Spencer FC ve Hashtag United: Bir YouTuber nasıl futbol imparatorluğu kurdu?

2016'nın ilkbaharında Spencer Owen'ın bir hayali vardı. O dönem için pek de karmaşık bir hayal değildi, ancak kısa süre içinde kendi başına büyüyen bir şeye dönüştü. YouTube'da FIFA yayını yapılan sanal dünyayla, sahada top koşturmanın gerçek hayattaki karşılığı birleştirilirken, arkadaşlarla biraz eğlenmek için düşünülen şey hızla bugün erkek, kadın ve eSpor şubeleri bulunan bir kulübün temellerine dönüştü.

Hashtag United'ın yeni stadındaki LiveScore Lounge'un açılışında konuşan Spencer, GOAL'e bu dikkat çekici yolculuğun nasıl başladığını anlattı: “Çıkış noktası aslında, futbol hakkında videolar çekebileceğim ama aynı zamanda gerçekten futbol oynayabileceğim bir iş bulma çabamdı. Daha önce YouTube'da biraz içerik üretmiştim, bu yüzden küçük bir takipçi kitlem vardı ve onlar da her ne sebepleyse, ki hâlâ bunu tam olarak anlamıyorum, beni ve arkadaşlarımı oldukça düşük seviyede futbol oynarken izlemek istiyordu.

“Sonrasında yapabildiğimiz şey, benim iyi olduğum tarafı buna eklemek oldu. Başka bir dünyada olsaydım muhtemelen televizyon programı yaratıcısı olurdum, değil mi? Formatlar ve benzeri şeyler üretmekte iyiyim. Bu yüzden maçları ilgi çekici hâle getirmenin, iyi bir rakip bulmanın ve ilginç yerlerde oynamanın bir yolunu bulabildim; insanlar da bu yüzden izledi. Sonra da mesele şu oldu: 'Bunu bir kulüp yaratmak için kullanabilir miyiz, gerçekten bir marka, bir kulüp ve bu oldukça sıra dışı başlangıç üzerinden bir taraftar kitlesi oluşturabilir miyiz?'”

Manchester United'ın kuruluş yılı mı? 1878. Arsenal'in kökleri 1886'ya uzanıyor. Hashtag United? 2016. Bunu yüksek sesle söylemek biraz tuhaf hissettiriyor. “Aslında bunun o kadar da sıra dışı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar bizi 150 yıllık futbol kulüpleriyle kıyaslıyor ama onlar 2016'da kurulmuş olsaydı, internet varlıkları olurdu. 1800'lerde kurulduklarında yaptıklarından farklı şekilde hareket ederlerdi. Yani bu sadece kendi zamanının bir ürünü.

“Ve insanlar bizi izledi. Bir miktar taraftar kitlemiz oluştu. İki yılın sonunda biraz daha yaşlanıyorduk ve bunu ne kadar daha sürdürebileceğimizden çok emin değildik. Ben de çocukken babam fizyoterapist olarak bu yapının içindeydi diye her zaman alt lig dışı futbola girmek istemiştim. Bir kulübe sahip olma fikri hep hoşuma giderdi. Bu yüzden, 'bir dakika, bizim gerçekten alt lig dışı futbola girip düzgün bir kulüp olma konusunda bir dayanağımız olabilir' diye düşündük.

“Bence ondan sonra işler biraz çığ gibi büyüdü; aldığımız pek çok küçük karar ve yol boyunca yaşanan şeyler bize yardımcı oldu. Sonunda da bugün Londra'daki kalıcı evimiz olan bu yere geldik. Çok güçlü bir kadın takımımız var, Essex kontluğundaki en iyisi ve üçüncü kademede oynuyor. Ayrıca ciddi başarılar elde etmiş ve şimdi dördüncü basamakta yeni bir döneme giren bir erkek takımımız var. Amaç, futbolu yeniden eğlenceli hâle getirmeye çalışmak ve dünyada benzersiz bir futbol kulübü olmak; sanırım kulüp açısından da nihayetinde lig sistemine katılmak.”