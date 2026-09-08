Şampiyonlar Ligi 2026-27 güç sıralaması: Barcelona, Bayern Münih ya da Arsenal, PSG'nin tarihi üçlemeyi tamamlamasını engelleyebilir mi?
Yurt içi ligler başladı, transfer dönemi kapandı ve şimdi futbolun en ünlü marşının Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarları bir kez daha çılgına çevirmesinin zamanı geldi. 2026-27 Şampiyonlar Ligi salı günü başlıyor; 36 takım, kıtanın sunabileceği en iyilere karşı kendini bir kez daha kanıtlamaya hazır.
Paris Saint-Germain, mayıs ayında Budapeşte'deki finalde Arsenal'i penaltılarla yenerek üst üste ikinci Avrupa Kupası'nı kazanmasının ardından son şampiyon konumunda. Luis Enrique'nin ekibi son yaklaşık 18 ayda rakiplerinden açıkça ayrılan bir performans sergiledi, ancak yeni transferler ve teknik direktör değişiklikleriyle hareketli geçen bir yazın ardından üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda ciddi bir rekabetle karşılaşmaları muhtemel.
Peki PSG'ye Avrupa'nın zirvesi için meydan okumak adına en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL'ün güç sıralaması, iddialı ekipleri takip ederken gerçekten bu yarışın içinde olmayanları da ayıklamak için turnuva boyunca burada olacak...
Dışarıdan bakınca dışarıda kalan biri gibi
Bu sezonun güç sıralaması biraz farklı görünecek; 1'den 36'ya kadar tüm takımları sıralamak yerine, turnuvanın lig aşamasını taklit ederek en güçlü 24 adayı sıralayacağız ve diğer 12 takımı dışarıda bırakacağız.
Bu, bu 12 takımdan hiçbirinin tur atlayamayacağı anlamına gelmiyor; eleme turlarında her zaman bir ya da iki sürpriz isim çıkar. Ancak bize göre bu düzine, ilk turun ardından yollarına Avrupa'da devam etme ihtimali en düşük takımlar.
Bunların arasında Azerbaycan'dan turnuvada ilk kez yer alan Sabah FK ve Avusturya'dan LASK'ın yanı sıra, Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yapan ilk Afrikalı teknik direktör olan, yegane Yaya Toure'nin çalıştırdığı Slovan Bratislava da var.
Geçen sezon son 16 turuna giderken Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i mağlup eden Bodo/Glimt'in bunu tekrarlaması kolay olmayacak. Ancak artık turnuvadaki tek Norveç ekibi onlar değil; Viking FK, 1992'den bu yana ilk kez katılma hakkı elde etti.
Avrupa'nın "Büyük Beş" liglerinden, Avrupa'da zorlu bir sezon geçirmesi muhtemel takımlar da var; hem Villarreal hem de Lens'in yoluna devam edebilecek güçte görünmediği düşünülüyor.
GOAL'ün umutsuz 12'lisi: AEK Atina, Bodo/Glimt, Club Brugge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.
24. Fenerbahçe
Eleme turlarında rutin olarak hedefin gerisinde kalan Fenerbahçe, 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’nin asıl aşamasına geri döndü ve Avrupa futbolunu takip eden taraftarların yakından tanıyacağı isimlerle dolu bir kadroyla geliyor. Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Nathan Ake geçen yaz kulübe katıldı ve şimdi Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi isimleri de barındıran kadronun bir parçasını oluşturuyor.
Kulüpteki beşinci dönemini geçiren İsmail Kartal, Lyon karşısında gerginliğin yüksek olduğu bir galibiyete imza atılan eleme play-off’una liderlik etti ve Opta'ya göre Fener’in ödülü üçüncü en kolay fikstür seti oldu. Bu, onlara hiçbir şeyi garanti etmeyecek ve Süper Lig’deki ilk dört maçlarında şimdiden iki kez kaybettiler, ancak Kartal, kadrosundaki Şampiyonlar Ligi tecrübesinin en büyük sahnede fark yaratmasını umacak.
23. Napoli
Antonio Conte'nin kıta çapındaki organizasyonlardaki berbat karnesi göz önüne alındığında, Napoli'nin geçen sezon lig aşamasında elenmesi belki de sürpriz olmamalıydı; ancak o dönem Serie A şampiyonu olan takımın ilk 24'e girememesi yine de birçok kişiyi şaşırttı. Conte o zamandan beri ayrıldı ve AC Milan'dan kendi ayrılığının ardından göreve Massimiliano Allegri getirildi.
