On, yalnızca 16 yıl önce kurulmasından bu yana adeta meteorik bir yükseliş yaşadı; patentli 'CloudTec' teknolojisi sayesinde pazarı sarsan bir koşu ayakkabısı uzmanı olarak adını duyurdu. Eylül 2026 itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 9 milyar dolar (£6,7 milyar) olarak belirlenmişti.

Ancak bu, şirketin futbol kramponu üretiminin son derece rekabetçi dünyasına attığı ilk adım ve oldukça çarpıcı bir şekilde Mbappe, On'un dünyanın en popüler sporuna açılımının dünya çapında ünlü yüzü haline geldi.

Fakat bu sıradan bir krampon anlaşması olmayacak; daha önceki iddiaları doğrulayan The Athletic'e göre, 10 yıllık anlaşma iki taraf için de faydalı olacak çünkü Mbappe, hisseler yoluyla On'da öz sermaye payına sahip olacak. Ayrıca 27 yaşındaki yıldızın, şirketin genel ürünlerinin yanında kendi imza futbol kramponlarından oluşan bir "alt markaya" sahip olacağı bildirildi. İddiaya göre, On'un teklifini Nike'ın sunduğu yeni şartlardan ayıran unsur da bu öz sermaye payı oldu.

Real Madrid'in süperstarı, bundan sonra ürün stratejisi ve marka inşası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacak. Mbappe'nin yeni krampon tedarikçisi yaptığı açıklamada, oyuncunun "doğrudan On'un ürün ekipleriyle çalışacağını, elit düzeydeki bakış açısını gelecekteki futbol ayakkabıları ve giyim ürünlerinin geliştirilmesi ile test edilmesine entegre edeceğini" söyledi. Ayrıca oyuncu, şirketin küresel elçisi de olacak ve bu ortaklık "futbolun ötesine geçerek hareket, performans ve çağdaş tasarıma" uzanacak.

Hücum oyuncusunun futbol dünyasındaki şöhreti göz önüne alındığında, On'un ironik biçimde basketbol alanında Nike'ın Michael Jordan'dan ilham alan Jordan Brand'inin sahip olduğu ağırlık seviyesini hedeflemesi kuvvetle muhtemel.

Pek çok kişi, böylesine verimli bir ortaklığın ardından Mbappe'nin neden Nike'ı geride bırakacağını soracaktır. Ancak bariz mali cazibenin yanı sıra, işe doğrudan dahil olma, önemli ölçüde söz sahibi olma ve On'un bugüne kadarki benzeri görülmemiş başarısının bir parçası olma fırsatının son derece cazip olduğu açık. Günümüzün birçok sporcusu kendisini aynı zamanda girişimci olarak da görüyor ve Dior, Oakley ile EA Sports'u da içeren ticari ortaklık portföyü düşünüldüğünde Mbappe'nin de farklı olmadığı net biçimde görülüyor.