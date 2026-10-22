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UCL Rondo 1-1GOAL

Şampiyonlar Ligi Rondo: Sakatlık krizinin ardından PSG zor durumda mı? Michael Carrick’in Manchester United’dan ayrılma zamanı geldi mi? Real Madrid de şampiyonluk adayı mı?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan kritik maçlarla birlikte turnuvadaki güç dengesi köklü biçimde değişmiş olabilir.

Thomas Hindle ve Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Tablo netleşiyor. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının artıları, futbol var oldukça tartışılabilir ve tartışılacak da. Çok fazla maç var. Avrupa'nın devleri arasındaki büyük karşılaşmalar zorlama biçimde düzenleniyor ve aslında pek de fazla anlam taşımıyor. Yeni format eskisinden daha iyi değil.

    Bunların hepsi farklı ölçülerde doğru. Ama üç maçın ardından kimin iyi, kimin kötü olduğuna dair bir fikrimiz oluştu. PSG, turnuvanın favorisi olarak görülüyordu. Ancak hücumdaki iki önemli oyuncusunu sakatlığa kurban verdikten sonra bu konumu artık sorgulanmalı. Real Madrid maç kazanıyor ama pek azında özellikle ikna edici görünüyor. Peki ya önüne geçilmesi zor bir güç olan, ancak birkaç ay içinde bu turnuvaya katılmasına bile izin verilmeyebilecek Man City hakkında ne düşünmeli?

    Tüm bunlar ilgi çekici ve iyi haber şu ki önümüzde daha pek çok maç var. GOAL yazarları, The Rondo'nun bir başka bölümünde neler yaşandığını, şu anda neler olduğunu ve sırada nelerin bulunduğunu değerlendiriyor.

  • Michael Carrick'in gitme vakti geldi mi?

    Michael Carrick
    (C)Getty Images

    Como'ya yenilginin ardından Carrick'in ayrılması yönünde çağrılar yapıldı

    Tom Hindle: Hayır, en azından Manchester United’ın bundan sonra ne yapacağı belli olmadığı için. Akla gelen tek bir yanıt var: Antonio Conte. Conte’yi ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama genelde gelir, bir şeyler kazanır, her yerde düşman edinir ve ardından kulübü tam bir enkaza çevirip ayrılır. United’ı uzun vadede daha kötü bir duruma mı düşürmek istiyorsunuz? Formül bu. Hayır, buradaki sorunlar daha derin. United’ın tepeden tırnağa yeniden yapılanması gerekiyor. Kadro (büyük ölçüde) fazla yaşlı. Kulübün yapısı darmadağın. Herkes kötü oldukları gerekçesiyle kulüp sahiplerini eleştirmeyi seviyor ama (sözde kötü) sahiplerin sağladığı bol miktardaki parayı harcayan, karar alma konumundaki kişilere ne demeli?

    Ryan Tolmich: Muhtemelen, ama bu işlerin daha iyiye gideceği anlamına gelmiyor. Ortam bu kadar zehirli hâle gelmişken üst düzey bir teknik direktörün bu görevi neden isteyerek kabul edeceğini anlamak zor. Ruben Amorim gibi teknik direktörlere başladıkları işi tamamlamaları için yeterince zaman verilmiyor. Carrick gibi teknik direktörlere ise daha geçen sezon beklentilerin üzerine çıkmış olsalar bile hızla sırt çevriliyor. Her şey karmakarışık, ancak Carrick de Manchester United’ı bu durumdan çıkaracak teknik direktör gibi görünmüyor. Bu da muhtemelen onun, bu karmaşanın kurbanı olan son teknik direktör olacağı anlamına geliyor.

    Alex Labidou: Bu görüş pek rağbet görmeyebilir ama yanıtım hayır. Evet, Carrick kendini bir anda zor bir durumun içinde buldu ve zaman zaman bu görevin kendisine ağır geldiği görülüyor. Ama şu senaryo tanıdık geliyorsa söyleyin: United’da göreve başka bir teknik direktör gelir, zorlanır ve kökleri çok daha derinde olan sorunların yüzü hâline gelir.

    David Moyes’ten Jose Mourinho’ya, oradan Ruben Amorim’e kadar hiçbir teknik direktör United’daki zehirli ortamdan kurtulamadı. Bu kulüpteki çürüme, Old Trafford’daki kötüye gidişin çok ötesine uzanıyor.

