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Neil Pierre GFX 1-1GOAL

"Sadece uzun boylu değilim tabii ki" - Gol atan, DJ olarak parçalar miksleyen ve USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun dikkatini çeken Philadelphia Union'ın yükselen yıldızı Neil Pierre ile tanışın

GOAL, tutkularını, USMNT'deki dönemini ve evet, duran toplarda gol atma eğilimini konuşmak için Philadelphia Union savunmacısıyla bir araya geldi.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Neil Pierre etrafındaki her tartışma tek bir kelimeyle başlıyor: uzun. Bundan kaçmak imkânsız. Scout raporunun başlangıç noktası da bu, karşılaştığı neredeyse herkesin ilk sorusu da: “Boyun kaç?” Bu soru onu biraz rahatsız ediyor mu? Evet. Peki bunu anlıyor mu? Bu noktada, anlamak zorunda.

    “Biriyle tanıştığınızda, tabii ki ilk gördükleri şey bu oluyor” diyor GOAL'a. “Anlıyorum, bunu kabul ediyorum ama evet, bir yerden sonra insan, ‘Tamam, gerçekten çok uzunum, bunu biliyorsun’ diyor.”

    Bugün, Minneapolis'te ABD Erkek Milli Takımı'nın otel lobisinde oturan 1,96 metrelik yükselen yıldız, boyu dışında bir konuya girmekten büyük heyecan duyuyor. Henüz bilmediğiniz ve görmenin o kadar kolay olmadığı hayatındaki yönleri konuşmak istiyor.

    Yakın zamanda edindiği ve ustalaşmak için çok çalıştığı DJ'lik tutkusu var. Danimarka'da yemek yapmayı öğrendiği gecelere dair düşünceleri var; bunlar bir şekilde onu Philadelphia'daki çıkışına hazırladı. Onu tanımlayan Haiti-Amerikan kökleri ve hatıra eşyalarıyla dolmaya başlayan bir erkek odası var. Hatta Mauricio Pochettino'dan da kısa bir katkı geliyor; içeri uğrayıp futbol işi yürümezse Pierre'in her zaman modellik yapabileceğini söylüyor.

    Adil olmak gerekirse Pierre bununla biraz daha az rahat ama sonuç değişmiyor: O, sadece Amerikan futbolunun en uzun vadeden yeteneği değil; aynı zamanda birçok yeteneğe sahip bir isim ve bunların yalnızca bir kısmı heybetli fiziğiyle tanımlanıyor.

    Bu yetenekleri şimdi onu USMNT'de Pochettino'nun radarına sokmuş durumda. Pierre, takımın son kampındaki 13 yeni isimden biriydi. Aynı zamanda USMNT formasıyla ilk kez sahaya çıkan sekiz genç oyuncudan da biriydi. Bu pencerenin sonunda Pierre, üç maça çıkarak üst düzey uluslararası futboldaki ilk gerçek deneyimini yaşadı.

    Bu da onun, doğal olarak, daha fazlasını istediği bir şey.

    “O ilk maç harikaydı” diyor. “'Vay be, dostum' gibiydi. Bu, hafızamda sonsuza kadar kalacak bir an.”

    Artık her şey mümkünmüş gibi hissettiriyor. Birkaç kısa ay önce durum böyle değildi. Pierre'in hikâyesi Philadelphia'da başlasa da USMNT'ye uzanan yolu, Danimarka ikinci ligindeki kiralık dönemi sayesinde hız kazandı ve bu süreç sonunda Pierre'in hem saha içinde hem saha dışında kendi yeteneklerini fark etmesine yardımcı oldu.

  • Yurt dışında eğitim görmek

    imago-sport-1076326683.jpg
    Gonzales Photo

    Neil Pierre'in Danimarka'daki kiralık dönemi, Philadelphia Union ve USMNT'de çıkış yapmadan önce saha içinde ve saha dışında gelişmesine yardımcı oldu.


    Pierre, futbol işinin ne zaman gerçek hissettirmeye başladığını hatırlıyor. ABD U-15 takımıyla Avrupa'da geçirdiği güçlü bir kamp, ona bu sporun eğlenceden daha fazlası olabileceğini gösterdi. Bu bir kariyer olabilirdi. Ardından memleketinin kulübü Union'da akademi basamaklarını tırmanmaya başladı.

