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Diego Kochen GFX 1-1GOAL

"Sadece anılar biriktiriyorum" - Diego Kochen, "The Giver" romanına olan sevgisi, FC Barcelona'nın yıldızlarından öğrendikleri ve USMNT ile kendi yolunu bulması üzerine

Barcelona'nın yıldızlarıyla birlikte öğrenmekten Danimarka'da tek başına yaşamaya kadar, 20 yaşındaki kaleci GOAL'e saha içinde ve dışında hayatını şekillendiren deneyimleri anlatıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • “Anıları taşımanın en kötü yanı acı değil. Asıl kötü olan onun yalnızlığı. Anıların paylaşılması gerekir.”

    Yukarıdaki sözler, Lois Lowry’nin Seçilmiş Kişi adlı kitabındaki en ikonik alıntılardan biri. Pek çok kişi için belirleyici bir hikâye. Anılar, topluluk, aynılık ve nihayetinde parlak renkler üzerine bir hikâye. Aynı zamanda Diego Kochen’ın en sevdiği kitap. Onu birkaç yıl önce okudu.

    “Hâlâ aklımdan çıkaramadığım kitaplardan biri,” dedi GOAL’a. “Elimden bırakamadım. İki günde bitirdim. Gerçekten elimden bırakamadığım bir hikâyeydi.”

    Seçilmiş Kişi büyük ölçüde farklılıkların olmadığı bir toplumla tanımlansa da Kochen’da farklı bir şey var. O, çoğu 20 yaşındaki gibi değil. Hiçbir zaman bir video oyun konsoluna sahip olmadı. Okumayı, aileyle vakit geçirmeyi ve hamur işlerini seviyor. Sonuncusu listeye yeni eklendi ama Danimarka’da kendi başına yaşamaya başladıktan sonra artık büyük bir yer tutuyor.

    Ve henüz sadece 20 yaşında olmasına rağmen Kochen’ın kariyerini tanımlayan anılardan yana eksiği yok. Barcelona oyuncusu olarak Robert Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha gibi mevcut ve geleceğin efsaneleriyle birlikte, Barcelona sokaklarında üstü açık bir otobüste yer aldı. Bir Dünya Kupası kampında bulundu ve bunun ülkeye getirdiği coşkuyu hissetti. Şimdi de tarih yazdı ve Meksika karşısında ABD Erkek Milli Takımı formasını ilk 11’de giyen en genç kaleci oldu.

    Yine de bunlar henüz erken anlar ve büyük ölçüde paylaşılan anlar. Kochen kendi hikâyesini daha yeni yazmaya başlıyor ve profesyonel kariyerinin bu yeni bölümüne adım atarken, geride zaten çok fazla sevinç kalmış olsa da önünde koca bir dünya varmış gibi görünüyor.

    “Ben sadece anılar biriktiriyorum,” dedi. “Bunlar hayatım boyunca asla unutmayacağım şeylerden bazıları. Bir parçası olduğum için çok teşekkür ettiğim ve minnettar olduğum fırsatlar ve deneyimler. Şimdi yeniden buradayım, ki her çocuğun hayali de budur.”

    Kochen’ın hikâyesi, ondan önce gelen hiçbir Amerikalı kaleciye benzemeyen bir şekilde ilerlemeyi sürdürürken yeni hayaller de gerçeğe dönüşüyor.

  • USMNT'nin başlangıçları

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen, USMNT'nin çevresinde yer aldı, ancak büyük çıkışını cumartesi günü yaptı.

    The Giver'ın konusu bilgi ve öğrenme etrafında şekilleniyor. Kochen'in yazı da öyle geçti. Kitapta ana karakter Jonas, 'The Giver' olarak bilinen bir adamdan toplumun anılarını devralmakla görevlendiriliyor. Bu bir onur, ama aynı zamanda bir sorumluluk. Ayrıca insan olmanın ne anlama geldiğine dair felsefi soruları da beraberinde getiriyor.

    Kochen'in yazı o kadar derin değildi, ama tamamen bilgi arayışıyla ilgiliydi.

    Kaleci, Dünya Kupası çağrısını alışını hatırlıyor. Kendi ifadesiyle bu, "hayatımdaki en iyi günlerden biriydi". USMNT'nin Dünya Kupası için ona ihtiyacı yoktu, ancak kampta ona ihtiyaçları vardı. Turnuva öncesindeki hazırlık sürecinde takımın antrenman yapmasına yardımcı olmak için çağrılan iki kaleciden biriydi.

