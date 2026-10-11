Spencer FC ve Hashtag United: Bir YouTuber nasıl futbol imparatorluğu kurdu?

11'e 11 organizasyonda topu yuvarlamaya başlayan Hashtag'ın değeri hızla yükseldi. 2022-23 sezonunda art arda gelen 21 galibiyetlik seri, takıma Isthmian League Premier Division'a yükselme hakkı kazandırdı.
2025-26'da gönüllü düşme talep edildi ve kabul edildi. Çünkü bir adım geri atmak, ileri yönde birkaç adım daha atmanın önünü açıyor. Peki nihai hedef ne? Spencer, kulübü İngiliz futbolunun efsanevi lig piramidinin en tepesine taşımayı hayal ediyor mu?
Kendisi bu konuda şöyle dedi: "İngiltere'deki piramit, Premier League'e çıkmanıza izin veriyor ama bu o kadar da basit değil. Çok paraya ihtiyacınız var ve gerçekten sağlam bir iş modeline sahip olmanız gerekiyor. Çünkü benim için, hiçbir zaman mantıklı olmayan bir kulübü yönetmek ilgi çekici olmadı.
"Bu benim için hiçbir zaman egoyla ilgili bir hamle olmadı. Benim için mesele şu oldu: Bana göre yapısal olarak kusurlu olan bugünün futbol sistemi içinde gerçekten bir kulüp yaratabilir miyiz? Bir futbol kulübünün yaptığı ve yapması gerektiği gibi, hem çevrim içi hem de gerçek hayatta bu topluluğa hizmet eden, gerçekten mantıklı bir şey yapmanın yolunu bulabilir miyiz? Gerçek hayat tarafında daha iyi olmaya başlıyoruz ama çevrim içi tarafta oldukça iyiydik. Bizi internetten izleyen taraftarlarımıza gerçekten bir şey vermek, onlara destekleyecekleri ve parçası gibi hissedecekleri bir şey sunmak."
Ortaya benzersiz bir konsept koymalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Hashtag'ı güzel yapan şey, bizi desteklemek için bizim kasabamızdan olmanız gerekmemesi. Bizi herhangi bir yerden izliyor olabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından bizi izleyen ve bazen maçlarımıza gelen insanlar var. Bu daha çok felsefi bir şey gibi. Belli bir yaştaysanız, internetle büyüdüyseniz, belli içerikleri izleyerek yetiştiyseniz, Hashtag'ın neden var olduğunu bir şekilde anlıyorsunuz. Elbette bunu anlamayan çok insan var. Ama gerçekçi olmak gerekirse, onlar bizim hedef kitlemiz değil. Tıpkı geçmişte Manchester'dan bir kulübün, İskoçya'dan insanların onları desteklemesini dert etmemesi gibi.
"Premier League harika olurdu ama benim için mesele şu: Gerçekten benzersiz bir futbol kulübü olabilir miyiz? Taraftarı önceleyen, işleri doğru yapan, insanlara doğru şekilde davranan bir yapı olarak biraz parlayan bir örnek olabilir miyiz? Çünkü özellikle alt liglerde bu tür yaramazlıklar çok fazla. İnsanlara saygı duyan, gerçek anlamda düzgün bir işletme olabilir miyiz? Ve bu, bir gün profesyonel bir futbol kulübü olarak belli bir seviyede dengelenmemiz anlamına mı geliyor? Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmek isterim. Buna ille de bir lig seviyesi koymam. Ama tam zamanlı sporculara sahip, az önce anlattığım her şeyi yapan ve aynı zamanda mantıklı olan, sürekli dışarıdan destekle ayakta tutulmak zorunda olmayan, borç batağına saplanmamış, gerçekten mantıklı bir tam zamanlı futbol kulübü olmamızı çok isterim."