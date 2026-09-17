Şimdiye kadarki en rekabetçi sezon mu? WSL'de 2026-27'de neden her zamankinden daha fazla sürpriz sonuç çıkacak?
Kadınlar Süper Ligi'nin 2026-27 sezonu şimdiye kadarki en rekabetçi ve başa baş geçen sezon olmaya mı hazırlanıyor? İlk işaretler bunun pekâlâ mümkün olabileceğini gösteriyor. Geçmiş yıllarda bir takım, şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi bileti yarışında olmayan rakiplere karşı aldığı tek bir kötü sonuç nedeniyle hedeften uzak kalabiliyordu. Ancak bu kez lig, her zamankinden daha fazla sürpriz sonuca sahne olmaya aday olabilir.
En azından ilk iki haftada ortaya çıkan tempo bunu gösteriyor. İki hafta sonunda ligin "Büyük Dörtlü"sü olan Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United, ligin geri kalanına karşı şimdiden dokuz puan kaybetti. Bu rakam, 2025-26 sezonunun toplamındaki sayının yarısından fazlası ve geçen sezon bu dörtlünün bu kadar puan kaybetmesi için kasım ayının ortasını, yani dokuzuncu haftayı beklemek gerekmişti.
WSL uzun süredir kadın futbolunun en iyi liglerinden biri olarak görülse de, ona yöneltilen eleştirilerden biri, "herkes herkesi yenebilir" klişesinin tam anlamıyla doğru olmamasıydı; örneğin bu durum, ABD'nin en üst düzey ligi olan NWSL'de olduğu kadar geçerli değildi.
Ancak bu yıl, çeşitli nedenlerle, bu ifade hiç olmadığı kadar geçerli olabilir ve bu da WSL'yi profesyonel çağdaki belki de en sürükleyici sezonuna hazırlayabilir.
Tahmin edilemez sonuçlar
İki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas, Barcelona'dan London City Lionesses'a transferinin ardından bu yaz ilk kez İngiliz medyasıyla bir araya geldiğinde, WSL'nin cazibesini anlatırken ilk dikkat çektiği noktalardan biri bu rekabetçilik oldu.
"Bence, maçın sonucunun ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi. "Hafta hafta çok rekabetçi bir lig."
Putellas bunu hafta sonunda bizzat yaşadı. London City, bu sezon Şampiyonlar Ligi sıralamasında 'Büyük Dörtlü'nün hakimiyetini kırabilecek bir takım olarak birçok kişi tarafından görülüyor, ancak açılış gecesinde Manchester United'ı etkileyici bir performansla mağlup ettikten sonra, cumartesi günü West Ham'a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.
West Ham, son yıllarda küme düşmenin düzenli adaylarından biri oldu ve geçen sezon alttan üçüncü sırada yer aldı. Ancak bu ligde çok büyük bir güç olmamasına rağmen hücumdaki kalitesi, galibiyette bir kez daha ortaya çıktı; Bayern Münih'in eski oyuncusu Viviane Asseyi, Fransa Milli Takımı'ndan forvet arkadaşı Kelly Gago'nun açılış golünün ardından galibiyeti perçinleyen isim oldu.
"Bu daha sadece başlangıç" dedi Asseyi, maçın ardından Gago hakkında. "Eminim daha fazlasını göreceksiniz."
Her mevkide yetenek
WSL genelinde üst düzey yeteneğin bu şekilde dağılmış olması, bu sezonun her zamankinden daha öngörülemez olmaya hazır hissettirmesinin en büyük nedenlerinden biri. Birkaç yıl önce oyuncular, köklü büyük kulüplerden birine katılmak için İngiltere'ye gelirdi. Şimdi ise genel anlamda artan yatırımlar, yalnızca birkaç kulübü değil WSL'nin tamamını cazip hale getirdi.
Finlandiya kaptanı Eva Nystrom, West Ham'a transferinden birkaç yıl önce İngiltere'de oynama arzusunu dile getirmişti. Ligin neden her zaman genel olarak ilgisini çektiği sorulduğunda GOAL'e şöyle konuştu: "Bu, dünyanın en iyi liglerinden biri. İngiltere'deki seviye son yıllarda çok yükseldi, kulüpler burada çok büyük ve bunun gerçekten rekabetçi bir lig olduğunu, burada gerçekten çok iyi oyuncuların bulunduğunu düşünüyorum. Ben her zaman en iyi oyunculara ve takımlara karşı oynamak isterim."
Bu, birçok kişinin paylaştığı bir duygu. Bu da, geçmişteki başarılarından bağımsız olarak bu ligdeki her kulübün artık gerçekten maçın kaderini değiştirebilecek kaliteye ve üst düzey yeteneğe sahip olduğu anlamına geliyor. Dikkat çekici yatırımlar norm haline gelirken, köklü yerli oyuncular da 'Büyük Dörtlü'nün dışındaki projelere ilgi duyuyor. İster Brighton'daki Fran Kirby, Crystal Palace'daki Beth England ister Birmingham City'deki Millie Turner olsun, ligdeki yetenek dağılımı her zamankinden daha dengeli.
