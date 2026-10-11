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Hashtag United Spencer FC GFX 1:1GOAL

Spencer FC ve Hashtag United: Bir YouTuber nasıl bir futbol imparatorluğu kurdu?

Bazıları için Ultimate Team ve Kariyer Modu oynamak yeterli değil; hayal ile gerçek arasındaki çizgi giderek belirsizleşirken sürece daha doğrudan dahil olmak istiyorlar.

Chris Burton
Çeviri:

  • Spencer Carmichael-Brown adı tanıdık geliyor mu? Belki gelmiyordur ama Spencer FC muhtemelen tanıdıktır. Hashtag United hakkında sıra dışı adının ötesinde pek bir şey görüp duymamış olsanız bile bu takım muhtemelen bir noktada sosyal medya akışınızda karşınıza çıkmıştır.

    Buna alışsanız iyi olur, çünkü yerleşik düzeni sarsan bu yeni oluşumlar kalıcı olmaya kararlı. Son on yıl, heyecanların ve aksiliklerin eksik olmadığı çalkantılı bir yolculuk oldu. Elbette bunların hepsi kameraya kaydedildi ve bugün modern bir fenomene dönüşen bu hikâyenin parçası hâline geldi.

    Futbol artık kökleri 19. yüzyıla uzanan, değişmek ve sürekli dönüşen bir toplumun taleplerine ayak uydurmak zorunda kalan köklü kurumların tekelinde değil. Zengin geçmişe sahip bu kurumların her zaman bir yeri olacak, ancak başkaları için fırsat tam da şimdi.

    İzleyiciler sporla artık bambaşka yollarla etkileşim kuruyor. Bu da gerekli hırsa, kaynaklara ve maceracı ruha sahip olanların keşfedebileceği heyecan verici yeni yollar açıyor. Yeni imparatorluklar da bu yollara girildiğinde kuruluyor.

  • Köken hikâyesi

    Spencer Owen
    Hashtag United/LiveScore

    Amaç, Hashtag United'ı olabildiğince benzersiz kılmaktı.


    2016 baharında Spencer Owen’ın bir hayali vardı. O dönemde pek de ayrıntılı bir hayal değildi ama kısa sürede kendi başına büyümeye başladı. Arkadaşlarıyla birlikte biraz eğlenmek için YouTube’da FIFA yayını yaptığı sanal dünyayı sahada top oynadığı gerçek dünyayla birleştirmek istemişti. Bu fikir, kısa sürede bugün erkek futbolu, kadın futbolu ve e-spor kollarına sahip bir kulübün temeline dönüştü.

    Hashtag United’ın yeni sahasındaki LiveScore Lounge’un açılışında konuşan Spencer, bu sıra dışı yolculuğun nasıl başladığını GOAL’e anlattı: “Başlangıçtaki fikrim aslında futbol hakkında videolar hazırlayabileceğim ama aynı zamanda futbol da oynayabileceğim bir iş bulmanın yolunu aramaktı. Daha önce YouTube’da biraz içerik üretmiştim, küçük bir takipçi kitlem vardı. Nedense, ki hâlâ tam olarak anlamıyorum, benim ve arkadaşlarımın oldukça düşük seviyede futbol oynamasını izlemek istiyorlardı.

    “Sonra buna iyi olduğum şeyi ekleyebildik. Başka bir dünyada muhtemelen televizyon programları hazırlayan biri olurdum, değil mi? Formatlar ve fikirler bulmakta iyiyim. Böylece maçları ilgi çekici kılmanın, iyi rakipler bulmanın ve ilginç yerlerde oynamanın bir yolunu buldum. İnsanlar da izledi. Ardından şu soruyu sorduk: ‘Bu sıra dışı başlangıçtan yola çıkarak bir kulüp, hatta bir marka ve taraftar kitlesi oluşturabilir miyiz?’”

