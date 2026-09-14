Rondo, USMNT edisyonu: Sergino Dest formda olan en Amerikalı oyuncu mu? Kim hayal kırıklığı yaratıyor? Cavan Sullivan eylül kampı için garanti isim mi?
Christian Pulisic, bu hafta sonu uzun süredir beklenen kulüp dönüşünü yaptı ve AC Milan'ın Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçta hâlâ o adam olduğunu hemen hatırlattı.
Ancak dönüşü, ABD Erkek Milli Takımı tablosunu da daha net hâle getirdi. Folarin Balogun'un kulüp geleceği ve fiziksel durumu hâlâ soru işaretleri yaratırken, öne çıkan diğer Amerikalıların çoğu ivme kazanıyor. Gio Reyna, Strasbourg'da yeniden hayat buluyor; Diego Kochen ise Danimarka'da değerli dakikalar alıyor. Ortada fazlasıyla hikâye var ve zamanlama, bir sonraki kadro açıklaması öncesinde bazı zorlu kararlarla karşı karşıya olan ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino için ideal.
Peki, Avrupa'da kulüp sezonu ağustosta başladığından bu yana hangi Amerikalılar öne çıktı? Kimler hayal kırıklığı yarattı? Ve formda bir Philadelphia Union genç yeteneği, kadro dışında bırakılmasını imkânsız kılacak kadar fazlasını yaptı mı?
GOAL yazarları, The Rondo'nun son bölümünde bu sorulara ve daha fazlasına yanıt veriyor.
Avrupa'daki hangi ABD'li oyuncu şu ana kadar en iyi başlangıcı yaptı?
Ryan Tolmich: SerginoDest fena pişiriyor. Belçika karşısındaki performansı zorlu geçmişti ama Eredivisie'de sezona yaptığı başlangıç, neler sunduğunu oldukça net şekilde yeniden hatırlattı. Elbette Dest söz konusu olduğunda iyisiyle kötüsü bir arada geliyor ama iyi olduğunda genelde goller ve asistler de peş peşe geliyor.
Alex Labidou: Dest'in yetenekli olduğunu biliyorduk ama ABD'li sağ bekin Avrupa'nın elit hücum oyuncularından biri gibi oynamasını görmek hoş bir sürpriz oldu.
Dest, PSV'nin ilk beş maçında iki gol ve iki asist üretti. Bazıları bunu kötü şöhretli derecede açık geçen Eredivisie'ye bağlayacaktır ama Shakhtar ile 1-1 berabere kalınan maçta kulübünün tek golünü de o attı.
Bu temponun savunmadaki bir oyuncu için sürdürülmesi zor olacaktır ama umalım ki bu, çift haneli gol ve asistlerle hatırlanacak bir sezonun başlangıcı olur.
Thomas Hindle: Hiçbiri mi? Aslında kimse için akılları baştan alan bir sezon başlangıcı olmadı. En bariz aday muhtemelen PSV'li Ricardo Pepi, özellikle de golcülük formunu hızlı bulduğu düşünülürse. Middlesbrough ile İngiliz futboluna iyi uyum sağlayan Sebastian Berhalter için de birkaç söz etmek gerek.
Kim hayal kırıklığı yarattı?
RT: Biraz haksızlık olabilir ama cevap Folarin Balogun. Transfer süreci çirkin bir hal aldı ve buna sakatlık sorunları da eklenince kenarda kaldı. Bu nedenle şu anda adeta bir belirsizliğin içinde gibi görünüyor. Monaco'da rolünün ne olacağını henüz bilmiyoruz ve bu durum kısa ve uzun vadeli geleceğinin nereye evrileceğini etkileyebilir. Bu da, özellikle bu kadar önemli bir oyuncu söz konusu olduğunda, endişe verici.
AL: Malik Tillman şu anda USMNT'nin en iyi üç oyuncusundan biri olabilir, ancak Leverkusen formu hâlâ beklentilerin çok uzağında. Sezonun ilk iki maçında, ikisine de ilk 11'de başlayarak, beklentilerin altında kaldıktan sonra Augsburg karşısında sonradan oyuna girip 15 dakikalık performansında bir gole doğrudan katkı yaptı.
Bunun tamamı 24 yaşındaki oyuncunun suçu değil. Pochettino, Dünya Kupası sırasında Tillman'ı 8 numara rolünde kullanarak bir şeyler bulmuş gibi görünüyordu; burada oyuncu sahanın iki yönünde de etkiliydi. Almanya'ya döndüğünde ise geçen sezon kulübünde de zorlandığı 10 numara rolünde aynı etkiyi yaratmakta zorlandı.
