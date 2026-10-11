2016 baharında Spencer Owen’ın bir hayali vardı. O dönemde pek de ayrıntılı bir hayal değildi ama kısa sürede kendi başına büyümeye başladı. Arkadaşlarıyla birlikte biraz eğlenmek için YouTube’da FIFA yayını yaptığı sanal dünyayı sahada top oynadığı gerçek dünyayla birleştirmek istemişti. Bu fikir, kısa sürede bugün erkek futbolu, kadın futbolu ve e-spor kollarına sahip bir kulübün temeline dönüştü.

Hashtag United’ın yeni sahasındaki LiveScore Lounge’un açılışında konuşan Spencer, bu sıra dışı yolculuğun nasıl başladığını GOAL’e anlattı: “Başlangıçtaki fikrim aslında futbol hakkında videolar hazırlayabileceğim ama aynı zamanda futbol da oynayabileceğim bir iş bulmanın yolunu aramaktı. Daha önce YouTube’da biraz içerik üretmiştim, küçük bir takipçi kitlem vardı. Nedense, ki hâlâ tam olarak anlamıyorum, benim ve arkadaşlarımın oldukça düşük seviyede futbol oynamasını izlemek istiyorlardı.

“Sonra buna iyi olduğum şeyi ekleyebildik. Başka bir dünyada muhtemelen televizyon programları hazırlayan biri olurdum, değil mi? Formatlar ve fikirler bulmakta iyiyim. Böylece maçları ilgi çekici kılmanın, iyi rakipler bulmanın ve ilginç yerlerde oynamanın bir yolunu buldum. İnsanlar da izledi. Ardından şu soruyu sorduk: ‘Bu sıra dışı başlangıçtan yola çıkarak bir kulüp, hatta bir marka ve taraftar kitlesi oluşturabilir miyiz?’”

Manchester United’ın kuruluş yılı? 1878. Arsenal’ın geçmişi 1886’ya uzanıyor. Peki Hashtag United? 2016. Bunu yüksek sesle söylemek biraz tuhaf geliyor. “Aslında bunun o kadar sıra dışı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar bizi 150 yıllık futbol kulüpleriyle karşılaştırıyor ama onlar 2016’da kurulmuş olsaydı internette de varlık gösterirlerdi. 1800’lerde kurulduğunda yaptıklarından farklı şeyler yaparlardı. Yani bu, içinde bulunduğumuz dönemin bir sonucu.

“İnsanlar bizi izledi. Bir miktar taraftar kitlesi edindik. İki yıl sonra biraz daha yaşlanmıştık ve bunu ne kadar sürdürebileceğimizden pek emin değildik. Babam ben çocukken lig dışı futbolda fizyoterapist olarak görev yaptığı için ben de hep o alana girmek istemiştim. Bir kulübe sahip olma fikri her zaman hoşuma gitmişti. Bu yüzden, ‘Bir dakika, burada lig dışı futbola girip gerçekten bir kulüp olma şansımız olabilir’ diye düşündük.

“Sanırım o noktadan sonra işler giderek büyüdü. Yol boyunca aldığımız pek çok küçük karar bize yardımcı oldu. Sonunda da Londra’daki bugünkü kalıcı sahamıza kavuştuk. Essex kontluğunun en iyi takımı olan, üçüncü kademede oynayan çok güçlü bir kadın takımımız var. Önemli başarılar elde etmiş ve şimdi dördüncü basamakta yeni bir döneme giren bir erkek takımımız da var. Amacımız futbolu yeniden eğlenceli hâle getirmek, dünyada kendine özgü bir futbol kulübü olmak ve sanırım kulüp olarak nihayetinde lig sistemine katılmak.”