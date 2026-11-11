Stephen Constantine: Londra'dan Kigali'ye ve Ruanda'da profesyonel futbol teknik direktörü olarak hayatı

“Bana birkaç kez bukalemun dendi, bunun başlıca nedeni uyum sağlayabilmem. Kinyarwanda dersleri alıyorum. ‘Mwaramutse’ günaydın, ‘Mwiriwe’ ise iyi akşamlar demek. Oldukça zor bir dil. Çok iyi ilerlediğimi söyleyemem ama buraya geldiğimden beri yalnızca birkaç doğru dürüst ders aldım. Dili öğreneceğim çünkü öğrenmem gerektiğine inanıyorum. Aynı şekilde, bir ülkede yaşamıyorsam o ülkenin millî takımını çalıştıramayacağıma da inanıyorum. Bunu yapan pek çok kişi olduğunu biliyorum ama ‘Oyuncularımızın çoğu Avrupa'da oynuyor’ diyorlar. Ben de ‘Evet ama ülkede bulunman, yerel oyuncuları yurt dışına çıkıp daha üst seviyede oynamaya teşvik eder’ diyorum.

“15 yaşından başlayarak bütün yaş gruplarından sorumluyum. Elbette yeni oyuncular arıyoruz çünkü son birkaç yılda, diğer teknik direktörler iyi iş çıkarmadı demeyeceğim ama gerçek anlamda bir gelişme olmadı. Altyapınız yoksa üst düzey oyuncularınız da olmaz, şansınız da kalmaz. Bu yüzden Nicholas de-Long adında genç birini, genç oyuncu gelişim sorumlusu olarak göreve getirdim. Genç takımların bütün yaş kategorilerinden o sorumlu olacak. Benim için en önemli şey, bir ülkedeyseniz bulunduğunuz yere saygı göstermeniz gerektiği. Onları değiştirmeyeceğim. Kültürü değiştirmeyeceğim. Ama antrenmana geç gelmek kültür değildir. Havaalanına parmak arası terlikle gitmek kültür değildir. Bunlar sadece kötü davranışlardır. Yemekler, dil, insanların giyimi, ibadet etme biçimleri kültürün parçasıdır; bunların hiçbirine karışmam. İzin verirseniz futbol kültürünüzü geliştirmek için buradayım. İnsanları, dili ve onları neyin harekete geçirdiğini olabildiğince öğrenmeye çalışıyorum.

“Bazen pek çok açıdan çok ama çok zor oluyor. Ailenin yaptığı fedakârlıktan ve bütün bunlardan daha söz etmedik bile. Ama bir şey yapacaksam kendimi yüzde 100 veririm. Genel olarak böyle kişisel sorunlar yaşamadım. Sorunlar hep şunlarla ilgiliydi: Neden geç kaldınız? Bu neden yapılmadı? Bunu neden yapamıyoruz? Şunu neden yapamıyoruz? Malzemeler iyi değil. Yeşil Burun Adaları'ndan dönmemiz 72 saat sürdü. Senegal'de hiçbir şey yapmadan iki gün geçirdik. Doğal olarak çılgına döndüm. Sinirlendiğimde yanımda olmak pek hoş değildir. Bir şeyler söylerim, arada bir küfür de edebilirim ama bunun olmasına neden izin verildi? Bunlar bana neden söylenmedi? Sorunlar işte bunlar. Kamboçya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Pakistan'da havaalanına geldik, bizi almaya iki minibüsle geldiler. ‘35 kişi ve bütün bagajlar var, ne düşünüyorsunuz siz?’ dedim. Aslında uğraşmak zorunda kalmamam gereken bu tür pek çok sorun var.

“Bir oyuncu izleme ağı kurdum. İngiltere'den Derek Bragg adında biri bizimle çalışıyor. Dünyanın dört bir yanında oyuncu izliyor. Wyscout platformunu kuran gözlemcilerden biri. Sürekli sorun çözmek, insanları ikna etmeye çalışmak gerekiyor. U17 takımımız kısa süre önce tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazandı. O programı Nicholas de-Long yönetiyor. Şimdi U15 takımımız da FIFA Dünya Kupası'nda oynuyor. Onlara ‘Kimi temsil ettiğinizi unutmayın, sizi parmak arası terlikle görmeyeyim, kep de takmayın’ dedim. Burada belli standartlar oluşturmaya çalışıyoruz. U17 takımının Etiyopya'ya karşı o maçı kazanması çok büyük bir olaydı. Devrim başladı. Bu da FIFA Series'i kazandığımızda gerçekleşti. Mart ayında Grenada'yı ve Estonya'yı yendik. Kıbrıs'ta futbol seviyesinin iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Orada teknik direktörlerini birkaç ayda bir görevden alıyorlar. Ne yazık ki benim gibi insanlardan hoşlandıklarını sanmıyorum. Bazen kendi zararıma da olsa tam olarak ne düşündüğümü söylerim. Bu, benim haklı olduğum anlamına gelmez. Sizin haksız olduğunuz anlamına da gelmez. Tepem atmadığı sürece bunu olabildiğince kibar bir şekilde yaparım; gerçi tepemin atması uzun sürmez.

“İşimi seviyorum, iyi yanlarıyla da kötü yanlarıyla da. Yaşamış ya da yaşayan İngilizler arasında sekiz millî takımı çalıştırmış tek kişi benim. Bir noktada bu sayıyı 10'a çıkarmaya çalışacağım, belki de birkaç yıl Ruanda'da kalırım. Göreceğiz. Bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için yaklaşık dört puana ihtiyacımız var. Mali ile içeride ve dışarıda oynayacağız. Ardından Liberya ile deplasmanda, birkaç hafta önce evimizde yendiğimiz Yeşil Burun Adaları ile de oynayacağız. Kâbus gibi maçlar. Umarım Mali'de bir şeyler elde edebiliriz. Liberya ile Yeşil Burun Adaları'nın da birbirleriyle oynayacakları iki maçta berabere kalmasını istiyoruz. O zaman durumumuz iyi olur.”