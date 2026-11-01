24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Erling Haaland Cristiano Ronaldo GFX HIC 1-1GOAL

Son dönemin gözdesi Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'yu tahtından indirerek dünyanın pazarlama değeri en yüksek futbolcusu nasıl oldu?

Manchester City'nin golcüsü, SportsPro'nun yıllık sıralamasında zirvede yer alırken, görkemli kariyerinin son dönemine giren efsane CR7 sıralamada geriledi.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Sahada şimdiden durdurulamaz bir güç olan Erling Haaland, saha dışında da hızla dev bir güce dönüşüyor. Dünya çapında hızla artan tanınırlığı artık resmen tescillendi: Manchester City'nin golcüsü, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak dünyanın pazarlanabilirliği en yüksek futbolcusu seçildi.

    Spor ekonomisi alanında faaliyet gösteren medya şirketi SportsPro, merakla beklenen yıllık dünyanın pazarlanabilirliği en yüksek 50 sporcusu listesini açıkladı. Sıralamada kullanılan ölçüt, üç başlıktan oluşan 100 puanlık bir sisteme dayanıyor: marka değeri (45 puan), yükseliş ivmesi (40 puan) ve ticari büyüme potansiyeli (15 puan). Başka bir deyişle, sporcunun oluşturduğu değer, bu değerin arkasındaki ivme ve büyümek için hâlâ ne kadar alanı olduğu değerlendiriliyor.

    1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında toplanan verilere dayanılarak 70 spor dalından 1.202 sporcu değerlendirildi. Kadın tenisinin yıldızı Aryna Sabalenka ilk sırayı aldı. Onu Çinli kayakçı Eileen Gu, basketbolcu Giannis Antetokounmpo ve dördüncü sıradaki Haaland izlerken, erkek tenisinin dikkat çeken ismi Carlos Alcaraz ilk beşi tamamladı.

    Haaland, 2026'da ilk 10'a giren tek futbolcu oldu. Bu da kişisel markasının son bir yıldaki baş döndürücü büyümesini yansıtıyor. Ronaldo ise beşinci sıradan 14. sıraya geriledi. Tecrübeli süper yıldızın pazarlanabilirliği de “düşüşte”.

  • Sosyal medya fenomeni

    Erling Haaland haircut
    Erling Haaland YouTube

    Haaland, yalnızca bir yıl önce açtığı YouTube kanalıyla önemli bir başarı yakaladı.

    Haaland'ın son dönemde artan şöhretinde, Ekim 2025'te açtığı YouTube kanalının başarısı önemli rol oynadı. Kısa ve uzun videolarıyla 4,6 milyon aboneye ve yaklaşık 250 milyon izlenmeye ulaşan kanalın başarısında, futbolculuk becerisi kadar sempatik ve muzip kişiliğinin de payı var.

    SportsPro'nun ticari içerik sorumlusu Michael Long, GOAL'e şunları söyledi: «YouTube'un genel olarak spor içeriklerinin tüketiminde giderek daha önemli bir platform hâline geldiğini görüyoruz. Bu, özellikle medyadaki profillerini geliştirmek ve kendi hikâyelerini kendileri anlatmak isteyen sporcular için geçerli. Haaland'ın kişisel kanalı, kendi sesini oluşturmasına ve taraftarlarıyla doğrudan bağ kurmasına olanak tanıyor. Günlük yaşamını gösterdiği içerikler de istikrarlı biçimde güçlü performans sergiliyor, yüksek izlenme ve etkileşim sağlıyor.»

    26 yaşındaki futbolcu, yeni sezonun arifesinde platformda (ve genel olarak sosyal medyada) hâlihazırda sahip olduğu etkiyi, ünlü, uzun ‘Viking’ saçlarını kazıttığı videoyu paylaşarak internette büyük yankı uyandırdığında gösterdi. Yedi dakikalık vlog şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kez izlendi. Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarındaki tanıtım videolarını izleyip bunlarla etkileşime girenlerin sayısı ise çok daha fazla.

    Saç kesimi videosunda yer alan isimler de Haaland'ın ne kadar etkili bağlantılara sahip olduğunu gösteriyor. Yıldızlarla dolu telefon rehberinde Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish ve Pep Guardiola'nın numaraları var. Yeni görünümünü göstermek için aradığında hepsi telefonunu açtı. Haaland ayrıca YouTube'un dev isimleri KSI ve Sidemen ile de iş birliği yaptı.

