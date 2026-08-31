TH: Arjantin formasıyla bakıldığında, kabul etmek gerekir ki bu kıyas oldukça yakın. Maradona kesinlikle daha eğlenceliydi; bunun başlıca nedeni vücuduna çoğu zaman çok kötü davranması ve Messi'nin hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamadığı gaucho "ruhunu" daha fazla yansıtmasıydı. Maradona baştan aşağı Arjantin'di. Messi'nin ise kendisini ülkeye sevdirmesi çok daha uzun sürdü. Ancak son iki Copa America ve 2022 Dünya Kupası söz konusu olduğunda, seçim Messi. Katar'daki şampiyonluk, bir kupaya giden nesillik bir bireysel çaba. Gerçek dışı bir oyuncudan gerçek dışı işler.

RT: Nesillik bir şey bu, değil mi? Her neslin "kendi adamı" olacak ve belki 30 yıl sonra burada yeni birini tartışıyor olacağız. Belli bir nesle mensup biri olarak Messi'nin neler başardığını, bunu nasıl başardığını ve en az bunun kadar önemlisi, bunu Maradona'nın gölgesinde başarmış olmasını görmezden gelmek imkânsız. Bu eşsiz bir yüktü ve onun bunu taşıyabilmesi, şimdi farkı yaratmasının birçok nedeninden biri.

AL: Messi açık ara en iyi kulüp oyuncusu ve La Albiceleste adına tüm büyük hücum rekorlarını kırdı, ancak Messi ile Maradona'nın farklı nedenlerle berabere olduğunu savunmak için de güçlü bir gerekçe var.

Messi, Arjantin için bir makineydi ama milli takımın onun için, hiçbir zaman bütünüyle sahiplendiği bir şeyden çok bir yük olduğu hissi hep vardı. Hatta Arjantin'in yıldızı olmanın getirdiği absürt baskı nedeniyle 2016'da bir kez emekli bile oldu. Son derece iş odaklıydı ve onu takip edenlere karşı büyük ölçüde kapalıydı; buna da elbette hakkı vardı. Ancak bu durum, ülkedeki bazı insanların onun kendisini Arjantin'i temsil eden ama daha çok İspanya'dan biri olarak gördüğü yönünde bir dinamik yarattı. Bir noktada Carlos Tevez, kendi ülkesinde Messi'den bile daha popülerdi.

Diğer tarafta ise Maradona, Arjantin'di. Yoğun yaşam tarzından kendine özgü oyun stiline kadar ülkenin neyi temsil ettiğini bütünüyle yansıtıyordu. Ve çok iyi bilinen tüm tuhaflıklarına ve saha dışı sorunlarına rağmen kazandı. O, sahada aslında Old School'un Frank the Tank'iydi ve tüm bir ulusu, daha önce yaşanmamış ve belki de o günden sonra da yaşanmamış bir şekilde ayağa kaldırdı.