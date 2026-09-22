On, yalnızca 16 yıl önce kurulmasından bu yana adeta meteorik bir yükseliş yaşadı ve patentli 'CloudTec' teknolojisi sayesinde pazarı sarsan bir koşu ayakkabısı uzmanı olarak adından söz ettirdi. Eylül 2026 itibarıyla şirketin değeri yaklaşık 9 milyar dolar (£6,7 milyar) olarak hesaplanıyordu.

Ancak bu, şirketin son derece rekabetçi futbol kramponu üretimi dünyasındaki ilk adımı ve oldukça çarpıcı biçimde Mbappe, On'ın dünyanın en popüler sporuna açılımının küresel ölçekte tanınan yüzü haline geldi.

Fakat bu sıradan bir krampon anlaşması olmayacak; daha önce ortaya atılan iddiaları doğrulayan The Athletic'e göre, 10 yıllık anlaşma her iki taraf için de faydalı olacak çünkü Mbappe, hisse senetleri yoluyla On'da ortaklık payına sahip olacak. Ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun, şirketin genel ürün lansmanlarının yanında kendi imza futbol kramponlarından oluşan bir "alt markaya" sahip olacağı bildirildi. On'ın teklifini Nike'ın sunduğu yeni şartlardan ayıran unsurun da bu ortaklık payı olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'in süperstarı, bundan sonra ürün stratejisi ve marka inşası üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacak. Mbappe'nin yeni krampon tedarikçisi yaptığı açıklamada, oyuncunun "On'ın ürün ekipleriyle doğrudan çalışacağını, elit düzeydeki bakış açısını gelecekteki futbol ayakkabıları ve giyim ürünlerinin geliştirilmesi ile test süreçlerine entegre edeceğini" belirtirken, ayrıca şirketin küresel elçisi olacağını ve bunun da "iş birliğini futbolun ötesine, hareket, performans ve çağdaş tasarıma taşıyacağını" ifade etti.

Hücum oyuncusunun futbol dünyasındaki şöhreti göz önüne alındığında, On'ın ironik biçimde Nike'ın basketbol alanındaki Michael Jordan esintili Jordan Brand'inin sahip olduğu ağırlığın aynı düzeyine ulaşmayı hedeflemesi ihtimal dahilinde.

Birçok kişi, böylesine verimli bir ortaklığın ardından Mbappe'nin neden Nike'ı geride bırakacağını soracaktır. Ancak bariz finansal çekimin yanı sıra, işin içinde doğrudan yer alma, önemli ölçüde söz sahibi olma ve On'ın bugüne kadarki benzeri görülmemiş başarısının bir parçası olma fırsatının açıkça büyük çekicilik taşıdığı görülüyor. Günümüzün birçok sporcusu kendisini aynı zamanda girişimci olarak da görüyor ve Dior, Oakley ile EA Sports'u da içeren ticari ortaklık portföyü düşünüldüğünde Mbappe'nin de bundan farklı olmadığı açık.