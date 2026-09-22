Sansasyonel Kylian Mbappe hamlesi, çıkış yapan meydan okuyucu On'un patlamaya hazır olduğu anlamına geliyor; futbol kramponu piyasası sarsıcı bir değişime hazırlanıyor
Söylentiler doğru çıktı: Kylian Mbappe, Amerikan spor giyim devi Nike ile 20 yıllık ilişkisini sansasyonel bir şekilde sonlandırıp bunun yerine futbola krampon dünyasına ilk kez adım atan İsviçreli pazar bozucu On ile güçlerini birleştirdi.
Bu, On için sarsıcı bir hamle oldu; şirket, son derece rekabetçi bir pazarda başarı şansını, dünyanın en iyi oyuncusu olmasa bile en iyilerinden biri olan ve küresel ölçekte muazzam bir profile sahip Mbappe'yi kadrosuna katarak büyük ölçüde artırdı.
Mbappe bilinmeyene doğru adım atarken, bu anlaşma sektörün çehresini sonsuza dek değiştirecek ve rakip On'u bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir krampon sözleşmesi olmaya aday görünüyor.
Piyasayı sarsanlar
On, yalnızca 16 yıl önce kurulmasından bu yana adeta meteorik bir yükseliş yaşadı; patentli 'CloudTec' teknolojisi sayesinde pazarı sarsan bir koşu ayakkabısı uzmanı olarak adını duyurdu. Eylül 2026 itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 9 milyar dolar (£6,7 milyar) olarak belirlenmişti.
Ancak bu, şirketin futbol kramponu üretiminin son derece rekabetçi dünyasına attığı ilk adım ve oldukça çarpıcı bir şekilde Mbappe, On'un dünyanın en popüler sporuna açılımının dünya çapında ünlü yüzü haline geldi.
Fakat bu sıradan bir krampon anlaşması olmayacak; daha önceki iddiaları doğrulayan The Athletic'e göre, 10 yıllık anlaşma iki taraf için de faydalı olacak çünkü Mbappe, hisseler yoluyla On'da öz sermaye payına sahip olacak. Ayrıca 27 yaşındaki yıldızın, şirketin genel ürünlerinin yanında kendi imza futbol kramponlarından oluşan bir "alt markaya" sahip olacağı bildirildi. İddiaya göre, On'un teklifini Nike'ın sunduğu yeni şartlardan ayıran unsur da bu öz sermaye payı oldu.
Real Madrid'in süperstarı, bundan sonra ürün stratejisi ve marka inşası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacak. Mbappe'nin yeni krampon tedarikçisi yaptığı açıklamada, oyuncunun "doğrudan On'un ürün ekipleriyle çalışacağını, elit düzeydeki bakış açısını gelecekteki futbol ayakkabıları ve giyim ürünlerinin geliştirilmesi ile test edilmesine entegre edeceğini" söyledi. Ayrıca oyuncu, şirketin küresel elçisi de olacak ve bu ortaklık "futbolun ötesine geçerek hareket, performans ve çağdaş tasarıma" uzanacak.
Hücum oyuncusunun futbol dünyasındaki şöhreti göz önüne alındığında, On'un ironik biçimde basketbol alanında Nike'ın Michael Jordan'dan ilham alan Jordan Brand'inin sahip olduğu ağırlık seviyesini hedeflemesi kuvvetle muhtemel.
Pek çok kişi, böylesine verimli bir ortaklığın ardından Mbappe'nin neden Nike'ı geride bırakacağını soracaktır. Ancak bariz mali cazibenin yanı sıra, işe doğrudan dahil olma, önemli ölçüde söz sahibi olma ve On'un bugüne kadarki benzeri görülmemiş başarısının bir parçası olma fırsatının son derece cazip olduğu açık. Günümüzün birçok sporcusu kendisini aynı zamanda girişimci olarak da görüyor ve Dior, Oakley ile EA Sports'u da içeren ticari ortaklık portföyü düşünüldüğünde Mbappe'nin de farklı olmadığı net biçimde görülüyor.
Yıldızlar arasında
Artık tanıdık bir yüzün, futbol tarafı kelimenin tam anlamıyla henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen Mbappe'yi On'a çekmede kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Thierry Henry, şirketin futbol direktörü olarak resmen doğrulandı ve The Athletic'e göre Arsenal ve Fransa efsanesi, bu büyük ana hazırlık kapsamında 2025'ten bu yana gizlice On'un futbol direktörü olarak çalışırken vatandaşı olan Mbappe'yi bu cesur adımı atmaya ikna etmeye yardımcı oldu.
Henry, duyurunun ardından, "Futbolda yeni bir şey inşa etmek cesur ve özgün bir yaklaşım gerektirir" dedi. "Geçtiğimiz yıl boyunca, On ekibinin bu sürece getirdiği merakı ve detaylara gösterdiği özeni ilk elden gördüm. Oyuncuları dinlemek, neye ihtiyaç duyduklarını anlamak ve oyuna gerçekten katkı sağlayabilecek bir şey yaratmak istiyoruz. Sırada ne varsa onu şekillendirmenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."