    "Bu yolculuğun bir parçası olabileceğimi ve ülkedeki en iyi oyunculardan öğrenebileceğimi bilmekti," diyor Kochen. "Sahip olduğumuz ekip inanılmaz. Benim için mesele, tüm bir yazı ülkedeki en iyi oyunculardan öğrenmeye adayabileceğimi bilmekti. Bu fırsat için çok minnettardım."

    Son birkaç haftada öğrenme devam etti. Kochen, teknik olarak üçüncü kampı için yeniden USMNT ile birlikte; daha önce 2024 sonbaharında da grupla çalışmıştı. Peru'ya karşı oynanan bu pencerenin ilk maçında ilk kez forma giydi. Ardından Meksika karşısında El Tri'ye karşı USMNT adına ilk 11'de başlayan en genç kaleci oldu. Sırıtmadı.

    Meksika'nın uzun süre üstün oynadığı ilk yarıda Kochen hiç tereddüt etmedi. Geriden oyun kurarken sakindi ve gerekli olan tek büyük kurtarışı yaptı. Sonunda maç farklı bir skorla bitti, USMNT 3-0 kazandı, ancak Kochen de kariyerinin şu ana kadarki en büyük maçında 90 dakikanın tamamında oynayarak üzerine düşeni yaptı.

    "Bu sadece bu kampla ilgili bile değil," diyor, "sahaya her adım attığınızda yaş ortadan kalkıyor. Yaşı düşünmüyorsunuz. Kimseden daha genç olduğunuzu düşünmüyorsunuz ama burada en genç kalecinin ben olduğum ve birlikte olduğum oyunculardan, antrenörlerden, uzun süredir burada olan insanlardan, kaptandan, herkesten öğreneceğim çok şey olduğu da bir gerçek.

    "Sanırım buna şöyle bakmayı seviyorum, çok güzel bir konumdayım. Bunu yaşamam mı? Bu da yardımcı oluyor."

    Ancak Kochen için en iyilerden öğrenmek yeni bir şey değil. Bunu 13 yaşından beri yapıyor.

  • Üst düzey bir eğitim

    imago-sport-1065049994.jpg
    AFLOSPORT

    Kochen, tüm kariyerini sporun en iyi oyuncularından ve antrenörlerinden bazılarının çevresinde geçirdi.

    Kochen, Barcelona’daki anılarını gözden geçirirken hep gülümsüyor. Ancak bunlardan biri özellikle öne çıkıyor.

    “Barça A takımıyla yapılan kutlama geçidi,” diyor. “Tüm şehrin dışarıda olduğunu görmek çılgıncaydı.”

    Kochen, 2019’dan bu yana Barcelona’nın bir parçası ve bu nedenle Barcelona da onun bir parçası haline geldi. Florida’da büyüdükten sonra La Masia’da gelişti ve kulüple olan bağı sayesinde kendisini doğrudan USMNT’nin radarına soktu. Son birkaç yılda da Blaugrana saflarında yükselerek yedek kaleci olarak A takımda yer buldu.

    Yine de A takım adına resmi bir maçta oynama şansı hiç bulamadı. Bu gerçek, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde yükselmenin nasıl bir hayat olduğunu açıkça gösteriyor.

    “Daha çok küçük yaşlardan itibaren bile her şey son derece rekabetçi,” diyor. “O yaşta tek bir pozisyon için savaşmanız ve rekabetin değerlerini erkenden öğrenmeniz gerekiyor. Her şey içinde en büyük şaşkınlık buydu, diyebilirim.

    “Sonra sıralamaları tırmanmaya ve yukarı çıkmaya başladığınızda, örneğin Lamine gibi ya da Raphinha gibi oyuncuların bireysel kalitesini gördüğünüzde, evet, sizi yeniden şaşırtan da bu oluyor. Buna asla alışmıyorsunuz. Böyle kişiliklerle çevrili olmak gerçekten inanılmaz. Bundan daha iyi bir öğrenme ortamı olamaz. Herkesten bir şeyler almaya çalışıyorum. Kesinlikle herkesten bir şey öğrenebilirsiniz.”