    2025'te Pierre, MLS Next Pro'da Yılın Defans Oyuncusu seçildi ve potansiyeline dair gerçek bir fikir verdi. Ancak 2026 MLS sezonunun başında Union'da forma giymesi için ortada net bir yol yoktu. Pierre, ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmek için altı aylık kiralık anlaşmasıyla Danimarka 2. Ligi ekibi Lyngby'ye katıldı.

    Profesyonel kariyeri, Pierre'in üniversite deneyimini yaşayamaması anlamına geliyordu ama bunun yerine yurt dışında eğitim görmeye benzeyen bir deneyim elde etti. Yurt dışında okuyan birini tanıyorsanız, çoğu zaman hikâyelerle geri dönerler. Pierre de farklı değil. Yemek, kültür ve futbol hakkında hikâyeler var. Bir de büyümekle ilgili hikâyeler.

    "Yurt dışına gitme kararını aldım çünkü oynamaya ihtiyacım vardı ve gelecek sezon gerçekten oynayacakmışım gibi görünmüyordu" diyor. "Bu şekilde gelişti ve harika bir karardı. Başlangıç gerçekten çok zordu ama işler rayına oturup daha fazla oynamaya başlayınca grupla da ülkeyle de kendimi çok rahat hissettim.

    "Kişisel olarak da bir futbolcu olarak da çok geliştiğimi hissediyorum. Bence bu da beni yeniden burada, Union'a getirdi ve sonrasında her şey sorunsuz ilerledi."

    Lyngby, şu anda USMNT'nin öne çıkan isimlerinden Diego Kochen'i de kadrosunda bulunduran kulüp. Kochen kısa süre önce GOAL için Kopenhag'daki hamur işlerini öve öve bitirememişti. Pierre de ona katılıyor.

    "Şekerlemeler gerçekten çok iyi" diyor Pierre. "Özellikle İsveç'e giderseniz, en tatlı şekerlemeler onlarda."

    Pierre'in yaşadığı en zor derslerden biri, şekerleme yiyemediği zaman ne olduğuydu. Bir noktada, özellikle de profesyonel bir sporcuysanız, gerçek yemek yemeniz gerekir. Pierre'in Danimarka'da yaşadığı en zor şeylerden biri de bunu nasıl hazırlayacağını öğrenmekti.

    "Annem bana iyi talimatlar verdi ama yemek yapmak zordu" diyor. "Annem çok sık yemek yapardı, bu yüzden yemek yapmak benim için zordu. Nasıl yapacağımı çözmeye çalışırken saatlerce onunla FaceTime'da konuşuyordum."

    Sonuçta Lyngby'deki dönemi dönüştürücü oldu. Kulüp adına 10 maçta oynadı ve dört gol attı. Ardından bu yaz Union'a döndü ve anında ilk 11'deki yerini aldı, kendisini MLS'in en iyi genç oyuncularından biri olarak konumlandırdı. Nihayetinde de USMNT'deki yerini aldı ve ilk üç milli maçını oynadı.

    Ancak Danimarka'daki dönemi boyunca Pierre, kendisinin futbolla bağlantılı olmayan yönlerini de keşfetti. En büyüğü müzikti, diyor ve müzikle kurduğu bu bağın sonunda sahada da ona yardımcı olduğunu belirtiyor.

  • Müziğin etkisi

    Red Bull New York v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Müzik, Pierre'in saha içinde ve saha dışında geçirdiği yolculuğun daha büyük bir parçası hâline geldi.

    Pierre, Danimarka'daki döneminin sonlarına doğru DJ'liğe başladı. Dünyanın o bölgesinde bu büyük bir şeydi ve Pierre bunu eğlenceli buldu. Böylece kurcalamaya başladı ve bir daha da bırakmadı.

    "Bu beni sakinleştiriyor, gaza getiriyor, her neyse işte," diyor. "Bununla oynamaya başladım, miksleyip eşleştirmeye. Kelimenin tam anlamıyla her şey var: house, Afrobeats, neo soul, R&B. Ben daha çok R&B ve neo soul'u tercih ediyorum."

    Yaratıcı sürecin rahatlatıcı olduğunu söylüyor ve bunun onu farklı yönlere götürdüğünü belirtiyor.

