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Hashtag United Spencer FC GFX 1:1GOAL

Spencer FC ve Hashtag United: Bir YouTuber nasıl futbol imparatorluğu kurdu?

Bazı insanlar için Ultimate Team ve Kariyer Modu oynamak yeterli değil; fantezi ile gerçeklik arasındaki çizgiler giderek bulanıklaşırken daha fazla işin içine girmeleri gerekiyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Spencer Carmichael-Brown adı size tanıdık geliyor mu? Belki hayır, ama muhtemelen Spencer FC geliyordur. Üstelik tuhaf franchise adı dışında ne kadarını görüp duyduysanız duyun, Hashtag United da bir noktada büyük ihtimalle sosyal medya akışınızda karşınıza çıkmıştır.

    Buna alışsanız iyi olur, çünkü bu düzene meydan okuyan yeni oluşumlar bir yere gitmiyor. Son on yılda bu yolculuk tam anlamıyla çılgın bir hız trenine dönüştü; inişleri de çıkışları da oldu ve elbette bunların hepsi kameraya yansıdı. Tüm bunlar artık modern bir fenomene dönüşmüş durumda.

    Futbol artık, kökleri 19. yüzyıla uzanan ve sürekli değişen toplumun taleplerine uyum sağlamak için evrilmek zorunda kalan tarihî yapılar tarafından tek başına kontrol edilmiyor. O köklü kurumlar için her zaman bir yer olacak, ancak diğerleri için zaman tam da şimdi.

    İzleyiciler sporla tamamen farklı şekillerde etkileşime giriyor; bu da gerekli hırsa, kaynaklara ve macera duygusuna sahip olanlar için keşfedilmeyi bekleyen heyecan verici yollar açıyor. Yeni imparatorluklar da tam olarak o yollara girildiğinde kuruluyor.

  • Köken hikâyesi

    Spencer Owen
    Hashtag United/LiveScore

    Amaç, Hashtag United'ı olabildiğince benzersiz kılmaktı.


    2016'nın ilkbaharında Spencer Owen'ın bir hayali vardı. O dönem için pek de karmaşık bir hayal değildi, ancak kısa süre içinde kendi başına büyüyen bir şeye dönüştü. YouTube'da FIFA yayını yapılan sanal dünyayla, sahada top koşturmanın gerçek hayattaki karşılığı birleştirilirken, arkadaşlarla biraz eğlenmek için düşünülen şey hızla bugün erkek, kadın ve eSpor şubeleri bulunan bir kulübün temellerine dönüştü.

    Hashtag United'ın yeni stadındaki LiveScore Lounge'un açılışında konuşan Spencer, GOAL'e bu dikkat çekici yolculuğun nasıl başladığını anlattı: “Çıkış noktası aslında, futbol hakkında videolar çekebileceğim ama aynı zamanda gerçekten futbol oynayabileceğim bir iş bulma çabamdı. Daha önce YouTube'da biraz içerik üretmiştim, bu yüzden küçük bir takipçi kitlem vardı ve onlar da her ne sebepleyse, ki hâlâ bunu tam olarak anlamıyorum, beni ve arkadaşlarımı oldukça düşük seviyede futbol oynarken izlemek istiyordu.

    “Sonrasında yapabildiğimiz şey, benim iyi olduğum tarafı buna eklemek oldu. Başka bir dünyada olsaydım muhtemelen televizyon programı yaratıcısı olurdum, değil mi? Formatlar ve benzeri şeyler üretmekte iyiyim. Bu yüzden maçları ilgi çekici hâle getirmenin, iyi bir rakip bulmanın ve ilginç yerlerde oynamanın bir yolunu bulabildim; insanlar da bu yüzden izledi. Sonra da mesele şu oldu: 'Bunu bir kulüp yaratmak için kullanabilir miyiz, gerçekten bir marka, bir kulüp ve bu oldukça sıra dışı başlangıç üzerinden bir taraftar kitlesi oluşturabilir miyiz?'”

