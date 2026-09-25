Rondo: Cavan Sullivan ilk 11'de başlamalı mı? Gio Reyna fark yaratabilir mi? Mauricio Pochettino'nun genç ABD Milli Takımı Peru sınavıyla karşı karşıya
Artık bu oyuncu havuzunun gerçekten ne kadar derin olduğunu test etme zamanı. Mauricio Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görev süresinin ilk 18 ayında elinin altındaki üst düzey ABD'li oyuncuların neredeyse tamamına baktı. Bazıları, Dünya Kupası kadrosuna girme şansı çok az olmasına rağmen süre aldı. Cidden, GOAL ekibinin yarısı davet alamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi sıra yeni nesilde.
Bu ABD Erkek Milli Takımı kadrosu, üst düzeyde şimdiye kadar kurulan en genç kadrolardan biri arasında yer alıyor ve normalde milli takımın pek güvenmeyeceği türden yüksek potansiyelli yeteneklerle dolu. Öte yandan bu dönem de oldukça anlamsız. İyi takımlara karşı dört hazırlık maçı, evet. Ama ortada hiçbir şey yokken neden gençler seçilmesin? Görünüşe göre mantık en azından bu.
Peki, bu genç kadro gerçekten ne anlama geliyor? İçlerinde izlemeye değer olanlar var mı? Ve cumartesi gecesi Peru'ya karşı alınacak nasıl bir sonuç başarılı sayılır? GOAL yazarları, bunların hepsini bir başka... The Rondo bölümünde ele alıyor.
USMNT'nin önümüzdeki iki haftadaki hazırlık maçlarından ne görmeyi umuyorsunuz?
Tom Hindle: Kimsenin sakatlanmaması. Bu maçlara gerçek bir değer biçmek zor. Kazandığınızda büyük maçlar gibi görünürler, kaybettiğinizde ise kesinlikle hiçbir anlam ifade etmezler. Aslında kimse tam olarak bilmiyor. Herkesin süre aldığından emin olun, kimse sakatlanmasın ve Pochettino gençlere şans verdiğini söyleyebilsin. Nations League söz konusu olduğunda hâlâ daha tecrübeli oyuncularına güvendiği durumlarda bile.
Alex Labidou: Momentum. Parlak başlayan ancak utanç verici şekilde sona eren bir Dünya Kupası'nın ardından, Mauricio Pochettino'nun ekibinin kendine güvenli performanslarla karşılık vermesi gerekiyor. Her maçı kazanmak zorunda değiller ama üst üste mağlubiyetler almamalı ya da farklı yenilgiler yaşamamalılar. ABD, özellikle yazın nasıl geçtiği düşünüldüğünde, sonbahar kampından olumlu bir hava yakalamadan ayrılamaz.
Ryan Tolmich: Sadece anlar, özellikle de gençlerden gelenler. Çoğu hazırlık maçında sonuçlar ikincil plandadır, ancak takım bu kadar genç olduğunda bu durum iki kat daha geçerlidir. Cavan Sullivan gol atabilir mi? Neil Pierre bu seviyede oynayabilecek gibi görünüyor mu? Diego Kochen bir iki iyi kurtarış yapabilir mi? Bu gençlerden daha fazlası böyle anlar yaşarsa, bu iyi bir kamp olur.
Cavan Sullivan ilk 11'de başlamalı mı?
TH: İlk 11'de başlamalı mı? Kesinlikle. Başlar mı? Hayır. Azıcık aklı olan herkes, Sullivan'ın yaklaşık bir aydır MLS'in en iyi üç oyuncusundan biri olduğunu söyleyebilir. Pochettino gerçekten "liyakat" diyorsa, bu ona bu ilk 11'de bir yer garanti etmeli. Ancak Poch, genç oyuncularına çok da ince olmayan göndermelerde bulunuyor; 'kibir' hakkında yaptığı bir yorumun Philly Union'lı çocuğa yönelik olduğu düşünülebilir. Büyük ihtimalle Peru karşısında yaklaşık bir saat yedek kulübesinde kalır.
AL: Hayır. Genç oyuncu MLS'te ne kadar yetenekli olursa olsun, Pochettino'nun da Sullivan'ın da en son ihtiyaç duyduğu şey, zaten fazlasıyla ilgi gören bir ilk maçın üzerine daha fazla baskı eklemek. Sullivan, 14 yaşında MLS tarihinin en genç oyuncusu olduğundan beri göz önünde. ABD Milli Takımı formasıyla sahaya adım attığı anda her hareketi mercek altına alınacak. Peru karşısında bu ilk maçın açılış düdüğüyle başlamasında bir aciliyet yok.
RT: Bir noktada mı? Evet. Peru'ya karşı mı? Pek olası görünmüyor. Pochettino onun konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı, ancak bir noktada bu heyecanın kontrolden çıkmasını engellemek imkansız olabilir. Şimdilik onu oyuna sonradan sokun ve bunu nasıl karşıladığına bakın, sonra durumu yeniden değerlendirin; çünkü o noktadan sonra geri dönüş olmayabilir.
Forvetteki sakatlıklar ne kadar büyük bir endişe kaynağı?
