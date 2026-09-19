Santi Cazorla'nın Real Oviedo'yu bir üst lige taşımasından Carlos Tevez'in Boca Juniors'taki görkemli üçüncü dönemine: Futbol tarihinin çocukluk aşkı olduğu kulüplerdeki en büyük veda hikâyeleri
Emeklilik yaklaşırken, üst düzey futbolcuların değerlendirebileceği seçenekler doğal olarak azalır. Birçoğu, kendileri ve aileleri için ek maddi güvence sağlamak adına, daha az prestijli bir lige gitmek anlamına gelse bile son bir büyük kazanç peşine düşer.
Ancak oyuncuların, tanıdık bir şehir ya da kültürün sunduğu istikrarı araması ve kariyerlerinin başında destekledikleri ya da futbolu öğrendikleri kulüplere bir şeyler geri vermeye çalışması da en az bunun kadar yaygındır. Eve dönüşler, ikonik isimlerin hikâyelerini düzgün bir çemberle tamamlamasına olanak tanıyabilir; duygusal tatmin, mirasın pekişmesi ve kişisel kapanışın güçlü bir karışımını yaratabilir.
Bu hamlelerin arkasında para değil, derin sevgi ve sadakat vardır. Bunun en iyi örneklerinden biri daha geçen ay yaşandı; Manchester United'ın eski yıldızı Ander Herrera, 15 yıl sonra Real Zaragoza'ya geri döndü ve tüm maaşını kulübün vakfına bağışlamayı kabul etti.
Herrera bir istisna, çünkü bedelsiz oynamak daha önce görülmüş bir şey değil; ancak başka pek çok yıldız da ilk kulüpleriyle duygusal bağlarını güçlendirmek için maaşlarında ciddi indirimi kabul etti. Somut başarı arzusu da son ana kadar güçlü biçimde yanmaya devam ediyor. Nitekim Arjantin efsanesi Angel Di Maria, 2025'te bedelsiz olarak Rosario Central'a geri döndü ve dönüşünün ardından geçirdiği ilk tam sezonda takımın 1987'den bu yana ilk lig şampiyonluğuna uzanan yürüyüşüne liderlik etti.
Aşağıda GOAL, kariyerlerini çocukluk kulüplerinde noktalayan en büyük yedi vedayı sıralıyor; başlangıç noktası ise kariyerini Lizbon'da noktalayan bir AC Milan efsanesi...
Rui Costa - Benfica
Rui Costa, sahada üstün bir dengeyle süzülen ve topu her yerden nokta atışıyla istediği yere gönderebilen dünya çapında bir orta saha oyuncusuydu. AC Milan, 2001-2006 yılları arasındaki beş sezonda onun dehasından faydalandı; Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka ve Andriy Shevchenko gibi isimlerin de yer aldığı yıldızlar topluluğunun bir parçası olarak Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Rui Costa'nın futbolcu kimliği Benfica'da şekillendi ve 1994'te kulüpten ayrılıp Fiorentina'ya katıldıktan sonra bir gün geri döneceğine söz verdi. Portekizli milli oyuncu sözünü tuttu ve Milan ile sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya varmasının ardından Mayıs 2006'da Estadio Da Luz'a dönüş transferini gerçekleştirdi.
Rui Costa için nostalji bir etken olsa da Benfica'yı krizden çıkarmakta da kararlıydı. Takım, 2005-06 Liga Portugal şampiyonluk yarışını zirvenin çok gerisinde üçüncü sırada tamamladı ve kadro tüm kimlik duygusunu yitirmişti.
Rui Costa'nın dönüşündeki ilk sezon sakatlıklarla gölgelendi, ancak onun varlığı soyunma odasına yeniden olgunluk ve üst düzey standartlar getirdi; Benfica da UEFA Kupası'nda çeyrek finale uzanan heyecan verici bir serüvene çıktı. Bir sonraki sezon tam olarak formuna kavuştu ve 2007'de Benfica'da Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.
Milan ikonası, tüm kulvarlarda 48 maça çıktı ve yedi gole katkı verdi; bunlar arasında Benfica'nın Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kopenhag'ı geçmesine yardımcı olan muhteşem bir duble de vardı. Kopenhag teknik direktörü Stale Solbakken maçın ardından, "Bence kendi takım arkadaşları için bile fazla zeki," dedi.
Somut ödüller Benfica'nın erişim alanının dışında kalmaya devam etti, ancak Rui Costa kulüpten uyum içindeki bir yapı bırakarak ayrıldı. Vitoria Setubal karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan veda maçının ardından büyük bir coşkuyla karşılandı ve kendisine hayran kalabalığa şu sözleri söyledi: "Bugün benim için dokuz yaşımdayken yapmaya başladığım bir şey sona eriyor. Ama başka zamanlarda olduğu gibi ağlamak yerine bol bol gülümseyeceğim, çünkü kariyerimi hayalini kurduğum yerde, Benfica'da noktalıyorum. Hissettiğim mutluluğu hiçbir şey geçemez."