    Manchester United'ın kuruluş yılı mı? 1878. Arsenal'in kökleri 1886'ya uzanıyor. Hashtag United? 2016. Bunu yüksek sesle söylemek biraz tuhaf hissettiriyor. “Aslında bunun o kadar da sıra dışı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar bizi 150 yıllık futbol kulüpleriyle kıyaslıyor ama onlar 2016'da kurulmuş olsaydı, internet varlıkları olurdu. 1800'lerde kurulduklarında yaptıklarından farklı şekilde hareket ederlerdi. Yani bu sadece kendi zamanının bir ürünü.

    “Ve insanlar bizi izledi. Bir miktar taraftar kitlemiz oluştu. İki yılın sonunda biraz daha yaşlanıyorduk ve bunu ne kadar daha sürdürebileceğimizden çok emin değildik. Ben de çocukken babam fizyoterapist olarak bu yapının içindeydi diye her zaman alt lig dışı futbola girmek istemiştim. Bir kulübe sahip olma fikri hep hoşuma giderdi. Bu yüzden, 'bir dakika, bizim gerçekten alt lig dışı futbola girip düzgün bir kulüp olma konusunda bir dayanağımız olabilir' diye düşündük.

    “Bence ondan sonra işler biraz çığ gibi büyüdü; aldığımız pek çok küçük karar ve yol boyunca yaşanan şeyler bize yardımcı oldu. Sonunda da bugün Londra'daki kalıcı evimiz olan bu yere geldik. Çok güçlü bir kadın takımımız var, Essex kontluğundaki en iyisi ve üçüncü kademede oynuyor. Ayrıca ciddi başarılar elde etmiş ve şimdi dördüncü basamakta yeni bir döneme giren bir erkek takımımız var. Amaç, futbolu yeniden eğlenceli hâle getirmeye çalışmak ve dünyada benzersiz bir futbol kulübü olmak; sanırım kulüp açısından da nihayetinde lig sistemine katılmak.”

  • Chelsea efsanesi ikna oldu

    Spencer Owen Cesar Azpilicueta
    Getty

    Eski İspanya millî oyuncusu Azpilicueta, 2018'de ortak sahip oldu

    Hashtag, pozitif bir ses çıkarmak ve geleneklerin dışına çıkmak üzerine kurulu. Bunu, rekabetçi bir takım hâline gelmeden önce de yeterince yaptılar ve bu sayede iki kez Premier League şampiyonluğu yaşayan Cesar Azpilicueta'nın dikkatini çektiler. Chelsea efsanesi, 2018'in başlarında kulübün ortak sahiplerinden biri oldu.

    Stamford Bridge'de unutulmaz 11 yıl boyunca Chelsea formasıyla 508 maça çıkan eski İspanya milli futbolcusu, sadece ünlü bir vitrin yüzü değil; The Tags'in gelişmesini sağlayan ortak vizyonu ve kararlılığı da paylaşıyor.

    Spencer, şöyle dedi: “Azpi'nin işin içine girmesi, dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok erken oldu. Biz non-league'e girmeden çok önceydi. O dönemde eSpor'da büyük bir varlığımız vardı ve onun da eSpor'a büyük ilgisi var. Bu yüzden tanıştırıldık ve projemizin bir parçası olmaya oldukça istekliydi.

    “Harika bir insan, kulübün amacını anladı, onu olmadığı bir şeye dönüştürmeye çalışmadı. Evet, biraz para koydu ama bunun yanında bağlantıları, tanıştırdığı insanlar ve diğer katkıları paha biçilmezdi. Futbolun iş tarafına çok ilgili. Artık emekli olduğuna göre, bence ondan bunu daha fazla göreceksiniz. Ayrıca bu sezon ilk iç saha maçımız için de buradaydı. Bunu seviyoruz.”

  • En büyük hedef

    Hashtag United goal
    Hashtag United/LiveScore

    Hashtag, Futbol Ligi basamaklarında ne kadar yükseğe tırmanabilecek?


