Haaland'ın son dönemde artan şöhretinde, Ekim 2025'te açtığı YouTube kanalının başarısı önemli rol oynadı. Kısa ve uzun videolarıyla 4,6 milyon aboneye ve yaklaşık 250 milyon izlenmeye ulaşan kanalın başarısında, futbolculuk becerisi kadar sempatik ve muzip kişiliğinin de payı var.

SportsPro'nun ticari içerik sorumlusu Michael Long, GOAL'e şunları söyledi: «YouTube'un genel olarak spor içeriklerinin tüketiminde giderek daha önemli bir platform hâline geldiğini görüyoruz. Bu, özellikle medyadaki profillerini geliştirmek ve kendi hikâyelerini kendileri anlatmak isteyen sporcular için geçerli. Haaland'ın kişisel kanalı, kendi sesini oluşturmasına ve taraftarlarıyla doğrudan bağ kurmasına olanak tanıyor. Günlük yaşamını gösterdiği içerikler de istikrarlı biçimde güçlü performans sergiliyor, yüksek izlenme ve etkileşim sağlıyor.»

26 yaşındaki futbolcu, yeni sezonun arifesinde platformda (ve genel olarak sosyal medyada) hâlihazırda sahip olduğu etkiyi, ünlü, uzun ‘Viking’ saçlarını kazıttığı videoyu paylaşarak internette büyük yankı uyandırdığında gösterdi. Yedi dakikalık vlog şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kez izlendi. Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarındaki tanıtım videolarını izleyip bunlarla etkileşime girenlerin sayısı ise çok daha fazla.

Saç kesimi videosunda yer alan isimler de Haaland'ın ne kadar etkili bağlantılara sahip olduğunu gösteriyor. Yıldızlarla dolu telefon rehberinde Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish ve Pep Guardiola'nın numaraları var. Yeni görünümünü göstermek için aradığında hepsi telefonunu açtı. Haaland ayrıca YouTube'un dev isimleri KSI ve Sidemen ile de iş birliği yaptı.

Haaland, tam da bu hafta, platformda yaratıcılıklarıyla etki yaratanları ödüllendiren 2026 Instagram Rings'in kazananları arasında açıklandı. Yapılan açıklamada, «Instagram'da futbolu, mizahı ve kendine özgü kişiliğini bir araya getirerek dikkat çekici imajını daha da güçlendiriyor. Bu da hesabını hem sporda hem de sporun ötesinde diğerlerinden ayırıyor» denildi.