TH: Çok büyük. Birkaç ay önce 9 numara, USMNT'nin en büyük gücü gibi görünüyordu. Şimdi ise gerçekten çok sığ bir bölge. Unutmayın, Julian Hall mayıstan bu yana sadece bir kez gol buldu ve acil çağrılan Damion Downs da golcülüğüyle öne çıkan bir isim değil. Şimdi yanlış 9 Gio Reyna gibi bir şey üzerinden mi heyecan yaratıyoruz? Poch'un bir santrfora ihtiyacı var. Öte yandan, hepimiz biliyoruz ki burada açık ara ilk tercih Folarin Balogun.
AL: ABD'nin sonbahar kampında tek bir yerleşik seçeneğe sahip olmaması ve en iyi ihtimalinin de A Milli forma giymemiş 18 yaşındaki Hall olması çok endişe verici. Hall ya da Downs ilk bir veya iki maçta zorlanırsa, Pochettino'nun kadro tercihleri konusunda alışılmadık çözümler düşünmesi gerekebilir. Bu, 10 numaralardan birini sahte dokuz olarak kullanmak anlamına mı gelebilir? İşler ilginç bir hâl alabilir.
Ayrıca, sakatlık nedeniyle santrfor olarak kendini kanıtlama fırsatını bir kez daha kaçıran Ricardo Pepi adına da üzülmemek elde değil. Umarım şansı yakında döner.
RT: O kadar da endişe verici değil. Balogun, Pepi ve Wright konusunda elinizde tam olarak ne olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden farklı isimlerin fırsat bulması kötü bir şey değil. Bakalım yerleşik sıralamayı bozup 2030 için kendilerini aday hâline getirebilecekler mi.
Sullivan'ın dışında, izlemek için en çok heyecan duyduğunuz genç yetenek hangisi?
TH: Burada gerçekten test edilecek isim Mathis Albert olacak. Dortmund'da henüz tam anlamıyla çıkış yapamadı, ancak konuşulanlara göre Sullivan'dan bile daha büyük bir yetenek olabilir. Bunu kanıtlamak için A milli seviyedeki bir hazırlık maçı kusursuz bir ortam mı? Kesinlikle değil. Muhtemelen tekme tokat bir maç yaşayacak. Ama hüner çantasından neler çıkarabileceğini görmek eğlenceli olacak.
AL: Mathis Albert, çünkü üst düzey rakiplere karşı onunla ilgili çok fazla görüntü yok. Dortmund açıkça onda bir şey görüyor, bu yüzden de bu transfer döneminde kiralık gitmesine izin vermedi. Bu maç, Atlantik'in iki yakasında da heyecan verici bir potansiyel olarak görülen bir oyuncuya daha uzun bir göz atma fırsatı verebilir.
RT: Neil Pierre, büyük ölçüde onun pozisyonunun ihtiyaç duyulan bir bölge olması nedeniyle. Tim Ream artık yok ve ABD Erkek Milli Takımı'nın bir alternatife ihtiyacı var. Her iki ceza sahasında da varlığı oyunun gidişatını değiştirebilecek Pierre bu isim olabilir mi?
Hangi tecrübeli oyuncunun bu kampta güçlü bir performans sergilemesi gerekiyor?
TH: Gio Reyna. Strasbourg'ta Reyna için başlangıç daha iyi geçti ve Dünya Kupası'nda hâlâ biraz oynayabildiğini göstermiş olsa da, Reyna'nın kendisini Pochettino'ya tam anlamıyla kanıtlaması için sağlam bir milli ara geçirmesi gerekiyor. Reyna, olabileceğini bildiğimiz oyuncunun yarısı bile olsa, o zaman USMNT gerçekten önemli bir koza sahip demektir.
AL: Henüz tamamen kendini kanıtladığından emin değilim ama Auston Trusty için bu kamp çok büyük önem taşıyor. Tim Ream'in yokluğu, Chris Richards'ın stoper partneri arayışının tamamen başladığını gösteriyor. Bu, Celtic savunmacısının o yarışta erkenden öne geçmesi için bir fırsat.
RT: Yeniden hoş geldin, Yunus Musah! Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından geri döndü ve Milan'da sezona iyi başlamasının ardından da iyi bir noktada görünüyor. Geliimi durmuş gibi görünüyor ama 23 yaşında olması nedeniyle, birçok kişinin ona vermeye yanaştığından daha fazla “genç oyuncu” grubuna yakın. Yine de giderek daha rekabetçi hâle gelen orta sahada biraz kaybettiği zamanı telafi etmesi gerekiyor.
Peru maçı için tahmin?
TH: 2-1 ABD Milli Takımı diyelim. Çok da güzel bir futbol olmayacak ama gençler işi bitirir.
AL: Fikstürdeki dört maç arasında Peru, ABD'nin galibiyet için muhtemelen en iyi şansını temsil ediyor. Çok şey, Pochettino'nun seçeceği ilk 11'e bağlı olacak. Eğer tecrübeli oyuncularına yaslanırsa, Orlando'da 2-1'lik bir galibiyet bekleyin.
RT: 2-2. Döngüyü başlatan birçok maçta olduğu gibi biraz dağınık olabilir. Yine de burada bir ateş gücü var ve bu maçta goller olmalı.