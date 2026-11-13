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Paul McDonough_1-1Getty

“Sonuç üretmek zorundayız”: USL Başkanı Paul McDonough yükselme-düşme planlarını ve daha fazla kulübün neden ayrılmaya zorlanabileceğini anlattı

Yıllar süren işleyiş sorunlarının ardından USL, üst lige yükselme ve alt lige düşme sistemine geçiş için daha güçlü bir model oluşturmaya kararlı.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • United Soccer League yıllarca hızla büyüdü. Kulüplerinin sağlam temeller üzerinde kalmasını sağlamak ise daha zor oldu.

    Bu genişleme başarıları da beraberinde getirdi: Kulüpler hızla büyüdü ve taraftar kitlelerini genişletti. Ancak oyuncularına ödeme yapmayan, kötü durumdaki stadyumlarda faaliyet gösteren hatta kısa sürede tamamen kapanan kulüplerle ses getiren başarısızlıklar da yaşandı.

    USL Başkanı ve CEO'su Paul McDonough, ligin yeni bir en üst kademe ile yükselme ve düşme sistemine hazırlanırken kulüp sahiplerini değerlendirme biçimini değiştirdiğini söylüyor. Hedef hâlâ büyümek. McDonough'a göre fark, kulüpleri geri çevirmeye artık daha istekli olmaları.

    McDonough, GOAL'e şunları söyledi: “Faaliyetlerimizi yürütme biçimimizde yeni bir sayfa açarken adımlarımızı hesaplayarak atmamız ve bunun işimiz için iyi olduğuna inanmamız bizim için önemli. Birkaç takımı kaybetmemiz gerekiyorsa bu bizim kararımız. Yükselme ve düşme sistemine geçtiğimizde bunun hem ligin tamamını hem de ligleri güçlendireceğini düşünüyoruz.”

  • “Bu, yükselme ve düşme sistemini kötü gösteriyor.”

    New York Cosmos v Brooklyn FC - USL Cup
    Getty Images Sport

    USL, yıllardır süren işleyiş bozukluğunun ardından yapısını değiştirmeye kararlı.

    Bu, büyük fikirlerini tam olarak nasıl hayata geçireceği konusunda ciddileşen bir ligin daha geniş çaplı çalışmalarının parçası. USL, son birkaç yıldır çok büyük hedefler koydu. MLS’in yapmaya yanaşmadığı şeyi yapıp yükselme-düşme sistemi uygulayacağını duyurdu. Birinci seviye bir ligin yolda olduğunu ilan etti. Bunlar ani gelişmeler gibi göründü. Zaman zaman da öyleydi. Kulüp sahiplerine önemli kararlar kısa süre öncesinde bildirildi. Süreçte sorun yaratabileceği açık olan stadyum kapasitesi, pazar büyüklüğü ve kulüp sahiplerinin net serveti gibi konular, büyük resme odaklanmak için ertelendi.

    Planlar kamuoyuna açıklandı. Şimdi USL’nin hangi kulüplerin gereklilikleri karşılayabileceğini, ne kadar yatırım yapmaları gerektiğini ve sistemin nasıl işleyeceğini belirlemesi gerekiyor.

    McDonough, “İlginç. İnsanlar ‘Bu bir süredir devam ediyor’ gibi şeyler söylüyor ama biz gereken bütün çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bence hangi yönde ilerleyeceğimiz konusunda son derece stratejik davranmaya çalışıyoruz. Geçen yıl attığımız ya da şu anda atmakta olduğumuz adımları atmasaydık ve yükselme-düşme sistemini başlatsaydık, takımları kaybetmeye başlardık,” dedi. “Bu bir sorun olurdu ve yükselme-düşme sistemini kötü gösterirdi.”

  • Zorlu stadyum standartlarına yaklaşmak

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland Hearts of Pine, USL'nin küçük bir toplulukta büyüyebilme kapasitesini gösteren örnek bir kulüp hâline geldi.

    En azından genel çerçeve net. USL Premier’in 2028’de, Championship ve League One’ın üzerinde yer alacağı üç kademeli bir lig piramidinin zirvesinde başlaması planlanıyor. Ligin 10 yıl içindeki hedefi, en üst kademede 20, Championship’te 20 ve League One’da 40 takımın bulunması.

    Bu hedefe ulaşmak için genişleme gerekecek. Ayrıca yeni en üst kademede yer almaya ve bunun getireceği harcamaları üstlenmeye hazır kulüp sahiplerine ihtiyaç duyulacak. USL Championship’te şu anda 25 takım var. Bugüne kadar beş kulüp yeni lige katılma niyetini açıkladı. Kaç kulübün daha katılacağı ve bunu ne kadar çabuk yapacağı, piramidin nasıl şekilleneceğini belirlemeye yardımcı olacak.

    McDonough bazı engeller olduğunu kabul etti. U.S. Soccer’ın mevcut Division I standartlarına göre bir ligdeki takımların en az yüzde 75’inin, nüfusu en az 1 milyon olan metropol bölgelerde oynaması gerekiyor.

