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NBA and Soccer GFXGOAL

“Sporun kendi içindeki bağ”: LeBron James’ten Antoine Griezmann’a, yıldız taraftarlar ve büyük yatırımlar futbol ile NBA’yi nasıl hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor?

NBA sezonu başlarken GOAL, basketbolun en büyük isimleriyle dünya futbolu arasında bağ kuran ünlü taraftarları, dostlukları ve hisse sahipliklerini inceliyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Ocak 2020'de, hayatını kaybettiği trajik helikopter kazasından sadece 10 gün önce NBA efsanesi Kobe Bryant, MLS'in en büyük yıldızlarından bazılarıyla futbol sahasındaydı. Ancak burası ona yabancı değildi. Bryant, zaman zaman basketbolu sevdiği kadar futbolu da severek büyümüştü.

    Futbola duyduğu sevgi çocukluğunda, İtalya'da başladı ve yetişkinliği boyunca sürdü. AC Milan taraftarlığından LAFC'nin stadında genç oyunculara liderlik ettiği o ocak gününe kadar bu sevgisi hiç azalmadı.

    Bryant o gün, "Bugüne gelip MLS'e verilen emeği ve gördüğü desteği görmek benim için şaşırtıcı değil," dedi. "Futbolu ve ne kadar güzel bir oyun olduğunu her zaman takdir ettim. Eninde sonunda ilgi göreceğini biliyordum."

    Futbol gerçekten de ilgi gördü; özellikle Bryant gibi onu basketbol perspektifinden izleyenler arasında. NBA'in en büyük yıldızlarından bazıları artık futbolun en büyük isimlerinin hayranı olduklarını söylüyor. Tersi de geçerli. Basketbol ve futbol dünyasındaki taraftarlıklar kesişmeye devam ediyor ve iki spor arasındaki bağlar hiç olmadığı kadar güçlü.

    Bryant ise bu iki spora hep böyle baktı. Ona göre ikisi aynıydı. Nihai hedef farklıydı ama oraya ulaşmanın yolları, insanların fark ettiğinden daha çok birbirine benziyordu.

    Bryant, "Bu, sporun kendi içindeki bağlantıyla ilgili," dedi. "Birbirinizden yararlanmanız gerekiyor. Hem sözlü olarak hem de top aracılığıyla iletişim kurmalısınız. Birbirinizin ne yapacağını anlamalı, birbirinize alan açmalısınız. Basketbolla futbolun oynanışı arasında pek çok benzerlik var."

    NBA sezonu başlarken GOAL, iki sporu birbirine yaklaştıran taraftarlıklara, dostluklara ve sahiplik paylarına bakıyor.

  • Futbol dünyasının en büyük NBA hayranları

    imago-sport-1032956759.jpg
    ABACAPRESS

    Thierry Henry’nin Tony Parker’la dostluğu, son yıllarda gelişen pek çok dostluktan biri.

    Dünya Kupası'nı kazandıktan kısa süre sonra Antoine Griezmann mikrofonu eline aldı. Takım arkadaşlarına ya da Fransa'ya duyduğu sevgiyi değil, başka birine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

    “Derrick Rose'u seviyorum!”

    Griezmann'ın uzun yıllardır NBA'de oyun kurucu olarak oynayan Rose'a ve genel olarak Amerikan sporlarına duyduğu hayranlık, bu yaz Orlando City'ye katılmak için MLS'e gelmesinin nedenlerinden biri. Bu hayranlığını, en sevdiği oyuncuyu desteklemek için Madrid'den Cleveland'a giderek sık sık play-off maçlarını izlemesiyle de gösterdi. Futbolun en büyük yıldızlarından bazıları için NBA uzun zamandır bir tutku; onlara hayranlık duydukları, çoğu zaman kendilerinden gerçekten de daha uzun olan sporcuların taraftarı olma fırsatı veren bir kaçış.

    Bazıları için bu kaçış yalnızca bir hobi. Kylian Mbappe, özellikle NBA'in son yıllarda Avrupa'ya geldiği dönemlerde basketbol maçlarında en sık görülen isimlerden biri oldu. Londra veya Paris'teki herhangi bir maçta ilk birkaç sırada futbolun en büyük yıldızlarını görmek mümkün.

    Thierry Henry ise bu ilgiyi bir adım ileri taşıdı. San Antonio Spurs'e duyduğu hayranlık iyi biliniyor. Takımın lakabı ve Henry'nin Arsenal ile bağı düşünüldüğünde bu ironik. Bu sevgi, Spurs'ün eski yıldızı Tony Parker ile arkadaşlığı sayesinde gelişti ve takım bir başka Fransız yıldız Victor Wembanyama etrafında yapılanırken de azalmadı.

    Bazıları içinse basketbol bundan daha fazlası. Meksikalı yıldız Carlos Vela'nın basketbola tutkuyla bağlı olduğu, kime sorduğunuza göre iyi ya da kötü anlamda, herkesçe biliniyordu. Öyle ki basketbolu futbola tercih ediyordu.

