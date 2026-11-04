Serie A, Avrupa'nın en heyecan verici ligi mi?! İtalyan futbolu, dibe vurduktan sonra yeniden yükselişe geçiyor olabilir

İtalyan futbolunun temel sorunu, oyunun başlıca paydaşlarından hiçbirinin ortak çıkar için birlikte çalışmaya gerçekten yanaşmaması. Neredeyse herkes yalnızca kendi çıkarını düşünüyor ve bu da ilerlemeyi imkânsız kılıyor. Alessandro Del Piero'nun, İtalya'nın son Dünya Kupası'na katılma fiyaskosunun ardından medyanın yürüttüğü pek çok sorgulamadan birinde söylediği gibi, «Aslında sadece kendi paçamızı kurtarmayı düşünüyoruz.»

Ancak herkesin hemfikir olduğu bir konu var: Serie A stadyumlarının büyük çoğunluğu üst düzey spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya uygun değil. Örneğin Napoli, son üç yılda iki kez şampiyon oldu ama kulüp başkanı Aureli De Laurentiis, takımının stadını defalarca «tuvalet» olarak nitelendirdi. Neden mi? Çünkü Stadio Diego Armando Maradona, diğer pek çok stat gibi, İtalya'nın Dünya Kupası'na son kez ev sahipliği yaptığı 1990'dan bu yana kayda değer ölçüde yenilenmedi ya da yeniden inşa edilmedi.

Ancak bu durum değişmek üzere... En azından teoride.

FIGC, Euro 2032 için olası statları daha geçen ay açıkladığında, listelenen 14 adaydan yalnızca birinin (Juventus'un Allianz Stadyumu) mevcut hâliyle maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğu hemen dikkat çekti. Diğer 13 stat henüz tamamen yenilenmemiş, hatta bazıları daha inşa bile edilmemişti. Bu durum doğal olarak pek çok soru işareti yarattı.

İtalya'da herhangi bir şey inşa etmeye kalkışmış herkesin söyleyeceği gibi, ülkedeki bürokrasinin boyutları inanılır gibi değil. Yıllarca bürokratik engellere takılmamak zor. Daha geçen yıl UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, «İtalya'daki siyasetçiler, futbol altyapısının neden Avrupa'nın en kötüleri arasında olduğunu kendilerine soruyor» demişti. Ceferin'in, Euro 2032'yi İtalya'dan alma tehdidinin de eşlik ettiği eleştirisi, istenen etkiyi yaratmış görünüyor.

İtalya'nın stadyumlarında hâlâ bu kadar çok iş yapılması gerekmesi kuşkusuz endişe verici. Yine de somut ilerleme kaydediliyor. Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları çoktan hız kazanmış durumda ve 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. Bologna'da yepyeni bir stadyum inşasına daha geçen ay onay verildi. Belki de en önemlisi, AC Milan ile Inter sonunda yeni statları Generali Stadyumu'nun planlarını açıkladı. Stadın 2031'e kadar hazır olması bekleniyor.

Elbette hiçbir şey kesin değil. Ancak yıllardır süren, insanı çileden çıkaran hareketsizliğin ardından Euro 2032'yi kaybetme tehdidi ve Dünya Kupası konusunda artık dayanılmaz boyutlara ulaşan hayal kırıklıkları, birçok Serie A stadyumunun uzun süredir geciken yenilenmesi için en azından umut doğurdu. Bu yenilenme, yalnızca ilgili kulüplere maç günü gelirleri açısından değil, genel olarak lige de fayda sağlayacaktır.

«Şu anda son derece zorlu bir dönemden geçiyoruz» diyen Serie A CEO'su Luigi De Siervo, Undici'ye şu ifadeleri kullandı: «Ülkemizde, stat başına ortalama yaşı 70'in üzerinde olan Avrupa'nın en eski stadyumları bulunuyor ve kulüplerimiz hâlâ büyük ölçüde televizyon gelirlerine bağımlı. Ancak ticari gelirler artıyor ve modern, son teknoloji stadyumlara sahip olmak bu açıdan büyük bir ivme sağlayacaktır.»