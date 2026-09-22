Sansasyonel Kylian Mbappe anlaşması, yükselişe geçen rakip On'un patlamaya hazır olduğu anlamına geliyor; futbol kramponu dünyası sarsıcı bir değişime hazırlanıyor
Söylentiler doğru çıktı: Kylian Mbappe, Amerikan spor giyim devi Nike ile 20 yıllık ilişkisini sansasyonel biçimde sonlandırarak bunun yerine futbola krampon dünyasına ilk kez adım atan İsviçreli pazar bozucu On ile güçlerini birleştirdi.
Bu, On için sarsıcı büyüklükte bir hamle oldu; şirket, son derece rekabetçi bir pazarda başarısı şansını, dünyanın en iyi oyuncusu olmasa bile en iyilerinden biri olan ve devasa bir küresel profile sahip bir ismi kadrosuna katarak ciddi şekilde artırdı.
Mbappe bilinmeze doğru yelken açarken, bu anlaşma sektörün çehresini sonsuza kadar değiştirecek ve rakip On'u bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir krampon anlaşması olmaya aday görünüyor.
Piyasayı sarsanlar
On, yalnızca 16 yıl önce kurulmasından bu yana adeta meteorik bir yükseliş yaşadı ve patentli 'CloudTec' teknolojisi sayesinde pazarı sarsan bir koşu ayakkabısı uzmanı olarak adından söz ettirdi. Eylül 2026 itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 9 milyar dolar (£6,7 milyar) olarak hesaplanıyordu.
Ancak bu, şirketin son derece rekabetçi futbol kramponu üretimi dünyasındaki ilk adımı ve oldukça çarpıcı biçimde Mbappe, On'ın dünyanın en popüler sporuna açılımının küresel ölçekte tanınan yüzü haline geldi.
Fakat bu sıradan bir krampon anlaşması olmayacak; daha önce ortaya atılan iddiaları doğrulayan The Athletic'e göre, 10 yıllık anlaşma her iki taraf için de faydalı olacak çünkü Mbappe, hisse senetleri yoluyla On'da ortaklık payına sahip olacak. Ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun, şirketin genel ürün lansmanlarının yanında kendi imza futbol kramponlarından oluşan bir "alt markaya" sahip olacağı bildirildi. On'ın teklifini Nike'ın sunduğu yeni şartlardan ayıran unsurun da bu ortaklık payı olduğu öne sürüldü.
Real Madrid'in süperstarı, bundan sonra ürün stratejisi ve marka inşası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacak. Mbappe'nin yeni krampon tedarikçisi yaptığı açıklamada, oyuncunun "On'ın ürün ekipleriyle doğrudan çalışacağını, elit düzeydeki bakış açısını gelecekteki futbol ayakkabıları ve giyim ürünlerinin geliştirilmesi ile test süreçlerine entegre edeceğini" belirtirken, ayrıca şirketin küresel elçisi olacağını ve bunun da "iş birliğini futbolun ötesine, hareket, performans ve çağdaş tasarıma taşıyacağını" ifade etti.
Hücum oyuncusunun futbol dünyasındaki şöhreti göz önüne alındığında, On'ın ironik biçimde Nike'ın basketbol alanındaki Michael Jordan esintili Jordan Brand'inin sahip olduğu ağırlığın aynı düzeyine ulaşmayı hedeflemesi ihtimal dahilinde.
Birçok kişi, böylesine verimli bir ortaklığın ardından Mbappe'nin neden Nike'ı geride bırakacağını soracaktır. Ancak bariz finansal çekimin yanı sıra, işin içinde doğrudan yer alma, önemli ölçüde söz sahibi olma ve On'ın bugüne kadarki benzeri görülmemiş başarısının bir parçası olma fırsatının açıkça büyük çekicilik taşıdığı görülüyor. Günümüzün birçok sporcusu kendisini aynı zamanda girişimci olarak da görüyor ve Dior, Oakley ile EA Sports'u da içeren ticari ortaklık portföyü düşünüldüğünde Mbappe'nin de bundan farklı olmadığı açık.
Yıldızlar geçidinde
Şimdi, Mbappe'yi futbol tarafındaki yapılanması kelimenin tam anlamıyla henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen On'a çekmede tanıdık bir ismin kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Thierry Henry, şirketin futbol direktörü olarak resmen doğrulandı ve The Athletic'e göre Arsenal ve Fransa efsanesi, bu büyük ana hazırlık kapsamında 2025'ten bu yana gizlice On'un futbol direktörü olarak çalışırken vatandaşı olan Mbappe'yi de bu cesur adımı atmaya ikna etmeye yardımcı oldu.
Duyuruda Henry, "Futbolda yeni bir şey inşa etmek cesur ve özgün bir yaklaşım gerektiriyor" dedi. "Geçtiğimiz yıl boyunca On ekibinin bu sürece getirdiği merakı ve detaylara gösterdiği özeni ilk elden gördüm. Oyuncuları dinlemek, neye ihtiyaç duyduklarını anlamak ve oyuna gerçekten katkı sağlayabilecek bir şey yaratmak istiyoruz. Sırada ne varsa onu şekillendirmenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."
