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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Şampiyonlar Ligi 2026-27 güç sıralaması: Barcelona ve Bayern Münih toparlandı, PSG hâlâ durdurulamaz görünüyor; Liverpool'un Avrupa'da ulaşabileceği seviyenin sınırlı olduğu ortaya çıktı

Lig aşaması yarı noktasına ulaşırken Madrid'e giden yol başladı. Peki hangi takımlar şu anda Avrupa Kupası'nı kaldırmak için en iyi durumda görünüyor?

Tom Maston
Çeviri:

  • 2026-27 Şampiyonlar Ligi tüm hızıyla devam ediyor. 36 takımın tamamı lig aşamasındaki maçlarının yarısını geride bırakırken yeni sezon Avrupa genelinde bol gollü başladı.

    Paris Saint-Germain, mayıs ayında Budapeşte'deki finalde Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek üst üste ikinci Avrupa Kupası'nı kazanmasının ardından son şampiyon unvanıyla mücadele ediyor. Luis Enrique'nin takımı yaklaşık 18 aydır rakiplerinden bir seviye üstün görünüyor ancak üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda zorlu bir rekabetle karşılaşması muhtemel.

    Peki şu anda Avrupa'nın zirvesi için PSG'ye meydan okumaya en yakın takım hangisi? GOAL'ün Güç Sıralaması, turnuva boyunca gerçek şampiyonluk adaylarını takip ederken iddiası temelsiz kalanları da ayıklayacak...

    Önceki güncelleme: 15 Ekim 2026.

  • Dışarıdan izlemekle yetinmek

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    Napoli, üst üste ikinci sezonda da eleme turlarına kalamama riskiyle ciddi biçimde karşı karşıya.

    Bu sezonki güç sıralamamız biraz farklı olacak. Tüm takımları 1'den 36'ya kadar sıralamak yerine, turnuvanın lig aşamasını örnek alarak en güçlü 24 adayı sıralayacağız. Diğer 12 takım ise ilk 24'ün dışında kalacak.

    Bu, söz konusu 12 takımdan hiçbirinin üst tura çıkamayacağı anlamına gelmiyor. Eleme turlarında her zaman bir ya da iki sürpriz takım olur. Ancak bize göre bu 12 takım, şu anda ilk turu geçip Avrupa yolculuğuna devam etme ihtimali en düşük ekipler.

    Bu grupta, bu sezonki turnuvada şimdiden başarılı sonuçlar almış takımlar da var. Norveç'in mütevazı takımı Viking, Bayern Münih karşısında aldığı etkileyici beraberliğin ardından dördüncü maç haftasında Sabah'ı mağlup etti. AEK Atina ise Real Madrid'i sonuna kadar zorlamasına rağmen 3-2 kaybetti. Bodo/Glimt de beklentilerin üzerinde performans göstermeyi sürdürüyor.

    Napoli ve PSV içinse tablo daha olumsuz. İlk dört maçlarında yalnızca birer galibiyet alan iki takım da üst üste ikinci sezonda eleme turlarına kalamama tehlikesiyle karşı karşıya.

    GOAL'ın elenmeye mahkûm 12'lisi: AEK Atina, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Napoli (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. LASK ⬆️

    FBL-EUR-C1-LASK-SLOVAN BRATISLAVA
    AFP

    Avusturya şampiyonu LASK, üst üste iki maç kazanarak eleme turlarına yükselme şansı yakaladı.

    Turnuvaya ilk kez katılan takımlar arasında Como dikkatlerin büyük bölümünü üzerine çekse de LASK'ın şu ana kadarki performansı da büyük övgüyü hak ediyor. Avusturya şampiyonu, turnuvaya AEK Atina ve Liverpool yenilgileriyle başladı ancak ardından etkileyici bir şekilde toparlandı.

