Rene Higuita: Pablo Escobar'la arkadaş olan ve bir kaçırma olayının ardından aylarca hapis yatan çılgın kaleci
Rene Higuita, birçok kişi için birçok şey ifade ediyor. Onun adı, bazılarının zihninde Wembley'de İngiltere'ye karşı çekilen bir şutu kurtarmak için bacaklarını başının arkasına savuran, vahşi saçlı kalecinin görüntüsünü canlandırıyor. Başkaları onu bir fenomen ve Kolombiya futbolunun altın çağının cesur simgesi olarak görüyor. Bazı çevrelerde ise, ülkenin en karanlık döneminde tarihin en kötü şöhretli uyuşturucu baronunu kamuoyu önünde bağrına basan ve bir kaçırma olayına karıştırıldıktan sonra aylarca hapiste kalan hayal kırıklığı yaratan bir figür olarak görülüyor.
Higuita kendisini "mükemmel şekilde kusurlu bir insan" diye tanımlarken, eski takım arkadaşı Carlos Valderrama ise şöyle diyor: "Evet, o çılgın. Deli, ama iyi bir deli."
Kaçırma mağduru da dahil olmak üzere milyonlarca Güney Amerikalı için o bir kahraman.
O, 40'tan fazla gol atan, FIFA kurallarını değiştiren ve Pablo Escobar için arabuluculuk yapan eşsiz, dürtüsel bir kaleci. Futbol daha önce onun gibisini görmemişti ve o günden beri de görmedi.
Altın bir dönemde eşsiz bir kaleci
Annesinin ölümünün ardından küçük yaşta büyükannesi tarafından büyütülen Higuita, futbola Medellin sokaklarında başladı. İlk başta forvet olarak oynuyordu, ancak okul takımının kalecisi yerel bir turnuva sırasında sakatlanınca kaderi değişti. Kaleye geçmesi için seçilen Higuita'nın takımı turnuvayı kazandı. O günden sonra kaleci oldu, ancak golcülük içgüdüsü onu hiç terk etmedi.
İlk profesyonel kulübü olan Millonarios'taki kısa döneminde ilk takımın değişmez ismi değildi, ancak yaptığı birkaç maç Atletico Nacional'in onu 1986'da kadrosuna katmasına yetti.
Yedek kaleci olarak transfer edilen Higuita'nın ilk maça çıkışı kendisi için bile sürpriz oldu. Bir maçın ikinci yarısı başlarken kulübede oturuyordu, ancak kızarmış domuz eti kokusuna kapılıp oradan uzaklaştı. O yemek yerken Atletico'nun kalecisi oyundan atılmıştı ve yedek kaleci için adeta seferberlik başlatılmıştı.
Daha sonra o anı şöyle anlattı: “Stadyum anonsçusunun, 'Bay Jose Rene Higuita'nın Atletico Nacional kulübesine gelmesi rica olunur' dediğini duydum.” “Koşarak çıktım ve teknik direktör [Anibal] Ruiz, 'Hey, Higuita, ulan piç kurusu! Neyin var senin? Sahaya geç!' dedi.”
“En kötü tarafı da, oynadığım o 30 küsur dakikada öne çıkan bir performans sergilememdi; sonra Carrabs Junior de Barranquilla'ya gitti ve ben birinci kaleci oldum.”
1,75 m boyuyla fiziksel olarak heybetli bir kaleci sayılmazdı, ancak Higuita omuzlarına dökülen koyu renkli kıvırcık yelesinin de işaret ettiği gibi cesur ve gösterişliydi. Ceza sahasına yaklaşan her şeyi darmadağın ediyordu: forvetlerle bire bir kapışmak için süratle kalesinden çıkıyor, ortaları almak için hücumcularla savunmacıların arasına kendini atıyor ve çizgisi boyunca sıçrayarak şutları tokatlıyordu.
Higuita ceza sahasından koşarak çıkar, topu kapar, bir iki rakibini çalımlayıp takım arkadaşına pas verir ve koşmaya devam ederdi. Kısa süre sonra Atletico'nun forvetleriyle birlikte rakip ceza sahasının önünde belirir, savunmacılar da onun peşine düşerdi.
