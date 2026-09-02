Rondo, Transfer Window özel bölümü: Folarin Balogun krizi USMNT için ne kadar kötü? Arsenal en iyi transferleri mi yaptı? En kötü hamleleri kim yaptı?
Ve derin bir nefes... Bu tuhaf bir transfer dönemiydi. Dünya Kupası nedeniyle birçok anlaşma dönemin erken safhasında tamamlandı, geri kalan her şey ise çok ama çok geçe kaldı. Kulüplerin son günlerde böylesine telaşla hareket ettiği, büyük sagaların kamuoyu önünde yaşandığı bir dönemi uzun zamandır görmemiştik. Son birkaç transfer dönemindeki işler verimlilikle tanımlanıyordu. Bu ise tam bir kaostu.
Ama aynı zamanda biraz da sönük hissettirdi. Transfer süreçlerinin etrafındaki tüm drama rağmen, oyuncuların kendileri beklentilerin altında kaldı. Premier League'in en iyi takımları birbirlerine satış yaptı; bu, sadece birkaç yıl önce düşünülemezdi. Manchester City, mutsuz Rodri'yi satarak Avrupa'daki bir rakibini güçlendirdi. Sadece Yan Diomande yarışı biraz heyecan sundu, o da gerçekten çok iyi bir futbolcunun Real Madrid'e gitmesiyle sonuçlandı (bunu daha önce duyduysanız bizi durdurun!)
Yine de USMNT cephesinde biraz drama vardı; özellikle de Folarin Balogun, son gününde Everton'la gidip gelmeli bir süreç yaşadıktan sonra son anda bu transferden vazgeçti. Tam eski usul bir hikâye. Garip bir birkaç aydı ve GOAL yazarları bir başka The Rondo bölümünde tüm bunlara göz atıyor.
Bu transfer döneminde şu ana kadarki en iyi transfer hangisi?
Tom Hindle: Burada biraz trend bir tercih yapıp Mamadou Sangare'nin Brentford'a transferini söyleyebilirim. Yükselişi baş döndürücü oldu ve muhtemelen 18 ay içinde Manchester United forması giyecek.
Ancak en iyinin iyisi söz konusu olduğunda açık ara Bruno Guimaraes'in Arsenal'a transferi öne çıkıyor. Guimaraes, Premier League'in en iyi beş merkez orta sahasından biri, mevkisinde dünyanın en iyileri arasında ve Brezilya milli takımının da değişmez isimlerinden biri. 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor, ayrıca bir Mikel Arteta takımında oynamak için gereken mücadeleci yapıya da sahip. Üstelik £75 milyon, bu piyasada bir "kelepir". Belki de daha da önemlisi, bu hamle Arsenal'ın en bariz zayıf bölgesini güçlendiriyor. Declan Rice'ın yaşayacağı herhangi bir sakatlık, Arsenal'ın sezonunu raydan çıkarabilirdi. Artık onun bacakları korunabilir.
Alex Labidou: Rodri'nin Barcelona'ya transferi, ancak 2 numarada sürpriz bir seçimim var ve fark çok az. Rodri, Sergio Busquets ayrıldığından beri Barça'nın orta sahanın merkezinde eksikliğini hissettiği şeyi getiriyor: kontrol ve sertlik. O, dünyanın en iyi 6 numarası ve Dünya Kupası'nda gösterdiği gibi rakip için hayatı zorlaştırabiliyor. Real Madrid hâlâ La Liga'yı kazanmanın favorisi olabilir ama Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa şaşırmayın.
2 numaraya gelince, Bradley Barcola'nın Liverpool'a transferine ne dersiniz? Evet, Liverpool'un hâlâ eksikleri var ve Premier League'i kazanmanın favorisi değil, ancak Anfield ekibi İngiltere'nin en üst liginde bir süredir ihtiyaç duyulan türden bir mesaj verdi. Premier League kulüpleri genellikle neredeyse herkesi alabiliyor ama kariyerinin zirvesine girerken Barcola kalitesinde bir oyuncuyu PSG'den koparmak farklı bir şey. Arsenal'ın Vini Jr. için gerçeklikten uzak girişimine bakmanız yeterli. Barcola'nın Paris'in konforunu bırakıp Anfield'da takımın yıldızı olma fırsatının peşinden gitmeyi seçmesi, onun hırsı hakkında çok şey söylüyor. Allez.
Ryan Tolmich: Açık bir kazanan var ve o da Barcelona'nın Rodri'yi adeta yok pahasına denebilecek bir bonservisle alması. Dünyanın en iyi orta sahası doğrudan Barcelona takımına girerek onlara bu ekibi yeni bir seviyeye taşıyabilecek, hatta muhtemelen taşıyacak bir lider kazandırdı. O, gelecek için yapılmış bir transfer değil; bugün için yapılmış bir transfer ve Barcelona artık çok daha iyi bir takım.
