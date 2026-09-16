Wrexham, 2025'te rekor kıran üst üste üçüncü yükselişini garantiledikten sonra, İngiliz futbolunun ikinci kademesine 43 yıl sonra döndüğü ilk sezon öncesinde 13 oyuncu transfer etti. Reynolds ve Mac, kadroyu yeniden kurmak için yaklaşık 40 milyon sterlin yatırım yaptı ve paranın yerinde harcandığını söylemek yanlış olmaz, çünkü Kızıl Ejderhalar sezonu yedinci sırada tamamlayarak play-off hattının sadece iki puan gerisinde kaldı.

Ancak bu yaz yaklaşım farklıydı. Wrexham, Premier League'e doğru o son adımı atmak amacıyla "nicelikten çok nitelik" anlayışıyla sadece yedi önemli transfer yaptı. Parkinson, Championship tecrübesi kanıtlanmış bir omurga kurmaya çalıştı; eski İngiltere 21 Yaş Altı kalecisi Anthony Patterson, Sunderland'den 8 milyon sterlinlik transferle kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olarak manşeti süsleyen isim oldu.

Wrexham ayrıca Burnley'den stoper Joe Worrall'ı, Preston'dan ön libero Ben Whiteman'ı ve Sheffield United'ın 10 numarası Callum O'Hare'i kadrosuna kattı. Bunun yanında bek üçlüsü Jacques Ekomie, Danny Imray ve Issa Kabore de transfer edildi. Bu isimlerden sonuncusu, 2025-26'daki başarılı kiralık döneminin ardından Manchester City'den bonservisiyle geldi.

Bu 35 milyon sterlinlik harcamanın ardından beklentiler yeniden yükseldi. Ancak Wrexham, Thomas O'Connor ve Andy Cannon gibi takımın iki kilit ismi de dahil olmak üzere 13 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Bu arada, Davis Keillor-Dunn'ın Sheffield Wednesday'e kiralanması da Wrexham'ın transfer stratejisindeki kusurları ortaya çıkardı. Keillor-Dunn, Barnsley formasıyla League One'da gol yollarında çok üretkendi, ancak Wrexham, forveti kış transfer döneminde 4 milyon sterline kadrosuna kattıktan sonra ondan sadece sınırlı şekilde faydalandı.

Harcanan ciddi paraya rağmen, yeni oyunculardan alınan verim bu yıl genel olarak hayal kırıklığı yarattı. Parkinson, gerçek yükseltmelere yönelmek yerine temkinli davrandı; takımın emekle oluşturduğu kimyayı korumasının daha doğru olacağı da savunulabilir.

Üstelik iyi planlanmış bir yaz dönemi de değildi. Nitekim Wrexham, yıldız savunmacı Max Cleworth ciddi bir hamstring sakatlığı yaşadıktan sonra ancak transferin son gününde Worrall için harekete geçti. Hücum ikilisi Anis Mehmeti ve Femi Azeez için yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, O'Hare transferi de son anda gerçekleşti.