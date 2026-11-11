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Stephen Constantine Brits Abroad Rwanda 1:1GOAL

Stephen Constantine: Londra'dan Kigali'ye ve Ruanda'da profesyonel futbol teknik direktörü olarak hayatı

GOAL’un “Brits Abroad” serisinin son bölümünde, Kuzey Amerika’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanında teknik direktörlük yapmış bir isim, New York metrosunda çiçek satmaktan bir gözlem görevi sırasında hayatından endişe etmeye ve Ruanda’da ne yapılması gerektiğine kadar pek çok konudan söz ediyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında çalışan Britanyalı futbol insanlarına rastlamak neredeyse imkânsızdı. Bireylerin alıştıkları coğrafyanın dışına çıkmak istememesi, bir bütün olarak yeni ufuklara açılmalarının önünü kesiyordu.

    Ancak artık dünya değişti. Kültürel gelişmeler sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak sayılmamalı. Yuvadan ayrılıp farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek, korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat olarak görülüyor.

    Elbette bu yolda aşılması gereken mesleki ve kişisel zorluklar var. Peki onlardan kaçınmak yerine neden üstlerine gitmeyelim? Giderek daha fazla futbolcu ve teknik direktör bu düşünceyi benimsiyor.

    Bunu göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiği sözünü sık sık duyan GOAL, sınırları aşan ve hem spor hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur gezginlerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

    Sırada, Londra'dan Ruanda'nın başkenti Kigali'ye Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Nepal, Malavi, Sudan, Hindistan ve Pakistan üzerinden uzanan dolambaçlı bir yol izleyen Stephen Constantine var…

  • Olağanüstü bir spor yolculuğunun başlangıcı

    Stephen Constantine Arsenal
    Instagram/@stephenconstantine

    Constantine, Arsenal'ın ve NFL takımı Las Vegas Raiders'ın tutkulu bir taraftarı.

    “Futbola olan aşkım 70’lerin başında başladı. Tribünden izlediğim ilk maç Tottenham ile Arsenal arasındaydı. Babam Tottenham taraftarıydı. O maçta Ray Kennedy, 97. dakikada attığı kafa golüyle galibiyeti getirdi. O zamanlar 18 ya da 19 yaşındaydı ve o gol bize şampiyonluğu kazandırdı. Bunu Tottenham’a karşı başarmak ise daha da güzeldi. Beş gün sonra da Charlie George, Liverpool’a karşı uzatmalarda ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve FA Cup’ı 2-1 kazanarak aldık! Ölümüne Arsenal!”

  • Kıbrıs ve Amerika'da şekillenen antrenörlük hayalleri

    New York subway Brooklyn
    Getty

    Futbol antrenörlüğüne ilk başladığı dönemde, biri New York'ta olmak üzere çeşitli geçici işler buldu

    “Kendimi bildim bileli, çoğumuz gibi profesyonel futbolcu olmak istiyordum. Chelsea'de denemelere çıktım. Uxbridge Stadı'ndaki bir deneme maçında üç gol attım ama altı hafta sonra yeterince iyi olmadığımı söyleyen bir mektup aldım! Millwall için de bir deneme maçına çıktım. Eski Den'de 30-40 kişiydik. Ertesi hafta deneme oyuncusu olarak Fulham'a karşı oynamak üzere seçildim. Sonra bana, ‘Beş kalecimiz var ama denemelerde iyi iş çıkardın ve seni görmek istedik’ dediler. Sanırım kaleci olmak için fazla kısa kalırdım.

    “Ardından Kıbrıs'a taşındık. AEL Limassol'da oynadım. 17 yaşındaydım, A takımla antrenman yapıyordum ve birkaç maçta forma giydim. Sonra İngiltere'ye döndüm, oradan da ABD'ye gittim. Orada üniversitede bir yıl futbol oynadıktan sonra profesyonel sözleşme imzaladım. İlk ve tek profesyonel sözleşmem, American Soccer League'de mücadele eden Pennsylvania Stoners ileydi. O sırada 20-21 yaşındaydım ama yalnızca dört yabancı oyuncuya izin veriliyordu. Fazla süre alamadım ve sezon bitmeden takım faaliyetlerine son verdi. Sponsorumuz, köpek maması şirketi Alpo'ydu. Daha sonra New York'ta, New York Freedoms forması giydim. O dönemde New York'ta oldukça büyük bir kulüptük. Kaptandım, sonra da ön çapraz bağımdan sakatlandım. Yakın zamanda Dünya Kupası'nda ya da Premier League'de oynayamayacağımı oldukça erken fark etmiştim. Hayatta yapmak istediğim tek şeyin antrenörlük yapmak ya da futbol oynamak olduğunu düşündüm. Bu yüzden, ‘Tamam, ABD'deyken antrenörlük belgelerimi alayım’ dedim.

    “1982'den 1992'ye kadar ABD'de 10 yıl geçirdim. Bütün yeterliliklerimi orada aldım, ardından İngiltere'ye dönüp bütün antrenörlük belgelerimi İngiltere'de yeniden aldım. Ön, orta ve tam seviye antrenörlük belgelerini, UEFA denklik belgesini, ardından da 2003-04'te profesyonel antrenörlük lisansını aldım. Futbolu bıraktıktan sonra yapılacak daha iyi bir iş düşünemiyorum. Benim için önemli olan antrenörlük yapmak ve oyuncularla birlikte sahada olmak. Düşününce oldukça şanslıyım, çünkü ne yapmak istediğimi hep biliyordum. Pennsylvania'daki lokantalarda bulaşık yıkadım. Kıbrıs'ta ve ABD'de inşaatlarda çalıştım. Futbolun içinde kalabilmek için türlü türlü iş yaptım. Brooklyn'de metroda çiçek tezgâhım bile vardı! Sanırım antrenörlük benim için çok açık bir tercihti ve bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapardım.”

  • Saat 03.00’te gelen telefon, Asya’ya apar topar transferi getirdi

    Everest Nepal
    Getty

    Yoğun geçen birkaç gün içinde ABD’deki yaşamın yerini Everest Dağı’nın gölgesindeki yaşam aldı.

