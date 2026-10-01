Rondo: Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kampından ayrılması ne kadar ciddi ve mirası etkilenir mi? Ayrıca hangi UEFA Uluslar Ligi takımları etkileyici oldu?
Portekiz kutlama yaparken Ronaldo öfkeyle soyunma odasının yolunu tuttu. Muhtemelen o görüntüleri şimdiye kadar görmüşsünüzdür. Takımı, güçlü bir Norveç ekibine karşı dirençli bir performansla 2-1 kazandı. Ronaldo forma giymedi. Ve sözde arma için her şeyi yapacak kadar takım oyuncusu olan o isim, bunun keyfini çıkarmak istemediğine karar verdi. Orada kalmadı bile. Yetmiş iki saat sonra da resmileşti: Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldı.'Beni milli takımdan ayrılmaya götüren sebeplerle ilgili tüm Portekiz halkına gerçeği anlatacağım' sözünü verdi.
Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un aynı günün erken saatlerinde Ronaldo'nun ilk 11'de başlamayacağını doğrulaması tesadüf değildi. Böylece onun mirasına bir yeni katman daha eklendi ve Ronaldo pembe dizisinde bir perde daha açıldı; bu hikâye ise her geçen hafta daha da absürt hâle geliyor. Üstelik Uluslar Ligi'ndeki tek haber de bu değildi. İspanya, hem İngiltere'yi hem de yeniden çıkışa geçen Çekya'yı yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Almanya, Jurgen Klopp yönetiminde tam olarak rüya gibi bir başlangıç yapmış değil. Yunanistan ise 2004'ün anılarını yeniden canlandırıyor, bir bakıma.
Beklenmedik derecede ilgi çekici geçen bu milli ara, dramla doluydu ve Dünya Kupası'nın ardından bazı milli takımların gerçekte nerede durduğunu da gösterdi. GOAL yazarları bunu, ...'nın yeni bölümünde mercek altına alıyor: The Rondo.
Ronaldo'nun Portekiz kampından ayrılma kararı hakkında ne düşünmeliyiz?
Tom Hindle: Nesnel olarak çok komik. Hani Ronaldo x Homelander memeleri var ya, bir TV dizisindeki süper kötüye benzediği? Birkaç hafta önce aynı saç kesimini yaptırdı ve şimdi onun kadar da petty. Daha ciddi bir noktaya gelirsek, bu durum Ronaldo'nun futboldaki uzun ömürlülüğü konusunda ciddi soruları da gündeme getiriyor. Manchester United'dan ayrıldı çünkü artık ona ihtiyaç duymuyorlardı. Portekiz'den ayrıldı çünkü artık ona ihtiyaç duymuyorlar. Suudi Pro Lig'in onu mümkün olduğunca uzun süre etrafta tutmak isteyeceği kesin. Peki sonra ne olacak? Sürekli liginin en iyi üçüncü takımı olacak bir ekipte öylece çürüyüp gidecek mi? Yoksa mesele sadece 1.000 gol barajına ulaşmak mı? Kesin olan bir şey var: muhtemelen bir daha asla hiçbir şey kazanmayacak.
Ruby Naylor: Utanç verici. Gerçek kararı “açıklamak” için bekleyeceğini söylediğini biliyorum ama bu gerekçenin içinde bir yerde kibir var. Ülkesi için oynamanın anlamını tamamen kaybetmiş durumda. Orada gol sayısını artırmak ya da hâlâ “işinin içinde olduğunu” göstermek için bulunmuyorsun; ister kulübede bir lider olarak ister sahada olsun, takım arkadaşın olarak vatandaşlarına eşlik etmek ve onlara mümkün olan her şekilde yardım etmek için oradasın. Jordan Henderson'ın ve Luka Modric'in yaptığından örnek alabilir. Hatırlatma: Luka Modric de 41 yaşında, hâlâ ülkesi için oynuyor, hiçbir zaman şikâyet etmiyor, rolünü oynuyor ve adının karıştığı olgunlaşmamış bir drama yok.
Alex Labidou: Her iki tarafta da olgunluk eksikliği var... Cristiano Ronaldo ile Portekiz için gidişat bir süredir bunu gösteriyordu ve Dünya Kupası da onun maç temposuyla yaşadığı sıkıntıları bir kez daha hatırlattı. Rekabetçiliği ne kadar iyi biliniyorsa, alınganlığı da o kadar iyi biliniyor. Jordan Henderson tarzı bir akıl hocalığı rolünü bir miktar direnç göstermeden kabul edeceğini düşünemiyorum.
Jorge Jesus daha önce Ronaldo ile çalıştı. Bu direnci öngörmesi ve kamp öncesinde daha sınırlı bir rolün nasıl görüneceğini netleştirmesi gerekirdi. Ronaldo bu şartları kabul edemeyecekse, onu kadroya hiç çağırmamak daha temiz karar olurdu. Sırf bunun kampın en büyük hikâyesine dönüşmesi için onu çağırmak kötü bir yönetim gibi görünüyor.