    LASK, önce Lizbon'da Sporting'i mağlup etti, ardından turnuvanın kolay lokması Slovan Bratislava'ya dört gol attı. Böylece ilk 24'te yer almak için muhtemelen yalnızca dört puana daha ihtiyaç duyacağını biliyor. Bodo/Glimt deplasmanının ardından Fenerbahçe ve Porto'yu evinde ağırlayacak olan mütevazı ekip, hedefine ulaşabileceğine inanıyor.

  • 23. Villarreal ↔️

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSG
    AFP

    Villarreal, PSG karşısında kendi kendini sabote etti ancak hâlâ eleme turlarına kalabilecek güçte

    Villarreal, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en büyük hayal kırıklıklarından biriydi. Sarı Denizaltı, sekiz maçta yalnızca bir puan toplayarak 36 takımlı lig aşamasını sondan ikinci sırada tamamlamıştı. Bu kez şimdiden daha iyi bir performans sergiledi ancak son maçında PSG karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.

    İspanyol ekibi, son şampiyona defalarca gol fırsatı sunmasının ardından henüz 17 dakika dolmadan 4-0 geriye düştü ve sahasında 6-0 mağlup oldu. Ancak Slavia Prag ve Sabah ile oynayacağı maçlar, Villarreal'e yeni yılda Manchester United ve Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce yeniden çıkışa geçmek için çok iyi bir fırsat sunuyor.

  • 22. Porto ↔️

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    Porto, Napoli'yi yenerek sonunda ilk puanlarını aldı.

    İki yıllık aranın ardından Porto, Francesco Farioli'nin ekibinin geçen sezon Portekiz Ligi'nde şampiyon olmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne döndü. 2025 yazında göreve gelen İtalyan teknik direktör, Porto'yu Avrupa'nın yenilmesi en zor takımlarından biri hâline getirdi. Takım bu sezon ligde henüz puan kaybetmedi.

    Ancak Avrupa serüveni, daha başlamadan rayından çıkacak gibi görünüyordu. Üst üste üç yenilgi alan Porto, sonunda Napoli karşısındaki etkileyici galibiyetle ilk puanlarını kazandı. Önünde Feyenoord, Slavia Prag ve LASK'a karşı avantajlı maçlar bulunan Farioli ve oyuncuları, eleme turuna yükselme yarışında hâlâ iddialı.

  • 21. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Leipzig, Manchester City karşısında iki kez beraberliği yakalasa da lig aşamasındaki üçüncü yenilgisini aldı.

    Geçen sezon Avrupa kupalarına hiç katılamayan Leipzig, Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirerek yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Ancak bu dönüş pek iyi başlamadı. Como, Real Madrid ve Manchester City'ye yenilen Martin Demichelis'in ekibi, maçların yarısı geride kalırken puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor.

    Alman ekibi için iyi haber, bundan sonraki fikstürünün çok daha az zorlu olması. Leipzig, Lens ve Shakhtar Donetsk'i evinde yenebileceğine güvenmeli. Bunu başarırsa Manchester United ve Feyenoord'a karşı oynayacağı kalan iki deplasman maçından yalnızca bir puan alması muhtemelen yeterli olacak.

  • 20. Fenerbahçe ⬆️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Fenerbahçe, Liverpool karşısında heyecan dolu bir galibiyetle Avrupa sezonuna hızlı başladı

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarına kalabilecek bir takım kurma umuduyla yaz transfer döneminde büyük harcamalar yaptı. Ancak Aston Villa karşısında alınan 6-0’lık ağır yenilgi ve Slavia Prag’la yapılan hayal kırıklığı yaratan beraberlik de dahil olmak üzere ilk üç maçından galibiyet çıkaramayınca bu hedefe ulaşması pek olası görünmüyordu.

    Çarşamba günü Liverpool karşısında alınan galibiyet ise Türk ekibine ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazandırdı. Yeni teknik direktör Emre Belozoglu, Shakhtar Donetsk, LASK ve Villarreal ile oynanacak maçlarda play-off’a kalmak için gereken puanların toplanabileceğine güveniyor.