Rui Costa daha sonra sportif direktörlük rolüne geçti ve 2021'de Benfica başkanlığını devraldı; bu görevi bugün de sürdürüyor.
Diego Milito - Racing Club
Diego Milito gerçekten de kariyerinin geç açan isimlerinden biriydi. Avrupa'da hem Genoa hem de Real Zaragoza formasıyla güvenilir bir golcü olarak adını duyurdu, ancak büyük çıkışını ancak 30 yaşındayken, Jose Mourinho onu Inter'e getirmeye karar verdiğinde yaptı.
Arjantinli forvet, daha sonra Inter'in 2009-10 sezonundaki çarpıcı üçleme yürüyüşünde kilit bir rol oynadı ve Bayern Münih'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde takımının iki golünü de attı. San Siro'da dört yıl daha geçirdikten sonra, 1999'da profesyonel kariyerine başladığı Arjantin kulübü Racing Club'a geri döndü.
Racing'deki ikinci başlangıcında gol attıktan sonra Milito, takımı Arjantin Primera Division (Torneo Transicion) şampiyonluğuna taşıyan kaptan oldu; kulübün 13 yıllık kupa hasretini bitirirken, farklı kuşaklarda kulüple iki ulusal şampiyonluk kazanan tek oyuncu haline geldi. Racing son dokuz maçının sekizini kazandı ve Milito 35 yaşında olmasına rağmen toplam sadece 17 maçta dokuz gole doğrudan katkı yaptı.
"Buna inanamıyorum, bu bir hayalin zirveye ulaşması. Bu, gökyüzüne ellerimle dokunmak gibi" diyen Milito, son haftada Godoy Cruz karşısında alınan belirleyici 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Sevilen golcü 2016'da emekli oldu ve ardından Racing'in teknik sekreteri olarak görev yaparak, kulübün sportif yapısını modernize edip mirasını daha da güçlendirdi.
Dirk Kuyt - Feyenoord
Dirk Kuyt, en çok Liverpool'da geçirdiği altı yıllık dönemle tanınıyor; burada bitmek bilmeyen çalışma disiplini ve önemli goller atma becerisiyle taraftarların sevgilisi haline geldi. Ayrıca Hollanda Milli Takımı formasıyla 104 maçta 24 gol attı ve ülkesini beş büyük turnuvada temsil etti.
Ancak en iyi işlerini Feyenoord formasıyla yaptığı da savunulabilir. Kuyt, De Kuip'teki ilk döneminde Hollanda devinin formasıyla 70 gol kaydetti ve Fenerbahçe'deki döneminin ardından 2015'te geri döndükten sonra bu sayıya 38 gol daha ekledi. Feyenoord'un KNVB Cup'ı kazanmasını sağlayan müthiş dönüş sezonunda bunların 23'ünü attı, üstüne bir de beş asist yaptı.
36 yaşında olmasına rağmen Kuyt, 2016-17 sezonunda da 21 gole doğrudan katkı verdi. Bunların arasında sezonun son gününde Heracles'e karşı yaptığı ve Feyenoord'a 18 yıl sonraki ilk Eredivisie şampiyonluğunu getiren muhteşem hat-trick de vardı.
Kuyt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki yıl önce geri döndüğümde şampiyonluğu kazanabileceğimizi biliyordum. Bunu söylediğimde herkes bana güldü" dedi. "Şampiyonlar Ligi finalinde de, Dünya Kupası finalinde de oynadım ve çok popüler kulüplerde forma giydim. Ama bu, kariyerimin en iyi anı."
Kupayı kaldırdıktan üç gün sonra Kuyt kramponlarını astı ve teknik adamlığa geçti; Feyenoord da ona ilk fırsatını 19 yaş altı takımının teknik direktörü olarak verdi.
Robin van Persie - Feyenoord
Tıpkı Kuyt gibi Robin van Persie de Feyenoord'da kendini kanıtladıktan sonra Premier League'in en iyi forvetlerinden biri haline geldi. Arsenal formasıyla çok gol attı ve 2012-13 sezonunda Manchester United'ı şampiyonluğa taşıdı. Ardından, kariyerinin son bölümünü Fenerbahçe'de geçirerek Kuyt'la aynı yolu izledi.
