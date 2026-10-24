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Dortmund women GFX 1:1GOAL

Schalke'ye karşı üstünlük, Bayern Münih'le mücadele ve Alex Popp transferi: Borussia Dortmund'un Frauen-Bundesliga hedefiyle kadın futbolundaki hızlı yükselişinin perde arkası

Üst üste dört kez lig atlaması BVB’yi Alman futbolunun üçüncü kademesine taşıdı. Şimdi saha içinde ve dışında atılan önemli adımlarla en üst lige yükselmesi hedefleniyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • BVB Frauen’in golcü oyuncusu Dana Marquardt, Borussia Dortmund’un mart ayında Augsburg’u 2-0 yendiği gün Signal Iduna Park’ta yaşadıklarını hâlâ canlı biçimde hatırlıyor. Maç sürerken üç kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış, olimpiyat altın madalyası sahibi ve yedi kez Almanya şampiyonu olmuş Alexandra Popp, Marquardt’ın yeni takım arkadaşı olarak sahaya çıkıp taraftarlara tanıtılmıştı. Marquardt, “Bu gerçek olamaz, diye düşündüm!” diyor.

    Popp’un gönül verdiği kulübe bu statta tanıtılması birçok açıdan anlamlıydı. Popp, Bundesliga devi Wolfsburg’dan ayrılıp iki alt ligdeki Dortmund’a katılmıştı. Üstelik Dortmund’un yükselişteki kadın takımını kurma fikrine, yönetim kurulu üyesi Svenja Schlenker’in ifadesiyle “ilk adımı attıran” pankart, Kasım 2019’da yine burada taraftarlar tarafından açılmıştı. Tribünlerin mesajı, “Futbol herkes içindir. Kadın takımı hemen şimdi!” idi.

    Yedi yıl ve dört üst lige yükselişin ardından BVB’nin Popp gibi bir oyuncuyu sarı-siyahlı taraftarların önüne çıkarabilmesi, kulübün yedinci ligde yola çıkan bu takımı kurduğundan beri verdiği emeğin karşılığını gösteren bir dönüm noktasıydı.

    Kulübün verdiği mesaj bununla da sınırlı değil. Hızlı yükselişi, erkenden attığı profesyonelleşme adımları ve dikkat çekici seyirci sayılarıyla Dortmund birçok kişinin ilgisini çekti. Geçen sezon DFB-Pokal’da Almanya’nın hâkim gücü Bayern Münih’e karşı çekişmeli bir maçın ardından alınan 2-0’lık yenilgi de dikkat çeken bir başka andı. Marquardt, “Bu, Borussia Dortmund’un yükselişte olduğunu tüm Almanya’ya gösteren harika bir işaretti” görüşünde.

    Şimdi Almanya kadın futbolunun üçüncü kademesi Regionalliga West’te mücadele eden BVB, ilk büyük hedefi olan Bundesliga’ya ulaşmak için yalnızca iki kez daha üst lige yükselmek zorunda. Kulübün kararlılığına ve yatırımlarına rağmen Dortmund’da her şey sorunsuz ilerlemedi. Yine de zirve giderek yaklaşıyor ve nelerin mümkün olabileceğine dair heyecan büyüyor.

  • Hızlı yükseliş

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Üst üste dört kez üst lige yükselen Dortmund, Alman kadın futbolunun üçüncü ligine çıktı.

    Schlenker’in, Borussia Dortmund’un kadın takımını kurması hakkında GOAL’e ilk konuştuğu zamandan bu yana çok şey değişti. Takım, 2022-23 sezonunda henüz ikinci yılını geçiriyordu. O dönemde altıncı ligde mücadele ediyor, haftada iki veya üç gün antrenman yapıyor ve iç saha maçlarına yaklaşık 750 taraftar çekiyordu.

    Aradan dört yıl geçti. BVB artık üçüncü ligde tamamen profesyonel bir takım olarak oynuyor ve iç saha maçlarında ortalama 4.000 taraftar ağırlıyor. Almanya’da, ikisi de Bundesliga’da yer alan Union Berlin ve Wolfsburg dışında hiçbir kulüp, kadın takımı için Dortmund’un sattığı 1.700 kombineden daha fazlasını satmadı.