  • 19. Roma ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Roma, bu sezonki lig aşamasında hem Real Madrid hem de Manchester United karşısında yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamadı

    Roma, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Gian Piero Gasperini, Roma'yı yeniden İtalyan futbolunun başlıca güçlerinden biri hâline getirdi. Eski Atalanta teknik direktörünün yönetiminde başkent ekibi, Serie A'da yenilmesi son derece zor bir takıma dönüştü. Ancak Avrupa sahnesinde öne geçtiği maçları kaybetme alışkanlığı edinmeye başladı.

    Roma, hem Real Madrid hem de Manchester United karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen son 10 dakikada dağılarak iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Lig aşamasının ikinci yarısında PSG ve Sporting CP ile de karşılaşacak olan Roma, play-off'lara kalmak için bile mücadele etmek zorunda kalabilir.

  • 18. Stuttgart ⬇️

    FBL-EUR-C1-GALATASARAY-STUTTGART
    AFP

    Stuttgart, salı günü Galatasaray karşısında bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

    Sebastian Hoeness, Bundesliga'da kümede kalma play-off'u oynayan Stuttgart'ı üç sezon içinde iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak etkileyici işler yapmaya devam ediyor. Alman ekibi, ilk üç maçından yedi puan çıkararak Avrupa serüvenine de güçlü bir başlangıç yaptı.

    Bu sezon Stuttgart'ın lehine olan bir diğer nokta ise Opta'ya göre Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım arasında en kolay fikstüre sahip olması. Dördüncü maç haftasında Galatasaray'a kaybetse de Stuttgart, eleme turlarına kalacağına hâlâ güvenmeli.

  • 17. Galatasaray ⬆️

    Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Aleksey Batrakov’un Stuttgart karşısında attığı iki gol, Türkiye şampiyonuna üst üste ikinci galibiyetini getirdi.

    Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Türkiye şampiyonu, 2026-27 sezonuna da benzer bir başarı hedefiyle başladı ancak lig aşamasındaki ilk iki maçını kaybetti.

    Sonrasında ise deplasmanda Lille'i, İstanbul'da da o zamana kadar yenilgi yüzü görmemiş Stuttgart'ı yenerek etkileyici bir şekilde toparlandı. Galatasaray'ın eleme turlarına kalmak için kalan dört maçından muhtemelen yalnızca dört puan alması gerekiyor. Aston Villa ve PSG ile hâlâ karşılaşacak olsa da bu hedefe ulaşacağına güvenebilir.

  • 16. Real Betis ↔️

    FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETIS
    AFP

    Betis'in kusursuz başlangıcı, çarşamba günü Borussia Dortmund'a yenilmesiyle sona erdi.

    20 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne dönen Real Betis, geçen sezon La Liga’yı beşinci sırada tamamladı. Manuel Pellegrini yönetiminde İspanya’da yeniden dikkate alınması gereken bir güç hâline geliyor.

    Avrupa’daki ilk üç maçını kazanarak dikkat çeken Betis, ardından Borussia Dortmund karşısında yenilgiye uğradı. Slovan Bratislava karşısında toparlanacağına güvenen ekibi, lig aşamasının sonunda Como, Arsenal ve Bayern Münih ile oynayacağı zorlu maçlar bekliyor. Bu karşılaşmalar, Betis’in ilk sekizde yer almasıyla play-off’a kalmak zorunda olması arasındaki farkı belirleyebilir.

  • 15. Club Brugge ⬆️

    SOCCER CL CLUB BRUGGE VS PSV
    AFP

    Club Brugge, dördüncü maç gününde PSV deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarındaki etkileyici performansını sürdürdü.

    Club Brugge, yeni Şampiyonlar Ligi formatının ilk iki sezonunda da eleme turlarına kaldı. Aston Villa karşısında açılış maçında aldığı yenilginin ardından sonraki üç maçını kazanarak toparlanan Belçika şampiyonu, üst üste üçüncü kez eleme turlarına kalabileceğine güveniyor.

