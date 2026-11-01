24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Roy Keane GFX HIC 1-1GOAL

Roy Keane'in adaşı, efsanevi Manchester United kaptanının kariyerini kartondan nasıl yeniden yarattı?

GOAL, İrlandalının futbol geçmişini koleksiyon kartlarıyla belgelemek için büyük çaba harcayan bir kart koleksiyoncusuyla bir araya geliyor.

James Westwood
Çeviri:

  • Dan Keane’in, Manchester United’ın en efsanevi kaptanının dünyadaki en tutkulu hayranı olduğunu söylemek için güçlü gerekçeler var. Nitekim popüler YouTube kanalı Sports Cards UK’yi yöneten koleksiyon kartı meraklısı, Roy Keane’in Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024 serisindeki kartının tüm paralel versiyonlarını toplamak için 18 ay harcadı.

    Bu sürenin büyük bölümü, koleksiyonda eksik kalan son kartı, yalnızca bir adet üretilmiş Black Pristine Refractor’ı elde etmeye çalışmakla geçti. Kartın sahibiyle pazarlık zorlu bir süreçti. Nihai fiyat olan 400 avro üzerinde anlaşmaları neredeyse sekiz ay sürdü. Dan daha sonra kartın eline ulaşmasını üç hafta boyunca endişeyle bekledi.

    Kart nihayet geldiğinde, Dan onu daha önce 339 avro harcayarak aldığı ve yine yalnızca bir adet üretilmiş Gold Swirl Chrome SuperFractor’ın yanına koydu. Hissettiği şey büyük bir coşkudan çok, derin bir huzurdu.

    “Hiç gelmeyeceğine kendimi inandırmıştım. Strese girmemek için de bunu bir şekilde aklımdan çıkarmıştım. Ama geldiğinde rahatladım,” diyor GOAL’e. “Sanırım o 18 aylık koleksiyon süreci, masamda yalnızca birer adet üretilmiş o iki kartı yan yana koyup 30 saniye boyunca onlara bakarak gülümsediğim ana sığdı.”

    Böyle gerçeküstü anlar, Dan’in koleksiyon yolculuğunun bir parçası hâline geldi. Kendisiyle aynı soyadını taşıyan Keane’in kariyerini kartlarla yeniden oluşturmak zaman zaman zahmetli olsa da çoğunlukla büyük bir tatmin sağladı. Dan, kendi ifadesiyle Keane’in hikâyesini tamamlamanın henüz “yüzde 20”sinde. Üstelik aslında Manchester United taraftarı olmamasına rağmen bu işe duyduğu tutku giderek artıyor!

  • Nostaljinin etkisiyle

    Dan Keane
    Dan Keane/Topps

    Dan sonunda Manchester United’ı tutmamaya karar verdi, ancak Keane ile her zaman kişisel bir bağ hissetti.

    Keane soyadıyla ve Manchester United taraftarı İrlandalı bir babayla büyüyen Dan'e, eski orta saha oyuncusuyla akrabalığı olup olmadığı sık sık soruluyordu. Dan de zaman zaman bir hikâye uydurmaktan kendini alamıyordu.

    “Arkadaşımın babasını, onun [Keane] amcam olduğuna inandırmıştım. Birkaç yıl sonra arkadaşımı gördüğümde amcamın nasıl olduğunu sordu. Bunun çok tuhaf bir soru olduğunu düşündüm,” diye anlatıyor. “Roy Keane'in amcam olduğunu söylediğimi tamamen unutmuşum! Bunu yalnızca birkaç kişiye söylemiştim ama çoğu zaman işe yaramamıştı. İşe yaradığı tek seferde de bunu söylediğimi tamamen unutmuşum!”

    Bu kişisel bağ, Dan'in kart koleksiyonculuğunu da doğal olarak şekillendirdi. Yine de sonunda babasıyla aynı takımı tutmamaya karar verdi.