    Kochen, büyük isimleri inceliyor. Kulüp ve milli takım düzeyinde inanılmaz deneyime sahip bir oyuncu olan Wojciech Szczesny’nin yedeğiydi. Marc-Andre ter Stegen ise birçok açıdan onun idolü, özellikle de Kochen Alman yıldızı bu kadar uzun süre yakından izleme fırsatı bulduktan sonra. Modern kalecilerin hepsi, ayakla oyunu öğrenmek için bir başka Alman olan Manuel Neuer’i örnek alıyor. Kochen’e göre David de Gea ise kurtarış konusunda ölçü kabul edilen isim. Eski İspanya kalecisi “tam bir canavar”dı ama Belçika’ya karşı 2014 Dünya Kupası’ndaki performansıyla Kochen’in kaleciliğe olan sevgisini ateşlemeye yardımcı olan Tim Howard da öyleydi.

    Elbette başkaları da var. Lewandowski, Raphinha ve Yamal’a karşı dizilmek, bir kaleciye belirli bir özgüven aşılıyor çünkü başka yerlerde bundan daha iyi şutörlerle pek karşılaşmayacağını biliyor. Mauricio Pochettino ve ekibinden öğrenmek de Kochen’i, Meksika’ya karşı gelişebileceği bir seviyeye taşıdı.

    Pochettino, “Performansından memnunum,” dedi, “ama dört kalecinin tamamından da çok memnunum. Aralarında çok iyi bir ilişki var ve çok iyi bir atmosfer yaratıyorlar ama bu, kaleci antrenörü Toni [Jimenez] ile Jack [Robinson] için büyük bir övgü. Süreci çok iyi yönetiyorlar.”

    Yine de antrenmandaki tüm öğrenme deneyimlerine rağmen her kalecinin maçlara ihtiyacı vardır ve Kochen’in bu yaz Barcelona’dan ayrılmasının nedeni de buydu. Lyngby’ye transferi kolaylaştırmak için USMNT’nin Dünya Kupası kampından da erken ayrıldı ve artık hem saha içinde hem saha dışında yeni meydan okumalarla karşı karşıya.

  • Yeni bir başlangıç

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    Gonzales Photo

    Kochen hamur işlerine övgüler yağdırıyor. Harika olduklarını söylüyor. Hatta Lyngby ile kurduğu yeni hayatın en sevdiği kısmı bile olabilirler.

    Bu hayat çok büyük bir değişim. Gençliğini Miami ile Barselona arasında geçirdikten sonra şimdi biraz daha soğuk bir yerde oynuyor. Ayrıca belirgin şekilde daha yalnız. Saha dışında Kochen için aileyle vakit geçirmek öncelikli, ancak ailesi Barselona'da kaldı.

    Yine de küçük rahatlıklar oldu. Ailesi yeni evine taşınmasına yardım etmek için geldi. Yeni evi Kopenhag'a yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. O günden bu yana da onu ziyaret etmeye geldiler. Arkadaşları da öyle. Sonuçta uçuş sadece üç saat sürüyor.

    Onlar yanında olmadığında bile Kochen, şu ana kadar yaşadığı şehirlerin hiçbirine benzemeyen yeni şehrini keşfediyor.

    Gülerek, "Oralarda epey dolaşıyorum" diyor. "Kültüre alıştım. Önce Miami'de, sonra Barselona'da, şimdi de Kopenhag'da yaşamış olduğum için çok minnettarım. Bunlar birbirinden güzel üç şehir ve bu geçiş harika oldu.

    "Kültür ve ülke kesinlikle çok güzel. İnsanlar çok kibar, çok iyi, çok misafirperver, ya hamur işleri? Hamur işleri hepsinin en iyisi. Yurt dışındaki bu adımı deneyimlemek güzel oldu."

    Ancak bu adımın asıl amacı, onun saha içinde gelişmesine yardımcı olmak. Hamur işleri güzel ama ilk 11'de geçirilen dakikalar daha iyi. Danimarka birinci ligine yeni yükselen Lyngby'ye katıldığından bu yana Kochen dokuz maça ilk 11'de başladı. Kulübün bu sezon kümede kalma mücadelesi vermesi bekleniyor. En azından Kochen çok sayıda şutla karşı karşıya kalacak.

