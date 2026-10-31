Samuele Inacio, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac soyunma odasına girdiğinde çoktan ağlamaya başlamıştı. Bundesliga'nın açılış maçında Hamburg karşısında alınan galibiyete rağmen 18 yaşındaki İtalyan yetenek teselli edilemiyordu.

Maçın bitimine 15 dakika kala takımı iki farklı öndeyken Kovac, Inacio'yu yaz transfer döneminde kadroya katılan Karetsas'ın yerine oyuna aldı. Üç dakika sonra Inacio kırmızı kart gördü: Zamanlamasını ayarlayamadığı kayarak müdahalede kramponunun tabanı rakibi Gronbaek'in bileğine temas etti ve hakem hemen kırmızı kartını çıkardı.

Birçok kişinin tecrübesizliğe bağladığı, yıkıcı bir andı. Ancak Inacio durumu daha da kötüleştirdi: Kameralar kendisine çevrilmişken bir su şişesi alıp tünelin sonundaki Dortmund armasına fırlattı. Hedefi tutturamayınca şişeyi yerden alıp yeniden denedi.

Son düdüğün ardından Lothar Matthäus genç oyuncuyu eleştirdi, ancak Dortmund kaptanı Walter Anton, Sky canlı yayınında onu savundu. Kovac da kırmızı kartı heyecana bağlayarak Inacio'yu korudu. Onu cezalandırmak yerine birkaç gün sonra Almanya Kupası'nda beşinci lig ekibi HEBC karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Inacio'nun 5-0'lık galibiyette kısa aralıklarla attığı iki gol, teknik direktörünün ona duyduğu güveni doğruladı.

Bu performans, Inacio'nun Bundesliga'daki iki maçlık cezasını tamamladıktan sonra A takımla oynamaya devam edeceğini düşündürmüştü, ancak öyle olmadı. Samuele, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e kaybedilen maçta sönük geçirdiği bir saat dışında yedek kulübesinde kaldı ve yalnızca rezerv takımla oynadı.

Bu durum, geçen sezonun sonunda bıraktığı çok iyi izlenimle belirgin bir tezat oluşturuyordu. U19 takımında parladıktan sonra Bundesliga'da forma giydiği yedi maçın dördüne ilk 11'de başlayan futbolcu bir ailenin çocuğu Inacio, Kovac'ın pres anlayışına iyi uyum sağlıyor gibi görünüyordu ve Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na çağrılmıştı.

GOAL bu nedenle uzun süredir İtalyan futbolunun en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülen Inacio'nun potansiyelini ve mevcut durumunu inceliyor.