Dana Marquardt, Borussia Dortmund'un mart ayında Augsburg'u 2-0 yendiği maç için Signal Iduna Park'ta bulunduğu günü çok iyi hatırlıyor. Maç sırasında, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, olimpiyat altın madalyası sahibi ve yedi kez Almanya şampiyonu olan Alexandra Popp, Marquardt'ın yeni takım arkadaşı olarak tanıtılmak üzere sahaya çıkmıştı. BVB Frauen'in golcü forveti Marquardt, o anı şöyle anlatıyor: «Böyle bir şey olamaz, dedim!»

Popp'un gönül verdiği kulübe tanıtılması için burası birden fazla açıdan uygun bir yerdi. Popp, Bundesliga'nın devlerinden Wolfsburg'dan ayrılıp iki alt lige inerek Dortmund'a katılmıştı. Ne de olsa taraftarlar, Kasım 2019'da tam da burada bir pankart açmıştı. Yönetim kurulu üyesi Svenja Schlenker'in ifadesiyle bu pankart, Dortmund'un yükselişteki kadın takımını kurmasının «başlangıç düdüğü» olmuştu. Tribünlerin mesajı «Futbol herkes içindir. Kadın takımı hemen şimdi!» idi.

Yedi yıl ve dört üst lige yükselişin ardından BVB'nin Popp kalibresinde bir oyuncuyu siyah-sarılı taraftar duvarının önüne çıkarabilmesi, yedinci ligde yola çıkan bu takımın kuruluşundan bu yana verilen emeği gösteren ve başlangıç noktasına uzanan bir an gibiydi.

Kulübün verdiği tek mesaj da bu değildi. Hızlı yükselişi, erken dönemde profesyonelliğe geçişi ve dikkat çekici taraftar sayılarıyla Dortmund birçok kişinin dikkatini çekti. Geçen sezon DFB-Pokal'da Almanya'nın hâkim gücü Bayern Münih'e karşı mücadeleci bir performans sergileyerek aldığı 2-0'lık yenilgi de dikkat çeken bir başka andı. Marquardt, «Bu, Borussia Dortmund'un yükselişte olduğunu tüm Almanya'ya gösteren güçlü bir işaretti» diyor.

Şimdi Almanya kadın futbolunun üçüncü kademesi Regionalliga West'te mücadele eden BVB, ilk büyük hedefi olan Bundesliga'ya ulaşmak için yalnızca iki kez daha üst lige yükselmek zorunda. Kulübün kararlılığına ve yatırımlarına rağmen Dortmund'da her şey sorunsuz ilerlemedi. Yine de zirve giderek yaklaşıyor ve nelerin mümkün olabileceğine dair heyecan artıyor.