    Bu onun gelişimi için iyi olacak. Ayrıca Lyngby'nin kiralık sözleşmesinin sonunda satın alma opsiyonu bulunsa da Barselona, gelecekteki bir satıştan payı elinde tutuyor. Dolayısıyla bunun yolunda gitmesi ve Kochen'in ilk 11 seviyesinde bir kaleciye dönüşmesi herkesin yararına.

    Kochen, "Elbette uzun vadeli hedeflerim var" diyor. "Şu anda Lyngby'de kiralık oynuyorum, bu yüzden hedeflerimden biri mümkün olduğunca çok rekabet etmek ve o kulüp için elimden gelen her şeyi vermek. Aynı zamanda Barselona'dan geliyorum, bu yüzden geri dönebilmek? Böyle büyük bir kulübe geri dönmek ve orada fırsat yakalamak her çocuğun hayali olurdu. Bu da hedeflerimden biri.

    "Ama ben daha çok deneyim deneyim ilerleyen biriyim. Şu anda milli takımla kamptayım, bu yüzden şu an için hedefim sadece her şeyimi vermek ve ülke için elimden gelenin en iyisini yapmak."

  • Daha fazlasının peşinde

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen'ı destekleyen birçok kişi onu modern kalecinin prototipi olarak görüyor. Ayaklarını iyi kullanıyor ama aynı zamanda kurtarış da yapabiliyor. Bir sonraki adımı belirleyecek olan da bu ikinci özellik olacak. Günümüz oyununda kalecinin pas oyununa bu kadar odaklanılırken, aslında daha önemli olan temel bir görevi olduğu çoğu zaman unutuluyor.

    Jimenez, 2025'te GOAL'e verdiği demeçte, "Çok hızlı olmamız gerekiyor ve avantajımız çok akıllı olmak," dedi. "Kalecinin akıllı olması gerekir ve birçok kez bir kalecinin ayaklarını iyi kullanması gerektiğini söylüyoruz ama önce kurtarış yapmaları gerekir. Lütfen bunu unutmayın!"

    Kochen bu dersi benimsemiş durumda. Sık sık geri döndüğü kelime ise "denge".

    "Bu hepimiz için nihai hedef," diyor. "Kesinlikle uğruna çalıştığım şey bu: Yapabildiğim her şeyi kurtarabilmek ve maçlar kazanmak."

    Kalecilerin kısa hafızalı olması gerektiği söylenir. Pozisyon söz konusu olduğunda taraftarlar da en azından öyledir. Milli takım ortamında son maçın kadar iyisindir. Şu ana kadar kulüp düzeyinde yalnızca dokuz A takım maçı oynayıp buna ülkesinde iki A milli maçı eklemiş 20 yaşındaki bir kaleci için bu büyük bir baskı.

    Ancak Kochen baskıya alışık. Sonuçta La Masia'da büyüdü.

    "Tek odak noktam takıma elimden gelenin tamamını vermek, ülke için, federasyon için, U.S. Soccer için her şeyimi vermek," diyor. "Bu yüzden beklentilerle böyle başa çıkıyorum."

    Kochen'ın en son okuduğu kitap The Shining. Kendisinin söylediğine göre karanlık bir kitap. Filmi izlemesi, ardından kitabı okuması için ona ilham verdi ve ikisinin ne kadar farklı olduğunu anlaması uzun sürmedi. Yine de kitaba kendini kaptırmış durumda.

    "Garip ama çok iyi," diyor. "Elimden bırakamıyorum. Hatta filmden bile daha iyi olabilir. Beni içine çeken hikâyeleri seviyorum."

    Belki Kochen sonunda The Giver'ı sevdiği kadar bunu da sevecek. Bu başka bir günün sorusu. En önemlisi, o kitabın yaptığı gibi bunun da onda iz bırakıp bırakmayacağı.

    Bu hikâyede anıların konuşulduğu bir nokta var. Jonas, "Sen ve ben neden bu anıları taşımak zorundayız?" diye soruyor.

    The Giver ise şu yanıtı veriyor: "Bu bize bilgelik verir."

    Ve böylece Kochen'ın daha fazlasını arayışı sürüyor: daha fazla bilgelik, daha fazla ders, daha fazla anı ve nihayetinde onu daha iyi yönde değiştiren daha fazla hikâye.