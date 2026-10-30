Ruben Amorim, Manchester United'daki başarısızlığından ders çıkardı mı? AC Milan'ın yeni teknik direktörünün San Siro'daki inişli çıkışlı başlangıcına yakından bakış

Milan, puan tablosunda şehirdeki rakibi Inter'in yedi puan gerisinde olabilir ancak Inter de bu sezon şimdiye kadar bütünüyle ikna edici bir görüntü çizmedi. Teknik direktör Christian Chivu, çarşamba günü Venezia karşısında rakibin son dakikalarda kendi kalesine attığı iki golle gelen 2-0'lık galibiyetin ardından, oyuncularından o kadar memnun olmadığını ki devre arasında hepsini oyundan çıkarmak istediğini itiraf etti. Milan açısından daha da önemlisi, Rumen teknik adam, son şampiyonun da Avrupa maçlarının yarattığı yorgunluktan etkilendiğini açıkladı.
Amorim için bir başka olumlu gelişme de Mario Gila ile Diego Moreira'nın Derby della Madonnina'ya yetişecek gibi görünmesi. Ancak geri dönen iki oyuncunun, açıkça daha üstün ve çok daha oturmuş bir takıma karşı olumlu bir sonuç almaya yetip yetmeyeceği tartışmalı. Özellikle de Milan'ın kontra ataklar karşısında endişe verici ölçüde savunmasız görünmesi ve yazın kadroya katılan yıldız isim Goncalo Ramos'un hücumda henüz beklenen gol katkısını verememesi düşünüldüğünde.
Yine de Amorim, yeterli destek ve sabırla iki büyük rakip arasındaki farkı eninde sonunda kapatacağından emin. “Bütün oyuncularımız geri döndüğünde her maçta mücadele etmeye hazır olacağız” dedi. “Şimdi bazen kaybediyor, bazen kazanıyoruz ama gelecekte çok güçlü bir takım olacağız. Buna inanıyorum.”
En önemlisi, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale de buna inanıyor. “Ruben'e güvenim tam” diyen Amerikalı, derbi öncesinde Gazzetta'ya konuştu. “‘Top Gun'ın sonlarına doğru, benim filmimde harika bir replik var: ‘Kanat arkadaşımı geride bırakmam.’ Ben de Ruben'i geride bırakmayacağım.
“Kesinlikle hiçbir tehlike altında değil. Onun yanında duracağım. Son yıllarda yapılan hataları tekrarlamayacağım. O benim teknik direktörüm ve kalitede o sıçramayı gerçekleştirmeyi başarana kadar birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
“Sürekli bir teknik direktörden diğerine geçerek kazanamazsınız. Amorim'i seçen bendim. Hata yapmış olsaydım bunu kabul ederdim ama hata yaptığımı düşünmüyorum. Manchester United'da yaşananlardan çok şey öğrendi ve onu işe aldım çünkü orada yapılan hataları bana anlattı.”
Elbette tarih, özellikle United ve Milan kadar kötü yönetilen kulüplerde, kendini tekrarlama gibi kötü bir alışkanlığa sahip. Amorim de en üst düzeyde işlerin nasıl yürüdüğünü çoğu teknik direktörden daha iyi biliyor. Geçen hafta “Her büyük takımda sorun çıkması an meselesidir” demişti. Üstelik bu sözleri, Bournemouth ve Bologna karşısındaki endişe verici yenilgilerden önce söylemişti!
Dolayısıyla Cardinale ne derse desin, Milan bu hafta sonu derbiyi de kaybederse Amorim'in San Siro'da çözmesi gereken sorunlar artacak, bunları çözmek için zamanı ise azalacak.