Bu, onun mirasını hiç etkiler mi?
TH: Bu, Ronaldo hayranı olup olmamana bağlı. Gerçek dünyada yaşıyor ve onun her şeyi hep kendisiyle ilgili hâle getiren, huysuz bir çocuk olduğunu görebiliyorsan, bu çok da şaşırtıcı değil. Ama ona inananlar için, evet, bu biraz darbe gibi hissettiriyor.
RN: Yüzde yüz. Son aşağı yukarı iki yıl, futbol dünyasının ona bakışını gerçekten gölgeledi. Sırf tavırları yüzünden Messi-Ronaldo tartışmasını katbekat kaybetti; bir de Messi’nin ondan nesnel olarak daha iyi olduğu gerçeği var. Birlikte çalışması zor bir diva imajını kendi kendine yarattı ve 41 yaşında... Kim olduğunu bilmek ve bununla özgüvenli olmakla kibirli olmak arasında fark var; son birkaç yılda kendisini ikinci kategoride rahat ettirdi. Futbol yeteneklerinden tamamen bağımsız olarak, bir insan olarak ondan hoşlanmamak fazlasıyla kolay.
AL: Evet, bu son bölümün parıltısını biraz azaltıyor. Ronaldo’nun tüm zamanların en iyileri arasındaki yeri garanti altında, ancak bu giderek tanıdık bir hikâyeye dönüşüyor. Dört yıl içinde hem Manchester United’la hem de Portekiz’le ilişkisi, takımdaki rolü nedeniyle çözüldü.
Bazı yıldızlar zarafetle yaş alır ve oyunun içinde kalmak için rollerinin azalmasını kabul eder. Ronaldo ise görünüşe göre her takımın kendisine, beş Ballon d’Or kazanan oyuncu gibi davranmasını istiyor. Suudi Arabistan’da hâlâ sayılar üretiyor, ancak bu ona Portekiz’de aynı statüyü garanti etmiyor. Jesus, bunun bu şekilde gelişmesi nedeniyle eleştiriyi hak ediyor, ancak verdiği tepkinin sorumluluğu Ronaldo’ya ait.
Portekiz onsuz daha mı iyi olacak?
TH: Yüzde 100000000000. Ronaldo, son on yılda oynadığı her takımı geriye çekti. Portekiz'in Euro 2016'yı, onun sakatlık nedeniyle sahayı terk etmesinden sonra kazanması pek de tesadüf değil. Bir sonraki 9 numaralarını bulmaları gerekecek mi? Elbette. Ama takımda bunu işleyecek kadar hücum kalitesi ve denge var.
RN: Evet, Portekiz ona karşı Norveç maçında onsuz zaten daha fazla uyum sergiledi. Mükemmel bir performans mıydı? Hayır, kazansalar da Norveç biraz daha derli toplu görünüyordu. Bu kadar büyük bir varlığa sahip bir oyuncunun denklemden çıkması, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltabilir. Daha özgür oynayabilirler ve hata yapmaktan bu kadar korkmazlar. Bu, sahanın üç hattında da güçlü bir kadro ve milli aralar CR7 olmadan devam ettikçe gerçek bir gelişim göreceğiz. Yine de uluslararası futbolda hiç şüphesiz özlenecektir ama her güzel şeyin bir sonu vardır.
AL: Evet. Ronaldo, 2030 Dünya Kupası'nda 45 yaşında olacak ve Portekiz'in onsuz da rekabet edebilecek bir çekirdek oluşturması gerekiyor. Jesus ya da o zamana kadar takımı kim yönetiyorsa, bu süreci şimdi başlatmalı.
Portekiz'in 2026'da kadroda Ronaldo olmadan daha ileri gidebileceği yönünde bir argüman var. Etrafında takım kurmayı sürdürmek, aynı soruların bir başka turnuvanın üzerinde de asılı kalması riskini taşıyor. "Ya şöyle olsaydı"lar bitmeli. Mirasını onurlandırın, sonra yola devam edin.
Şu ana kadar Uluslar Ligi'nde seni en çok kim etkiledi?
TH: Lamine Yamal. Geçen hafta gerçekten tuhaf bir röportaj verdi; orada temel olarak, Ballon d'Or'u kazanmak için o kadar da iyi oynamasına gerek olmadığını öne sürdü. Bunun hiç mantığı yok. Ballon d'Or'u kazanmak için gerçekten yapmanız gereken şey iyi oynamak. Yine de Uluslar Ligi'ndeki formu mükemmeldi. Ayrıca Jude Bellingham için de birkaç söz etmek gerek; ortalama bir İngiltere'yi çok ama çok daha iyi hale getiriyor.