    “Nepal'e geçişim aslında oldukça basitti. Kariyerimin başlarında bütün antrenörlük belgelerimi aldım ve Kıbrıs'a taşındık. Kıbrıs'ta bir erkek takımında çalışmaya başladım. Takım dördüncü ligdeydi. Daha önce birkaç kulübün altyapısında çalışmıştım. Arkadaşlarım Nick ve Demetris Gregoriou için de çalışıyordum; Limasol'daki bir ortaöğretim okulunun sahibiydiler. Kıbrıs'tayken o okula gittiğim dönemden beri çok yakın arkadaşız. Tanıştığımızda sanırım 11 yaşlarındaydık. Okuldaki futbol programını geliştirmeye çalışıyorlardı, bu yüzden benden gelmemi istediler. Günde iki dersim olacaktı. Sabahları çocuklara antrenman yaptırıyor, ardından okulda çalıştığım sırada beni işe alan dördüncü lig takımına gidiyordum.

    “Okuldaki çocuklardan biri benim takımımda oynuyordu. Babasına iyi olduğumu söylemiş. Babası da ‘Yardıma ihtiyacımız var’ demiş. Takım, dördüncü ligde sondan ikinci sıradaydı; bitime yaklaşık dokuz ya da 10 maç kala 12 puan gerideydi. Oyuncuların çoğu benden büyüktü. O sırada 29 yaşındaydım. İlk dört maçı kazandık ve kulüp başkanı beni yemeğe davet etti. O zaman bekârdım, yemek daveti de yemek davetidir! Bana ‘Hocam, başıma büyük bir dert açtın’ dedi. ‘Neden?’ diye sordum. ‘Sana işi teklif ettiğimi biliyorum ama 250.000 ödemekten kurtulmaya çalışıyordum’ dedi. Bu, takımın yıllık bütçesiydi. ‘Şimdi dört maç kazandın, ligde kalma şansımız var gibi görünüyor.’ Ardından ‘Artık olan oldu, seni yalnız bırakmayacağım. Bakalım ne yapabiliriz’ dedi. Sonunda o ilk dokuz maçın tamamını kazandık. Sezonun bitimine iki hafta kala bir puan farkla ligde kalmayı başardık. Benim için işler oradan sonra hızlandı.

    “Kıbrıs'ta birkaç takım çalıştırdım ama Nepal meselesi, o okuldayken faksı olan herkese özgeçmişimi göndermem sayesinde ortaya çıktı! Nerede oldukları umurumda değildi. İlgilendiğim tek şey futboldu. Fakslardan biri, LMA'den aldığımız bir şeyle ilgiliydi. O zamanlar adı FACA'ydı: Football Association Coaches Association. E-postalarından birinde ‘Asya'da antrenörlük yapmak ister misiniz?’ yazıyordu. Eminim bunu yüzlerce başka kişiye de göndermişlerdir. Yaklaşık 35, 40 ülkeden oluşan bir liste vardı. Listedeki bütün kutuları işaretledim!

    “A lisansımı almak için ABD'ye dönmeye karar verdim. ABD'de bir arkadaşımın evindeyken sabaha karşı saat üç gibi Ganesh Thapa adında birinden telefon geldi. ‘Size yardımcı olabilir miyim? Saat sabahın üçü!’ dedim. ‘Evet, ben All Nepal Football Association'ın başkanıyım. Takımı çalıştırmanız için gelmenizi istiyoruz’ dedi. ‘Gerçekten mi?’ dedim. ‘Evet, ne zaman gelebilirsiniz?’ diye sordu. ‘Şu anda ABD'deyim’ dedim. Üstelik Virginia'da bir altyapının başına geçmem için yeni iş teklifi almıştım; bu arada Virginia'ya gitmeyi düşündüğümden değil. ‘Ne zaman gelebilirsiniz?’ diye tekrar sordu. ‘Biletimi ayırtmam gerekiyor, bir sürü iş var’ dedim. ‘Bakın, yarın gelin’ dedi. ABD'deyim, yarın gelemem ki! O sırada eşim ve bir kızımın olduğu Londra'ya dönmem gerekiyordu. ‘Tamam, size bilet göndereceğiz’ dedi. Ertesi gün biletimi ayırttım. Bir sonraki gün İngiltere'ye uçtum. Temmuz ayıydı, Şerpalar için en yoğun dönemdi. Nepal'e uçak bileti bulmak mümkün olmayacaktı. Herkes Everest'e gitmek istiyordu!

    “Eve dönünce süpermarkette çalışan eşimi görmeye gittim; durumumuzun ne kadar kötü olduğunu anlayın. Yanına gidip ‘Döndüm’ dedim. ‘Harika, ne kadar kalacaksın?’ diye sordu. ‘En az bir hafta, 10 gün kalırım herhalde. Sonra görüşürüz’ dedim. Ardından eve gidip küçüğe baktım; eşimin annesinde kalıyorduk. Saat beş gibi telefon çaldı. Kayınpederim ‘Stephen, telefonda seni arayan biri var. Ne dediğini pek anlayamadım ama adı Ganesh Thapa’ dedi. ‘Merhaba, nasılsınız?’ diye sordu. ‘İyiyim’ dedim. ‘Harika bir haberim var’ dedi. ‘Neymiş?’ diye sordum. ‘Sana uçak bileti bulduk’ dedi. Ben de gelecek hafta mı, bu hafta mı diye düşünüyorum. ‘Hayır, bugün’ dedi. ‘Bugün mü?’ ‘Evet, Birleşik Krallık saatiyle akşam dokuzda yola çıkıyorsun.’ O sırada öğleden sonra saat ikiydi! ‘Gerçekten mi?’ O sabah erken saatlerde daha yeni inmiştim. Gece saat 10'da Heathrow Havalimanı'ndaydım. İsmimde bir yanlışlık olduğu için geçmeme izin vermediler. Stephen'ı soyadım olarak yazmışlardı. Ben de ‘Hayır, hayır, hayır, soyadım o değil’ diyordum. Uzun lafın kısası, uçağa atlayıp Katmandu'ya uçtum.”

