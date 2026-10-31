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Samuele Inacio'nun Borussia Dortmund'daki serüveni nasıl gidiyor: İlk maçı, oyundan atılması ve yaşadığı zorluklar

Geçen sezonu çok iyi tamamlayan 18 yaşındaki eski Atalantalı on numara, şu sıralar zorlu bir dönemden geçiyor. Ancak Almanya'da parlamak için gereken tüm potansiyele sahip.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Samuele Inacio, Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac soyunma odasına girdiğinde çoktan ağlamaya başlamıştı. Bundesliga'nın açılış maçında Hamburg karşısında alınan galibiyete rağmen 18 yaşındaki İtalyan yetenek teselli edilemiyordu.

    Maçın bitimine 15 dakika kala takımı iki farklı öndeyken Kovac, Inacio'yu yaz transfer döneminde kadroya katılan Karetsas'ın yerine oyuna aldı. Üç dakika sonra Inacio kırmızı kart gördü: Zamanlamasını ayarlayamadığı kayarak müdahalede kramponunun tabanı rakibi Gronbaek'in bileğine temas etti ve hakem hemen kırmızı kartını çıkardı.

    Birçok kişinin tecrübesizliğe bağladığı, yıkıcı bir andı. Ancak Inacio durumu daha da kötüleştirdi: Kameralar kendisine çevrilmişken bir su şişesi alıp tünelin sonundaki Dortmund armasına fırlattı. Hedefi tutturamayınca şişeyi yerden alıp yeniden denedi.

    Son düdüğün ardından Lothar Matthäus genç oyuncuyu eleştirdi, ancak Dortmund kaptanı Walter Anton, Sky canlı yayınında onu savundu. Kovac da kırmızı kartı heyecana bağlayarak Inacio'yu korudu. Onu cezalandırmak yerine birkaç gün sonra Almanya Kupası'nda beşinci lig ekibi HEBC karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Inacio'nun 5-0'lık galibiyette kısa aralıklarla attığı iki gol, teknik direktörünün ona duyduğu güveni doğruladı.

    Bu performans, Inacio'nun Bundesliga'daki iki maçlık cezasını tamamladıktan sonra A takımla oynamaya devam edeceğini düşündürmüştü, ancak öyle olmadı. Samuele, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e kaybedilen maçta sönük geçirdiği bir saat dışında yedek kulübesinde kaldı ve yalnızca rezerv takımla oynadı.

    Bu durum, geçen sezonun sonunda bıraktığı çok iyi izlenimle belirgin bir tezat oluşturuyordu. U19 takımında parladıktan sonra Bundesliga'da forma giydiği yedi maçın dördüne ilk 11'de başlayan futbolcu bir ailenin çocuğu Inacio, Kovac'ın pres anlayışına iyi uyum sağlıyor gibi görünüyordu ve Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na çağrılmıştı.

    GOAL bu nedenle uzun süredir İtalyan futbolunun en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülen Inacio'nun potansiyelini ve mevcut durumunu inceliyor.

  • Her şey nasıl başladı

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Bergamo'da doğan Inacio, Dortmund kendisini transfer olmaya ikna edene kadar Atalanta'da babasının ve amcasının izinden gitti.

    Atalanta ve Napoli’nin eski futbolcusu, Pià adıyla tanınan João Batista Inácio’nun oğlu Samuele, futbola Bergamo’da, amcası Joelson’un çalıştırdığı Mapello altyapısında başladı. Joelson da Atalanta’nın yanı sıra Albinoleffe, Reggina ve birçok başka İtalyan takımında forma giymiş eski bir forvetti.

    Aile geleneğini sürdüren Inacio, Atalanta altyapısına katıldı. Burada gollerini art arda sıralarken hem bireysel hem de takım olarak kupalar kazandı. Henüz 15 yaşındayken kulüplerin ve 17 yaş altı ekiplerinin dikkatini çekiyordu. Liverpool, Bayern Münih ve PSG de onu takip ediyordu.

    Dortmund, 2024’te Inacio’yu İtalya’dan kadrosuna kattı. Atalanta buna öfkeyle tepki göstererek Alman kulübünü en değerli genç yeteneklerinden birini elinden almakla suçladı. Başkan Antonio Percassi, transferden 18 ay sonra, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi play-off’larında tartışmayı yeniden alevlendirdi.

    "Saygısızlık yapıldı. Bu çapta bir kulübün meseleyi çözmek istememesi üzücü" dedi. Kulübün CEO’su olan oğlu Luca ise şunları ekledi: "Dortmund öylece gelip Atalanta altyapısından oyuncu çalamaz. Bu, kapanmamış bir yara."

