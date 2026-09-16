Ryan Reynolds ve Rob Mac masalı sona erdi: Wrexham'ın Premier League hayali neden bir yıl daha beklemeye alınmış olabilir
Tekerler sonunda yerinden mi çıktı? Wrexham taraftarlarının, Londra Stadyumu'nda West Ham'den yenen küçük düşürücü 6-0'lık hezimetin ardından yüzleştiği soru bu.
Teknik direktör Phil Parkinson, cuma günkü yenilginin ardından, "Çok zor," dedi. "Çok zor bir geceydi. Kendimi analiz etmem ve bunun sorumluluğunu almam gerekiyor. Neyi daha iyi yapmam gerektiğine bakacağım."
Aslında bu sürecin çok daha önce başlaması gerekiyordu. Uyarı işaretleri, Wrexham'ın yeni Championship sezonundaki ilk altı maçında da vardı; takım bu süreçte yalnızca yedi puan toplayabildi ve bir kez kazandı.
İlk kez play-off için altı sıra söz konusu ve mevcut durumda Wrexham, cumartesi günü Racecourse Ground'da konuk edeceği sekizinci sıradaki Southampton'ın sadece üç puan gerisinde. Ancak takım performansı belirgin şekilde artmazsa, Ryan Reynolds ile Rob Mac Premier League hayalini bir yıl daha ertelemek ve bugüne kadarki en zor kararlarını vermek zorunda kalabilir.
Hatalı transfer politikası
Wrexham, 2025'te rekor kıran üst üste üçüncü yükselişini garantiledikten sonra, İngiliz futbolunun ikinci kademesine 43 yıl sonra döndüğü ilk sezon öncesinde 13 oyuncu transfer etti. Reynolds ve Mac, kadroyu yeniden kurmak için yaklaşık 40 milyon sterlin yatırım yaptı ve paranın yerinde harcandığını söylemek yanlış olmaz, çünkü Kızıl Ejderhalar sezonu yedinci sırada tamamlayarak play-off hattının sadece iki puan gerisinde kaldı.
Ancak bu yaz yaklaşım farklıydı. Wrexham, Premier League'e doğru o son adımı atmak amacıyla "nicelikten çok nitelik" anlayışıyla sadece yedi önemli transfer yaptı. Parkinson, Championship tecrübesi kanıtlanmış bir omurga kurmaya çalıştı; eski İngiltere 21 Yaş Altı kalecisi Anthony Patterson, Sunderland'den 8 milyon sterlinlik transferle kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olarak manşeti süsleyen isim oldu.
Wrexham ayrıca Burnley'den stoper Joe Worrall'ı, Preston'dan ön libero Ben Whiteman'ı ve Sheffield United'ın 10 numarası Callum O'Hare'i kadrosuna kattı. Bunun yanında bek üçlüsü Jacques Ekomie, Danny Imray ve Issa Kabore de transfer edildi. Bu isimlerden sonuncusu, 2025-26'daki başarılı kiralık döneminin ardından Manchester City'den bonservisiyle geldi.
Bu 35 milyon sterlinlik harcamanın ardından beklentiler yeniden yükseldi. Ancak Wrexham, Thomas O'Connor ve Andy Cannon gibi takımın iki kilit ismi de dahil olmak üzere 13 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Bu arada, Davis Keillor-Dunn'ın Sheffield Wednesday'e kiralanması da Wrexham'ın transfer stratejisindeki kusurları ortaya çıkardı. Keillor-Dunn, Barnsley formasıyla League One'da gol yollarında çok üretkendi, ancak Wrexham, forveti kış transfer döneminde 4 milyon sterline kadrosuna kattıktan sonra ondan sadece sınırlı şekilde faydalandı.
Harcanan ciddi paraya rağmen, yeni oyunculardan alınan verim bu yıl genel olarak hayal kırıklığı yarattı. Parkinson, gerçek yükseltmelere yönelmek yerine temkinli davrandı; takımın emekle oluşturduğu kimyayı korumasının daha doğru olacağı da savunulabilir.
Üstelik iyi planlanmış bir yaz dönemi de değildi. Nitekim Wrexham, yıldız savunmacı Max Cleworth ciddi bir hamstring sakatlığı yaşadıktan sonra ancak transferin son gününde Worrall için harekete geçti. Hücum ikilisi Anis Mehmeti ve Femi Azeez için yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, O'Hare transferi de son anda gerçekleşti.
