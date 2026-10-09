24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Rosalia Dominguez NXGN 1:1Getty/GOAL

Rosalia Dominguez: Altın gibi geçen bir yazın ardından İspanya'yı Avrupa ve Dünya Kupası zaferine taşıyan, Barcelona'nın Aitana Bonmati benzeri genç yeteneği

2026'da ülkesini temsil ederken iki kez Turnuvanın Oyuncusu seçilen hücum orta saha, artık inanılmaz potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacak daha fazla süre için kulüp düzeyinde fırsat arıyor

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Barcelona'nın mali kısıtlamaları bir süredir iyi biliniyor. Bu, erkek takım tarafında uzun yıllardır düzenli olarak gündeme gelen bir sorundu, ve şimdi kadın takımını da etkilemeye başlıyor; kilit oyuncular ayrılırken, sınırlı transfer hareketliliği dışarıdan gelecek alternatiflerin önünü kesiyor. Neyse ki Blaugrana'nın yaslanabileceği La Masia var.

    Barça Femeni için La Masia, Aitana Bonmati ve Claudia Pina gibi, Katalan ekibinin son dönemdeki başarısının bel kemiği olan üst düzey yeteneklerin yetişmesine yardımcı oldu. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara ve Martina Fernandez de altyapıdan çıkıp şu anki A takımın parçası olan diğer isimler.

    Kulüp ayrıca, başka yerlerde A takım seviyesindeki çıkışlarını çoktan yapmış genç oyuncuları transfer etme ve onları bugün her kupaya oynayan bir takıma dönüştürme konusunda da büyük başarı yakaladı. Bu durum Alexia Putellas, Patri Guijarro ve Mariona Caldentey gibi isimlerde yaşandı; daha yakın dönemde ise Vicky Lopez ile Sydney Schertenleib'de görüldü. İkili, A takımda etki yaratmadan önce kısa süreliğine B takımda forma giydi.

    Şimdi, La Masia kadın tarafında büyümeyi sürdürürken, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından daha fazla üst düzey yetenek daha genç yaşta geliyor ve Barça oyun kültürüne işleniyor. Son dönemde katılan isimler arasında Hollanda genç milli takımı oyuncusu Liv Pennock, İtalyan golcü Giulia Galli ve geçen ay Liga F'te gol atarak rekor kıran 15 yaşındaki Faslı Mayssa Baha yer alıyor.

    Ancak bu uluslararası odak, Barça'nın eve daha yakın bölgeleri ihmal ettiği anlamına gelmiyor. Hazirandaki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya kadrosundaki altı oyuncu Blaugrana'yı temsil ediyor. Geçen ayki finalde Kuzey Kore'yi yenerek şampiyon olan La Roja'nın 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda da beş Barça oyuncusu vardı.

    Ve bu iki turnuvada da en çok parlayan oyuncu, La Masia'nın duvarları içinde büyük heyecan yaratan bir cevherdi: Rosalia Dominguez.

  • Her şeyin başladığı yer

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Dominguez'in İspanya formasıyla sergilediği performans, Barcelona'dakilerin dikkatini çekti ve Sevilla'dan Katalonya'ya uzanan transferin yolunu açtı

    Sevilla şehrinin hemen dışındaki küçük Camas kasabasında, Sergio Ramos'la aynı doğum yerinde dünyaya gelen Dominguez, futbol yolculuğuna yerel bir takımda başladı ve ardından Real Madrid ikonuyla aynı yolu izleyerek Sevilla'ya imza attı.

    Aynı dönemde genç hücum oyuncusu, Barcelona'dakilerin dikkatini çekecek şekilde İspanya'nın alt yaş milli takımlarında da adından söz ettiriyordu. 2024 yazında, 15 yaşındayken Dominguez resmen Barcelona'ya imza attı. İlk olarak C takımına katılması planlandı, ancak kısa süre içinde B takımına yükseldi.

    2025-26 sezonunda ise genç oyuncu birinci takımla daha fazla yer almaya başladı. Geçen aralık ayında, 17 yaşındayken, Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Benfica'yı ağırlayan kadroya alındı ve nisanda Espanyol karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle üst düzeydeki ilk maçına çıktı.

    Birkaç gün sonra Dominguez'in 2029'a kadar sürecek sözleşme yenilemesi açıklandı. "Dünyanın en iyi kulübünde devam etmek benim ve ailem için bir gurur kaynağı" dedi. "Burada gelişimimi sürdürme fırsatı bulduğum için çok mutluyum ve bana duyulan güvenin karşılığını vermeyi umuyorum."

  • Büyük çıkış

    Rosalia Dominguez Spain 2026
    Getty Images

    Dominguez, 2026 yazında altın gibi bir dönem geçirdi; iki kupa kazanırken her iki turnuvada da Turnuvanın Oyuncusu seçildi

    Dominguez, kariyerinin henüz bu erken döneminde şimdiye kadarki en büyük dikkat çekişini İspanya'nın yaş grubu milli takımlarında yaptı; özellikle de son birkaç ayda.

