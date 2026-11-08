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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamayan en iyi takım mı? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka ve AC Milan'ın 2005'teki yıldızlarla dolu kadrosu

Carlo Ancelotti'nin Milan'ı, “İstanbul Mucizesi”nin intikamını sonunda Liverpool'dan almış olabilir. Ancak Türkiye'de yenilen takım, 2007'de Atina'da zafere ulaşan takımdan bile daha güçlüydü.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Paolo Maldini, 2007 Şampiyonlar Ligi finaline dair pek az şey hatırlıyor çünkü maçı tamamlayabilmek için çok sayıda ağrı kesici almıştı. O sırada 38 yaşında olan ve dizinden acilen ameliyat olması gereken efsanevi savunmacının, AC Milan'ın Liverpool ile Atina'da oynayacağı maçta forma giymemesi söz konusu bile değildi.

    AC Milan, sadece iki yıl önce İstanbul Mucizesi'ni yaşamıştı. Liverpool, devre arasına üç gol geride girdiği maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atmış ve penaltılarla kazanmıştı. Bu yüzden Maldini için önemli olan tek şey rövanşı almaktı. Maldini, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Kaybedecek çok şeyimiz vardı çünkü Liverpool'a bir kez daha yenilseydik bunu unutmak çok zor olurdu" dedi.

    Bu nedenle Milan, Yunanistan'da kupaya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ve orta saha oyuncusu Clarence Seedorf da Olimpiyat Stadı'ndaki 2-1'lik galibiyetin ardından AC Milan'ın pek iyi oynamadığını kabul etti. Ama bunu umursamıyorlardı. Gennaro Gattuso'nun dediği gibi, "Şimdi kutlama sırası bizde."

    Ancak İtalyan millî oyuncu, rahatlama ve geçmişin acısını çıkarma duygularının yaşandığı o anda bile 2005 finalini kaybetmenin acısının kendisiyle "ömür boyu" kalacağını kabul etti. Bunun bir nedeni de ne onun ne de takım arkadaşlarının o yenilgiyi unutmasına izin verilecek olması. Neden mi? Çünkü 2007'nin aksine, 2005'te iki takım arasında kalite bakımından muazzam bir fark vardı. Kaka, 2007'de kupayı kazanan kadroyu "harika bir takım" olarak nitelendirdi ama o takım, İstanbul'da yenilen takımın kalitesine yaklaşamıyordu.

    Nitekim eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher da The Overlap programında şunu kabul etti: "O takıma, final öncesi çekilen takım fotoğrafına baktığınızda, yalnızca o dönemin değil, tüm zamanların en iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorsunuz." Peki, nasıl oldu da o sezon tek bir büyük kupa bile kazanamadılar?

  • Efsaneler takımı

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Milan, 2003-04 Serie A şampiyonluğuna rahatça ulaşan kadrosuna Jaap Stam ve Hernan Crespo'yu kattı.

    Milan, İstanbul'da üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ediyor olmalıydı. Manchester'daki 2003 finalinde, savunma ustalığının sergilendiği bir yıpratma savaşında Juventus'u güçlükle geçmişti. Başlıca rakiplerinin hepsi tökezlerken Milan, San Siro'daki çeyrek final ilk maçında Deportivo La Coruna'yı 4-1 yenerek unvanını korumak için son derece avantajlı bir konuma gelmişti.

    Ancak Riazor'daki rövanşta yaşadığı ve Ancelotti'yi şaşkına çeviren unutulmaz çöküş her şeyi değiştirdi. “Bu beklenmiyordu,” diyerek takımının 4-0'lık ağır yenilgisinin ardından itiraf etti. “Açıklanamaz bir durum. Bu hayal kırıklığını yaşadığımız anda toparlanıp lige odaklanacak gücü bulmalıyız.”

    Milan tam da bunu yaptı ve en yakın rakibi Roma'nın 11 puan önünde bitirdiği ligde beş yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu etkileyici bir şekilde kazandı. Kupa turnuvalarında uzman olarak görülen bir teknik direktör olan Ancelotti için lig şampiyonluğu son derece tatmin ediciydi. İlk lig şampiyonluğunu da kazanmasının ardından, özellikle 2004 yaz transfer döneminden sonra San Siro'da yeni bir hâkimiyet döneminin başladığı hissediliyordu.

