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Stephen Mfuni: Josko Gvardiol'dan ilham alan ve Coventry'nin Premier Lig'de kalma umutlarını artırmayı hedefleyen Manchester City'nin dikkat çeken yeteneği

Pep Guardiola’nın yönetiminde kendini geliştiren savunma oyuncusu, üst lige yeni yükselen Coventry City’ye geçici olarak katılmasından bu yana Frank Lampard’dan övgü alıyor.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Kümede kalma mücadelesi, genç bir oyuncunun profesyonel futbolda kendini göstermesi için ideal ortam gibi görünmeyebilir. Ancak Stephen Mfuni, Coventry'de adını duyurmak için bu fırsatı değerlendiriyor.

    18 yaşındaki stoper, Frank Lampard'ın takımı Premier League'de kalma mücadelesi verirken kilit bir rol oynayabileceğinin sinyallerini veriyor. Manchester City'den kiralık olarak katıldığından beri İngiltere ve Chelsea efsanesinin övgüsünü de kazandı.

    Henüz 16 yaşındayken Manchester City'nin 21 yaş altı takımında parlayan bir oyuncunun böylesine iyi bir izlenim bırakması ise şaşırtıcı değil. Uzun boylu ve atletik olan Mfuni, topla rahat oynuyor ve hava toplarında güçlü. Oyununu Josko Gvardiol ile Virgil van Dijk'i örnek alarak şekillendiriyor.

    GOAL, gelecek vadeden savunmacıya yakından bakıyor.

  • Başlangıç

    Manchester City v Tottenham Hotspur - FA Youth Cup Quarter Final
    Getty Images Sport

    Guardiola, altyapıda hızla yükselen savunmacıyı 16 yaşındayken Manchester City'nin sezon öncesi kadrosuna dahil etti.

    Mfuni, Liverpool'a katılma ihtimalini de değerlendirdikten sonra City'ye geldiğinde dokuz yaşındaydı. Altyapı basamaklarını hızla tırmandı ve 16 yaşındayken 21 yaş altı takımında da parladı.

    Kendi yaş grubunun üzerindeki seviyede de rahatlıkla oynayınca Pep Guardiola, City'nin 2023-24 Premier League şampiyonluğunun ardından onu ABD'deki sezon öncesi turuna götürdü.

    Chelsea'ye karşı kazanılan hazırlık maçının son bölümünde yedekten oyuna girdiği bu değerli deneyim hakkında, "Pep tarafından çalıştırılmayı hayal ediyordum. Çok farklı bir deneyimdi. Sana mevkinde ne yapman gerektiğine dair tavsiyeler vermesi, bir şansın olduğunu gösteriyor," dedi. "Erling Haaland'la antrenman yapmak bile bambaşkaydı."

    2024'te City ile FA Youth Cup'ı kazandıktan sonra ertesi yıl U21 Premier League şampiyonluğunu da yaşadı. Çok geçmeden Guardiola onu Şampiyonlar Ligi ve Premier League maçlarında yedek kulübesine almaya başladı.

    İlk maçına ise bu yılın başlarında FA Cup'ta Exeter karşısında alınan 10-1'lik galibiyette, devre arasında Nathan Ake'nin yerine oyuna girerek çıktı.

  • Atılım

    stephen mfuni Watford

    Watford'daki dönemi umut verici başlamıştı ancak talihsiz biçimde aniden sona erdi.

    Mfuni, söz konusu kupa maçında forma giymesinden haftalar sonra Watford'a kiralandı. Savunmadaki sakatlık krizi nedeniyle kadroya takviye sağlamak üzere City'ye geri çağrılan Max Alleyne'ın yerini aldı. Mfuni, "[Max] bana burayla ilgili olumlu şeyler anlattı: Buranın ne kadar güzel ve sıcak bir yer olduğunu, oyuncuların ve çalışanların herkesi ne kadar iyi karşıladığını söyledi" dedi. "Oyuncuları nasıl geliştirdiklerini öğrendim. Bunun bir parçası olacağım için heyecanlıyım."

    Sportif direktör yardımcısı Valon Behrami, Watford'un genç oyuncuda neler gördüğünü şöyle anlattı: "Akıllı bir oyuncu ve arkasındaki boşluğu iyi savunuyor. Savunmadan topla iyi çıkıyor, hızlı ve hem stoper hem de sol bek oynayabiliyor."

    Mfuni kısa sürede ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı. Ancak kiralık dönemi, üst düzey futbolda gerçek anlamda çıkış yapmasına fırsat kalmadan sona erdi. Mart ayında Stoke karşısında alınan 3-1'lik yenilginin sonlarına doğru ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Böylece sezonu erken kapandı ve planlanandan önce City'ye döndü.

  • Nasıl gidiyor

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Coventry ligde üst sıralara tırmanmaya çalışırken, o da Frank Lampard yönetiminde rahat bir görüntü sergiliyor.

    Mfuni, Premier League’e yeni yükselen Coventry’de kendini gösterme fırsatı buluyor. Aurele Amenda’nın baldır sakatlığı ve Lampard’ın üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçmesi, onun öne çıkabileceği fırsatlar yarattı.

    Newcastle karşısında oyuna sonradan girerek Coventry’nin 4-1’lik galibiyetine damga vurdu; topla yaptığı etkili koşunun ardından golünü attı. Sunderland karşısında 3-1 kazanılan maça da ilk 11’de başladı. Yaptığı birçok uzaklaştırma ve birkaç blok, Lampard’ın ona güvenmesi için daha fazla neden sundu.