    Heyecan verici hücum oyuncuları Nicolo Tresoldi ve Carlos Forbs, Inter ve PSV deplasmanlarında alınan galibiyetlere öncülük etti. Bu sonuçlar, Club Brugge’ün hafife alınmaması gerektiğini gösterdi. Kalan rakipleri Liverpool, Napoli, Stuttgart ve Bodo/Glimt’in göz korkutucu olmaktan uzak olduğu düşünüldüğünde, ilk sekizde bitirmek de artık ulaşılabilir bir hedef.

  • 14. Sporting CP ↔️

    Issa Doumbia Sporting CP 2026-27
    Getty Images

    Sporting, şu ana kadar oynadığı dört maçın üçünü kazanarak ilk sekizde yer almak için yine iyi bir konumda.

    Sporting, Şampiyonlar Ligi’nin gediklilerinden biri hâline gelmeye başlıyor. Geçen sezon lig aşamasını sürpriz biçimde ilk sekizde bitirdikten sonra son 16 turunda Bodo/Glimt karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atmış ve çeyrek finale kadar yükselmişti. İlk dört maçının üçünü kazanan Lizbon ekibi, eleme turlarına bir kez daha kalmayı neredeyse garantiledi. Yine de üçüncü haftada turnuvaya ilk kez katılan LASK’a karşı oynadığı iç saha maçını nasıl kaybettiğini merak ediyor olmalı.

    Sporting, yeni teknik direktörü Paulo Fonseca yönetiminde Manchester United ve Roma karşısında olumlu sonuçlar alırsa, lig aşamasındaki son maçlarında Barcelona ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak olmasına rağmen yeniden ilk sekize girebilir.

  • 13. Manchester United ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Manchester United'ın Roma karşısında geri dönüşle aldığı heyecan dolu galibiyet, Avrupa serüvenine yeniden canlılık kattı.

    Michael Carrick, geçen sezonun ikinci yarısındaki etkileyici geçici teknik direktörlük döneminde Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Ancak kalıcı teknik direktör olarak göreve başlamasının ardından işler şimdiden ters gitmeye başladı. Bu da Manchester United'ın lig aşamasındaki mücadelesinin ikinci yarısında takımın başında kimin olacağının belirsizliğini koruduğu anlamına geliyor.

    Carrick, United'ın Atletico Madrid ve Como karşısında üst üste aldığı yenilgilerin ardından salı günü Roma karşısında geriden gelerek kazandığı dikkat çekici galibiyetteki rolüyle Old Trafford'daki görevini sürdürme şansı yakaladı. Ancak Sporting ve Bayern Münih'e karşı oynanacak zorlu maçlar öncesinde, takımın son 16 turuna doğrudan katılma ihtimali hâlâ oldukça düşük.

  • 12. Aston Villa ⬇️

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLA
    AFP

    Aston Villa, Barcelona'ya yenilerek turnuvada ilk kez puan kaybetti.

    Aston Villa'da yaz aylarında büyük bir değişim yaşandı. Avrupa Ligi finalindeki zaferde ilk 11'de yer alan altı oyuncu takımdan ayrıldı. Unai Emery, çoğunluğu yeni transferlerden oluşan bir takım kurmaya çalışırken muhtemelen bir geçiş sezonunu yönetecek. İlk işaretler de umut verici: Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçını kazandıktan sonra dördüncü maç haftasında Barcelona'ya yenildi.

    Emery'nin takımı Camp Nou'da da fırsatlar yaratabildi ve Avrupa'nın en iyi ekiplerinden bazılarıyla başa baş mücadele edebilecek gibi görünüyor. Son 16 turundaki yerini garantilemek için bunu başarması gerekecek. Villa'nın fikstüründe PSG ve Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı iç saha maçları da bulunuyor.

  • 11. Inter ⬇️

    Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Inter, Avrupa kupalarında bu sezonki en iyi performansını sergileyerek Feyenoord'u mağlup etti.