    Bu tablo, kadın ve kız futbolundan sorumlu olan ve kısa süre önce BVB yönetim kuruluna da katılan Schlenker’in gözetiminde kaydedilen sürekli ve adım adım ilerlemenin sonucu. Bundesliga’ya yükselme hedefi giderek yaklaşırken Schlenker’e kulüpte oldukça dikkat çekici isimler de katıldı.

  • Gövde gösterisi niteliğindeki transferler

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp, bu yıl BVB kadrosuna katılan en dikkat çekici isim oldu ancak gelen tek yıldız oyuncu o değil.

    Bunlar arasında en çok dikkat çeken isim Popp. Almanya'nın yetiştirdiği en büyük futbolculardan biri olan Popp, 35 yaşında olmasına rağmen hâlâ inanılmaz bir seviyede oynuyor. Wolfsburg'daki son sezonunda 19 Bundesliga maçında 14 gol atıp dört asist yaptı. Yazın BVB'ye transfer olduktan sonra üçüncü ligde de beklendiği gibi fırtına gibi esiyor.

    Bir diğer isim ise Avusturya Millî Takımı'nda 109 kez forma giyen Manuela Zinsberger. Eski Arsenal ve Bayern Münih kalecisi, ön çapraz bağ sakatlığı sonrası rehabilitasyonunun son aşamalarında. Ancak yazın Dortmund'a transfer olan Zinsberger, futbola dair bilgi ve deneyimini yeni takım arkadaşlarıyla şimdiden paylaşıyor.

    Markus Hogner ise başantrenör olarak bir yıl önce göreve başladı. 59 yaşındaki Hogner, Wolfsburg'daki kısa döneminin öncesinde ve sonrasında Bundesliga ekibi Essen'i toplam 12 yıl çalıştırdı. Ayrıca millî takımın teknik ekibinde de görev yaptı.

    Schlenker, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Kadın futbolunda bu kadar uzun yıllar geçirmiş çok fazla antrenör yok. Takımı Bundesliga'ya taşıyacak doğru kişi olabileceğini düşündük” dedi.

    Şimdi Ralf Kellermann da bu hedefe katkı sunmak için Dortmund'a katıldı. Wolfsburg'u dokuz yıl boyunca çalıştırıp iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Kellermann, ardından dokuz yıl sportif direktörlük yaptı. Geçtiğimiz yaz aynı görevi üstlenmek üzere Dortmund'a transfer oldu. Schlenker, Kellermann'ın projeye neler katabileceği sorulduğunda gülümsüyor. “Çok şey katabilir” diyor gülerek. “Çok şey katabilir!”

  • Etkileyici hedefler

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt, Bundesliga'ya çıkmaya hazırlanan Hamburg'dan ayrılıp dördüncü ligdeki BVB'ye katıldı. Bu tercih, BVB'nin bir süredir sahip olduğu çekim gücünü gösteriyor.

    Bu kadar çok tanınmış ismin projeye katılması, Dortmund kadın futbol takımının kurulmasından bu yana yapılan çalışmaların bir göstergesi.

    Bu yılın başlarında Chelsea'de aynı görev için adaylar arasında olduğu yönündeki söylentiler, kadın futbolunun önde gelen sportif direktörlerinden biri olarak konumunu pekiştiren Kellermann, projede kendisini neyin cezbettiği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Dışarıdan bakan biri olarak bile tüm bunların arkasındaki hırsı ve kararlılığı hissedebiliyordum.”

    “Kulüp yönetimi, değişime, düzenlemelere ve sonraki adımları atmaya hazır olduğunu her fırsatta bana gösterdi. Beni cezbeden buydu. Buna, kulübün eski kulübümün şu anda bulunduğu seviyeye ulaşma konusundaki büyük kararlılığı ve direnci de eklendi.”

    Popp ve Zinsberger'den önce de oyuncuları lig basamaklarında aşağı inerek projeye katılmaya çeken şey buydu. Örneğin Marquardt, Hamburg ile 2. Bundesliga'da oynarken o dönem dördüncü ligde bulunan BVB'ye katıldı. Üstelik memleketinin kulübü de kendisini en üst lige taşıyacak sezonun ortasındaydı.

    “Arkadaşlarım ve diğer oyuncular bana sık sık ‘Oraya neden gidiyorsun?’ diye soruyordu,” diye hatırlıyor. “Ama gerçekten söylemeliyim ki bu proje sayesinde birkaç yıl içinde BVB ile Bundesliga'da oynayacağımdan emindim. Hedeflerini ve gelecekte nasıl bir kulüp olmak istediklerini gerçekten takdir ediyordum.”