    Manchester United’ın kuruluş yılı? 1878. Arsenal’ın geçmişi 1886’ya uzanıyor. Peki Hashtag United? 2016. Bunu yüksek sesle söylemek biraz tuhaf geliyor. “Aslında bunun o kadar sıra dışı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar bizi 150 yıllık futbol kulüpleriyle karşılaştırıyor ama onlar 2016’da kurulmuş olsaydı internette de varlık gösterirlerdi. 1800’lerde kurulduğunda yaptıklarından farklı şeyler yaparlardı. Yani bu, içinde bulunduğumuz dönemin bir sonucu.

    “İnsanlar bizi izledi. Bir miktar taraftar kitlesi edindik. İki yıl sonra biraz daha yaşlanmıştık ve bunu ne kadar sürdürebileceğimizden pek emin değildik. Babam ben çocukken lig dışı futbolda fizyoterapist olarak görev yaptığı için ben de hep o alana girmek istemiştim. Bir kulübe sahip olma fikri her zaman hoşuma gitmişti. Bu yüzden, ‘Bir dakika, burada lig dışı futbola girip gerçekten bir kulüp olma şansımız olabilir’ diye düşündük.

    “Sanırım o noktadan sonra işler giderek büyüdü. Yol boyunca aldığımız pek çok küçük karar bize yardımcı oldu. Sonunda da Londra’daki bugünkü kalıcı sahamıza kavuştuk. Essex kontluğunun en iyi takımı olan, üçüncü kademede oynayan çok güçlü bir kadın takımımız var. Önemli başarılar elde etmiş ve şimdi dördüncü basamakta yeni bir döneme giren bir erkek takımımız da var. Amacımız futbolu yeniden eğlenceli hâle getirmek, dünyada kendine özgü bir futbol kulübü olmak ve sanırım kulüp olarak nihayetinde lig sistemine katılmak.”

  • Chelsea efsanesi de katıldı

    Spencer Owen Cesar Azpilicueta
    Getty

    Eski İspanya millî takımı oyuncusu Azpilicueta, 2018'de kulübün ortak sahiplerinden biri oldu.

    Hashtag, olumlu bir etki yaratmayı ve geleneksel kalıpların dışına çıkmayı amaçlıyor. Rekabetçi bir takıma dönüşmeden önce bile bunu iki kez Premier League şampiyonluğu yaşamış Cesar Azpilicueta'nın dikkatini çekecek kadar başardı. Chelsea efsanesi, 2018'in başlarında kulübün ortak sahiplerinden biri oldu.

    Stamford Bridge'de geçirdiği unutulmaz 11 yılda Chelsea formasıyla 508 maça çıkan eski İspanya millî futbolcusu, kulübün yalnızca ünlü bir yüzü değil. Hashtag'in gelişmesini sağlayan ortak vizyonu ve kararlılığı da paylaşıyor.

    Spencer şunları söyledi: “Azpi, hakkını vermek gerekirse, çok erken bir aşamada aramıza katıldı. Bu, lig dışı futbola girmemizden çok önceydi. O dönemde e-sporda büyük bir varlığımız vardı, onun da e-spora büyük ilgisi vardı. Böylece tanıştırıldık ve projemizin bir parçası olmaya oldukça istekliydi.

    “Çok iyi bir insan. Kulübün amacını anladı, onu olmadığı bir şeye dönüştürmeye çalışmadı. Evet, kulübe para yatırdı ama bağlantıları ve bizi tanıştırdığı kişiler de paha biçilmezdi. Futbolun iş tarafıyla çok ilgileniyor. Artık futbolu bıraktığına göre bu alanda onu daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Bu sezon ilk iç saha maçımıza da geldi. Bu bizi çok mutlu ediyor.”

  • Nihai hedef

    Hashtag United goal
    Hashtag United/LiveScore

    Hashtag, Football League basamaklarında ne kadar yükselebilecek?


    11'e 11 futbolda mücadele etmeye başlamasının ardından Hashtag'in yükselişi hız kazandı. Takım, 2022-23 sezonunda üst üste 21 galibiyet alarak Isthmian League Premier Division'a yükseldi.

