Rondo, Şampiyonlar Ligi özelinde: PSG üst üste üçüncü kez kazanabilir mi ve hangi takım hayal kırıklığı yaratacak?
“Die Meister! Die Besten! Les grandes équipes! Şampiyonlar!”
Ünlü şarkı bu hafta bir kez daha çalacak; 2026-27 Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması sonunda başlıyor. Devler sahnede olacak ve her biri mayıs geldiğinde en büyük kupayı kaldırabileceğine inanacak. Her zamanki gibi bu da bir maraton olacak; her şey söylenip bittikten önce dünyanın en iyi takımlarını bile sınırlarına kadar zorlayan bir maraton.
Peki bu sezon kupayı kazanmaya en yakın takımlar hangileri? Hangi oyuncular fark yaratacak, hangileri beklentilerin altında kalacak? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları masaya yatırıyor.
En çok kimi izlemek için heyecanlısın?
Tom Hindle: Liverpool büyüleyici olabilir. Andoni Iraola’nın tarzı Jurgen Klopp’unkine benzetiliyor ve bu biraz abartılı olsa bile, yüksek presli, heavy metal futbolun tüm özellikleri mevcut. Bu yaklaşım daha önce Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratmıştı ve bunu yine yapabilir. Anfield ışıkları altında gelecek bazı büyük performanslar da hiç fena olmaz.
Ryan Tolmich: PSG açık tercih, ancak Barcelona da ilgi çekici. Katalan devi son yıllarda bu seviyeye pek yaklaşamadı, ancak La Liga’daki ilk dönem formu bu takımın yaz aylarında bir adım ileri gittiğini gösteriyor. Rodri eksik parçayı tamamlayan isim mi? Lamine Yamal, zaten akıl almaz seviyedeki özgeçmişine bir kupa daha ekleyebilir mi? Bunu izlemeye değer.
Alex Labidou: Muhtemelen kupayı kazanmaya bir yıl uzaktalar ama Jose Mourinho’nun Real Madrid’ine de bir parantez açalım. Madrid, iş drama olduğunda asla hayal kırıklığı yaratmaz ve bu takım da ciddi bir meydan okumanın yanında bolca alt hikâye sunacaktır. Ben yarı finalde eleneceklerini düşünüyorum, ancak bu yolculuk keyifli olacak. Eğer dönüşü kalıcı olacaksa Mourinho’nun bu sezon bir yerlerde kupa kazanması gerekiyor. Ancak bu özel kupa, İspanya’dan başka bir takıma ya da Almanya’dan bir ekibe gidiyor gibi görünüyor.
Hayal kırıklığı yaratacak isim kim olacak?
TH: Real Madrid! Senaryoyu şimdiden yazabilirsiniz. Grup aşamasını görece rahat gösterirler, sonra iş eleme turlarına gelince çökerler. Buradaki yıldız gücüne rağmen Avrupa'ya hükmedecek doğru dengeye sahip değiller.
RT: Manchester City, Pep Guardiola olmadan on yılı aşkın sürenin ardından çıktığı ilk dönemde kâbus gibi bir kura çekti. Bu, ilk turlarda onlara geri dönüp zarar vermeyebilir ama ileride zorlu bir seriye zemin hazırlayabilir ki bu da bir yeniden yapılanma sürecindeki kulüp için hiç ideal olmazdı.
AL: Arsenal'ın hedefleri büyük, ancak ilk işaretler daha çok yurt içinde etkili olacaklarını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı çoğu zaman üst düzey golcülere bağlıdır ve onlar 9 numara konusunda henüz ikna edici bir çözüm bulmuş değil. Ocak ayı bunu değiştirebilir ama şu an için bu takım erken bir eleme turu vedasına gidiyor gibi görünüyor.
Turnuvanın Oyuncusu kim olacak?
TH: Lamine Yamal. Barca bunu birkaç gerçekten etkileyici seri galibiyetin ardından kazanacak ve Katalan sihirbaz, 2027 Ballon d’Or yolunda bireysel bir ödül de alacak.