Kendi değerlendirmesi de net oldu: Geçen sezonu kulüp kariyerinin en kötüsü olarak nitelendirdi ve Leverkusen'de sadece bir sezonun ardından ayrılığa hazır olabileceğini kabul etti. Burada bir yılın daha hayal kırıklığıyla geçmesine izin vermeyecek kadar fazla yetenek var. Onun için doğru rolü bulmak iyi bir başlangıç olur.
TH: Antonee Robinson. Yorgun görünüyor ve Fulham şu anda hiç ritim bulabilmiş değil.
Palace ve Fulham'ın şu anda kümede kalma mücadelesi veriyor olması endişe verici mi?
RT: Aralık ayında yeniden bakın. İdeal mi? Elbette hayır, ancak sezon daha çok başında ve takımlar hâlâ sezonun ilk bölümündeki pası üzerinden atmaya çalışıyor. Ayrıca iki taraf da bunu yeni teknik direktörlerle aşmaya çalışıyor. Panik düğmesine basmadan önce o teknik direktörlere işleri rayına oturtmaları için zaman tanıyalım.
AL: Evet, ama yalnızca iki taraf da gidişatı tersine çeviremezse. Kümede kalma mücadelesi çok fazla belirsizlik getirir ve bu da şu anda ne Chris Richards, ne Antonee Robinson ne de Zavier Gozo için gerekli. Örneğin, Tottenham'ın geçen yıl üç teknik direktörü vardı. Bu, 30 yaşına yaklaşan Robinson ya da Palace'ta yıldız hâline gelen Richards için faydalı olur muydu?
Palace'ın dört maçta 11 gol yemesi özellikle endişe verici. Richards'ın çözümün bir parçası olması gerekiyor, ancak bu, herhangi bir savunmacının gelişmesi ya da özgüven kazanması için zor bir ortam.
TH: Muhtemelen biraz, ama ikisinden de daha kötü takımlar var. Palace ve Fulham küme düşecek kadar kalitesiz değil, iki taraftan biri için gelecek iyi bir seri de işleri biraz olsun yoluna koyacaktır. Diyelim ki mart ayında da aynı durumdaysak, işte o zaman alarm zilleri çalar.
Pochettino bu kampta kalede ne yapmalı?
RT: Abartılı hiçbir şeye gerek yok. Lyngby'deki süreleri nedeniyle Diego Kochen'i sahaya atma yönünde bir cazibe olacaktır ama bunu aceleye getirmeye gerek yok. Ona bir ya da iki maç vermek isterseniz, elbette, ancak bunu Matt Freese, Matt Turner ve Chris Brady gibi isimlerin aleyhine yapamazsınız. Özellikle Freese'in o formayı yeniden giyip biraz özgüven tazeleme fırsatına gerçekten ihtiyacı olabilir. O da bu şansı hak ediyor.
AL: Biraz değişikliğe gidin. İki Matt'i kadroya çağırın ama Peru ve Şili'ye karşı başka bir kaleciye de anlamlı süreler verin.
Matt Freese'in Belçika karşısındaki sıkıntıları, Pochettino'yu alternatiflerine daha yakından bakmaya yöneltmeli. Bu, Freese'in üzerini çizmek anlamına gelmez ve Kanada ile Meksika'ya karşı Freese ya da Turner başlamalı. Ancak Diego Kochen ya da Chris Brady gibi birine rekabet etmesi için gerçek bir şans vermek anlamına gelir. Onları kampa dahil etmek faydalı. Bir maçta neler yapabileceklerini görmek ise bir sonraki adım.
TH: Matt Freese. Bozuk değilse tamir etme.
Hangi MLS genç oyuncusu ya da oyuncuları kamp davetini hak ediyor?
RT: Cavan Sullivan tartışmasından kaçınmak giderek zorlaşıyor. Form durumuna bakıldığında kadroda olmayı hak ediyor ki bu, onun yaşındaki bir çocuk için söylenmesi çılgınca bir şey. Peki, bunun çok fazla ve çok erken olabileceğine dair gerçek bir argüman var mı? Evet, bu yüzden belki bu kez onu dışarıda bırakırsınız, açlığını korursunuz ve gelecek yıl çağırırsınız. Ancak gol katkısı yapmaya devam ettikçe bunu gerekçelendirmek daha da zorlaşıyor, bu yüzden bu kez kadroya girebilir.
AL: Sullivan zamanı geldi. 23 MLS maçında 17 gol katkısı üretip yedi maçlık bir gol katkısı serisi yakaladığınızda olan budur.
Bir noktada, ortaya koyduğu üretim kendi adına konuşmak zorunda.
Onu kadroya çağır ve oynat, Poch.
TH: Cavan Sullivan artık bu noktada çok net bir tercih. Ligi çok ama çok kolay gösteriyor. Julian Hall da bir şansı hak ediyor, özellikle de Haji Wright'ın sakatlığı nedeniyle santrfor hattında biraz yer açılmışken.