  • Birkaç kez Hindistan'a geri dönmek

    Stephen Constantine India
    Getty

    Zorlu yurt içi ve uluslararası görevlerin getirdiği farklı sınavlar

    “Hindistan’da üç dönem çalıştım. İlk gittiğimde orada potansiyel olduğunu görebiliyordum. O noktada futbolda para olduğunu henüz tam olarak fark etmemişlerdi. Yeni Delhi’den, Kalküta’nın hemen dışındaki Jamshedpur’a gittik. Tren yolculuğu 23 saat sürdü! Üstelik tren klimasızdı. LG Kupası adında bir turnuvamız vardı. Bu turnuva, Asya Oyunları’na hazırlığımızdı. Patronum Alberto Colaco bana şöyle dedi: ‘Hocam, fazla vaktimiz olmadığını biliyorum. Bu turnuvaya gitmeden önce oyuncularla 10 gün geçireceksin. Turnuva için endişelenme. İki, belki üç maç oynayacağız. Oraya git, sporu değerlendir. Nepal’de yaptığını burada da yapmanı bekliyoruz.’ Nepal’de işler oldukça iyi gitmişti.

    “Böylece Vietnam’daki turnuvaya gittik ve finale çıktık. 23 yaş altı bir takımdık; Asya Oyunları da 23 yaş altı takımlara yönelikti. Kadromuzda 23 yaşından büyük yalnızca üç oyuncuya izin vardı. Bhaichung Bhutia bunlardan biriydi, IM Vijayan da bir diğeriydi. Finalde Vietnam’la karşılaştık. Yaklaşık 20 dakika sonunda 2-0 gerideydik ve ben ‘Aman Tanrım, burada bir şey yapmam lazım’ diye düşünüyordum. Oyunculardan biri gençti. Oyuncularımın çoğu 19, 20, 21 yaşlarındaydı ve bu çocuk ciddi şekilde hırıltılı nefes alıyordu. Onu çıkarıp yerine başka bir genç oyuncu aldım ve kanatları değiştirdim. Son dakikada 3-2 kazandık. Oyuna sonradan giren o çocuk, santrfor olarak oynadığı ikinci maçta galibiyet golünü attı. Ardından Asya Oyunları’na gittik. İlk dönemimde Afro-Asya Oyunları’nı da ikinci bitirdik. Gerçekten belli bir standart oluşturduk.

    “İkinci gelişimde ise ‘Hocam, Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz’ dediler. Ben de ‘Bangladeş, Maldivler ve Pakistan’ın bulunduğu Güney bölgesinde üstünlük kuramıyoruz. Dünya Kupası’na gidemeyiz’ dedim. Ardından ‘Bizi Asya Kupası’na götürebileceğimi düşünüyorum ama bunun için şuna, şuna, şuna, şuna, şuna ve şuna ihtiyacım var’ dedim. Ekip konusunda istediğim her şeyi verdiler. Yanımda nitelikli insanları getirebildim ve nasıl çalışmak istediğimizin çerçevesini belirlemeye başladık. 10 yıl önceki başarım sayesinde insanlar ne bekleyeceklerini biliyordu. Taviz vermem: Disiplinli olacaksın, formanı pantolonunun içine sokacaksın, düzgün davranacaksın. SAF turnuvasını kazandık. Intercontinental’ı kazandık. Asya Kupası’na katılmaya hak kazandık. En genç ikinci takımdık. Yaş ortalamamız 23 yıl altı aydı; Vietnam bizden bir ay daha gençti. İlk maçta Tayland’ı sahadan sildik. İkinci maçta BAE’yi sahadan sildik ama 2-0 kaybettik. Maçtan sonra Alberto Zaccheroni yanıma geldi, elleriyle yüzümü tuttu ve ‘Bu maçı nasıl kazandığımızı bilmiyorum’ dedi. Sonra da ‘Ama sorun yaşamazsınız, Bahreyn karşısında bir puan almanız yeterli’ dedi. Üçüncü maçta Bahreyn’le oynadık. En iyi maçımız değildi ama 93. ya da 94. dakikadaki bir penaltıyla kaybetmeyi hak etmemiştik. Ve elendik. Kazansaydık son 16’ya kalacaktık.

    “Üçüncü dönemimde ise ülkenin en büyük kulüplerinden East Bengal beni göreve çağırdı. Kulüp tarihinin en kötü dönemindeydi. Paraları yoktu; ben geldiğimde 12 oyuncuları ve bir yabancı oyuncuları vardı. Görevim temelleri atmaktı. Sezon sonunda ayrıldığımda ISL’deki en yüksek puanlarına ulaşmışlardı. Ligi sondan dördüncü bitirdik ama temeller atılmıştı. Sonra CEO ya da menajer ilk 11’i belirlemek ve kararları vermek istedi. Ben bunu kabul etmem. Getirmek istediğim oyuncuları ben seçeceğim. Bu yüzden ayrıldık ama çok büyük bir kulüptü. Mohun Bagan’la oynadığımızda statta 90.000 kişi vardı. Dolayısıyla biri Hindistan’da futbol oynanmadığını söylerse bunu sorgularım. Hindistan macerası böyleydi.”

  • Kültürel ve sosyal zorluklarla doğrudan yüzleşmek

    Coffee Rwanda
    Getty

    Mineraller ve kahve ile çay gibi tarım ürünleri, Ruanda'nın en büyük ihracat kalemleri arasında yer alıyor.

    “Bana birkaç kez bukalemun dendi, bunun başlıca nedeni uyum sağlayabilmem. Kinyarwanda dersleri alıyorum. ‘Mwaramutse’ günaydın, ‘Mwiriwe’ ise iyi akşamlar demek. Oldukça zor bir dil. Çok iyi ilerlediğimi söyleyemem ama buraya geldiğimden beri yalnızca birkaç doğru dürüst ders aldım. Dili öğreneceğim çünkü öğrenmem gerektiğine inanıyorum. Aynı şekilde, bir ülkede yaşamıyorsam o ülkenin millî takımını çalıştıramayacağıma da inanıyorum. Bunu yapan pek çok kişi olduğunu biliyorum ama ‘Oyuncularımızın çoğu Avrupa'da oynuyor’ diyorlar. Ben de ‘Evet ama ülkede bulunman, yerel oyuncuları yurt dışına çıkıp daha üst seviyede oynamaya teşvik eder’ diyorum.

