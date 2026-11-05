2026-27 Şampiyonlar Ligi tüm hızıyla devam ediyor. 36 takımın tamamı lig aşamasındaki maçlarının yarısını geride bırakırken yeni sezon Avrupa genelinde bol gollü başladı.
Paris Saint-Germain, mayıs ayında Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek üst üste ikinci Avrupa Kupası'nı kazanmasının ardından son şampiyon unvanıyla mücadele ediyor. Luis Enrique'nin takımı yaklaşık 18 aydır rakiplerinden bir seviye üstün görünüyor ancak üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda zorlu bir rekabetle karşılaşması muhtemel.
Peki şu anda Avrupa'nın zirvesi için PSG'ye meydan okumaya en yakın takım hangisi? GOAL'ün Güç Sıralaması, turnuva boyunca gerçek şampiyonluk adaylarını takip ederken iddiası temelsiz kalanları da ayıklayacak...
Önceki güncelleme: 15 Ekim 2026.