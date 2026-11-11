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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

“Sağ ol dostum!” Cavan Sullivan, ABD Erkek Milli Takımı’ndaki “küçük kardeş” rolünü benimsiyor, Christian Pulisic’le tanışmasını ve takıma uyum sağlamasına yardımcı olan kabul ritüeli şarkısını anlatıyor

The Police şarkıları söylemekten çocukluk idolü Christian Pulisic'le tanışmaya kadar Cavan Sullivan, ABD erkek millî takımının küçük kardeşi olmayı benimsiyor ve her anının tadını çıkarıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • FAYETTEVILLE, Georgia: Pek çok kişi Cavan Sullivan'ın Meksika'ya attığı muhteşem golü, 17 yaşındaki oyuncunun ABD Milli Takımı'na hoş geldin anı olarak görebilir. Dışarıdan bakınca bu, makul bir tahmin. Golün kendisi inanılmazdı, ancak maçın önemi de bir o kadar büyüktü. Ülkesinin en büyük rakibiyle ilk kez karşılaşan ABD futbolunun en genç yıldızı, kariyeri boyunca tekrar tekrar gösterilecek bir gole imza attı.

    Ancak Sullivan'a sorarsanız ABD Milli Takımı'nın bir parçası olduğu an bu değildi. O an, yaklaşık iki hafta önce takım arkadaşlarının karşısına geçip kendisi doğmadan 26 yıl önce yayımlanan bir şarkıyı söylediğinde yaşandı.

    “Şarkı söylemek ve takıma kabul edilme ritüeli,” diyor Sullivan gülerek. “Bunu yapmak zorunda olan taraf sizseniz can sıkıcı, ama bütün takımın bir araya gelip herkesi arasına katması için güzel bir an. Bir takımda olduğunuzda yaptığınız şeylerden biri bu: O duygu, herkesin önünde dururken heyecanlanmak ve onlara bir şarkı söylemek zorunda kalmak.”

    Sullivan'ın söylediği şarkı mı? The Police'in “Every Breath You Take” şarkısı. Bir bakıma yerinde bir seçim. Sullivan'ın 14 yaşından beri attığı her adım izlendi, paylaşıldı ve didik didik incelendi. Genç oyuncu, kendisinden önce Christian Pulisic ve Freddy Adu'nun üzerinde hissettiğinden bile daha yoğun olabilecek yeni bir ilgi odağında yaşıyor.

    Sullivan şimdiye kadar attığı her adımda, yalnızca Meksika'ya karşı oynadığı maçta değil, doğru işler yaptı. CONCACAF Uluslar Ligi için ikinci kez milli takım kampında olmasının ve ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun hem yaşı nedeniyle hem de yaşına rağmen ona güvenmeye devam etmesinin nedeni bu.

    Peki ikinci kampında Sullivan için bir şey değişiyor mu? Hem evet hem hayır.

    “Düşünce tarzımı ve yaklaşımımı gerçekten değiştiren bir şey olduğunu sanmıyorum,” dedi. “Sadece artık biraz daha deneyimliyim.”

    ABD Milli Takımı'nın en yeni yıldızı Sullivan, bununla da sınırlı olmadığını ekliyor. Uzun yıllar parçası olması beklenen bu takımda kendini giderek daha rahat hissediyor.

  • Rahat hissetmeye başlıyor

    imago-sport-1084122475.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Sullivan, millî takımda kendini şimdiden evinde gibi hissediyor.

    Gruba katılım ritüeli, oyuncuların kaynaşması için iyi bir başlangıç oldu. ABD Milli Takımı'nın son kampının ortasına denk gelen Sullivan'ın doğum günü de öyle. Grubun iki buçuk hafta boyunca dört maç için bir arada olması da oyuncuların birbirini tanımasına yardımcı oldu.

