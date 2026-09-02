Ve derin bir nefes... Bu tuhaf bir transfer dönemiydi. Dünya Kupası nedeniyle birçok anlaşma dönemin erken safhasında tamamlandı, geri kalan her şey ise çok ama çok geçe kaldı. Kulüplerin son günlerde böylesine telaşla hareket ettiği, büyük sagaların kamuoyu önünde yaşandığı bir dönemi uzun zamandır görmemiştik. Son birkaç transfer dönemindeki işler verimlilikle tanımlanıyordu. Bu ise tam bir kaostu.

Ama aynı zamanda biraz da sönük hissettirdi. Transfer süreçlerinin etrafındaki tüm drama rağmen, oyuncuların kendileri beklentilerin altında kaldı. Premier League'in en iyi takımları birbirlerine satış yaptı; bu, sadece birkaç yıl önce düşünülemezdi. Manchester City, mutsuz Rodri'yi satarak Avrupa'daki bir rakibini güçlendirdi. Sadece Yan Diomande yarışı biraz heyecan sundu, o da gerçekten çok iyi bir futbolcunun Real Madrid'e gitmesiyle sonuçlandı (bunu daha önce duyduysanız bizi durdurun!)

Yine de USMNT cephesinde biraz drama vardı; özellikle de Folarin Balogun, son gününde Everton'la gidip gelmeli bir süreç yaşadıktan sonra son anda bu transferden vazgeçti. Tam eski usul bir hikâye. Garip bir birkaç aydı ve GOAL yazarları bir başka The Rondo bölümünde tüm bunlara göz atıyor.