    Bir de göz ardı edilen bir etken var. Özellikle Manchester City’nin mali davası ligin üzerinde bir gölge gibi dururken Premier League bunu duymak istemeyebilir ama ligin en büyük markası olan United, komşusunun yükselişinin psikolojik etkilerini hiç atlatamamış gibi görünüyor. Yakınlık, bitmek bilmeyen başarılar ve sürekli yapılan karşılaştırmaların hepsi, United’ın başa çıkamadığı bir baskı yarattı.

    United pek çok hatayı kendi yaptı ama City akıllarından çıkmıyor. Bu psikolojik etkinin zayıflaması için çok büyük bir puan silme cezası gerekebilir. Bir teknik direktörü daha görevden almanın bunu sağlayacağına ikna olmuş değilim.

  • Kvicha Kvaratskhelia'nın diz sakatlığı PSG'nin Şampiyonlar Ligi umutları açısından ne kadar ciddi?

    흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)
    Getty Images

    PSG birkaç yıldır sakatlık sorunu yaşamıyordu ancak en iyi oyuncularından birini kaybettikten sonra buna uyum sağlamak zorunda kalacak.

    TH: Burada biraz kozmik adalet mi var? Kvaratskhelia gerçekten harika bir futbolcu. Dünya Kupası’nda oynasaydı Ballon d’Or için çok güçlü bir aday olduğu savunulabilirdi. Diz sakatlıkları korkunçtur ve kimsenin başına gelmesi istenmemeli. Yine de PSG, en iyi oyuncularını lig maçlarında yedek bırakıp ardından Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanırken bunun bedelini pek ödememiş gibi görünüyor. Şimdi Luis Enrique, diğer bütün büyük kulüp teknik direktörleriyle aynı gerçekle yüzleşmek zorunda: Yıldız oyuncularınızı korumanız ve onları bir sezonda 2.500 dakikadan fazla oynatmanız gerekiyor. Bu ciddi bir sınav olacak.

    RT: Durum oldukça kötü. Dünyada onun seviyesinde az oyuncu var ve PSG’nin kadrosundaki bütün o bariz yeteneğe rağmen yerini doldurmak zor. Sakatlığı ile Bradley Barcola’nın ayrılığı bir araya gelince kanatlardaki yapı değişti. Takımda hücum gücü hâlâ fazlasıyla mevcut, ancak PSG artık farklı görünecek. Dembele-Doué-Torres üçlüsü Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir mi? Elbette, ama Kvaratskhelia’nın sakatlanmasından öncesine göre çok daha zor olacak.

    AL: Çok ağır bir darbe. PSG’yi yolundan çıkarabilecek bir şey varsa o da sakatlıklardır. Sakatlanan yalnızca Kvaratskhelia olsaydı durum farklı olurdu. Ama Ousmane Dembele ve Marquinhos da var. Kvaratskhelia, Dembele gibi Ballon d’Or kalitesinde bir oyuncu. Özellikle diğer kilit oyuncular da sahalardan uzak kalırken böyle bir oyuncunun yerini kolayca dolduramazsınız.

    PSG’nin kadro derinliği ve açık konuşalım, parası, bir Ligue 1 şampiyonluğu daha kazanmasına yardımcı olmalı. Ancak bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha kazanmak fazla zor olabilir.

  • Real Madrid, Leipzig galibiyetinin ardından sorunları çözmeye mi başlıyor?

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Madrid, çarşamba akşamı RB Leipzig'i adeta ezdi. Peki bu, bir toparlanmanın habercisi olacak mı?

    TH: Bu, Madrid'e özgü bir yalancı bahar gibi hissettiriyor. Elbette iyi bir rakibi 4-1 yenmenin yanlış bir yanı yok. Madrid çok iyi futbol oynadı. Yan Diomande gerçekten harika bir gol attı. Ama Madrid her yıl birkaç kez böyle Galactico tarzı galibiyetler alıyor: Dünya çapında oyuncular hünerlerini sergiliyor ve takım üç puanla ayrılıyor. Peki oyun yapısı açısından gerçekten daha iyi mi? Hayır. Keşke bu hafta sonu bunu sınayacak bir maç olsaydı...

