Serie A, Avrupa'nın en heyecan verici ligi mi?! İtalyan futbolu, dibe vurduktan sonra yeniden yükselişe geçiyor olabilir

De Siervo, Serie A’nın üst sıralarındaki takımların yarısından fazlasının yeni statlar inşa etmesinin faydalarının uzun süre hissedilmeyeceğine haklı olarak dikkat çekti. “Yeni ekonomik model en az altı ya da yedi yıl boyunca tam anlamıyla işler hâle gelmeyecek,” diye kabul etti. “Bu arada diğer liglerle aramızdaki fark açılmaya devam edecek.”
Serie A’nın transfer piyasasında Premier League ile rekabet edebilecek durumda olmadığı düşünüldüğünde, sportif açıdan da fark açılmaya devam edebilir. Ancak bazı İtalyan kulüpleri, önemli olanın ne kadar paranız olduğundan çok onu ne kadar iyi harcadığınız olduğunu gösteriyor. Inter, üç sezonda iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasını büyük ölçüde Beppe Marotta’nın uygun maliyetli transferlerine borçlu. Ancak Como, akıllı kadro kurmanın belki de daha iyi bir örneği.
Bu kadar öne çıkmaları Djarum Group’un mali desteği olmadan mümkün olmazdı. Ancak Cesc Fabregas’ın takımı, Manchester United’ı pahalı transferler sayesinde sahadan silmedi. Akıllı oyuncu tercihleri ve net bir oyun kimliğiyle, son on yılda dünya futbolunun en çok harcama yapan kulüplerinden birini çaresiz bıraktı.
Como, kendisinden önce Atalanta gibi, genç ve/veya değerinin altında fiyat biçilen oyuncuları transfer ederek ve hücum futbolu oynayarak Avrupa’da ses getirmenin mümkün olduğunu Serie A’nın geri kalanına gösterdi. Elbette Frosinone’nin de aynı yolu izleyebileceğinin görülmesi büyük bir sürpriz oldu.
Serie A’ya yeni yükselen takımın hemen küme düşeceği yaygın biçimde tahmin ediliyordu. Ancak Frosinone şu anda Serie A’da altıncı sırada. Bu yüksek konuma, son derece açık bir oyun tarzıyla ulaşması ise dikkat çekici. Frosinone sadece 10 maçta 24 gol attı ve bu etkileyici gol ortalaması, İtalya’nın en üst ligindeki yaklaşım değişimini yansıtıyor.
Mevcut sezon başlamadan önce Gazzetta dello Sport ve başka yayınlar, Serie A’daki 20 takımın birçoğunun hücum ağırlıklı dizilişlerle sahaya çıkmasının beklendiğine dikkat çekmişti. Ancak savunma futboluyla özdeşleşen bir ligde bu kadar çok gol atılacağını kimse beklemiyordu. Buna rağmen, yeni sezonun başlamasının üzerinden henüz üç ay bile geçmemişken Avrupa’nın beş büyük liginde en çok gol atan takımlardan dördü İtalya’dan.
Frosinone ve sürpriz lider Lazio 24’er gol atarken, son şampiyon Inter’in 26 golü bulunuyor. Bu sezon ligde Roma’dan (28) daha fazla gol atan tek takım ise Barcelona. Roma’nın başında eski Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini var. Serie A’nın, özellikle Premier League’de oynayanlar olmak üzere Avrupa’nın diğer üst düzey takımlarının temposuna yıllarca ayak uydurmakta zorlandıktan sonra, daha doğrudan ve hücuma dönük bir oyun planını nihayet benimsediği düşüncesi giderek güçleniyor.
Eski İtalya millî takımı oyuncusu Daniele Adani’ye göre Massimiliano Allegri’nin geçen sezon sonunda AC Milan tarafından görevden alınmasının ardından Napoli’de zorlanmasının nedeni, futbol anlayışındaki bu değişim. Eski savunma oyuncusu, La Domenica Sportiva’ya “Onun futbol oynama tarzının devri artık kapandı,” dedi. İyi savunma yapmanın İtalya’da değerini yitirmesi pek olası olmadığından bu görüş tartışmaya açık olsa da Serie A’nın oldukça seyirlik bir lige dönüştüğü açık.
Maç başına ortalama üç gol görüyoruz; ayrıca şimdiden dokuz ayrı maçta en az altı gol atıldı. Bu bağlamda, Mikel Arteta’nın son derece yıpratıcı futbol oynayan Arsenal’inin hafta sonunun en çok ilgi gören Premier League maçında Liverpool’a nefes aldırmadığı geceden önce, AC Milan’ın nefes kesen Derby della Madonnina’da Inter’i sahadan silmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Üstelik bu, Milan’ın San Siro’da Bologna karşısında ağır bir yenilgi almasından yalnızca üç gün sonra yaşandı ve Serie A’nın bugün ne kadar çekişmeli ve öngörülemez olduğunu gözler önüne serdi.
Şu anda ilk dört takımın arasında yalnızca beş puan var. Mücadelenin sezon boyunca bu kadar sürükleyici kalıp kalmayacağını kesin olarak söylemek zor olsa da İtalyan futbolunun yavaş, sıkıcı ve gençlik enerjisinden yoksun olduğuna dair genel olumsuz algıyı değiştirme potansiyeli kuşkusuz mevcut.