    Aslında Sullivan, çevresindekilerin çoğunu zaten tanıyordu. Philadelphia Union'dan takım arkadaşları Neil Pierre ve Frankie Westfield da gruptaydı. Mathis Albert, Julian Hall ve Adri Mehmeti gibi oyuncular da ona yabancı değildi. Tanımadığı isimlere gelince, ABD Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncuları Sullivan'ı ve gruba yeni katılanları yalnızca takım arkadaşı olarak değil, dost olarak karşılamak için ellerinden gelenin fazlasını yaptı.

    Sullivan, "Grubun içinde kendimi oldukça rahat hissediyorum," dedi. "Son kampta herkes arkadaş edinmemi ve kendimi rahat hissetmemi çok kolaylaştırdı. Kendimi evimde ve iyi bir yerde hissediyorum. Bu kampa özgüvenle geldim ve burada olmaktan mutluyum. Yeni insanlarla tanışıp yeni arkadaşlar edinmek için gerçekten heyecanlıyım."

    Salı günü Sullivan'a özellikle tanımak istediği yeni takım arkadaşlarından biri olan Pulisic soruldu.

  • Pulisic'le oynamak

    imago-sport-1079072562.jpg
    IMAGO / Crystal Pix

    Sullivan, çoğu Amerikalı çocuk gibi Pulisic'i örnek alarak büyüdü.

    ABD millî takımının kadrosu açıklandığı anda çoğu kişinin gözü iki ismi aradı: Sullivan ve Pulisic. Sullivan, bir önceki kampta ABD millî takımına ilk kez çağrıldığında Pulisic sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Dolayısıyla bu kamp, ABD millî takımının en büyük yıldızıyla en yeni yıldızının ilk buluşması olacaktı. Pulisic ve Sullivan'ın birlikte nasıl oynayabileceğini görmek için de ilk fırsat olacaktı.

    ABD millî takımı taraftarları, takımın geleceğiyle bugününün bir araya gelişini görmek için sabırsızlanıyor. Bu heyecan verici. Önceki kampta bunun izleri sahanın her bölgesinde görülmüştü. Pulisic, Folarin Balogun ve Weston McKennie'nin dönüşüyle eksik parçalar da tamamlandı ve kadro tam gücüne oldukça yaklaştı.

    Sullivan da herkes gibi bunu görmek için heyecanlı. Hayatının büyük bölümünde kendisine örnek aldığı Pulisic'le birlikte oynayacak olmak da onu heyecanlandırıyor.

    Sullivan, “Ülkedeki her çocuğun örnek aldığı biri. Bu yüzden bugün onunla ilk kez aynı sahayı paylaşmak benim için her şeyin başladığı noktaya dönmek gibi,” dedi. “Onunla bu sabah tanıştım. Harika, cana yakın ve gerçekten nazik biri gibi görünüyor.

    “Bu grupta hayatım boyunca örnek aldığım çok sayıda dünya çapında oyuncu var. Christian, elbette, ülkedeki her çocuk için bunların başında geliyor. Ama dediğim gibi, yeni şeyler deneyimlemeye ve yeni arkadaşlar edinmeye hazırım.”

    Ancak bunu yapmak için tecrübeli oyuncuları hem saha içinde hem de saha dışında etkilemesi gerekecek. Şimdiye kadar da bunu başardı.

  • Tecrübeli isimleri etkiliyor

    imago-sport-1084122477.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Sullivan'ın oyununu ve tavırlarını beğenenler arasında Antonee Robinson da var.

    Salı günü ABD erkek millî takımının basın mensuplarıyla buluşmasında Sullivan, takımın en deneyimli oyuncularından Antonee Robinson'ın yanında oturuyordu. Fulham'ın bek oyuncusunun 62 millî maçı ve iki Dünya Kupası deneyimi var. Bu da Robinson'ın millî takım kariyerinde artık hemen her şeyi gördüğü anlamına geliyor.