    Inter, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin en çok altında kalan takım olabilir. 2025'in mağlup finalisti, Bodo/Glimt'e hem evinde hem deplasmanda yenilerek play-off turunda elendi. Cristian Chivu, göreve geldiği ilk yılın sonunda bu hayal kırıklığını geride bırakıp takımına ülke içinde iki kupa kazandırdı. Ancak Inter, bu sezon da Avrupa'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

    Real Madrid'e yenildiği maçta iyi bir performans sergilemesine rağmen Inter, ardından evinde Club Brugge'e de kaybedince şampiyonluk hedefleyen diğer takımların gerisinde kaldı. Inter daha sonra üst üste iki galibiyet aldı. Ancak Feyenoord karşısındaki galibiyeti, öncesinde Shakhtar Donetsk'i dar farkla yendiği maça kıyasla çok daha ikna ediciydi. Chivu'nun takımının play-off turuna kalmamak için Borussia Dortmund ve Liverpool'u yenmesi muhtemel görünüyor. Bunun için de performansını artırması gerekecek.

  • 10. Como ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-COMO
    AFP

    Bol gol atan Como, bu sezon turnuvanın şimdiye kadarki en dikkat çekici hikâyelerinden biri oldu.

    Como, üç yıl önce en üst ligde bile oynamayan bir takım olarak Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez katılıyor olabilir, ancak turnuvada yalnızca sayıyı tamamlamak için bulunmuyor. Serie A’nın yükselen ekibi, son iki sezonda İtalya’nın en büyük kulüplerini yenebildiğini gösterdi. Cesc Fabregas’ın takımı şimdi de Avrupa’nın en iyi ekiplerinden bazılarını mağlup etmeye odaklandı.

    Avrupa serüvenine de etkileyici bir başlangıç yaptılar. RB Leipzig ve Manchester United karşısında evlerinde aldıkları farklı galibiyetlerin ardından dördüncü haftada Lens’i 9-1 mağlup ederek dört maçlarının üçünü kazandılar. Bu aşamada Fabregas’ın takımından daha fazla gol atan tek ekip PSG. Como, ocak ayında hem son şampiyonla hem de Barcelona’yla karşılaşmadan önce eleme turlarındaki yerini büyük olasılıkla garantilemiş olacak.

  • 9. Atletico Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Atletico, Metropolitano'da hayal kırıklığı yaratan gecede Bayern Münih'i neredeyse hiç zorlayamadı.

    Atletico Madrid, geçen sezon beklentilerin aksine Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar mücadele ederek yükseldi ve Arsenal'a kıl payı elendi. Diego Simeone de takımının bu sezon benzer şekilde ilerleyebileceğine inanıyordu. Ancak Avrupa'daki ilk dört maçında yalnızca dört puan alan Atletico Madrid, play-off turundan kaçınmak istiyorsa zorlu bir yol izlemek zorunda.

    Liverpool ve Bayern Münih yenilgileri, Atletico Madrid'in şampiyonluğun güçlü adaylarıyla tam olarak aynı seviyede olmadığını gösteriyor. Viking, PSV, Bodo/Glimt ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlar sayesinde yine de rahatlıkla tur atlaması bekleniyor. Ancak eleme turlarında ses getirmek istiyorsa performansını ciddi ölçüde geliştirmesi gerekecek.

  • 8. Borussia Dortmund ⬆️

    Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Dortmund, Bodo/Glimt yenilgisinin ardından üst üste iki galibiyet alarak toparlandı.

    Erling Haaland, Jude Bellingham ve Achraf Hakimi gibi oyuncular süperstarlığa uzanan yollarında Borussia Dortmund'dan geçerken, kulüp Avrupa futbolunun en önemli yıldız yetiştirme merkezi olarak ün kazandı. Ancak son yıllarda buradan çıkan üst düzey oyuncuların sayısı azaldı. Bu nedenle Bundesliga devi yaz döneminde genç oyunculara yöneldi ve Niko Kovac artık neredeyse sınırsız potansiyele sahip bir kadroyu yönetiyor.