    11'e 11 organizasyonda topu yuvarlamaya başlayan Hashtag'ın değeri hızla yükseldi. 2022-23 sezonunda art arda gelen 21 galibiyetlik seri, takıma Isthmian League Premier Division'a yükselme hakkı kazandırdı.

    2025-26'da gönüllü düşme talep edildi ve kabul edildi. Çünkü bir adım geri atmak, ileri yönde birkaç adım daha atmanın önünü açıyor. Peki nihai hedef ne? Spencer, kulübü İngiliz futbolunun efsanevi lig piramidinin en tepesine taşımayı hayal ediyor mu?

    Kendisi bu konuda şöyle dedi: "İngiltere'deki piramit, Premier League'e çıkmanıza izin veriyor ama bu o kadar da basit değil. Çok paraya ihtiyacınız var ve gerçekten sağlam bir iş modeline sahip olmanız gerekiyor. Çünkü benim için, hiçbir zaman mantıklı olmayan bir kulübü yönetmek ilgi çekici olmadı.

    "Bu benim için hiçbir zaman egoyla ilgili bir hamle olmadı. Benim için mesele şu oldu: Bana göre yapısal olarak kusurlu olan bugünün futbol sistemi içinde gerçekten bir kulüp yaratabilir miyiz? Bir futbol kulübünün yaptığı ve yapması gerektiği gibi, hem çevrim içi hem de gerçek hayatta bu topluluğa hizmet eden, gerçekten mantıklı bir şey yapmanın yolunu bulabilir miyiz? Gerçek hayat tarafında daha iyi olmaya başlıyoruz ama çevrim içi tarafta oldukça iyiydik. Bizi internetten izleyen taraftarlarımıza gerçekten bir şey vermek, onlara destekleyecekleri ve parçası gibi hissedecekleri bir şey sunmak."

    Ortaya benzersiz bir konsept koymalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Hashtag'ı güzel yapan şey, bizi desteklemek için bizim kasabamızdan olmanız gerekmemesi. Bizi herhangi bir yerden izliyor olabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından bizi izleyen ve bazen maçlarımıza gelen insanlar var. Bu daha çok felsefi bir şey gibi. Belli bir yaştaysanız, internetle büyüdüyseniz, belli içerikleri izleyerek yetiştiyseniz, Hashtag'ın neden var olduğunu bir şekilde anlıyorsunuz. Elbette bunu anlamayan çok insan var. Ama gerçekçi olmak gerekirse, onlar bizim hedef kitlemiz değil. Tıpkı geçmişte Manchester'dan bir kulübün, İskoçya'dan insanların onları desteklemesini dert etmemesi gibi.

    "Premier League harika olurdu ama benim için mesele şu: Gerçekten benzersiz bir futbol kulübü olabilir miyiz? Taraftarı önceleyen, işleri doğru yapan, insanlara doğru şekilde davranan bir yapı olarak biraz parlayan bir örnek olabilir miyiz? Çünkü özellikle alt liglerde bu tür yaramazlıklar çok fazla. İnsanlara saygı duyan, gerçek anlamda düzgün bir işletme olabilir miyiz? Ve bu, bir gün profesyonel bir futbol kulübü olarak belli bir seviyede dengelenmemiz anlamına mı geliyor? Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmek isterim. Buna ille de bir lig seviyesi koymam. Ama tam zamanlı sporculara sahip, az önce anlattığım her şeyi yapan ve aynı zamanda mantıklı olan, sürekli dışarıdan destekle ayakta tutulmak zorunda olmayan, borç batağına saplanmamış, gerçekten mantıklı bir tam zamanlı futbol kulübü olmamızı çok isterim."

  • En büyük zorluklar

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Sıfırdan bir futbol takımı kurmak kolay değildir ve hiçbir zaman ucuz olmaz

    Kendi futbol kulübünüzü kurma fikri kulağa cazip gelebilir, peki bunun pratikte karşılığı nedir ve nasıl bir deneyim sunar? Oyun kollarını korner direkleriyle değiştirmek ilgi çekici bir fikir, ancak dikkate alınması gereken bu kadar çok unsur varken böyle bir projeyi nasıl hayata geçirir ve mümkün olduğunca sorunsuz işlemesini sağlarsınız?