    Milan, Lazio'dan Jaap Stam'ı transfer ederek zaten mükemmel olan savunma hattını güçlendirdi. Ayrıca Chelsea'yi, hâlâ hak ettiği değeri görmeyen Arjantinli santrfor Hernan Crespo'yu bir sezonluğuna kiralamaya ikna ederek hücumuna yeni bir silah ekledi. Ancelotti'nin elindeki oyuncuların kalitesi düşünüldüğünde, artık tüm zamanların en yetenekli takımlarından birine sahip olduğu hissi gerçekten de güçlüydü.

    Milan'ın kalesinde Brezilya'nın bir numaralı kalecisi Dida vardı. Cafu, Stam, Alessandro Nesta ve Maldini hayalî bir yıldızlar takımını andıran savunma hattını oluşturuyordu. Andrea Pirlo, Gattuso ve Seedorf'u da barındıran çok yönlü orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenirken Kaka, ileride futbolun en öldürücü iki bitiricisi Crespo ve Andriy Shevchenko'yu pozisyonlarla buluşturuyordu.

    Kısacası hem lig şampiyonluğunu hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıydılar. Uzun süre de bunu başaracak gibi göründüler.

  • Yıpranma kendini göstermeye başladı

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    Milan, Nisan 2005 sonunda iki kupa kazanmak için avantajlı bir konumdaydı ancak mayısta hiçbir kulvarda tek bir maç bile kazanamadı.

    Milan, 2004-05 sezonunda kusursuz olmaktan uzaktı. Ancak bu durum, takımın gerçek bir zaafından çok o dönem Serie A'nın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. İtalya ligi, o günlerin Premier League'i gibiydi; dolayısıyla hafta sonları kolay maç bulmak pek mümkün değildi. Nitekim Ancelotti'nin ekibi deplasmanda Livorno ve Siena'ya kaybederken evinde Messina, Bologna ve Brescia karşısında da puan bıraktı.

    Yine de Milan, nisan ayını Serie A'nın zirvesinde tamamladı. Juventus'un önünde yalnızca averajla yer alıyordu ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında PSV karşısında 2-0'lık üstünlük sağlamıştı. Ancak tam bu noktada, bir yandan Avrupa'da mücadele edip diğer yandan Fabio Capello'nun neredeyse aynı derecede parlak Juventus'unu şampiyonluk yarışında geride tutmaya çalışmanın yarattığı yorgunluğun ilk ciddi işaretleri görüldü.

    4 Mayıs 2005'te Milan, Eindhoven'da 3-1 yenilmesine rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi finaline güçlükle yükseldi. Massimo Ambrosini'nin 91. dakikada attığı gol belirleyici oldu. “2-0 geriye düştüğümüzde çok korktuk,” diye itiraf etti Ancelotti. “Ama kadromun en önemli özelliği, geriye düşse bile oynamaya devam etmesi. Çok iyi bir takıma karşı büyük bir mücadeleydi.”

    Ne yazık ki bu maç Milan'ı fazlasıyla yıprattı. Sadece dört gün sonra, şampiyonluğu fiilen belirleyecek karşılaşmada evinde Juventus'a 1-0 yenildi. Ancelotti'nin takımı bir anda zihinsel ve fiziksel olarak yorgun görünüyordu.

    “Kimse Milan'da kusur bulamaz. Juventus maçının sonunda taraftarların takımı alkışlaması da bunun kanıtı,” diye yazdı Antonio Di Rosa, Gazzetta dello Sport'ta, David Trezeguet'nin San Siro'daki başa baş mücadeleyi belirlemesinin ardından. “Şu anda ligde ikinci sıradalar ve oynanacak 270 dakika daha varken tempoyu düşürmek hata olur.

    “Ama Milan, Şampiyonlar Ligi finaline de hak ederek ulaştı. Takımın enerji toplaması, dengesini yeniden bulması, sonuna kadar mücadele etmek için gereken gücü ortaya çıkarması ve her şeyden önemlisi İstanbul'dan o prestijli kupayla dönmesi gerekiyor.”

    Ancak bunu başaramadılar. Milan'ın gücü neredeyse tükenmişti. Lecce ve Palermo ile üst üste alınan beraberlikler, Şampiyonlar Ligi finalinden beş gün önce şampiyonluğu Juventus'a getirdi.

  • Görkemli Milan

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Hernan Crespo'nun Liverpool'a attığı ikinci gol adeta bir sanat eseriydi ve maçı bitirmiş gibi görünüyordu.

    Formundaki çarpıcı düşüşe rağmen Milan, İstanbul'a maçın açık ara favorisi olarak geldi. Zira Liverpool, Carragher'ın kendi ifadesiyle “son derece vasat” bir takımdı. Gruptan çıkmalarını bile kimse beklemiyordu. Bunu ancak Olympiacos'a karşı son dakikalarda muhteşem bir galibiyet golü atan, takıma ilham veren kaptanları Steven Gerrard sayesinde başarmışlardı.

