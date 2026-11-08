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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamayan en iyi takım mı? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka ve AC Milan'ın 2005'teki süper kadrosu

Carlo Ancelotti'nin AC Milan'ı, “İstanbul Mucizesi”nin intikamını Liverpool'dan sonunda almış olabilir; ancak Türkiye'de yenilen takım, 2007'de Atina'da zafere ulaşan takımdan bile daha güçlüydü.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Paolo Maldini, 2007 Şampiyonlar Ligi finalinden pek az şey hatırlıyor çünkü sırf maçı tamamlayabilmek için çok sayıda ağrı kesici almıştı. Efsanevi savunmacı o dönem 38 yaşındaydı ve diz ameliyatına şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Ancak Atina'da AC Milan'ın Liverpool ile oynayacağı maçta forma giymemesi söz konusu bile değildi.

    Sadece iki yıl önce Milan, Liverpool'un devre arasındaki üç gollük farkı sansasyonel bir şekilde kapatıp penaltılarla kazandığı ‘İstanbul Mucizesi’nin mağduru olmuştu. Bu yüzden Maldini için tek önemli şey rövanşı almaktı. GOAL'e konuşan Maldini, “Kaybedecek çok şeyimiz vardı çünkü Liverpool'a bir kez daha yenilseydik bunu unutmak çok zor olurdu” dedi.

    Bu nedenle Milan, Yunanistan'da zafere ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Nitekim teknik direktör Carlo Ancelotti ve orta saha oyuncusu Clarence Seedorf, Olimpiyat Stadı'ndaki 2-1'lik galibiyetin ardından Milan'ın pek de iyi oynamadığını kabul etti. Ama bu onları umursatmıyordu. Gennaro Gattuso'nun dediği gibi: “Şimdi kutlama sırası bizde.”

    Ancak rahatlama ve kendilerini affettirme duygularının yaşandığı o anda bile İtalya millî takım oyuncusu, 2005 finalini kaybetmenin acısının “ömür boyu” kendisiyle kalacağını kabul etti. Bunun bir nedeni de ne kendisinin ne de takım arkadaşlarının o yenilgiyi unutmasına izin verilecek olmasıydı. Peki neden? Çünkü 2007'den farklı olarak iki takım arasındaki kalite farkı çok büyüktü. Kaka, 2007'de kupayı kazanan kadroyu “harika bir takım” olarak nitelendirdi, ancak o takım İstanbul'da yenilen takım kadar iyi değildi.

    Nitekim eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, The Overlap'te şunu kabul etti: “O takıma, final öncesi çekilen takım fotoğrafına baktığınızda, sadece o dönemin değil, tüm zamanların en iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorsunuz.” Öyleyse o sezon nasıl oldu da tek bir büyük kupa bile kazanamadılar?...

  • Efsaneler takımı

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Milan, 2003-04 Serie A şampiyonluğunu rahatlıkla kazanan kadrosuna Jaap Stam ve Hernan Crespo'yu kattı.

    Milan, İstanbul'da üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ediyor olmalıydı. Manchester'daki 2003 finalinde, savunmaların öne çıktığı ve yıpratıcı bir mücadeleye dönüşen maçta Juventus'u kıl payı geçen Milan, başlıca rakiplerinin hepsi tökezlerken San Siro'daki çeyrek final ilk maçında Deportivo La Coruna'yı 4-1 yenmiş ve unvanını korumak için son derece avantajlı bir konuma gelmişti.

    Ancak Riazor'daki rövanşta yaşadığı, hâlâ hatırlanan çöküş Ancelotti'yi şaşkına çevirdi. Takımının 4-0'lık ağır yenilgisinin ardından şunları söyledi: “Bunu beklemiyorduk. Açıklaması yok. Bu hayal kırıklığı anında toparlanıp lige odaklanacak gücü bulmalıyız.”

    Milan da tam olarak bunu yaptı ve en yakın rakibi Roma'nın 11 puan önünde bitirdiği ligde, beş yıl sonra ilk şampiyonluğunu ezici bir üstünlükle kazandı. Kupa turnuvalarında uzman olarak görülen bir teknik direktör olan Ancelotti için scudetto son derece tatmin ediciydi. İlk lig şampiyonluğunu da kazanmasının ardından, özellikle 2004 yaz transfer döneminden sonra San Siro'da yeni bir hâkimiyet döneminin başladığı hissediliyordu.