    Öfkeli Percassi ailesi, Alman kulübünün yöneticileriyle düzenlenecek gala yemeğini boykot etti. Luca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, kapanmamış bir yara. Samuele burada büyüdü ve şeffaf olmayan bir şekilde elimizden alındı; bu yüzden FIFA’yı sürece dahil ettik ve haklı olduğumuza inanıyoruz."

    Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken ise şaşkınlıkla karşılık verdi: Alman kulübü, ebeveynlerinin onayı sayesinde FIFA’nın reşit olmayan oyuncuların transferine ilişkin kısıtlamalarını aşmıştı.

    "Bu, reşit olmayan bir oyuncunun transferiydi. Kurallar açık. Her şeyin belgelenmesi gerekiyor. Biz de bunu büyük bir titizlikle yaptık. FIFA, her şeyin kurallara uygun olduğunu doğruladı" diyen Ricken, Ruhr Nachrichten’e şu açıklamayı yaptı: "Samuele de bir buçuk yıldır bizimle oynuyor. Bu tartışmanın şimdi gündeme gelmesi bizi bu yüzden çok şaşırtıyor. Kulüp yöneticileriyle bir akşam yemeğinin gerçekleşmemesi daha önce hiç başımıza gelmemişti."

    Yaşanan tartışmalara rağmen 16 yaşındaki on numara, Dortmund’un 19 yaş altı takımında hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak kısa sürede ilk 11’de yer edindi. Inacio, 2025 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası’nda gol kralı olduktan sonra kulübü tarafından ABD’deki Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna alındı. Real Madrid’e karşı çeyrek finalde elenene kadar yedek kulübesinde kaldı ancak kadroda yer alması Kovac’ın ona duyduğu güveni gösterdi.

    Yazın yaşadığı bu deneyimin ardından İtalyan oyuncu, heyecanını 19 yaş altı takımında daha da fazla gol attığı performanslara taşıdı. Kasım ayındaki 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda da gol kralı olurken İtalya turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

  • Büyük fırsat

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio, Dortmund formasıyla ilk maçına Bayern karşısında çıktı ve 2025/26 sezonunun sonlarına doğru dikkat çekti.

    Atalanta'ya karşı Şampiyonlar Ligi maçında oynamamasına rağmen dikkatleri üzerine çekmesinden birkaç gün sonra Inacio, Alman futbolundaki ilk maçına çıktı. Kovac, Bayern karşısında 2-1 geride olan Dortmund'a son 15 dakikada beraberliği getirmesi için onu Beier'in yerine oyuna aldı.

    Dortmund'un ölçülü presine uygun biçimde pozisyon alan Samuele, pas yollarını kapattı. Oyuna girdikten bir dakika sonra Musiala ile Olise arasındaki duvar pasını kesti, ardından sol kanattan ileri atıldı ve bir ikili mücadelede yere düştü. Kısa süre sonra Dortmund beraberliği yakaladı. Bayern maçı 3-2 kazansa da Inacio'nun ilk maçı parlak geçti.

    "Harika bir an, hayatımın en güzel anı. Zor olmadı çünkü teknik direktör ve ekibi bana güveniyor." diyen Inacio, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yedek kulübesindeydim. Kovac bana, 'Samu, hazır ol!' dedi. Birkaç saniye içinde üstümü değiştirip hazır hâle geldim."

    Kovac ise şunları söyledi: "İlk maçından memnunum. Bayern'e karşı, hiç de fena değil! Çok iyi bir futbolcu. Formda kalırsa parlak bir kariyeri olacak. 17 yaşında olmasına rağmen şimdiden bir şampiyonun niteliklerine sahip. Bu kulübün, İtalyan futbolunun ve İtalya Milli Takımı'nın geleceği. Hızla gelişiyor; büyük bir yüreği ve tekniği var. İtalyanlar ona 'fantasista' diyor: 10 numara ya da 8 numara olarak, 17 yaşında başkalarının 30 yaşında fark etmediği şeyleri görüyor."

    İki maç daha yedek kulübesinde bekledikten sonra Inacio, Borussia Dortmund'un ikinci sırada tamamladığı Bundesliga sezonunun son dört maçında ilk 11'de yer aldı. Freiburg karşısında ilk kez ilk 11'de başladığı maçta uzun bir pası kontrol edip ilerledi ve topu Brandt'a aktardı. Brandt'ın ortasında Guirassy, boş kaleye golü attı. Bir saati biraz geçtikten sonra ise Beier'in pasıyla buluşan Inacio'nun ayak içi vuruşunu kaleci çıkardı.

