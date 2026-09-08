Şampiyonlar Ligi 2026-27 güç sıralaması: Barcelona, Bayern Münih ya da Arsenal, PSG'nin tarihi üçlemeyi tamamlamasını engelleyebilir mi?

Yurt içi ligler başladı, transfer dönemi kapandı ve şimdi futbolun en ünlü marşının Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarları bir kez daha çılgına çevirmesinin zamanı geldi. 2026-27 Şampiyonlar Ligi salı günü başlıyor; 36 takım, kıtanın sunabileceği en iyilere karşı kendini bir kez daha kanıtlamaya hazır.

Paris Saint-Germain, mayıs ayında Budapeşte'deki finalde Arsenal'i penaltılarla yenerek üst üste ikinci Avrupa Kupası'nı kazanmasının ardından son şampiyon konumunda. Luis Enrique'nin ekibi son yaklaşık 18 ayda rakiplerinden açıkça ayrılan bir performans sergiledi, ancak yeni transferler ve teknik direktör değişiklikleriyle hareketli geçen bir yazın ardından üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda ciddi bir rekabetle karşılaşmaları muhtemel.

Peki PSG'ye Avrupa'nın zirvesi için meydan okumak adına en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL'ün güç sıralaması, iddialı ekipleri takip ederken gerçekten bu yarışın içinde olmayanları da ayıklamak için turnuva boyunca burada olacak...