RT: Bunu kazanmak için birkaç aday var ve Bayern Münih'in başarı için en bariz reçetesi şu: Harry Kane'in tekne dolusu gol atması. Kazanırlarsa nedenini anlamak zor olmayacak, bu da onu Turnuvanın Oyuncusu onuru için oldukça güçlü bir aday yapıyor.
AL: Ortada harika bir aday grubu var ama ben, Hansi Flick sürelerini dikkatli yönetirse, Lamine Yamal diyorum. Rodri'nin Barca'nın en iyi oyuncusu olduğuna dair güçlü bir iddiası var; Dünya Kupası'nda ne kadar domine edici olduğuna bakmak yeterli. Ancak 6 numara pozisyonunda oynamak, genelde bu ödülleri belirleyen manşet rakamlarını üretmeyi daha zor hale getiriyor. Yamal, bunu kendi turnuvasına dönüştürecek yeteneğe sahip.
PSG'yi durdurabilecek biri var mı?
TH: Burada tanıdık bir senaryonun yaşanması şaşırtıcı olmaz. PSG lig aşamasında zorlanacak, etkileyici bir görüntü çizemeyecek ve belki de eleme turuna kalmayı garantilemek için son maç gününde kahramanlıklara ihtiyaç duyacak. Ancak eleme futbolu başladığında kaçınılmaz şekilde vites yükseltmeleri, çoğu takım için fazla gelecektir.
RT: Kesinlikle. PSG favori, ancak hemen arkasındaki seviyede üç takım var: Bayern, Arsenal ve Barcelona. Bu üçü de şansları konusunda kendini iyi hissedecektir. Ayrıca Real Madrid, Manchester City, Liverpool ve Inter gibi “iyi ama kusurlu” kategorisindeki takımlar da pusuda bekliyor. PSG iyi bir tercih, ama bunun çocuk oyuncağı olmayacağı kesin.
AL: Bunun Dünya Kupası sonrası yorgunluğu mu yoksa sadece son birkaç yıldaki dominasyonun bir yan ürünü mü olduğundan emin değilim ama PSG bu sezon aynı görünmüyor. Her zaman olduğu gibi yarışın içinde olacaklar, ancak bu yılki kupayı Barcelona ya da Bayern Münih’in alabilecek kadar iyi donanıma sahip olduğu görülüyor.
Kupayı kim kazanır?
TH: Barcelona! Birkaç yıldır buna göz kırpıyorlardı ve orta sahanın dibinde Rodri varken... topu onlardan almaya çalışana şimdiden bol şans! Raphinha'nın arka adaleleriyle ilgili sorulacak bir iki soru olacaktır. Ama formda kalırsa, Katalan devi hepsini kazanır.
RT: Biraz ortalığı karıştıralım ve Bayern diyelim. Kane, Kane'dir ve Olise de maçları tek başına kazanabilecek yeteneğe sahip. Savunma yeterince iyi mi? Jamal Musiala konusunda ne olacak? Bunlar büyük sorular, ama Bayern'e uzun süredir arzuladığı kupayı getirecek şekilde yanıtlanabilecek sorular.
AL: Bayern dünyanın en iyi hücum üçlüsüne sahip, ancak orta sahada, beklerde ve kalede ciddi soru işaretleri var. Manuel Neuer son bir yılda hem kulübünde hem de milli takımda büyük maçlarda bu kadar zorlanırken Bayern sonuna kadar gidebilir mi?
Bu da oyu Barcelona'ya itiyor. Anthony Gordon ve Lamine Yamal'ın yer aldığı bir hücuma Gabriel Jesus'un eklenmesi, orta sahayı Rodri'nin toparlamasıyla birlikte onlara çok etkileyici bir denge kazandırıyor. Bu tam olarak Messi-Suarez-Neymar dönemi değil, ama bu kadro Katalonya'da Messi'nin diğer takımlarından bazılarına yakın. Dikkat edin.