    En büyük zorluklar sorulduğunda Spencer şöyle dedi: “Bence mesele sadece para. Çünkü kaynağınız varsa her zorluğun üstesinden gelinebilir. İnsanlar seyahatten çok bahsediyor. Mesele sadece maliyet, değil mi? Maliyet. Antrenörler, gerekirse oteller. Ucuz değil. Ama nihayetinde bu yüzden iş modelinden, sürdürülebilirlikten, var olma sebeplerinden bahsediyorum. Son noktada ne kadar iyi olursanız, taraftarları ve sponsorları ve bunun gibi şeyleri çekme ihtimaliniz o kadar artar. Çünkü insanların desteklemek isteyeceği benzersiz bir oluşumsunuz.

    “Ve şimdi LiveScore gibi destekçilerimiz var. Dürüst olmak gerekirse onlara hakkını teslim etmek lazım, çünkü dışarıdan bakıldığında muhtemelen oldukça karanlık bir dönemde bize destek oldular. Sadece küme düşme değil, küme düşme talebi de vardı. Çok fazla eleştiri vardı. Kulüpte neler olduğuna dair çok fazla yanlış yorum yapıldı. Ama burada ne inşa ettiğimize dair onlara anlattığımız vizyona inandılar. Ve bu çok kritik. Bence harika bir ortaklık. Ve mantıklı bir ortaklık. Çünkü bizi, yaptığımız şey farklı olduğu için desteklediler, ona rağmen değil. Kulüp kurmanın zor olduğunu düşünen herkese şunu söylerdim: Kulübünüz benzersiz mi? Birinin size para vermesi için bir sebep var mı? Eğer buna sahip değilseniz, zaten var olan yeterince kulüp var.”

  • Oyuncu takibi

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Oyuncular, Hashtag'de üzerlerinde daha fazla göz olacağını biliyor

    İngiliz futbolunun alt ligleri, Manchester City ve Chelsea gibi kulüplerin giderek daha karmaşık şekillerde para harcayarak uygulamaya koyduğu, dudak uçuklatan 10 yıllık sözleşmelerden çok uzak bir dünya.

    Amatör seviyede anlaşmalar kısa süreli oluyor ve bu da her yıl kaçınılmaz bir oyuncu sirkülasyonuna yol açıyor. Peki Hashtag, kadro kurma ve takım standardını yüksek tutmaya yardımcı olacak oyuncuları bulma konusunda nasıl bir yol izledi?

    Spencer şöyle dedi: “Non-league, oldukça endişe verici bir hızla profesyonelleşiyor. Eskiden bu iş büyük ölçüde bir bağlantı defteri, birkaç scout ve işin içinden birkaç kişiden ibaretti. Belki kırk yılda bir bir oyuncuyu gençlik akademisine gönderirdiniz ama gerçekçi olmak gerekirse mesele o bağlantılardı. Şimdi ise yapay zekâyla takip edilebilen yayınlar, veriler, videolar var. Artık neredeyse her maçı, hemen hemen her seviyede, bizim seviyemize kadar izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla scouting’i çok daha detaylı yapabiliyorsunuz.

    “Bence Hashtag olarak her zaman oyuncu alımında bir avantaja sahip olduk. Bütçe konusunda muhtemelen yanlış anlaşıldığımızı söylerim. İnsanlar sahip olduğumuzdan daha fazla paramız olduğunu ya da harcadığımızdan daha fazlasını harcadığımızı düşünüyor. Öyle değil. Ama inkâr edilemez bir oyuncu alımı avantajımız var. Harika bir platformumuz var. Özellikle genç bir oyuncu, daha az para alacak olsa bile Hashtag’e gelmeyi tercih edebilir, çünkü bunun ona bir transfer kazandıracağını biliyor. Ve bu bizim gurur duyduğumuz bir şey. Bu yüzden bir oyuncunun transfer yapmasına asla engel olmayacağız. Hatta onları teşvik ediyoruz. Transferlerini yapmalarına yardımcı oluyoruz, çünkü bu tüm konseptimizi geliştiriyor.