    “Nostaljiye çok düşkünüm. Bence kartlar, güzel zamanları hatırlamanın bir yolu,” diyor. “Artık Fulham taraftarıyım ama Manchester United'la ilgili hâlâ çok güzel anılarım var. Küçükken bana Roy Keane forması giydirilmişti. JJB Sports'ta formaya kendi adınızı yazdırmaktansa bir oyuncunun adını yazdırmak daha ucuzdu. Böylece birkaç sterlin tasarruf etmiştik!

    “Babam İrlandalı. İrlandalı anne babanın çocuğu olarak burada doğmuş ama büyükanne ve büyükbabam hurling ve Gal futbolu gibi GA sporlarına meraklıydı. Bu yüzden babam bir futbol takımı seçmeye karar vermiş. Manchester United kendisine yakın hissettiği takımdı; Roy Keane de ben doğduğum sıralarda oynayan bir futbolcuydu. Ona karşı büyük bir sevgim var. Bir anıyı elinizde tutamazsınız belki ama onu izleyerek büyüdüğünüz dönemin kartlarından bazılarını tutabilirsiniz.”

    Neden Manchester United yerine Fulham'ı seçtiği sorulduğunda Dan şöyle açıkladı: “Annem de babam da muhasebeci. Bütün yaz çalışırlardı. Bu yüzden kardeşimle yıllarca farklı yaz kamplarına gittik. Sonunda Surrey'de, pazartesiden cumaya her gün sekiz saat futbol oynadığımız bir kamp çıktı karşımıza. Kampı Fulham Community Trust düzenliyordu. Sonunda da Fulham'ı izlememiz için bize ücretsiz bilet veriyorlardı. Surrey'de büyürken Manchester United'ı oynarken görmeye pek gidemedim çünkü babam, bunu söylememden hoşlanmayacak ama, biraz ekran başından maç izleyen bir taraftardır. Bugün hâlâ onunla Manchester United maçlarını izliyorum. Ama Craven Cottage'a gittikten, Putney'den stada yürüyüp nehrin üzerindeki köprüden geçtikten sonra kulübe ve onunla ilgili her şeye âşık oldum.

    “O yaz kamplarından üçüne ya da dördüne gittik, böylece yaklaşık dört Fulham maçı izledim. Birkaç oyuncu da bizi görmeye geldi. Bütün bunlar, ‘Bu kesinlikle benim takımım,’ düşüncemi pekiştirdi. Takım sizi seçiyor.”

  • Nasıl ‘çığırından çıktığı’

    Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    Keane'in futbolu bırakmasından bu yana Dan'in Manchester United efsanesine duyduğu saygı daha da arttı. Belirli bir döneme olan takıntısı da öyle.

    Keane futbolcu kartlarından oluşan en kapsamlı koleksiyona sahip olmak hiçbir zaman Dan'in büyük planı değildi. Ancak Manchester United efsanesinin, Fulham'la birlikte bu hobideki başlıca odağı olacağı kısa sürede belli oldu. Keane'in sahadan yorumcu koltuğuna geçişini gördükten sonra onun kendine özgü karakterini de daha çok takdir etmeye başladı.

    “Nasıl ki tuttuğunuz kulüp sizi seçer, bence koleksiyonunuz da sizi seçiyor. Roy Keane konusunda da böyle oldu,” diyor. “Koleksiyonuma başlarken kendimi yakın hissettiğim belirli bir oyuncuya odaklanmak istiyordum. Onunla ilgili olarak, büyürken onu desteklemiş olmamın getirdiği bir nostalji vardı. Ama yaşım ilerledikçe ona bir insan olarak çok daha fazla saygı duymayı öğrendim. Çok hazırcevap ve çok komik biri.

