Barcelona'nın mali kısıtlamaları bir süredir iyi biliniyor. Bu, erkek takım tarafında uzun yıllardır düzenli olarak gündeme gelen bir sorundu, ve şimdi kadın takımını da etkilemeye başlıyor; kilit oyuncular ayrılırken, sınırlı transfer hareketliliği dışarıdan gelecek alternatiflerin önünü kesiyor. Neyse ki Blaugrana'nın yaslanabileceği La Masia var.

Barça Femeni için La Masia, Aitana Bonmati ve Claudia Pina gibi, Katalan ekibinin son dönemdeki başarısının bel kemiği olan üst düzey yeteneklerin yetişmesine yardımcı oldu. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara ve Martina Fernandez de altyapıdan çıkıp şu anki A takımın parçası olan diğer isimler.

Kulüp ayrıca, başka yerlerde A takım seviyesindeki çıkışlarını çoktan yapmış genç oyuncuları transfer etme ve onları bugün her kupaya oynayan bir takıma dönüştürme konusunda da büyük başarı yakaladı. Bu durum Alexia Putellas, Patri Guijarro ve Mariona Caldentey gibi isimlerde yaşandı; daha yakın dönemde ise Vicky Lopez ile Sydney Schertenleib'de görüldü. İkili, A takımda etki yaratmadan önce kısa süreliğine B takımda forma giydi.

Şimdi, La Masia kadın tarafında büyümeyi sürdürürken, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından daha fazla üst düzey yetenek daha genç yaşta geliyor ve Barça oyun kültürüne işleniyor. Son dönemde katılan isimler arasında Hollanda genç milli takımı oyuncusu Liv Pennock, İtalyan golcü Giulia Galli ve geçen ay Liga F'te gol atarak rekor kıran 15 yaşındaki Faslı Mayssa Baha yer alıyor.

Ancak bu uluslararası odak, Barça'nın eve daha yakın bölgeleri ihmal ettiği anlamına gelmiyor. Hazirandaki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya kadrosundaki altı oyuncu Blaugrana'yı temsil ediyor. Geçen ayki finalde Kuzey Kore'yi yenerek şampiyon olan La Roja'nın 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda da beş Barça oyuncusu vardı.

Ve bu iki turnuvada da en çok parlayan oyuncu, La Masia'nın duvarları içinde büyük heyecan yaratan bir cevherdi: Rosalia Dominguez.