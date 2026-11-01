Roy Keane'in adaşı, efsanevi Manchester United kaptanının kariyerini kartondan nasıl yeniden yarattı?

Dan Keane’in, Manchester United’ın en efsanevi kaptanının dünyadaki en tutkulu hayranı olduğunu söylemek için güçlü gerekçeler var. Nitekim popüler YouTube kanalı Sports Cards UK’yi yöneten koleksiyon kartı meraklısı, Roy Keane’in Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024 serisindeki kartının tüm paralel versiyonlarını toplamak için 18 ay harcadı.

Bu sürenin büyük bölümü, koleksiyonda eksik kalan son kartı, yalnızca bir adet üretilmiş Black Pristine Refractor’ı elde etmeye çalışmakla geçti. Kartın sahibiyle pazarlık zorlu bir süreçti. Nihai fiyat olan 400 avro üzerinde anlaşmaları neredeyse sekiz ay sürdü. Dan daha sonra kartın eline ulaşmasını üç hafta boyunca endişeyle bekledi.

Kart nihayet geldiğinde, Dan onu daha önce 339 avro harcayarak aldığı ve yine yalnızca bir adet üretilmiş Gold Swirl Chrome SuperFractor’ın yanına koydu. Hissettiği şey büyük bir coşkudan çok, derin bir huzurdu.

“Hiç gelmeyeceğine kendimi inandırmıştım. Strese girmemek için de bunu bir şekilde aklımdan çıkarmıştım. Ama geldiğinde rahatladım,” diyor GOAL’e. “Sanırım o 18 aylık koleksiyon süreci, masamda yalnızca birer adet üretilmiş o iki kartı yan yana koyup 30 saniye boyunca onlara bakarak gülümsediğim ana sığdı.”

Böyle gerçeküstü anlar, Dan’in koleksiyon yolculuğunun bir parçası hâline geldi. Kendisiyle aynı soyadını taşıyan Keane’in kariyerini kartlarla yeniden oluşturmak zaman zaman zahmetli olsa da çoğunlukla büyük bir tatmin sağladı. Dan, kendi ifadesiyle Keane’in hikâyesini tamamlamanın henüz “yüzde 20”sinde. Üstelik aslında Manchester United taraftarı olmamasına rağmen bu işe duyduğu tutku giderek artıyor!