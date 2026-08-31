Rondo, Lionel Messi özel bölümü: G.O.A.T. Arjantin'i bırakıyor; mirası ne olacak ve Inter Miami için sırada ne var?
Kaçınılmaz olan gerçeğe dönüştü.
Messi'nin milli takımı bırakması bir süredir bekleniyordu. Arjantinli yıldız 39 yaşında ve en iyi futbol günleri artık geride kaldı. Dünya Kupası'nda 12 gol katkısı yapmış ve turnuva tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu rekorunu kırmış olabilir. Ancak Messi'nin son demlerini oynadığı açıktı. O bacaklarda çok fazla şey kalmadı; uluslararası futbolun gerektirdiği güç ise hiç yoktu.
Elbette burada futbol tarihinin en büyüklerinden birinden söz ediyoruz. Hatta belki de en büyüğünden. Ancak Messi'nin milli takım mirası karmaşık bir mesele. En az bir on yıl boyunca bu, bir başarısızlıktı. Arjantin'le "yalnızca" üç büyük kupa kazandı ve bunların ilkini 30 yaşını geçtikten sonra alabildi. Üç yıl içinde üç kupa kazandığında sanki kaybettiği zamanı telafi ediyor gibiydi.
Peki onun milli formayla bıraktığı miras tam olarak nerede duruyor? Ve Lionel Andrés Messi için sırada ne var? GOAL yazarları, tüm bunları bir başka The Rondo bölümünde masaya yatırıyor.
Messi'nin milli takımdan emekli olması hakkında düşünceler?
Tom Hindle: Talihsiz, ama kaçınılmaz. Messi, Dünya Kupası'nın büyük bölümünde adeta son enerjisiyle oynuyor gibi görünüyordu ve turnuva öncesinde bile oynayıp oynamayacağını bilmediğini söylemişti. Bu bir süredir geliyordu. Bir başka milli takım döngüsü öncesinde spekülasyonlar gerçekten başlamadan önce onun kenara çekilmesi takdire şayan.
Ryan Tolmich: Gayet anlaşılır. Bu adam hayatının 20 yılını milli takıma verdi ve bunlar hiç de kolay geçen 20 yıl değildi. Hem Arjantin hem de Messi için yeni bir sayfa açmanın doğru zamanı. Milli takım artık halefiyet planını başlatabilir, Messi ise milli ara dönemlerinin bir kısmını South Beach'te ailesiyle geçirebilir. En hafif tabirle bunu hak ediyor.
Alex Labidou: Bu mantıklı. Arjantin ile harika ama yıpratıcı bir Dünya Kupası geçiren Messi için duygusal bir yıl. Bazıları, Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası'nda ya da 2024 Copa America'da neden kusursuz bir çıkış fırsatını değerlendirmediğini sorgulayacaktır, ancak Messi 39 yaşında tartışmasız şekilde bu turnuvanın oyuncusuydu. Bu inanılmaz bir başarıydı ve neden tartışmasız tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu gösterdi. Açık konuşmak gerekirse, turnuva öncesinde işaretler ortadaydı ve Messi de bunu pazartesi günü temelde doğruladı.
Arjantin'in tüm zamanlardaki en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda tartışma hâlâ sürüyor: Maradona mı, Messi mi? Siz hangi taraftasınız?
TH: Arjantin formasıyla bakıldığında, kabul etmek gerekir ki bu kıyas oldukça yakın. Maradona kesinlikle daha eğlenceliydi; bunun başlıca nedeni vücuduna çoğu zaman çok kötü davranması ve Messi'nin hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamadığı gaucho "ruhunu" daha fazla yansıtmasıydı. Maradona baştan aşağı Arjantin'di. Messi'nin ise kendisini ülkeye sevdirmesi çok daha uzun sürdü. Ancak son iki Copa America ve 2022 Dünya Kupası söz konusu olduğunda, seçim Messi. Katar'daki şampiyonluk, bir kupaya giden nesillik bir bireysel çaba. Gerçek dışı bir oyuncudan gerçek dışı işler.