    “15 yaşından başlayarak bütün yaş gruplarından sorumluyum. Elbette yeni oyuncular arıyoruz çünkü son birkaç yılda, diğer teknik direktörler iyi iş çıkarmadı demeyeceğim ama gerçek anlamda bir gelişme olmadı. Altyapınız yoksa üst düzey oyuncularınız da olmaz, şansınız da kalmaz. Bu yüzden Nicholas de-Long adında genç birini, genç oyuncu gelişim sorumlusu olarak göreve getirdim. Genç takımların bütün yaş kategorilerinden o sorumlu olacak. Benim için en önemli şey, bir ülkedeyseniz bulunduğunuz yere saygı göstermeniz gerektiği. Onları değiştirmeyeceğim. Kültürü değiştirmeyeceğim. Ama antrenmana geç gelmek kültür değildir. Havaalanına parmak arası terlikle gitmek kültür değildir. Bunlar sadece kötü davranışlardır. Yemekler, dil, insanların giyimi, ibadet etme biçimleri kültürün parçasıdır; bunların hiçbirine karışmam. İzin verirseniz futbol kültürünüzü geliştirmek için buradayım. İnsanları, dili ve onları neyin harekete geçirdiğini olabildiğince öğrenmeye çalışıyorum.

    “Bazen pek çok açıdan çok ama çok zor oluyor. Ailenin yaptığı fedakârlıktan ve bütün bunlardan daha söz etmedik bile. Ama bir şey yapacaksam kendimi yüzde 100 veririm. Genel olarak böyle kişisel sorunlar yaşamadım. Sorunlar hep şunlarla ilgiliydi: Neden geç kaldınız? Bu neden yapılmadı? Bunu neden yapamıyoruz? Şunu neden yapamıyoruz? Malzemeler iyi değil. Yeşil Burun Adaları'ndan dönmemiz 72 saat sürdü. Senegal'de hiçbir şey yapmadan iki gün geçirdik. Doğal olarak çılgına döndüm. Sinirlendiğimde yanımda olmak pek hoş değildir. Bir şeyler söylerim, arada bir küfür de edebilirim ama bunun olmasına neden izin verildi? Bunlar bana neden söylenmedi? Sorunlar işte bunlar. Kamboçya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Pakistan'da havaalanına geldik, bizi almaya iki minibüsle geldiler. ‘35 kişi ve bütün bagajlar var, ne düşünüyorsunuz siz?’ dedim. Aslında uğraşmak zorunda kalmamam gereken bu tür pek çok sorun var.

    “Bir oyuncu izleme ağı kurdum. İngiltere'den Derek Bragg adında biri bizimle çalışıyor. Dünyanın dört bir yanında oyuncu izliyor. Wyscout platformunu kuran gözlemcilerden biri. Sürekli sorun çözmek, insanları ikna etmeye çalışmak gerekiyor. U17 takımımız kısa süre önce tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazandı. O programı Nicholas de-Long yönetiyor. Şimdi U15 takımımız da FIFA Dünya Kupası'nda oynuyor. Onlara ‘Kimi temsil ettiğinizi unutmayın, sizi parmak arası terlikle görmeyeyim, kep de takmayın’ dedim. Burada belli standartlar oluşturmaya çalışıyoruz. U17 takımının Etiyopya'ya karşı o maçı kazanması çok büyük bir olaydı. Devrim başladı. Bu da FIFA Series'i kazandığımızda gerçekleşti. Mart ayında Grenada'yı ve Estonya'yı yendik. Kıbrıs'ta futbol seviyesinin iyi olduğunu söyleyebilirsiniz. Orada teknik direktörlerini birkaç ayda bir görevden alıyorlar. Ne yazık ki benim gibi insanlardan hoşlandıklarını sanmıyorum. Bazen kendi zararıma da olsa tam olarak ne düşündüğümü söylerim. Bu, benim haklı olduğum anlamına gelmez. Sizin haksız olduğunuz anlamına da gelmez. Tepem atmadığı sürece bunu olabildiğince kibar bir şekilde yaparım; gerçi tepemin atması uzun sürmez.

    “İşimi seviyorum, iyi yanlarıyla da kötü yanlarıyla da. Yaşamış ya da yaşayan İngilizler arasında sekiz millî takımı çalıştırmış tek kişi benim. Bir noktada bu sayıyı 10'a çıkarmaya çalışacağım, belki de birkaç yıl Ruanda'da kalırım. Göreceğiz. Bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için yaklaşık dört puana ihtiyacımız var. Mali ile içeride ve dışarıda oynayacağız. Ardından Liberya ile deplasmanda, birkaç hafta önce evimizde yendiğimiz Yeşil Burun Adaları ile de oynayacağız. Kâbus gibi maçlar. Umarım Mali'de bir şeyler elde edebiliriz. Liberya ile Yeşil Burun Adaları'nın da birbirleriyle oynayacakları iki maçta berabere kalmasını istiyoruz. O zaman durumumuz iyi olur.”

  • Sudan'daki dönem gerçeküstü bir deneyim yaşattı

    Kamal Shaddad
    Getty

    Kamal Shaddad, 20 yılı aşkın süre Sudan Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı.

    “Çok sayıda gerçeküstü an yaşadım. Ama sanırım biri gerçekten öne çıkıyor. Sudan'dayken Hartum'dan yola çıkmıştım. Patronum Kamal Shaddad, Don King'e benziyordu. Saçları, her şeyi! Odasına girdiğinizde iki ayaklı klimanın arasında otururdu. Ben de karşısında otururken donuyordum! ‘Efendim, üşümüyor musunuz?’ dedim. ‘Bana bak, nasıl olduğumu görüyorsun. Böyle kalabiliyorum çünkü soğuk beni koruyor!’ dedi. Sudan'daki kulüplerden birinin Merrikh'e karşı oynadığı maçta bir sol bek görmüştüm. İri, güçlü bir sol bek, taç atışları da uzun; gelecek hafta gidip onu izleyeyim, diye düşündüğümü hatırlıyorum.

