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UCL Rondo 1-1GOAL

Şampiyonlar Ligi Rondo: PSG bir kez daha favori mi? Real Madrid değişti mi? Lisandro Martinez, Manchester United’a yönelik sert çıkışında ne düşünüyordu?

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında alınan bazı sonuçlar, hangi takımların iddialı olabileceğine ve hangilerinin zorlanacağına dair ipuçları verdi.

Thomas Hindle ve Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Böylece Şampiyonlar Ligi'nde tablo yavaş yavaş netleşmeye başladı. Grup aşamasında iki maç geride kalırken ve bazı büyük karşılaşmalar oynanmışken, öne çıkan takımlar da belli oldu. Bunların başında, çarşamba gecesi Manchester City'yi 4-2 mağlup ederek bir kez daha zirvenin favorisi olduğunu gösteren üst üste iki yılın şampiyonu PSG geliyor.

    Ancak PSG yalnız değil. Bayern Münih de geriye düştüğü zorlu deplasman maçından bir puan çıkardı. Peki ya ilk iki maçını da kazanan Barcelona, Liverpool ve Arsenal? Bir de elbette Real Madrid meselesi var. Yeni (eski) teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e oynattığı futbol pek de göz alıcı değil ancak takım, zorlu bir ön eleme maçına ihtiyaç duymadan son 16 turuna yükselmek için iyi bir konumda.

    Diğerleri ise zorlandı. Manchester United'ın Atletico Madrid deplasmanındaki yenilgisi tek başına dünyanın sonu sayılmaz. Ancak Lisandro Martinez'in maçın ardından kulübün üst düzey yöneticilerini eleştirdiği sert sözler, Michael Carrick ve ekibinin etrafındaki tartışmaları daha da artırdı. Hazır konu açılmışken, İtalya'da futbolda neler olup bittiğini bilen var mı? Her şey aynı anda hem kaotik hem kafa karıştırıcı hem de son derece eğlenceli. GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları değerlendiriyor.

  • Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar sizi kim etkiledi?

    psg

    PSG, çarşamba akşamı Manchester City'yi farklı mağlup ederek turnuvanın favorisi olduğunu gösterdi.

    Tom Hindle: PSG en bariz tercih gibi görünüyor. Ligue 1'de oyuncularını yedek bırakıp ardından Avrupa'da sahaya sürebilecek kadar güçlü olması da pek adil değil. Peki ya Aston Villa? Dokuz gol attı, iki gol yedi ve iki galibiyet aldı. Savunmadaki iki kilit oyuncusunu kaybettikten sonra bu yıl Premier League'de zorlanacak. Ancak hücumda çok sayıda silahı var ve Avrupa'da ses getirebilir.

    Ryan Tolmich: Cevap kesinlikle PSG'nin Manchester CIty'yi ezip geçmesi. PSG, üst üste üçüncü sezonda da bu turnuva için özel olarak kurulmuş gibi görünüyor ve bu gücünü diğer iddialı takımları dağıtmak için kullanıyor. Ligue 1'i yine rahatça kazanacak olması, böyle maçlara dinç çıkmasını sağlayacak. Geçmişe bakılırsa bu da PSG'yi favori yapıyor.

    Alex Labidou: İlk iki maçını kazanan Stuttgart ve Aston Villa'nın hikâyeleri harika, ancak şüpheye yer yok: Özellikle çarşamba gününden sonra cevap PSG olmalı. Son şampiyonların biraz gevşemesi alışılmadık bir durum değil. PSG ise hafta sonu Liverpool karşısında çok etkileyici görünen Manchester City'yi 4-2 mağlup etti.

  • Lisandro Martinez’in Manchester United yönetimi hakkındaki sözlerini nasıl değerlendirmeliyiz?

    lisandro martinez
    (C)Getty Images

    Lisandro Martinez, Atletico Madrid'e alınan yenilginin ardından Manchester United yönetimini eleştirdi

    TH: Ne kadar vaktim var? Açıkçası bütün bunlar biraz saçma geliyor. Bir bakıma, önemli bir oyuncunun kulübün üst yönetimini harekete geçirmesini umarak ses getirecek bir açıklama yapmak istemesini anlayabilirsiniz. Ama burada birkaç sorun var.

    Birincisi, Man United'ın mutlaka yeterli parası yok. Birkaç yıl önceki transferlerin bonservis bedellerini hâlâ ödüyor. İkincisi, bu yaz yeni oyuncular arasında onlara uygun seçenekler yoktu (evet, Man U'nun transfer dönemini fena geçirmediğini söylüyorum). Üçüncüsü ve EN ÖNEMLİSİ ise şu: Bu, mevcut takım arkadaşların hakkında ne söylüyor? Martinez esasen “bu oyuncular yeterince iyi değil” demiş oldu. Vay canına.

    RT: İşlerin, insanların düşündüğü kadar karışık olduğunu. İnsanlar çoğu zaman bütün bunların reality şov tarafına fazlasıyla kapılıyor ve takımları kendi kafalarında yönetmeye de çalışıyor. Martinez'in röportajı, o takımın içinde olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğuna dair fikir verdi. Gerçek şu ki durum, insanların tahmin ettiği kadar çılgınca. Çalkantı var. Daha fazla para harcamaya yönelik, neredeyse akıl dışı bir istek var. Gerçek sorunlar var. O kulüpte kaos hâkim. Muhtemelen çok uzun zamandır pek iyi olmamalarının nedeni de bu.

    AL: Cesurca mı? Evet. Şaşırtıcı mı? Hayır.