    2025-26 sezonunda gönüllü olarak alt lige düşme talebinde bulunuldu ve bu talep kabul edildi. Bir adım geri atmak, ileriye doğru birkaç adım daha atmanın yolunu açıyor. Peki nihai hedef ne? Spencer, kulübü İngiliz futbolunun köklü lig piramidinin en tepesine taşımayı hayal ediyor mu?

    Spencer bu konuda şunları söyledi: “İngiltere'deki lig piramidi Premier League'e çıkmanıza imkân tanıyor ama iş o kadar basit değil. Çok paraya ihtiyacınız var ve bunun için gerçekten sağlam bir iş planınız olmalı. Çünkü ben hiçbir zaman işleyişi mantıklı olmayan bir kulübü yönetmekle ilgilenmedim.

    “Bu benim için hiçbir zaman egomu tatmin etme meselesi olmadı. Benim derdim şu: Bana göre doğası gereği kusurlu olan mevcut futbol sistemi içinde gerçekten bir kulüp yaratabilir miyiz? Bir futbol kulübünün yaptığı ve yapması gerektiği gibi, hem çevrim içi ortamda hem de gerçek hayatta bu topluluğa hizmet eden, gerçekten anlamlı bir şey yapmanın yolunu bulabilir miyiz? Gerçek hayattaki kısmında gelişmeye başlıyoruz ama çevrim içi kısımda zaten oldukça iyiydik. Bizi internetten izleyen taraftarlarımıza gerçekten bir şey sunuyoruz; destekleyebilecekleri, kendilerini parçası hissedebilecekleri bir şey.”

    Benzersiz bir fikri hayata geçirmeye ilişkin de şöyle konuştu: “Hashtag'in güzel yanı, bizi desteklemek için bizim kentimizden olmanız gerekmemesi. Bizi herhangi bir yerden izleyebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında bizi izleyen, bazen de maçlarımıza gelen insanlar var. Bu daha çok bir bakış açısı meselesi. Belli bir yaştaysanız, internetle büyüdüyseniz ve belirli içerikleri izlediyseniz Hashtag'in neden var olduğunu bir bakıma anlıyorsunuz. Elbette bunu anlamayan çok kişi var. Ama gerçekçi olmak gerekirse onlar bizim hedef kitlemiz değil. Tıpkı eskiden Manchester'dan bir kulübün, İskoçya'daki insanların kendisini destekleyip desteklememesiyle ilgilenmeyecek olması gibi.

    “Premier League harika olurdu ama benim için mesele şu: Gerçekten benzersiz bir futbol kulübü olabilir miyiz? Taraftarları ilk sıraya koyarak, işleri doğru yaparak ve insanlara düzgün davranarak biraz olsun örnek olabilir miyiz? Çünkü özellikle profesyonel ligler dışında pek çok uygunsuz davranış var. İnsanlara saygı duyan, tam anlamıyla düzgün bir işletme olabilir miyiz? Bu, bir gün profesyonel bir futbol kulübü olarak kalıcı bir düzeye ulaşacağımız anlamına mı gelir? Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmek isterim. Mutlaka belli bir lig adı vermem. Ama tam zamanlı sporcuları olan, az önce anlattığım her şeyi yapan, aynı zamanda işleyişi mantıklı, sürekli dış destekle ayakta tutulması gerekmeyen ve borç batağına saplanmamış, tam zamanlı faaliyet gösteren bir futbol kulübü olmamızı çok isterim.”

  • En büyük zorluklar

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Sıfırdan bir futbol takımı kurmak ne kolaydır ne de ucuza mal olur.

    Kendi futbol kulübünüzü kurma fikri kulağa cazip gelebilir, peki bu iş pratikte nasıl bir deneyim? Oyun kumandalarını bırakıp köşe bayraklarının başına geçmek ilgi çekici bir fikir. Ancak göz önünde bulundurulması gereken bu kadar çok etken varken böyle bir projeyi nasıl hayata geçirir ve mümkün olduğunca sorunsuz işlemesini sağlarsınız?

