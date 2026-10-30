Ruben Amorim, Manchester United'daki başarısızlığından ders çıkardı mı? AC Milan'ın yeni teknik direktörünün San Siro'daki inişli çıkışlı başlangıcına yakından bakış

Amorim, geçen hafta Bournemouth ile oynanacak Avrupa Ligi maçı için İngiltere'ye döndüğünde hem Milan'ı hem de kendi itibarını yeniden inşa etme çabası oldukça iyi gidiyordu. Milan, Serie A'da yedi hafta sonunda hâlâ namağluptu ve lider, aynı zamanda şehirdeki rakibi Inter'in yalnızca dört puan gerisinde dördüncü sıradaydı. Takımı Bournemouth karşısında ağır bir yenilgi alsa da bunun hafifletici nedenleri vardı: Kaleci Mike Maignan, Vitality Stadyumu'ndaki maçın henüz 27. dakikasında Tyler Adams'ın yüzünü iterek gereksiz yere kırmızı kart görmüştü.

Milan, bu hayal kırıklığı yaratan yenilgiye de iyi tepki verdi ve sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun olmasına rağmen geçen pazar Udinese deplasmanında kazandı. Böylece Amorim, 1963'ten bu yana Milan'ın başında çıktığı ilk sekiz Serie A maçında yenilgi almayan ilk teknik direktör oldu.

Elbette Milan henüz istenen seviyeden uzaktı, ancak genel kanı takımın yeni teknik direktörü yönetiminde ilerleme kaydettiği yönündeydi. Hatta eski forvet Hernan Crespo, Amorim'in projesinin beklenenden hızlı ilerlediğini düşünüyordu.

“Milan hâlâ Inter'in biraz gerisinde ama kayda değer ilerleme kaydetti,” diye konuştu Arjantinli, Sky Sport Italia'ya. “İtiraf etmeliyim ki, benim hatam, bu kadar kısa sürede böyle bir ilerlemenin mümkün olduğunu düşünmüyordum.

“Bugün Milan, birbirine bağlı bir takım görüntüsü veriyor. Savunmada ve hücumda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Teknik açıdan iyi oyuncuları ve zor anlarda takıma destek olmayı öğrenen bir taraftar kitlesi var. Bence daha da gelişecekler.

“Henüz Inter'in seviyesinde değiller ama aradaki farkı kapatmak kolay. Bazen üst üste alınan iki ya da üç galibiyet, dönüm noktası için yeterli olur. Ancak çarşamba günü Bologna'ya karşı oynanacak maç, Milan'ın zihinsel olgunluğunu değerlendirmek için bir sınav olacak.”

Ne yazık ki Amorim'in takımı bu sınavı geçemedi.