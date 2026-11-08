Paolo Maldini, 2007 Şampiyonlar Ligi finalinden pek az şey hatırlıyor çünkü sırf maçı tamamlayabilmek için çok sayıda ağrı kesici almıştı. Efsanevi savunmacı o dönem 38 yaşındaydı ve diz ameliyatına şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Ancak Atina'da AC Milan'ın Liverpool ile oynayacağı maçta forma giymemesi söz konusu bile değildi.

Sadece iki yıl önce Milan, Liverpool'un devre arasındaki üç gollük farkı sansasyonel bir şekilde kapatıp penaltılarla kazandığı ‘İstanbul Mucizesi’nin mağduru olmuştu. Bu yüzden Maldini için tek önemli şey rövanşı almaktı. GOAL'e konuşan Maldini, “Kaybedecek çok şeyimiz vardı çünkü Liverpool'a bir kez daha yenilseydik bunu unutmak çok zor olurdu” dedi.

Bu nedenle Milan, Yunanistan'da zafere ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Nitekim teknik direktör Carlo Ancelotti ve orta saha oyuncusu Clarence Seedorf, Olimpiyat Stadı'ndaki 2-1'lik galibiyetin ardından Milan'ın pek de iyi oynamadığını kabul etti. Ama bu onları umursatmıyordu. Gennaro Gattuso'nun dediği gibi: “Şimdi kutlama sırası bizde.”

Ancak rahatlama ve kendilerini affettirme duygularının yaşandığı o anda bile İtalya millî takım oyuncusu, 2005 finalini kaybetmenin acısının “ömür boyu” kendisiyle kalacağını kabul etti. Bunun bir nedeni de ne kendisinin ne de takım arkadaşlarının o yenilgiyi unutmasına izin verilecek olmasıydı. Peki neden? Çünkü 2007'den farklı olarak iki takım arasındaki kalite farkı çok büyüktü. Kaka, 2007'de kupayı kazanan kadroyu “harika bir takım” olarak nitelendirdi, ancak o takım İstanbul'da yenilen takım kadar iyi değildi.

Nitekim eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, The Overlap'te şunu kabul etti: “O takıma, final öncesi çekilen takım fotoğrafına baktığınızda, sadece o dönemin değil, tüm zamanların en iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorsunuz.” Öyleyse o sezon nasıl oldu da tek bir büyük kupa bile kazanamadılar?...