    “İrlanda'da ona çok benzeyen, aynı şekilde hazırcevap akrabalarım var. Yaşım ilerledikçe onun taviz vermeyen futbol tarzına da gençken olduğundan daha fazla hayranlık duymaya başladım. Dolayısıyla soyadı meselesi ve onun en sevdiğim oyuncular arasında olması düşünüldüğünde karar oldukça basitti. Fulham'a odaklanacak, ardından Roy Keane kartları toplayacaktım. Birer, ikişer sterlinlik birkaç Roy Keane kartı aldım ve sonrasında koleksiyon giderek büyüdü.”

    Topps'un en sevilen koleksiyonlarından Match Attax, 20. yılını bu hafta Olympia London'da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Popüler futbolcu kartı oyunu, pek çok futbolsever için koleksiyonculuğa başlamak adına ideal bir yoldu. Dan için de durum farklı değildi. Ancak o, kartları alışılmış amacıyla kullanmıyordu. İlk paketlerini açarken aklında nadir Keane kartları bulmak da yoktu.

    “1995'te doğdum. Önce Pokemon kartları toplamaya başladım, sonra Yu-Gi-Oh'a geçtim; ardından futbol albümleri ve çıkartmaları geldi,” diye anlatıyor. “Sanırım ilk Match Attax albümü ben 12 yaşındayken çıktı. O dönemde Fulham'ı destekliyordum ama özellikle Roy Keane kartları toplamıyordum. Roy Keane koleksiyonuna daha büyükken başladım.

    “Match Attax'ın '07, '08, '09 dönemlerinde muhtemelen kartları amaçlanandan farklı şekilde kullanıyordum. Kardeşimle dükkândan Match Attax kartları alırdık; Newcastle formasıyla Nicky Butt'ı, Jay-Jay Okocha'yı ve o dönemki bazı oyuncuları gözümde canlandırıyorum. Sonra bu kartlarla savunmayı hücumla karşılaştırarak Top Trumps oynardık. O zamanlar koleksiyon yapmakta pek iyi değildim; kartları sadece sahip olmak için alıyordum.”

    Dan, sonunda koleksiyonculuğa daha planlı yaklaşmaya ve özellikle Keane kartlarına odaklanmaya başladığında, bir futbol taraftarı olarak büyüdüğü yıllara damga vuran döneme yöneldi.

    “Bazen kart satın alırsınız ve kendinizi bir koleksiyonun içinde bulursunuz. Ama üzerine daha fazla düşündüğünüzde belirli bir alana ya da döneme yönelmek istersiniz. 2000'lerin başına ait kartları çok seviyorum. Bu yüzden Keane koleksiyonumda en çok 2000-2005 arasındaki kartlara ilgi duyuyorum,” diyor. “Üç kupanın kazanıldığı sezonu ya da o dönemden başka şeyleri gerçekten hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Futbolu gerçekten hatırlamaya başladığım '03, '04 dönemi muhtemelen benim için en önemli zamanlardı. O döneme ait pek çok kartı çok ama çok seviyorum ve koleksiyonumu ağırlıklı olarak o yöne çeviriyorum. Yine de farklı şeylerden oluşan koleksiyonlarımı da tamamlamayı seviyorum.”

  • Gökkuşağını tamamlamak

    Dan Keane
    Dan Keane/Sports Cards UK

    Dan’i kapsamlı bir paralel versiyon arayışına çıkaran yalnızca bir ürünün piyasaya sürülmesi oldu; bu arayışın sonunda evinde hoş bir sergileme alanı ortaya çıktı.

    Şimdiye kadar Dan’in tüm renk varyasyonlarını toplamaya çalıştığı tek kart, Euro 2024 Pristine Keane kartı. Nadir kartlar arasında yer almıyor ancak Dan, piyasaya çıktığı andan itibaren onda özel bir şey olduğunu fark etmiş.

    Dan, nedenlerini şöyle anlatıyor: “Bunun birkaç farklı nedeni var. Roy Keane’in İrlanda formasıyla çok fazla kartı olmuyor. Sanırım dikkat çeken kartları yalnızca 1994 Dünya Kupası’nda ve ardından 2002 Dünya Kupası’nda vardı. Tabii Saipan ve orada yaşananlar, muhtemelen o turnuvanın öne çıkan güzel anılarından değil. Sonra Topps Pristine’in Euro 2024’e giden yol temalı serisinin kart listesinin yayımlandığını gördüm. Keane de listede İrlanda formasıyla yer alıyordu.”