    Haaland, tam da bu hafta, platformda yaratıcılıklarıyla etki yaratanları ödüllendiren 2026 Instagram Rings'in kazananları arasında açıklandı. Yapılan açıklamada, «Instagram'da futbolu, mizahı ve kendine özgü kişiliğini bir araya getirerek dikkat çekici imajını daha da güçlendiriyor. Bu da hesabını hem sporda hem de sporun ötesinde diğerlerinden ayırıyor» denildi.

  • Amerika'yı parçalamak

    Erling Haaland Norway
    Getty

    Yazın Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası, Haaland'ın ABD'deki tanınırlığını büyük ölçüde artırdı.

    Haaland'ın YouTube kanalı da bu yaz ABD'de çıkış yapmasında büyük rol oynadı. Dünya Kupası sırasında oradaki tanınırlığını artırma fırsatını değerlendirdi; karizması ve insanı kendine çeken kişiliği ülkede büyük ilgi gördü.

    Norveç, 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak ABD'ye gitti. Golcü 9 numarasının performansının da büyük katkısıyla, turnuva öncesinde kendisine biçilen sürpriz takım rolünün hakkını verdi. Haaland, takım arkadaşlarıyla birlikte yaptığı ve internette yayılan ‘Viking kürek çekme’ gol sevincinin de etkisiyle hem sahada hem saha dışında ilgi odağı oldu. Ülkesinin çeyrek finale uzanan yolculuğunda beş maçta yedi gol attı. Bu gollerin ikisini, son 16 turunda beş kez şampiyon olmuş Brezilya karşısında elde edilen çarpıcı galibiyette kaydetti.

    Haaland, ABD'de nispeten tanınmadan günlük hayatını sürdürebilmenin keyfini çıkarırken kamera arkası videoları paylaşmaya da zaman buldu. Dallas'ta kovboy kültürünü deneyimlediği ve New York'un yerel lezzetlerini tattığı videolar da dahil olmak üzere paylaşımları internette hızla yayıldı. Bunun ardından Haaland'ı çizgi film karakteri, Viking ve başka biçimlerde gösteren tuhaf bir yapay zekâ videosu dalgası ortaya çıktı. Haaland, ülkesine hatıra olarak 750 dolarlık doldurulmuş bir rakunla dönerek ilgiyi canlı tutmayı da sürdürdü.

    Ülkesi turnuvada ilerledikçe Haaland'ın tanınırlığı, golleri ve saha dışındaki hareketleri sayesinde katlanarak arttı. Turnuva sırasında Instagram'da 32 milyon yeni takipçi kazandı. Bu sayı, diğer tüm oyuncuların kazandığından ve temsil ettiği ülkenin nüfusunun beş katından fazlaydı. Turnuvadan sonraki aylarda da milyonlarca takipçi daha kazandı.

    Haaland daha sonra Dünya Kupası'nın kendisi için “hayatını değiştiren” bir deneyim olduğunu kabul etti. O dönemde Norveçli yayın kuruluşu VG'ye şunları söyledi: “Hayatım boyunca geçirdiğim en harika haftalardı ve yaşadığım en harika yolculuktu. Tamamen gerçeküstüydü, şu anda olanları kavramak zor. İnsan biraz boşluğa düşüyor. Bu 40 günü hızla gözden geçirince yaşananların tamamen çılgınca olduğunu düşünüyorum.”

    Köklü Amerikan haber kuruluşu ABC onu “kendine özgü kişiliğiyle turnuvanın ötesine geçen, saha içinde ve dışında küresel bir futbol yıldızı” olarak nitelendirirken NBC ise golcü oyuncuyu “küçük ekranın en değerli oyuncusu” olarak tanımladı.

    Long, “Haaland'ın saha dışında gerçekten küresel bir isim hâline geldiği yıl buydu,” diyor. “Bunda büyük ölçüde Dünya Kupası etkili oldu. Baskı altında inanılmaz iyi oynadı, üst düzey bir golcü olduğunu teyit etti ve Kuzey Amerika'da kendisi için nispeten yeni, henüz değerlendirilmemiş bir pazarın sempatisini kazandı.”

  • ‘Kişiliği, mizah anlayışı ve insanlara yakınlığı’

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Haaland, son bir yılda pazarlanabilirlik açısından rakipsizdi ve hız keseceğine dair hiçbir işaret göstermiyor.

