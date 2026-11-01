Sahada şimdiden durdurulamaz bir güç olan Erling Haaland, saha dışında da hızla dev bir güce dönüşüyor. Dünya çapında hızla artan tanınırlığı artık resmen tescillendi: Manchester City'nin golcüsü, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın pazarlanabilirliği en yüksek futbolcusu seçildi.
Spor ekonomisi alanında faaliyet gösteren medya şirketi SportsPro, merakla beklenen yıllık dünyanın pazarlanabilirliği en yüksek 50 sporcusu listesini açıkladı. Sıralamada kullanılan ölçüt, üç başlıktan oluşan 100 puanlık bir sisteme dayanıyor: marka değeri (45 puan), yükseliş ivmesi (40 puan) ve ticari büyüme potansiyeli (15 puan). Başka bir deyişle, sporcunun oluşturduğu değer, bu değerin arkasındaki ivme ve büyümek için hâlâ ne kadar alanı olduğu değerlendiriliyor.
1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında toplanan verilere dayanılarak 70 spor dalından 1.202 sporcu değerlendirildi. Kadın tenisinin yıldızı Aryna Sabalenka ilk sırayı aldı. Onu Çinli kayakçı Eileen Gu, basketbolcu Giannis Antetokounmpo ve dördüncü sıradaki Haaland izlerken, erkek tenisinin dikkat çeken ismi Carlos Alcaraz ilk beşi tamamladı.
Haaland, 2026'da ilk 10'a giren tek futbolcu oldu. Bu da kişisel markasının son bir yıldaki baş döndürücü büyümesini yansıtıyor. Ronaldo ise beşinci sıradan 14. sıraya geriledi. Tecrübeli süper yıldızın pazarlanabilirliği de “düşüşte”.