Stephen Constantine: Londra'dan Kigali'ye ve Ruanda'da profesyonel futbol teknik direktörü olarak hayatı

“Çok sayıda gerçeküstü an yaşadım. Ama sanırım biri gerçekten öne çıkıyor. Sudan'dayken Hartum'dan yola çıkmıştım. Patronum Kamal Shaddad, Don King'e benziyordu. Saçları, her şeyi! Odasına girdiğinizde iki ayaklı klimanın arasında otururdu. Ben de karşısında otururken donuyordum! ‘Efendim, üşümüyor musunuz?’ dedim. ‘Bana bak, nasıl olduğumu görüyorsun. Böyle kalabiliyorum çünkü soğuk beni koruyor!’ dedi. Sudan'daki kulüplerden birinin Merrikh'e karşı oynadığı maçta bir sol bek görmüştüm. İri, güçlü bir sol bek, taç atışları da uzun; gelecek hafta gidip onu izleyeyim, diye düşündüğümü hatırlıyorum.
“Böylece gitmeye karar verdim. Şoförü bulup ‘Hadi gidelim, Hasahisa ne kadar uzak?’ dedim. ‘Yaklaşık dört saat,’ dedi. Bir an önce yola çıkmamız gerekiyordu! Yolculuğun yaklaşık ikinci saatindeydik ki başkan aradı. Nedense bana Stephenson diyordu. ‘Stephenson,’ dedi, ‘neredesin?’ Ben de ‘Efendim, önümde kum görüyorum, iki yanımda kum, arkamda da kum. Arabadayız, Hasahisa'ya gidiyoruz. Görmem gereken bir oyuncu var,’ dedim. Biraz telaşlandı. ‘Hasahisa'ya gitmen için sana kim izin verdi?’ dedi. ‘İzne ihtiyacım olduğunu bilmiyordum, millî takımın teknik direktörüyüm ve bir sol beki izlemeye gidiyorum,’ dedim. ‘Stephenson, burası El Kaide bölgesi, oraya gitmen gerçekten iyi bir fikir değil,’ dedi. Ona ‘Evet ama artık üç saat oldu, sadece bir saatimiz kaldı, bir şey olmaz, merak etmeyin,’ dedim. İyice telaşlandı, şoföre bağırmaya başladı ve sonra telefonu kapattı!
“Biz de ıssızlığın ortasındaki bu yere doğru gidiyorduk. Yaklaşık yarım saat, belki 40 dakika sonra yaklaşan bir Jeep gördüm. Önden göremiyordum ama bir Jeep'ti. Arkasında da dört beş adam vardı. Kim olduklarını ya da başka bir şeyi seçemiyordum ama yanımıza gelip arabayı durdurttular. Sonra iki adam atlayıp kapımı açtı. Beni arabadan çıkardılar. Hepsi Sudan Arapçasıyla konuşuyordu, ben de ‘Ne s*ktir oluyor?’ diye düşünüyordum. Beni arabalarının arkasına bindirip oturttular. İşte o an ‘Tamam, buraya kadarmış. Kalıntılarım Hartum ile Hasahisa arasında çölde bir yerde bulunacak ve kimse ne olduğunu bilmeyecek!’ diye düşündüm. Sonraki 15 dakika boyunca ‘Biri bana bir şey söyleyebilir mi?’ deyip durdum. Hiçbir şey söylemiyorlardı. Sonra belki 10 dakika geçince etrafıma baktım ve arka tarafta futbol stadyumunu gördüm. Meğer Bay Shaddad oradaki güvenlik görevlilerine bulunduğum yerden beni almalarını söylemiş. Şoförün numarasını vermiş ve beni sıkı koruma altında olabildiğince çabuk stadyuma götürmelerini istemiş. O zamana kadar altıma çoktan kaçırmıştım!
“Neyse, beni stadyuma götürdüler. İçeri girdim, insanlar girip çıkıyordu. Hiçbir şey göremiyordum. ‘Maçı izlemem lazım, bu çocuğu görmeye geldim,’ dedim. Onlar da ‘Tamam, bizimle gel,’ dediler. Beni aşağı indirip dördüncü hakemin yanına oturttular. 48 derecelik güneşin altında 15 dakika dayanabildim! Sol beki gördüm, sonra arabayla Hasahisa'ya döndüm. Ve evet, onu millî takıma seçtim! En gerçeküstü deneyimim buydu ama buna benzer daha pek çok şey yaşadım.”