BVB Frauen’in golcü oyuncusu Dana Marquardt, Borussia Dortmund’un mart ayında Augsburg’u 2-0 yendiği gün Signal Iduna Park’ta yaşadıklarını hâlâ canlı biçimde hatırlıyor. Maç sürerken üç kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış, olimpiyat altın madalyası sahibi ve yedi kez Almanya şampiyonu olmuş Alexandra Popp, Marquardt’ın yeni takım arkadaşı olarak sahaya çıkıp taraftarlara tanıtılmıştı. Marquardt, “Bu gerçek olamaz, diye düşündüm!” diyor.

Popp’un gönül verdiği kulübe bu statta tanıtılması birçok açıdan anlamlıydı. Popp, Bundesliga devi Wolfsburg’dan ayrılıp iki alt ligdeki Dortmund’a katılmıştı. Üstelik Dortmund’un yükselişteki kadın takımını kurma fikrine, yönetim kurulu üyesi Svenja Schlenker’in ifadesiyle “ilk adımı attıran” pankart, Kasım 2019’da yine burada taraftarlar tarafından açılmıştı. Tribünlerin mesajı, “Futbol herkes içindir. Kadın takımı hemen şimdi!” idi.

Yedi yıl ve dört üst lige yükselişin ardından BVB’nin Popp gibi bir oyuncuyu sarı-siyahlı taraftarların önüne çıkarabilmesi, kulübün yedinci ligde yola çıkan bu takımı kurduğundan beri verdiği emeğin karşılığını gösteren bir dönüm noktasıydı.

Kulübün verdiği mesaj bununla da sınırlı değil. Hızlı yükselişi, erkenden attığı profesyonelleşme adımları ve dikkat çekici seyirci sayılarıyla Dortmund birçok kişinin ilgisini çekti. Geçen sezon DFB-Pokal’da Almanya’nın hâkim gücü Bayern Münih’e karşı çekişmeli bir maçın ardından alınan 2-0’lık yenilgi de dikkat çeken bir başka andı. Marquardt, “Bu, Borussia Dortmund’un yükselişte olduğunu tüm Almanya’ya gösteren harika bir işaretti” görüşünde.

Şimdi Almanya kadın futbolunun üçüncü kademesi Regionalliga West’te mücadele eden BVB, ilk büyük hedefi olan Bundesliga’ya ulaşmak için yalnızca iki kez daha üst lige yükselmek zorunda. Kulübün kararlılığına ve yatırımlarına rağmen Dortmund’da her şey sorunsuz ilerlemedi. Yine de zirve giderek yaklaşıyor ve nelerin mümkün olabileceğine dair heyecan büyüyor.