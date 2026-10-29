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NWSL GFX 1-1GOAL

‘Rodman Kuralı’, Michelle Cooper’ın kramponları ve para kazanmanın diğer yolları: NWSL’nin oyuncularıyla vardığı anlaşma ne anlama geliyor?

Lig ve oyuncular sendikası, üst düzey sözleşmelere erişimi genişleterek, mevcut ayakkabı anlaşmalarının çoğunu koruyarak ve prim pazarlığı için daha fazla fırsat yaratarak altı anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu.

Çeviri:

  • Trinity Rodman’ın sözleşme sürecinde yaşananlar, NWSL’nin en büyük yıldızlarına ödeme yapma biçiminin yeniden şekillenmesine katkıda bulundu. Şimdi ise ABD Kadın Millî Takımı forvetinin ligde kalmasını sağlayan kural bir kez daha değişiyor.

    NWSL ve Oyuncular Birliği (NWSLPA), “Rodman Kuralı” olarak anılan düzenlemeye, Washington Spirit forveti için yapılan ve reddedilen sözleşme teklifine ve Kansas City Current yıldızı Michelle Cooper’ın para cezası almasına yol açan ayakkabı politikasına ilişkin anlaşmazlıklar da dâhil olmak üzere altı şikâyeti çözüme kavuşturdu.

    Lig, Yüksek Etkili Oyuncu (HIP) kuralını Aralık 2025’te uygulamaya koydu. Kural başlangıçta takımların belirli performans veya pazarlama kriterlerini karşılayan oyuncular için maaş tavanının 1 milyon dolar üzerine kadar harcama yapmasına izin veriyordu. Bu ek tutarın 2027’de 1 milyon 257 bin dolara yükselmesi öngörülüyor.

    Washington, Avrupa’dan gelen ilgiye rağmen Rodman’ı NWSL’de tutmak için ocak ayında bu kuraldan yararlanarak oyuncuyla toplam yıllık kazancı 2 milyon doları aşan bir sözleşme imzaladı.

    Ancak bundan önce lig, Spirit’in yıllık değeri 1 milyon doları aşan bir teklifini reddetmişti. NWSL, ödemelerin ilerleyen yıllara yığıldığı sözleşmenin maaş tavanını aşmaya yönelik olduğunu belirtirken NWSLPA, kararın toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini savunarak şikâyette bulundu. Sendika, HIP kuralının kendisine de itiraz etti.

    Şimdi ise varılan anlaşma kapsamında kuralın performans ve pazarlama kriterleri 2027’de kaldırılacak. Bununla birlikte, oyuncuların kuraldan yararlanabilmesi için hâlâ belirli bir maaş eşiğini karşılaması gerekecek.

    Peki başka hangi anlaşmazlıklar çözüldü ve değişiklikler oyuncular ile kulüpler için ne anlama geliyor? GOAL ayrıntıları açıklıyor.

  • Rodman Kuralı'ndan yararlanabileceklerin kapsamı genişliyor: Oyuncular için bir kazanım

    NWSL Challenge Cup

    NWSLPA ile NWSL, 23 Ekim 2026'da altı şikâyeti çözüme kavuşturdu.

    Uzlaşma, ligin toplu iş sözleşmesi hükümlerine ilişkin tek taraflı kararlar aldığını ve bu hükümleri tek taraflı uyguladığını belirterek itirazda bulunan NWSLPA için bir kazanım niteliğinde.

    NWSLPA İcra Direktörü Meghann Burke yaptığı açıklamada, “Oyuncular müzakere masasında söz sahibi olma hakkını kazandı ve sendikamız bu hakkın korunmasını sağlayacak” dedi.

    En büyük değişikliklerden biri HIP kuralıyla ilgili. Oyuncular, 2027’den itibaren bu kapsama girmek için önceki performans veya pazarlama kriterlerini karşılamak zorunda olmayacak.

    Belirlenmiş statüdeki bir oyuncunun maaş bütçesinden düşülen tutar, ligin temel maaş bütçesi sınırının en az yüzde 12’si olmalı. 2027 için temel sınır 4,4 milyon dolar olarak belirlendiğinden, bu tutar en az 528 bin dolara karşılık geliyor.

    Uzlaşma, ligin Rodman’ın ilk teklifini reddetmesine ilişkin şikâyeti de çözüme kavuşturuyor. Bundan böyle NWSL, bir oyuncunun sözleşmesini reddettiğinde 72 saat içinde sendikaya yazılı bildirimde bulunmak ve gerekçesini açıklamak zorunda.

    Lig, maaş bütçesi sınırının etrafından dolaştığını düşündüğü anlaşmaları reddetme yetkisini korurken sendika da bu kararlara itiraz edebilecek.