    En büyük zorluklar sorulduğunda Spencer şöyle dedi: “Bence mesele sadece para. Çünkü kaynağınız varsa her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. İnsanlar seyahatlerden çok söz ediyor. Mesele maliyet, değil mi? Maliyet. Otobüsler, gerekiyorsa oteller. Ucuz değil. Ama sonuçta bu yüzden iş modelinden, sürdürülebilirlikten ve var olma nedenimizden söz ediyorum. Sonuncusunda ne kadar iyiyseniz taraftarları, sponsorları ve benzerlerini çekme olasılığınız da o kadar artar. Çünkü insanların desteklemek istediği, kendine özgü bir oluşumsunuz.

    “Şimdi LiveScore gibi destekçilerimiz var. Üstelik haklarını teslim etmek gerek; dışarıdan bakıldığında muhtemelen oldukça zor görünen bir dönemde bize destek oldular. Sadece küme düşmemiz değil, küme düşme talebimiz de söz konusuydu. Çok eleştiri vardı. Kulüpte olup bitenler hakkında çok fazla yanlış yorum yapılıyordu. Ama burada ne inşa ettiğimize dair onlara anlattığımız vizyona inandılar. Bu çok önemli. Bence harika bir ortaklık. Üstelik anlamlı bir ortaklık. Çünkü yaptığımız şey farklı olmasına rağmen değil, farklı olduğu için bizi desteklediler. ‘Ah, kulüp kurmak zor’ diye düşünen herkese şunu söylerim: Peki sizin kulübünüzün kendine özgü bir yanı var mı? Birinin size para vermesi için bir neden var mı? Bunlar yoksa zaten yeterince kulüp var.”

  • Oyuncu bulma

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Oyuncular, Hashtag'de daha fazla kişinin kendilerini izleyeceğini biliyor.

    İngiliz futbolunun alt kademeleri, paranın giderek daha karmaşık yollarla harcandığı, Manchester City ve Chelsea gibi kulüplerin imzalattığı dudak uçuklatan 10 yıllık sözleşmelerden çok farklı bir dünya.

    Amatör düzeyde sözleşmeler kısa süreli ve bu da oyuncu kadrolarının her yıl kaçınılmaz olarak değişmesine yol açıyor. Peki Hashtag, kadrosunu nasıl kuruyor ve takımın genel seviyesini yüksek tutacak oyuncuları nasıl buluyor?

    Spencer şunları söyledi: “Profesyonel liglerin dışındaki futbol, oldukça endişe verici bir hızla profesyonelleşiyor. Eskiden oyuncu bulmak büyük ölçüde bir iletişim rehberine, birkaç gözlemciye ve çevresi geniş birkaç kişiye dayanıyordu. Çok nadiren bir altyapı akademisine oyuncu kazandırabilirdiniz ama gerçekçi olmak gerekirse belirleyici olan bu bağlantılardı. Şimdi ise yapay zekâyla takip edilebilen maç yayınları, veriler ve videolar var. Artık hemen her maçı, bizim seviyemize kadar neredeyse her düzeyde izleyebiliyorsunuz. Böylece çok daha ayrıntılı oyuncu gözlemi yapabiliyorsunuz.

    “Hashtag olarak oyuncu bulma konusunda her zaman avantajımız olduğunu düşünüyorum. Bütçemiz konusunda muhtemelen yanlış anlaşılıyoruz. İnsanlar elimizde gerçekte olduğundan daha fazla para olduğunu ya da gerçekte yaptığımızdan daha fazla harcama yaptığımızı sanıyor. Öyle değil. Ama oyuncu bulma konusunda inkâr edilemez bir avantajımız var. Harika bir platformumuz var. Özellikle genç bir oyuncu, bunun kendisine transfer kapısı açacağını bildiği için daha az ücret alacak olsa bile Hashtag'e gelmeyi tercih edebilir. Bu da gurur duyduğumuz bir şey. Bu yüzden bir oyuncunun transferine asla engel olmayacağız. Hatta onları teşvik ediyor, transfer olmalarına yardımcı oluyoruz; çünkü bu, bütün projemizi güçlendiriyor.