    Lampard, “Bana göre bazı oyuncular belli bir seviyede, bazıları ise başka bir seviyede,” dedi. “O genç bir oyuncu ve onu fazla övmek istemiyorum çünkü bu belki başını döndürebilir.

    “Ama çok iyi, kendine güvenen bir genç… Saha dışında, antrenman tesislerinde [o] müthiş şekilde uyum sağladı. Aynı zamanda mütevazı, dolayısıyla çok hoş bir tavrı var. Üstelik daha yeteneğinden söz etmedim bile.”

    Lampard, “Ondan çok memnunum, futbolda çok ileri gidecek,” diye ekledi.

    18 yaşındaki oyuncu, millî takımların genç yaş kategorilerinde en üst seviyeye de yükseldi. İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı’na ilk kez çağrıldığında Kazakistan karşısında 4-2 kazanılan maça sol bekte başladı. Birkaç hafta sonra İrlanda karşısında alınan yenilgide ise yeniden savunmanın merkezinde görev yaptı.

  • Güçlü yönler

    Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Hızlı, uzun boylu, çevik ve topla etkili; genç bir savunmacı için değerli özelliklere sahip.

    Topla rahat oynayan Mfuni, başını kaldırıp akıllıca bir ileri pas ararken topu taşıyor. Hızla ivmelenmesi, ileri çıkıp kaleye doğrudan tehdit oluşturmasını sağlıyor. Bunu Guardiola'dan öğrendi.

    “Ufkumu açtı, daha önce göremediğim şeyleri görüyor,” dedi Manchester Evening News'e geçen yıl FA Gençlik Kupası'nda attığı bir golün ardından. “Geçen sezon ileri çıkmayı bile pek yapmıyordum. Ama artık bunu yapıyorum ve goller atıyorum.”

    “[Her zaman] maçı kazanmak için kaç gol atmak gerektiğini düşünüyorum. Takımı geriden ileri taşıyarak maçı kazanmayı ve bir Gençlik Kupası daha kazanmayı hedefliyorum.”

    Newcastle karşısında bu özgüveni, golünü getiren hücum koşusunda görüldü.

    Hava toplarında da güven verdi. Uzun boyunu iyi kullanmasının yanı sıra şaşırtıcı bir sürat sergiledi.

  • Gelişime açık

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Henüz deneyimsiz ve fiziksel olarak gelişimini sürdüren Mfuni, düşüncesizce yaptığı müdahalelerle kendisini zor durumda bırakmamaya dikkat etmeli.

    Watford’daki kiralık dönemi erken sona eren Mfuni, geçen sezonun sonlarına doğru değerli bir tecrübe kazanma fırsatından mahrum kaldı. Şimdi Premier League’de kümede kalma mücadelesinin içine atılan oyuncunun, düzenli olarak Premier League’de oynamanın zihinsel baskısına ve fiziksel yıpratıcılığına alışmak için fazla zamanı olmadı.

    Rakip hücum oyuncusuyla karşı karşıya kaldığında çoğu zaman kendini yere atmakta acele ediyor. Bu da onu faul yapma veya rakibinin kendisini geçmesi riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

    Mfuni, iki yıl önce sezon öncesi hazırlık döneminde Guardiola yönetiminde oynamanın kendisine savunmada “daha agresif” olması ve “rakiplerin 2,54 santimetre önüne geçip vücut pozisyonunu kullanması” gerektiğini öğrettiğini söyledi.

  • Gvardiol ve Van Dijk'tan ders çıkarmak

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Mevki olarak City'deki takım arkadaşına benziyor ancak hâlâ öğreneceği çok şey var.

    Teknik becerileri güçlü, hücuma çıkmayı seven cesur genç savunmacıda, City'nin gözdesi Gvardiol'un etkisini görmek kolay. Boyu ve hava toplarındaki becerisi de hesaba katıldığında, Van Dijk ile kıyaslanması kaçınılmaz görünüyordu.

    “Kendime Josko'yu örnek alıyorum. Savunmada biraz Van Dijk'i de örnek alıyorum ama ağırlıklı olarak Josko'yu. Sol bek ve stoper oynayabiliyor. Topla da iyi olduğu için biraz John Stones'u da örnek alıyorum,” dedi.

    Yerdeki mücadelelerde Gvardiol kadar agresif, hava toplarında ise Van Dijk kadar baskın değil. Yine de ikisinin bazı önemli özelliklerini oyununa katmış durumda.

  • Sırada ne var?

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Savunmacı, yakında City takımında yer bulma şansı yakalamak istiyorsa Coventry Teknik Direktörü Lampard'ı etkilemeye devam etmeli.

    16 yaşında Guardiola’nın dikkatini çekti. İki yıl sonra ise Premier Lig’deki performanslarıyla Lampard’ın takdirini kazandı.

    Şimdi Coventry’de düzenli olarak ilk 11’de yer alma şansı bulunan İngiltere 21 yaş altı millî takım oyuncusu, Manchester’a dönmeden önce West Midlands kulübünün en üst ligde kalmasına yardımcı olmayı hedefleyecek.

    Genç Mfuni, istikrar yakalayıp bu hızla gelişmeye devam ederse ulaşabileceklerinin sınırı yok.