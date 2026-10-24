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Dortmund women GFX 1:1GOAL

Schalke karşısında üstünlük, Bayern Münih'le mücadele ve Alex Popp transferi: Frauen-Bundesliga'ya yükselmeyi hedefleyen Borussia Dortmund'un kadın futbolundaki hızlı yükselişine yakından bakış

Üst üste dört kez lig yükselmesi BVB’yi Alman futbolunun üçüncü kademesine taşıdı. Şimdi ise saha içinde ve dışında yapılan önemli hamlelerin kulübü en üst lige çıkarması umuluyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Dana Marquardt, Borussia Dortmund'un mart ayında Augsburg'u 2-0 yendiği maç için Signal Iduna Park'ta bulunduğu günü çok iyi hatırlıyor. Maç sırasında, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, olimpiyat altın madalyası sahibi ve yedi kez Almanya şampiyonu olan Alexandra Popp, Marquardt'ın yeni takım arkadaşı olarak tanıtılmak üzere sahaya çıkmıştı. BVB Frauen'in golcü forveti Marquardt, o anı şöyle anlatıyor: «Böyle bir şey olamaz, dedim!»

    Popp'un gönül verdiği kulübe tanıtılması için burası birden fazla açıdan uygun bir yerdi. Popp, Bundesliga'nın devlerinden Wolfsburg'dan ayrılıp iki alt lige inerek Dortmund'a katılmıştı. Ne de olsa taraftarlar, Kasım 2019'da tam da burada bir pankart açmıştı. Yönetim kurulu üyesi Svenja Schlenker'in ifadesiyle bu pankart, Dortmund'un yükselişteki kadın takımını kurmasının «başlangıç düdüğü» olmuştu. Tribünlerin mesajı «Futbol herkes içindir. Kadın takımı hemen şimdi!» idi.

    Yedi yıl ve dört üst lige yükselişin ardından BVB'nin Popp kalibresinde bir oyuncuyu siyah-sarılı taraftar duvarının önüne çıkarabilmesi, yedinci ligde yola çıkan bu takımın kuruluşundan bu yana verilen emeği gösteren ve başlangıç noktasına uzanan bir an gibiydi.

    Kulübün verdiği tek mesaj da bu değildi. Hızlı yükselişi, erken dönemde profesyonelliğe geçişi ve dikkat çekici taraftar sayılarıyla Dortmund birçok kişinin dikkatini çekti. Geçen sezon DFB-Pokal'da Almanya'nın hâkim gücü Bayern Münih'e karşı mücadeleci bir performans sergileyerek aldığı 2-0'lık yenilgi de dikkat çeken bir başka andı. Marquardt, «Bu, Borussia Dortmund'un yükselişte olduğunu tüm Almanya'ya gösteren güçlü bir işaretti» diyor.

    Şimdi Almanya kadın futbolunun üçüncü kademesi Regionalliga West'te mücadele eden BVB, ilk büyük hedefi olan Bundesliga'ya ulaşmak için yalnızca iki kez daha üst lige yükselmek zorunda. Kulübün kararlılığına ve yatırımlarına rağmen Dortmund'da her şey sorunsuz ilerlemedi. Yine de zirve giderek yaklaşıyor ve nelerin mümkün olabileceğine dair heyecan artıyor.

  • Hızlı yükseliş

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Üst üste dört kez lig atlayan Dortmund, Almanya kadın futbolunun üçüncü ligine yükseldi.

    Schlenker'in Borussia Dortmund'un kadın takımının kuruluşu hakkında GOAL'e ilk kez konuşmasından bu yana çok şey değişti. O açıklamaların yapıldığı 2022-23 sezonu, takımın henüz ikinci sezonuydu. O dönemde takım altıncı ligdeydi, haftada iki ya da üç gün antrenman yapıyor ve iç saha maçlarına yaklaşık 750 taraftar çekiyordu.

    Dört yıl sonra BVB artık üçüncü ligde, tamamen profesyonel bir takım olarak mücadele ediyor ve iç saha maçlarında ortalama 4.000 taraftarı ağırlıyor. Almanya'da, ikisi de Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin ve Wolfsburg dışında hiçbir kulüp, kadın takımı için Dortmund'un sattığı 1.700 kombine biletten daha fazlasını satmadı.