    "Oturuyorum ve sadece düşünüyorum," diyor. "Gerçekten daha önce çaldığım şarkıları ve yeni şarkıları düşünüyorum, sonra da ikisini birleştirmeye çalışıyorum ki iki şarkı da farklı bölümlerde çalsın. Belki bu şarkıdan farklı bir beat, o şarkıdan farklı bir beat alıyorum, sonra da tabii ki bir sonraki şarkıya geçişin nasıl olmasını istediğimi düşünüyorum.

    "Beat ve melodi yapmayı seviyorum ya da sadece melodiyi bir sonraki şarkıya taşımayı, sonra bunu tekrarlayıp birkaç ekstra beat eklemeyi. House müzik dinlemek istersem, ona farklı bir şey eklemek istiyorum. Oldukça hoş bir şey. Orada oturup istediğiniz her şeyi miksleyip eşleştirebiliyorsunuz."

    Yeni hobisi, Pierre'in maç öncesi çalma listesini de genişletti. Daha sakin bir şeyleri tercih ettiğini keşfetti. İsimleri art arda sıralıyor: Lauren Hill, Erykah Badu, Frank Ocean, Drake. Amaç, zihni sakinleştirmek ve onu önündeki göreve hazırlamak.

    Ancak çeşitli nedenlerden dolayı Pierre'e henüz kulüp ya da milli takım için müzik kontrolü emanet edilmedi. USMNT ile geçirdiği sadece birkaç haftanın ardından, bunu oturmuş gruptan almanın zor olacağını öğrenmiş durumda.

    "Buradaki çalma listesi işini yapan kişiler var ya, yalan söyleyemem, bu işi kapmışlar," diyor. "Çalma listesinde Chris Richards zirvede. Frankie [Westfield] ve Mark [McKenzie] bunu Philly'de çözmek zorunda kalacak. Ben kendi müziğimi çalarım."

    Yine de Pierre'in son dönemde ne yapıyorsa işe yaradığı kesin, özellikle de Philadelphia'da; burada miksleme ve eşleştirme becerisi onu MLS'in en tehlikeli silahlarından biri haline de getirdi.

  • Duran top zihniyeti

    imago-sport-1080330348.jpg
    ZUMA Press Wire

    Neil Pierre’in duran top golleri dikkat çekti, ancak USMNT’nin yeni yüzü oyununda boyu ve golcülüğünden daha fazlası olduğunu göstermekte kararlı.

    Richards, Pierre hakkında aylarca hikâyeler duymuştu. Küçük kardeşi Union akademisinde olduğu için, Londra'da olmasına rağmen Crystal Palace savunmacısı bu isme fazlasıyla aşinaydı. Tanımayanlar ise bunu sosyal medyada çok kısa sürede gördü.

    Union'a döndükten kısa bir süre sonra Pierre viral olmaya başladı. İlk üç maçında iki gol attı, ilk yedi maçında ise dört gole ulaştı. Görünen o ki, Pierre kadar uzun bir savunmacıya sahip olmak duran toplarda işe yarıyor. Union da bunu çabucak öğrendi.

    "Şansımı bulduğumda onu değerlendirdim" diyor, "ve o zamandan beri de bunu sürdürdüm."

    Pierre'in duran toplarda gol atabilmesi sadece boyuyla ilgili değil. Birçok kişinin fark etmediği bir beceri de gerekiyor: inanç. Pierre topun kendisine gelmesini beklemiyor. Bunun yerine gidip topu alıyor. Onu bu kadar tehlikeli yapan da bu.

    "Her duran topta, 'Gol atabilirim, gol atacağım ve kutlama yapmak istiyorum' diye düşünüyorum. Üzerinde çalıştığım gol sevinçlerini yapmak istiyorum ve gol atmak istiyorum. Aklımdan geçen bu. Gol atmaya çalışma konusunda bir kararlılık var. Gol sevinçlerine çalışıyorum çünkü gol atacağımı biliyorum. Her şeyi önceden planlıyorum, bu yüzden gol attığımda sanki bunu tezahür ettirmişim gibi oluyor."

    Bu anlamda duran toplar kolay. Diğer her şeyi de yapabildiğini kanıtlamak ise daha zor kısım. Pierre'in oyununa bir etiket yapıştırmak kolay ama en üst seviyede tutunabilmek için bu etiketten kurtulması gerekecek. Üst düzey takımların sahaya sadece uzun oyuncular sürmemesinin bir nedeni var. Belirli bir seviyede var olabilmek için futbol da oynamanız gerekir ve Pierre de bunu yapabildiğini göstermeye çok istekli.