    Haaland geçen sezon Premier League, Şampiyonlar Ligi veya kazanması pek olası görünmeyen Dünya Kupası yerine ülkesindeki iki kupayı kazanmakla yetinmiş olsa da attığı goller, samimiyeti, sosyal medya hesaplarının hızla büyümesi ve taraftarlarına özel hayatından kesitler göstermeye istekli olması sayesinde SportsPro'nun ilk beşine girdi.

    Ayrıca krampon tedarikçisi Nike ile yaptığı ve tüm zamanların en yüksek bedelli krampon anlaşmalarından biri olan sözleşmenin yanı sıra Beats by Dre kulaklıkları, Breitling saatleri ve Dünya Kupası sırasında reklam kampanyasında rol aldığı Budweiser ile anlaşmalarını içeren, kendisine önemli gelir sağlayan bir marka ortaklıkları portföyü oluşturdu.

    Long, “Haaland, dünyanın en popüler sporunun ve bu sporun önde gelen organizasyonlarının ön saflarında yer alıyor. Bu da doğal olarak yıl boyunca göz önünde olmasını sağlıyor,” diye açıklıyor. “Kulübü ve ülkesi adına kırdığı rekorlar popülerliğini artırmaya devam ederken kendine özgü kişiliği, mizah anlayışı ve insanların onunla yakınlık kurabilmesi, futbol dünyasının hem içinde hem de dışında ilgi uyandırdı.

    “Sosyal medyayı büyük bir etkiyle kullanmaya devam ediyor. Hesaplarını yöneten yetenekli bir ekibin desteğiyle, düzenli olarak yayımladığı içerikler bakımından sporcular arasında açıkça öne çıkıyor. Tüm bunlar, markalar için çekiciliğini daha da artırıyor.

    “Değerlendirme modelimiz sporcuları oluşturdukları marka değeri ve yakaladıkları ivmeye göre ölçüyor. Haaland her iki açıdan da yüksek puan alıyor. Böylece hızla herkesin tanıdığı bir isme dönüşüyor ve hâlâ önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. Bu da markaların pazarlama ekipleri için cazip bir birleşim.”

    Haaland'ın futbolda markalar için en cazip oyuncu konumuna yönelik önemli tehditlerden biri de Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunması nedeniyle alabileceği olası ceza. City karara tüm gücüyle itiraz ederken nihai hükmün ne zaman verileceği bu aşamada hâlâ belirsiz.

  • Ronaldo 'düşüşte' ama hâlâ 'rakipsiz'

    FBL-KSA-NASSR-NEOM
    AFP

    Ronaldo, SportsPro'nun bu yılki sıralamasında geriledi, ancak bunun tek nedeni sıralamayı belirlemek için kullanılan ölçüt.

    Değindiğimiz gibi, 2026 sıralamasında ilk 10'a girebilen tek futbolcu Haaland. Real Madrid'in yıldızları Kylian Mbappe ve Vinicius Junior sırasıyla 19. ve 20. sırada yer alırken, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal 23., Lionel Messi ise daha geride, 27. sırada. Arsenal'dan Alessia Russo (29.) ve üç kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas (47.), ilk 50'de yer alan tek kadın futbolcular.

    Ancak en dikkat çekici değişim, Ronaldo'nun 2025'teki beşincilikten bu kez 14. sıraya gerilemesi. 41 yaşındaki futbolcu görkemli kariyerinin son dönemine girerken, SportsPro'nun değerlendirme ölçütünde yaptığı değişiklikle büyüme potansiyelinin önemli bir faktör hâline gelmesi de bu düşüşü değerlendirirken göz önünde bulundurulmalı.

    “Suudi Arabistan'a transferinin ardından kariyerinin son dönemine giren Ronaldo'nun ticari çekiciliğinin azaldığı söylenebilir,” diyen Long, GOAL'e şöyle konuştu: “Ancak sıralamamızdaki düşüşü mutlaka ticari çekiciliğinin azalmasından kaynaklanmıyor. Gerilemesinin başlıca nedeni, sıralamayı belirlemek için kullandığımız değerlendirme modelinin değişmesi. Bu yüzden yıllar arasında doğrudan karşılaştırma yapmak biraz yanıltıcı.

    “Bu yıl model, yıllar içinde birikmiş marka değerinden ziyade mevcut ivmeye ve ticari gelişim beklentisine öncelik veriyor. Bu da Ronaldo dâhil olmak üzere, köklü yıldızların ve kariyerlerinin önünde büyüme için daha sınırlı süre bulunan ileri yaştaki sporcuların birçoğunun 2025'e kıyasla gerilemesi anlamına geliyor.” Bu durum Messi'nin sıralamadaki yerinin neden bu kadar geride olduğunu da bir ölçüde açıklıyor. Biraz şaşırtıcı biçimde 24. sırada bulunan Neymar için de aynısı geçerli.