Penaltı kurtarma becerisi başlı başına etkileyiciydi, ancak daha önce hiç kimse düzenli olarak penaltı atan ve gol yapan bir kaleci görmemişti. Serbest vuruşlardan da goller atıyordu.
Çok geçmeden, 'El Loco' lakabı takılan adamı izlemek isteyen insanlarla statlar dolmaya başladı. Valderrama, “İnsanlar oynama tarzı yüzünden onun kendini beğenmiş olduğunu sanıyordu. Hayır, o gerçekten öyleydi,” dedi.
Atletico Nacional için zirve anı, 1989'da Kolombiya'nın Copa Libertadores final lanetini kırdıkları zaman geldi. America de Cali'nin kıtasal finalde üst üste üçüncü yenilgisinin üzerinden iki yıl geçmişti ve Atletico'nun Paraguay'da Olimpia'ya ilk maçta 2-0 kaybetmesiyle uğursuzluğun süreceği düşünülüyordu. Bogota'daki rövanşın ikinci yarısında iki gol bulup işi penaltı atışlarına taşıdılar.
Sonrasında yaşananlar, Higuita'nın efsane statüsünü pekiştirdi.
Olimpia'nın ilk penaltısını kurtardı ve kaleci, Atletico'nun beşinci penaltısını kullanmak üzere topun başına geldiğinde durum 3-3'tü.
Topu ağlara gönderdi, ancak Olimpia da golü bulunca seri uzadı.
Yine Higuita ilk penaltıyı kurtardı, fakat takım arkadaşı Felipe Perez kendi atışını kaçırdı.
Higuita bir sonrakini de kurtardı, ancak Gildardo Gomez de atışını gole çeviremedi.
Higuita ondan sonrakini de kurtardı, fakat savunmacı Luis Carlos Perea topu üstten auta gönderdi.
Sonunda Leonel Alvarez golü atarak seriyi 5-4 kazandırdı ve Atletico, turnuvayı kazanan ilk Kolombiya takımı oldu.
Aynı yılın ilerleyen döneminde Higuita ve arkadaşları, Kıtalararası Kupa'da Avrupa şampiyonu AC Milan ile karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi, Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini ve Franco Baresi gibi isimlere 118. dakikaya kadar direndi, ancak Alberico Evani kilidi açtı.
Bu, ülke futbolu için büyük bir sıçramaydı ve bir yıl sonra bir yenisi gelecekti. Higuita, Dünya Kupası için Kolombiya kadrosuna çağrılan dokuz Atletico oyuncusundan biriydi; Francisco Maturana ise aynı anda hem kulübü hem milli takımı çalıştırıyordu.
Bu, Kolombiya'nın turnuvadaki ikinci katılımıydı ve 28 yıl sonra ilk kez katılmaya hak kazanmışlardı. BAE karşısında 2-0'lık galibiyetle iyi başlayan takım, Yugoslavya'ya 1-0 yenilince sert şekilde yere çakıldı ve Batı Almanya karşısında puana ihtiyaç duydu. Higuita büyük sahnede geri adım atmadı; Avrupa devlerine karşı da her zamanki pervasız haliyle oynadı ve Güney Amerika ekibi geç bir eşitlik golü buldu.
Bir sonraki turda, Kamerun karşısında, Higuita'nın dizginlenemez derecede dürtüsel tarzının tehlikesi ortaya çıktı. Son 16 turundaki maç heyecan vericiydi, ancak uzatmaların ikinci devresinde Roger Milla'nın Higuita'yı geçip köşe bayrağına doğru dans ederek gitmesine kadar iki kaleci de geçit vermedi. İki dakika sonra Higuita, top ayağındayken Kolombiya yarı sahasının ortalarına kadar çıkmıştı ve Atletico'daki yıldız takım arkadaşı Carlos Perea'ya pas verdi, ancak Perea topu geri oynamaya çalışırken kötü vurdu. Milla üstüne gelirken Higuita toparlanmaya çalıştı ama yakalandı ve sendeledi; sonunda da topu ağlara yuvarlamasını engellemek için boşuna bir çabayla kendini Milla'nın ayaklarına attı.
