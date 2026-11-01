Roy Keane'in adaşı, efsanevi Manchester United kaptanının kariyerini kartondan nasıl yeniden yarattı?

Keane futbolcu kartlarından oluşan en kapsamlı koleksiyona sahip olmak hiçbir zaman Dan'in büyük planı değildi. Ancak Manchester United efsanesinin, Fulham'la birlikte bu hobideki başlıca odağı olacağı kısa sürede belli oldu. Keane'in sahadan yorumcu koltuğuna geçişini gördükten sonra onun kendine özgü karakterini de daha çok takdir etmeye başladı.
“Nasıl ki tuttuğunuz kulüp sizi seçer, bence koleksiyonunuz da sizi seçiyor. Roy Keane konusunda da böyle oldu,” diyor. “Koleksiyonuma başlarken kendimi yakın hissettiğim belirli bir oyuncuya odaklanmak istiyordum. Onunla ilgili olarak, büyürken onu desteklemiş olmamın getirdiği bir nostalji vardı. Ama yaşım ilerledikçe ona bir insan olarak çok daha fazla saygı duymayı öğrendim. Çok hazırcevap ve çok komik biri.
“İrlanda'da ona çok benzeyen, aynı şekilde hazırcevap akrabalarım var. Yaşım ilerledikçe onun taviz vermeyen futbol tarzına da gençken olduğundan daha fazla hayranlık duymaya başladım. Dolayısıyla soyadı meselesi ve onun en sevdiğim oyuncular arasında olması düşünüldüğünde karar oldukça basitti. Fulham'a odaklanacak, ardından Roy Keane kartları toplayacaktım. Birer, ikişer sterlinlik birkaç Roy Keane kartı aldım ve sonrasında koleksiyon giderek büyüdü.”
Topps'un en sevilen koleksiyonlarından Match Attax, 20. yılını bu hafta Olympia London'da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Popüler futbolcu kartı oyunu, pek çok futbolsever için koleksiyonculuğa başlamak adına ideal bir yoldu. Dan için de durum farklı değildi. Ancak o, kartları alışılmış amacıyla kullanmıyordu. İlk paketlerini açarken aklında nadir Keane kartları bulmak da yoktu.
“1995'te doğdum. Önce Pokemon kartları toplamaya başladım, sonra Yu-Gi-Oh'a geçtim; ardından futbol albümleri ve çıkartmaları geldi,” diye anlatıyor. “Sanırım ilk Match Attax albümü ben 12 yaşındayken çıktı. O dönemde Fulham'ı destekliyordum ama özellikle Roy Keane kartları toplamıyordum. Roy Keane koleksiyonuna daha büyükken başladım.
“Match Attax'ın '07, '08, '09 dönemlerinde muhtemelen kartları amaçlanandan farklı şekilde kullanıyordum. Kardeşimle dükkândan Match Attax kartları alırdık; Newcastle formasıyla Nicky Butt'ı, Jay-Jay Okocha'yı ve o dönemki bazı oyuncuları gözümde canlandırıyorum. Sonra bu kartlarla savunmayı hücumla karşılaştırarak Top Trumps oynardık. O zamanlar koleksiyon yapmakta pek iyi değildim; kartları sadece sahip olmak için alıyordum.”
Dan, sonunda koleksiyonculuğa daha planlı yaklaşmaya ve özellikle Keane kartlarına odaklanmaya başladığında, bir futbol taraftarı olarak büyüdüğü yıllara damga vuran döneme yöneldi.
“Bazen kart satın alırsınız ve kendinizi bir koleksiyonun içinde bulursunuz. Ama üzerine daha fazla düşündüğünüzde belirli bir alana ya da döneme yönelmek istersiniz. 2000'lerin başına ait kartları çok seviyorum. Bu yüzden Keane koleksiyonumda en çok 2000-2005 arasındaki kartlara ilgi duyuyorum,” diyor. “Üç kupanın kazanıldığı sezonu ya da o dönemden başka şeyleri gerçekten hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Futbolu gerçekten hatırlamaya başladığım '03, '04 dönemi muhtemelen benim için en önemli zamanlardı. O döneme ait pek çok kartı çok ama çok seviyorum ve koleksiyonumu ağırlıklı olarak o yöne çeviriyorum. Yine de farklı şeylerden oluşan koleksiyonlarımı da tamamlamayı seviyorum.”