 yaşındayken Manchester City'nin 21 yaş altı takımında parlayan bir oyuncunun böylesine iyi bir izlenim bırakması ise şaşırtıcı değil. Uzun boylu ve atletik olan Mfuni, topla rahat oynuyor ve hava toplarında güçlü. Oyununu Josko Gvardiol ile Virgil van Dijk'i örnek alarak şekillendiriyor.

GOAL, gelecek vadeden savunmacıya yakından bakıyor.