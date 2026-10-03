Romeo Beckham, Intra moda markasıyla babasının gölgesinden nasıl çıkıyor?
Romeo Beckham, profesyonel futbol dünyasında her zaman kaybetmeye mahkûm bir mücadele veriyordu. Babası Sir David, kendi jenerasyonunun en iyi oyuncularından biriydi; Manchester United ve İngiltere için bir ikondu, ayrıca Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain ve LA Galaxy’de de başarılı dönemler geçirdi.
Bu görkemli izleri takip etmek göz korkutucu bir görevdi, ancak Romeo elinden gelenin en iyisini yaptı. Kariyerine Arsenal altyapısında başladı, ardından daha sonra Sir David’in ortak sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami’ye katıldı. Miami’nin rezerv takımında 20 maçta etkileyici 10 asist yaptı, ancak Ocak 2023’te İngiltere’ye dönme kararı alarak Brentford’a ilk etapta kiralık olarak imza attı.
Brentford o yaz onun bonservisini aldı ve Haziran 2024’te kulübün B takımıyla yeni bir sözleşme teklif edildi, ancak sadece iki ay sonra sporu bırakma kararı aldı. The Sun'a göre Romeo, bunun yerine gerçek tutkusu olan modaya odaklanmaya karar verdi. “Bazı dev markalarla çalışmak” amacıyla önde gelen temsilcilik şirketi Paris Safe management ile anlaşma imzaladı ve o günden beri de arkasına bakmadı.
Moda dünyasının içinde daha 10 yaşındayken, bir Burberry kampanyasında yer alarak bulunmaya başlamıştı. Daha sonra Yves Saint Laurent ve L’Uomo Vogue için modellik yaptı, ayrıca 2021’de Puma ile 1,2 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza attı. Annesi Victoria’nın izinden giden Romeo, yerini sahada değil podyumda buldu.
Bununla birlikte, her iki ebeveyn de iş zekâlarını ve moda anlayışlarını ikinci oğullarına aktarmayı başardı. Romeo bu yıl, Justin Saul ile birlikte 'Intra' adlı kendi spor giyim markasını piyasaya sürdü. Bu, kendi benzersiz mirasını yaratma yolunda atılmış ilk adım oldu; Romeo, bunun hem Beckham markasını güçlendirmesini hem de futbol kültürü alanında kendi ayakları üzerinde durmasını umacaktır.
Justin Saul kim?
Kramponlarını astıktan sonra Romeo, Los Angeles tasarım sahnesinde yaratıcı iş birlikçileri aramaya başladı. Elwood Clothing'in ortak sahibi ve kreatif direktörü olarak en çok tanınan, köklü bir Amerikalı moda girişimcisi ve içerik üreticisi olan Saul'u ziyaret etti ve ikili hemen kaynaştı.
Sir David Beckham'ı her zaman en büyük spor ve stil ikonu olarak gösteren Saul, moda kariyerine başlamadan önce üniversite düzeyinde futbol oynadı. 2020'de Elwood Clothing'i satın aldı ve markayı skate kültürü markasından premium minimalist bir ev giyimi etiketine dönüştürdü. Şirket, onun yönetiminde büyük bir büyüme yakaladı ve Nordstrom gibi önde gelen perakendecilerle ortaklıklar kurdu.
Romeo, Los Angeles'taki merkezlerinde Saul'a ortak bir proje önerdi ve ilişkileri kısa sürede gelişti. Saul, Romeo'nun modern, futbol tribünlerinden ilham alan giyim vizyonunu hayata geçirmek için teknik planı ve üretim ağını sağladı. Latince'de 'içinde' anlamına gelen Intra doğdu ve ilk işaretler bunun gerçekten kalıcı olabilecek bir marka olabileceğini gösteriyor.
Yumuşak lansman
Nisan ayında Romeo, Instagram'daki dört milyon takipçisine Intra markasına dair ilk net ipucunu verdi ve İngiltere, Brezilya ve ABD'den ilham alan üç retro futbol ceketi giydiği bir fotoğrafı, "Bunu kim ister." notuyla paylaştı.