    Milan, Lazio'dan Jaap Stam'ı transfer ederek zaten mükemmel olan savunmasını güçlendirmekle kalmadı; Chelsea'yi, (hâlâ) fazlasıyla hafife alınan Arjantinli santrfor Hernan Crespo'yu bir sezonluğuna kiralamaya ikna ederek hücumuna bir silah daha ekledi. Ancelotti'nin elindeki oyuncuların kalitesi düşünüldüğünde, artık tüm zamanların en yetenekli takımlarından birine sahip olduğu hissi gerçekten de güçlüydü.

    Milan'ın kalesinde Brezilya'nın bir numarası Dida; fantezi futbol takımını andıran savunmasında Cafu, Stam, Alessandro Nesta ve Maldini vardı. Gattuso ve Seedorf'un da yer aldığı çok yönlü orta sahada Andrea Pirlo oyunu kuruyor, Kaka ise ileride futbolun en ölümcül iki golcüsü Crespo ve Andriy Shevchenko'ya pozisyon hazırlıyordu.

    Kısacası hem scudetto'yu hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları gerekirdi ve uzun süre bunu başaracak gibi göründüler.

  • Zorlanma kendini göstermeye başlıyor

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    Milan, Nisan 2005 sonunda iki kupa kazanmak için avantajlı bir konumdaydı ancak mayıs ayında hiçbir kulvarda tek bir maç bile kazanamadı.

    Milan, 2004-05 sezonunda kusursuz değildi. Ancak bu durum, takımın ciddi bir zaafından çok o dönemde Serie A'nın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. İtalya ligi, döneminin Premier League'i gibiydi; hafta sonları kolay maç bulmak zordu. Ancelotti'nin ekibinin deplasmanda Livorno ve Siena'ya yenilmesi, evinde ise Messina, Bologna ve Brescia karşısında puan kaybetmesi de bunun göstergesiydi.

    Yine de Milan, nisan ayını Serie A'nın zirvesinde tamamladı. Juventus'un önünde yalnızca averajla yer alıyordu ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında PSV karşısında 2-0'lık üstünlük elde etmişti. Ne var ki Fabio Capello'nun neredeyse aynı derecede başarılı Juventus'uyla şampiyonluk için çetin bir mücadele verirken Avrupa'da da yarışmanın yarattığı yorgunluğun ilk ciddi işaretleri o noktada görüldü.

    Milan, 4 Mayıs 2005'te Eindhoven'da 3-1 yenilmesine rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi finaline güçlükle yükseldi. Massimo Ambrosini'nin 91. dakikadaki golü belirleyici oldu. “2-0 geriye düştüğümüzde çok korktuk,” diye itiraf etti Ancelotti. “Ama kadromun en önemli özelliği, gerideyken bile oynamayı sürdürmesi. Çok iyi bir takıma karşı büyük bir mücadeleydi.”

    Ne yazık ki bu maç Milan'ı epey yıprattı. Sadece dört gün sonra, şampiyonluk yarışını fiilen belirleyen maçta evinde Juventus'a 1-0 yenildi. Ancelotti'nin takımı bir anda zihinsel ve fiziksel açıdan yorgun görünüyordu.

    “Milan'a kimse kusur bulamaz; Juventus maçının sonunda taraftarların alkışları da bunu kanıtlıyor,” diye yazdı Antonio Di Rosa, Gazzetta dello Sport'ta, David Trezeguet'nin San Siro'daki çekişmeli maçın sonucunu belirlemesinin ardından. “Şu anda ligde ikinci sıradalar ve oynanacak 270 dakika daha varken tempoyu düşürmek hata olur.

    “Ama Milan, Şampiyonlar Ligi finaline de hak ederek yükseldi. Takımın yeniden enerji toplaması, dengesini bulması, sonuna kadar mücadele etmek için gereken gücü ortaya koyması ve her şeyden önemlisi İstanbul'dan o prestijli kupayla dönmesi gerekiyor.”

    Ama dönemediler. Milan'ın gücü büyük ölçüde tükenmişti. Lecce ve Palermo karşısında üst üste alınan beraberlikler, Şampiyonlar Ligi finalinden beş gün önce şampiyonluğu Juventus'a getirdi.

  • Görkemli Milan

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Hernan Crespo’nun Liverpool’a karşı attığı ikinci gol görülmeye değerdi ve maçın sonucunu belirlemiş gibi görünüyordu.

    Formundaki çarpıcı düşüşe rağmen Milan, İstanbul'a galibiyetin açık ara favorisi olarak gelmişti. Zira Liverpool, Carragher'ın kendi ifadesiyle “düpedüz vasattı”. Takımın grup aşamasını geçmesini bile kimse beklemiyordu. Bunu da ancak Olympiacos karşısında maçın sonlarında müthiş bir galibiyet golü atan, takıma ilham veren kaptanı Steven Gerrard sayesinde başarmıştı.