    “Hashtag'den League Two'ya ya da National League'e giden bir sonraki oyuncu, muhtemelen beş oyuncu daha transfer etmemizi sağlayacak. Yani söylediklerimizde samimiyiz. Dışarıda, neye imza attığını bile bilmeyen oyuncuları sözleşmelerle kendine bağlayan ve kariyerlerine ciddi zarar veren birçok kulüp var. Biz bunun tam tersiyiz. Kariyerinizi geliştirmek istiyoruz. Bu yüzden bu kadar başarılı olduk. Küme düşmemize rağmen bu yıl bile tutmak istediğimiz oyuncuların neredeyse tamamını tuttuk. Projede kaldılar. Profesyonel liglerin dışındaki futbolda bunu görmek çok nadir.”

  • KSI'ın peşine düşmek

    KSI
    Getty

    YouTube ile bağlantısı olan bir yıldız daha Dagenham &amp; Redbridge'e dahil oldu

    Spencer, lig dışı bir kulübün sahipliğine adım atan tek eski FIFA yayıncısı değil. Birçok alanda yetenek sahibi olan KSI da Dagenham & Redbridge'de benzer bir adım attı ve bir başka Doğu Londra kulübü için büyük planlar hazırlıyor.

    Hashtag, Isthmian League North Division'a düşmesinin ardından bile Dagenham & Redbridge'in yalnızca birkaç lig altında. Bir Britain's Got Talent jürisi üyesine yetişmek, Spencer ve ekibinin büyük planının bir parçası mı?

    Bu soru üzerine Spencer şöyle dedi: “Eğer hedefimiz bu olsaydı muhtemelen küme düşme talebinde bulunmazdık, çünkü geçen yıl onlardan yalnızca bir lig aşağıdaydık. Onlarla sezon öncesi bir maç oynadık. Buraya gelip bizimle oynadıkları için JJ'ye (KSI) ve arkadaşlarına teşekkürler. O gün iyi bir performans sergiledik. Sadece 2-1 yenildik. Onlar da buraya yakın. Dolayısıyla kesinlikle onlara yetişmeye çalışmıyoruz. Bizden daha fazla paraları var. EFL'de oynama hedefini bizden çok daha gerçekçi bir şekilde koyabilirler.

    “Aslında yapmak istediğimiz, onları tamamlayan bir alternatif olmak. Bir noktada National League'de oynayacaklar. Dolayısıyla maçlara gidemeyen çok sayıda taraftarları olacak. Biz başka bir seçenek olabileceğimizi düşünüyoruz. Tıpkı West Ham kombinesi olan birinin, West Ham deplasmandayken Hashtag'in maçına gelebilmesi gibi. Aynı şey Leyton Orient veya başka bir takımın taraftarı için de geçerli.

    “Bilerek risk alıyor ve farklı bir yol izliyoruz. Maça gelen herkes 60. dakikada yapılacak oyuncu değişikliği için oy kullanabiliyor. İngiltere'de başka hiçbir yerde böyle bir şey yapılmıyor. Bu, LiveScore'un desteklediği ve bizim de yapmak istediğimiz şeylere bir örnek. Artık kendi sahamız olduğu için bunu yapabiliyoruz. Daha önce başka kulüplerle saha paylaştığımız dönemlerde yapabileceklerimiz çok kısıtlıydı.

    “Küme düşme talebinin iyi bir karar olup olmadığını önümüzdeki birkaç yıl gösterecek. Çünkü teoride, insanları maçlarımıza çekecek ve taraftar kitlemizi büyütmemizi sağlayacak, bize özgü bir özelliğimiz olmalı. Umuyoruz ki yeniden daha üst liglere de çıkarız. Ama yalnızca yükselmek için var değiliz. Topluma hizmet etmek ve hikâyemizi içeriklerimizle anlatmak için de varız. Bu, yaptığımız işin çok önemli bir parçası. Burada içerik ikinci planda değil. ‘Maçı kaybettik, teknik direktör hoşlanmaz, bu hafta bir şey çekmeyelim’ demiyoruz. Her şey eşit önemde. Futbol ile içerik birbirini tamamen besliyor. Böyle olmak zorunda, çünkü içerik olmasaydı bugün burada olmazdık. Öylesine kurulmuş bir kulüp değiliz. Bence oldukça etkileyici işler başardık, bunu kimse inkâr edemez. Çünkü içeriğe öncelik veriyor ve bir hikâye anlatıyoruz.”