    26 yaşındaki Haaland ise sporcu olarak henüz zirvesine bile ulaşmadı. YouTube kanalında nispeten kısa bir sürede elde ettiği yüksek rakamlar düşünüldüğünde, kariyerinin her alanında aynı çizgiyi sürdürebilirse ulaşabileceklerinin sınırı yok gibi görünüyor.

    Long, “Haaland, ticari açıdan kayda değer bir ivme yakalamış, yükselişte olan bir yıldız. Ronaldo ise oturmuş bir marka değerine, son derece ticarileşmiş bir kişisel markaya ve geniş bir iş ortaklığı portföyüne sahip küresel bir ikon. Dolayısıyla gelecekteki büyüme potansiyeli daha sınırlı,” diye açıklıyor. “Değerlendirme modelimiz Haaland'ı sıralamada Ronaldo'nun önüne koyuyor. Ancak bu, ‘ticari çekiciliği’ nasıl tanımladığınıza ve bir kişinin ticari değerini artırmada hangi unsurları en önemli gördüğünüze bağlı. Şu anda öne çıkan isim Haaland. Ronaldo'nun ise tüm kariyerini göz önünde bulundurduğunuzda, genel ticari çekiciliği pekâlâ rakipsiz olabilir.”

  • Fırsatını bekliyor

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Yamal ve Mbappe, gelecek yıl Haaland'ı tahtından indirmeyi uman isimler arasında.

    İlk bakışta, Mbappe ve Yamal'ın sıralamadaki yerleri bazılarını şaşırtabilir. Mbappe, şu anda La Liga'nın tuhaf Çin krizinin merkezinde yer alıyor; her ikisi de dünyanın en iyi oyuncuları arasında görülüyor. Henüz 19 yaşında olan Yamal, özellikle Barcelona'da Messi'nin halefi ve birden fazla kez Ballon d'Or kazanması beklenen bir oyuncu olarak görülüyor. Bu nedenle Long, onun sıralamada yükselmesinin uzun sürmeyeceğini düşünüyor.

    SportsPro'nun ticari içerik sorumlusu Long, "Sahadaki başarılarını sürdürmesi ve harika bireysel performanslar sergilemesi şüphesiz yardımcı olacaktır, ancak sosyal medyada paylaşım yapmaya ve büyüyen takipçi kitlesiyle etkileşim kurmaya da devam etmesi gerekecek" diyor. "Gördüğü artan ilgiyi geniş ve etkileşimi yüksek bir kişisel takipçi kitlesine dönüştürebilirse pazarlanabilirliği artmaya devam edecek; marka ortaklıkları ve diğer gelir elde etme fırsatları da mutlaka gelecektir.

    "En azından modelimizde tanımladığımız şekliyle pazarlanabilirliğinde başka etkenler de rol oynayacak. Oynadığı spor ve temsil ettiği kulüp sayesinde şimdiden uluslararası alanda çok geniş bir erişime ve ulaşabileceği büyük bir pazara sahip. Kamuoyu önünde kendini nasıl sunduğu, sosyal medya profilini nasıl geliştirdiği, hangi markalarla ortaklık kurduğu, hangi kültürel konularla ilgilenmeyi seçtiği ve spor dışındaki alanlara ne ölçüde açıldığı: Bütün bu etkenler gelecekte pazarlanabilirliğine ve sıralamamızdaki yerine katkıda bulunacak."

    Mbappe ve Vinicius'a gelince, Long her ikisinin de "pazarlanabilirliğinin çok yüksek" olduğunu düşünüyor ve gelecekte Haaland'a rakip olabileceklerine şüphe yok. "Mbappe, 2018'den bu yana her yıl listeye girdi ve dört kez ilk 10'da yer aldı" diyor. "Vinicius iki kez listeye girdi ve 2024'te ikinci sırada yer aldı. Dünya genelindeki tüm sporcular arasında ilk 20'de bulunmaları, bu yıl değerlendirdiğimiz yüzlerce sporcuya kıyasla her iki oyuncunun da pazarlanabilirliğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor."

    Haaland şüphesiz "şu anın yıldızı", ancak 2027'de dünyanın pazarlanabilirliği en yüksek futbolcusu unvanını ondan almak için yaşanacak rekabetin çetin geçeceği açık.