    “Böylece gitmeye karar verdim. Şoförü bulup ‘Hadi gidelim, Hasahisa ne kadar uzak?’ dedim. ‘Yaklaşık dört saat,’ dedi. Bir an önce yola çıkmamız gerekiyordu! Yolculuğun yaklaşık ikinci saatindeydik ki başkan aradı. Nedense bana Stephenson diyordu. ‘Stephenson,’ dedi, ‘neredesin?’ Ben de ‘Efendim, önümde kum görüyorum, iki yanımda kum, arkamda da kum. Arabadayız, Hasahisa'ya gidiyoruz. Görmem gereken bir oyuncu var,’ dedim. Biraz telaşlandı. ‘Hasahisa'ya gitmen için sana kim izin verdi?’ dedi. ‘İzne ihtiyacım olduğunu bilmiyordum, millî takımın teknik direktörüyüm ve bir sol beki izlemeye gidiyorum,’ dedim. ‘Stephenson, burası El Kaide bölgesi, oraya gitmen gerçekten iyi bir fikir değil,’ dedi. Ona ‘Evet ama artık üç saat oldu, sadece bir saatimiz kaldı, bir şey olmaz, merak etmeyin,’ dedim. İyice telaşlandı, şoföre bağırmaya başladı ve sonra telefonu kapattı!

    “Biz de ıssızlığın ortasındaki bu yere doğru gidiyorduk. Yaklaşık yarım saat, belki 40 dakika sonra yaklaşan bir Jeep gördüm. Önden göremiyordum ama bir Jeep'ti. Arkasında da dört beş adam vardı. Kim olduklarını ya da başka bir şeyi seçemiyordum ama yanımıza gelip arabayı durdurttular. Sonra iki adam atlayıp kapımı açtı. Beni arabadan çıkardılar. Hepsi Sudan Arapçasıyla konuşuyordu, ben de ‘Ne s*ktir oluyor?’ diye düşünüyordum. Beni arabalarının arkasına bindirip oturttular. İşte o an ‘Tamam, buraya kadarmış. Kalıntılarım Hartum ile Hasahisa arasında çölde bir yerde bulunacak ve kimse ne olduğunu bilmeyecek!’ diye düşündüm. Sonraki 15 dakika boyunca ‘Biri bana bir şey söyleyebilir mi?’ deyip durdum. Hiçbir şey söylemiyorlardı. Sonra belki 10 dakika geçince etrafıma baktım ve arka tarafta futbol stadyumunu gördüm. Meğer Bay Shaddad oradaki güvenlik görevlilerine bulunduğum yerden beni almalarını söylemiş. Şoförün numarasını vermiş ve beni sıkı koruma altında olabildiğince çabuk stadyuma götürmelerini istemiş. O zamana kadar altıma çoktan kaçırmıştım!

    “Neyse, beni stadyuma götürdüler. İçeri girdim, insanlar girip çıkıyordu. Hiçbir şey göremiyordum. ‘Maçı izlemem lazım, bu çocuğu görmeye geldim,’ dedim. Onlar da ‘Tamam, bizimle gel,’ dediler. Beni aşağı indirip dördüncü hakemin yanına oturttular. 48 derecelik güneşin altında 15 dakika dayanabildim! Sol beki gördüm, sonra arabayla Hasahisa'ya döndüm. Ve evet, onu millî takıma seçtim! En gerçeküstü deneyimim buydu ama buna benzer daha pek çok şey yaşadım.”

  • Bir milli takım teknik direktörü kendini nasıl meşgul ediyor?

    Stephen Constantine
    Getty

    Oyuncu izleme atölyelerinden oyuncu toplantılarına kadar Constantine neredeyse hiç işten kopmuyor

    “İtiraf etmeliyim ki her gün bir şey yapma ihtiyacı duyuyorum ve bununla baş etmekte zorlanıyorum. Millî takımlarda yılda beş çalışma dönemi var ama bir ülkenin millî takımına teknik direktör olmanın istenmesinde özel bir şey var. Birkaç yıl önce bana sorsaydınız, ‘Peki, 65 yaşıma kadar yaşayayım ama bir ya da iki yıl İngiltere’nin teknik direktörü olayım’ derdim. Buna ‘Tamam, kabul’ diye karşılık verirdim. Çocukken ya da genç bir adamken bana ‘65 yaşına kadar yaşayıp İngiltere için oynayabilirsin ya da 75 yaşına kadar yaşayabilirsin’ deseydiniz, 65 yaşıma kadar yaşayıp İngiltere için oynamayı seçerdim.

    “Günlük işleyişin içinde olmamak biraz kafamı yiyor. Oyuncu gözlemciliği üzerine atölyeler düzenliyorum. Ruanda’nın dört bir yanına gidip insanlara nasıl oynadığımızı, felsefemizin ne olduğunu anlattık. U15 ve U17 seviyelerinde çalışmaya başlayacak ve belirli bir oyun tarzına uygun oyuncuları izleyecek gözlemcilere ihtiyacımız var. Bu genel gözlemcilik görevlerinde ne arıyoruz? Öncelikle kimi arıyorsunuz, o teknik direktörün nasıl bir felsefesi var? Ardından o sistemde oynayabilecek oyuncuları belirlemeye çalışıyorsunuz. Birkaç gözlemci ağı kurduk. Daireme yaklaşık 10 dakika uzaklıkta bir ofisim var ve her sabah oraya gidiyorum. Ofis 9.30’a kadar açılmasa da 9.00-9.15 gibi orada oluyorum! Geçen gün ülkede bulunan bir oyuncuyla toplantı yaptım. Finans sorumlusuyla da başka bir toplantım vardı; bir başka oyuncuyla da farklı bir konuda görüştüm. Ofise giderseniz bir şeyler olur ve birileri sizi görür.