    Vela bir keresinde, “Futbol oynamayı seviyorum, bana iyi geliyor, keyif alıyorum ama işim ve maçım bittiğinde hiçbir maç izlemek istemiyorum. NBA izlemeyi tercih ederim,” demişti.

    Şöyle de eklemişti: “Bir seçim yapma şansın var ve ben de kendime, ‘Bak Carlos, basketbolu seviyorsun ama akıllı ol. Futbolda daha iyisin,’ dedim.”

    Ancak bu sevgi tek taraflı değil. Sahadaki meslektaşlarını izlerken benzer bir heyecan duyan NBA yıldızlarının sayısı da az değil.

  • NBA'in en büyük futbol tutkunları

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    Josh Hart, NBA'de Chelsea'ye desteğini en yüksek sesle dile getiren taraftar.

    Josh Hart herhangi bir gün sosyal medyada bir paylaşım yapabilir. New York Knicks yıldızının aklında, saat kaç olursa olsun ve kendi sezonu nasıl giderse gitsin, çok sevdiği Chelsea hakkında bir şeyler olabilir. Hart da bu düşüncelerini sık sık herkesle paylaşır.

    Bu paylaşımlarından biri, bir keresinde başını derde soktu. Knicks, Karl-Anthony Towns’ı kadrosuna katma sürecindeyken Hart, “Ciddi miyiz?” diye yazdı ve ortalık karıştı. Ardından hızla açıklama yaptı: Towns’tan söz etmiyordu; Chelsea’nin Brighton karşısında bir gol geriye düşmesinden yakınıyordu. Hart bir NBA şampiyonu olabilir ama aynı zamanda koyu bir taraftar. O da herkes gibi bunu sosyal medyada dile getiriyor.

    Hart elbette yalnız değil. Jimmy Butler ve Steph Curry gibi yıldızlar, sezon aralarında Avrupa’daki maçlarda görüldü. İki kez MVP seçilen Steve Nash’in büyük bir futbol tutkunu olduğu biliniyor. Nash, yıllardır düzenlediği Showdown yardım maçlarıyla iki sporun yıldızlarını bir araya getiriyor. Bryant da büyük bir futbol destekçisiydi; çok sevdiği AC Milan’ı izlemek için özel çaba gösterirken Ronaldinho ile de dostluk kurdu.

    Bir de Avrupa’dan gelen yıldızlar var. LA Lakers yıldızı Luka Doncic, Real Madrid’in basketbol takımında oynamış ve kulübün futbol takımını da desteklemiş biri olarak futbola en tutkuyla bağlı isimlerden. Eski pivot Pau Gasol’un da Barcelona ile benzer bir bağı var. Victor Wembanyama, bu sezon açılış gecesi kadrolarında yer alan 17 Fransız oyuncudan biri. NBA kadroları daha uluslararası bir yapıya kavuştukça iki spor arasındaki bağlar da daha görünür hâle geldi.

    Her bağ için tribünde yer almak ya da bir kulüpte hisse sahibi olmak gerekmiyor. Bazen bu bağ doğrudan formanın üzerinde görülüyor. PSG’nin Jordan Brand ile 2018’de başlattığı ortaklık, Michael Jordan’ın Jumpman logosunu futbolun en büyük kulüplerinden birinin formalarına taşıdı. Formalar, spor ayakkabılar ve daha geniş giyim koleksiyonları sayesinde bu ilişki, taraftarlara iki sporu birden benimsemenin başka bir yolunu sundu.

    Bazı basketbol yıldızları için futbol yalnızca bir tutku değil, aynı zamanda bir yatırım fırsatı.

  • Sahiplik alanına yönelmek

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    Allstar

    LeBron James'in Liverpool'a yaptığı yatırım son derece akıllıcaydı.

    Geleneksel Amerikan sporlarında yatırım fırsatlarının sayısı sınırlıyken, dünya futbolunda farklı ölçeklerde fırsatlar var. Büyük kulüplerden biriyle ortaklık mı kurmak istiyorsunuz? Elbette, ama bunun bir bedeli var. Wrexham'ın hikâyesini tekrarlamak mı istiyorsunuz? Bu da mümkün. Yatırımcılar için anlam taşıyan bir toplulukta, yaşadıkları yere daha yakın bir projeyi hayata geçirme fırsatları da bulunuyor.

    Birçok NBA yıldızı son yolu seçti. James Harden, Houston Rockets'ta oynadığı dönemde Houston Dynamo ve Houston Dash'ten, haberlere göre yüzde beş hisse satın aldı. Giannis Antetokounmpo'nun futbol yatırımları ise Atlantik'in iki yakasına uzanıyor. İki kez NBA'in en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo, 2023'te kardeşleriyle birlikte Nashville SC'nin ortakları arasına katıldı. Şubat 2026'da da Reddit'in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian'ın yer aldığı yatırımcı grubuna katılarak Chelsea Women'dan hisse satın aldı. Böylece Giannis'in futbolla bağı artık hem MLS'e hem de Kadınlar Süper Ligi'ne uzanıyor. Nash, RCD Mallorca'nın ortakları arasına katılmadan önce, ülkesi Kanada'daki Vancouver Whitecaps'in ilk yatırımcılarından biri olmuştu. NBA efsanesi Magic Johnson, Los Angeles FC'nin kurucu ortaklarından biri; Chris Paul ise Angel City FC'nin ortakları arasında.