RT: Nesillik bir şey bu, değil mi? Her neslin "kendi adamı" olacak ve belki 30 yıl sonra burada yeni birini tartışıyor olacağız. Belli bir nesle mensup biri olarak Messi'nin neler başardığını, bunu nasıl başardığını ve en az bunun kadar önemlisi, bunu Maradona'nın gölgesinde başarmış olmasını görmezden gelmek imkânsız. Bu eşsiz bir yüktü ve onun bunu taşıyabilmesi, şimdi farkı yaratmasının birçok nedeninden biri.
AL: Messi açık ara en iyi kulüp oyuncusu ve La Albiceleste adına tüm büyük hücum rekorlarını kırdı, ancak Messi ile Maradona'nın farklı nedenlerle berabere olduğunu savunmak için de güçlü bir gerekçe var.
Messi, Arjantin için bir makineydi ama milli takımın onun için, hiçbir zaman bütünüyle sahiplendiği bir şeyden çok bir yük olduğu hissi hep vardı. Hatta Arjantin'in yıldızı olmanın getirdiği absürt baskı nedeniyle 2016'da bir kez emekli bile oldu. Son derece iş odaklıydı ve onu takip edenlere karşı büyük ölçüde kapalıydı; buna da elbette hakkı vardı. Ancak bu durum, ülkedeki bazı insanların onun kendisini Arjantin'i temsil eden ama daha çok İspanya'dan biri olarak gördüğü yönünde bir dinamik yarattı. Bir noktada Carlos Tevez, kendi ülkesinde Messi'den bile daha popülerdi.
Diğer tarafta ise Maradona, Arjantin'di. Yoğun yaşam tarzından kendine özgü oyun stiline kadar ülkenin neyi temsil ettiğini bütünüyle yansıtıyordu. Ve çok iyi bilinen tüm tuhaflıklarına ve saha dışı sorunlarına rağmen kazandı. O, sahada aslında Old School'un Frank the Tank'iydi ve tüm bir ulusu, daha önce yaşanmamış ve belki de o günden sonra da yaşanmamış bir şekilde ayağa kaldırdı.
Messi'nin Arjantin için en iyi maçı hangisiydi?
TH: Yüzlercesi var, o yüzden birini öne çıkarmak zor. Ama 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Josko Gvardiol'u adeta çaresiz bırakıp Arjantin'i finale gönderen penaltıyı da attığı an ne dersiniz? Muhteşemdi. Ayrıca, söylemesi ne kadar can yaksa da 2026'da İngiltere'ye karşı oynadığı son 10 dakika, o lanet turnuvanın tamamında herhangi birinin sergilediği en iyi performanslardan biriydi.
RT: Seçilecek çok fazla an var ama benim için kişisel bir tane öne çıkıyor. Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Suudi Arabistan'a kaybettikten sonra Meksika karşısında kazanmak zorundaydı. 60 dakika boyunca ruhsuzdu, bitikti ve adeta teslim olmuş gibiydi. Sonra Messi bir anda müthiş bir gol attı, fişi çeken golün asistini yaptı ve takımını adeta tek başına zafere taşıdı. Bu, Messi'nin milli takım kariyerini birkaç cümlede özetliyordu: her şeye rağmen takımını sırtına almak ve bir şekilde, bu kadar düşük görünen ihtimali gerçeğe dönüştürmek.
AL: Herhalde 2022'de Fransa'ya karşı oynanan finaldir, değil mi? Tartışmasız tüm zamanların en büyük futbol maçlarından birinde iki gol. Bunu aşmak mümkün değil.
Artık milli takım kariyerini noktaladığına göre, bu kulüp takımı için ne anlama geliyor? Sözleşmesine tamamen sadık kalıyor mu?
