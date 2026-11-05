Bu sezonki güç sıralamamız biraz farklı olacak. Tüm takımları 1'den 36'ya kadar sıralamak yerine, turnuvanın lig aşamasını örnek alarak en güçlü 24 adayı sıralayacağız. Diğer 12 takım ise ilk 24'ün dışında kalacak.

Bu, söz konusu 12 takımdan hiçbirinin üst tura çıkamayacağı anlamına gelmiyor. Eleme turlarında her zaman bir ya da iki sürpriz takım olur. Ancak bize göre bu 12 takım, şu anda ilk turu geçip Avrupa yolculuğuna devam etme ihtimali en düşük ekipler.

Bu grupta, bu sezonki turnuvada şimdiden başarılı sonuçlar almış takımlar da var. Norveç'in mütevazı takımı Viking, Bayern Münih karşısında aldığı etkileyici beraberliğin ardından dördüncü maç haftasında Sabah'ı mağlup etti. AEK Atina ise Real Madrid'i sonuna kadar zorlamasına rağmen 3-2 kaybetti. Bodo/Glimt de beklentilerin üzerinde performans göstermeyi sürdürüyor.

Napoli ve PSV içinse tablo daha olumsuz. İlk dört maçlarında yalnızca birer galibiyet alan iki takım da üst üste ikinci sezonda eleme turlarına kalamama tehlikesiyle karşı karşıya.

GOAL'ın elenmeye mahkûm 12'lisi: AEK Atina, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Napoli (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking.