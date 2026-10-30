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Ruben Amorim AC Milan GFX 1:1GOAL

Ruben Amorim, Manchester United'daki başarısızlığından ders çıkardı mı? AC Milan'ın yeni teknik direktörünün San Siro'daki inişli çıkışlı başlangıcına yakından bakış

Portekizli teknik direktör, Old Trafford’daki sarsıcı 14 aylık görev süresinin ardından Avrupa’nın en iyi genç teknik direktörlerinden biri olarak itibarını yeniden kazanmayı hedefliyor.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Başka bir hafta olsaydı Ruben Amorim, Manchester United'ın yeniden kargaşaya sürüklenmesinden muhtemelen keyif alırdı. AC Milan teknik direktörü, eski kulübüne karşı hâlâ yalnızca “sevgi” beslediğini söylüyor. Ancak Jason Wilcox gibi isimleri kamuoyu önünde “işlerini” düzgün yapmaya çağırdığı için apar topar görevden alınan biri olarak, Old Trafford'daki asıl sorunun teknik direktör olmadığının geç de olsa anlaşılması onu en azından bir ölçüde memnun etmiş olmalı. Zaten INEOS döneminde de, Glazer ailesi döneminde de asıl sorun hiçbir zaman teknik direktör değildi.

    Ancak Amorim'in şu anda kendi dertleri var. Milano'da derbi haftası yaşanıyor ve cumartesi günü San Siro'da oynanacak karşılaşma, kendi ifadesiyle Inter maçına çıkmadan önce “çözmesi gereken pek çok sorun” bulunan Portekizli için daha da önemli hâle geldi.

  • Tarihi başlangıç

    AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Amorim, Serie A'daki ilk sekiz maçında yenilgi yaşamadı.

    Amorim, geçen hafta Bournemouth ile oynanacak Avrupa Ligi maçı için İngiltere'ye döndüğünde hem Milan'ı hem de kendi itibarını yeniden inşa etme çabası oldukça iyi gidiyordu. Milan, Serie A'da yedi hafta sonunda hâlâ namağluptu ve lider, aynı zamanda şehirdeki rakibi Inter'in yalnızca dört puan gerisinde dördüncü sıradaydı. Takımı Bournemouth karşısında ağır bir yenilgi alsa da bunun hafifletici nedenleri vardı: Kaleci Mike Maignan, Vitality Stadyumu'ndaki maçın henüz 27. dakikasında Tyler Adams'ın yüzünü iterek gereksiz yere kırmızı kart görmüştü.

    Milan, bu hayal kırıklığı yaratan yenilgiye de iyi tepki verdi ve sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun olmasına rağmen geçen pazar Udinese deplasmanında kazandı. Böylece Amorim, 1963'ten bu yana Milan'ın başında çıktığı ilk sekiz Serie A maçında yenilgi almayan ilk teknik direktör oldu.

    Elbette Milan henüz istenen seviyeden uzaktı, ancak genel kanı takımın yeni teknik direktörü yönetiminde ilerleme kaydettiği yönündeydi. Hatta eski forvet Hernan Crespo, Amorim'in projesinin beklenenden hızlı ilerlediğini düşünüyordu.

    “Milan hâlâ Inter'in biraz gerisinde ama kayda değer ilerleme kaydetti,” diye konuştu Arjantinli, Sky Sport Italia'ya. “İtiraf etmeliyim ki, benim hatam, bu kadar kısa sürede böyle bir ilerlemenin mümkün olduğunu düşünmüyordum.

    “Bugün Milan, birbirine bağlı bir takım görüntüsü veriyor. Savunmada ve hücumda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Teknik açıdan iyi oyuncuları ve zor anlarda takıma destek olmayı öğrenen bir taraftar kitlesi var. Bence daha da gelişecekler.

    “Henüz Inter'in seviyesinde değiller ama aradaki farkı kapatmak kolay. Bazen üst üste alınan iki ya da üç galibiyet, dönüm noktası için yeterli olur. Ancak çarşamba günü Bologna'ya karşı oynanacak maç, Milan'ın zihinsel olgunluğunu değerlendirmek için bir sınav olacak.”

    Ne yazık ki Amorim'in takımı bu sınavı geçemedi.