İki tarafta da sorunlar
Parkinson, geçen sezon 65 gol yiyen savunmanın merkezini acilen güçlendirmek zorundaydı. Burnley’de Premier League’de 11 maçlık bir sezonun ardından gelen 29 yaşındaki Worrall, o savunma hattını toparlamak için yeterli olmadı.
Bu durum West Ham karşısında acı şekilde ortaya çıktı; Worrall, unutmak isteyeceği ilk tam maçında kötü bir performans sergilerken, Wrexham o 71. dakikada oyundan alındığında 4-0 gerideydi. Parkinson döneminin ve Reynolds ile Mac’in eş başkan olarak görev yaptığı dönemin en ağır yenilgisi, yaz aylarında yanlış karar verildiğinin altını çizdi. Patterson, kırılgan savunmanın da etkisiyle zorlandı ancak eski Sunderland kalecisi şu ana kadar bonservis bedelini haklı çıkaramadı ya da selefi Arthur Okonkwo’dan daha iyi bir uzun vadeli 1 numara olabileceğini gösteremedi.
Wrexham’ın ayrıca bir forvet daha transfer etmesi gerekirdi. Takım, son yedi Championship maçında yalnızca yedi gol attı ve bunların üçü, açık ara en güçlü performansını sergilediği Millwall deplasmanındaki 3-0’lık galibiyette geldi.
Kieffer Moore, Racecourse’taki ilk yılında 11 gol atıp hedef santrfor rolünde parlayarak iyi bir sezon geçirdi ancak o da 34 yaşında. Bu nedenle Galli oyuncu, başarılı bir yükselme yarışını sırtlayacak kadar hareketli ya da acımasız değil. Öte yandan Sam Smith, Moore sakatken boşluğu iyi doldurdu ancak Wrexham ona düzenli bir gol kaynağı olarak güvenemez; 28 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz gol atamadı ve West Ham karşısında sahada kaldığı 67 dakikada topla yalnızca dokuz kez buluştu.
Parkinson, hücum bölgesinde ilhamı sağlayan Wrexham’ın 2025-26 sezonundaki en golcü oyuncusu Josh Windass olmadan eli kolu bağlı görünüyor. Baldır sakatlığı nedeniyle kulübün ilk üç maçını kaçırdı ve Millwall karşısında yıldızlaştığı bir performansla geri dönse de eski Rangers ve Sheffield Wednesday oyuncusu hâlâ tam formuna kavuşmaya çalışıyor.
Kısıtlamalar
Parkinson, hakkını teslim etmek gerekirse, takımının West Ham karşısında tamamen ezilip küçük düşürülmesinin ardından sözünü sakınmadı. "Büyük gecelerde ya da büyük maçlarda çok nadiren yetersiz kalırız" dedi. "Bunun büyük maç olarak lanse edildiği ve bizim sahaya çıkıp performans gösteremediğimiz çok fazla anı hatırlamıyorum.
"National League'de oynadığımız döneme, Championship ekipleri Coventry City ve Sheffield United'a karşı çıktığımız maçlara, ayrıca geçen sezon Premier League takımları Chelsea ve Nottingham Forest ile oynadığımız karşılaşmalara dönüp bakıyorum; kendimizi bu akşamkinden daha iyi ifade etmiştik. Bunun nedenlerine bakmamız gerekiyor. Hangi ligde olursak olalım, kendimize bir şans yaratabilmek için direnç gösterme ve maçın içinde kalma becerimiz vardı. Ama bu gece, o ilk iki golden sonra oyundan koptuk."
Wrexham'ı Parkinson yönetiminde düzenli olarak izleyen hiç kimse üst düzey kalitede bir futbol beklemiyor, ancak bu takım mücadele eksikliğiyle de nadiren suçlanıyordu. Görünen o ki daha önce kolay kolay kırılmayan takım ruhu, kaotik geçen yaz döneminin ardından zayıflamaya başladı ve bu da Parkinson'ın taktik planını eleştirilere daha açık hale getiriyor.