Allegri için işler iyi başlamadı. İlk üç maçında takımının başında iki yenilgi gören tecrübeli çalıştırıcının ekibinde, kilit orta saha oyuncusu Scott McTominay de hafif bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra şu anda sidelarda yer alıyor. Partenopei de Arsenal'i ağırlayacağı açılış maçından daha kolay bir başlangıç umardı, ancak yine de 2025-26'daki hayal kırıklığını geride bırakacaklarına inanıyor olacaklardır.
22. Lille
Lille, yaz transfer döneminde genç yıldızları Ayyoub Bouaddi ile Matias Fernandez-Pardo'yu Premier League'e kaptırmış olabilir, ancak yeni teknik direktörü Davide Ancelotti yönetiminde yine de umut verici bir başlangıç yaptı. PSG'nin uzatma dakikalarında bulduğu iki gol olmasa Ligue 1 sezonuna üçte üçle başlayacaklardı ve Şampiyonlar Ligi'ne de iyi durumda dönüyorlar.
Bitmek bilmeyen Olivier Giroud, eylül ayının sonunda 40. yaş gününe yaklaşırken hücum hattına önderlik etmeyi sürdürüyor ve ona, geçen sezon Eredivisie'yi gol kralı olarak tamamlayan Ayase Ueda da katıldı. Bu ikili kısa sürede uyum sağlayabilirse, Lille önümüzdeki birkaç ay içinde bir ya da iki sürprize imza atabilir.
21. Stuttgart
Sebastian Hoeness, Stuttgart'ta harikalar yaratmaya devam ediyor; takımı Bundesliga'nın düşme play-off'undan alıp üç sezon içinde iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettirdi. Hücum hattında Deniz Undav kulübün tılsımı olarak öne çıkarken, arkasında oynayan Angelo Stiller ile Jamie Leweling de Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ilgisini çekiyor.
Stuttgart adına avantaj olan nokta ise, Opta'ya göre turnuvaya katılan 36 takım arasında en kolay fikstürün kendilerine verilmiş olması. Stuttgart, kampanyasına favori gösterilmeyen Viking ve Slovan Bratislava ikilisine karşı başlayacak; bu da onlara erken dönemde ivme kazanma fırsatı sunmalı. Kâğıt üzerinde en zorlu görünen maçları ise Atletico Madrid ve Inter'e karşı.
20. Sporting CP
Sporting, Şampiyonlar Ligi'nin artık demirbaş ekiplerinden biri olmaya başlıyor ve geçen sezon, lig aşamasını sürpriz bir şekilde ilk sekizde tamamladıktan sonra son 16 turunda Bodo/Glimt'i epik bir geri dönüşle yenerek çeyrek finale kadar yükseldi.
Bu serinin mimarı olan Rui Borges takımın başında kalmaya devam ediyor ve geleceğiyle ilgili söylentilerle dolu bir yaz geçirmesine rağmen yıldız golcü Luis Suarez'den hâlâ yararlanabiliyor. Fikstür açısından bakıldığında Sporting, yeniden eleme aşamasına kalmak istiyorsa puanlarını erken toplaması gerektiğini biliyor; çünkü ocaktaki son iki maçı Barcelona ve Manchester City'ye karşı.
19. RB Leipzig
Geçen sezon Avrupa kupalarının tamamının dışında kalan Leipzig, Bundesliga’yı üçüncü sırada bitirerek yeniden en üst seviyeye döndü. Buna rağmen kulübe kenarında bir değişikliğe gitti; eski Arjantinli savunmacı Martin Demichelis, haziran ayında Ole Werner’in görevden alınmasının ardından takımın başına getirildi.
Yazın Real Madrid’e transfer olan yıldız isim Yan Diomande’nin ayrılığı sonrası önemli bir kayıp yaşayan bir kadroyu devraldı, ancak Antonio Nusa ve Johan Bakayoko’dan oluşan heyecan verici kanat ikilisinin yanı sıra geri dönen Christopher Nkunku ile hücum hattında hâlâ ciddi bir yetenek barındırıyor. On yılın başındaki güçlerinde değiller, ancak Leipzig yine de eleme aşamasına kalma konusunda şansına güvenecektir.