    Robinson, Sullivan hakkında sorulan soruya yanıt verirken takımın en genç oyuncusunu övmekten kendini alamadı.

    Robinson sözlerine, “Bana göre Cavan'a baktığınızda yeteneği zaten ortada: Topla ne kadar iyi olduğu, teknik becerisi ve direkt oynaması,” diyerek başladı. “Ama topsuz oyunu da var. İster antrenmanda ister maçta olsun, çok rekabetçi. Pres yapmak ve alan daraltmak için çok çalışıyor.

    “Agresif bir oyuncu. Bence üst düzey oyuncuların oyunun iki yönünü de oynayabilmesi, topla elit seviyede olup topsuz oyunda da çok çalışması, harika bir oyuncu olmak için müthiş bir formül. Takımımızda istediğimiz şey de bu.”

    Bir sonraki soru sorulmaya başladığında Sullivan gülümsemesini gizleyemedi. Ardından Robinson'a dönüp “Sağ ol dostum!” dedi ve ikisi birlikte güldü. O anda Sullivan, ABD erkek millî takımının gelecekteki yıldızı değil, örnek aldığı bir oyuncunun kendisi hakkında güzel sözler söylemesinin tadını çıkaran bir çocuktu.

  • “Küçük kardeş” zihniyeti

    imago-sport-1084122500.jpg
    IMAGO / ZUMA Press Wire

    ABD Erkek Milli Takımı'nın en genç yıldızı, takımdaki rolünü buluyor.

    Ardından Robinson'a, Sullivan'ın alçakgönüllülüğünü koruması hakkında sorular yöneltildi. ABD erkek milli takımının deneyimli oyuncuları, onun gördüğü ilgiyle nasıl başa çıkıyor? Sullivan'a farklı davranılıyor mu? Onun yaşındaki bir oyuncuyu aralarına alırken, bunun getirdiği sorumluluğu ona hatırlatmayı nasıl dengeliyorlar? Ona bir çocuk değil, takım arkadaşı olarak nasıl davranıyorlar?

    Robinson, Sullivan'ın alçakgönüllülüğü sorulduğunda, “Bu tür konularda pek sorun yaşamadık,” dedi. “Bence oyuncular geç kalmaya, gerektiği kadar sıkı çalışmamaya başladığında ya da istediklerini yapmadıklarını gösteren davranışlar sergilediğinde bu bir soruna dönüşür.

    “Buraya gelen oyuncuların hiçbirinde böyle bir sorun olmadığını biliyorum. Ayrıca milli takımda oynamanın kariyerlerindeki en büyük hedeflerden biri olduğunu da biliyorlar. Bu bir ayrıcalık ve hafife alınacak bir şey değil.”

    En azından Sullivan da böyle düşünüyor. Kampta bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu biliyor ama özellikle şu anda burada olmayı da aynı ölçüde ayrıcalıklı görüyor. Amerikan futbolunun en yetenekli oyuncularıyla çevrili olan Sullivan, hem kendisi olma özgürlüğüne hem de takıma nasıl uyum sağlayacağını öğrenme sorumluluğuna sahip. Bu zorlukları benimsiyor.

    “Küçük kardeş olarak görülme durumuyla karşılaşıyoruz ve bu beni rahatsız etmiyor. Beni kanatları altına almaları da hoşuma gidiyor. Nereye gidersem gideyim zihniyetim aynı kalıyor ve oldukça kararlı biri olduğumu düşünüyorum. Sadece kendimi geliştirmeye ve potansiyelime ulaşmaya odaklanıyorum.”

    Oyuncu olarak mı? Bu hâlâ gelişmekte olan bir süreç. Şarkıcı olarak mı? Sullivan o noktaya hiçbir zaman tam olarak ulaşamayabilir. Ancak ABD erkek milli takımının en yeni yıldızı, her seferinde bir gol, bir Sting şarkısı ve bir adımla takıma uyum sağlamaya başlıyor.