    Üstelik Premier League'i, şampiyon Chelsea'nin tam 37 puan gerisinde beşinci sırada bitirmişlerdi. Yine de Liverpool, altıncı Avrupa Kupası finaline giden yolda önce Capello'nun Juventus'unu, ardından Chelsea'yi sansasyonel biçimde elemişti. Eski Manchester United savunmacısı Stam'ı Liverpool karşısında son derece temkinli kılan da takımın kritik anlarda seviyesini yükseltebilmesiydi.

    “Liverpool, her mevkisinde çok kaliteli oyunculara sahip, her yönüyle iyi bir takım,” dedi Hollandalı oyuncu finalden bir gün önce gazetecilere. “Takım olarak çok iyi savunma yapıyorlar ve Jamie Carragher gibi üst düzey bir stoperleri var. Orta sahada Liverpool'un en büyük itici gücü muhtemelen Steven Gerrard. İleride de Milan Baros ve Djibril Cisse, hızları ve hareketlilikleri nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bazıları AC Milan'ın favori olduğunu söylüyor ama bence kimin kazanacağını kestirmek zor.”

    Ancak ilk 45 dakikada iki takım arasında büyük bir fark vardı.

    İtalyan devi, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Maldini'nin, hiç beklenmedik biçimde, topu gelişine ağlara göndermesiyle 60 saniye dolmadan öne geçti. Deneyimli savunmacı daha sonra gol attığında “tuhaf bir şeyler olduğunu fark ettiğini” söyleyerek şaka yapacaktı. Fakat Milan'ın ilk yarıda Liverpool'a üstünlük kurmasında şaşırtıcı bir şey yoktu.

    Benitez'in bir araya getirdiği sıra dışı oyuncu grubuyla kıyaslandığında Milan, bireysel kalitede bambaşka bir seviyedeydi. “Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka vardı...” dedi Gerrard daha sonra UEFA'ya. “Her mevkide dünyanın en iyi oyuncularından birine sahiplerdi.”

    Kısacası ilk 11'lerinde tek bir zayıf halka yoktu ve olağanüstü bir futbol oynayabiliyorlardı. Crespo'nun maçtaki ikinci golü bunun çarpıcı bir örneğiydi: Kaka'nın kendi yarı sahasından attığı mükemmel ayarlanmış ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan forvet, topu Jerzy Dudek'in üzerinden aşırarak ağlara gönderdi.

    Devre arasına yalnızca bir dakika kala gelen golün hem kalitesi hem de zamanlaması, eski Liverpool forveti John Aldridge'in yerel radyoda “İş bitti. Korkarım bir mucizeye ihtiyacımız var” demesine yol açtı. Liverpool da tam olarak bunu başardı.

  • “Buna gerçekten inanamadık”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Manchester'da kupayı getiren penaltıyı gole çevirmesinden iki yıl sonra Shevchenko, İstanbul'da penaltı kaçırarak kupayı Liverpool'a kaptırdı.

    Devre arasında Benitez'in yaptığı taktik değişikliklerin ve Gerrard'ın yenilgiyi kabullenmeyi reddeden olağanüstü mücadelesinin üzerinde haklı olarak çok duruluyor. Görünüşte yenilmiş olan tarafın 60. dakikaya gelindiğinde skoru eşitlemesinde her ikisi de belirleyici rol oynadı. Ancak Ancelotti'nin “altı dakikalık delilik” diye nitelendirdiği bölüm, rakibinin olduğu kadar Milan'ın da zihinsel dayanıklılığı hakkında çok şey söylüyor.

    Oyuncuların devre arasında çoktan kutlama yapmaya başladığı iddialarını Maldini her zaman sert biçimde reddetti. İtalyan rapçi ve podcast yayıncısı Fedez'e verdiği röportajda İtalyan futbol efsanesi şunları söyledi: “Devre arasında yaşananlarla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Hepimiz inanılmaz gergin olduğumuz için bağırarak soyunma odasına girdik. Ancelotti de bizi susturmak için araya girip bağırmak zorunda kaldı.

    “İnsanlar kutlama yaptığımızı iddia etti ama kaptan olarak buna asla izin vermezdim, takım arkadaşlarım da böyle bir şey yapmazdı. Dolayısıyla bu iddialar gerçekle hiç bağdaşmıyor; bunlara yorum yapmak bile neredeyse saçma.”