18. PSV
Geçen sezon lig aşamasında Napoli ve Liverpool karşısında farklı galibiyetler almasına rağmen PSV, eleme turlarına kalma hedefinde yetersiz kaldı. Ancak bu durum ivmelerini düşürmedi ve Eredivisie şampiyonluğuna rahat bir şekilde ulaştılar. Peter Bosz'un ekibi bu formunu yeni sezona da taşıdı ve ligin ilk beş maçında 18 gol kaydetti.
Ayrıca Avrupa fikstüründe nispeten daha kolay eşleşmelerle karşılaştılar ve perşembe günü Shakhtar Donetsk maçıyla başlayacak bu süreçte Ricardo Pepi, Ivan Perisic ve Ruben van Bommel gibi isimlerin müthiş formlarını sürdürmeleri beklenecek.
17. Real Betis
20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönen Real Betis, Manuel Pellegrini yönetiminde İspanya'da yeniden hesaba katılması gereken bir güç olduğunu göstermeyi sürdürürken geçen sezon La Liga'yı beşinci sırada tamamladı. Bu statü, cuma günü Real Madrid karşısında alınan galibiyetle de altı çizilerek vurgulandı; yaz transferi Troy Parrott, kulüp adına ilk golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu.
İrlandalı forvet, kadrosunda Antony, Isco ve Giovani Lo Celso'yu da barındıran bir takıma katıldı ve Heliopolitanos'un eleme aşamasına kalma konusunda şansına güvenmesi gerekir. Tek olası risk, Arsenal ve Bayern Münih'e karşı oynanacak en zorlu iki maçın son iki maç gününe kadar gelmemesi; bu da erken dönemde yaşanacak puan kayıplarının, onları turnuvanın favorilerinden bazılarına karşı sonuç almaya zorlayacak bir baskı yaratabileceği anlamına geliyor.
16. Galatasaray
Galatasaray, 2025-26 sezonunda Liverpool'a elenmeden önce son 16 turuna kadar yükseldi ve Türkiye şampiyonu, Arne Slot'un Liverpool'una karşı aldığı iki galibiyet de dahil olmak üzere güçlü bir performans ortaya koydu. Bu nedenle Okan Buruk ve oyuncuları için en az beklenti, bu yürüyüşü tekrarlamak.
Victor Osimhen'den bir kez daha gol katkısı bekleniyor, ancak Nijeryalı forvet sakatlığı nedeniyle çarşamba günkü Sporting maçının açılış karşılaşmasını kaçıracak. Bu sezon hücum hattında ona Rafael Leao katılırken, Leroy Sane ile Ilkay Gundogan da takımda kaldı ve yanlarında önemli miktarda Şampiyonlar Ligi tecrübesi getiriyor.
15. Porto
İki yıllık aranın ardından Porto, geçen sezon Francesco Farioli'nin ekibinin Liga Portugal'da zafere ulaşmasının ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne döndü. İtalyan teknik adam, 2025 yazında göreve gelmesinden bu yana Porto'yu Avrupa'nın yenilmesi en zor takımlarından biri hâline getirdi. Farioli'nin, Ajax'tan istifasının ardından takımın başına geçmesinden bu yana Porto, ligde çıktığı 39 maçta sadece 19 gol yedi.
Bu savunma hattını Polonyalı ikili Jan Bednarek ile Jakob Kiwior yönetirken, Andre Silva da Samu Aghehowa ciddi bir diz sakatlığını atlatmaya çalışırken hücum hattının merkezinde yer alıyor. Farioli yönetiminde ne kadar gelişim kaydettikleri ilk maç gününde Manchester City karşısında test edilecek, ancak bunun dışında kâğıt üzerinde daha kolay fikstürlerden birine sahipler.
14. Nasıl
Como, üç yıl önce bırakın üst düzey futbolu, en üst ligde bile oynamayan bir takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılıyor olabilir, ancak bu turnuvada sadece sayıyı tamamlamak için yer almıyor. Serie A'nın yeni ekibi, son iki sezonda İtalya'nın en büyük kulüplerini devirmekte özel bir beceri sergiledi ve Cesc Fabregas'ın takımı şimdi odağını Avrupa'nın en iyi ekiplerinden bazılarını yenmeye çevirdi.