  • Michelle Cooper’ın ayakkabı mücadelesi oyuncuların zaferiyle sonuçlandı

    Michelle Cooper

    Kansas City Current forveti Michelle Cooper, kramponlarında New Balance logosunu gösterdiği için para cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu cezalar daha sonra varılan uzlaşma kapsamında iptal edildi.

    Michelle Cooper, New Balance kramponlarını saklamayacağını açıkça ortaya koymuştu. Artık buna gerek de kalmadı.

    NWSL, haziran ayında ligle anlaşma imzalamamış markaların logolarını oyuncuların kapatmasını zorunlu kılan bir krampon politikası uygulamaya koydu. Kurala uymayan oyuncular para cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Politika yürürlüğe girdiğinde Nike, Adidas ve Puma onaylı markalar arasındaydı.

    Program kapsamında Nike dışındaki markaların, oyuncularla en az 5.000 dolar değerinde bireysel sponsorluk anlaşmaları da yapması gerekiyordu. Lige ayrıca ödenen ücretin yaklaşık 100.000 dolar olduğu bildirilmişti. Ancak NWSL, tutarın markanın sponsor olduğu oyuncu sayısına göre değiştiğini belirtti.

    Bu anlaşmazlıktan etkilenenler arasında, New Balance ile önceden yapılmış bir sponsorluk anlaşması bulunan Cooper da vardı. Kansas City Current forveti, birden fazla para cezasına çarptırılmasına rağmen logosu görünen kramponlarını giymeye devam etti. Hatta ceza bildirimlerinden birini sosyal medyada markanın reklamını yapmak için kullandı.

    “O zamaaaaan New Balance’tan alışveriş yapın (aynı kramponları giyebiliriz),” diye yazdı.

    NWSLPA, politikanın uygulanmasının toplu iş sözleşmesiyle ve oyuncuların mevcut sponsorluk anlaşmalarıyla çeliştiğini savunarak itirazda bulundu.

    Varılan uzlaşma kapsamında daha önce kesilen para cezaları geri çekilecek ve şartları karşılayan mevcut sponsorluk anlaşmalarının çoğu geçerli sayılacak. New Balance da o zamandan bu yana ligin onaylı krampon programına katıldı.

    Böylece Cooper, para cezası endişesi yaşamadan New Balance kramponlarını giymeye devam edebilecek.

  • Daha fazla şeffaflık ve oyuncuların para kazanması için daha fazla yol

    Tori Huster

    NWSLPA İcra Direktörü Yardımcısı Tori Huster, uzlaşmanın oyuncuların kariyerleri ve geçim kaynakları açısından önem taşıyan hakları koruduğunu söyledi.

    HIP kuralı ve krampon politikasındaki değişikliklerin yanı sıra anlaşma, NWSLPA'nın ligin mali durumunu daha net görmesini sağlıyor ve oyuncuların pazarlık edebileceği prim türlerini genişletiyor.

    Ligdeki maaş tavanı hâlihazırda kısmen yayın ve sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelire bağlı. Anlaşma, sendikaya her takımın maaş tavanına eklenen tutarın doğru hesaplanıp hesaplanmadığını doğrulamak için daha fazla bilgi sağlıyor.

    NWSL, her yıl 15 Haziran'a kadar gelir hesaplamalarını destekleyen kayıtları sendikaya sunmak zorunda. Lig, 1 Ekim'e kadar bu rakamları sendikayla görüştükten sonra bir sonraki sezonun gelir paylaşımı tutarına ilişkin tahminini açıklamak zorunda.

    Gelir paylaşımının gerçekleşen tutarı tahmini aşarsa, aradaki farkı yansıtmak için takımların maaş tavanı aynı yıl içinde ayarlanmalı. Sunulan kayıtlar yetersizse sendika ve denetçileri ek belgeler de talep edebilir.

    Anlaşma, performansa dayalı primleri müzakere ederken oyunculara ve kulüplere daha fazla seçenek de sunuyor. Bunlar arasında kulüpte belirli maç ve oynama süresi eşiklerine ulaşma, üst üste maçlara ilk 11'de başlama ve kaleciler için maç başına yenilen gol ortalaması hedeflerini tutturma karşılığında verilen primler yer alabiliyor. Oyuncular ayrıca bireysel unvan ve ödüllere bağlı maaş artışlarını da müzakere edebiliyor.

    Oyuncular, ligin önceden onayı olmadan USWNT'nin A takım maçlarıyla ilgili primleri müzakere edebiliyor. Resmî Concacaf ve FIFA turnuvaları için performans ve maça çıkma primleri de ayrı ayrı müzakere edilebiliyor.

    Anlaşma ayrıca, koşulları karşılayan oyuncuların mevcut sözleşmeleri süresince sahip oldukları konut ve otomobil haklarını koruyor.

    NWSLPA genel müdür yardımcısı Tori Huster yaptığı açıklamada, “Bu şikâyetlerin her birinin ardında oyuncuların kariyerleri ve geçim kaynakları açısından önemli haklar var” dedi.