    “O serideki formaların hepsi lisanslı değildi ama İrlanda forması lisanslıydı. Yalnızca bir kart aldım: Kartın renk varyasyonunun formayla eşleştiği yeşil kartı. Böyle kartlar genelde çok güzel görünür. Koleksiyonerler için estetik açıdan çekicidir. Ben de onu aldım. 125 adetle sınırlıydı ve yaklaşık beş sterline mal oldu. Pek pahalı değildi.”

    Bu ilk adımdı. Ardından Dan’i kapsamlı bir arayışa sürükleyen, daha da spontane bir adım geldi: “Sonra Asya merkezli bir pazaryerinde, yalnızca tek adet üretilen SuperFractor kartını gördüm ve almaya karar verdim. Koleksiyonerler gökkuşağı koleksiyonunu oluştururken normalde önce tek adet üretilen kartı alır, sonra diğer varyasyonları toplamaya başlar. Ben de ara sıra başka kartlar alıyordum. Derken iki yıl önce Dublin’deki kart fuarına gittim. Bir koleksiyonerle konuşuyor, elimdeki bazı Evan Ferguson kartlarını takas etmeye çalışıyordum. SuperFractor kartını fark etti ve tek adet üretilen siyah karta sahip birini tanıdığını söyledi. Siyah kartın da tek adet üretildiğini unutmuştum. Bu beni biraz afallattı çünkü ‘Ah, şimdi tek adet üretilmiş iki kartı da toplamam gerekecek’ diye düşündüm.

    “O kartı satın alan koleksiyoneri tanıdığını söyledi. Ben de o Dublin kart fuarındayken koleksiyonere mesaj attım. Bir sonraki Dublin kart fuarında ise gökkuşağı koleksiyonunun tamamını gösterebildim. İlk Dublin kart fuarına kadar altı ay geçmişti, bir sonrakine kadar da tam bir yıl geçti. Toplam 18 ay sürdü. O kartı almak için epey uğraştık ama bu benim ilk Roy Keane gökkuşağı koleksiyonum. Muhtemelen sonuncusu da olacak çünkü tamamlamak çok pahalıya mal oldu. Yakın zamanda çerçevelettim, şimdi duvarımda asılı.”

  • En çok değer verilen kartlar

    Roy Keane Nottingham Forest card
    Dan Keane/Topps

    Dan’in Keane koleksiyonunda en önemli gördüğü iki kart var, ancak favorisi Manchester United setine ait değil.

    Dan, futbol koleksiyon kartları dünyasında bundan daha dar bir alan seçemezdi. Bu nedenle koleksiyonunu geliştirmesinde, hobisine ayırdığı zaman, emek ve para kadar şansın da payı var. Hikâyesinin merkezindeki iki kart bunun kanıtı. İkisi de Professional Sports Authenticator (PSA) tarafından verilen en yüksek sayısal notu almış. Bu, her koleksiyoncu için en büyük takdir göstergesi.

    En değer verdiği Roy Keane kartları sorulduğunda Dan söze şöyle başlıyor: “2001 ile 2005 arasındaki döneme ait kartları bulmak gerçekten çok zor. Çoğunun, sebebini bilmediğim bir şekilde, ya Amerika'da ya da Asya'da olduğunu gördüm. Birçoğu Çin ve Japonya'da ortaya çıktı. Ama Milton Keynes'teki kart fuarına gittim ve Roy Keane'in maçta giydiği formadan bir parça içeren [2001 Upper Deck] kartını gördüm. Kart henüz derecelendirilmemişti. Roy Keane kartlarımın çoğu derecelendirilmiş olduğu için bunu da derecelendirmeye göndermeye karar verdim ve PSA 10 aldı.

