Paolo Maldini, 2007 Şampiyonlar Ligi finaline dair pek az şey hatırlıyor çünkü maçı tamamlayabilmek için çok sayıda ağrı kesici almıştı. O sırada 38 yaşında olan ve dizinden acilen ameliyat olması gereken efsanevi savunmacının, AC Milan'ın Liverpool ile Atina'da oynayacağı maçta forma giymemesi söz konusu bile değildi.

AC Milan, sadece iki yıl önce İstanbul Mucizesi'ni yaşamıştı. Liverpool, devre arasına üç gol geride girdiği maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atmış ve penaltılarla kazanmıştı. Bu yüzden Maldini için önemli olan tek şey rövanşı almaktı. Maldini, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Kaybedecek çok şeyimiz vardı çünkü Liverpool'a bir kez daha yenilseydik bunu unutmak çok zor olurdu" dedi.

Bu nedenle Milan, Yunanistan'da kupaya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ve orta saha oyuncusu Clarence Seedorf da Olimpiyat Stadı'ndaki 2-1'lik galibiyetin ardından AC Milan'ın pek iyi oynamadığını kabul etti. Ama bunu umursamıyorlardı. Gennaro Gattuso'nun dediği gibi, "Şimdi kutlama sırası bizde."

Ancak İtalyan millî oyuncu, rahatlama ve geçmişin acısını çıkarma duygularının yaşandığı o anda bile 2005 finalini kaybetmenin acısının kendisiyle "ömür boyu" kalacağını kabul etti. Bunun bir nedeni de ne onun ne de takım arkadaşlarının o yenilgiyi unutmasına izin verilecek olması. Neden mi? Çünkü 2007'nin aksine, 2005'te iki takım arasında kalite bakımından muazzam bir fark vardı. Kaka, 2007'de kupayı kazanan kadroyu "harika bir takım" olarak nitelendirdi ama o takım, İstanbul'da yenilen takımın kalitesine yaklaşamıyordu.

Nitekim eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher da The Overlap programında şunu kabul etti: "O takıma, final öncesi çekilen takım fotoğrafına baktığınızda, yalnızca o dönemin değil, tüm zamanların en iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorsunuz." Peki, nasıl oldu da o sezon tek bir büyük kupa bile kazanamadılar?