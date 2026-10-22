Tom Hindle: Hayır, en azından Manchester United’ın bundan sonra ne yapacağı belli olmadığı için. Akla gelen tek bir yanıt var: Antonio Conte. Conte’yi ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama genelde gelir, bir şeyler kazanır, her yerde düşman edinir ve ardından kulübü tam bir enkaza çevirip ayrılır. United’ı uzun vadede daha kötü bir duruma mı düşürmek istiyorsunuz? Formül bu. Hayır, buradaki sorunlar daha derin. United’ın tepeden tırnağa yeniden yapılanması gerekiyor. Kadro (büyük ölçüde) fazla yaşlı. Kulübün yapısı darmadağın. Herkes kötü oldukları gerekçesiyle kulüp sahiplerini eleştirmeyi seviyor ama (sözde kötü) sahiplerin sağladığı bol miktardaki parayı harcayan, karar alma konumundaki kişilere ne demeli?

Ryan Tolmich: Muhtemelen, ama bu işlerin daha iyiye gideceği anlamına gelmiyor. Ortam bu kadar zehirli hâle gelmişken üst düzey bir teknik direktörün bu görevi neden isteyerek kabul edeceğini anlamak zor. Ruben Amorim gibi teknik direktörlere başladıkları işi tamamlamaları için yeterince zaman verilmiyor. Carrick gibi teknik direktörlere ise daha geçen sezon beklentilerin üzerine çıkmış olsalar bile hızla sırt çevriliyor. Her şey karmakarışık, ancak Carrick de Manchester United’ı bu durumdan çıkaracak teknik direktör gibi görünmüyor. Bu da muhtemelen onun, bu karmaşanın kurbanı olan son teknik direktör olacağı anlamına geliyor.

Alex Labidou: Bu görüş pek rağbet görmeyebilir ama yanıtım hayır. Evet, Carrick kendini bir anda zor bir durumun içinde buldu ve zaman zaman bu görevin kendisine ağır geldiği görülüyor. Ama şu senaryo tanıdık geliyorsa söyleyin: United’da göreve başka bir teknik direktör gelir, zorlanır ve kökleri çok daha derinde olan sorunların yüzü hâline gelir.

David Moyes’ten Jose Mourinho’ya, oradan Ruben Amorim’e kadar hiçbir teknik direktör United’daki zehirli ortamdan kurtulamadı. Bu kulüpteki çürüme, Old Trafford’daki kötüye gidişin çok ötesine uzanıyor.

Bir de göz ardı edilen bir etken var. Özellikle Manchester City’nin mali davası ligin üzerinde bir gölge gibi dururken Premier League bunu duymak istemeyebilir ama ligin en büyük markası olan United, komşusunun yükselişinin psikolojik etkilerini hiç atlatamamış gibi görünüyor. Yakınlık, bitmek bilmeyen başarılar ve sürekli yapılan karşılaştırmaların hepsi, United’ın başa çıkamadığı bir baskı yarattı.

United pek çok hatayı kendi yaptı ama City akıllarından çıkmıyor. Bu psikolojik etkinin zayıflaması için çok büyük bir puan silme cezası gerekebilir. Bir teknik direktörü daha görevden almanın bunu sağlayacağına ikna olmuş değilim.