“Anıları taşımanın en kötü yanı acı değil. Asıl kötü olan onun yalnızlığı. Anıların paylaşılması gerekir.”

Yukarıdaki sözler, Lois Lowry’nin Seçilmiş Kişi adlı kitabındaki en ikonik alıntılardan biri. Pek çok kişi için belirleyici bir hikâye. Anılar, topluluk, aynılık ve nihayetinde parlak renkler üzerine bir hikâye. Aynı zamanda Diego Kochen’ın en sevdiği kitap. Onu birkaç yıl önce okudu.

“Hâlâ aklımdan çıkaramadığım kitaplardan biri,” dedi GOAL’a. “Elimden bırakamadım. İki günde bitirdim. Gerçekten elimden bırakamadığım bir hikâyeydi.”

Seçilmiş Kişi büyük ölçüde farklılıkların olmadığı bir toplumla tanımlansa da Kochen’da farklı bir şey var. O, çoğu 20 yaşındaki gibi değil. Hiçbir zaman bir video oyun konsoluna sahip olmadı. Okumayı, aileyle vakit geçirmeyi ve hamur işlerini seviyor. Sonuncusu listeye yeni eklendi ama Danimarka’da kendi başına yaşamaya başladıktan sonra artık büyük bir yer tutuyor.

Ve henüz sadece 20 yaşında olmasına rağmen Kochen’ın kariyerini tanımlayan anılardan yana eksiği yok. Barcelona oyuncusu olarak Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha gibi mevcut ve geleceğin efsaneleriyle birlikte, Barcelona sokaklarında üstü açık bir otobüste yer aldı. Bir Dünya Kupası kampında bulundu ve bunun ülkeye getirdiği coşkuyu hissetti. Şimdi de tarih yazdı ve Meksika karşısında ABD Erkek Milli Takımı formasını ilk 11’de giyen en genç kaleci oldu.

Yine de bunlar henüz erken anlar ve büyük ölçüde paylaşılan anlar. Kochen kendi hikâyesini daha yeni yazmaya başlıyor ve profesyonel kariyerinin bu yeni bölümüne adım atarken, geride zaten çok fazla sevinç kalmış olsa da önünde koca bir dünya varmış gibi görünüyor.

“Ben sadece anılar biriktiriyorum,” dedi. “Bunlar hayatım boyunca asla unutmayacağım şeylerden bazıları. Bir parçası olduğum için çok teşekkür ettiğim ve minnettar olduğum fırsatlar ve deneyimler. Şimdi yeniden buradayım, ki her çocuğun hayali de budur.”

Kochen’ın hikâyesi, ondan önce gelen hiçbir Amerikalı kaleciye benzemeyen bir şekilde ilerlemeyi sürdürürken yeni hayaller de gerçeğe dönüşüyor.