Intra'nın yumuşak lansmanı 29 Mayıs'ta Londra'da gerçekleşti. Markanın logosu ve detaylarının yer aldığı bir van Soho'ya park ederken, onu bulan ilk kişilere İngiltere'den ilham alan 80 ücretsiz 'nations jacket' dağıtıldı. Romeo, kız arkadaşı Kim Turnbull ile birlikte etkinliğe katıldı ve daha sonra Cavendish Square'deki Japon restoranı Aki London'da özel kutlamalar düzenlendi.
31 Mayıs'ta ise Kim, Victoria, Sir David, küçük kardeşi Cruz ve Cruz'un kız arkadaşı Jackie Apostel'in yer aldığı başka bir paylaşımla koleksiyonu tanıttı. Söz konusu isimlerin tamamı İngiltere'den ilham alan ceketleri giymişti. Döngüde ayrıca Romeo ile Saul'un bir soyunma odasında birlikte güldüğü siyah beyaz bir kare de yer aldı ve Saul, tam çıkış tarihinin 7 Haziran olduğunu doğruladı.
"Futbol kültürüne yazılmış bir aşk mektubu"
Romeo ve Saul, 2026 Dünya Kupası öncesinde resmi adıyla "Nations" olan ilk koleksiyonun lansmanını zamanladı ve bu kusursuz bir iş planıydı. Yeni genişletilmiş turnuvanın Kuzey Amerika'da düzenlenecek olmasıyla birlikte ikili, spor giyime yönelik talepte patlama yaratan güçlü bir vatanseverlik ve nostalji karışımından faydalandı.
Dijital vitrin, LA, Brezilya ve İngiltere'deki uluslararası pazarlara uyum sağlamak için küresel ölçekte senkronize edilmiş bir geri sayımla açıldı. Tam olarak 48 saat açık kaldı; Intra, miktarların sınırlı olduğunu ve bu ilk koleksiyonun bir daha asla üretilmeyeceğini veya satışa sunulmayacağını açıkça belirtti. Bir başka akıllıca hamlede de marka, ürünlerini piyasaya sürerken bir 'drop' modeli izliyor; bu, fazla üretimi ortadan kaldırıyor, indirim beklemek yerine alıcıları hemen harekete geçmeye zorluyor ve çoğu zaman ikincil piyasadaki fiyatları yukarı itiyor.
Kurucu ortaklar, romantik bir tanıtım mesajında marka kimliğini de anlattı. "Intra, çoğumuzun asla unutmadığı bir hisle başladı: düdükten önce, kalabalıktan önce, kimse izlemeden önce sahip olduğunuz his," dediler. "Bizi şekillendiren bir futbol kültürüne yazılmış bir aşk mektubu bu; kesimi ve bitirişi, büyürken hayranlık duyduğumuz dönemlerin ruhunu taşıyor.
"Sahada da sokakta da bütün bir nesil için üniformaya dönüşen forma. Birileri buna 'stil' demeden çok önce, oyun bunu zaten belirliyordu. Hayranlık duyduğumuz oyuncular sadece sporcu değildi, nasıl görünülmesi, nasıl durulması, bir odaya nasıl girilmesi gerektiğinin ikonlarıydı. Dünyanın gözlerinin oyuna çevrildiği bir yazda, nereden geldiğini sırtında taşımak için bundan daha iyi bir an olamaz."
Harper'ın tribünde İspanya ve İngiltere'den ilham alan Intra ceketleri giyerken görüldüğü, Romeo'nun da ailesiyle birlikte birçok Dünya Kupası maçına katılabildiği belirtilirken, Romeo markanın hayranlarına ayrı bir paylaşımda şu mesajı gönderdi: "Her şey için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu daha sadece başlangıç."
Harika bir ilk izlenim
Nations'ın başarısının ardından Romeo ve Justin'in bir sonraki koleksiyonuna kesinlikle büyük talep olacak. İkonik Dünya Kupası formalarından ilham alıp bunu spor giyime dönüştürmek dahiyane bir fikirdi; tasarımlar hem yaşlı ve genç futbol taraftarlarının hem de yalnızca iyi stilden hoşlanan insanların beklentilerine karşılık verdi.