  • Övünme hakkı

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    2025'te Ruhr derbisinde Schalke'yi yenip bir üst lige yükselme yarışında da Gelsenkirchen ekibini geride bırakmak, BVB'nin lig basamaklarındaki yükselişinin öne çıkan anlarından biri oldu.

    Almanya, son sezonlarda Borussia Dortmund'un kadın futboluna saha içinde ve dışında neler katabileceğine dair küçük ipuçları gördü.

    BVB, 2024-25 sezonunda en büyük rakibi Schalke ile ilk kez karşı karşıya geldi. İki takım da dördüncü ligde mücadele etmesine rağmen, Ruhr bölgesinin bu iki kulübünden hangisinin üst lige çıkacağını da belirleyecek olan Dortmund'daki Stadion Rote Erde karşılaşmasının 10 bin kişilik biletleri tükendi. Taraftarlar hayal kırıklığına uğramadı: BVB, 2-1 kazanarak üçüncü lige yükselirken rakibinin yükselmesini de engelledi. Koyu bir Dortmund taraftarı olan Schlenker gülümseyerek, “Parayla satın alamayacağınız anlar bunlar. O anı asla unutmayacağım,” diyor.

    O gün BVB'nin ilk golünü atan ve ikinci golünün asistini yapan Marquardt, “Dürüst olmak gerekirse kariyerimde oynadığım en harika maçlardan biriydi,” diyor. “Sadece maç değil, etrafındaki her şey de öyleydi. Sanki bütün şehir izliyordu.”

    Erkek futbolundaki bazı rekabetler kadın futboluna taşındığında biraz yapay gelebilse de Revierderby için durum böyle değil. Marquardt, “Bunun derbi olmaması mümkün değil,” diye ekliyor. İki takımın birkaç hafta sonra BVB'nin yine kazandığı bölgesel kupa finalinde karşılaşması da rekabetin yoğunluğunu artırdı. Schalke'nin geçen sezon üçüncü lige yükselmesiyle bu derbi, bu sezon yeniden oynanacak.

    Derbi maçlarının fikstürde Schalke'yi yeniden yenme fırsatı sunması nedeniyle GOAL, BVB'nin Gelsenkirchen kulübünün yükselmesine belki de tuhaf bir şekilde sevindiğine dikkat çekince Schlenker hemen araya giriyor. Bir kez daha geniş bir gülümsemeyle, “Belki değil,” diyor. “Onları yine yeneceğiz!”

  • Mesaj göndermek

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt, Bayern Münih'e karşı oynanan DFB-Pokal maçında ciddi bir mücadele sergilenmesinin tüm Almanya'ya “Borussia Dortmund geliyor” mesajını verdiğine inanıyor.

    Almanya'nın geri kalanına mesaj niteliği taşıyan ses getirici maç ise geçen sezon DFB-Pokal'ın ilk turunda oynandı. Play-off turunda Borussia Monchengladbach'ı 3-1 yenen Dortmund, ardından Rote Erde'de yapılan ilk tur kurasında Bayern Münih ile eşleşti.

    Bayern, Almanya kadın futbolunun baskın gücü. Son dört Bundesliga şampiyonluğunun tamamını kazanan takım, kıtada da etkili bir ekip. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir yarı final oynadığı daha sonra Avrupa şampiyonu olan Barcelona karşısında da bunu gösterdi. BVB'nin tam kadro sahaya çıkan Bayern'e karşı Marquardt'ın “büyük bir mücadele” diye tanımladığı performansı sergileyip yalnızca 2-0 kaybetmesi o dönem çok şey anlatıyordu. Maçı izlemek için 16.000'e yakın taraftarın gelmesi de öyle.

    “Bu, doğru yolda olduğumuzun, iyi işler yaptığımızın ve oyuncularımızın bunu başarabilecek kapasitede olduğunun bizim için bir işaretiydi,” diyor Marquardt. “Bunu görmek gerçekten çok güzeldi çünkü mesele yalnızca maçı kaybetmiş olmamız değil. Mesele, birkaç yıl içinde olmak istediğimiz noktaya ulaşmak için bu maçtan neler çıkarabileceğimiz. Bundesliga'da olmak istiyoruz. Bu, tüm Almanya'ya Borussia Dortmund'un gelmekte olduğunu gösteren harika bir işaretti.”