Arjantinli oyun kurucu Nico Paz'ı takımda tutmak, yaz transfer dönemi açısından çok önemliydi; Martin Baturina ve Anastasios Douvikas gibi isimler de geçen sezondaki formlarını 2026-27'nin ilk haftalarına taşıdı. Como'nun biraz ivme yakalaması da mümkün görünüyor, çünkü 1. torbadaki rakipleri Barcelona ve PSG ile ocaktaki son iki maç gününe kadar karşılaşmayacak.
13. Aston Villa
Avrupa Ligi finalindeki zaferinin ardından Aston Villa'da her şey değişti; o maçta ilk 11'de başlayan altı oyuncu takımdan ayrıldı. Bu da Unai Emery'yi, büyük ölçüde yeni transferlerden oluşan yeni bir takım kurmaya çalışırken muhtemelen bir geçiş sezonunu yönetmek zorunda bıraktı. İspanyol teknik adamın işi, bu yeni yüzlerden bazılarının sakatlıklarla gelmesi nedeniyle daha da zorlaştı; bu da sezonun Premier League'deki ilk üç maçının hiçbirinde gol atamayan Villa'nın birkaç ay içinde çok farklı bir görüntü vereceği anlamına geliyor.
Avrupa kupalarındaki geçmişi göz önüne alındığında, lig aşamasından çıkış yolunu planlama konusunda Emery'ye şüpheden yararlanma payı tanınmalı. Ancak iki sezon önce çeyrek finale uzanan koşunun bir benzerini bu kez tekrarlamak, Aston Villa için muhtemelen ulaşılması güç bir hedef.
12. Roma
Roma, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Gian Piero Gasperini, Giallorossi'yi yeniden İtalyan futbolunun önemli güçlerinden biri haline getirmek için harikalar yarattı. Eski Atalanta teknik direktörü yönetiminde başkent ekibi yenmesi son derece zor bir takım haline geldi ve sezonun ilk üç maçını da kazanarak Serie A'da ilk haftaların zirvesinde yer alıyor.
Donyell Malen yine ön plana çıktı. Hollandalı oyuncu, Aston Villa'dan ocak ayında yaptığı transferin ardından sergilediği dikkat çekici formunu sürdürerek bu üç galibiyette beş gol kaydetti. Ona Arjantinli ikili Paulo Dybala ve Matias Soule'nin yanı sıra yaz döneminde Porto'dan gelen Portekizli genç Rodrigo Mora destek verecek. Bu sezon uzun bir yolculuğa çıkabilecek sürpriz takımlardan biri olabilirler.
11. Borussia Dortmund
Borussia Dortmund, Erling Haaland, Jude Bellingham ve Achraf Hakimi gibi isimlerin süper yıldızlığa giden yolda uğradığı bir durak olarak Avrupa futbolunun en önemli vitrinlerinden biri olma ününü kazanmıştı, ancak son yıllarda üst düzey mezunlar azaldı. Bu doğrultuda Bundesliga devleri yaz boyunca gençliğe yöneldi ve Niko Kovac'ın elinde neredeyse sınırsız potansiyel barındıran bir kadro bulunuyor.
Yetenekli gençler Konstantinos Karetsas ile Joane Gadou, akademinin parlayan isimleri Samuele Inacio ve Mathis Albert'e katılmak üzere kadroya dahil edildi ve Kovac, Felix Nmecha ile Serhou Guirassy gibi kendini kanıtlamış oyuncuların yanında şimdiden onlardan katkı alıyor. Dortmund'un tecrübesizliği Avrupa'da zaman zaman dalgalı performanslara yol açabilir, ancak eleme aşamasına rahatça yükselmeleri için yine de fazlasıyla yeterli kaliteye sahip olmaları gerekir.
10. Manchester United
Michael Carrick, geçen sezonun ikinci yarısında görev yaptığı etkileyici geçici teknik direktörlük döneminde Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı, ancak kalıcı teknik direktör olarak hayatına başlangıcı tamamen planlandığı gibi gitmedi; zira Manchester United, Premier League sezonunun nispeten kolay görünen ilk üç maçından yalnızca dört puan çıkarabildi.
