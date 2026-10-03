Romeo Beckham, Intra moda markasıyla babasının gölgesinden nasıl çıkıyor?

Romeo Beckham, profesyonel futbol dünyasında her zaman kaybetmeye mahkûm bir mücadele veriyordu. Babası Sir David, kendi jenerasyonunun en iyi oyuncularından biriydi; Manchester United ve İngiltere için bir ikondu, ayrıca Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain ve LA Galaxy’de de başarılı dönemler geçirdi.

Bu görkemli izleri takip etmek göz korkutucu bir görevdi, ancak Romeo elinden gelenin en iyisini yaptı. Kariyerine Arsenal altyapısında başladı, ardından daha sonra Sir David’in ortak sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami’ye katıldı. Miami’nin rezerv takımında 20 maçta etkileyici 10 asist yaptı, ancak Ocak 2023’te İngiltere’ye dönme kararı alarak Brentford’a ilk etapta kiralık olarak imza attı.

Brentford o yaz onun bonservisini aldı ve Haziran 2024’te kulübün B takımıyla yeni bir sözleşme teklif edildi, ancak sadece iki ay sonra sporu bırakma kararı aldı. The Sun'a göre Romeo, bunun yerine gerçek tutkusu olan modaya odaklanmaya karar verdi. “Bazı dev markalarla çalışmak” amacıyla önde gelen temsilcilik şirketi Paris Safe management ile anlaşma imzaladı ve o günden beri de arkasına bakmadı.

Moda dünyasının içinde daha 10 yaşındayken, bir Burberry kampanyasında yer alarak bulunmaya başlamıştı. Daha sonra Yves Saint Laurent ve L’Uomo Vogue için modellik yaptı, ayrıca 2021’de Puma ile 1,2 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza attı. Annesi Victoria’nın izinden giden Romeo, yerini sahada değil podyumda buldu.

Bununla birlikte, her iki ebeveyn de iş zekâlarını ve moda anlayışlarını ikinci oğullarına aktarmayı başardı. Romeo bu yıl, Justin Saul ile birlikte 'Intra' adlı kendi spor giyim markasını piyasaya sürdü. Bu, kendi benzersiz mirasını yaratma yolunda atılmış ilk adım oldu; Romeo, bunun hem Beckham markasını güçlendirmesini hem de futbol kültürü alanında kendi ayakları üzerinde durmasını umacaktır.