    Bir de statlar var. Division I standartları en az 15.000 kişilik kapasite gerektiriyor. Bu eşik, daha küçük statlarda oynayan kulüpler için zorluk yaratıyor. Şartı karşılamak, mevcut bir stadı genişletmek ya da yeni bir stat bulmak anlamına gelebilir. Her iki seçenek de maliyet ve taahhüt gerektiriyor.

    McDonough, esnekliğe yer olduğunu düşünüyor.

    “Bence standartlar sürekli değişiyor. Genel olarak spordaki seyirci sayılarına baktığınızda durumun zor olduğunu görüyorsunuz. Bazı kulüplerde ve bazı liglerde seyirci sayıları düşüyor. Bunu NFL, NBA ve MLB’de de gördüğünüzü düşünüyorum. Statlarını yeniden inşa ederken ya da yeni statlar yaparken bunları nasıl tasarladıklarını düşünün. Bu yüzden 15.000’in doğru sayı olduğuna pek inanmıyoruz. Daha çok ‘kapasitesi tamamen dolan statlar hedefliyoruz’ diyoruz,” diye ekledi.

    Ne demek istediğini açıklamak için Boise örneğini verdi.

    “Boise’de 8.000 taraftarla yaşanan deneyimin etkileyici olmadığını söyleyebilir misiniz? İçeri girdiğinizde taraftarların sahaya çok yakın olduğu, samimi bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Elbette bu iyi bir şey. Bu, stadının yüzde 60’ını dolduran büyük bir takımdan daha iyi,” diye ekledi McDonough.

    Portland Hearts of Pine için de benzer bir görüş dile getirdi.

    “Portland, bir lise stadında oynadığı her maçta tribünleri dolduruyor. Bunu yapabildiğini kanıtladı. 10.000 kişilik bir stat inşa etmek için kapasiteyi neredeyse iki katına çıkaracak. O stadı da doldurursa bu, ticari açıdan harika bir iş, harika bir atmosfer ve harika bir hikâye olur. Maine’deki insanların takip edeceği bir kulüp inşa ediyorsunuz,” dedi. “Bence yapılması gereken tam olarak bu. 50.000 kişilik devasa bir stat yapıp sonra onu doldurmaya çalışmak mı? Ya da 70.000 kişilik bir statta 20.000 kişinin olması mı? Bunları cazip göstermek oldukça zor.”

    MLS’de ise tablo daha çeşitli. Sports Business Journal ve Statista’ya göre yalnızca futbol için inşa edilmiş 22 stadının ortalama kapasitesi 22.377 kişi ve bildirilen seyirci sayısı 2026’da kapasitenin ortalama yüzde 89,9’una ulaşıyor. Yalnızca futbol için inşa edilmemiş sekiz stadının tam kapasiteyle ortalama 59.665 koltuğu bulunuyor; bu statlardaki seyirci sayısı ise bu kapasitenin ortalama yüzde 45,7’sine denk geliyor. Ancak bu büyük statlar, futbol maçlarında daha az koltuğun kullanıldığı düzenlerle hizmet verebiliyor.

    Dolayısıyla stat kapasitesinin yerel talebe göre belirlenmesi gerektiği savunulabilir. Ancak USL’nin karşılaması gereken şart, McDonough’nun tarif ettiği 50.000 kişilik devasa statların çok altında, 15.000 koltuk. U.S. Soccer, liglerin onaya tabi olmak üzere geçici muafiyet talep etmesine izin veriyor. USL’nin bu esnekliği elde edip edemeyeceği, hangi kulüplerin üst lige çıkabileceğini belirlemeye yardımcı olacak.

  • Yeni sahiplik gruplarını dahil etmek ve eskilerini düzenlemeye tabi tutmak

    Texoma Tifo
    Texoma FC

    McDonough, USL'nin standartlarını karşılayamayan kulüplerin ligdeki yerlerini kaybedebileceğini söylüyor.

    Ancak zorluk da burada yatıyor. Hangi lig seviyesinde olursa olsun, stadyum konusunda doğru adımlar atmak için işini bilen kulüp sahipleri gerekiyor. Bazıları başarılı bir geçmişe sahip ve kulüplerini sürdürülebilir biçimde büyüttü (McDonough, Colorado Springs ve Louisville City’yi öne çıkan örnekler olarak gösterdi). Diğerleri ise zorlandı ve ligdeki yerlerini kaybedebilir.

    Bu da ligin mali duruma bakışını değiştirmesi anlamına geliyor. McDonough, her kulübün değerlendirildiğini ve ligin şartlarını karşılayamayan Corpus Christi FC’nin 2027’de USL League One’a dönmeyeceğini söyledi. Başka kulüpler de ligdeki yerlerini kaybedebilir.