    “Genellikle saat 1 ya da 2 gibi eve dönüyorum. Spor salonuna istediğim kadar gidemedim. Bunu yapmam gerekiyor. Ama toplantılarım var. Artık haftada iki kez Kinyarwanda dersi alıyorum. Şu anda bu ders için bir ödevin ortasındayım ve bitirmem gerekiyor, yoksa azar işiteceğim! İngiltere ve Avrupa’daki bütün futbol maçlarını [televizyondan] izleyebiliyoruz. Bir de pickleball diye bir şey var; hafta sonları gidip biraz oynuyoruz. Günlerimi elimden geldiğince doldurmaya çalışıyorum ama oturup hiçbir şey yapmayan adamlardan değilim. Bir şey yapmadan duramıyorum. Kendimi meşgul tutmaya çalışıyorum.”

  • Doğu Afrika'da günlük yaşam nasıl?

    Rwanda streets bike
    Getty

    Umuganda, geleneksel kültürü modern ulusal kalkınmayla birleştiren zorunlu bir toplum hizmeti günüdür.

    “Ruanda, bugüne kadar gittiğim en temiz ülke olmalı. Umuganda denen bir uygulamaları var; her ayın son cumartesi günü yapılıyor. İnsanların kendi mahallelerinde dışarıda buldukları çöpleri toplamaları gerekiyor. Üstelik buna herkes dâhil. Kâğıt bardakları, plastikleri gelişigüzel atmama konusunda öyle bir disiplin var ki açıkçası etrafta hiç çöp görmüyorsunuz. Geçen gün Kigali'den üç saat uzaklıktaki millî parklardan birine arabayla gittik. Yol boyunca, ana yolda da diğer yollarda da çöp yoktu. Geçtiğimiz köylerde de hiçbir yerde çöp yoktu. Gerçekten inanılmaz.

    “Kigali çok güzel bir şehir. Bin tepenin şehri olarak anılıyor. O yüzden fazla yürümek istemezsiniz, çünkü bir yerlerde mutlaka bir yokuş çıkıyor karşınıza! Ama çok güzel. İnsanlar genel olarak çok düşünceli, çok cana yakın ve kibar. Elbette herkes böyle değil ama yaşamak için güzel bir yer. Buradaki ikinci dönemim. Bir garsonun ya da benzer bir işte çalışan birinin ortalama maaşı ayda yaklaşık 300 dolar diyebilirim. Yani pek iyi değil. Ama burada ihtiyaç duyduğunuz temel şeyler de çok pahalı değil. Memleketteki gibi değil. Kigali'nin şehir olarak yerleşimi gerçekten oldukça güzel. Çok hoş manzaralar var. Şehir merkezinden çıktığınızda da güzel yerlere rastlıyorsunuz.”

  • Yaşam maliyeti diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl?

    Rwanda food
    Getty

    Ruanda'da her zevke ve damak tadına hitap eden bir şey var.

    “Benim oturduğum dairenin kirası ayda 1.500 dolar. Ayda 200 dolara da bir daire bulabilirsiniz. Bunu pahalı bulmuyorum. Bence burada yemek biraz daha ucuz. Her türden mutfak var ve restoranlara gidebiliyorsunuz. Örneğin Nottingham’da orta sınıfa hitap eden bir restorana gitseniz, iki kişi için hesap 80 sterlin civarında gelebilir. Burada ise 40-45 dolar civarında olur. Üstelik gittiğiniz yere bağlı olarak bu, üç kişi için bile olabilir. Ekonomik açıdan da yaşamak için kötü bir yer değil, özellikle de iyi bir maaş kazanıyorsanız.”

  • Daha fazla oyuncunun kanatlarını açmasına yardımcı olmak

    Africa Cup of Nations trophy
    Getty

    Şu anki nihai hedef, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazanmak.

    “Maalesef son 20 yılda bu bölgede pek bir şey yapmadığımızı düşünüyorum. 2014'te buradayken Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazanmıştık ve ben ayrıldığımda dünya sıralamasında 64. sıradaydık. Geri döndüğümde 132. sıradaydık. Şimdi 119. sıradayız. Burada basketbola ve voleybola büyük ilgi var. Ama futbolun açık ara en popüler spor olduğunu söyleyebilirim. 17 yaş altı takımımız Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandığında da herkes çılgına döndü.

    “Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmamıza dört puan kaldı. Bunu başarırsak 22 ya da 23 yıl sonra ilk kez oraya gideceğiz. Umarım başarabiliriz. Ama önümüzde çok zorlu dört maç var. Henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Yeşil Burun Adaları'ndaki maçtan sonra röportaj verirken Ruandalı gazetecilerden bazıları, ‘Hocam, bu harika, Afrika Uluslar Kupası'na gidiyoruz’ dedi. Ben de Kinyarwanda dilinde ‘sakin olun’ anlamına gelen ‘doza’ dedim. Ertesi gün manşet buydu! Oraya gitmeyi başarırsak bizim için muazzam bir olay olacak. Umarım başarırız.”

  • Ruanda deneyimini tüm yönleriyle nasıl yaşayabilirsiniz?

    Gorilla Rwanda
    Getty

    Dünyanın eşsiz bir bölgesini ziyaret edenlere, bölgenin yaban hayatını görmeleri öneriliyor.

    “Bence mutlaka gidip gorilleri görmelisiniz. Kongo yakınlarındaki Kivu’da büyük bir göl ve olağanüstü güzel manzaralar var. Gölde yüzebilirsiniz. Ülkeyi gezip görmek için pek çok yürüyüş rotası ve fırsat olduğunu düşünüyorum. Oturup yöresel yemeklerin tadına da bakmanızı öneririm. Buraya gelip gorilleri görmeden dönmeyin. Milli parka gitmeden de dönmeyin. Dünyanın bazı yerleriyle karşılaştırıldığında burada yaşayacağınız deneyim inanılmaz olacak. İnsanlar da harika; çok misafirperver, nazik ve sıcakkanlılar.”

  • Ruanda'da futbola daha fazla ilgi çekmek

    Rwanda football team
    Rwanda FA @@ferwafa

    Ruanda futboluna hâkim olan ortak oyun tarzı, farklı yaş gruplarında başarı elde edilmesine katkı sağlıyor.

