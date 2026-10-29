‘Rodman Kuralı’, Michelle Cooper’ın kramponları ve para kazanmanın diğer yolları: NWSL’nin oyuncularıyla vardığı anlaşma ne anlama geliyor?

Trinity Rodman’ın sözleşme sürecinde yaşananlar, NWSL’nin en büyük yıldızlarına ödeme yapma biçiminin yeniden şekillenmesine katkıda bulundu. Şimdi ise ABD Kadın Millî Takımı forvetinin ligde kalmasını sağlayan kural bir kez daha değişiyor.

NWSL ve Oyuncular Birliği (NWSLPA), “Rodman Kuralı” olarak anılan düzenlemeye, Washington Spirit forveti için yapılan ve reddedilen sözleşme teklifine ve Kansas City Current yıldızı Michelle Cooper’ın para cezası almasına yol açan ayakkabı politikasına ilişkin anlaşmazlıklar da dâhil olmak üzere altı şikâyeti çözüme kavuşturdu.

Lig, Yüksek Etkili Oyuncu (HIP) kuralını Aralık 2025’te uygulamaya koydu. Kural başlangıçta takımların belirli performans veya pazarlama kriterlerini karşılayan oyuncular için maaş tavanının 1 milyon dolar üzerine kadar harcama yapmasına izin veriyordu. Bu ek tutarın 2027’de 1 milyon 257 bin dolara yükselmesi öngörülüyor.

Washington, Avrupa’dan gelen ilgiye rağmen Rodman’ı NWSL’de tutmak için ocak ayında bu kuraldan yararlanarak oyuncuyla toplam yıllık kazancı 2 milyon doları aşan bir sözleşme imzaladı.

Ancak bundan önce lig, Spirit’in yıllık değeri 1 milyon doları aşan bir teklifini reddetmişti. NWSL, ödemelerin ilerleyen yıllara yığıldığı sözleşmenin maaş tavanını aşmaya yönelik olduğunu belirtirken NWSLPA, kararın toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini savunarak şikâyette bulundu. Sendika, HIP kuralının kendisine de itiraz etti.

Şimdi ise varılan anlaşma kapsamında kuralın performans ve pazarlama kriterleri 2027’de kaldırılacak. Bununla birlikte, oyuncuların kuraldan yararlanabilmesi için hâlâ belirli bir maaş eşiğini karşılaması gerekecek.

Peki başka hangi anlaşmazlıklar çözüldü ve değişiklikler oyuncular ile kulüpler için ne anlama geliyor? GOAL ayrıntıları açıklıyor.