Neil Pierre etrafındaki her tartışma tek bir kelimeyle başlıyor: uzun. Bundan kaçmak imkânsız. Scout raporunun başlangıç noktası da bu, karşılaştığı neredeyse herkesin ilk sorusu da: “Boyun kaç?” Bu soru onu biraz rahatsız ediyor mu? Evet. Peki bunu anlıyor mu? Bu noktada, anlamak zorunda.

“Biriyle tanıştığınızda, tabii ki ilk gördükleri şey bu oluyor” diyor GOAL'a. “Anlıyorum, bunu kabul ediyorum ama evet, bir yerden sonra insan, ‘Tamam, gerçekten çok uzunum, bunu biliyorsun’ diyor.”

Bugün, Minneapolis'te ABD Erkek Milli Takımı'nın otel lobisinde oturan 1,96 metrelik yükselen yıldız, boyu dışında bir konuya girmekten büyük heyecan duyuyor. Henüz bilmediğiniz ve görmenin o kadar kolay olmadığı hayatındaki yönleri konuşmak istiyor.

Yakın zamanda edindiği ve ustalaşmak için çok çalıştığı DJ'lik tutkusu var. Danimarka'da yemek yapmayı öğrendiği gecelere dair düşünceleri var; bunlar bir şekilde onu Philadelphia'daki çıkışına hazırladı. Onu tanımlayan Haiti-Amerikan kökleri ve hatıra eşyalarıyla dolmaya başlayan bir erkek odası var. Hatta Mauricio Pochettino'dan da kısa bir katkı geliyor; içeri uğrayıp futbol işi yürümezse Pierre'in her zaman modellik yapabileceğini söylüyor.

Adil olmak gerekirse Pierre bununla biraz daha az rahat ama sonuç değişmiyor: O, sadece Amerikan futbolunun en uzun vadeden yeteneği değil; aynı zamanda birçok yeteneğe sahip bir isim ve bunların yalnızca bir kısmı heybetli fiziğiyle tanımlanıyor.

Bu yetenekleri şimdi onu USMNT'de Pochettino'nun radarına sokmuş durumda. Pierre, takımın son kampındaki 13 yeni isimden biriydi. Aynı zamanda USMNT formasıyla ilk kez sahaya çıkan sekiz genç oyuncudan da biriydi. Bu pencerenin sonunda Pierre, üç maça çıkarak üst düzey uluslararası futboldaki ilk gerçek deneyimini yaşadı.

Bu da onun, doğal olarak, daha fazlasını istediği bir şey.

“O ilk maç harikaydı” diyor. “'Vay be, dostum' gibiydi. Bu, hafızamda sonsuza kadar kalacak bir an.”

Artık her şey mümkünmüş gibi hissettiriyor. Birkaç kısa ay önce durum böyle değildi. Pierre'in hikâyesi Philadelphia'da başlasa da USMNT'ye uzanan yolu, Danimarka ikinci ligindeki kiralık dönemi sayesinde hız kazandı ve bu süreç sonunda Pierre'in hem saha içinde hem saha dışında kendi yeteneklerini fark etmesine yardımcı oldu.