En kötüsü ne?
TH: Savinho'nun 75 milyon £ karşılığında Tottenham'a gidip ardından hemen kendisini "Savio" olarak yeniden markalaması. Brezilyalı, iyi bir futbolcu ve bire bir durumlarda gerçekten etkili. Ancak Manchester City'de iki yılda attığı sadece iki gol, bunu en hafif ifadeyle söylemek gerekirse endişe verici. Tottenham muhtemelen onun sunacağı çok şey olduğunu düşünüyor ve 22 yaşında olması da bunu mantıklı kılıyor. Yine de bu, iyi bir Premier League kanat oyuncusundan fazlası olabileceğini kanıtlamamış biri için devasa bir fazla ödeme.
AL: Tottenham'ın tüm transfer dönemi mi? Bir kulüp yaklaşık 400 milyon £ harcayıp yine de size takımı dönüştürebilecek kapasitede birini alıp almadığını düşündürüyorsa, buraya Joker'in para yaktığı meme'i ekleme zamanı gelmiş demektir, değil mi?
Savinho ve Omar Marmoush yetenekli, Sandro Tonali ise kendini Premier League'de kanıtlamış bir orta saha oyuncusu, ancak Tottenham, eski kulüplerinin göndermeye razı olduğu bir oyuncu topluluğu için süperstar seviyesinde paralar ödedi. Evet, oyuncuların Tottenham'da oynamayı istemesi gerekir ve muhtemelen zorluğun yarısı da budur. Ama vitrindeki parça nerede? Kötü başlangıçları, transfer dönemini yalnızca daha da kötü gösterdi. Ve
Mykhailo Mudryk anlaşması mı? LOL.
RT: Rodri'nin ayrılığının ardından orta sahada açık bir ihtiyaç varken, Manchester City'nin Enzo Fernandez için çılgın para harcaması çok ama çok yanlış yönlendirilmiş görünüyor. İyi bir oyuncu mu? Elbette. Ayrıca bu yazki Dünya Kupası'nın ardından İngiltere'de istenmeyen kişi hâline geldi ve açıkçası Premier League'de dokuz haneli bir oyuncu olabileceğini hiçbir zaman gerçekten göstermedi. Bu panik miydi, yoksa çoğumuzun görmediği bir tavan mıydı? Göreceğiz.
Hangi USMNT oyuncusu en iyi hamleyi yaptı? En kötü hamleyi kim yaptı?
TH: En iyisi mi? Muhtemelen Gio Reyna. Eh işte denebilecek bir Dünya Kupası performansını Strasbourg'a transferle taçlandırdı. Bu, muhtemelen sadece neler yapabildiğini gösterebilmek için doğru ortama ihtiyaç duyan bir yetenek adına, daha az yoğun bir ligde oldukça uygun bir eşleşme gibi görünüyor. Bu yazarın komplo teorisi ise şu: Yarım sezonluk iyi bir performans, ona Chelsea'de bir yer açar ve orada "yeni Amerikalı yıldızlarını" pazarlayabilirler. En kötüsüne gelince... Tam anlamıyla felaket bir hamle olmadı. Ancak Sebastian Berhalter'in Middlesbrough'ya transferi MLS için çok iyi değil. Kuzey Amerika'nın en üst ligi kendisini İngiltere ikinci liginin üzerinde konumlandırmaya çalışıyor ve onun MLS Cup adaylarından birinden ayrılıp orta sıra sıradanlığına gitme kararı, güçlü başlangıca rağmen, biraz hayal kırıklığı yarattı.
AL: İki seçimde de ters köşe yapacağım: Kazanan olarak Sebastian Berhalter'in Middlesbrough'ya transferi, kaybeden olarak ise Diego Kochen'in Lyngby'ye gidişi.
Berhalter yıllardır çok iyi bir oyuncu, ancak başarısının üzerine hep "sonuçta sadece MLS" etiketi yapıştı. İngiltere ikinci liginde ise harika oynuyor ve Premier League'e yükselme hedefi olan bir takımın taraftar gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor.
Kochen'e gelince, kiralık transferin arkasındaki mantığı anlıyorum. Maç oynamaya umutsuzca ihtiyacı vardı. Ama kümede kalma mücadelesi vermesi beklenen yeni yükselmiş bir Lyngby takımına gitmek gerçekten doğru adres miydi? Takım ilk altı maçında galibiyet alamadı ve 11 gol yedi. Kochen bol bol mesai yapıyor ve bireysel olarak zaman zaman iyi sinyaller verdi, ancak üst düzey potansiyellere yapılan kiralık hamlelerin özgüven geliştirmesi gerekir. Şu anda Kopenhag banliyölerinde özgüvenin çok yükseldiğini hayal etmek zor.