    Yaz aylarında düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, La Roja kadrosundaki en genç ikinci oyuncu olmasına rağmen Turnuvanın Oyuncusu seçildi, Turnuvanın En İyi 11'i kadrosuna girdi ve İspanya art arda beşinci şampiyonluğunu kazanırken turnuvayı en golcü isimlerden biri olarak tamamladı. Ardından bir ay sonra, yine İspanya'nın en genç ikinci oyuncusu olduğu 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda Dominguez'in formu devam etti ve La Roja bir başka şampiyonluk alırken o da Altın Top'u kazandı.

    Finalde Maçın Oyuncusu seçilen Silvia Cristobal, “Harika bir takım arkadaşı. Gruba çok şey katıyor” derken, Altın Ayakkabı'nın sahibi Pau Comendador ise Dominguez'i kısaca "en iyisi" diye tanımladı.

    Bu, İspanya için altın gibi bir yazdı; ancak özellikle de Dominguez için. Genç yaş milli takım düzeyinde en büyük sahnelerde sergilediği olağanüstü performanslarla kendisini ülkenin en parlak genç yeteneği olarak öne çıkardı.

  • Nasıl gidiyor

    Rosalia Dominguez Barcelona 2026-27
    Getty/GOAL

    U20 Dünya Kupası'ndan döndüğünden bu yana Dominguez, Barcelona'nın A takımıyla birlikte yer aldı ve geçen sezondan kalan tek maçlık görüntüsüne bir yenisini ekledi.

    Şimdi ise Dominguez, Dünya Kupası'ndan dönüşünden bu yana Barcelona'nın A takımında forma şansını artırarak bunun üzerine koyuyor; bu süreçte iki maçta da oyuna sonradan dahil oldu.

    Bu rol bir süredir bekleniyordu. Nitekim önceki sezonda A takımla daha fazla görünürlük kazanması da bunun göstergesiydi. Teknik direktör Pere Romeu da kulübün en parlak genç yeteneklerine süre verme konusunda hiç tereddüt etmiyor. Bu sezon A takımda şimdiden 11 genç oyuncu süre aldı.

    Ancak Dominguez, bunların arasında en heyecan verici isimlerden biri. Romeu daha önce, "Çizgiler arasında çok iyi oynuyor ve oyun tarzımıza mükemmel uyuyor" demişti. "Takıma derinlik ve öngörülemezlik katıyor, ki bazen iç oyuncularda bu eksik olabiliyor. Oldukça komple bir oyuncu çünkü o öngörülemezliğe de sahip."

  • En büyük güçlü yönler

    Rosalia Dominguez Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Barça Teknik Direktörü Romeu tarafından kulübün tarzına "mükemmel uyum sağlayan" bir oyuncu olarak tanımlanan Dominguez'in oyununda beğenilecek çok şey var

    Romeu'nun kendisini Barcelona'nın oyun tarzına "mükemmel uyum sağlayan" ve "komple" bir oyuncu olarak tanımlaması, üstelik henüz sadece 17 yaşındayken, Dominguez'in ne kadar yetenekli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Açıkçası, sahip olduğu yetenekten söz ederken kendini kaptırmamak gerçekten zor.

    Top sürme kalitesi hemen dikkat çekiyor. Dominguez'in dar alandaki top hakimiyeti harika, tekniği ve çevikliği çok yüksek; bu da özellikle rakiplerinin üzerine gitme konusundaki özgüveniyle birleştiğinde onu savunmacılar için yakalanması zor bir oyuncu haline getiriyor. Ayrıca sürekli başı yukarıda oynuyor, bu da topu ne zaman çıkarması gerektiği konusunda doğru kararlar vermesine yardımcı oluyor.

    Ayrıca, kat ederek uzun koşular yapıp birden fazla oyuncuyu geçme becerisine sahip olsa da, bu genç oyuncunun kısa pas oyununa da çok iyi uyum sağlayacak zekâya sahip olduğunu belirtmek gerekir. Henüz bu kadar genç olmasına rağmen, topu elinde tutması gerekenden fazla tutmaya da aşırı yatkın değil. Bu, İspanya ve Barcelona'nın oynama biçimi açısından hayati önem taşıyor.

    Topu ayağından çıkardığında ise birçok farklı şekilde tehlike yaratabiliyor. Dominguez ortalarında takım arkadaşlarını iyi buluyor, ara pası konusunda gelişmekte olan bir görüşe sahip ve kısa ya da uzak mesafeden de gerçek bir gol tehdidi oluşturuyor. Ya da uygun bir seçenek yoksa basit bir pas oynayabiliyor. Yaşına göre karar alma becerisi etkileyici ve daha da gelişecek.

    Bir de Dominguez'in topsuz oyundaki katkısı var. Bu, zaman zaman genç hücum oyuncularında gelişime açık önemli bir alan olabilir, ancak burada durum öyle değil. İspanyol oyuncu baskıyı iyi yapıyor, çok çalışıyor ve büyük bir istekle geriye koşuyor; tüm bunlar da sahip olduğu alçakgönüllülüğe işaret ediyor. Bu özellik, konuştuğunda daha da belirgin hale geliyor.