    Bu potansiyel, Dortmund'un Bayern Münih deplasmanındaki beraberliğin de yer aldığı Bundesliga sezonuna yenilgisiz başlamasına yardımcı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci maç gününde Bodo/Glimt'e yenilmesine rağmen şu ana kadar diğer tüm maçlarını kazandı. Arsenal ve Aston Villa deplasmanlarındaki zorlu karşılaşmalar hâlâ önünde olsa da Kovac ve oyuncularının özgüveni giderek artıyor.

  • 7. Liverpool ↔️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Liverpool, Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sezonun ilk yenilgisini aldı.

    Liverpool, 2024-25 sezonuna kıyasla bir tur daha ileri gitmesine rağmen geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performans düzeyi bakımından kuşkusuz geriye gitti ve üst üste ikinci kez PSG'ye elendi. Arne Slot'un yerine takımın başına geçen Andoni Iraola'nın Anfield'a yeniden heyecan verici, hücuma dönük bir futbol getirmesi umuluyor ancak şu ana kadarki gelişmeler sınırlı kaldı.

    Bununla birlikte Liverpool, lig aşamasındaki ilk üç maçını kazandı; ancak evinde hem Atletico Madrid'i hem de Villarreal'i yenmek için geriden gelmek zorunda kaldı. Savunmada başından beri güven vermeyen Liverpool, bunun bedelini dördüncü hafta Türkiye'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ödedi. Görece kolay fikstürü sayesinde lig aşamasını ilk sekizde bitirme şansı yüksek olsa da bir şeyler hızla değişmezse Liverpool'un turnuvada çok ileri gitmesi zor olabilir.

  • 6. Manchester City ↔️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Erling Haaland, Manchester City'nin RB Leipzig ile oynadığı dördüncü hafta maçında galibiyet golünü attı.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı Manchester City'den daha çok isteyen bir takım belki de yok. Premier League'in mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe ağır bir yaptırım uygulaması muhtemelken, Enzo Maresca'nın takımının Avrupa'nın elitleri arasındaki yerini korumak için tek gerçekçi umudu kıtanın en büyük organizasyonunu kazanmak.

    Bu nedenle ikinci hafta maçında PSG'ye yenilmeleri, yenilenen Manchester City'nin turnuvada ileri turlara gidebilmek için ulaşması gereken seviyeyi hatırlattı. Ülke içindeki maçlarda aldığı iki yenilgiye rağmen City, AEK Atina ve RB Leipzig karşısında üst üste Avrupa galibiyetleriyle toparlandı. Ancak aralık ayında Barcelona ile oynayacağı maç, Etihad'da Luis Enrique'nin takımına yenilmesinden bu yana ne kadar ilerlediğinin asıl göstergesi olacak.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Madrid'in pes etmeyen ruhu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha ön plana çıktı.

    Real Madrid, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok altında kaldı. Kulüp, hem ülke içinde hem de Avrupa'da kupaları yeniden Bernabeu'ya getirmek için Jose Mourinho'ya yöneldi.

    Portekizli teknik direktörün Real Madrid'e dönüşünden bu yana bazı performanslar soru işareti yaratsa da Madrid'in Avrupa maçlarında pes etmemesi değişmedi. 15 kez şampiyon olan ekip, Roma ve AEK Atina karşısında son 10 dakikada geriden gelerek kazandı ve dört maçta dört galibiyet elde etti. Madrid'in son El Clasico galibiyeti ise en güçlü rakipleri yenebilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Bu da eleme turları öncesinde olumlu bir işaret.

  • 4. Bayern Münih ↔️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH
    AFP

    Üst üste iki beraberliğin ardından Bayern, salı günü Atletico Madrid karşısında yeniden galip geldi.

    Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilerledikçe, Ballon d'Or ödüllü Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan etkileyici hücum üçlüsünün sürüklediği Bayern Münih, birçok taraftarın favorisi hâline geldi. Ancak turnuva tarihinin en iyi yarı finallerinden birinin ardından PSG karşısında hedefe ulaşamadı.