    Bu tablo, kadın ve kız futbolundan sorumlu olan ve kısa süre önce BVB yönetim kurulu üyeliğine de getirilen Schlenker'in gözetiminde kaydedilen istikrarlı, adım adım ilerlemenin sonucu. Bundesliga'ya yükselme hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşılırken Schlenker'e kulüpte oldukça tanınmış bazı isimler de katıldı.

  • Gövde gösterisi niteliğindeki transferler

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp, bu yıl BVB kadrosuna katılan en dikkat çekici isim oldu ancak gelen tek büyük isim o değil.

    Bu isimler arasında en çok dikkat çekeni Popp. Almanya'nın yetiştirdiği en büyük oyunculardan biri olan Popp, 35 yaşında olmasına rağmen hâlâ inanılmaz bir seviyede oynuyor. Wolfsburg'daki son sezonunda çıktığı 19 Bundesliga maçında 14 gol atıp dört asist yaptı. Yazın BVB'ye transfer olduktan sonra da beklendiği gibi üçüncü ligde fırtına estiriyor.

    Bir diğer isim, Avusturya Milli Takımı formasını 109 kez giyen Manuela Zinsberger. Arsenal ve Bayern Münih'in eski kalecisi, ön çapraz bağ sakatlığı sonrası rehabilitasyonunun son aşamasında. Yazın Dortmund'a katılan Zinsberger, futbol bilgisi ve deneyimini yeni takım arkadaşlarıyla şimdiden paylaşıyor.

    Markus Hogner ise bir yıl önce yeni teknik direktör olarak göreve başladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Wolfsburg'daki kısa döneminin öncesinde ve sonrasında Bundesliga ekibi Essen'i toplam 12 yıl çalıştırdı. Ayrıca milli takımın teknik ekibinde de görev yaptı.

    Schlenker, GOAL'e şöyle konuşuyor: “Kadın futbolunda bu kadar uzun yıllar çalışmış çok fazla teknik direktör yok. Takımı Bundesliga'ya taşıyabilecek doğru kişi olabileceğini düşündük.”

    Şimdi Ralf Kellermann da projeye katıldı. Wolfsburg'u dokuz yıl çalıştırıp iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Kellermann, ardından dokuz yıl boyunca kulübün sportif direktörlüğünü yaptı. Geçen yaz aynı görevi üstlenmek üzere Dortmund'a geçti. Projeye neler katabileceği sorulduğunda Schlenker gülümsüyor. “Çok şey katabilir,” diyor gülerek. “Çok şey katabilir!”

  • Etkileyici hedefler

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt, dördüncü ligde mücadele eden BVB'ye katılmak için Bundesliga'ya yükselme yolundaki Hamburg'dan ayrıldı. Bu tercih, takımın bir süredir sahip olduğu çekim gücünü gösteriyor.

    Bu kadar çok tanınmış ismin projeye katılması, Dortmund'un kadın takımının kuruluşundan bu yana yapılan çalışmaların bir göstergesi.

    Kadın futbolunun en iyi sportif direktörlerinden biri olarak konumu, bu yılın başlarında Chelsea'de aynı görev için adaylar arasında olduğu yönündeki söylentilerle de pekişen Kellermann, kendisini projeye neyin çektiği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Dışarıdan biri olarak bile tüm bunların ardındaki hırsı ve kararlılığı hissedebiliyordum.”

    “Kulüp yönetimi, değişikliklere, düzenlemelere ve sonraki adımlara hazır olduğunu bana her fırsatta açıkça gösterdi. Eski kulübümün şu anda bulunduğu seviyeye ulaşma konusunda bu kulübün gösterdiği büyük kararlılık ve dirençle birlikte beni cezbeden de buydu.”

    Popp ve Zinsberger'den önce de oyuncuları alt liglere inerek bu projeye katılmaya çeken şey buydu. Örneğin Marquardt, o dönem dördüncü ligde olan BVB'ye katılmak için ayrıldığında Hamburg ile 2. Bundesliga'da oynuyordu. Üstelik memleketinin kulübü Hamburg, en üst lige çıkmasını sağlayacak sezonun da ortasındaydı.

    “Arkadaşlarımdan veya diğer oyunculardan ‘Neden oraya gidiyorsun?’ gibi çok soru aldım,” diye hatırlıyor. “Ama gerçekten söylemeliyim ki bu proje, birkaç yıl içinde BVB ile Bundesliga'da oynayacağımdan emin olmamı sağladı. Hedeflerini ve gelecekte ne olmak istediklerini gerçekten takdir ediyordum.”