    “O kartı Birleşik Krallık'taki kart fuarında bulmak, kendim derecelendirmeye göndermek ve 10 alması gerçekten çok güzeldi. Keane'in o formayı giydiği futbolculuk dönemine ait, maçta giyilmiş formadan bir parça içeriyor. Sanırım bu kartın PSA 10 almış yalnızca dört örneği var. Birini söyleyecek olsam o olurdu. Bir de yine Birleşik Krallık'taki bir kart fuarından aldığım başka bir kart var. Sanırım dünyada PSA 10 almış tek örneği bu. Onu derecelendirilmiş olarak satın aldım. İlk Roy Keane imzalı kartımdı [2004 Upper Deck Sign of the Times], bu yüzden benim için çok şey ifade ediyordu. Muhtemelen satın aldığım en pahalı karttı ve özellikle o döneme ait daha pahalı kartlar almaya başlamamı sağladı.”

    Ancak duygusal açıdan Dan için bütün kartların önüne, Keane'in 1993'te United'a katılmadan önce üç yıl geçirdiği Nottingham Forest formasıyla çıkan ilk koleksiyon kartı geçiyor: “Biri bana en sevdiğim Roy Keane kartını sorduğunda cevabım her zaman 1990 tarihli ilk kartı oluyor. Bana hediye edildi. Kartı veren kişi, sosyal medya bilgilerimi de koruyucu kılıfın içine koymuştu. Futbol kartları dünyasında koleksiyoncu topluluğunun yeri çok büyük.”

  • Behzinga'dan hediye

    Dan Keane - Palatial card
    Instagram: @sportscardsuk

    Sidemen üyelerinden biri, Londra'da buluştuklarında çok nadir bulunan bir Keane kartını cömertçe Dan'e verdi.

    Koleksiyon kartı camiası birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bu yüzden koleksiyoncuların ve YouTuber’ların birbirine yardım etmesi çok yaygın. Dan, “Koleksiyonumdaki eksikleri tamamlamak için ihtiyaç duyduğum kartları almama yardım eden, bana kart satan ya da beğeneceğimi düşünerek benim için kart satın alıp sonra da gerçekten beğenip beğenmediğimi soran bir sürü arkadaşım oldu,” diyor.

    “Ben de her zaman başkaları için kart almaya ve onların aradığı şeylere göz kulak olmaya çalışıyorum. Biri benden belirli bir kartı ya da o kartın belirli bir versiyonunu takip etmemi isterse telefonuma küçük bir not alıyorum. Bir kart fuarında başkasının hoşuna gidebilecek bir şey görürsem genellikle fotoğrafını çekip anlaşmayı yapıyorum, ardından o kişiyle durumu hallediyorum.”

    Dan’in bağlantıları arasında, Behzinga adıyla da tanınan ve Britanyalı YouTube grubu Sidemen’ın üyesi olan Ethan Payne de var. Ethan’ın ‘Behz Collects’ kanalının 23.000’den fazla abonesi bulunuyor. Videolarının çoğu yüz binlerce kez izleniyor. O da Dan gibi en büyük kart fuarlarına ve sektör etkinliklerine düzenli olarak katılıyor.

    Ethan, Dan’in sıkı bir Keane hayranı olarak tanındığını da çok iyi biliyor. Londra’daki Fanatics Store’da düzenlenen Topps Flagship 2026-27 Hobby Box lansmanında buluştuklarında Dan’e çok özel bir hediye verdi: 20 adetle sınırlı, seri numaralı bir Keane 2025-26 Topps Palatial Man Utd Autograph kartı.

