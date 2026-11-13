En azından genel çerçeve net. USL Premier’in 2028’de, Championship ve League One’ın üzerinde yer alacağı üç kademeli bir lig piramidinin zirvesinde başlaması planlanıyor. Ligin 10 yıl içindeki hedefi, en üst kademede 20, Championship’te 20 ve League One’da 40 takımın bulunması.

Bu hedefe ulaşmak için genişleme gerekecek. Ayrıca yeni en üst kademede yer almaya ve bunun getireceği harcamaları üstlenmeye hazır kulüp sahiplerine ihtiyaç duyulacak. USL Championship’te şu anda 25 takım var. Bugüne kadar beş kulüp yeni lige katılma niyetini açıkladı. Kaç kulübün daha katılacağı ve bunu ne kadar çabuk yapacağı, piramidin nasıl şekilleneceğini belirlemeye yardımcı olacak.

McDonough bazı engeller olduğunu kabul etti. U.S. Soccer’ın mevcut Division I standartlarına göre bir ligdeki takımların en az yüzde 75’inin, nüfusu en az 1 milyon olan metropol bölgelerde oynaması gerekiyor.

Bir de statlar var. Division I standartları en az 15.000 kişilik kapasite gerektiriyor. Bu eşik, daha küçük statlarda oynayan kulüpler için zorluk yaratıyor. Şartı karşılamak, mevcut bir stadı genişletmek ya da yeni bir stat bulmak anlamına gelebilir. Her iki seçenek de maliyet ve taahhüt gerektiriyor.

McDonough, esnekliğe yer olduğunu düşünüyor.

“Bence standartlar sürekli değişiyor. Genel olarak spordaki seyirci sayılarına baktığınızda durumun zor olduğunu görüyorsunuz. Bazı kulüplerde ve bazı liglerde seyirci sayıları düşüyor. Bunu NFL, NBA ve MLB’de de gördüğünüzü düşünüyorum. Statlarını yeniden inşa ederken ya da yeni statlar yaparken bunları nasıl tasarladıklarını düşünün. Bu yüzden 15.000’in doğru sayı olduğuna pek inanmıyoruz. Daha çok ‘kapasitesi tamamen dolan statlar hedefliyoruz’ diyoruz,” diye ekledi.

Ne demek istediğini açıklamak için Boise örneğini verdi.

“Boise’de 8.000 taraftarla yaşanan deneyimin etkileyici olmadığını söyleyebilir misiniz? İçeri girdiğinizde taraftarların sahaya çok yakın olduğu, samimi bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Elbette bu iyi bir şey. Bu, stadının yüzde 60’ını dolduran büyük bir takımdan daha iyi,” diye ekledi McDonough.

Portland Hearts of Pine için de benzer bir görüş dile getirdi.

“Portland, bir lise stadında oynadığı her maçta tribünleri dolduruyor. Bunu yapabildiğini kanıtladı. 10.000 kişilik bir stat inşa etmek için kapasiteyi neredeyse iki katına çıkaracak. O stadı da doldurursa bu, ticari açıdan harika bir iş, harika bir atmosfer ve harika bir hikâye olur. Maine’deki insanların takip edeceği bir kulüp inşa ediyorsunuz,” dedi. “Bence yapılması gereken tam olarak bu. 50.000 kişilik devasa bir stat yapıp sonra onu doldurmaya çalışmak mı? Ya da 70.000 kişilik bir statta 20.000 kişinin olması mı? Bunları cazip göstermek oldukça zor.”

MLS’de ise tablo daha çeşitli. Sports Business Journal ve Statista’ya göre yalnızca futbol için inşa edilmiş 22 stadının ortalama kapasitesi 22.377 kişi ve bildirilen seyirci sayısı 2026’da kapasitenin ortalama yüzde 89,9’una ulaşıyor. Yalnızca futbol için inşa edilmemiş sekiz stadının tam kapasiteyle ortalama 59.665 koltuğu bulunuyor; bu statlardaki seyirci sayısı ise bu kapasitenin ortalama yüzde 45,7’sine denk geliyor. Ancak bu büyük statlar, futbol maçlarında daha az koltuğun kullanıldığı düzenlerle hizmet verebiliyor.

Dolayısıyla stat kapasitesinin yerel talebe göre belirlenmesi gerektiği savunulabilir. Ancak USL’nin karşılaması gereken şart, McDonough’nun tarif ettiği 50.000 kişilik devasa statların çok altında, 15.000 koltuk. U.S. Soccer, liglerin onaya tabi olmak üzere geçici muafiyet talep etmesine izin veriyor. USL’nin bu esnekliği elde edip edemeyeceği, hangi kulüplerin üst lige çıkabileceğini belirlemeye yardımcı olacak.