    “Hudl.com'un hayata geçirilmesinde önemli rol oynadım. Burası video yükleyebildiğiniz bir platform. ABD merkezli dev bir şirket. Hudl, Wyscout'u satın aldı. Wyscout platformunu biliyorsanız Hudl'da sağlık raporlarını, kondisyon raporlarını yükleyebilirsiniz; her şey tek bir platformda ya da isterseniz bulutta bulunur. Ayrıca oyuncuları, takımları ve diğer her şeyi inceleyebildiğiniz Wyscout platformuna erişiminiz olur. Wyscout ve Hudl'u bir süredir tanıdığım için BK League ve ligin başındaki CEO'muz Jules Karangwa ile bağlantı kurmalarına yardımcı oldum. Anlaşmaya vardılar ve artık Ruanda'daki birinci lig takımlarının tüm maçları televizyonda yayınlanıyor ve Wyscout'ta izlenebiliyor. Bu da oyuncularımızın daha fazla görünürlük kazanmasını sağlıyor.

    “Son yedi ay kadar bir sürede FIFA Serisi'ni kazandık. Bu önemliydi çünkü 40 yılı aşkın süredir kupa kazanmamıştık. Önünüze bir kupa kazanma fırsatı çıktığında değerlendirirsiniz. Dünyanın en büyük kupası olmayabilir ama bizim için sembolik olarak öyle. Üstelik bunu Cumhurbaşkanımız Sayın Paul Kagame'nin önünde başardık. Bu yüzden çok büyük bir olaydı. Ardından Mali ve Cape Verde ile aynı gruba düştük, kimse bize şans tanımıyor. Liberya'yı iç sahada da deplasmanda da yenebiliriz ama bundan emin olamazsınız; onlar da iyi bir takım.

    “Sonra Eylül-Ekim dönemindeki maçları tamamladığımızda grubun zirvesindeydik: İki maç oynayıp ikisini de kazanmıştık. FIFA Serisi'ndeki iki maçı da ekleyince dört maçta dört galibiyet elde etmiş olduk. Kenya ile bir hazırlık maçı oynadık ve takımın tamamını değiştirdim. İlk 11'de Cape Verde maçında oynamış yalnızca bir oyuncu vardı. Böylece genç oyunculara fırsat vermeye çalışıyoruz. 23 yaş altı takımımız Olimpiyat elemelerinde ikinci tura yükseldi. Kamerun'la oynayacaklar. Zor bir maç olacak. 23 yaş altı takımında oynayan ve henüz 19 yaşında olan bir oyuncumuz vardı. Oldukça iyi görünüyordu; sol tarafta oynayan, sert, agresif bir gençti. Bu da hoşuma gider. Onu 23 yaş altı takımından aldım ve Liberya maçında ilk 11'de oynattım. İlk maçına Liberya karşısında çıktı. Fena değildi. Daha fazla tecrübeye ihtiyacımız olduğu için Cape Verde maçında onu ilk 11'den çıkardım. İkinci yarının başında oyuna aldım. Galibiyet golünü kim attı? O 19 yaşındaki oyuncu. Şimdi insanlar ‘Bir dakika’ demeye başladı. Bir de 17 yaş altı takımında oynayan iki oyuncumuz var; onlar için de ‘Yeterince iyilerse yaşları da yeter’ diye düşünüyorum.

    “Herkes aynı sistemle oynuyor. En üst seviyeden en alt seviyeye kadar hepimiz 4-4-2 oynuyoruz. Maça bağlı olarak belki 3-5-2 de oynayabiliriz ama felsefe aynı: Dörder kişilik iki hat kurup rakibi durdurmak gibi. Her şey aynı çünkü Nicholas da 17 ve 15 yaş altı seviyelerinde bunu uyguluyor. Böylece kendi kimliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu çok uzun zamandır yapıyorum. İşe yarıyor. Bu yöntemle başarılı oldum. Ama bulunduğunuz yere bağlı olarak zaman alabilir. Ne yazık ki genç oyuncu gelişimi konusunda eksikler var ve şimdi bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Buradaki oyuncularımız artık Wyscout üzerinden her yerde izlenebilecek. Şimdi 15 yaş altı takımımız Azerbaycan'a gidiyor, 17 yaş altı takımımız da Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Aslında söylemeye çalıştığım şu: Devrim gerçekleşiyor.”

  • Futbolun gezgin ismini gelecekte neler bekliyor?

    Stephen Constantine
    Getty

    Constantine 93 ülkeye gitti ancak henüz Güney Amerika'yı ziyaret etmedi.

    “Şahsen, futbolla uğraştığım sürece nerede olduğum gerçekten umurumda değil. Şimdiye kadar 93 ülkeye gittim. Güney Amerika'ya ise hiç gitmedim. Kaleci antrenörüm Rogelio Ramos dal Solio, ki bu adının sadece yarısı, Brezilyalı. Oraya mutlaka gitmeliyim. Spor bilimi antrenörüm Claudio Altieri'nin yarısı Venezuelalı, yarısı Avustralyalı. Gerçi bir süre Avustralya'da yaşamış. Etrafımda oldukça uluslararası bir ekip var ve bunu çok seviyorum. Beni sürekli tetikte tutuyorlar. Bu işte ne olacağını, bir görevde ne kadar kalacağınızı asla bilemezsiniz. Ruanda'yı kesinlikle Afrika Uluslar Kupası'na götürmek istiyorum. Onları Dünya Kupası'na götürmeyi de isterim. Bu, birkaç yıl sonra gerçekleşebilir.

    “Dünya Kupası'ndan yaklaşık iki ay önce Tunus'tan bana yönelik bir ilgi vardı. Fransızca konuşan birini tercih ettiler. Dolayısıyla nerede olacağınızı bilemiyorsunuz. İnsanların Ruanda'da olup bitenlerle ilgilendiğini düşünüyorum. Bu benim için ancak iyi bir şey. Bir teklif gelirse o zaman karar vermeniz gerekir. Projeleri seviyorum. Görev aldığım sekiz millî takımın tamamının ve kulüplerin %70'inin birer proje olduğunu söyleyebilirim. Ya ‘küme düşmememize yardım et’ ya da ‘elemeleri geçmemize yardım et’ diyorlar. Genel olarak iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Bana sık sık İngiltere'de çalışmak isteyip istemediğim soruluyor. Evet, elbette isterim; İngilizim. İngiltere'de çalışmayı neden istemeyeyim? Ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Olursa olur. Olmazsa da şikâyetçi değilim.”