Mbappe ile Henry, On'un mevcut ve eski sporculardan oluşan küçük ama son derece etkileyici kadrosuna katılan son büyük isimler oldu. 2019'da şirket, tenis ikonu Roger Federer'i Nike'tan ayrılmaya ikna edip kendileriyle bir ayakkabı anlaşması imzalatmayı ve hissedar yapmayı başarmıştı; altı kez Grand Slam kazanan Iga Swiatek ile Amerikalı Ben Shelton ise şu anda kortta On ayakkabıları giyiyor. Futbolda kadın tarafında ise 19 yaşındaki Barcelona ve İsviçre sansasyonu Sydney Schertenleib, markayla mevcut ortaklığını kramponlara da genişletecek.
"Mümkün olana meydan okuma"
Erkek futbolunda gerçek bir süperstarı dikkat çekici şekilde kadrosuna katan On, koşu ayakkabıları dünyasında başardığı gibi, şu anda önde gelen premium markalardan biri olduğu futbol kramponu alanında da sadece pazarı sarsan bir oyuncu olmanın ötesine geçmekte kararlı.
Mbappe'nin geçişiyle ilgili konuşan On'un kurucusu ve eş CEO'su David Allemann, "Futbolun aynı şeyin daha fazlasını yapan bir başka spor giyim markasına ihtiyacı yok" dedi. "Futbolun yeni fikirlere ve nelerin mümkün olduğuna dair bir meydan okumaya ihtiyacı var. Bir spora girdiğimizde, gerçek inovasyon ve çağdaş tasarım yoluyla geleceğin markası olmak istiyoruz.
"Hedefimiz, On'un yaklaşımını sahaya, kaldırımlara ve podyuma taşımak; elit performansı oyunu çevreleyen kültürle buluşturmak. Kylian ile birlikte, futbolun neye dönüşebileceğine dair hayal kurmak için mükemmel ortağa sahibiz."
Başarıyı garanti etmek mi?
Mbappe'yi kadrosuna kattıktan sonra On muhtemelen başarı şansı konusunda endişe duymayacaktır. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Mbappe'nin, şirket futbola açılırken ilk sporcusu olarak sürece dahil olması, pazarlama açısından ilk futbol ayakkabısının lansmanını kaçınılmaz olarak turbo hızına çıkaracaktır.
Küresel ölçekte güvenilirlik kazanmak iş planının kilit parçalarından biri olacak ve Mbappe'nin profili, kalibresi ve ağırlığı, bu meydan okuyan spor giyim markasına bunu fazlasıyla sağlayacaktır. Yakın gelecekte başkalarının da aynı yolu izlemesi ya da On'ın elinde başka ses getirecek hamleler bulunması pek de şaşırtıcı olmaz.
Bir başka ayakkabı uzmanı olan Skechers da bu küresel güvenilirliğe kefil olabilir. Rekor kıran İngiltere ve Bayern Münih forveti Harry Kane'in, Amerikan markasının futbola beklenmedik ilk girişini yaptığı 2023'te çığır açan ömür boyu anlaşmaya imza atması dünya genelinde kaşları kaldırmıştı. Ancak bu kumar fazlasıyla karşılığını verdi; o tarihten bu yana başka isimler de aynı yolu izledi ve Skechers, krampon pazarında oyunu bozan bir marka olarak kalıcı olmaya gelmiş gibi görünüyor.
Bazıları, futboldaki deneyim eksiklikleri göz önüne alındığında, bunu destekleyecek yeterli düzeyde bir ürün ortaya koymazlarsa Mbappe'yi kadrosuna katmanın On'a o anlık güvenilirliği sağlamayacağını savundu. Ancak hem koşu hem de tenis alanındaki girişimlerinin bu kadar kısa sürede yakaladığı başarı ve genel pazarlama stratejileri düşünüldüğünde, bunu başaramayacaklarına kesinlikle bahis oynamazsınız.
Sadece başlangıç
Şimdilik kramponun nasıl görüneceğine ya da adının ne olacağına dair çok az ayrıntı var, ancak The Athletic'e göre Mbappe, son dönemde gizlice bir prototiple antrenman yaptıktan sonra önümüzdeki haftalarda kariyerindeki ilk On çiftini giyerek sahaya çıkacak. Perakende satışa sunulması ise 2027'de gerçekleşecek. Ayrıca 27 Eylül'de çıkacak olan EA FC 27 video oyununda da yer alacaklar.
Görünüşe göre On'un 'LightSpray' teknolojisi, kramponun tasarımında temel unsur olacak. Marka, bunun "ayakkabı üretimine temelden farklı bir yaklaşım sağladığını" ve "geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerden daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlandığını" söylüyor. Ayrıca, herhangi bir ilk dönem sorunu yaşanması halinde çok hızlı değişiklik yapabilme kabiliyetine sahip olacakları da bildiriliyor.
Nike ile anlaşmasının sonuna gelirken Fransız yıldız, hafta sonundaki Madrid derbisinde tamamen beyaz bir Nike Mercurial çiftini giydi. Yeni bir döneme hazır olduğu açık.
Mbappe, değişimini duyurduğu açıklamada, "Başından beri beni On'a çeken şey, birlikte tamamen yeni bir şey inşa etme ve yarının oyununu şekillendirmeye yardımcı olma fırsatıydı" dedi. "Deneyimimi ve bakış açımı ortaya koyacağımız şeye taşımak, inovasyonla mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve her zaman futbolun neşesine sadık kalmak istiyorum.
"Ortak bir hayalimiz var ve bu daha sadece başlangıç."