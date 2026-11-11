FAYETTEVILLE, Georgia: Pek çok kişi Cavan Sullivan'ın Meksika'ya attığı muhteşem golü, 17 yaşındaki oyuncunun ABD Milli Takımı'na hoş geldin anı olarak görebilir. Dışarıdan bakınca bu, makul bir tahmin. Golün kendisi inanılmazdı, ancak maçın önemi de bir o kadar büyüktü. Ülkesinin en büyük rakibiyle ilk kez karşılaşan ABD futbolunun en genç yıldızı, kariyeri boyunca tekrar tekrar gösterilecek bir gole imza attı.

Ancak Sullivan'a sorarsanız ABD Milli Takımı'nın bir parçası olduğu an bu değildi. O an, yaklaşık iki hafta önce takım arkadaşlarının karşısına geçip kendisi doğmadan 26 yıl önce yayımlanan bir şarkıyı söylediğinde yaşandı.

“Şarkı söylemek ve takıma kabul edilme ritüeli,” diyor Sullivan gülerek. “Bunu yapmak zorunda olan taraf sizseniz can sıkıcı, ama bütün takımın bir araya gelip herkesi arasına katması için güzel bir an. Bir takımda olduğunuzda yaptığınız şeylerden biri bu: O duygu, herkesin önünde dururken heyecanlanmak ve onlara bir şarkı söylemek zorunda kalmak.”

Sullivan'ın söylediği şarkı mı? The Police'in “Every Breath You Take” şarkısı. Bir bakıma yerinde bir seçim. Sullivan'ın 14 yaşından beri attığı her adım izlendi, paylaşıldı ve didik didik incelendi. Genç oyuncu, kendisinden önce Christian Pulisic ve Freddy Adu'nun üzerinde hissettiğinden bile daha yoğun olabilecek yeni bir ilgi odağında yaşıyor.

Sullivan şimdiye kadar attığı her adımda, yalnızca Meksika'ya karşı oynadığı maçta değil, doğru işler yaptı. CONCACAF Uluslar Ligi için ikinci kez milli takım kampında olmasının ve ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun hem yaşı nedeniyle hem de yaşına rağmen ona güvenmeye devam etmesinin nedeni bu.

Peki ikinci kampında Sullivan için bir şey değişiyor mu? Hem evet hem hayır.

“Düşünce tarzımı ve yaklaşımımı gerçekten değiştiren bir şey olduğunu sanmıyorum,” dedi. “Sadece artık biraz daha deneyimliyim.”

ABD Milli Takımı'nın en yeni yıldızı Sullivan, bununla da sınırlı olmadığını ekliyor. Uzun yıllar parçası olması beklenen bu takımda kendini giderek daha rahat hissediyor.