    Dan, “Aslında epey çılgıncaydı. Daha önce hiç Palatial kartım olmamıştı,” diyor. “Üstelik o formayla, renkli olarak basılmış başka bir Roy Keane kartım olduğunu da sanmıyorum. Bu da gerçekten çok hoş. Ethan bir sürü Palatial paketi açmış ve bana Instagram’dan mesaj atmıştı. Birbirimizi takip ediyoruz. Simon [Minter] ve Josh [Bradley] ile başladıkları zamandan beri onun futbol kartı koleksiyonculuğu serüvenini takip ediyorum. Tanıştığım en iyi insanlardan biri. Çok mütevazı. Bana ‘Senin için bir kartım var’ dedi. Ben de ‘Ah, bana bir şey vermene gerek yok’ dedim. Sonra etkinlikte beni görünce o kartı hediye etti. İnanamadım.”

  • “İnsan kendinden çok şey buluyor”

    Dan Keane
    IG: @sportscardsuk

    Dan’in yeni buluntular aramak için ülkeyi dolaştığı Keane temalı son YouTube videosuna olumlu yorumlar yağdı.

    Dan, Keane kart koleksiyonuna adadığı videoyu hazırlamak için Woking, Manchester ve Dublin'de çekim yaptı. Geçen ay yayımlanan video, o zamandan bu yana 6 binden fazla kez izlendi. Yorumlar, Dan'in “üst düzey hikâye anlatıcılığına” yönelik övgülerle dolu. Dan ayrıca “bu hobinin özünü gösterdiği” için takdir edildi.

    Bir kullanıcı da şöyle yazdı: “İzlerken kendimden çok şey bulduğum bir video. Bence içerik üreticileri ne kadar para kazandıklarından ziyade koleksiyonlarını daha fazla göstermeli.” Dan, son anda gerçekleşen PSA kartlarının gösteriminden Old Trafford'un önünden geçişine kadar, böylesine etkileyici bir koleksiyon oluşturmak için neler yaptığını takipçilerine yakından gösterdi. Böylece, genellikle daha sıradan kart paketi veya kutu açma videolarını tercih eden diğer içerik üreticilerinden ayrıldı.

    Dan, “Bu, video için önemliydi ama benim için de önemli olduğunu hissettim. Woking kart fuarı gibi bazı yerlere yeniden gidebilmek güzeldi. Çekim yaptığım sırada denk gelen, memleketimdeki bir kart fuarı gibiydi” dedi. “Woking civarında büyüdüm. Orada bir kart fuarı düzenlenmesi ve bazı İrlanda kartlarını orada gösterebilmem gerçekten çok güzeldi.”

    “Manchester da elbette çok önemliydi. Aslında PSA'dan dönen kartlarımı Manchester'da göstermeyi planlamıştım ve her şey son ana kaldı. Sanırım bu kartların PSA'dan dönmesini yaklaşık altı ay beklemiştim. Doğum günümü kutlamak için dışarıdayken, Manchester'a gideceğim günden bir gece önce kartların geldiğini söyleyen bir mesaj aldım. Bunun üzerine arkadaşıma mesaj attım ve kartları alıp gösterebilmek için o gece saat 22.00'de Clapham'a giden geç trene binmek zorunda kaldım.”

    “Bu da ayrı bir heyecandı. Trafford Centre'da kalıyorduk, dolayısıyla şehir merkezine her gidişimizde Old Trafford'un önünden geçiyorduk. Oradaki futbol müzesine de gittik ve bütün bu deneyimin tadını çıkardık. Ayrıca bir arkadaşımdan siyah renkli, 10 adetle sınırlı, gerçekten çok güzel bir Topps Chrome Roy Keane kartı almayı başardım.”

    “Dublin kart fuarında İrlanda formasıyla tam gökkuşağı serisini gösterebilmek de çok yerinde hissettirdi. Atlantic City Collectibles'a da gittim ve kartları oradakilere gösterdim. İrlanda millî takımına ait kartların büyük bir koleksiyoncusu olan Jason'a da gösterdim. Ona, bir gün satarsam kartların kendisine gideceğine söz verdim. Topluluk yönü çok önemli. Bu işin ne kadar büyüdüğü inanılmaz ve insanlar açık kollarla karşılanıyor.”