  • Nepal'de şövalyelik unvanı verilen bir adam İngiltere'de üst düzey bir göreve gelecek mi?

    Stephen Constantine Millwall
    Getty

    Constantine, Millwall ve Bournemouth'da forma giydi ancak Birleşik Krallık'a dönmek için acele etmiyor.

    “Millwall'dayken Colin Lee'yi görevden aldılar ve kulüpte pro lisansa sahip tek kişi bendim. Görevi Dave Tuttle'a verdiler. Çok iyi bir insandı, futbola dair bilgisi harikaydı ama ona teknik antrenör demezdim, hele teknik direktör hiç demezdim. Fena iş çıkarmadı ama tanınan isim ben değildim. İnsanlar, yaptığım bazı şeylerin ne kadar emek gerektirdiğinin farkında değil. Benzer hikâyeleri olan başka teknik direktörler de vardır. Ama ben İngiltere'de ya da Kıbrıs'ta futbol oynadığım için iş bulmadım. Bir önceki görevimde iyi iş çıkardığım için iş buldum. Nepal'de kötü bir iş çıkardığım için beni Hindistan'da işe almadılar. Buradaki göreve başlamamdan üç ay önce, Hindistan'da üçüncü kez çalışmam için teklif almıştım.

    “Ruanda'da ikinci kez bulunuyorum. Hindistan'da üç kez çalıştım, bunların ikisinde millî takımın teknik direktörüydüm. Dünyanın en iyi teknik direktörü olduğumu söylemiyorum, bundan çok uzağım. Ama kendi ülkemde teknik direktörlük yapma fırsatını hak ettiğimi düşünüyorum. Kıbrıs'ta millî takımın teknik direktörlüğü ne zaman gündeme gelse her seferinde aday listesine giriyorum. Fakat yeterince büyük bir isim olmadığım ya da onların istediği bazı şeyleri yapmayacağım için görevi bana vermiyorlar. Millwall konusunu açmamın nedeni şu: A takım antrenörüydüm, rezerv takımın başındaydım ve maç izlemeye gidiyordum. Brighton'daki evimden sabah 6.30'da çıkıp arabayla The Den'e gidiyor, eve de gece 11, 11.30 gibi dönüyordum. Çocukları da eşimi de göremiyordum. Yemek ye, uyu, bir fincan çayla çörek ya da kızarmış ekmek ye ve yeniden yola çık. Yaptığınız işten başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz, inanın bana, buna zaman yok. Dolayısıyla İngiltere'de o futbol dünyasının içindeyseniz başka şeyleri düşünmenin çok zor olduğunu anlıyorum. Ama insanların yaptığınız ya da geçmişte yaptığınız işlerin değerini anladığını veya size hak ettiğiniz takdiri gösterdiğini düşünmüyorum.

    “Les Reed benim için bir referans yazısı yazdı ve söylüyorum, olağanüstüydü. Nepal'de bana şövalyelik unvanı verildi ama İngiltere'de hiçbir takdir görmüyorum. Kıbrıs'ta Stelios Kyriakidis Ödülü'ne layık görüldüm. İşler iyi giderken beni Kıbrıslı sayıyorlar, bu ödülü de yurt dışında en iyi performansı gösteren teknik direktör olduğum için verdiler. İngiltere'de ise sanki hiç var değilim. Hakkını vermek gerekirse İngiltere'de sürekli yaşamadım, dönem dönem orada bulundum. Ama Majesteleri'nin beni aramasını bekliyorum. Uzun süre bekleyebilirim!”

  • Dünya genelindeki projelere kendini tamamen adamak

    Stephen Constantine
    Instagram/@stephenconstantine

    Son derece deneyimli 64 yaşındaki ismin yakın zamanda hız keseceğine dair bir işaret yok

    “Antrenör olduğumdan beri ‘hayat beni nereye götürürse’ diye düşündüm. Büyük bir isim değilim. Kendimi büyük bir isim olarak görmüyorum. Arsenal formasıyla kaç maça çıktıkları sayesinde bu işi alacak isimlerden biri değilim. Bu arada, o isimler genellikle uzun süre görevde kalmıyor. Bu zor bir meslek. Çok fazla fedakârlık gerektiriyor. ‘Ben İngiltere’denim, bu şekilde oynayacağız’ diyen antrenörlerden değilim. Hayır, bulunduğunuz ülkede nasıl oynanıyorsa o şekilde oynamalısınız. Göreviniz de bu oyun biçimini değiştirmeye çalışmak. Ama bulunduğunuz ülkede insanların nasıl düşündüğünü, nelerin onları rahatsız edip etmediğini, nelere tahammül edip etmeyeceklerini anlamalısınız.

    “Bunu bulunduğum bütün ülkelerde oldukça iyi yaptığımı düşünüyorum. Bazı ülkelerde işlerin gidişatından yüzde 100 memnun değilim; şu ya da bu yaşansaydı daha iyisini yapabilirdik. Ama istediğiniz her şeyi yüzde 100 elde edemezsiniz. Ben yine de buna ulaşmaya çalışacağım. Yani benim için çalışıyorsanız sizi zorlayacağım!”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Rwanda flag
    Getty

    Ruanda'daki yaşam beş önemli alanda hangi sıralarda yer alıyor?

    Hava durumu: 9/10

    Yemek: 7/10

    İnsanlar: 9/10

    Yapılacak şeyler: 6/10

    Yaşam maliyeti: 8/10

    Toplam: 39/50

  • Yurt Dışındaki Britanyalılar serisinde kaçırdıklarınıza göz atın.

    Adam Przybek Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Yurt dışında oynayan Britanyalı futbolcuların deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara göz atın.

    Oyuncu

    Ülke

    Yaşanabilirlik puanı

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Kamboçya

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Hırvatistan

    40,5/50

    4

    Stephen Constantine

    Ruanda

    39/50

    5

    Ademola Ola-Adebomi

    Belçika

    39/50

    6

    Oakley Cannonier

    Singapur

    36/50

    7

    Ayo Obileye

    Finlandiya

    29/50

    8

    Tyler Fredricson

    İsviçre

    29/50