    "Açıkçası sadece uzun değilim ve sadece gol de atmıyorum" diyor. "Ben bir savunmacıyım ve savunmada çok iyi olabilirim."

    Oyununun bu yönünü daha da geliştirmek için Pierre, kamptaki tecrübeli savunmacılardan destek aldı. Hata yaptığında onu eleştirmek için yanındaydılar. İyi iş çıkardığında ise özgüvenini artırmak için de oradaydılar.

    "Neil sahada gerçekten çok etkileyiciydi" dedi Richards, "ve kusursuz değildi ama ben de kusursuz bir maç oynamıyorum. Onun adına gerçekten, gerçekten çok mutluyum. İlk 11'de çıktığı ilk maçta bence gerçekten çok iyi iş çıkardı ve umarım bunun çok daha fazlası gelir. Gerçekten profesyonel bir takıma karşı sahaya özgüvenle çıktı."



  • Daha fazlası olmak

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    Marty Jean Louis

    Savunmacı, kendini kanıtlama arayışında ama aynı zamanda aile bodrumuna birkaç hatıra daha eklemek istiyor.


    İnsanlar Pierre'in bir futbolcu olduğunu öğrendiğinde, genelde ardından şu soru geliyor: Neden basketbol oynamıyorsun? Cevabı basit: ailesi.

    Pierre'in futbola olan tutkusu evde başladı. Hatta her şeye olan tutkusu da öyle. En yakın ailesinin bunda payı vardı. Etrafındaki topluluk da öyle. İşin futbol kısmı babasından ve ağabeyinden geldi. Çalışma disiplini kısmı ise Haiti-Amerikan köklerinden.

    "Bir oyuncu ve insan olarak kim olduğum anne babamdan geliyor" diyor ve ekliyor: "Bunu bana geleneklerini nasıl aşıladıkları belirledi. Onlar Haiti'de doğdu ve ailemizde, kaç aile üyemiz var gerçekten bilmiyorum bile. O kadar çok aile üyemiz var ki bir araya geliyorlar ve herkesi ailemize dahil ediyoruz. Bunu içimize işliyoruz ve bu çok büyük bir şey. Bence bu, takım ortamı gibi hissettirmeye kadar uzanıyor.

    "Herkes herkesi seviyor. Herkes, kim olursa olsun, o kişiyi çok kabul ediyor. Bir kez ailemizin içine girdiniz mi, hoş geldiniz."

    Aile, elbette, temel bir motivasyon kaynağı. Pierre'in ilk maç formasını anne babasına vermeyi planlamasının nedeni de bu. Onun nereye gideceğini şimdiden biliyor ve bunun kendisine biraz tatlı övünme hakkı da vereceğini biliyor.

    "Bir bodrumumuz var ve orası tamamen benim eşyalarım, başarılarım, kız kardeşimin başarıları ve ağabeyimin başarılarıyla dolu" diyor. "Umarım şimdi tam ortaya gider, böylece evde herkes onu görür. Annemle babam, 'Sakın onu vermeyi aklından bile geçirme, bu aşağıya gidecek, bu bizim' dedi. Evde olduğumuzda buna dönüp bakabilir ve mutlu olabiliriz."

    Pierre cevabını bitirirken Pochettino yanlarından geçiyor ve bir yorum yapıyor.

    "Ona zaten söyledim, 'Futbol olmasa America's Next Top Model olabilir'."

    Pierre kahkahaya boğuluyor.

    "Aman Tanrım" diyor. "Onun sözüne güveneceğim. Bunu kabul ederim."

    Duran toplar, DJ'lik, savunma ve görünüşe göre modellik; Pierre'in yapabildiği şeyler listesine bunları da ekleyin. Yemek yapmak da bir gün o listeye girebilir, gerçi bu daha zor olacak. Adil olmak gerekirse, bunların hepsi hâlâ gelişim aşamasında; tıpkı boyundan daha büyük olduğunu göstermeye çalışmayı sürdüren Pierre gibi.

    "Açıkçası benimle ilgili tek şey bu değil" diyor. "Biraz öyle ama bundan şikâyetçi değilim."