    Kanalı büyütmeyi koleksiyonculuğun önüne koymak cazip gelebilir ancak maddi kazanç hiçbir zaman Dan'in başlıca motivasyonu olmadı: “Koleksiyonculuk önce gelmeli çünkü çok fazla para harcarsanız bundan aldığınız keyfin azaldığını çabucak hissedersiniz. Ben kesinlikle, yüzde 100 önce koleksiyoncuyum. Sanırım içerik üretmeyi tamamen bıraksam bile bir şeyler toplamaya devam ederdim. Koleksiyonculuk biraz genlerde var. Büyükbabam kartpostal, annem pul biriktirirdi. Sanırım o tutkuya sahipsinizdir ya da size aktarılan bir gen vardır.”

  • Yeni hedefler

    Dan Beard
    Dan Beard

    Dan’in peşine düşebileceği daha pek çok Keane kartı var ve koleksiyonunu bir üst seviyeye taşımak için şimdiden iki set belirledi.

    Bu koleksiyon tutkusu, Dan'in sürekli yeni bir Keane hatırasının peşinden gitmesine neden oluyor. Şimdi de gözü, onun için adeta «kutsal kâse» niteliğindeki bir kart serisinde: «Büyük hedeflerimden biri 2022 Topps Dynasty adlı seri. Oldukça üst düzey bir seriydi; sanırım daha önce beyzbol kartları ve benzerleri vardı. White City'deki Westfield'da geçici olarak açılan Topps ana mağazasındaydım. Topps'ta çalışan bir arkadaşım Dynasty'nin futbola da geleceğinden söz ediyordu. Bu yüzden çok heyecan verici.

    «Seride gerçekten çok güzel kartlar var ve hepsinin üretim adedi 10 ya da daha az. İmza doğrudan kartın üzerinde oluyor; yani Roy Keane kartı imzalamış oluyor. Genellikle de maçta giyilmiş bir formadan alınan parça bulunuyor. Bu parçaların bazılarında Man United arması var. Benim böyle bir kartım yok; en iyi forma parçalarının birçoğu Topps Dynasty'den çıkıyor. Sanırım tek nüsha olan kart yaklaşık 7.000 sterline satıldı. O yüzden tek nüsha olanın peşine düşeceğimi sanmıyorum ama belki 10 adetle sınırlı kartlardan birini ya da sonraki serilerden bir kartı alabilirim. Çünkü sanırım Dynasty'yi 2022'den 2026'ya kadar sürdürdüler. Dolayısıyla epey seçenek olacak ve Keane'in kart listelerinin çoğunda yer aldığını düşünüyorum.»

    Dan, Topps'un 2026-27 Flagship serisinden de bazı Keane kartları edinmeyi umuyor. Fanatics Collectibles, Topps'u 2022'de satın aldığından beri geleneksel Avrupa kart koleksiyonculuğu ile Amerikan tarzı üst düzey kart arayışı arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. Chrome Classics ise şirketin görsel açıdan en dikkat çekici serilerinden biri.

    Metalik görünümlü, retro çerçeveli kartlar Dan gibi koleksiyoncuların da ilgisini çekiyor. «Keane'in Chrome kartının numaralı paralel versiyonlarının peşindeyim çünkü eski Barclays armasını kullanıyorlar,» diyor. «O arma bana çok nostaljik geliyor. Bu kartların bütün renk varyasyonlarını toplayacağımı söylemek istemiyorum, çünkü bir kez başlayınca kendinizi kaptırabilirsiniz. Ama tek nüsha olan kart bir gün ortaya çıkarsa [ilgilenirim].»

  • Ömür boyu bu işin içinde

    Match Attax event
    Topps

    Kart peşinde koşmanın heyecanı koleksiyoncuları yeniden çocukluklarına götürüyor; bitiş çizgisi ise hiçbir zaman bir yanılsamadan fazlası olmuyor.