    Yaklaşık iki hafta sonra Eintracht Frankfurt karşısında yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Ancak ikinci yarıda bunu telafi etti: Sol tarafta topu kazandı, savunmayı geçti ve yere düşürülmesinin ardından Beier'in ortasında topu yakın mesafeden ağlara göndererek 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı.

  • Nasıl gidiyor?

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Sezonun Bundesliga'daki ilk maçında sahaya çıktıktan yalnızca üç dakika sonra gördüğü kırmızı kart, Inacio'nun gidişatını sekteye uğrattı.

    Geçen sezonun sonundaki müthiş performansının ardından Inacio heyecanlıydı. Ancak bu sezonun başında ayakları yeniden yere bastı.

    Bayern'e karşı kaybedilen Süper Kupa maçına ilk 11'de başlayan Bergamolu oyuncu, Bundesliga'nın açılış maçında yedek kulübesinde kaldı. Kovac, yeni transferler Konstantelias ve Karetsas'ı tercih etti. İlkinden gelen bir gol ve ikincisinden gelen bir asistin ardından teknik direktör, 74. dakikada Karetsas'ın yerine Inacio'yu oyuna aldı.

    Ancak Guirassy'nin zayıf pasının ardından Gronbaek'le girdiği mücadelede Inacio, müdahalesine geç kaldı ve kramponlarının tabanı havadayken kayarak rakibine girdi. Hakem VAR'ı bile beklemedi: Inacio, sahada yalnızca üç dakika kaldıktan sonra kırmızı kart gördü.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından, tünelden çıkarken bir şişeyi Dortmund armasına doğru iki kez fırlattığını gösteren görüntülerle gündeme geldi.

    "Bu daha da kötü", yorumunu yaptı Matthäus canlı yayında. Kaptan Anton ise şöyle konuştu: "Kötü bir görüntü ama bunlar açığa çıkan duygular. Gülümseyip giden bir oyuncudansa öfkeli bir oyuncuyu tercih ederim. Genç, çok istekli ve bu durum onun için sinir bozucu. Çok yetenekli ama o kırmızı kart üzücüydü."

    Kovac da anlayış gösterdi ve soyunma odasındaki tepkisini şöyle anlattı: "Bitiş düdüğünden sonra onu soyunma odasında ağlarken gördüm. Nasıl hissettiğini tahmin edebilirsiniz. Bundesliga'daki ilk kırmızı kartını bu statta gördü ve takıma da yardımcı olamadı. Bu deneyimden ders çıkarmalı. Müdahaleye geç kaldı ama ondan istediğimiz şey de bu: Yüreğini ortaya koyuyor."

    Bundesliga'da iki maç cezalı duruma düşen Inacio, HEBC karşısında kendini affettirme fırsatını hemen buldu. Ağırlıklı olarak sağda görev aldığı 5-0 kazanılan maçta, bir savunmacıyı vücuduyla uzak tutup çalımla geçtikten sonra Ryerson'a pas vererek Dortmund'un ikinci golünde pay sahibi oldu. Ryerson'ın asistiyle Svensson golü attı. Beş dakika sonra Sabitzer'in asistinde topu ağlara yönlendirdi, ilk yarının son anlarında ise topu kontrol edip alt köşeye gönderdi.

    O zamandan beri yalnızca bir kez oynayan Inacio, Bodo/Glimt karşısında hayal kırıklığı yarattı: İkili mücadelelerde etkili olamadı ve Norveç ekibi 1-0 kazandı.

    Konstantelias ve Karetsas'ın sakatlıklarına rağmen Kovac, Guirassy'yi desteklemek için farklı bir diziliş ve başka çözümler kullandı.

  • Başlıca güçlü yönler

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    Inacio'nun yeteneği tartışılmaz ve Dortmund, onun futbol dünyasında başarılı olabileceğine inanıyor gibi görünüyor.

    Inacio, çalım becerisi, oyun görüşü ve topsuz hareketliliğiyle öne çıkan doğal bir ofansif orta saha oyuncusu. İdolleri Neymar ve Cristiano Ronaldo olsa da kendisini daha çok Rodrygo'ya benzetiyor.

    Sahada ikinci forvet, 10 numara ve sol kanatta oynadı; şut için alan yaratmak üzere içeri kat etti.

    "Samu takıma çok şey katıyor: Sahada zeki, topa hâkim ve kombinasyon oyununda başarılı" diyen Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, Inacio'nun sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzatmasının ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca çok iyi bir alan sezgisine sahip; bu da onu gol bölgesinde tehlikeli kılıyor. Bu özellikleri, çalışkanlığı ve gelişme isteğiyle birleşince onu çok iyi bir oyuncu yapıyor. Şimdiden kayda değer ilerleme kaydetti ve önünde hâlâ büyük hedefler var."

