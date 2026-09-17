Şimdiye kadarki en rekabetçi sezon mu? WSL'de 2026-27'de neden her zamankinden daha fazla sürpriz sonuç çıkacak?

Kadınlar Süper Ligi'nin 2026-27 sezonu şimdiye kadarki en rekabetçi ve başa baş geçen sezon olmaya mı hazırlanıyor? İlk işaretler bunun pekâlâ mümkün olabileceğini gösteriyor. Geçmiş yıllarda bir takım, şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi bileti yarışında olmayan rakiplere karşı aldığı tek bir kötü sonuç nedeniyle hedeften uzak kalabiliyordu. Ancak bu kez lig, her zamankinden daha fazla sürpriz sonuca sahne olmaya aday olabilir.

En azından ilk iki haftada ortaya çıkan tempo bunu gösteriyor. İki hafta sonunda ligin "Büyük Dörtlü"sü olan Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United, ligin geri kalanına karşı şimdiden dokuz puan kaybetti. Bu rakam, 2025-26 sezonunun toplamındaki sayının yarısından fazlası ve geçen sezon bu dörtlünün bu kadar puan kaybetmesi için kasım ayının ortasını, yani dokuzuncu haftayı beklemek gerekmişti.

WSL uzun süredir kadın futbolunun en iyi liglerinden biri olarak görülse de, ona yöneltilen eleştirilerden biri, "herkes herkesi yenebilir" klişesinin tam anlamıyla doğru olmamasıydı; örneğin bu durum, ABD'nin en üst düzey ligi olan NWSL'de olduğu kadar geçerli değildi.

Ancak bu yıl, çeşitli nedenlerle, bu ifade hiç olmadığı kadar geçerli olabilir ve bu da WSL'yi profesyonel çağdaki belki de en sürükleyici sezonuna hazırlayabilir.