  • Övünme hakkı

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    2025’teki Revierderby’de Schalke’yi yenip yükselme yarışında Gelsenkirchen ekibini geride bırakmak, BVB’nin lig basamaklarını tırmanışındaki en önemli anlardan biri oldu.

    Almanya, son sezonlarda Borussia Dortmund'un kadın futboluna saha içinde ve dışında neler katabileceğine dair küçük ipuçları gördü.

    2024-25 sezonunda BVB, en büyük rakibi Schalke ile ilk kez karşılaştı. İki takım da dördüncü ligde olmasına rağmen, Ruhr bölgesindeki bu iki kulüpten hangisinin üst lige çıkacağını da belirleyecek olan Dortmund'daki Stadion Rote Erde'de oynanan maçın 10.000 biletinin tamamı satıldı. Taraftarlar da hayal kırıklığına uğramadı: BVB, 2-1 kazanarak üçüncü lige yükselirken rakibinin yükselmesine engel oldu. Koyu bir Dortmund taraftarı olan Schlenker gülümseyerek, “Parayla satın alamayacağınız anlar bunlar. Bu anı asla unutmayacağım,” diyor.

    O gün BVB'nin ilk golünü atan ve ikinci golün asistini yapan Marquardt, “Dürüst olmak gerekirse kariyerimde oynadığım en güzel maçlardan biriydi. Sadece maç değil, etrafında yaşanan her şey de öyleydi. Sanki bütün şehir izliyordu,” diyor.

    Erkek futbolundaki bazı rekabetler kadın futbolunda biraz yapay görünebilse de Revierderby için durum böyle değil. Marquardt, “Buna derbi dememek mümkün değil,” diye ekliyor. İki takımın birkaç hafta sonra bir bölgesel kupa finalinde yeniden karşılaşması ve BVB'nin o maçı da kazanması rekabetin yoğunluğunu daha da artırdı. Schalke'nin geçen sezon üçüncü lige yükselmesiyle bu derbi, bu sezon yeniden oynanacak.

    GOAL, takvimdeki derbi maçlarının Schalke'yi yeniden yenme fırsatı sunması nedeniyle BVB'nin Gelsenkirchen ekibinin üst lige çıkmasına belki de biraz şaşırtıcı biçimde sevinmiş olabileceğine dikkat çekince Schlenker hemen araya giriyor. Bir kez daha genişçe gülümseyerek, “Belki değil. Onları yine yeneceğiz!” diyor.

  • Mesaj göndermek

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt, Bayern Münih'le oynanan Almanya Kupası maçında ciddi bir mücadele ortaya koymalarının tüm Almanya'ya “Borussia Dortmund geliyor” mesajı verdiğine inanıyor.

    Almanya'nın geri kalanına mesaj veren ses getiren karşılaşma, geçen sezon DFB-Pokal'ın ilk turunda oynandı. Play-off turunda Borussia Monchengladbach'ı 3-1 yenen Dortmund, ardından Rote Erde'de yapılan ilk tur kura çekiminde Bayern Münih ile eşleşti.

    Son dört Bundesliga şampiyonluğunun tamamını kazanan Bayern, Almanya kadın futbolunun hâkim gücü ve Avrupa'da da güçlü bir ekip. Geçen sezon Barcelona ile nefes kesen bir Şampiyonlar Ligi yarı finali oynadı. Barcelona, daha sonra Avrupa şampiyonu oldu. Marquardt'ın ifadesiyle BVB'nin tam kadro sahaya çıkan Bayern'e karşı “çok iyi mücadele etmesi” ve yalnızca 2-0 kaybetmesi, yaklaşık 16.000 taraftarın da maçı izlemeye gelmesi gibi çok şey anlatıyordu.

    Marquardt, “Bu, doğru yolda olduğumuzun, iyi işler yaptığımızın ve oyuncularımızın bunu başarabilecek kapasitede olduğunun bizim için bir işaretiydi. Bunu görmek gerçekten çok ama çok güzeldi. Çünkü mesele yalnızca maçı kaybetmiş olmamız değil. Birkaç yıl içinde olmak istediğimiz konuma gelebilmek için bu maçtan ne çıkarabileceğimiz de önemli. Bundesliga'da olmak istiyoruz. Bu, tüm Almanya'nın Borussia Dortmund'un yükselişini görmesi açısından önemli bir işaretti” diyor.