Damla etkisi
West Ham'in London City karşısında aldığı galibiyet de hafta sonunun sürprizi değildi. Asıl sürpriz pazar günü yaşandı; lige yeni yükselen Crystal Palace, etkileyici bir transfer döneminin ardından şampiyonluk için güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Arsenal ile Emirates Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı.
Palace kaptanı Aimee Everett, maçın ardından BBC Sport'a, "Bu ligde kalabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu biliyoruz. Bunu gösterebileceğimizi de biliyoruz" dedi.
Palace adına bu sonuç, açılış haftasında Everton karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından geldi (gerçi bu sonucun değişme ihtimali hâlâ var) ve aynı zamanda WSL 2'nin büyümesine de işaret ediyor. İngiltere'nin ikinci kademesi de son dönemde yatırım ve ilgi açısından ciddi bir sıçrama yaşadı; artık tamamen profesyonel bir lig konumunda.
Manchester United, Aston Villa, Tottenham ve Leicester City'nin, nadir tam zamanlı takımlardan biri olarak bu ligden yükselmeyi başardığı günler geride kaldı. Artık Newcastle ve Sunderland gibi büyük kulüplerde önemli yatırımlar yapılıyor; bu da uluslararası yeteneklerin ve Jordan Nobbs ile Demi Stokes gibi önemli yerel yıldızların ilgisini çeken, kalite seviyesi yüksek son derece rekabetçi bir lig ortaya çıkarıyor.
Aynı zamanda yükselme fırsatları da arttı; önceki yıllarda yalnızca tek bir kontenjan varken bu kez üç takım WSL'ye yükseldi. Bu, lige yeni çıkan takımların zorlanmayacağı anlamına gelmiyor ancak rekabetçi olabilme potansiyellerinin çok daha yüksek olduğu hissediliyor. Palace da bunu daha ilk haftalarda kesin şekilde pekiştirdi.
Her şey olumlu değil
Tüm bunlar, WSL'nin genel olarak Avrupa'nın en iyi ligleri arasında eşi benzeri olmayan bir rekabet seviyesine sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak bunun olumsuz yanları da yok değil.
Genç yerli yetenekler için fırsat eksikliği endişe yaratıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İngiliz takımları için kilit oyuncuları dinlendirme imkanının daha az olması da bir hayal kırıklığı nedeni olabiliyor. Bunların ikisi de erkek futbolunun en iyi ligi olan Premier League için de dile getirilen noktalar.
Daha önce son 20 şampiyonluğun 19'unu kazanarak Fransa ligine damga vuran ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'u çalıştıran Chelsea Teknik Direktörü Sonia Bompastor, yaz aylarında bu farklılıkların bazılarına değindi.
"Lyon'da, ligdeki maçların çoğunda takımı rotasyona sokabiliyor ve genç oyunculara fırsat verebiliyordum. Oysa burada, bence Şampiyonlar Ligi ve lig bir araya geldiğinde seviye benim için neredeyse aynı, bu yüzden takımı her zaman istediğiniz gibi rotasyona sokamıyorsunuz" dedi GOAL'e. "Ama gerçek bu. Rekabet güçleniyor ve işler daha da zorlaşıyor."
Sürprizler sezonu mu?
Ancak lig taraftarları için bu, sürekli olarak son derece ilgi çekici bir seyir zevki sunuyor. Artık birçok, hatta belki de hiçbir sonuç önceden belliymiş gibi hissettirmiyor. büyük harcamalar yapan London City Lionesses, sezon öncesi tahminlerin gözdesi Arsenal ve sekiz kez şampiyon olan Chelsea'nin bu ilk iki haftada puan kaybetmesi de bunu gösterdi.
Daha önce, güçlü ekipler arasındaki eşleşmeler belirleyici maçlardı. Şampiyonluklar ve Avrupa kupalarına katılım yerleri burada belirlenirdi. Çoğu zaman bu karşılaşmalar, yerel kupa finallerinin de büyük bölümünü oluştururdu.
Şimdi ise bu fikstürler hâlâ büyük ve cazip olsa da, programın geri kalanı da çok daha fazla risk barındırıyor. Üstelik Tottenham ve Brighton gibi takımlar da son yıllarda kadın futbolunda ilk Wembley ziyaretlerini gerçekleştirdi.
WSL şampiyonu Man City'nin teknik direktörü Andree Jeglertz, yeni sezon başlamadan önce GOAL'e takımının şampiyonluk unvanını koruma mücadelesini değerlendirirken, "Takımları görüyoruz, nasıl transfer yaptıklarını ve nasıl yapılanma içinde olduklarını görüyoruz" dedi. "Bu yıl daha da zor olacak."
Henüz sadece iki hafta geçmiş olabilir ama gerçekten de durum böyle görünüyor.