    “Hashtag’den League Two’ya ya da National League’e giden bir sonraki oyuncu muhtemelen beş oyuncu daha transfer etmemize imkân sağlayacak. Yani söylediğimizi gerçekten kastediyoruz. Piyasada oyuncuları, ne imzaladıklarını bile bilmedikleri sözleşmelere hapseden çok sayıda kulüp var ve gerçekten kariyerlerini mahvediyorlar. Biz bunun tam tersiyiz. Biz kariyerinizi inşa etmek istiyoruz. Ve bu yüzden bu kadar başarılı olduk. Hatta bu yıl bile, küme düşmeye rağmen, takımda tutmak istediğimiz neredeyse her oyuncuyu tuttuk. Projeye bağlı kaldılar. Non-league’de bunu görmek son derece nadirdir.”

  • KSI'ın peşinde

    KSI
    Getty

    YouTube bağlantıları olan bir başka yıldız da artık Dagenham &amp; Redbridge'le ilişkili

    Spencer, profesyonel olmayan liglerde kulüp sahipliğine adım atan eski FIFA yayıncılarından yalnızca biri değil. Pek çok yeteneği olan bir isim olan KSI da Dagenham & Redbridge'de aynı şeyi yaptı ve doğu Londra'nın bir başka ekibi için büyük planlar hazırlanıyor.

    Hashtag, Isthmian League North Division'a düşmüş olmasına rağmen, hâlâ Daggers'ın sadece birkaç seviye altında. Peki Britain’s Got Talent jürisini yakalamaya çalışmak, Spencer ve ekibinin büyük planının bir parçası mı?

    Bu soru kendisine yöneltildiğinde şöyle dedi: “Eğer hedef bu olsaydı, muhtemelen düşme talebinde bulunmazdık, çünkü geçen yıl onların sadece bir seviye gerisindeydik. Hazırlık maçında onlarla oynadık ve JJ'e (KSI) ve ekibe gelip bizimle oynadıkları için selam olsun. O gün iyi bir performans sergiledik. Sadece 2-1 kaybettik. Ayrıca onlar da buraya yakın bir kulüp. Yani kesinlikle onların peşinden gitmiyoruz. Bizden daha fazla paraları var. Muhtemelen EFL futbolunu bizden çok daha gerçekçi bir şekilde hedefleyebilirler.

    “Hatta bizim yapmak isteyeceğimiz şey, neredeyse onların yin'ine karşı bir yang olmak. Bir noktada National League'de oynayacaklar. Bu yüzden maçlara gidemeyen çok sayıda taraftarları olacak. Biz de başka bir seçenek olabiliriz diye düşünüyoruz. Tıpkı West Ham kombine sahibi olup West Ham deplasmandayken Hashtag'e gidebilmeniz gibi, ya da Leyton Orient'e ya da her kimse o takıma.

    “Biz bilerek risk alıyor ve farklı oluyoruz. Maçtaki herkes 60. dakikadaki oyuncu değişikliğine oy verebildi. Bu, İngiltere'de başka hiçbir yerde olmuyor. Bu, LiveScore'un destek verdiği ve artık kendi sahamız olduğu için yapabildiğimiz şeylerin türüne bir örnek. Önceki stat paylaşımlarımızda neler yapabileceğimiz konusunda gerçekten çok kısıtlıydık.