Ancak De Kuip'te de yarım kalan bir işi vardı. Van Persie, 34 yaşında Feyenoord'a yeniden katılmak için Ocak 2018'de Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti ve hemen etki yarattı. Hollandalı oyuncu 14 maçta yedi gol attı, ayrıca Feyenoord'un KNVB Cup finalinde AZ Alkmaar'ı 3-0 yendiği maçta attığı harika aşırtma golle taraftarların gözündeki yerini daha da sağlamlaştırdı.
Van Persie daha sonra, profesyonel futbolculuktaki son sezonu olacağını açıkladığı 2018-19 sezonu için kaptanlığa getirildi ve tüm kulvarlarda attığı 18 golle takım arkadaşlarına parlak bir örnek oldu. Feyenoord'un Ajax'ı 6-2 dağıttığı maçta De Klasseiker'de iki gol atarak Eredivisie tarihinin bunu başaran en yaşlı oyuncusu oldu, FC Emmen karşısındaki 4-0'lık galibiyette ligdeki ilk hat-trick'ini yaptı ve Vitesse'ye karşı alınan kritik 2-1'lik iç saha galibiyetinde muhteşem bir frikik golü attı.
Bu anlar taraftarlar için çok şey ifade etti ve Van Persie, önceki yıllarda büyük ölçüde kaybolan bir gülümsemeyle oynadı. Algemeen Dagblad'a konuşan yıldız, "Eğlenceyi kaybetmiştim. Keyif almadan, böyle bitirmek istemedim. Feyenoord'da eğlence geri geldi" dedi.
Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncuları listesinde ikinci sırada yer alan Van Persie, sonunda 2025'te bir kez daha Feyenoord'a döndü, bu kez teknik direktör olarak. Kulübü görevdeki tek tam sezonunda Eredivisie'de ikinciliğe ve Şampiyonlar Ligi bileti almaya taşımasına rağmen Van Persie 16 ayın ardından görevden alındı, ancak De Kuip folklorunda yerini koruyor.
Carlos Tevez - Boca Juniors
Carlos Tevez, Manchester United, Manchester City ve Juventus'ta kupalarla dolu dönemler geçirirken kendisini Avrupa'nın elit golcüleri arasına yazdırdı, ancak kalbi her zaman Boca Juniors için attı. Hırçın Arjantinli yıldız, La Bombonera'dan ilk olarak 2005'te ayrıldı, ancak 10 yıl sonra iki sezonluğuna geri döndü ve 2018'de kulüple bir kez daha yeniden sözleşme imzaladı.
Üçüncü ve son dönemi belki de hepsinden daha etkiliydi; üç yılda ikisi Primera Division şampiyonluğu olmak üzere dört kupa kazandı. Tevez, 112 maçta 45 gole doğrudan katkı verdi ve bunların en unutulmazı 2019-20 sezonunun son gününde geldi.
Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata ile oynayacağı maç öncesinde ezeli rakibi River Plate'in bir puan gerisindeydi. Rakip takımın teknik direktörü ise Tevez'in idolü ve arkadaşı Diego Maradona'dan başkası değildi. Tevez, 20 metreden attığı dramatik geç galibiyet golüyle Boca'ya sonunda şampiyonluğu getirdi; çünkü River son maçında sadece berabere kalabildi. Ardından saha kenarındaki çitlere tırmanarak kutlama yaptı ve böylece kulüpteki ilk lig zaferini yaşadığı 2003'teki sahneleri yeniden canlandırdı.
Haziran 2021'de düzenlediği duygusal basın toplantısında, babasını kaybetmesinin ardından yaşadığı zihinsel tükenmişliği gerekçe göstererek kariyerini noktaladı. Tevez o gün, "Benim kanım kırmızı değil, mavi ve sarı" dedi. Boca'ya duyduğu sevgi her zaman karşılık buldu ve kulüp başkanı ile bir diğer efsane Juan Roman Riquelme, bu yılın aralık ayında düzenlenecek yıldızlar karması jübile maçı için ona La Bombonera'nın kapılarını tamamen açtı.
Marcelo - Fluminense
Brezilyalı bek Marcelo, 2005'te Fluminense'den ayrılıp Real Madrid'e katıldı ve Bernabeu tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline geldi. 2022 yazında serbest oyuncu olarak ayrılmadan önce 25 kupa kazandı. Ardından Olympiakos'ta unutulacak beş ay geçirdi, sonra da Fluminense'ye romantik bir dönüşe imza attı. Maracana'daki tanıtımı için 30 binden fazla taraftar tribünleri doldurdu.