İkili, "spor her zaman modaydı" anlayışıyla çalıştı ve Intra'yı, "kumaşın üzerine logo yapıştırılmış" kategorisine girmeyen, "hafızası olan bir marka" olarak tanımlıyor. Nitekim Intra amblemi, keskin vektör çizgilerinden oluşan köşeli bir sembol olarak, esasen Reebok'ın 'Vector' logosu ile Diadora'nın klasik armasının değiştirilmiş bir versiyonu; minimalist tasarım da geleneksel bir takım arması ya da üretici işaretinin retro bir futbol formasında normalde yer alacağı noktada kullanılıyor.
Intra'nın görsel kimliği logoya değil, daha çok futbol mirasının ruhunu nasıl yakaladığına dayanıyor. Tebeşimsi mat beyaz bitişiyle İngiltere parçası, kumaşa yansıtılmış kapalı bir Londra öğleden sonrası hissi veriyor. Brezilya ceketi, ilk kez 1953'te tanıtılan efsanevi Canarinho sarı ve yeşil tasarıma yaslanırken Rio de Janeiro'nun güneşle yıkanmış sıcaklığını yansıtıyor; ABD ürünü ise, soluk tuğla kırmızısı, kolej laciverti ve krem renkleriyle ona güzel bir vintage görünüm kazandıran 1994 Dünya Kupası'na melankolik bir selam niteliği taşıyor.
Hepsi, sizi başka bir zamana götüren ama yeni hissettiren, sanatsal açıdan incelikli tasarımlar. Romeo'nun çok iyi bir göze sahip olduğu açık ve Intra'nın küresel erişime sahip, güvenilir yeni bir spor giyim markasına dönüşmesinin temelleri atılmış durumda.
Bağımsız güvenilirlik
Intra, atletizm dünyasında da iz bıraktı ve Güney Afrikalı Olimpiyat yüzücüsü Calvyn Justus'a, 2026'da Glasgow'da düzenlenecek Commonwealth Oyunları için ülkesinin takım ceketini tasarlama fırsatı verdi.
Kendisi de moda tasarımcısı olan Justus, son haftalarda sosyal medya hesabı üzerinden Intra'nın tanıtımını düzenli olarak yaptı. Romeo da üzerine düşeni, temmuz ayında ailesiyle birlikte bir Dallas Cowboys maçına giderken Güney Afrika ceketini giyerek yaptı.
Geçen ay Cape Town'da da görülen Romeo, Justus ile daha geniş kapsamlı bir iş birliği yapılacağı yönündeki spekülasyonları artırdı. Romeo için sonu gelmeyen yoğunlukta bir yıl oldu ve bu da onun, başarıya ulaşma konusunda anne ve babasıyla aynı hırsa sahip olduğunu gösteriyor; tenis temalı romantik film 'Forty Love'daki oyunculuk çıkışından Tommy Hilfiger'ın 2026 sonbahar denim koleksiyonunu tanıtmaya kadar, adeta her yerde boy gösterdi.
Ancak Romeo'nun hem Sir David'in hem de Victoria'nın gölgesinden çıkabilmesi Intra sayesinde mümkün olabilir. O ve Saul, güçlü çiftin uzun süredir kendi alanlarında hakim olduğu spor ve moda dünyalarını bir araya getirirken, zamansız bir pazara da dokundu.
Romeo, beraberinde getirdiği büyük imkanlardan yararlanırken aile adının hakkını veriyor, ama aynı zamanda kendi yolunu da çizmeyi başardı. Beckham ailesinde bağımsız bir güvenilirlik kazanmak küçümsenecek bir iş değil ve Romeo bunu kendisine sadık kalarak yaptı; bu da durumu daha da etkileyici hale getiriyor. Sırada her ne varsa, Intra dikkatimizi kazanmış durumda.