    Liverpool ayrıca Premier League'i, şampiyon Chelsea'nin tam 37 puan gerisinde, beşinci sırada bitirmişti. Yine de altıncı Avrupa Kupası finaline uzanan yolda önce Capello'nun Juventus'unu, ardından Chelsea'yi sansasyonel biçimde elemişti. Manchester United'ın eski savunmacısı Stam'ı Liverpool karşısında son derece temkinli kılan da takımın büyük maçlarda gösterdiği bu olağanüstü performanstı.

    “Liverpool, her hattında çok kaliteli oyuncular bulunan, her yönüyle iyi bir takım,” dedi Hollandalı oyuncu finalden bir gün önce gazetecilere. “Takım olarak çok iyi savunma yapıyorlar ve Jamie Carragher gibi üst düzey bir stoperleri var. Orta sahada Steven Gerrard muhtemelen Liverpool'un başlıca itici gücü. İleride ise Milan Baros ve Djibril Cisse, hızları ve hareketlilikleri nedeniyle büyük tehlike yaratıyor. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bazıları AC Milan'ın favori olduğunu söylüyor ama bence iki takımın şansı eşit.”

    Ancak ilk 45 dakikada iki takım arasında büyük bir seviye farkı vardı.

    İtalyan devi, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta hiç beklenmedik bir isim olan Maldini'nin voleyle attığı gol sayesinde 60 saniye dolmadan öne geçti. Tecrübeli savunmacı daha sonra, gol attığında “tuhaf bir şeyler olduğunu fark ettiğini” söyleyerek şaka yapacaktı. Ancak Milan'ın ilk yarıda Liverpool'a üstünlük kurma biçiminde özellikle şaşırtıcı bir şey yoktu.

    Oyuncular tek tek karşılaştırıldığında Milan, Benitez'in uyumsuz isimlerden oluşan ekibinden bambaşka bir seviyedeydi. “Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka gibi oyuncuları vardı...” diyecekti Gerrard daha sonra UEFA'ya. “Her mevkide dünyanın en iyi oyuncularından birine sahiplerdi.”

    Kısacası ilk 11'lerinde tek bir zayıf halka yoktu ve olağanüstü bir futbol oynayabiliyorlardı. Crespo'nun maçtaki ikinci golü bunun çarpıcı bir örneğiydi: Kaka'nın kendi yarı sahasından attığı kusursuz ayarlı ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan forvet, topu Jerzy Dudek'in üzerinden aşırmıştı.

    Golün hem kalitesi hem de devre arasından sadece bir dakika önce gelmesi, Liverpool'un eski forveti John Aldridge'in yerel radyoda “Her şey bitti. Korkarım bir mucizeye ihtiyacımız var,” demesine yol açtı. Ancak Liverpool tam da bunu başardı.

  • “İnanamadık”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Manchester'da belirleyici penaltıyı gole çevirmesinden iki yıl sonra Shevchenko, İstanbul'da penaltıyı kaçırdı ve kupa Liverpool'un oldu.

    Devre arasında Benitez'in yaptığı taktik değişikliklere ve Gerrard'ın yenilgiyi kabullenmeyi reddeden olağanüstü mücadelesine haklı olarak çok dikkat çekiliyor. İkisi de yenilmiş gibi görünen Liverpool'un 60. dakikaya gelindiğinde skoru eşitlemesinde kilit rol oynadı. Ancak Ancelotti'nin “altı dakikalık çılgınlık” diye adlandırdığı bölüm, rakiplerininki kadar Milan'ın mental dayanıklılığı hakkında da çok şey söylüyor gibi görünüyor.

    Maldini, oyuncuların devre arasında kutlama yapmaya başladığı yönündeki iddiaları her zaman sert biçimde reddetti. İtalyan rapçi ve podcaster Fedez'e verdiği röportajda İtalya'nın efsane ismi şunları söyledi: “Devre arasında neler yaşandığına dair pek çok spekülasyon yapıldı. Hepimiz inanılmaz derecede gergin olduğumuz için bağırarak soyunma odasına girdik. Bu yüzden Ancelotti araya girip bizi susturmak için bağırmak zorunda kaldı.

    “İnsanlar kutlama yaptığımızı iddia etti ama kaptan olarak buna asla izin vermezdim. Takım arkadaşlarım da böyle bir şey yapmazdı. Dolayısıyla bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yok; bunlar hakkında yorum yapmak bile neredeyse saçma.”