United kadrosunun, geçen sezon Avrupa'da hiç yer almamasının ardından hafta içi düzenli maç temposuyla nasıl başa çıkacağına dair soru işaretleri sürüyor ve kalite açısından eleme turlarına kalmaları beklenebilse de, en azından şimdilik daha ileriye gitmeleri pek olası görünmüyor.
9. Inter
Inter, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin belki de en büyük hayal kırıklıklarından biriydi; 2025'in kaybeden finalisti, Bodo/Glimt'e iç sahada ve deplasmanda yenilerek play-off turunda elendi. Cristian Chivu, bu hayal kırıklığının ardından işleri toparlamayı başardı ve görevdeki ilk yılının sonunda yurt içinde duble yaptı. İtalya'da şu anki kanı ise Inter'in bir kez daha Avrupa'da iddialı bir mücadele ortaya koyacağı yönünde.
Son şampiyon, sezona başlarken Serie A'daki ilk üç maçının tamamını kazandı. Opta ise Inter'in lig aşaması fikstürünü, 36 takım arasında en kolay ikinci fikstür olarak değerlendiriyor. Bu nedenle ilk sekizde yer almak ve son 16 turuna doğrudan katılmak gündemde olmalı.
8. Liverpool
Liverpool, 2024-25 sezonuna kıyasla bir tur daha ileri gitmesine rağmen geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde performans seviyesi açısından tartışmasız şekilde geriye gitti ve üst üste ikinci sezonda da PSG'ye elendi. Umut, teknik direktörlük görevinde Arne Slot'un yerini alan Andoni Iraola'nın Anfield'a yeniden heyecan verici, hücum odaklı bir futbol getirmesi yönünde ve görevdeki ilk haftalarında da bazı olumlu işaretler görüldü.
Alexander Isak, Merseyside'daki berbat ilk sezonunun ardından yeniden kendini buluyor gibi görünürken Florian Wirtz de 10 numara pozisyonundan maçlar üzerinde daha fazla etki yaratmaya başlıyor. Bradley Barcola da son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan iki kadronun parçası olma tecrübesinin yanı sıra Liverpool hücumuna farklı bir boyut katacaktır.
7. Atletico Madrid
Tüm olumsuzluklara rağmen Atletico Madrid, geçen sezon Arsenal'a elenmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar savaşarak yükseldi ve Diego Simeone, takımının bu kez de yine uzun bir yol kat edebileceğine inanacaktır. Transfer döneminin kapanmasının ardından yıldız golcü Julian Alvarez, isteksiz de olsa Metropolitano'da kaldığı için bu inanç daha da artmış olacaktır!
Arjantinli oyuncu yeniden takıma başarıyla kazandırılabilirse, Atleti'ye hücum hattında ekstra bir farklılık katacaktır. Cristian Romero'nun transferi savunmayı sağlamlaştırmaya yardımcı olmalı, Lee Kang-in ise ayrılan Antoine Griezmann'ın yerini doldurmaya yardımcı olmak için PSG'den geldi. Atleti'yi geri tutan tek şey ise Opta'ya göre dördüncü en zorlu fikstür ve çarşamba günü Anfield deplasmanında oynanacak maç, zorlu bir açılış karşılaşması olacak.
6. Manchester City
Pep Guardiola, Rodri ve Erling Haaland'ın gür saçları artık yok, ancak Manchester City'nin sezona başlangıcı onların yalnızca Premier League'de değil, tüm Avrupa'da da yenilmesi en zor takımlardan biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca, Arsenal'a karşı Community Shield'da alınan ağır yenilginin ardından toparlandı ve salı günü Porto deplasmanı öncesinde takımının ligde üst üste üç galibiyet almasını sağladı.
Barcelona ve PSG'ye karşı da maçlar yaklaşırken, lig aşamasında bu yeni görünümlü City'nin kıtanın en iyileriyle nasıl eşleştiğine dair bir fikir edineceğiz. Ancak Maresca'nın yöntemlerine alıştıkça, eleme turları başladığında çok daha zorlu bir takım olacaklarına inanacaklardır.
5. Real Madrid
Real Madrid, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok uzağında kaldı ve şimdi hem yurt içinde hem de Avrupa'da kupaları Bernabeu'ya geri getirmek amacıyla Jose Mourinho'ya yöneldi. Onun ikinci döneminin ilk haftalarında da bazı cesaret verici işaretler görüldü; Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Jude Bellingham'ın tamamı hücumda etkili performanslar ortaya koydu.