  • Ders çıkarmak

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    BVB, 2025-26 sezonunda nadir görülen bir tökezleme yaşadı. Bu, kadın takımının üst lige yükselemediği ilk sezondu.

    Umut verici başlangıca rağmen 2025-26 sezonu sonuçta hayal kırıklığıyla geçti. Borussia Dortmund kadın takımı, tarihinde ilk kez sezonu üst lige yükselmeyi kutlamadan tamamladı. Bu sonuç, karmaşık duyguları da beraberinde getirdi. Bundesliga’ya mümkün olduğunca çabuk yükselme hedefini erteledi. Schlenker ise takımın “ikinci lige hiç zorlanmadan hazır olacağına” inandığı için bundan hayal kırıklığı duyuyor.

    Ancak geçen sezona kadar süren kusursuz yükselişin devam etmesi hiçbir zaman beklenmiyordu; yalnızca hedefleniyordu. Yaşananlardan çıkarılan dersler de var. Schlenker, BVB kadar büyük bir kulüpte oynamanın getirdiği baskının üst lige yükselinememesindeki “önemli nedenlerden biri” olduğuna inanıyor. “Her zaman daha iyi takımdık ama her maçı kazanamadık,” diyor. Kulüp de bunun üzerine bir spor psikoloğunu işe aldı.

    Popp ve Zinsberger gibi oyuncuların transfer edilmesinin nedenlerinden biri de bu. Schlenker, “Çok tecrübeliler, pek çok kupa kazandılar ve bu baskıyla başa çıkmak onlar için daha kolay,” diyor. “Zor durumlarda maçları kazanmaları için takıma bir bütün olarak yardımcı olacaklarından eminiz.” Kellermann da aynı fikirde: “Bütün takımın üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltıyorlar.”

    Dortmund, geçen yılın hayal kırıklığını telafi edip ikinci denemesinde ikinci lige yükselmeyi hedeflerken çıkarılan bu derslerin bu sezon karşılığını bulmasını umuyor. Takım, ilk dokuz maçının tamamını gol yemeden kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı.

  • Daha fazlası gelecek

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    Dortmund'un kulübün temel hedefi olan Bundesliga'ya ulaşması için artık yalnızca iki kez üst lige yükselmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak için saha dışında da büyük adımlar atılıyor.

    Peki ya sonrası? Son birkaç yılda BVB’nin kadın futbolundaki altyapı yapılanmasında ilerleme kaydedildi. Artık iki altyapı takımı var ve bu bölümün gelişimini, Hogner’ın geçen yıl göreve gelmesine kadar A takımın teknik direktörlüğünü yapan Thomas Sulewski yönetiyor.

    Kadın takımını erkek takımına ve altyapı akademisine yaklaştıracak yeni tesisler üzerinde de çalışılıyor. Kellermann, BVB Frauen’in yeni evi hakkında, “Her şey en yüksek standartlarda,” diyor. “Altyapı akademisinde ve erkek takımının antrenman sahalarında kullanılan kamera sisteminin aynısından söz ediyoruz. En iyi koşulları sunan toparlanma tesislerinden, atletik çalışma alanından, toplantı odalarından söz ediyoruz. Hedeflediğimiz seviyede olması gereken her şeyden.”

    Bu yaz A takımın çevresindeki ekip de genişledi. Tam zamanlı bir analistin yanı sıra ikinci bir fizyoterapist de göreve başladı. Kellermann, “Bunların hepsi takımın etrafında daha kapsamlı bir destek yapısı kurmamızı sağlayan adımlar,” diye ekliyor.

    Zirveye ulaşıldığında ve kadrodaki değişim bu kadar fazla olmadığında, takımın oyun tarzı hakkında daha somut görüşmeler yapılabilecek. Avrupa hedefleri ve bunun gerektirebileceği yatırımlar da o zaman konuşulabilecek.

    Ancak bunların hepsi geleceğe dair. Şimdilik büyük hedef Bundesliga’ya yükselmek. Borussia Dortmund, geçen sezon yaşadığı aksaklığa rağmen oldukça hızlı bir yükselişin ardından bu hedefe ulaşmaya çok da uzak değil.