    Ancak Gerrard'ın yüksekten süzülen kafa vuruşuyla Liverpool'a yeniden umut vermesinden yalnızca iki dakika sonra Vladimir Smicer'in uzaktan çektiği şut Dida'yı geçince Milan'ın maçın ve duygularının kontrolünü tamamen kaybettiği inkâr edilemez. “Bunun etkisini hissettik,” Cafu, FourFourTwo'ya dedi. “Sonra üçüncü golü attıklarında buna inanamadık.”

    Milan buna rağmen toparlanmayı başardı ve maçın geri kalanına hükmetti. Ancak Dudek, Shevchenko'nun yakın mesafeden vuruşunu Şampiyonlar Ligi final tarihinin belki de en şaşırtıcı kurtarışıyla önlediğinde Cafu, “Penaltı atışları başlamadan bile her şeyin bittiğini biliyordu.”

    Milan'ın mental olarak tamamen dağıldığı açıktı. Takım, kullandığı beş penaltının üçünü kaçırdı. İki yıl önce Manchester'da belirleyici penaltıyı gole çeviren Shevchenko'nun vuruşunu da Dudek kurtardı. Liverpool ise tüm beklentilerin aksine penaltı atışlarında 3-2 kazanarak beşinci kez Avrupa Kupası'nı aldı.

  • ‘Acımasız’ bir maç

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    İstanbul'daki çöküşleriyle ilgili sorular Maldini ve takım arkadaşlarının peşini hâlâ bırakmıyor

    Bir yıl önce La Coruna'da olduğu gibi Ancelotti de neredeyse söyleyecek söz bulamıyordu. Yine de Milan'ın maçın neredeyse tamamında “muhteşem” olduğunu belirtti ve “onurlu bir şekilde kaybettiklerini” savundu.

    Ancak yenilginin yaşanış biçimi oyuncuları derinden sarstı. Öyle ki Crespo, sonrasında yaşananları “cenaze gibi” hissettiğini söyledi. Maldini ise maçı yeniden izlemeye ancak bir yıl sonra cesaret edebildiğini açıkladı. “Aslında ne kadar iyi oynadığımızı ancak o zaman fark ettim,” diye konuştu GOAL'e. “120 dakikanın yaklaşık 110'unda oyuna hükmettik. Ama bütün bunlar bana futbolun ne kadar tuhaf ve acımasız olabileceğini hatırlattı.”

    Ancelotti'nin San Siro'daki sekiz yıllık döneminin en güçlü takımının ne scudetto'yu ne de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmesi gerçekten de tuhaftı. Ancelotti'nin daha sonra kendisinin de söylediği gibi: “2007'de olağanüstü bir motivasyonumuz vardı. Ama onu kalitemizden ziyade kararlılığımızla kazandık. 2007 takımı teknik açıdan 2005 takımının gerisindeydi.”

    Buna katılmamak zor. Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso ve Kaka dahil birçok kilit isim hâlâ ilk 11'deydi. Ancak Atina'daki final geldiğinde Shevchenko, Stam ve Crespo artık kulüpte değildi; 36 yaşındaki Cafu ise Massimo Oddo'nun arkasında yedek kulübesine düşmüştü. Bu nedenle, 2007 finalinde Milan'ın iki katı şut çeken ve büyük gelişme kaydetmiş Liverpool'u yenmek için var güçleriyle mücadele etmeleri gerekti.

    Dolayısıyla İstanbul'da kazanamamış olmanın yarattığı hayal kırıklığı hiç geçmedi. Pirlo, bunu hâlâ “ara sıra” hissettiği “baş belası” bir acı olarak bile nitelendirdi. Bu pek de şaşırtıcı değil, çünkü İstanbul'da yaşananlar asla unutulacak gibi değildi.

    “1970 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya takımı bile Milan 3-0 öndeyken geri dönüş yapamaz değildi,” demişti Diego Maradona o dönemde. “Futbolda böyle geri dönüşler gördüm ama AC Milan kadar açık biçimde üstün olan bir takıma karşı hiç görmedim.”

    Carragher'ın dediği gibi Milan, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük şampiyonlarından biri olarak anılabilirdi, hatta öyle anılmalıydı. Bunun yerine, sonsuza dek futbol tarihinin en büyük baskı altında çöküşlerinden biriyle anılacak.

    “Sekiz Avrupa Kupası finalinde oynadım ve beşini kazandım ama insanlar yalnızca o finali hatırlıyor gibi görünüyor,” diye yakındı Maldini daha sonra UEFA.com'a verdiği röportajda. “Silinmez bir iz bıraktı.” 2007'deki zafer bile o izi silemedi.