RT: Genel olarak bakıldığında, USMNT'de yer değiştiren oyuncuların çoğu kendilerini başarılı olabilecekleri bir konuma getirmiş gibi görünüyor. Ancak hiçbiri Zavier Gozo kadar değil. Geçen döngüyü USMNT kadrosunun hemen dışında tamamlayan Gozo, bu döngüye takip edilmesi gereken en önemli potansiyellerden biri olarak başlıyor. Crystal Palace'ın onun için planları var gibi görünüyor ve bu, Gozo'nun potansiyeline sahip bir oyuncu için önemli.
"En kötü" demek sert olur ama soru işaretleri taşıyan hamle mi? Middlesbrough'daki Amerikalılar hakkında çok fazla konuşuluyor, ancak bunların üçü de orta sahada aynı pozisyonda oynuyor. Aidan Morris zaten kendini kabul ettirmişken ve Sebastian Berhalter de şimdiden parlıyorken, Rokas Pukstas bu tabloda nereye oturuyor? Bu bir soru işareti, ancak üçü birden birlikte oynarsa buna hızlıca yanıt bulunabilir.
Folarin Balogun transferinin çökmesi ne kadar kötüydü?
TH: Bunu aşın. Burada söz konusu olan, iyi geçen altı ay ve bir Dünya Kupası'ndaki birkaç iyi maç. Elbette hepimiz Amerikalı oyuncuların Premier League'de oynamasını görmek istiyoruz. Bu tamamen normal ve geçerli. Ama Everton biraz tuhaf bir eşleşmeydi. Balogun kendini kanıtlamaya devam ettiği sürece onun zamanı gelecektir, belki de ocak gibi erken bir tarihte.
AL: Bu, Folarin Balogun'un ihtiyaç duyduğu son şeydi.
Bosna karşısında gördüğü tartışmalı kırmızı kart nedeniyle aldığı cezanın kaldırılması etrafında yaz boyunca haksız şekilde White House ile ilişkilendirilen Balogun'un, doğru nedenlerle manşetlere çıkması gerekiyordu. Bunun yerine adı, bir başka karmaşık hikâyenin merkezinde yer alıyor. Temiz bir transfer ve taze bir başlangıca ihtiyacı vardı. Bunların hiçbirine sahip olamadı.
Tüm detaylar ortaya çıkana kadar, her şeyi Balogun'a yüklemek adil olmaz; ortada paylaştırılacak çok fazla suç var. Monaco, Dünya Kupası bittiği andan itibaren Balogun'un ayrılmak istediğini biliyordu, bu yüzden bir anlaşmayı bitiş çizgisine pencerenin son saatlerinde yaklaştırmak kötü planlama kokuyor. Everton da aklanmış değil; oyuncu zaten kulübün tesisine gelmişken son anda ortaya çıkan sağlık endişeleri şartları değiştirdi. Ancak Balogun da bir miktar sorumluluk kabul etmek zorunda. Kulübün antrenman sahasına geldikten sonra transferden vazgeçmek onun hakkı, özellikle de Everton anlaşmayı yeniden müzakere etmeye çalıştıysa, ancak bu yine de onu zor bir durumda bırakıyor. Temsilcileri de ilişkinin neden çözüm bulunamayacak kadar tamamen bozulduğuna dair sorularla karşı karşıya kalacak.
Şu anki asıl endişe, Balogun'un bir sonraki Peter Odemwingie'ye dönüşmesi. Huzursuz bir şekilde Monaco'ya dönecek, üzerinde soru işaretleri olacak ve olası talipleri ocak ayında yapılacak bir anlaşmanın bu zahmete değip değmeyeceğini düşünecek. Bu da onu kaçmaya çalıştığı durumdan bile daha kötü bir pozisyonda bırakır.
RT: Pek iyi değil ve kimse adına iyi bir görüntü vermedi. Monaco kötü taraf gibi görünüyor, özellikle de Chelsea'nin gözünde. Everton bir santrfor kaybetti ve onun yerini dolduramadı. Bir de Balogun var; adil ya da değil, bir yaz içinde ikinci tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bu ideal değil ve Balogun'u belirsizlik içinde bırakırken onun Wikipedia sayfasına bir tuhaf an daha ekliyor.
Hangi kulüp gerçekten seviye atladı?