    RT: Bu bir başlangıç, ama devamının gelmesi gerekiyor. Madrid'in gerçekten bir şampiyonluk adayı olduğunu göstermesi için birkaç hafta boyunca sorun ve kaos yaşamadan üst üste galibiyetler alması lazım. Yine de bu genellikle sonbaharda değil, ilkbaharda oluyor. Bu turnuvayı bu kadar sık kazanmasının nedeni de bu. Dolayısıyla Madrid'i şimdiden favori ilan edemezsiniz, ama göz ardı etmek de hata olur.

    AL: Henüz değil, ama en hafif tabirle umut verici bir galibiyetti. Bir de giderek önem kazanan daha büyük bir soru var. Fransa taraftarları, gözlerinizi başka yöne çevirin: Neymar, PSG'nin kendi kulübü olmasını beklerken Kylian Mbappe'nin onun önüne geçtiği gibi, Diomande de Mbappe'nin önüne geçmeye mi başlıyor?

    Son dönemdeki performanslarına bakılırsa, bu en azından tartışmaya değer bir soru.

  • Hangi İngiliz takımı kazanmaya en yakın?

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Manchester City, kulüp çevresinde yaşanan saha dışı çalkantılara rağmen tüm kulvarlarda formunu buldu

    TH: Şu anda gerçekten korkutucu görünen Manchester City. Haziran geldiğinde bu turnuvada oynamalarına izin verilip verilmeyeceğini görmek ilginç olacak. Konuşulanlara göre ciddi bir puan silme cezasıyla karşılaşacaklar ve Premier Lig'den düşmeleri neredeyse kesin. Ama birkaç yıl önce UEFA'yla ilgili bir davayı başarıyla kazandıklarını unutmayın. Bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki yerleri açısından ne anlama geliyor? City'nin bu turnuvayı kazanıp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, bir yandan da soğuk ve yağmurlu bir gecede Middlesbrough karşısında bunu başarmaya çalışması gerçek bir olasılık.

    RT: Manchester City derdim ama üzerindeki kara bulutlar bundan sonra daha da koyulaşacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, böyle bir baskı olmasa bile zor. Bu da esasen seçimin Liverpool ile Arsenal arasında olduğu anlamına geliyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkardı ama kendi liginde ciddi zaaflar gösterdi. Dolayısıyla, neredeyse başka seçenek kalmadığı için Arsenal.

    AL: Hiçbiri.

  • Lig aşamasında şu ana kadarki en iyi maç hangisiydi?

    FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG
    AFP

    Manchester City'nin PSG'ye 4-2 yenildiği maç, lig aşamasının en ilgi çekici karşılaşmalarından biriydi.

    TH: Sırf yarattığı drama için bile Manchester City-PSG maçını seçerim. Hatırlarsınız, bu spor yoluyla imaj aklama derbisiydi ve City hakkında suçluluk kararının açıklanmasından kısa süre sonra oynandı. Dolayısıyla maçın arka planı inanılmazdı. Peki ya futbol? Müthişti. PSG 4-2 kazandı ama 5-3 de kaybedebilirdi. Şampiyonlar Ligi’nin kaotik hâlinin en iyi örneğiydi.

    RT: PSG’nin son dönemdeki iki galibiyetinden birini seçiyorum. Heyecanından değil, ortaya koyduğu futbolun ustalığından dolayı. PSG, hem Manchester City’ye hem de Barcelona’ya karşı koyup ikisine de dörder gol atarak bu turnuvanın hâkim gücü konumunu pekiştirdi. Yarattığı beklenti, goller ve Kvaratskhelia’nın sakatlığının ardından PSG’nin fiilen eksik oynaması nedeniyle Barcelona maçını seçiyorum.

    AL: PSG-Barcelona maçı olmalı. Üstelik PSG, maç boyunca kilit oyuncularını kaybetti. Turnuvanın tartışmasız iki favorisi olarak görülebilecek takımı karşı karşıya getirdi ve beklentileri karşıladı.

    Evet, lig aşaması turnuvadaki risk unsurunu bir ölçüde azalttı. Ancak bunun ve Arsenal-Bayern maçının gösterdiği gibi, eleme turlarından önce de keyif alınacak pek çok şey var.