    Kovac da onun çalışma azmini birçok kez övdü: "Antrenmandaki çalışması, özverisi, tutkusu ve yoğunluğu beni etkiliyor. Yetenekli gençlerden tam olarak bunu istiyorum. Yaptıklarını içselleştirirse bunun karşılığını alacaktır. Bir teknik direktör olarak fazlasına ihtiyacım yok. Gerçekten önemsediğini görmem yeterli. Önemsiyorsa beni hemen kazanır."

  • Gelişime açık yönler

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    Inacio'nun DFB-Pokal'da attığı iki golün ardından yalnızca bir kez forma giymesi, endişeleri daha da artırdı.

    Kırmızı kart ve Inacio'nun duygusal çöküşü, olgunluğu hakkında soru işaretleri yarattı. Ancak teknik direktörü ve takım arkadaşları onu savundu. Kovac'ın o günden bu yana ona fazla forma şansı vermemesi, ilk 11'de yer almak için rekabet edebilecek duruma gelmesi adına zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

    18 yaşındaki Samuele'nin profesyonel futbolun fiziksel gerekliliklerine hâlâ uyum sağlaması gerekiyor. Bodo/Glimt karşısında yaşadığı zorluklar da gelişimini yavaşlattı. Norveç'te topsuz oyunda iyi hareket etse de maçın kontrolünü kaybetti ve ev sahibi takıma pres yapamadı.

  • İtalya Millî Takımı

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Brezilya'nın vatandaşlığını değiştirmesi yönündeki tekliflerini geri çevirdikten sonra Inacio, ilk maçına da çıktığı İtalya ile Dünya Kupası'na katılmanın hayalini kuruyor.

    Inacio, HEBC karşısında attığı iki golün ardından zorlu bir dönem geçirdi ancak her şey kötü gitmiyor. Brezilya Futbol Federasyonu, babasının ve idolü Neymar'ın doğduğu Güney Amerika ülkesi için oynamasını teklif etti. Ancak Inacio, kariyerini İtalya ile sürdürmek istiyor.

    "Onun hayali İtalya ile Dünya Kupası'nı kazanmak - dedi babası Tuttosport'a - Kim bilir, belki dört ya da sekiz yıl sonra? Bunun için yaşıyor. Ne yazık ki İtalya'yı Dünya Kupası finallerinde oynarken hiç görmedi. Bu da bizi çok üzüyor… Kendini yüzde 100 İtalyan hissediyor. Gerçek bir İtalyan. Üstelik İngilizceyi Portekizceden daha iyi konuşuyor! Samu yalnızca İtalya'yı düşünüyor."

    Samuele, haziran ayında Lüksemburg ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girerek İtalya millî takımındaki ilk maçına çıktı. Ardından Yunanistan karşısında yedek kulübesinde kaldı ve bu sezonun ilk millî maç arasında forma giymedi.

    "İtalya formasıyla ilk maçıma çıkmak inanılmaz bir duygu, çocukluğumdan beri hayalimdi", dedi Inacio, Sport Bild'e.

  • Gelecek

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Dünya Kupası'nda İtalya'yı yönetme hayalini gerçekleştirmek için Inacio'nun önce Almanya'da itibarını yeniden kazanması gerekiyor.

    İtalya'nın yeni neslinin hücum hattında değişmez bir isim olabilmek için Inacio'nun önce Kovac yönetiminde ilk 11'deki yerini geri kazanması gerekiyor. Son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen teknik direktörün övgüleri ve kendisine düzenli olarak verdiği geri bildirimler, Alman kulübünün sabırlı davranacağını düşündürüyor.

    "BVB'de kalmak ve kulübün önemli bir parçası olmak istiyorum. Hem saha içinde hem de dışında gelişmeye devam etmem için en iyi yer burası - Inacio yaz aylarında böyle demişti - Kovac bana nerelerde gelişmem gerektiğini sık sık anlattı; örneğin top bende değilken nasıl davranmam gerektiğini. Niko, kendimin en iyi hâlini gösterebilmemi sağladı."

    Ricken'in onun yeteneğine ilişkin pek şüphesi yok: "Kayda değer ilerleme kaydetti. Potansiyelini biliyoruz: En üst düzeye hızla uyum sağladı, becerileri ve tutumuyla dikkat çekiyor."

    Şimdi Inacio'nun gelişimini sürdürüp takımdaki yerini geri kazanması gerekiyor. Mancini'nin yakın takibi de devam ediyor.