Tom Hindle: Nesnel olarak çok komik. Hani Ronaldo x Homelander memeleri var ya, bir TV dizisindeki süper kötüye benzediği? Birkaç hafta önce aynı saç kesimini yaptırdı ve şimdi onun kadar da petty. Daha ciddi bir noktaya gelirsek, bu durum Ronaldo'nun futboldaki uzun ömürlülüğü konusunda ciddi soruları da gündeme getiriyor. Manchester United'dan ayrıldı çünkü artık ona ihtiyaç duymuyorlardı. Portekiz'den ayrıldı çünkü artık ona ihtiyaç duymuyorlar. Suudi Pro Lig'in onu mümkün olduğunca uzun süre etrafta tutmak isteyeceği kesin. Peki sonra ne olacak? Sürekli liginin en iyi üçüncü takımı olacak bir ekipte öylece çürüyüp gidecek mi? Yoksa mesele sadece 1.000 gol barajına ulaşmak mı? Kesin olan bir şey var: muhtemelen bir daha asla hiçbir şey kazanmayacak.

Ruby Naylor: Utanç verici. Gerçek kararı “açıklamak” için bekleyeceğini söylediğini biliyorum ama bu gerekçenin içinde bir yerde kibir var. Ülkesi için oynamanın anlamını tamamen kaybetmiş durumda. Orada gol sayısını artırmak ya da hâlâ “işinin içinde olduğunu” göstermek için bulunmuyorsun; ister kulübede bir lider olarak ister sahada olsun, takım arkadaşın olarak vatandaşlarına eşlik etmek ve onlara mümkün olan her şekilde yardım etmek için oradasın. Jordan Henderson'ın ve Luka Modric'in yaptığından örnek alabilir. Hatırlatma: Luka Modric de 41 yaşında, hâlâ ülkesi için oynuyor, hiçbir zaman şikâyet etmiyor, rolünü oynuyor ve adının karıştığı olgunlaşmamış bir drama yok.

Alex Labidou: Her iki tarafta da olgunluk eksikliği var... Cristiano Ronaldo ile Portekiz için gidişat bir süredir bunu gösteriyordu ve Dünya Kupası da onun maç temposuyla yaşadığı sıkıntıları bir kez daha hatırlattı. Rekabetçiliği ne kadar iyi biliniyorsa, alınganlığı da o kadar iyi biliniyor. Jordan Henderson tarzı bir akıl hocalığı rolünü bir miktar direnç göstermeden kabul edeceğini düşünemiyorum.

Jorge Jesus daha önce Ronaldo ile çalıştı. Bu direnci öngörmesi ve kamp öncesinde daha sınırlı bir rolün nasıl görüneceğini netleştirmesi gerekirdi. Ronaldo bu şartları kabul edemeyecekse, onu kadroya hiç çağırmamak daha temiz karar olurdu. Sırf bunun kampın en büyük hikâyesine dönüşmesi için onu çağırmak kötü bir yönetim gibi görünüyor.