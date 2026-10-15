Böylece Şampiyonlar Ligi'nde tablo yavaş yavaş netleşmeye başladı. Grup aşamasında iki maç geride kalırken ve bazı büyük karşılaşmalar oynanmışken, öne çıkan takımlar da belli oldu. Bunların başında, çarşamba gecesi Manchester City'yi 4-2 mağlup ederek bir kez daha zirvenin favorisi olduğunu gösteren üst üste iki yılın şampiyonu PSG geliyor.

Ancak PSG yalnız değil. Bayern Münih de geriye düştüğü zorlu deplasman maçından bir puan çıkardı. Peki ya ilk iki maçını da kazanan Barcelona, Liverpool ve Arsenal? Bir de elbette Real Madrid meselesi var. Yeni (eski) teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'e oynattığı futbol pek de göz alıcı değil ancak takım, zorlu bir ön eleme maçına ihtiyaç duymadan son 16 turuna yükselmek için iyi bir konumda.

Diğerleri ise zorlandı. Manchester United'ın Atletico Madrid deplasmanındaki yenilgisi tek başına dünyanın sonu sayılmaz. Ancak Lisandro Martinez'in maçın ardından kulübün üst düzey yöneticilerini eleştirdiği sert sözler, Michael Carrick ve ekibinin etrafındaki tartışmaları daha da artırdı. Hazır konu açılmışken, İtalya'da futbolda neler olup bittiğini bilen var mı? Her şey aynı anda hem kaotik hem kafa karıştırıcı hem de son derece eğlenceli. GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları değerlendiriyor.