  • ‘Kendimizi hayal kırıklığına uğrattık’

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Bologna yenilgisini beklemeyenler arasında Luka Modric de vardı

    20 yaşındaki yıldız Alphadjo Cisse'nin attığı iki golle San Siro'da ilk yarım saat dolmadan erken yediği golün şokunu atlatıp 2-1 öne geçen Milan, Davide Bartesaghi'nin 60. dakikada kendi kalesine attığı golün ardından dağıldı. Samuel Mbangula'nın Bologna adına tarihi bir hat-trick yapmasıyla Milan sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

    «Kötü bir yenilgiydi çünkü özellikle ilk yarıdan sonra bunu beklemiyorduk,» diye konuştu deneyimli oyun kurucu Luka Modric, Sky'a. «İkinci yarıda çok fazla ikili mücadele kaybettik. Duran top sonrası kendi kalemize attığımız gol talihsizlikti ama o andan itibaren kendimizi hayal kırıklığına uğrattık.»

    Milan'ın dağılması şaşırtıcıydı ancak Amorim yönetimindeki performanslarının bugüne kadarki istikrarsızlığı düşünüldüğünde tümüyle beklenmedik değildi. Örneğin Atalanta karşısında bir saat sonunda 3-0 önde oldukları maçta iki puan kaybetmekten kıl payı kurtuldular. Çünkü orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun da kabul ettiği gibi bir anda oynamayı bıraktılar.

    Bu istikrar sorunu Bologna maçının hemen ardından DAZN stüdyosunda gündeme getirildi. Ancak biraz rahatsız olduğu görülen Amorim, yenilgiyi anlamak için koşulların dikkate alınması gerektiğini düşündü. Sporting CP'nin eski teknik direktörüne göre sakatlık krizi, yalnızca haftalardır kilit oyuncularından yoksun kalmasına yol açmamış, istediği kadar rotasyon yapmasını da engelleyerek takımı olumsuz etkileyen bir yorgunluğa neden olmuştu.

    «Sürekli pres yapmak bizim için zor,» dedi Amorim. «Kendi oyunumuzu oynamayı bıraktığımızda zorlanıyoruz. Yeni bir teknik direktör birkaç ay içinde takıma farklı bir futbol oynatamaz. Bunu anlamalısınız ve bence anlıyorsunuz da.

    «Maça bakarsanız gol yiyerek başladık ve durumu tersine çevirsek de ilk dakikadan itibaren o maçı oynayacak enerjimizin olmadığını hissettik. Dolayısıyla stüdyoda hatalardan söz ederken bunun yalnızca taktiksel bir mesele olmadığını anlamalısınız. Zaman zaman çok yorgun olmamız da bunda etkili. Merak etmeyin, derbiye hazır olacağız ama ben yalnızca gerçekleri söylüyorum.»

    Ancak Milan'ın yorgunluğunun, Amorim'in oyunculardan çok şey isteyen oyun tarzının doğrudan bir sonucu olduğunu düşünenler de var. Bu tarzın hem avantajları hem de dezavantajları olabiliyor.

  • “Her zaman tam gaz”

    AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Milan'ın oyuncuları bu sezon şüphesiz daha yüksek tempoyla oynuyor.

    Eski savunma oyuncusu Alessandro Costacurta'nın Amorim'in etkisine ilişkin ilk olumlu değerlendirmesinde söylediği gibi, Milan geçen sezon Massimiliano Allegri yönetiminde sergilediğinden çok daha agresif ve cesur bir futbol oynuyor.

    “Sahada gösterdikleri tutumu beğeniyorum,” dedi eski İtalya millî futbolcusu Sky'da. “Dikkatimi çeken şey, yalnızca topu geri kazanmaya çalışırken değil, oyun kurarken de gösterdikleri hücum isteği. Bence şu ana kadar ortaya koydukları en büyük fark bu. Her zaman tam gaz oynuyorlar.”

    Ancak 90 dakika boyunca tam tempoyla oynama isteği, Gazzetta dello Sport tarafından da, başka kaynakların yanı sıra, Milan'ın şu ana kadarki sezonuna damga vuran ve zaman zaman takıma zarar veren enerji düşüşlerinin nedeni olarak gösterildi. Kısacası, rakipleri bunaltabilen o yoğun tempo, oyuncuları da bunaltabiliyor.

    Dolayısıyla endişe şu: Sakatlık sorunları azalsa bile Milan, zaman zaman tempoyu düşürerek maçları daha akıllıca yönetmeyi öğrenmedikçe hedeflerine ulaşamayacak.