TH: Ortalığın yatışması gerçekten gerekiyor ama bu dönem, açık bir "seviye atlama" olmadan yapılan bir yaz boyu kesip biçme gibi hissettirdi. Tottenham ciddi yetenekleri kadrosuna kattı, ancak ilk performanslar takım olarak gelişimlerinin sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Bradley Barcola'nın da denkleme eklenmesi Liverpool adına bir kazanç. Manchester City'nin yeniden yapılanmasının £400 milyonluk yeniden yapılanması fena görünmüyor, ancak bu Rodri'nin kaybını telafi etmeyecek. Arsenal için de bir argüman var ama gerçekten bir şansları olabileceğini ciddi şekilde düşündükleri Vinicius'u transfer edememeleri büyük bir kaçırılmış fırsat. O halde, bir grup iyi futbolcuyu kadrosuna katan Real Madrid'e ne demeli? (yine)
AL: Monaco, Lamine Camara'nın Londra'ya transferinin fişini çekerek Chelsea için destansı olabilecek bir transfer dönemini raydan çıkarmış olsa da, gelin Chelsea'den söz edelim.
Evet, Enzo Fernandez'i kaybettiler ve onun yerine düşünülen oyuncuyu da alamadılar, ancak Morgan Rogers, Emiliano Martínez, Maxence Lacroix, Geovany Quenda ve işe yarayacak birkaç parçayı daha kadrolarına kattılar. Bu, Chelsea'nin yıllardır sahip olduğu en dengeli kadro. Camara transferinin çökmesinin ardından özellikle orta sahada hâlâ eksikler var ve savunma tarafında soru işaretleri sürüyor. Ama bu takım hemen yarışın içinde olabilir. Bunun nedeni, Xabi Alonso'nun göreve getirilmesi ve birkaç akıllıca transfer yapılmasının birleşimi.
RT: Bu tartışmalı bir yanıt olabilir çünkü sosyal medyanın bir bölümü yeterince şey yapmadıklarını söyledi, ancak Arsenal bu sezon ligde açık ara öne geçmek için kendisini gerçekten konumlandırdı. Yeni transferler Christos Tzolis, Bruno Guimarães ve Ezri Konsa, sezona son şampiyon olarak giren bir takımı anında yukarı taşıyor. "Dünya çapında" bir isim aldılar mı? Hayır, ama buna ihtiyaçları yoktu. Arsenal bunun yerine kademeli artışları tercih etti; sürdürülebilir başarıyı sağlayan şey de genelde budur, sırf para saçmak değil.
Hangi kulüp ya da oyuncunun bir hamle yapması gerekiyordu da yapmadı?
TH: Liverpool'un merkez orta saha meselesi epey gündeme geldi, ama bu belki de biraz abartılıyor. Alexis Mac Allister daha derinde bir rolün üstesinden gelebilir ve Andoni Iraola için bu pozisyonda bariz bir seviye atlatacak isim yoktu. Bariz olan takım Manchester United, çünkü neden hâlâ sol bekleri Luke Shaw, akıl alır gibi değil?
AL: Burada yine Monaco ve Balogun'a dönelim. Kulübün bakış açısından bu, yakın dönemin en kötü transfer dönemi başarısızlıklarından biri.
Monaco'nun şimdi, ayrılmaya hazır olan Balogun ve Lamine Camara şeklinde iki oyuncusu var, ancak transferleri son anda çöktü. Daha da endişe verici olan, Monaco'nun genç oyunculara yönelerek onlarsız bir hayat için plan yapmaya çoktan başlamış görünmesiydi. Kulüp, Marsilya karşısında etkileyici bir galibiyetin ardından Ligue 1'de zirvede yer alıyordu, ancak transfer dönemini ele alış biçimi bu ivmeyi raydan çıkarma tehdidi taşıyor.
Monaco'nun şimdi her iki oyuncuyla ilgili ciddi bir hasar kontrolü yapması gerekiyor. Kulüp, aynı anda birbiriyle bağlantılı iki son gün transferini sonuçlandırma umuduyla 3D satranç oynamaya çalışmak yerine daha erken harekete geçmiş olsaydı, bunların büyük kısmından kaçınılabilirdi.
RT: Liverpool'un bu sezon ön liberoda bana ihtiyacı olabilir. Hücum oyuncuları bunu aşabilecek gibi görünse bile kulübün orta sahadaki oyuncu sayısının yetersizliği gerçekten çok ama çok endişe verici. Her maç adeta bir atletizm yarışı olacak ve çoğunu kazanabilirler, ama bu şekilde üst seviyede gerçekten kazanamazsınız. Bu durum başlarına iş açabilir ve açıkçası ilk birkaç maçta bunun sinyalleri zaten görüldü.