  • Ünlülerin yatırımı

    Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady
    Getty/GOAL

    Hugh Jackman, Ryan Reynolds ve Tom Brady, Britanya futboluna yatırım yapan dünyaca ünlü isimler arasında

    Spencer kendi takımını kurarak bu eğilimin dışına çıksa da ünlü isimler Britanya futboluna yönelmeyi sürdürüyor. Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'daki başarısı, dünyaya açılan bir pencere sunan ödüllü belgesel dizisinin de etkisiyle dünya çapında manşetlere taşındı.

    Tom Brady, Michael B Jordan, Snoop Dogg, Hugh Jackman ve Will Ferrell de artık profesyonel kulüplerle ilgileniyor. Bu isimlerin çektiği ilgi, farklı bir takipçi kitlesini de kulüplere kazandırarak taraftar tabanlarının genişlemesini sağlıyor.

    Bunun faydaları sorulduğunda Spencer şöyle konuştu: “Bence kimin yatırım yaptığına bağlı. İşin içinde çok aktif rol de alabilirsiniz, arka planda kalmayı da tercih edebilirsiniz. Örneğin Cesar [Azpilicueta] sayesinde Chelsea'den gerçekten iyi bir kaleciyi kiralık olarak alabildik. Bunda Azpi'nin yönetim kurulunda olmasının muhtemelen yardımcı olduğunu düşünüyorum. Onun yatırımı Hashtag'e o dönemde muhtemelen sahip olmadığımız bir güvenilirlik ve ciddiyet kazandırdı. Çünkü yatırım yaptığında henüz resmî bir futbol maçı bile oynamamıştık, sadece hazırlık maçlarına çıkıyorduk. Bence bu bize biraz itibar kazandırdı; ardından lig yükselmeleri ve benzeri başarılarla bunun üzerine koyduk.

    “Ama futbol dünyasında tanınmayan biri de yatırım yapıp harika işler başarabilir ve kulübe gerçekten yardımcı olabilir. Bence asıl mesele, kişinin üstlendiği role kattığı enerji. Maddi imkânlar da elbette büyük fark yaratıyor.”

  • Hashtag United FC Kadın Takımı

    Hashtag United Women Cup win 2024
    Getty

    FA Kadınlar Ulusal Ligi Kupası finali 2024'te kazanıldı.


    Hashtag United, değerli puanların peşinde koşarken video ve sosyal medya içeriklerini de faaliyetlerine sorunsuz biçimde dahil eden çok yönlü bir kulüp. Kulübün hiçbir faaliyet alanına öncelik tanınmıyor; herkes eşit koşullarda, kendi hızında gelişme ve büyüme fırsatı buluyor.

    Bu yaklaşım, FA Women's National League Southern Premier'de son derece rekabetçi bir takıma dönüşen kadın takımını da kapsıyor. Takım sportif açıdan bir tür sınıra ulaşmış olsa da doğru imkânlar sağlanırsa bu sınırı aşabilir.

    Bu alandaki gelişme sorulduğunda Spencer şöyle konuştu: “Kadın takımımızın geldiği seviye inanılmaz. Erkek takımımızdan beş lig yukarıdayız. Herkesin tanıdığı takımlarla oynuyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Fulham ve Portsmouth ile karşılaşacağız. Üçüncü kademede iki kez ikinci olduk; Ipswich ve Portsmouth gibi takımların tamamen profesyonel bir lige yükseliş mücadelesinde peşlerinden gittik.