    İyi haber ise Amorim'in, Old Trafford'daki görev süresinin neredeyse tamamında olduğu kadar inatçı görünmemesi. Sakatlıklar kuşkusuz seçeneklerini kısıtlasa da Amorim, elindeki oyunculardan en iyi şekilde yararlanmak için gerektiğinde üçlü savunmadan dörtlü savunmaya bile geçti. Oyuncuların da yöntemlerine büyük ölçüde olumlu karşılık vermesi önemli görünüyor.

    “Hâlâ doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum,” dedi Modric, Bologna karşısında yaşanan hayal kırıklığının ardından. “Teknik direktör yeni fikirlerle, yeni bir oyun tarzıyla geldi ve biz de onun fikirlerini ve bizden ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Ama bu akşama kadar iyi iş çıkarmıştık. Bu yüzden iyimser kalmalı ve cumartesi günü reaksiyon göstermeyi ummalıyız.” Üstelik bunu başarma ihtimalleri göründüğü kadar düşük değil.

  • D günü

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Derbi, Amorim için mutlaka kazanılması gereken bir maç olmayabilir ama kaybetmekten kesinlikle kaçınması gereken bir karşılaşma.

    Milan, puan tablosunda şehirdeki rakibi Inter'in yedi puan gerisinde olabilir ancak Inter de bu sezon şimdiye kadar bütünüyle ikna edici bir görüntü çizmedi. Teknik direktör Christian Chivu, çarşamba günü Venezia karşısında rakibin son dakikalarda kendi kalesine attığı iki golle gelen 2-0'lık galibiyetin ardından, oyuncularından o kadar memnun olmadığını ki devre arasında hepsini oyundan çıkarmak istediğini itiraf etti. Milan açısından daha da önemlisi, Rumen teknik adam, son şampiyonun da Avrupa maçlarının yarattığı yorgunluktan etkilendiğini açıkladı.

    Amorim için bir başka olumlu gelişme de Mario Gila ile Diego Moreira'nın Derby della Madonnina'ya yetişecek gibi görünmesi. Ancak geri dönen iki oyuncunun, açıkça daha üstün ve çok daha oturmuş bir takıma karşı olumlu bir sonuç almaya yetip yetmeyeceği tartışmalı. Özellikle de Milan'ın kontra ataklar karşısında endişe verici ölçüde savunmasız görünmesi ve yazın kadroya katılan yıldız isim Goncalo Ramos'un hücumda henüz beklenen gol katkısını verememesi düşünüldüğünde.

    Yine de Amorim, yeterli destek ve sabırla iki büyük rakip arasındaki farkı eninde sonunda kapatacağından emin. “Bütün oyuncularımız geri döndüğünde her maçta mücadele etmeye hazır olacağız” dedi. “Şimdi bazen kaybediyor, bazen kazanıyoruz ama gelecekte çok güçlü bir takım olacağız. Buna inanıyorum.”

    En önemlisi, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale de buna inanıyor. “Ruben'e güvenim tam” diyen Amerikalı, derbi öncesinde Gazzetta'ya konuştu. “‘Top Gun'ın sonlarına doğru, benim filmimde harika bir replik var: ‘Kanat arkadaşımı geride bırakmam.’ Ben de Ruben'i geride bırakmayacağım.

    “Kesinlikle hiçbir tehlike altında değil. Onun yanında duracağım. Son yıllarda yapılan hataları tekrarlamayacağım. O benim teknik direktörüm ve kalitede o sıçramayı gerçekleştirmeyi başarana kadar birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

    “Sürekli bir teknik direktörden diğerine geçerek kazanamazsınız. Amorim'i seçen bendim. Hata yapmış olsaydım bunu kabul ederdim ama hata yaptığımı düşünmüyorum. Manchester United'da yaşananlardan çok şey öğrendi ve onu işe aldım çünkü orada yapılan hataları bana anlattı.”

    Elbette tarih, özellikle United ve Milan kadar kötü yönetilen kulüplerde, kendini tekrarlama gibi kötü bir alışkanlığa sahip. Amorim de en üst düzeyde işlerin nasıl yürüdüğünü çoğu teknik direktörden daha iyi biliyor. Geçen hafta “Her büyük takımda sorun çıkması an meselesidir” demişti. Üstelik bu sözleri, Bournemouth ve Bologna karşısındaki endişe verici yenilgilerden önce söylemişti!

    Dolayısıyla Cardinale ne derse desin, Milan bu hafta sonu derbiyi de kaybederse Amorim'in San Siro'da çözmesi gereken sorunlar artacak, bunları çözmek için zamanı ise azalacak.