    Yine de Gerrard'ın yüksekten kavis çizerek giden kafa vuruşuyla Liverpool'a umut vermesinden yalnızca iki dakika sonra Vladimir Smicer'in uzak mesafeden çektiği şut Dida'yı geçince Milan'ın hem oyunun hem de duygularının kontrolünü tamamen kaybettiği inkâr edilemez. Cafu, FourFourTwo'ya “Bunun etkisini hissettik. Sonra üçüncü golü attıklarında buna inanamadık,” dedi.

    Milan, şaşırtıcı biçimde toparlanmayı başardı ve maçın kalan bölümüne hâkim oldu. Ancak Dudek, Shevchenko'nun çok yakın mesafeden yaptığı vuruşu Şampiyonlar Ligi final tarihinin belki de en inanılmaz kurtarışıyla engellediğinde Cafu, “penaltı atışları başlamadan önce bile her şeyin bittiğini biliyordu”.

    Milan'ın oyuncuları zihinsel olarak açıkça dağılmıştı; Milan kullandığı beş penaltının üçünü kaçırdı. İki yıl önce Manchester'da belirleyici penaltıyı gole çeviren Shevchenko'nun vuruşunu da Dudek kurtardı. Liverpool ise penaltı atışlarında 3-2 kazanarak tüm beklentilerin aksine beşinci Avrupa Kupası'nı elde etti.

  • “Acımasız” bir maç

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini ve takım arkadaşları, İstanbul'daki çöküşleriyle ilgili sorularla bunaltılmaya devam ediyor

    Bir yıl önce La Coruna'da olduğu gibi Ancelotti de neredeyse söyleyecek söz bulamıyordu. Yine de Milan'ın maçın neredeyse tamamında "müthiş" olduğunu vurguladı ve "onurlu bir şekilde kaybettiklerini" savundu.

    Ancak yenilginin şekli oyuncuları yıktı. Öyle ki Crespo, sonrasında yaşananları "cenaze gibi" hissettiğini söyledi. Maldini ise maçı yeniden izlemeye ancak bir yıl sonra hazır hissedebildiğini açıkladı. GOAL'e konuşan Maldini, "Gerçekte ne kadar iyi oynadığımızı ancak o zaman fark ettim," dedi. "120 dakikanın yaklaşık 110'unda oyuna hâkimdik. Ama bu bana futbolun ne kadar tuhaf ve acımasız olabildiğini hatırlattı."

    Ancelotti'nin San Siro'daki sekiz yıllık döneminin en güçlü takımının ne Serie A şampiyonluğunu ne de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmesi gerçekten de tuhaftı. Ancelotti'nin daha sonra söylediği gibi, "2007'de olağanüstü bir motivasyonumuz vardı. Ama kupayı kalitemizden çok kararlılığımızla kazandık. 2007 takımı teknik açıdan 2005 takımından daha zayıftı."

    Buna katılmamak zor. Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso ve Kaka gibi kilit isimler hâlâ ilk 11'deydi. Ancak Atina'daki final geldiğinde Shevchenko, Stam ve Crespo artık kulüpte değildi. 36 yaşındaki Cafu ise Massimo Oddo'nun gerisine düşerek yedek kulübesine çekilmişti. Bu yüzden Milan, 2007 finalinde kendisinden iki kat fazla şut çeken ve büyük gelişme kaydeden Liverpool'u yenmek için tüm gücünü ortaya koymak zorunda kaldı.

    Dolayısıyla İstanbul'da kazanamamanın yarattığı hayal kırıklığı hiç geçmedi. Pirlo, bunu hâlâ "ara sıra" hissettiği "baş belası" olarak bile tanımladı. Bu pek de şaşırtıcı değil; çünkü İstanbul'da yaşananlar kesinlikle unutulacak gibi değildi.

    "Milan 3-0 öndeyken 1970 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya takımı bile geri dönüş yapamayacak değildi," demişti Diego Maradona o dönemde. "Futbolda böyle geri dönüşler gördüm ama AC Milan kadar açık biçimde üstün olan bir takıma karşı hiç görmedim."

    Carragher'ın söylediği gibi Milan, tüm zamanların en büyük Şampiyonlar Ligi şampiyonlarından biri olarak tarihe geçebilirdi, hatta geçmeliydi. Bunun yerine, futbol tarihinin en büyük baskı altında çöküşlerinden biriyle anılacak.

    "Sekiz Avrupa Kupası finalinde oynadım, beşini kazandım ama insanlar yalnızca o finali hatırlıyor gibi görünüyor," diye yakınmıştı Maldini daha sonra UEFA.com'a verdiği röportajda. "Silinmez bir iz bıraktı." 2007'deki zafer bile o izi silemedi.