    Üstelik söz konusu olan yalnızca büyük kulüpler değil. Stephon Castle, CT United FC aracılığıyla futbolun Connecticut'a taşınmasına yardımcı oldu. Carmelo Anthony de NASL kapanmadan önce Puerto Rico FC ile benzer bir adım atmıştı. Bir de saha dışındaki ticari faaliyetlerine ilişkin haberler hazırlanırken Rhode Island FC'ye daha önce açıklanmamış yatırımı ortaya çıkan Kawhi Leonard var. Söz konusu haberler, onun saha dışındaki ticari faaliyetlerini inceliyordu. Ancak NBA'in maaş sınırı ihlallerine ilişkin bulgularında Leonard'ın futbol yatırımı yer almıyordu. Yine de bir NBA yıldızının futbol kulübü sahipliğine ilişkin en ünlü örneği, çok daha büyük bir hamleydi.

     LeBron James, 2011'de Fenway Sports Group ile yaptığı bir pazarlama ortaklığı aracılığıyla Liverpool'dan azınlık hissesi satın aldı. On yıl sonra James ve iş ortağı Maverick Carter, Liverpool'daki doğrudan hisselerini kulübün ve Boston Red Sox'un arkasındaki grup olan FSG'deki hisselerle değiştirdi. Tek bir futbol kulübüyle başlayan yatırım, çok daha geniş bir spor portföyünün parçası hâline gelmişti.

    James'in öncü adımları, her zamanki gibi başkalarına da ilham verdi. Kevin Durant hem PSG'nin hem de Philadelphia Union'ın ortakları arasında yer alırken Shai Gilgeous-Alexander kısa süre önce Atletico Madrid'den hisse satın aldı. NBA'in en büyük futbol tutkunlarından biri olan Larry Nance Jr. da artık Leeds United'ın ortakları arasında.

    Yine de NBA oyuncularının sahip olduğu hisseler genellikle küçük. Ancak her iki spor dalında da önemli etki yaratan çok sayıda yatırımcı var.

  • Her ikisindeki söz sahibi isimler

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Kroenke ailesi artık futbol ve NBA dâhil olmak üzere birçok spor dalında şampiyonluk kazandı.

    Stan Kroenke için son birkaç yıl iyi geçti. Los Angeles Rams ve Denver Nuggets'ın son yıllardaki başarılarının yanı sıra Kroenke, Arsenal'ın da nihayet uzun süredir beklediği Premier League şampiyonluğunu geçen sezon kazanarak şeytanın bacağını kırdığını gördü. Kroenke, Kuzey Londra'da her zaman sevilen bir isim olmadı ancak artık kulübün Premier League zirvesine dönmesine yardımcı oldu.

    Kroenke, spor dünyasının en etkili isimlerinden biri. Bu isimlerin birçoğu hem futbolda hem de özellikle NFL'de söz sahibi. Robert Kraft, David Tepper, Arthur Blank ve Hunt ailesinin hem NFL hem de MLS'te önemli yatırımları var. Bu iki lig, ortak stadyum kullanımı nedeniyle her zaman bir ölçüde iç içe oldu. Glazer ve Khan aileleri ise hem NFL hem de Premier League ile bağlantısı bulunan kulüp sahipleri arasında.

    Son yıllarda NBA takımlarının sahipleri de futbola yatırım yapmaya başladı. Philadelphia 76ers'ın sahibi David Blitzer, en çeşitli yatırım portföylerinden birine sahip. Crystal Palace, Real Salt Lake, FC Augsburg, Brondby IF ve Estoril Praia'da hisseleri bulunuyor. Böylece yatırımları beş farklı ülkeye ve lige yayılıyor. 76ers'ın diğer sahibi Josh Harris'in de Crystal Palace'ta hissesi var. Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai ve Golden State Warriors'ın sahibi Peter Guber ise LAFC'nin yatırımcıları arasında.

    Sıradaki bağlantı daha da büyük olabilir. NBA ve FIBA, 2027'de başlatılması hedeflenen ve mevcut futbol kulüplerinden teklif alan bir Avrupa basketbol ligi önerisi üzerinde çalışıyor. Bu, iki spor arasındaki ilişkiyi bireysel taraftarların ve azınlık hissedarlarının ötesine taşıyarak futbol kulüplerine yeni bir basketbol organizasyonunun kurulmasında doğrudan rol verebilir.

    Yatırımcılar için cazibesi açık: Basketbol ve futbol, belki de dünyanın en popüler iki sporu ve her ülkede oynanabiliyor. Taraftarlar için de aralarındaki bağ açık. İki spor giderek daha fazla iç içe geçtikçe bu bağ da güçlenecek.