Mbappe ve Henry, On'un mevcut ve eski sporculardan oluşan küçük ama son derece etkileyici kadrosuna katılan son büyük isimler oldu. Şirket, 2019'da tenis ikonu Roger Federer'i Nike'tan ayrılmaya ikna edip kendileriyle bir ayakkabı anlaşması imzalamasını ve hissedar olmasını sağlamayı başarmıştı; altı Grand Slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek ile Amerikalı Ben Shelton da şu anda kortta On ayakkabıları giyiyor. Futbolda kadınlar tarafında ise 19 yaşındaki Barcelona ve İsviçreli sansasyon Sydney Schertenleib, markayla mevcut ortaklığını kramponları da kapsayacak şekilde genişletecek.
"Mümkün olanın sınırlarına meydan okuma"
Erkek futbolunun tartışmasız bir süperstarını dikkat çekici şekilde kadrosuna katan On, koşu ayakkabısı dünyasında başardığı gibi, burada da artık önde gelen bir premium marka konumuna gelirken, futbol kramponu alanında yalnızca pazarı sarsan bir marka olmanın ötesine geçmeye kararlı.
Mbappe'nin geçişiyle ilgili konuşan On'ın kurucusu ve eş CEO'su David Allemann, "Futbol, aynı şeyin daha fazlasını yapan bir başka spor giyim markasına ihtiyaç duymuyor" dedi. "Futbolun yeni fikirlere ve neyin mümkün olduğuna dair bir meydan okumaya ihtiyacı var. Bir spora girdiğimizde, gerçek inovasyon ve çağdaş tasarım yoluyla geleceğin markası olmak istiyoruz.
"Hedefimiz, On'ın yaklaşımını sahaya, kaldırımlara ve podyuma taşımak; elit performansı oyunu çevreleyen kültürle buluşturmak. Kylian ile birlikte, futbolun neye dönüşebileceğini hayal etmek için mükemmel ortağa sahibiz."
Başarıyı garanti ediyor mu?
Mbappe'yi kadrosuna kattıktan sonra On'un başarı şansı konusunda muhtemelen endişelenmesine gerek yok. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Mbappe'nin, futbola açılırken markanın ilk sporcusu olarak projeye dahil olması, pazarlama açısından ilk futbol kramponlarının lansmanını kaçınılmaz olarak turbo etkisiyle hızlandıracaktır.
Küresel ölçekte güvenilirlik kazanmak, iş planının kilit bir parçası olacak ve Mbappe'nin profili, kalibresi ve ağırlığı, meydan okuyan bu spor giyim markasına bunu fazlasıyla sağlayacak. Yakın gelecekte başkalarının da aynı yolu izlemesi ya da On'un elinde başka sansasyonel hamleler bulunması pek şaşırtıcı olmaz.
Bir başka ayakkabı uzmanı olan Skechers da bu küresel güvenilirliğe kefil olabilir. Rekorlar kıran İngiltere ve Bayern Münih golcüsü Harry Kane'in, şirketin 2023'te beklenmedik şekilde futbola ilk adımını atmasıyla birlikte Amerikan markasıyla çığır açan ömür boyu bir anlaşma imzalaması dünya çapında şaşkınlık yaratmıştı. Ancak bu risk fazlasıyla karşılığını verdi; o tarihten bu yana başka isimler de aynı yolu izledi ve Skechers, görünüşe göre krampon pazarında oyunu bozan bir aktör olarak kalıcı olmaya geldi.
Bazıları, futboldaki deneyim eksikliği göz önüne alındığında, bunu destekleyecek yeterince iyi bir ürün ortaya koyamazlarsa Mbappe'yi kadroya katmanın On'a o anlık güvenilirliği sağlamayacağını savundu. Ancak hem koşu hem de tenis alanındaki atılımlarında bu kadar kısa sürede yakaladıkları başarı ve genel pazarlama stratejileri düşünüldüğünde, bunu başaramayacaklarına kesinlikle iddiaya girmezsiniz.
Sadece başlangıç
Şimdilik kramponun nasıl görüneceğine ya da adının ne olacağına dair çok az detay var, ancak The Athletic'e göre Mbappe, kısa süre önce gizlice bir prototiple antrenman yaptıktan sonra önümüzdeki haftalarda kariyerinde ilk kez bir On kramponla sahaya çıkacak. Perakende satışa sunulması ise 2027'de gerçekleşecek. Ayrıca krampon, 27 Eylül'de çıkacak olan EA FC 27 video oyununda da yer alacak.
Görünüşe göre On'un 'LightSpray' teknolojisi krampon tasarımının temel unsurlarından biri olacak. Marka, bu teknolojinin "ayakkabı üretimine temelden farklı bir yaklaşım sağladığını" ve "geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerden daha iyi performans göstermesi için tasarlandığını" söylüyor. Ayrıca herhangi bir ilk dönem sorunu yaşanması halinde çok hızlı değişiklik yapabilme kabiliyetine sahip olacakları da bildirildi.
Dikkat çekici şekilde, Nike ile anlaşmasının sonuna yaklaşırken Fransız yıldız hafta sonundaki Madrid derbisinde tamamen beyaz bir Nike Mercurial giydi. Yeni bir döneme hazır olduğu açık.
"En başından beri beni On'a çeken şey, birlikte tamamen yeni bir şey inşa etme ve yarının oyununu şekillendirmeye yardımcı olma fırsatıydı" diyen Mbappe, değişimini duyurduğu açıklamada şöyle konuştu: "Kendi deneyimimi ve bakış açımı ortaya çıkaracağımız şeye taşımak, inovasyonla mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve her zaman futbolun neşesine sadık kalmak istiyorum.
"Ortak bir hayalimiz var ve bu daha sadece başlangıç."