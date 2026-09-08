Tom Hindle: Liverpool büyüleyici olabilir. Andoni Iraola’nın tarzı Jurgen Klopp’unkine benzetiliyor ve bu biraz abartılı olsa bile, yüksek presli, heavy metal futbolun tüm özellikleri mevcut. Bu yaklaşım daha önce Şampiyonlar Ligi’nde harikalar yaratmıştı ve bunu yine yapabilir. Anfield ışıkları altında gelecek bazı büyük performanslar da hiç fena olmaz.

Ryan Tolmich: PSG açık tercih, ancak Barcelona da ilgi çekici. Katalan devi son yıllarda bu seviyeye pek yaklaşamadı, ancak La Liga’daki ilk dönem formu bu takımın yaz aylarında bir adım ileri gittiğini gösteriyor. Rodri eksik parçayı tamamlayan isim mi? Lamine Yamal, zaten akıl almaz seviyedeki özgeçmişine bir kupa daha ekleyebilir mi? Bunu izlemeye değer.

Alex Labidou: Muhtemelen kupayı kazanmaya bir yıl uzaktalar ama Jose Mourinho’nun Real Madrid’ine de bir parantez açalım. Madrid, iş drama olduğunda asla hayal kırıklığı yaratmaz ve bu takım da ciddi bir meydan okumanın yanında bolca alt hikâye sunacaktır. Ben yarı finalde eleneceklerini düşünüyorum, ancak bu yolculuk keyifli olacak. Eğer dönüşü kalıcı olacaksa Mourinho’nun bu sezon bir yerlerde kupa kazanması gerekiyor. Ancak bu özel kupa, İspanya’dan başka bir takıma ya da Almanya’dan bir ekibe gidiyor gibi görünüyor.