  • Ders çıkarmak

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    BVB, 2025-26 sezonunda ender rastlanan bir aksilik yaşadı. Bu, kadın takımının üst lige yükselmeyi başaramadığı ilk sezon oldu.

    Umut veren bu başlangıca rağmen 2025-26 sezonu sonuçta hayal kırıklığıyla bitecekti. Borussia Dortmund, kadın takımının tarihinde ilk kez sezonu üst lige yükselmeyi kutlayarak tamamlamadı. Bu sonuç karmaşık duyguları da beraberinde getirdi. Mümkün olan en kısa sürede Bundesliga'ya yükselme hedefi ertelendi. Takımın “ikinci lige hiç zorlanmadan hazır olacağına” inanan Schlenker, bunu sinir bozucu buluyor.

    Ancak geçen sezona kadar süren kusursuz yükselişin devam etmesi beklenmiyor, yalnızca hedefleniyordu. Yaşananlardan dersler de çıkarıldı. Schlenker, BVB gibi bir kulüpte oynamanın getirdiği baskının üst lige çıkılamamasında “önemli bir etken” olduğuna inanıyor. “Her zaman daha iyi takımdık ama her maçı kazanamadık” diyor. Kulüp de bunun ardından bir spor psikoloğunu göreve getirdi.

    Popp ve Zinsberger gibi oyuncuların transfer edilmesinin nedenlerinden biri de bu. Schlenker, “Çok tecrübeliler, birçok kupa kazandılar ve bu baskıyla başa çıkmak onlar için daha kolay” diyor. “Zor durumlarda maçları kazanabilmek için takıma bir bütün olarak yardımcı olacaklarından eminiz.” Kellermann da aynı görüşte: “Takımın tamamının üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltıyorlar.”

    Dortmund'un umudu, çıkarılan derslerin bu sezon karşılığını vermesi. Takım, geçen yılki hayal kırıklığını telafi ederek ikinci denemesinde ikinci lige yükselmeyi hedefliyor. İlk dokuz maçının tamamını gol yemeden kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

  • Daha fazlası gelecek

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    Dortmund'un, kulübün temel hedefi olan Bundesliga'ya ulaşması için artık yalnızca iki kez üst lige yükselmesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak için saha dışında da büyük adımlar atılıyor.

    Peki ya sonrası? Son birkaç yılda BVB’nin kadın futbolundaki altyapı yapılanmasında ilerleme kaydedildi. Artık iki altyapı takımı var ve bu bölümün gelişimini, Hogner’in geçen yıl göreve getirilmesine kadar A takımın teknik direktörlüğünü yapan Thomas Sulewski yönetiyor.

    Kadın takımını erkek takımına ve altyapı akademisine yaklaştıracak yeni tesisler de hazırlanıyor. Kellermann, BVB Frauen’ın yeni evi hakkında, “Her şey en üst düzey standartlarda olacak,” diyor. “Altyapı akademisinde ve erkek takımının antrenman sahalarında kullanılan kamera sisteminin aynısından söz ediyoruz. En iyi koşullarda toparlanma imkânlarından, atletik çalışma alanından, toplantı odalarından söz ediyoruz. Hedeflediğimiz seviyede olması gereken her şeyden.”

    A takımın destek ekibi de bu yaz büyüdü. Tam zamanlı bir analistin yanı sıra ikinci bir fizyoterapist de ekibe katıldı. Kellermann, “Bunların hepsi takımın çevresinde daha kapsamlı bir destek yapısı kurmamızı sağlayan adımlar,” diye ekliyor.

    Zirveye ulaşılıp kadrodaki oyuncu değişimi azaldığında, takımın oyun tarzı üzerine daha somut görüşmeler yapılabilecek. Avrupa hedefleri ve bunların gerektirebileceği yatırımlar da o zaman konuşulabilecek.

    Ancak bunların hepsi geleceğe dair. Şimdilik büyük hedef Bundesliga’ya yükselmek. Borussia Dortmund, geçen sezon yaşadığı aksaklığa rağmen oldukça hızlı bir yükselişin ardından bu hedefe ulaşmaktan çok uzak değil.