    “Önümüzdeki birkaç yılda düşme talebinin iyi bir karar olup olmadığını zaman gösterecek, çünkü teorik olarak insanların bu maçlara gelmesi, taraftar kitlemizi büyütmemiz ve umarız daha yukarıda istikrar yakalamamız için benzersiz bir satış noktamız olmalı. Ama var oluş sebebimiz sadece yükselmek değil. Biz aynı zamanda topluluğa hizmet etmek ve hikâyemizi içerik aracılığıyla anlatmak için varız; bu da yaptığımız işin gerçekten önemli bir parçası. Ve içerik burada ikinci planda değil. ‘Maçı kaybettik, bu hafta bir şey çekmesek iyi olur, çünkü teknik direktör hoşlanmaz’ gibi bir durum yok. Her şey eşit düzeyde. Futbol ve içerik tamamen simbiyotik. Ve böyle olmak zorunda, çünkü biz onsuz burada olmazdık. Öyle şaka kulübü falan da değiliz. Bence oldukça etkileyici şeyler yaptık, bunu kimse inkâr edemez, çünkü içeriği önceledik ve bir hikâye anlattık.”

  • Ünlü yatırımı

    Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady
    Getty/GOAL

    Hugh Jackman, Ryan Reynolds ve Tom Brady, İngiliz futbolundaki A listesi yatırımcılar arasında yer alıyor

    Spencer, kendi takımını kurarak genel eğilimin dışına çıkmış olsa da, ünlü isimler Britanya futboluna akın etmeyi sürdürüyor. Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'daki başarısı, dünyaya açılan bir pencere sunan ödüllü belgesel serisiyle birlikte, tüm dünyada manşetlere taşındı.

    Tom Brady, Michael B Jordan, Snoop Dogg, Hugh Jackman ve Will Ferrell gibi isimler de artık profesyonel kulüplerin içinde yer alıyor; getirdikleri ilgi, bambaşka bir takipçi kitlesine de ulaşılmasıyla taraftar tabanlarının genişlemesine olanak sağlıyor.

    Bunun faydaları sorulduğunda Spencer şöyle dedi: “Bence bu, kimin yatırım yaptığına bağlı. Çok aktif bir şekilde işin içinde olabilirsiniz ya da arka planda daha pasif kalabilirsiniz. Örneğin Cesar [Azpilicueta] sayesinde Chelsea'den kiralık olarak gerçekten iyi bir kaleci alabildik; bence bunda Azpi'nin yönetim kurulunda olmasının da muhtemelen yardımı oldu. Bence bu, Hashtag'e o dönemde muhtemelen sahip olmadığımız bir dürüstlük ve ciddiyet seviyesi kattı, çünkü o yatırım yaptığında biz daha resmi bir futbol maçına bile çıkmamıştık, sadece hazırlık maçları oynuyorduk. Bu yüzden bunun bize biraz itibar kattığını düşünüyorum, ardından da yükselmeler ve benzeri şeylerle bunun üzerine koyduk.

    “Ama öte yandan, futbolda bilinen bir adı olmayan sıradan biri de yatırım yapıp harika işler yapabilir ve o kulübe gerçekten yardımcı olabilir. Bence burada asıl mesele, birinin o role getirdiği enerji; tabii finans da büyük fark yaratıyor.”

  • Hashtag United FC Kadın Takımı

    Hashtag United Women Cup win 2024
    Getty

    FA Kadınlar Ulusal Lig Kupası finali 2024'te kazanıldı


    Hashtag United çok başlı bir yapı; video ve sosyal medya içerikleri, değerli puanlar için verilen mücadelenin yanında kusursuz şekilde yer buluyor. İşin hiçbir alanına öncelik tanınmıyor; eşit şartlar sunan bir ortam, herkesin kendi hızında gelişip büyümesine imkan veriyor.

    Buna kadın takımı da dahil. Ekip, FA Women's National League Southern Premier'de son derece rekabetçi bir takım haline geldi. Bir bakıma sportif bir tavana ulaşılmış durumda, ancak doğru araçlar sonunda bulunursa bu tavan aşılabilir.

    Bu konudaki ilerleme sorulduğunda Spencer şöyle dedi: “Kadın takımının gerçeği şu ki inanılmaz bir seviyedeyiz. Erkek takımımızdan beş lig daha yukarıdayız. Herkesin bildiği isimlere karşı oynuyoruz. Önümüzdeki birkaç haftada Fulham ve Portsmouth var. Ipswich ve Portsmouth gibi takımlarla mücadele ederek tam profesyonel bir lige yükselme yarışı verdiğimiz üçüncü seviyede iki kez ikinci olduk.