"Bu hayatımın en güzel anı, eve dönüyorum. Hepinize teşekkür ederim! Harika bir yıl geçireceğimizden eminim" diyen Marcelo'nun sözleri adeta kehanet gibi çıktı. Nisan ayında Marcelo, Campeonato Carioca finalinin rövanşında Fluminense'nin Flamengo'yu 4-1 yenerek kupayı kazandığı maçta skoru harika bir bireysel golle açtı. İki savunmacıyı ustalıkla geçtikten sonra topu uzak köşeye sert bir şekilde gönderdi.
Marcelo, Fluminense'nin Copa Libertadores finaline uzanan yolculuğunda da önemli bir rol oynadı ve Maracana'daki finalde Boca Juniors karşısında ilk 11'de başladı. Fluminense, uzatmalara giden nefes kesen mücadeleyi 2-1 kazandı ve Marcelo, hem Copa Libertadores'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan sadece 12. oyuncu oldu.
Son düdüğün ardından gözyaşlarına boğuldu ve daha sonra ESPN'e şunları söyledi: "Real Madrid anlayacaktır. Bu benim kulüp düzeyindeki en önemli kupam, çünkü beni yetiştiren kulüp burası." Marcelo, Globo'ya da Fluminense'ye karşı "bir borcu" olduğunu hissettiğini söyledi ve bunu geri ödemek için bundan fazlasını yapması da pek mümkün değildi.
Marcelo, ertesi mart ayında kupa koleksiyonuna Recopa Sudamericana'yı da ekledi, ancak sözleşmesi sekiz ay sonra dönemin teknik direktörü Mano Menezes ile yaşadığı kenar çizgisi tartışmasının ardından feshedildi. Yine de oyuncu ile kulüp arasında kalıcı bir gerginlik olmadı ve Fluminense, Şubat 2025'te resmen emekli olan Brezilyalı oyuncuya antrenman tesisinin adını vererek özel bir saygı duruşunda bulundu.
Santi Cazorla - Real Oviedo
Santi Cazorla, Real Oviedo'nun altyapısında yedi yıl geçirdi ancak kulüp ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kalınca genç yaşta ayrılmak zorunda kaldı ve profesyonel kariyerine sonunda Villarreal'de başladı. Villarreal'de üç ayrı dönem geçiren Cazorla, ayrıca Recreativo Huelva, Malaga ve Al-Saad formalarını giydi; 2008 ve 2012'de İspanya'nın üst üste kazandığı Avrupa Şampiyonası zaferlerinde de rol oynadı.
Arsenal, Cazorla'yı söz konusu turnuvanın ardından kadrosuna kattı ve yıldız oyuncu, muhteşem oyun kurma becerileri ile çok yönlülüğü sayesinde Emirates'in idolü haline geldi; Arsene Wenger yönetiminde iki FA Cup kazandı. Daha sonra Katar'da Al-Sadd ile altı kupa daha kazanan Cazorla, Ağustos 2023'te ilk etapta bir yıllık sözleşmeyle 38 yaşında Oviedo'ya yeniden imza attı.
Cazorla'nın, izin verilen en düşük maaşla oynamakta ısrar ettiği, bunun da sezon başına sadece 91.000 € olduğu bildirildi. Ayrıca forma satışlarından elde edilen gelirin yüzde 10'unun altyapıya yeniden yatırılmasını istedi. Tecrübeli oyuncu, bir yandan da 24 yıllık aranın ardından Oviedo'yu yeniden La Liga'ya döndürmeyi hemen hedefledi.
Oviedo bunu 2024-25 sezonunda başardı ve Cazorla bu başarının merkezindeydi. Segunda Division'ı üçüncü sırada bitirerek play-off'a kalan Oviedo, yarı finalde Almeria'yı toplamda 3-2'lik skorla eledi. Cazorla ise rövanşta kulübeden gelerek frikikten attığı golle turu getiren isim oldu. Tecrübeli yıldız, Mirandes'e karşı oynanan finalde de ağları sarstı ve penaltıdan attığı gol, Oviedo'nun unutulmaz 3-2'lik geri dönüş galibiyetinin fitilini ateşledi.
Cazorla'nın sözleşmesi daha sonra sona erdi ancak 40 yaşındaki oyuncu, çocukluk kulübüyle La Liga'da son bir şans daha denemek için bir yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Ne var ki Oviedo, Cazorla'nın en iyi çabalarına rağmen ligi son sırada tamamladı ve hemen küme düştü. Cazorla ise çoğunlukla oyuna sonradan giren bir oyuncu olarak kullanıldı.
Yine de bu, hikâyelerle dolu kariyerini noktalamak için mutlu bir yol oldu. İspanyol futbolcu, emekliliğini doğrularken X'te şöyle yazdı: "Artık her şey sona ererken, kramponlar asılırken ve gürültü sessizliğe dönüşürken, her şey yerine oturuyor, çünkü son herhangi bir yerde olmadı, ben evdeydim."