    “Mevcut yapılanmamızla üst lige çıkmaya hazır değiliz. Hatta şahsen, lisans almak gerektiği için yükselmemize izin verileceğini bile sanmıyorum. İş sadece terfi etmeye bakmıyor. Şu anda Championship için gereken yapılanmaya da muhtemelen sahip değiliz. Ama üçüncü kademede sağlam bir takım olmanın utanılacak hiçbir yanı yok. Dediğim gibi, karşı karşıya geldiğimiz takımları düşününce bizim seviyemizde veya daha yukarıda yalnızca bir avuç bağımsız kulüp kaldı. Üstelik iyi gidiyoruz. Tabiri caizse kadın futbolunun büyükleriyle başa baş mücadele ediyoruz. Bunu sürdürmemiz harika olur. Her yıl FA Cup'ta iyi bir yolculuk yapmayı hedefliyoruz çünkü gerçekten ileri turlara gidebiliriz. Daha önce dördüncü tura çıkmıştık; Manchester City veya Arsenal ile oynayabilirdik. Karşımıza herhangi bir takım çıkabilirdi. Yine böyle bir kupa yolculuğu yaşamayı çok isteriz.

    “Erkek takımımız biraz daha alışılmışın dışında ve eğlence odaklıyken kadın takımımız, bizim ‘elit takımımız’ dediğimiz ekip. Elbette yine eğlenmek ve buna uygun bir futbol oynamak istiyoruz, ama onların görevi aynı zamanda olabilecekleri en iyi futbol takımı olmak. Örneğin, erkek takımımızda uyguladığımız taraftarların 60. dakikadaki oyuncu değişikliğini kadın takımının maçlarında görmüyoruz. Bunun o seviyede mutlaka faydalı olacağını düşünmüyoruz, ama erkek takımımız için işe yaradığını düşünüyoruz.”

  • E-spor başarısı

    eSports Premier League
    Getty

    Oyun dünyasında kökleri olan bir takım iki ePremier League şampiyonluğu kazandı

    Spencer'ın işe başladığı alan düşünüldüğünde, Hashtag fikri ilk ortaya çıktığında oyun dünyasını merkeze koyması şaşırtıcı değildi. Ancak zamanla bu alanda daha fazla engelle karşılaşıldı. Buna rağmen ePremier League şampiyonlukları kazanıldı ve sanal dünya ile gerçeklik her zaman iç içe geçecek.

    Spencer, “Kulübü kurduğumuzda kendimizi aynı anda hem futbol kulübü hem de e-spor kulübü olarak tanımlıyorduk. Bence bu, e-sporu sonradan faaliyetlerine ekleyen daha geleneksel kulüplerden farklı bir yaklaşım,” dedi.

    “Hatta e-spor bizim için en üst seviyedeydi. Kadın futbolunda bazı oyuncular sattık ama sattığımız ilk oyuncu bir e-spor oyuncusuydu ve en yüksek bedeli de onun satışından elde ettik. E-sporda en üst düzey turnuvaları birçok kez kazandık. Kazanılabilecek daha üst düzey bir turnuva yok. Dolayısıyla bir dönem FIFA'nın elit takımıydık ve yıllarca kesinlikle en çok destek gören takımdık.

    “Bu alanın yapısı son beş altı yılda çok değişti. Rekabet açısından biraz geri çekilmek zorunda kaldık. Çünkü yalnızca katılımın maliyeti çok yüksek değildi; sistem aynı zamanda franchise modeline dönmüştü. Premier League'de oynayan profesyonel bir futbol kulübü değilseniz etkinliklerin çoğuna katılmanız pek mümkün değildi. Dolayısıyla oradaki üst düzey yöneticiler kararı bizim yerimize vermiş oldu. Yine de oyun içerikleri konusunda güçlü bir geçmişimiz var. Ben artık bu tür içerikler üretmiyor olabilirim ama Hashtag House gibi, bizimle oldukları süre boyunca FIFA içerikleri üreten isimlerimiz var. İster rekabetçi oyuncu ister yalnızca içerik üreticisi, isterse her ikisi birden olsunlar, bu hep böyleydi. Bunu her zaman işimizin çok önemli bir parçası olarak görüyoruz.