    “Bizim yapılanmamızın gerçeği şu ki yükselmeye hazır değiliz ve açıkçası yükselmemize izin verileceğini de sanmıyorum, çünkü lisans almanız gerekiyor. İş sadece yükselmek kadar basit değil. Ve muhtemelen şu anda Championship için gerekli yapıya da sahip değiliz. Ama üçüncü seviyede sağlam bir takım olmanın kesinlikle utanılacak bir yanı yok. Dediğim gibi, mücadele ettiğimiz isimlere bakınca seviyemizde ya da daha üstünde bağımsız kulüplerden geriye sadece bir avuç kaldı. Ve iyi gidiyoruz. Tabir caizse büyük kızlarla başa baş oynuyoruz. Bunu sürdürebilirsek harika olur. Her yıl her zaman FA Cup'ta iyi bir seri yapmayı hedefliyoruz çünkü gerçekten ileri gidebiliriz. Daha önce asıl dördüncü tura kadar çıktık, Manchester City ya da Arsenal ile oynayabilirdik. Herkes gelebilirdi. Yine böyle bir seri yapmayı çok isteriz.

    “Erkek takımımız biraz daha alışılmış düzeni bozan ve biraz daha eğlence odaklıyken, kadın takımımız bizim elit takımımız dediğimiz ekip. Bu yüzden elbette yine eğlenmek istiyoruz ve buna yatkın bir futbol tarzıyla oynayacağız, ama aynı zamanda olabilecekleri en iyi futbol takımı olma görevi de onlarda. Örneğin kadın takımının maçlarında taraftarların 60. dakikadaki oyuncu değişikliğini görmüyoruz. Bunun o seviyede mutlaka fayda sağlayacağını düşünmüyoruz, ama erkek takımımız için işe yaradığını düşünüyoruz.”

  • eSpor başarısı

    eSports Premier League
    Getty

    İki ePremier League şampiyonluğu, kökleri oyun dünyasına uzanan bir takım tarafından kazanıldı

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, nereden başladığı düşünüldüğünde Spencer, Hashtag konsepti ilk ortaya çıktığında oyunu merkeze koyduğundan emin oldu. Dünyanın işleyişi gereği bu alanda daha fazla engele takıldı, ancak bu süreçte ePremier League şampiyonlukları da kazanıldı ve fantezi her zaman gerçeklikle iç içe olmaya devam edecek.

    Spencer, “Kulübü kurduğumuzda kendimizi tek nefeste hem futbol kulübü hem de eSpor kulübü olarak tanımlıyorduk, ki bence bu, eSpor'u sonradan faaliyetlerine ekleyen daha geleneksel kulüplerden farklı,” dedi.

    “Hatta eSpor en üst seviyedeydi. Kadın futbolunda bazı oyuncular sattık, ama sattığımız ilk oyuncu ve en yüksek bedelle sattığımız oyuncu bir eSpor oyuncusuydu. eSpor'da en üst düzey turnuvaları birden fazla kez kazandık. Kazanılabilecek daha üst bir seviye yok. Yani bir dönem elit FIFA takımıydık, hatta uzun yıllar boyunca kesinlikle en çok desteklenen takımdık.

    “Ekosistem son beş, altı yılda çok değişti. Rekabet açısından bundan biraz geri adım atmak zorunda kaldık. Çünkü sadece giriş bariyeri mali açıdan çok yüksek değildi, aynı zamanda iş öyle bir franchise yapısına dönüştü ki Premier League'de oynayan profesyonel bir futbol kulübü değilseniz etkinliklerin çoğuna gerçekten giremiyordunuz. Yani oradaki üst kademeler bizim adımıza kararı vermiş oldu. Hâlâ sahip olduğumuz şey ise oyun içerikleri tarafında harika bir geçmiş. Bu yüzden ben artık o içerikleri üretmiyor olsam da Hashtag House gibi, bizimle oldukları süre boyunca FIFA içeriği üreten arkadaşlarımız var; ister rekabetçi oyuncu olsunlar, ister sadece içerik üreticisi, ister ikisi birden. Bunu her zaman işin çok büyük bir parçası olarak görüyoruz.

