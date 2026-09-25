Artık bu oyuncu havuzunun gerçekten ne kadar derin olduğunu test etme zamanı. Mauricio Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görev süresinin ilk 18 ayında elinin altındaki üst düzey ABD'li oyuncuların neredeyse tamamına baktı. Bazıları, Dünya Kupası kadrosuna girme şansı çok az olmasına rağmen süre aldı. Cidden, GOAL ekibinin yarısı davet alamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi sıra yeni nesilde.

Bu ABD Erkek Milli Takımı kadrosu, üst düzeyde şimdiye kadar kurulan en genç kadrolardan biri arasında yer alıyor ve normalde milli takımın pek güvenmeyeceği türden yüksek potansiyelli yeteneklerle dolu. Öte yandan bu dönem de oldukça anlamsız. İyi takımlara karşı dört hazırlık maçı, evet. Ama ortada hiçbir şey yokken neden gençler seçilmesin? Görünüşe göre mantık en azından bu.

Peki, bu genç kadro gerçekten ne anlama geliyor? İçlerinde izlemeye değer olanlar var mı? Ve cumartesi gecesi Peru'ya karşı alınacak nasıl bir sonuç başarılı sayılır? GOAL yazarları, bunların hepsini bir başka... The Rondo bölümünde ele alıyor.