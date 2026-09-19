Emeklilik yaklaşırken, üst düzey futbolcuların değerlendirebileceği seçenekler doğal olarak azalır. Birçoğu, kendileri ve aileleri için ek maddi güvence sağlamak adına, daha az prestijli bir lige gitmek anlamına gelse bile son bir büyük kazanç peşine düşer.

Ancak oyuncuların, tanıdık bir şehir ya da kültürün sunduğu istikrarı araması ve kariyerlerinin başında destekledikleri ya da futbolu öğrendikleri kulüplere bir şeyler geri vermeye çalışması da en az bunun kadar yaygındır. Eve dönüşler, ikonik isimlerin hikâyelerini düzgün bir çemberle tamamlamasına olanak tanıyabilir; duygusal tatmin, mirasın pekişmesi ve kişisel kapanışın güçlü bir karışımını yaratabilir.

Bu hamlelerin arkasında para değil, derin sevgi ve sadakat vardır. Bunun en iyi örneklerinden biri daha geçen ay yaşandı; Manchester United'ın eski yıldızı Ander Herrera, 15 yıl sonra Real Zaragoza'ya geri döndü ve tüm maaşını kulübün vakfına bağışlamayı kabul etti.

Herrera bir istisna, çünkü bedelsiz oynamak daha önce görülmüş bir şey değil; ancak başka pek çok yıldız da ilk kulüpleriyle duygusal bağlarını güçlendirmek için maaşlarında ciddi indirimi kabul etti. Somut başarı arzusu da son ana kadar güçlü biçimde yanmaya devam ediyor. Nitekim Arjantin efsanesi Angel Di Maria, 2025'te bedelsiz olarak Rosario Central'a geri döndü ve dönüşünün ardından geçirdiği ilk tam sezonda takımın 1987'den bu yana ilk lig şampiyonluğuna uzanan yürüyüşüne liderlik etti.

Aşağıda GOAL, kariyerlerini çocukluk kulüplerinde noktalayan en büyük yedi vedayı sıralıyor; başlangıç noktası ise kariyerini Lizbon'da noktalayan bir AC Milan efsanesi...