    Bundesliga şampiyonu, bu kez aynı uyumu henüz yakalayamadı. Bayern'in şu ana kadarki performansında en büyük hayal kırıklığı, mütevazı Viking ile berabere kalmasıydı. Ancak takım daha sonra olumlu bir tepki verdi: Şampiyonluk adaylarından Arsenal ile berabere kaldı, ardından Atletico Madrid deplasmanında farklı bir galibiyet elde etti. Böylece son 16 turuna doğrudan katılma şansını korudu.

  • 3. Arsenal ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PRAGUE-ARSENAL
    AFP

    Arsenal, bu sezon Avrupa'da şu ana kadar en iyi performansını sergileyemese de yenilgisizliğini sürdürüyor.

    Mayıs ayında finalde kaybeden Arsenal'ın ilk Avrupa Kupası'nı kazanma arzusu bu sezon doruğa çıkabilir. Özellikle de beklendiği gibi Manchester City'ye yönelik yaptırımlar kesinleşir ve Arsenal Premier League şampiyonluk yarışında rakiplerine büyük fark atarsa. Mikel Arteta'nın savunması ve orta sahası kupaya uzanabilecek güçte, ancak yaz aylarında yıldız bir forvet transfer edilememesinin ardından Arsenal'ın hücum gücüyle ilgili soru işaretleri sürüyor.

    Arsenal'ın geçen sezonki kusursuz lig aşaması performansını tekrarlama umudu, Bayern Münih deplasmanında alınan başarılı bir beraberlikle sona erdi. Ancak şu ana kadarki diğer üç maçını kazanan takım, ilk sekizde bitirme yolunda ilerliyor. Önümüzdeki birkaç ayda Borussia Dortmund ve Real Madrid'e karşı oynanacak iç saha maçları da Arsenal'ın gücünü sınayacak.

  • 2. Barcelona ↔️

    FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Barcelona, PSG yenilgisinin ardından Aston Villa karşısında fırsatları iyi değerlendirdiği bir galibiyetle toparlandı.

    Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni son kazanmasının üzerinden 11 yıl geçti. Ancak bu sezon PSG'yi tahtından edebilecek bir takım varsa onun Hansi Flick'in ekibi olduğu düşünülüyor. Barcelona, Alman teknik direktör yönetiminde son iki sezonda La Liga'ya damga vurdu. Buna karşın yüksek savunma çizgisi ve orta sahasının rakiplere bıraktığı boşluklar nedeniyle Avrupa'da hedeflerine ulaşamadı.

    Rodri'nin transferinin bu açıdan dengeleri değiştireceğine inanılıyor. Üçüncü haftada PSG'ye kaybettikleri maçta dinlendirilmiş olması da iki takımın eleme turlarında yeniden karşılaşması hâlinde sonucun farklı olabileceğine dair umut veriyor. Flick'in ekibi ise şimdilik Aston Villa karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle yeniden yoluna girdi. Lamine Yamal ve Raphinha da gol yollarındaki etkileyici performanslarını sürdürdü.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, lig aşamasının ilk yarısını yeni sezon için iddiasını ortaya koyarak geçirdi.

    Son iki sezonun her birinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG, 2026-27'de üst üste üçüncü şampiyonluğunun peşinde. Paris ekibi, Avrupa Kupası'nı üst üste üç kez kazanan Real Madrid dışındaki ilk takım olmayı hedefliyor. Avrupa serüvenine yaptığı nefes kesici başlangıç, bunu başarabileceğine işaret ediyor.

    Luis Enrique'nin ekibi, şu ana kadar oynadığı dört maçın tamamını kazanırken 20 gol attı. Bu galibiyetler arasında Manchester City ve Barcelona karşısında alınan ses getiren sonuçlar da var. Ancak Barcelona galibiyetinin bir bedeli oldu: Khvicha Kvaratskhelia, bu maçta yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Yine de hücumda çok sayıda alternatifi bulunan Fransa şampiyonu, eleme turlarında da yenilmesi gereken takım olmaya devam edecek.