    Futbol ilginç bir spor. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Kylian Mbappe düzeyindeki süperstarlar söz konusu olduğunda bile güç genellikle kulüplerin elinde. Bu yüzden NBA, NFL veya MLB'de alışık olduğumuz, medya üzerinden yürütülen Makyavelist hamlelere futbolda o kadar sık rastlamıyoruz. Böyle anlar nadir yaşanıyor.

    Ancak buradaki mesele, bunu söyleyen kişi. Martinez o oyunculardan biri değil. Kendi takımında Bruno Fernandes veya Matheus Cunha kadar bile ağırlığı yok. Dolayısıyla eleştirisi yerinde olsa da sonuçlarının eleştirdiği kişilerden çok kendisini etkileyeceğini düşünüyorum. Yönetim düzeyinde değişim sağlamak yerine para cezasıyla karşılaşabilir ya da takımdan gönderilebilir.

    Bu da Sir Alex Ferguson'ın on yılı aşkın süre önce ayrılmasından bu yana devam eden işleyiş bozukluğunu gözler önüne sermekten başka bir işe yaramaz.

  • Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde daha iyi görünüyor mu?

    Vinicius Real Madrid
    Getty

    Real Madrid, Roma karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen maçı kazandı ancak galibiyete karşın ikna edici bir görüntü sergilemedi.

    TH: Hayır. Burada hâlâ ciddi denge sorunları var. Nasıl bakarsanız bakın, Madrid'in iki büyük sorunu bulunuyor. Birincisi, santrforu Kylian Mbappe'nin sol kanatta oynamak istemesi. İkincisi ise ne onun ne de Vinicius Jr'ın topsuz oyunda kayda değer bir çaba göstermesi. Sağ bekteki savunma zaafını, orta sahanın merkezindeki düşüşü ve Vini Jr. ile ilgili gerilimi de ekleyince, tablo büyük bir çöküşe zemin hazırlıyor. AMA ÖTE YANDAN, sahadan silinmişken sekiz dakikada üç gol atıp 3-1'lik açığı kapatmak da tam Madrid'e özgü bir şey. Vudu gerçekten var.

    RT: Öyle mi? Pek değişen bir şey yok gibi görünüyor. Evet, kazanıyorlar ama Real Madrid'de bir türlü dinmeyen o gerilim hissi hâlâ var. Bununla birlikte kulüp, geçmişte de bu durumu aşıp üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı. Bu da onu ekim ayında değerlendirilmesi en zor takımlardan biri yapıyor.

    AL: Hayır.

    Ancak burada asıl büyük endişe Kylian Mbappe. Carlo Ancelotti'den Xabi Alonso'ya ve şimdi Mourinho'ya kadar, onun Real Madrid'e uyumuyla ilgili hâlâ aynı şeyleri konuşuyoruz. PSG'de Luis Enrique yönetiminde de işler pek sorunsuz gitmemişti.

    18 yaşındayken Ronaldo ve Messi'nin halefi olarak görülen ve Dünya Kupası'nda olağanüstü performanslar sergileyen bir oyuncu için, 20'li yaşlarının sonlarına yaklaşırken kulüp düzeyinde hâlâ bu beklentilerin epey gerisinde görünüyor.

    Fransa'daki konumu tartışılmaz. Ancak Madrid'in bir sonraki dönemine damga vurması beklenen oyuncu olarak hâlâ devasa bir „ya olsaydı“ sorusu olmaya devam ediyor.

  • Erken eleneceğini düşündüğünüz takım hangisi?

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-NAPOLI
    AFP

    Allegri'nin Napoli'si Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar büyük ölçüde zorlandı.

    TH: Manchester United. İşler şimdiden ters gitmeye başladı. Eski hâlinden eser yokmuş gibi görünen Napoli için de durum zor. Max Allegri’nin de pek iyi bir teknik direktör olmaması işleri daha da güçleştiriyor.

    RT: İtalyan takımlarının hepsi şu anda dikkatle izlenmeli. Evet, henüz erken ama dört takımdan üçü oldukça kötü bir görüntü verdi ve lig aşaması sona erdiğinde hepsi elenmiş olabilir. Bu, İtalyan futbolu için korkunç, gerçekten korkunç bir tablo olur. Yine de Serie A’nın sonunda bir şeyleri değiştirmeye başlaması için ihtiyaç duyduğu uyarı da olabilir.

    AL: Söylemek için henüz erken ama Serie A’nın en büyük kulüplerinden üçü olan Roma, Inter ve Napoli’ye bir mendil uzatın: Şu ana kadar toplamda yalnızca bir puan alabildiler. İtalyan futbolunun düşüşü sürüyor. Onlarca yıl boyunca futbola hükmetmiş bir lig olan Serie A’nın Portekiz ligi seviyesine gerilemesinden söz ediyor olmamıza inanmak güç.

  • Kim kazanır?

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    AFP

    Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın favorileri arasında yer alıyor.

    TH: Bayern Münih. Savunmada soru işaretleri var ancak Michael Olise, Luis Diaz ve Harry Kane hücumda rakipler için korkutucu. Unutmayın, geçen yıl yarı finalde PSG ile başa baş mücadele ettiler. Birkaç pozisyonda top lehlerine sekseydi finalde oynayabilirlerdi. Bu yıl şans onlardan yana olacak ve Kane uzun zamandır beklediği Avrupa kupasına kavuşacak.

    RT: PSG. Üst üste üç kez kazanmak neredeyse imkânsız. Ama bunu başarabilecek bir takım varsa PSG gibi yapar: Ligini domine eder ve ilkbahardaki büyük maçlara dinç çıkar. Bayern dışında bunu gerçekten yapabilecek başka bir takım yok. Bu yüzden PSG elenene kadar, daha doğrusu elenirlerse, favori onlar.

    AL: Söylemek için hâlâ çok erken ama şu anda bir seçim yapmam gerekirse PSG derim.