RN: Oyuncu bazında mı? Dan Ndoye. Premier League'de Nottingham Forest ile sezona gerçekten sallantılı bir başlangıç yaptı ama tıpkı Dünya Kupası'nda yaptığı gibi, İsviçre için yine sahneye çıktı; iki asistle Maçın Oyuncusu düzeyinde 8,9'luk performanslar sergiledi. Tamam Ndoye, şimdi lütfen bu formunu Premier League'e de taşı.
AL: Ti lei, Yunanistan!
Jürgen Klopp'un Almanya'sı ve Hollanda'nın yer aldığı bir grubu lider tamamladığı için Yunanistan'a selam olsun. Evet, henüz erken. Hem de çok erken. Ama Euro 2004 yolculuğunda olduğu gibi, savunma yine onların alametifarikası gibi görünüyor.
Sadece bir gol yediler, topu geri kazanmak için durmaksızın çalışıyorlar ve hücumdan da bu savunma çabasını galibiyete çevirmeye yetecek kadar katkı alıyorlar. Henüz kimse yeni bir peri masalı beklemiyor ama burada sinsice iyi olabilirler.
Dünya Kupası'ndan bu yana en çok gelişmiş gibi görünen takım hangisi?
TH: İTALYA! O turnuvaya katılamamaktan çıkıp gerçekten, şey, maç kazanmaya geçmek teknik olarak bir gelişme. Ama gerçek dünyada bunun İspanya olması lazım; çünkü her seferinde 90 dakikayı adeta gülerek geçiyorlar.
RN: İtalya demek saygısızlık mı olur... Ama ciddi konuşmak gerekirse, açıkçası turnuvadan bu yana herhangi bir takımın kayda değer şekilde geliştiğini düşünmüyorum. Hayal kırıklığı yaratan takımları düşündüğünüzde, Almanya, Brezilya vs., bu milli ara döneminde, Uluslar Ligi olsun ya da olmasın, hiçbir takım gerçekten kendisi adına güçlü bir argüman ortaya koymuyor. ABD Erkek Milli Takımı fena görünmedi ama Peru ve Şili ile oynadılar. Bugün Belçika ile karşı karşıya gelseler yine birebir aynı sıkıntıları yaşarlardı.
AL: İsviçre'ye de bir selam çakalım; ilk iki maçını altı gol atıp hiç gol yemeden rahat geçti. Kabul, onların grubu en rekabetçi grup değil ama beklenenden daha coşkulu oynuyorlar. Murat Yakin, beklenenden daha iyi geçen bir Dünya Kupası'nın üzerine koyuyor gibi görünüyor; o ivmenin kaybolmasına izin vermek yerine.
Ve yukarıda söylenen her şey düşünüldüğünde bir bakıma ironik olsa da, Portekiz de anılmayı hak ediyor. Ronaldo etrafındaki tüm drama üzerlerinde dolaşırken bile daha zorlu bir grupta ağırlığını erkenden koydular.
Nations League takip etmeye değer mi?
TH: Dünya Kupası'ndan sonra biraz tuhaf geliyor. Buna önem vermeli miyiz? Sonuçların gerçekten somut bir değeri var mı? Muhtemelen yanıt 'evet', özellikle de iyi sonuçlar büyük turnuvalara katılım sürecinde yardımcı olabildiği için. Yine de bazı maçlar sanki yarım tempoda oynanıyormuş gibi hissediliyor. O yüzden, James Garner'ın İngiltere'nin üçüncü seçenek orta sahası olma ihtimali ilginizi çekmiyorsa... eh.
RN: Evet, bu gerçekten de önemli bir fırsat; henüz milli formayı giymemiş genç oyuncuları, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kadar büyük anlam taşımadan ama rekabet baskısının olduğu gerçek bir turnuva ortamında kadroya çağırabilirsiniz. Peki kalite her zaman dünyanın en iyisi mi? Hayır, tabii ki değil ama yine de eğlenceli ve yine de en üst seviyede en sevdiğiniz oyuncuları iş başında izleme fırsatı sunuyor.
AL: Avrupa'da evet. ABD tarafında ise bunu kabul ettirmek daha zor. USMNT güçlü rakiplere karşı hazırlık maçları oynuyor, MLS ile NWSL sezonun son bölümüne giriyor ve USWNT de elemelere başlamadan önceki son hazırlık maçları için kadrosunu açıkladı.
İlginin dağılabileceği çok fazla şey var. UEFA Uluslar Ligi'nin bir değeri var ve ilgi çekici eşleşmeler ortaya çıkarabiliyor, ancak eve daha yakın bu kadar çok şey yaşanırken Kuzey Amerika'da ekran başına geçilmesi gereken bir organizasyon değil.