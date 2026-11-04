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Serie A GFX 1:1GOAL

Serie A, Avrupa'nın en heyecan verici ligi mi?! İtalyan futbolu, dibe vurduktan sonra yeniden yükselişe geçiyor olabilir

İtalya'nın en üst düzey ligi, 1990'lardaki altın çağından bu yana eski gücünden çok şey kaybetti ancak yeniden yükselişe geçtiğine dair işaretler var.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Tam üç hafta önce İtalyan futbolu dibe vurmuş gibiydi. Millî takımın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmasının üzerinden altı aydan biraz fazla zaman geçmişken, dört Serie A takımının tamamı tarihte ilk kez aynı Şampiyonlar Ligi maç haftasında yenildi.

    Hafifletici bazı koşullar vardı: Örneğin Roma, Real Madrid'e karşı aldığı dramatik yenilgide son 10 dakika dışında çok iyi oynamıştı. Como ise turnuvadaki yalnızca ikinci maçına çıkıyordu. Yine de 16 yıldır Avrupa Kupası şampiyonu çıkaramayan bir ülke için ortaya çıkan tablo inkâr edilemeyecek kadar kötüydü.

    Giovanni Malago yine de Serie A'nın durumu hakkında “keskin ve genelleyici değerlendirmeler” yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu. İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) özel yöneticisi, “[Bu dört yenilgi] futbolumuzun durumunu adil biçimde yansıtmıyor” dedi. Şimdiden haklı çıktığı rahatlıkla söylenebilir.

    Roma, Como, Inter ve Napoli'nin bir sonraki hafta oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanması, İtalyan futbolunun aslında son derece iyi durumda olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak öldüğü yönündeki haberler büyük ölçüde abartılıydı. Bunun üç temel nedeni var...

  • ‘Avrupa’nın en eski stadyumları’

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    UEFA, İtalya'nın önerdiği statlar gerekli standartları karşılamazsa ülkenin EURO 2032'ye ortak ev sahipliği yapma hakkını elinden almakla tehdit etti.

    İtalyan futbolunun temel sorunu, oyunun başlıca paydaşlarından hiçbirinin ortak çıkar için birlikte çalışmaya gerçekten yanaşmaması. Neredeyse herkes yalnızca kendi çıkarını düşünüyor ve bu da ilerlemeyi imkânsız kılıyor. Alessandro Del Piero'nun, İtalya'nın son Dünya Kupası'na katılma fiyaskosunun ardından medyanın yürüttüğü pek çok sorgulamadan birinde söylediği gibi, «Aslında sadece kendi paçamızı kurtarmayı düşünüyoruz.»

    Ancak herkesin hemfikir olduğu bir konu var: Serie A stadyumlarının büyük çoğunluğu üst düzey spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya uygun değil. Örneğin Napoli, son üç yılda iki kez şampiyon oldu ama kulüp başkanı Aureli De Laurentiis, takımının stadını defalarca «tuvalet» olarak nitelendirdi. Neden mi? Çünkü Stadio Diego Armando Maradona, diğer pek çok stat gibi, İtalya'nın Dünya Kupası'na son kez ev sahipliği yaptığı 1990'dan bu yana kayda değer ölçüde yenilenmedi ya da yeniden inşa edilmedi.

    Ancak bu durum değişmek üzere... En azından teoride.

    FIGC, Euro 2032 için olası statları daha geçen ay açıkladığında, listelenen 14 adaydan yalnızca birinin (Juventus'un Allianz Stadyumu) mevcut hâliyle maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğu hemen dikkat çekti. Diğer 13 stat henüz tamamen yenilenmemiş, hatta bazıları daha inşa bile edilmemişti. Bu durum doğal olarak pek çok soru işareti yarattı.

    İtalya'da herhangi bir şey inşa etmeye kalkışmış herkesin söyleyeceği gibi, ülkedeki bürokrasinin boyutları inanılır gibi değil. Yıllarca bürokratik engellere takılmamak zor. Daha geçen yıl UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, «İtalya'daki siyasetçiler, futbol altyapısının neden Avrupa'nın en kötüleri arasında olduğunu kendilerine soruyor» demişti. Ceferin'in, Euro 2032'yi İtalya'dan alma tehdidinin de eşlik ettiği eleştirisi, istenen etkiyi yaratmış görünüyor.

    İtalya'nın stadyumlarında hâlâ bu kadar çok iş yapılması gerekmesi kuşkusuz endişe verici. Yine de somut ilerleme kaydediliyor. Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları çoktan hız kazanmış durumda ve 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. Bologna'da yepyeni bir stadyum inşasına daha geçen ay onay verildi. Belki de en önemlisi, AC Milan ile Inter sonunda yeni statları Generali Stadyumu'nun planlarını açıkladı. Stadın 2031'e kadar hazır olması bekleniyor.

