Rondo, USMNT edisyonu: Sergino Dest formda olan en Amerikalı oyuncu mu? Kim hayal kırıklığı yaratıyor? Cavan Sullivan eylül kampı için garanti isim mi?

Christian Pulisic, bu hafta sonu uzun süredir beklenen kulüp dönüşünü yaptı ve AC Milan'ın Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçta hâlâ o adam olduğunu hemen hatırlattı.

Ancak dönüşü, ABD Erkek Milli Takımı tablosunu da daha net hâle getirdi. Folarin Balogun'un kulüp geleceği ve fiziksel durumu hâlâ soru işaretleri yaratırken, öne çıkan diğer Amerikalıların çoğu ivme kazanıyor. Gio Reyna, Strasbourg'da yeniden hayat buluyor; Diego Kochen ise Danimarka'da değerli dakikalar alıyor. Ortada fazlasıyla hikâye var ve zamanlama, bir sonraki kadro açıklaması öncesinde bazı zorlu kararlarla karşı karşıya olan ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino için ideal.

Peki, Avrupa'da kulüp sezonu ağustosta başladığından bu yana hangi Amerikalılar öne çıktı? Kimler hayal kırıklığı yarattı? Ve formda bir Philadelphia Union genç yeteneği, kadro dışında bırakılmasını imkânsız kılacak kadar fazlasını yaptı mı?

GOAL yazarları, The Rondo'nun son bölümünde bu sorulara ve daha fazlasına yanıt veriyor.