    “Futbol deneyimi artık doğası gereği oyunla bağlantılı ve bu hep böyle olacak; 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde büyüyen insanlar için durum elbette böyle değildi. En yakın nesillerde büyüyen herkes bunun futbol hayatının bir parçası olduğunu biliyor. Saha olmadığında ve birlikte oynayacak arkadaşların olmadığında futbol oynamayı sürdürebilmek harika. İnternete girebilir ve devam edebilirsin ya da çevrimdışı olarak da oynayabilirsin. Dolayısıyla ister FIFA, ister UFL, ister Football Manager, ister Top Eleven olsun, yıllar içinde birlikte çalıştığımız pek çok marka ve oyun var, buna tepeden bakmıyoruz. Bence bu, dengeli bir yaşam tarzının parçası olarak yapılmalı ama Football Manager ve FIFA oynamayı sevmeseydim bugün bu futbol kulübüyle burada duruyor olmazdım. Bu olmazdı.”

  • Sırada ne var?

    Hashtag United stadium
    Hashtag United/LiveScore

    Hashtag'ın kendi stadyumu var ve isimde küçük bir değişiklik planlıyorlar


    Mütevazı başlangıçlardan gelen Hashtag, nispeten kısa bir süre içinde çok uzun bir yol kat etti. Hazırlık amaçlı dostane maçların ve gösteri karşılaşmalarının bambaşka, çok daha ciddi bir şeye dönüşeceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.

    Şimdi asıl büyük soru şu: Kulüp buradan nereye gidecek? Kendisine ev diyebileceği bir yer bulan kulüp için isimde bir değişiklik de gündemde. Bunun nasıl bir şekil alacağı henüz belli değil, ancak alınacak herhangi bir kararın bir YouTube gösterişinden çok daha fazlası olan bu kulübe fayda sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.

    Gelecek planları sorulduğunda Spencer sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Futbol açısından her zaman hedeflerimiz var. Erkek takımında yeniden üçüncü adıma yükselmeye çalışıyoruz. Kadınlarda ise doğal olarak rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Önümüzde hâlâ FA Cup var, henüz katılmadık ama umarım orada da iyi bir seri yakalarız. Futbolun dışında ise bu stat, bu topluluk, bu yerel bölge bizim için çok büyük önem taşıyor. Onları buraya getirip, bölgelerine taşıdığımız bu takımla gurur duymalarını sağlayabilir miyiz? Essex’teki en iyi takımı, en üst sıradaki takımı onların bölgesine getirdik. Son 12 yılın sekizinde Essex şampiyonu oldular, 11’inde final oynadılar. Artık ilçedeki en iyi takım onlarda. Bununla gurur duymalarını ve gelip destek vermelerini, burada güzel organizasyonlar yapılmasını sağlamamız gerekiyor.

    “Sonra kulübün kendisiyle ilgili olarak da bence marka, isimlendirme ve buna bir yer adı ekleyip eklemeyeceğimiz, taraftarların bu kararın bir parçası olmasını nasıl sağlayacağımız konusunda er ya da geç ele almamız gereken büyük sorular var. Çünkü gerçekten de nereli olduğunu seçebilen tek kulüp biziz. Bu stadı biz seçtik. Artık burası bizim kalıcı evimiz. Biz bir doğu Londra futbol kulübüyüz ve artık her zaman öyle olacağız. Ama adımız ne olacak? Bunu seçme hakkı da bizde. Bunu bize kimse dayatmıyor. Sanırım Hashtag her zaman bunun içinde olacak. En mantıklısı da bu. Ama yanına ne koyabiliriz?”

    Spencer Owen, Hashtag United’daki yeni LiveScore Lounge’un açılışında konuştu. Bu ise devamı kesinlikle gelecek bir hikâye...