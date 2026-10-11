11'e 11 futbolda mücadele etmeye başlamasının ardından Hashtag'in yükselişi hız kazandı. Takım, 2022-23 sezonunda üst üste 21 galibiyet alarak Isthmian League Premier Division'a yükseldi.
2025-26 sezonunda gönüllü olarak alt lige düşme talebinde bulunuldu ve bu talep kabul edildi. Bir adım geri atmak, ileriye doğru birkaç adım daha atmanın yolunu açıyor. Peki nihai hedef ne? Spencer, kulübü İngiliz futbolunun köklü lig piramidinin en tepesine taşımayı hayal ediyor mu?
Spencer bu konuda şunları söyledi: “İngiltere'deki lig piramidi Premier League'e çıkmanıza imkân tanıyor ama iş o kadar basit değil. Çok paraya ihtiyacınız var ve bunun için gerçekten sağlam bir iş planınız olmalı. Çünkü ben hiçbir zaman işleyişi mantıklı olmayan bir kulübü yönetmekle ilgilenmedim.
“Bu benim için hiçbir zaman egomu tatmin etme meselesi olmadı. Benim derdim şu: Bana göre doğası gereği kusurlu olan mevcut futbol sistemi içinde gerçekten bir kulüp yaratabilir miyiz? Bir futbol kulübünün yaptığı ve yapması gerektiği gibi, hem çevrim içi ortamda hem de gerçek hayatta bu topluluğa hizmet eden, gerçekten anlamlı bir şey yapmanın yolunu bulabilir miyiz? Gerçek hayattaki kısmında gelişmeye başlıyoruz ama çevrim içi kısımda zaten oldukça iyiydik. Bizi internetten izleyen taraftarlarımıza gerçekten bir şey sunuyoruz; destekleyebilecekleri, kendilerini parçası hissedebilecekleri bir şey.”
Benzersiz bir fikri hayata geçirmeye ilişkin de şöyle konuştu: “Hashtag'in güzel yanı, bizi desteklemek için bizim kentimizden olmanız gerekmemesi. Bizi herhangi bir yerden izleyebilirsiniz. Dünyanın dört bir yanında bizi izleyen, bazen de maçlarımıza gelen insanlar var. Bu daha çok bir bakış açısı meselesi. Belli bir yaştaysanız, internetle büyüdüyseniz ve belirli içerikleri izlediyseniz Hashtag'in neden var olduğunu bir bakıma anlıyorsunuz. Elbette bunu anlamayan çok kişi var. Ama gerçekçi olmak gerekirse onlar bizim hedef kitlemiz değil. Tıpkı eskiden Manchester'dan bir kulübün, İskoçya'daki insanların kendisini destekleyip desteklememesiyle ilgilenmeyecek olması gibi.
“Premier League harika olurdu ama benim için mesele şu: Gerçekten benzersiz bir futbol kulübü olabilir miyiz? Taraftarları ilk sıraya koyarak, işleri doğru yaparak ve insanlara düzgün davranarak biraz olsun örnek olabilir miyiz? Çünkü özellikle profesyonel ligler dışında pek çok uygunsuz davranış var. İnsanlara saygı duyan, tam anlamıyla düzgün bir işletme olabilir miyiz? Bu, bir gün profesyonel bir futbol kulübü olarak kalıcı bir düzeye ulaşacağımız anlamına mı gelir? Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmek isterim. Mutlaka belli bir lig adı vermem. Ama tam zamanlı sporcuları olan, az önce anlattığım her şeyi yapan, aynı zamanda işleyişi mantıklı, sürekli dış destekle ayakta tutulması gerekmeyen ve borç batağına saplanmamış, tam zamanlı faaliyet gösteren bir futbol kulübü olmamızı çok isterim.”