    “Corpus Christi 2027’de geri dönmeyecek. Diğer kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor ve stratejik davranacağız. Onlara açıkça, ‘Bakın, başarılı bir kulüp olabileceğinizi, oyunculara gereken özeni gösterebileceğinizi ve kulübü iyi yönetebileceğinizi düşünmüyorsak gelmenize izin vermeyeceğiz’ diyeceğiz. Gitmek istediğimiz noktadaki standartları karşılamadıklarını düşünürsek iki, üç, hatta dört takımı ligden çıkarmayı tercih edebiliriz” dedi McDonough.

    McDonough’a göre bazı kulüplerin şimdi ayrılmasını kabul etmek, yükselme ve düşme sistemi başladıktan sonra kulüplerin başarısız olma riskini azaltacak. Bu, ligin bizzat kabul ettiği kulüpler hakkında zor kararlar alınması ve söz konusu oyuncularla taraftarların belirsizlikle karşı karşıya kalması demek.

    “Yani bundan hoşlanan pek yok. Ama insanlara bir fırsat vermek istiyoruz. Onları lige biz aldık; yine de kulübü daha iyi yönetip yönetemeyeceklerini görmeleri için kendilerine bir fırsat tanımak istiyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü piyasada daha sofistike kulüp sahipleri nezdinde güvenilir olmak istiyorsak işlerimizi çok daha iyi yürütmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.

    Lige girmek de artık daha zor. McDonough’a göre kulüp sahibi olmak isteyenler artık 12 ila 24 aylık bir inceleme sürecinden geçiyor. Lig, bir kulübü sürdürülebilir biçimde yönetip yönetemeyeceklerini bilmek istiyor. McDonough, beklentileri karşılamayan grupların kabul edilmeyeceğini söylüyor.

    Bu, iddialı ‘genişleme’ hedefiyle neredeyse çelişkili görünse de belirli bir amaca hizmet ediyor.

    “İlerleyebilmek için takım sayısı açısından neredeyse iki adım geri atıyoruz. Bu, daha iyi durumdaki takımlarımızı koruyor ve daha iyi yatırımcıları lige çekmemizi sağlıyor. Daha güçlü hâle geliyoruz” diye ekledi McDonough.

  • “Gerekeni yapmak zorundayız”

    USL Generic Ball pic
    Getty

    USL, yükselme ve düşme sistemini gündemine alırken elde ettiği birçok başarıyı da kutlayabilir.

    Söz konusu kulüp sahipleri yerlerini aldığında lig, teoride, daha verimli biçimde genişlemek için daha donanımlı olacak. McDonough ve ekibinin son dönemde gösterebileceği, lig genelinde elde edilmiş bazı başarılar da var.

    Bu yılın başlarında dönüm noktası niteliğinde bir toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Sözleşme, USL Premier'e ilişkin hükümler içeriyor ve yükselme-düşme sistemine dayalı bir geleceğin zeminini hazırlıyor. Özel yatırım şirketi BellTower Partners'ın yatırımının, sağlayacağı sermayeyle büyümeyi kolaylaştırması bekleniyor. Gelir paylaşımı anlaşması ise kulüplere gelirlerden pay verdi. Ligin sponsorluk ve yayın anlaşmalarını büyütmeye devam etmesi hâlinde bu pay kritik önem taşıyabilir.

    McDonough, “Bu görüşmeleri sürdürmeye devam ediyoruz. Kulüp sahipleriyle, yeni yatırımcılarla, sponsorlarla ve medya kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Yani süreç devam ediyor. Sadece sessiz kaldık çünkü perde arkasındaki zahmetli işlerin çoğuyla uğraşıyoruz,” dedi.

    Lig yönetiminde, bu planların hayata geçirilmesine yardımcı olan yeni bir isim de var. Premier Lig'in futboldan sorumlu eski üst düzey yöneticisi Tony Scholes, artık USL Premier'in başkanı ve ligin 2028'de faaliyete geçmesine yönelik hazırlıkları denetliyor.

    McDonough sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar deneyimli ve İngiltere Premier Ligi'nde bu kadar etkili olmuş birini düşünmek zor. Burada öğrenmesi gereken şeyler var ve o zeki biri. İyi bir insan ve işe gerçekten dört elle sarıldı. Öğrenebileceği her şeyi öğreniyor. Board of Governors toplantısına katıldı ve kulüp sahiplerinin birçoğuyla tanıştı. Onlar da kendisini, deneyimlerini ve görüşlerini gerçekten takdir etti.”

    McDonough, bütün bunlar bir araya geldiğinde USL'nin daha cazip bir seçenek hâline geldiğine inanıyor. Mevcut kulüp sahipleri daha yakından inceleniyor. Kulüp sahibi olmak isteyenler ise daha uzun bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Ancak ligin bu değişiklikleri işler durumda olan üç kademeli bir sisteme dönüştürmesi gerekiyor.

    McDonough, “Bunu hayata geçirmemiz ve hayata geçirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü işler her zaman böyle yürümedi,” dedi.