Real Madrid, Avrupa'nın en korkutucu hücum hatlarından birine kesinlikle sahip ve yaz transfer dönemindeki bazı takviyeler de savunmayı geliştirebilir. Ancak Toni Kroos ve Luka Modric'in yerine yeni isimlerin gelmediği bir yazın ardından, her şeyi bir arada tutabilecek bir orta sahaya sahip olup olmadıkları henüz belirsizliğini koruyor.
4. Arsenal
Mayıs ayında finalde kaybeden Arsenal'ın, sonunda ilk Avrupa Kupası'nı kazanma konusundaki kararlılığının bu sezon doruk noktasına ulaşması muhtemel görünüyor; özellikle de beklendiği gibi Premier League şampiyonluk yarışında açık ara öne geçerlerse. Mikel Arteta'nın elinde sonuna kadar gidebilecek bir savunma hattı ve orta saha kesinlikle var, ancak yaz boyunca büyük isim bir forveti kadrosuna katmayı başaramayan Arsenal'ın hücum gücü konusunda soru işaretleri sürüyor.
Arsenal için ilk adım, 2025-26'daki kusursuz lig aşaması performansını tekrarlamaya çalışmak olacak. Ancak hem Barcelona hem de Real Madrid ile eşleşen tek kulüp olarak, önümüzdeki dört ay boyunca işlerin tamamen istedikleri gibi gitmesi pek olası görünmüyor. Yine de İngiltere şampiyonunu bir kez daha gerçek bir aday olarak not edin.
3. Bayern Münih
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilerledikçe Bayern Münih, birçok taraftarın favorisi hâline gelmişti ancak turnuva tarihinin en büyük yarı finallerinden birinin ardından PSG karşısında hedefe ulaşamadı. Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz'dan oluşan gösterişli hücum üçlüsünün liderliğindeki Bundesliga devi, daha önce çeyrek finalde Real Madrid de dahil olmak üzere karşısına çıkan herkesi süpürmüştü.
Bayern, başka yerlerden geldiği bildirilen ilgiye rağmen Kane ve Olise'yi takımda tutmayı başardı ve Vincent Kompany'nin ekibi, nispeten sakin geçen yaz transfer dönemine rağmen yine ilerleyen turlarda iddialı olmalı. Perşembe günü Bodo/Glimt karşısında sahaya çıkacaklar.
2. Barcelona
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni son kazandığı zaferin üzerinden şimdi 11 yıl geçti, ancak bu sezon PSG'yi tahtından indirebilecek bir takım varsa onun Hansi Flick'in ekibi olduğu yönünde bir his var. Blaugrana, Alman teknik adam yönetiminde son iki sezonda La Liga'da üstünlük kurdu, ancak kısmen yüksek savunma hattı ve orta sahasının açık yapısı nedeniyle Avrupa sahnesinde hedefe ulaşamadı.
Bu açıdan Rodri transferinin oyunun gidişatını değiştirebileceğine inanılıyor; zira İspanya kaptanından daha iyi kontra atak kesen bir oyuncu dünyada yok. Bu arada Lamine Yamal ile Raphinha yeni sezona gol yollarında müthiş bir formla başladı; Robert Lewandowski için kendini kanıtlamış bir yedek alınmadığı için kanat ikilisinin bu konuda takıma öncülük etmesi muhtemel görünüyor.
1. Paris Saint-Germain
Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG, 2026-27'de üst üste üçüncü şampiyonluğun peşine düşüyor ve Avrupa Kupası'nı art arda üç kez kaldıran, adı Real Madrid olmayan ilk takım olmayı hedefliyor. Luis Enrique, yaz döneminde zaten olağanüstü olan hücum hattını daha da güçlendirdi; Ferran Torres, Mika Godts ve Maghnes Akliouche'u kadroya kattı.
Ancak Parc des Princes'te işler harika başlamadı. Ligue 1 şampiyonu, sezonun ilk üç lig maçında galibiyet alamadı ve ayrıca Trophée des Champions'u Lens'e kaybetti. Yine de PSG'nin Luis Enrique yönetiminde çok etkili biçimde gösterdiği gibi, önemli olan sezona nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğinizdir ve şu anda hâlâ gezegendeki en komple takım konumundalar.