    Dan için paket açmanın ya da koleksiyonunu biraz daha zenginleştirecek bir kartı arayıp bulmanın ve satın almanın yarattığı heyecan hiç kaybolmuyor. Bu parlak karton parçaları, nesiller arasında görünmez bir köprü kuruyor; yetişkinleri saniyeler içinde yeniden gözleri ışıldayan çocuklara dönüştürebiliyor.

    “Bence işin özü bu,” diyor. “Piyasa kesinlikle değişti ama oyun bahçesindeyken piyasayı düşünmüyorsunuz. Artık çocukların paketlerden imzalı kart çıkarma şansı var; eskiden muhtemelen yoktu. Geçmişte Match Attax’te imzalı kartlar vardı ama onları bulmak o kadar zordu ki ürünün içinde olduklarını neredeyse bilmiyordunuz. Çok nadirlerdi. Şimdiyse Sainsbury’s’den bir paket Topps Flagship alıp patch kart ya da imzalı kart çıkarabiliyorsunuz. Çocuklar da buna bayılıyor.

    “Ama bence değerli bir kart çıkarmanın heyecanı hiç değişmedi. Bu hobiyi geride bıraktığınızı düşünmüyorum; bence hobi, çıkan farklı seriler ve ürünlerle birlikte sizinle büyüyor. Woking kart fuarındayken bir arkadaşımla ortak bir paylaşım yaptım, o da bana ücretsiz bir paket Match Attax verdi. Sonrasında bir şeyler içmeye gittiğimizde paketi açtım ve bir Lionel Messi 100 Club kartı çıkardım. 31 yaşındayım ve hayatımda ilk kez bir Messi 100 Club kartı çıkarmıştım. Bu adam bana tek bir paket vermişti; ben de bir barda, çekim yapmazken açmıştım. Hissettiğim heyecan, tek nüsha bir Topps Chrome kartı çıkardığımdakiyle tamamen aynıydı. Değerleri aynı değil ama o nostalji sizi geçmişe götürüyor ve aynı duyguyu yaşıyorsunuz.

    “Günümüzde koleksiyoncuların yaptığı takasların, oyun bahçesinde kart takas etmekten pek farklı olduğunu düşünmüyorum. Artık kartlarınızı lastik bantlarla bir arada tutup cebinize koymuyor olabilirsiniz. Koruyucu kılıflar ve sert kart koruyucuları kullanıyor olabilirsiniz, kartın durumu da biraz daha önemli olabilir. Ama oyun bahçesinde yapılan bir takas, kart fuarında yapılan bir takastan farklı değil.”

    Dan gibi gerçek koleksiyoncular için nihai bir hedef yok; çünkü bu hobi zamana meydan okuyor. Keane koleksiyonunun bir gün tamamlanmasını beklemiyor ama bu, koleksiyonuna parça parça ekleme yapmasını engellemeyecek. Asıl ödül, sonuçta değil, arayışta ve keşifte.

    “Topps her yıl içinde Keane’in olduğu, hoşuma giden kartlar barındıran yeni ürünler çıkarıyor. Bence bu Keane koleksiyonu ömür boyu sürecek,” diyerek sözlerini tamamlıyor. “Bir gün fotoğrafını görüp varlığını öğrendiğiniz, o zamana kadar hiç bilmediğiniz bir kart her zaman bir yerlerde oluyor. Ama o kartın izini sürmek ya da ona sahip bir koleksiyoncu bulmak bambaşka bir mesele. Artık hayatta olmadığım için koleksiyon yapamayacak hâle gelene kadar bunun hiç bitmeyeceğini düşünüyorum.”

    Topps Match Attax UEFA Kulüp Turnuvaları 2026/27, internetten ve belirli mağazalardan satın alınabilir. Daha fazla bilgi için Topps RIPPED sitesini ziyaret edin ve son gelişmeler için @toppsfc hesabını takip edin.