    “Futbol deneyimi artık oyunlarla doğrudan bağlantılı ve hep öyle kalacak. Elbette 50'li, 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda büyüyenler için durum böyle değildi. Daha yakın dönemlerde büyüyen herkes, oyunların futbol hayatının bir parçası olduğunu bilir. Saha ya da birlikte oynayacak arkadaşlar olmadığında bile futbol oynamaya devam edebilmeniz harika. Çevrim içi veya çevrim dışı oynayarak devam edebilirsiniz. FIFA, UFL, Football Manager, Top Eleven... Yıllar içinde birlikte çalıştığımız pek çok marka ve oyun var. Bunları küçümsemiyoruz. Bence oyun oynamak dengeli bir yaşam tarzının parçası olmalı ama Football Manager ve FIFA oynamayı sevmeseydim bugün bu futbol kulübüyle burada olmazdım. Bu kulüp kurulmazdı.”

  • Sırada ne var?

    Hashtag United stadium
    Hashtag United/LiveScore

    Hashtag’in kendine ait bir stadı var ve adında küçük bir değişiklik yapmayı planlıyor.


    Mütevazı bir başlangıç yapan Hashtag, nispeten kısa sürede çok yol katetti. Arkadaşlar arasında oynanan maçların ve gösteri karşılaşmalarının çok daha ciddi bir işe dönüşeceğini, kulübün böylesine hızlı yükseleceğini pek az kişi tahmin edebilirdi.

    Şimdi asıl soru, kulübün bundan sonra hangi yöne gideceği. Kalıcı bir yuva bulan Hashtag'in isminde değişiklik yapılması gündemde. Bunun nasıl bir değişiklik olacağı henüz belli değil ancak alınacak kararın, bir YouTube projesinden çok daha fazlası olan kulübün yararına olacağını söylemek mümkün.

    Gelecek planları sorulduğunda Spencer sözlerini şöyle tamamladı: “Futbolda her zaman hedeflerimiz var. Erkek takımıyla yeniden üçüncü basamağa yükselmeye çalışıyoruz. Kadın takımıyla da elbette rekabetçi olmak istiyoruz. Henüz katılmadığımız FA Cup da önümüzde; umarım orada iyi bir ilerleme kaydederiz. Futbolun dışında ise bu saha, bu topluluk ve çevredeki bölge bizim için büyük önem taşıyor. Bölge sakinlerinin maçlara gelmesini ve yaşadıkları yere getirdiğimiz bu takımla gurur duymasını sağlayabilir miyiz? Essex'in en iyi, sıralamada en üst sırada yer alan takımını onların bölgesine getirdik. Son 12 yılın sekizinde Essex şampiyonu, 11'inde finalist oldu. Bölgenin en iyi takımı artık onların yanında. Bu takımla gurur duymalarını, gelip destek vermelerini sağlamalı ve burada iyi gösteriler sunmalıyız.

    “Kulübün kendisine gelince, marka ve isim konusunda, isme bir yer adı ekleyip eklemeyeceğimiz ve taraftarları bu karara nasıl dâhil edeceğimiz konusunda muhtemelen er ya da geç yanıtlamamız gereken önemli sorular var. Çünkü nereli olacağını seçebilen tek kulüp gerçekten biziz. Bu sahayı seçtik. Artık kalıcı evimiz burası. Biz bir doğu Londra futbol kulübüyüz ve bundan sonra da hep öyle olacağız. Peki adımız ne olacak? Bunu seçme şansımız var. Kimse bize bir isim dayatmıyor. Bence Hashtag her zaman ismin bir parçası olacak. En mantıklısı bu. Ama yanına ne ekleyebiliriz?”

    Spencer Owen, Hashtag United'daki yeni LiveScore Lounge'un açılışında konuştu. Bu hikâyenin devamı gelecek…