    Elbette hiçbir şey kesin değil. Ancak yıllardır süren, insanı çileden çıkaran hareketsizliğin ardından Euro 2032'yi kaybetme tehdidi ve Dünya Kupası konusunda artık dayanılmaz boyutlara ulaşan hayal kırıklıkları, birçok Serie A stadyumunun uzun süredir geciken yenilenmesi için en azından umut doğurdu. Bu yenilenme, yalnızca ilgili kulüplere maç günü gelirleri açısından değil, genel olarak lige de fayda sağlayacaktır.

    «Şu anda son derece zorlu bir dönemden geçiyoruz» diyen Serie A CEO'su Luigi De Siervo, Undici'ye şu ifadeleri kullandı: «Ülkemizde, stat başına ortalama yaşı 70'in üzerinde olan Avrupa'nın en eski stadyumları bulunuyor ve kulüplerimiz hâlâ büyük ölçüde televizyon gelirlerine bağımlı. Ancak ticari gelirler artıyor ve modern, son teknoloji stadyumlara sahip olmak bu açıdan büyük bir ivme sağlayacaktır.»

  • Gol yağmuru

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Milano derbisinde yaşananlar, Arsenal'ın pazar günü Anfield'da son derece savunmacı bir oyunla aldığı galibiyetle tam bir tezat oluşturdu.

    De Siervo, Serie A’nın üst sıralarındaki takımların yarısından fazlasının yeni statlar inşa etmesinin faydalarının uzun süre hissedilmeyeceğine haklı olarak dikkat çekti. “Yeni ekonomik model en az altı ya da yedi yıl boyunca tam anlamıyla işler hâle gelmeyecek,” diye kabul etti. “Bu arada diğer liglerle aramızdaki fark açılmaya devam edecek.”

    Serie A’nın transfer piyasasında Premier League ile rekabet edebilecek durumda olmadığı düşünüldüğünde, sportif açıdan da fark açılmaya devam edebilir. Ancak bazı İtalyan kulüpleri, önemli olanın ne kadar paranız olduğundan çok onu ne kadar iyi harcadığınız olduğunu gösteriyor. Inter, üç sezonda iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasını büyük ölçüde Beppe Marotta’nın uygun maliyetli transferlerine borçlu. Ancak Como, akıllı kadro kurmanın belki de daha iyi bir örneği.

    Bu kadar öne çıkmaları Djarum Group’un mali desteği olmadan mümkün olmazdı. Ancak Cesc Fabregas’ın takımı, Manchester United’ı pahalı transferler sayesinde sahadan silmedi. Akıllı oyuncu tercihleri ve net bir oyun kimliğiyle, son on yılda dünya futbolunun en çok harcama yapan kulüplerinden birini çaresiz bıraktı.

    Como, kendisinden önce Atalanta gibi, genç ve/veya değerinin altında fiyat biçilen oyuncuları transfer ederek ve hücum futbolu oynayarak Avrupa’da ses getirmenin mümkün olduğunu Serie A’nın geri kalanına gösterdi. Elbette Frosinone’nin de aynı yolu izleyebileceğinin görülmesi büyük bir sürpriz oldu.

    Serie A’ya yeni yükselen takımın hemen küme düşeceği yaygın biçimde tahmin ediliyordu. Ancak Frosinone şu anda Serie A’da altıncı sırada. Bu yüksek konuma, son derece açık bir oyun tarzıyla ulaşması ise dikkat çekici. Frosinone sadece 10 maçta 24 gol attı ve bu etkileyici gol ortalaması, İtalya’nın en üst ligindeki yaklaşım değişimini yansıtıyor.

    Mevcut sezon başlamadan önce Gazzetta dello Sport ve başka yayınlar, Serie A’daki 20 takımın birçoğunun hücum ağırlıklı dizilişlerle sahaya çıkmasının beklendiğine dikkat çekmişti. Ancak savunma futboluyla özdeşleşen bir ligde bu kadar çok gol atılacağını kimse beklemiyordu. Buna rağmen, yeni sezonun başlamasının üzerinden henüz üç ay bile geçmemişken Avrupa’nın beş büyük liginde en çok gol atan takımlardan dördü İtalya’dan.

    Frosinone ve sürpriz lider Lazio 24’er gol atarken, son şampiyon Inter’in 26 golü bulunuyor. Bu sezon ligde Roma’dan (28) daha fazla gol atan tek takım ise Barcelona. Roma’nın başında eski Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini var. Serie A’nın, özellikle Premier League’de oynayanlar olmak üzere Avrupa’nın diğer üst düzey takımlarının temposuna yıllarca ayak uydurmakta zorlandıktan sonra, daha doğrudan ve hücuma dönük bir oyun planını nihayet benimsediği düşüncesi giderek güçleniyor.

    Eski İtalya millî takımı oyuncusu Daniele Adani’ye göre Massimiliano Allegri’nin geçen sezon sonunda AC Milan tarafından görevden alınmasının ardından Napoli’de zorlanmasının nedeni, futbol anlayışındaki bu değişim. Eski savunma oyuncusu, La Domenica Sportiva’ya “Onun futbol oynama tarzının devri artık kapandı,” dedi. İyi savunma yapmanın İtalya’da değerini yitirmesi pek olası olmadığından bu görüş tartışmaya açık olsa da Serie A’nın oldukça seyirlik bir lige dönüştüğü açık.

