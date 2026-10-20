Ocak 2020'de, hayatını kaybettiği trajik helikopter kazasından sadece 10 gün önce NBA efsanesi Kobe Bryant, MLS'in en büyük yıldızlarından bazılarıyla futbol sahasındaydı. Ancak burası ona yabancı değildi. Bryant, zaman zaman basketbolu sevdiği kadar futbolu da severek büyümüştü.

Futbola duyduğu sevgi çocukluğunda, İtalya'da başladı ve yetişkinliği boyunca sürdü. AC Milan taraftarlığından LAFC'nin stadında genç oyunculara liderlik ettiği o ocak gününe kadar bu sevgisi hiç azalmadı.

Bryant o gün, "Bugüne gelip MLS'e verilen emeği ve gördüğü desteği görmek benim için şaşırtıcı değil," dedi. "Futbolu ve ne kadar güzel bir oyun olduğunu her zaman takdir ettim. Eninde sonunda ilgi göreceğini biliyordum."

Futbol gerçekten de ilgi gördü; özellikle Bryant gibi onu basketbol perspektifinden izleyenler arasında. NBA'in en büyük yıldızlarından bazıları artık futbolun en büyük isimlerinin hayranı olduklarını söylüyor. Tersi de geçerli. Basketbol ve futbol dünyasındaki taraftarlıklar kesişmeye devam ediyor ve iki spor arasındaki bağlar hiç olmadığı kadar güçlü.

Bryant ise bu iki spora hep böyle baktı. Ona göre ikisi aynıydı. Nihai hedef farklıydı ama oraya ulaşmanın yolları, insanların fark ettiğinden daha çok birbirine benziyordu.

Bryant, "Bu, sporun kendi içindeki bağlantıyla ilgili," dedi. "Birbirinizden yararlanmanız gerekiyor. Hem sözlü olarak hem de top aracılığıyla iletişim kurmalısınız. Birbirinizin ne yapacağını anlamalı, birbirinize alan açmalısınız. Basketbolla futbolun oynanışı arasında pek çok benzerlik var."

NBA sezonu başlarken GOAL, iki sporu birbirine yaklaştıran taraftarlıklara, dostluklara ve sahiplik paylarına bakıyor.