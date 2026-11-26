ABD Kadın Milli Takımı için hesap basit: El Salvador'u yenip gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmak.

Emma Hayes'in ekibi, CONCACAF Kadınlar Şampiyonası'na cuma günü Teksas'ın Mansfield kentinde oynanacak çeyrek finalle başlayacak. Galibiyet, 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmalarını sağlayacak. Dört çeyrek final galibinin tamamı turnuvaya doğrudan katılacağı için ABD, en büyük önceliğini ilk maçında halletme fırsatına sahip.

İspanya, Brezilya ve Japonya ile oynanan hazırlık maçları değerli sınavlar oldu; Hayes'in oyuncularını değerlendirmesine ve yaklaşımını geliştirmesine yardımcı oldu. Şimdi bu dersleri, Dünya Kupası biletinin söz konusu olduğu bir maçta sahaya yansıtma zamanı.

Hayes'in 23 kişilik kadrosunda deneyimli millî oyuncuların yanı sıra, henüz millî formayı giymemiş savunmacı Evelyn Shores gibi bu seviyede yeni isimler de var. Shores, A millî takımdaki ilk maçına çıkmadan ABD'nin Dünya Kupası elemeleri kadrosuna alınan ikinci oyuncu.

El Salvador ise elemeleri kayıpsız tamamlayarak hem turnuvadaki ilk maçına hem de ABD ile ilk karşılaşmasına çıkacak. El Salvador, Honduras, Barbados ve Trinidad ve Tobago karşısında aldığı üç galibiyetle F Grubu'nu lider bitirdi; 18 gol atarken hiç gol yemedi.

Peki ABD'nin Brezilya biletini almak için neleri doğru yapması gerekiyor? GOAL beş kilit noktayı inceliyor.