TH: Şimdi iş gerçekten zorlaşıyor. Burada bağlam önemli. Messi'nin babası kısa süre önce hayatını kaybetti ve ölümünü "duyurduğu" açıklamada, Dünya Kupası'nda oynamasının sebeplerinden birinin babasına futbolla ilgili son bir anı vermek olduğunu söyledi. Bu yürek parçalayıcı ve yas tutan bir adamın sözlerinden fazla anlam çıkarmak sert olabilir, ancak bu durum onun futboldaki geleceğine dair kaçınılmaz soruları da gündeme getiriyor. Artık bunu kimin için yapıyor? Elbette Messi hâlâ bir rekabetçi, ama MLS onu gerçekten bu ölçüde motive ediyor mu? Formda bir Philadelphia Union'a karşı MLS play-off'larında alınacak bir elenişin ardından bırakması beni hiç şaşırtmaz.
RT: Mali açıdan bakıldığında, oynamaya devam etmek için muhtemelen birkaç milyon neden vardır, ancak bu nedenler büyük ihtimalle Messi için çoğu kişiye kıyasla daha az şey ifade ediyordur. Yine de ortada bir rekabetçi ruh var, ayrıca yakın olduklarıyla birlikte oynadığı bu son yıllardan gerçekten keyif alan bir dost da var muhtemelen. Bunu yaparken mutluysa neden bıraksın? Belki de Arjantin'den uzaklaşmanın getirdiği rahatlama ve daha az uçak yolculuğu, Messi'nin sadece para için değil, keyif için de MLS seviyesinde birkaç yıl daha oynamasını sağlar.
AL: Messi'nin bu sezon bırakabileceği çok gerçek bir senaryo var. Evet, 2028'e kadar süren bir sözleşme imzaladı. Ve bu hafta sonu sergilediği dört maçlık ustalık gösterisinin de kanıtladığı gibi, isterse MLS'e muhtemelen beş yıl daha hükmedebilir. Ancak babasının vefatı, harika bir Dünya Kupası'nın yıkıcı sonu ve gelecekte ortaklık sahibi olacağı bildirilen bir kulüp için stadın açılışına yardımcı olmuş olması düşünüldüğünde, onun yapacak başka neyi kaldı ki?
Messi malikanesinde oturup kendi kendine, ‘Dostum, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı kazanmadan kramponlarımı asamam’ demiyordur. Güçlü ihtimal, Arjantinli yıldızın bu sezonun ardından sahneye veda edip Miami'deki iş insanı olarak yeni rolünü tamamen benimsemesi.
Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynamalı mıydı? Yoksa 2022 daha iyi bir veda mıydı?
TH: Babasının onun 26'da oynamasını istemesi bağlamı düşünüldüğünde, devrede açıkça duygusal faktörler var. Ancak hikâye anlatıcıları için 2022 daha iyi bir karakter gelişimi olurdu. O yüzden sinir bozucu şekilde kararsız kalalım ve Arjantin'in kazandığı 2024 Copa America'nın kramponları asmak için ideal zaman olduğunu savunalım.
RT: Kesinlikle. Oylamanın ne söylediğinden bağımsız olarak bu yazki turnuvanın hâlâ en iyi oyuncusuydu ve ülkesi neredeyse tamamen onun kahramanlıkları sayesinde büyülü bir yolculuk yaşadı. Sonunda her şey istediği gibi gitmese de Arjantin halkına büyülü bir seri yaşatmayı başardı. Messi hakkında bildiklerimizden yola çıkarsak, saha içinde ve saha dışında son onun için ne kadar üzücü olursa olsun, bunun bir anlamı var.
AL: 2022 finali mükemmel bir çıkış olurdu ama bir bakıma Messi, 2026 Dünya Kupası'nda tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladı. Sekiz gol ve dört asist yaptı ve Dünya Kupası tarihinin tartışmasız en iyi savunmasına karşı bir şeyler yapabilseydi turnuvanın oyuncusu ödülünü kazanacaktı. Bu, uzun yıllardır rakibi olan Cristiano Ronaldo'nun kendi gölgesine dönüştüğü aynı turnuvaydı. Sırf bu yüzden bile buna değdi.