  • Gelişime açık alan var

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Henüz 17 yaşında olmasına rağmen, gelişebileceği alanlar olsa da Dominguez'in oyununda göze çarpan çok fazla zayıflık yok.

    17 yaşında olan ve üst düzeyde sınırlı deneyime sahip Dominguez, hâlâ çok gelişebilir ve oyunundaki güçlü yön olarak sınıflandırılabilecek özelliklerini daha da keskinleştirebilir.

    Ancak belki de en büyük gelişim alanı, daha zayıf olan sol ayağını geliştirmesi olacaktır. Bu durum özellikle kanatta oynatıldığında öne çıkıyor; çünkü savunmacılar onu o zayıf kanada yönlendirmeye çalışabiliyor. Hızlı ayakları ve rakiplerinden sıyrılabilme yeteneği sayesinde bunun üstesinden yine gelebiliyor, ancak üst düzey futbolda daha iyi ve daha deneyimli rakiplere karşı bunu yapmak daha zor olacaktır.

    Dominguez hücum orta saha rolünde oynatıldığında bu durum o kadar da büyük bir sorun olmuyor, ancak sol ayağıyla daha özgüvenli ve daha güçlü olmak için çalışırsa, bu ona mevkisi ne olursa olsun A takım futboluna ilerledikçe o öngörülemezliğini korumasında yardımcı olacaktır.

  • Sıradaki... Aitana Bonmati mi?

    Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Dominguez'in oyununda genç bir Bonmati'yi hatırlatan unsurlar var ve pozisyonunun evrimi buna bir benzerlik daha ekleyebilir

    Birçok açıdan, bugün Dominguez'i izlemek genç bir Bonmati'yi izlemeyi hatırlatıyor ve birçok kişi, onun genişte değil, üç kez Ballon d'Or kazanan oyuncunun bugün oynadığı daha merkezi pozisyonda karar kılacağına inanıyor.

    Elbette, bir genç oyuncuyu Bonmati kalibresindeki bir ismin seviyesine ulaşma potansiyeline sahip biri olarak lanse etmek büyük bir iddia, ancak Dominguez'in dribblingindeki dinamizm ve merkezi bölgelerde rakibinden sıyrılma becerisi, onun Bonmati'nin bugün başarıyla üstlendiği böyle bir role uygun göründüğünü düşündürüyor.

    Kısa vadede, Dominguez'in Barça'daki fırsatlarının büyük olasılıkla kanatta gelmesi bekleniyor; özellikle de fiziksel olarak gelişip üst düzey oyunun bu tarafına alışırken, ondan kaynaklanan top kayıplarının da bu bölgelerde yaşanması halinde rakip atağa dönüşme ihtimali daha düşük olur. Burada, tıpkı Caroline Graham Hansen'in hâlihazırda Barça için ustalıkla yaptığı gibi, topa sahip olma temelli bir takım için kapılar açan, doğrudan ve kararlı bir driplingci olarak farklı bir boyut katabilir.

    Belki de Dominguez, tıpkı eski Real Madridli ve şu anda Lyon forması giyen İskoçya milli oyuncusu Caroline Weir gibi hem merkezde hem de kanatta kullanılabilen bir oyuncu olarak kalacaktır; genç oyuncu ona da benziyor. Ancak şu anda onu izleyip de Bonmati'yi andıran özellikler görmemek zor.

  • Sırada ne var?

    Rosalia Dominguez Spain U20 2026
    Getty Images

    Dominguez etrafındaki heyecan büyürken, onun odağı Barça'nın A takımında daha fazla süre almayı hedeflerken tam da olması gerektiği yerde.

    Şimdilik Dominguez için bir sonraki adım, kendisinin yaz aylarında Marca'ya söylediği gibi, “A takımla süre almak”. Bu da yavaş ama emin adımlarla gerçekleşiyor. A takım ortamına ve üst düzey oyuna giderek daha fazla dahil olmaya başlıyor ki bu da gelişimine çok büyük katkı sağlayacak.

    Bundan sonraki hedef ise bu maçlarda etki yaratmak, büyük anlara imza atmak, goller atmak ve asistler yapmak olacak. Romeu da bunun için gerekli platformun ona sunulacağını gösterdi.

    Şu anda bunun ötesine bakmak zor ve iyi olan şu ki, inanılmaz geçen birkaç aya rağmen Dominguez de bunu yapmıyor. U20 Dünya Kupası sırasında FIFA'nın internet sitesine verdiği röportajda, gelecek yaz Brezilya'da oynanacak A takım turnuvasının aklında olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Sonuçta bu bir A takım Dünya Kupası. Benim için hâlâ uzak ama açıkçası ben de pek bilmiyorum.”

    Yeteneği ve potansiyeli ne kadar sıra dışı olursa olsun, Dominguez'in ayakları yere sağlam basıyor. Takım arkadaşı hakkında konuşan, İspanya'nın U19 Avrupa Şampiyonası'ndaki kaptanı Irune Dorado, “Bu alçakgönüllülük ve çalışma disipliniyle devam ederse, gitmek istediği yere kadar gider” dedi. Buna katılmamak zor.