Deneyimli teknik adam, oyunculardan fiziksel olarak çok şey götüren pragmatik 3-4-3 ve 3-5-2 sistemleri arasında gidip gelmeyi sürdürüyor. Wrexham geriye yaslanıp baskıyı karşıladığı için üçlü savunma sürekli test ediliyor ve top geri kazanıldığında genelde Moore'a uzun oynanıyor. Ondan ikili mücadelelerinde üstünlük kurması ve topu tutması beklenirken, orta sahanın da dönen her topa saldırabilmek için olağanüstü efor sarf etmesi gerekiyor.
Nihai amaç, topu kenara taşıyıp kanat beklerinin orta yapmasını sağlamak, ancak rakipler artık Wrexham'a karşı oynarken kanatları kapatmaları gerektiğini biliyor ve onların ileri çıkışlarının ardından geride bıraktıkları geniş alanları değerlendirmeyi planlıyor. Her şey fazlasıyla öngörülebilir ve Parkinson hiçbir zaman bir B planına sahip olduğunu göstermedi.
Şimdilik güvende
Tüm bunlara rağmen, kötü sonuçlar devam ederse Parkinson neredeyse kesin olarak korunacaktır. Daha şubatta Mac, teknik direktöre tam desteğini açıklamış ve şöyle demişti: "Ryan ve ben sürekli konuşuyoruz ve Phil Parkinson'ın kovulacağı bir senaryo görmüyorum. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunun mimarı, yaratıcısı o oldu. Bizim açımızdan onun işi ömür boyu."
Mac'in, Wrexham'ın Parkinson olmadan asla bu konuma gelemeyeceğini söylemesi doğru. İngiliz Futbol Ligi'ndeki aktif teknik direktörler arasında en uzun süredir görev yapan dördüncü isim konumunda, çünkü eşi benzeri görülmemiş medya ilgisiyle başa çıkarken Wrexham'ı yükselen bir çizgide tutmayı başardı.
Disney'in 'Welcome to Wrexham' belgesel dizisinde ayrıntılı şekilde aktarılan Hollywood masalı, küresel bir izleyici kitlesi çekti ve Reynolds ile Mac ilginin büyük bölümünü toplasa da sahada her şeyi bir araya getiren kişi, dikkat çekici derecede soğukkanlı ve güven veren bir figür olan Parkinson oldu.
Geçen sezon Wrexham'ın da oldukça yavaş bir başlangıç yaptığı, ilk 15 maçının yalnızca beşini kazandığı da not edilmeli. Henüz kimse panik düğmesine basmayacaktır, ancak Parkinson şimdiye kadarki görev süresinin en büyük sınavıyla karşı karşıya. Wrexham'ın kaynakları o kadar büyük ki belirgin bir gerileme kabul görmez.
Hayalden öteye geçmez
Ağustosta Wrexham'ın Cardiff ile oynadığı sezon açılışı öncesinde Mac, kendisinin ve Reynolds'ın 2021'de kulübü satın aldıklarında başlangıçta belirledikleri projenin nihai hedefini yineledi. "'Oyunculara) söylediğimiz şey şu: Kazanmak istiyoruz ve bunu hemen şimdi istiyoruz" diyen 'It's Always Sunny in Philadelphia' yıldızı, bunu Men in Blazers podcast'ine söyledi.
"Ne pahasına olursa olsun kazanmak istemiyoruz. Ama şunu söylediğimizde bize inanın: Championship'i kazanmak, Premier League'e gitmek, en iyisi olmak istiyoruz, çünkü futbolun ne olduğuna dair bütün çaba budur. Ama mesele sadece kazanmak değil. Mesele, her gün kendinizin en iyi versiyonu hâline gelmek."
Şu anda Wrexham, Championship'teki en iyi sekiz takım arasında yer almaya yakın değil, bu yüzden Premier League hâlâ gerçekleşmesi zor bir hayal gibi duruyor. Çok kısa bir sürede uzun bir yol kat ettiler, ancak tavana vurmuş görünüyorlar. Bunu aşmaları, daha fazla taktiksel bilgi birikimi ve ocakta bir büyük transfer bütçesi daha gerektirecek.
Buna rağmen, bu sezon yükselme yine de erişimleri dışında kalabilir. Kırmızı Ejderhalar sonunda ivmesini kaybetti ve gerçek bir evrim olmadan artık ilerleme gelmeyecek.