    Maç başına ortalama üç gol görüyoruz; ayrıca şimdiden dokuz ayrı maçta en az altı gol atıldı. Bu bağlamda, Mikel Arteta’nın son derece yıpratıcı futbol oynayan Arsenal’inin hafta sonunun en çok ilgi gören Premier League maçında Liverpool’a nefes aldırmadığı geceden önce, AC Milan’ın nefes kesen Derby della Madonnina’da Inter’i sahadan silmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Üstelik bu, Milan’ın San Siro’da Bologna karşısında ağır bir yenilgi almasından yalnızca üç gün sonra yaşandı ve Serie A’nın bugün ne kadar çekişmeli ve öngörülemez olduğunu gözler önüne serdi.

    Şu anda ilk dört takımın arasında yalnızca beş puan var. Mücadelenin sezon boyunca bu kadar sürükleyici kalıp kalmayacağını kesin olarak söylemek zor olsa da İtalyan futbolunun yavaş, sıkıcı ve gençlik enerjisinden yoksun olduğuna dair genel olumsuz algıyı değiştirme potansiyeli kuşkusuz mevcut.

  • Memnuniyetle karşılanan gençleşme

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo, yeni Serie A sezonunun ilk birkaç ayında dikkat çeken genç oyunculardan biri.

    2025 yazı, Kevin De Bruyne ile Luka Modric'in sırasıyla Napoli ve Milano'ya yerleşmesiyle İtalya'nın yaşlanan futbolcular için bir emeklilik adresi olduğu yönündeki ününü pekiştirdi. Serie A'da, özellikle de en büyük kulüplerde, kendini gösterme fırsatı bulan gençlerin sayısı hâlâ çok azdı. Bu nedenle lig, kariyere başlamak yerine kariyeri uzatmak için ideal bir yer gibi görünüyordu.

    Ancak Nico Paz, Pio Esposito ve Kenan Yildiz artık ligin potansiyel süperstarları arasında yalnız değil. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula ve Alieu Njie'nin hepsi 22 yaşında veya daha genç ve bu sezon hepsi parlıyor.

    Daha da umut verici olan, genç İtalyan oyuncuların da kendilerini göstermeye başlaması. Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli ve Antonio Raimondo gibi isimler, zor günler geçiren İtalya milli takımını gençleştirmek isteyen Roberto Mancini'nin radarına girdi. Manchester City'nin eski teknik direktörü, daha önce İtalya'nın artık Del Piero gibi dünya çapında hücum oyuncuları yetiştirmediğini öne sürmüştü. Ancak Del Piero buna katılmıyor; meselenin oyuncuların kalitesi değil, aldıkları eğitim olduğunu savunuyor.

    “Gençlere ne yapmaları gerektiğini fazla söylüyoruz ve bu onların yaratıcılığını öldürüyor” diyen Juventus'un eski 10 numarası, Sky Calcio Unplugged programında sözlerini şöyle sürdürdü: “Talimatları uygulamakta iyi hâle geliyorlar ama o sistemin dışına çıktıkları anda hata yapıyor ve kötü oyuncu diye gözden çıkarılıyorlar. Oysa gerçek bu değil; sorun, onlara yalnızca tek bir yol öğretilmiş olması.”

    Yine de artık birçok Serie A teknik direktörünün hem oyun tarzında hem de genç oyunculara şans verme konusunda daha fazla risk almaya istekli olduğunu gösteren işaretler artıyor. Bu da ilgili herkes için ancak iyi bir şey olabilir.

    Lig, yüzyılın başından bu yana çok sayıda takipçi kaybetti. Buna karşılık, İtalya'ya transfer olan Britanyalı oyuncuların sayısı daha önce hiç olmadığı kadar fazla. Scott McTominay gibi isimler de İtalya'da oynamanın avantajlarını gösteriyor. Asıl dikkat çekici olansa İtalya'nın artık yalnızca yaşamak için harika bir yer gibi görünmemesi. Ülke, futbol oynamak için de yeniden harika bir yer gibi görünmeye başlıyor. Hatta Serie A şu anda Premier League'den daha heyecan verici ve daha da şaşırtıcı biçimde, daha fazla dürüstlük barındırıyor.

    Gary Neville'in ifadesiyle, Manchester City şu sıralar İngiliz futbolunu “çamura sürüklerken” İtalyan futbolu sonunda kendi düzenini temizleme zamanının geldiğini kabul etmiş görünüyor.

    Elbette bu konuda yapılacak daha çok iş var. İç çekişmeler ve beceriksizlik hâlâ büyük sorunlar. Bu yüzden İtalya'nın imajını düzeltmek, ülkenin 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilecek statlarının inşası kadar uzun sürebilir. Yine de artık, bu yeni statlar açıldığında Serie A'nın onları doldurabilecek takımlara, oyunculara ve teknik direktörlere sahip olma ihtimali var.