Bu, turnuva serüveninin utanç verici bir sonuydu, ancak Maturana ve oyuncuları ülkeye döndüklerinde inanılmaz bir karşılama gördü.
Pablo Escobar bağlantıları
Atletico Nacional, Güney Amerika futboluna damga vurmuş, Kolombiya'nın gelmiş geçmiş en büyük milli takımını ve teknik direktörünü çıkarmıştı. Gerçek anlamda elitler arasına giren kulüp, son derece etkili bir figürün hayalini gerçekleştirmişti: Pablo Escobar.
Kara para aklama ve maç ayarlama fırsatları nedeniyle, kartel parası Escobar 1980'lerin sonlarında gücünün zirvesine ulaşmadan çok önce Kolombiya futboluna akmıştı. Ancak 'El Patron', Atletico Nacional'ın başına Medellin'in gururu olarak kulübü yeniden ayağa kaldırma hedefiyle geçtiğinde, tehdit ve suikastlarda artış yaşandı.
1988'de hakem Armando Perez, Atletico Nacional'ın da aralarında bulunduğu altı takımı temsil ettiklerini öne süren bir grup tarafından kaçırıldı ve 20 saat alıkonuldu. Ertesi yıl, Atletico Libertadores'i kazandıktan altı ay sonra, hakem Alvaro Ortega, Escobar'ın diğer takımı Deportivo Medellin'in yer aldığı bir maçın ardından 10 kurşunla vuruldu. Popeye lakaplı bir tetikçi, iki çocuk babası 32 yaşındaki Ortega'nın bulunup öldürülmesi emrini verdiği sırada Escobar'ın yanında olduğunu iddia etti. Bu olayın sonucunda lig sezonu, şampiyon ilan edilmeden iptal edildi. İki yıl sonra Atletico, 10 yıl aradan sonra ilk Kolombiya ligi şampiyonluğunu kazandı.
Escobar'ın imparatorluğunu çökertmeye kararlı olan Kolombiyalı yetkililer, 1990 civarında uyuşturucu baronu ile Higuita arasındaki bağlantıları araştırdı. Escobar'ın kır malikânesinde özel bir görüşme yapıldığına dair haberler vardı ve kalecinin 1991'de La Catedral'de onu ziyaret etmesiyle dikkatler daha da arttı. La Catedral, Escobar'ın inşa ettiği ve hükümetin onayıyla dört yıllık cezasını çektiği kişisel hapishaneydi.
Lüks mülkten ayrılırken bir gazeteci Higuita'ya Escobar'ın arkadaşı olup olmadığını sordu. Yanıt, "Evet" oldu. "Bunda tuhaf bir şey olduğunu düşünmüyorum ve kimseye bir borcum yok. Manşetleri siz gazeteciler yaratıyorsunuz. Ülkemizin imajını düzelten ya da bozan sizsiniz."
"Bay Pablo nasıl?" sorusu yöneltildi ardından. “Neyse ki çok iyi."
"Pablo Escobar uyuşturucu baronu olarak bilinmeden önce, Pablo Escobar bir kongre üyesiydi" diye anlatıyor Netflix belgeseli Higuita: Akrebin Yolu'nda. "Kampanya yürütüyordu ve kampanya yürüttüğü sırada onunla tanıştım. Kimse bunu kabul etmezken ben, 'Evet, o benim arkadaşım' dedim."
Higuita, suç faaliyetlerine karıştığı yönündeki polis suçlamalarını her zaman reddetti, ancak bu ilişki onu etkilemeyi sürdürüyor. Bu yılın temmuz ayında Kolombiya'da bir mahkeme, kökeni nedeniyle Higuita'ya ait bir eve el konulmasına karar verdi. Higuita, evi 1992'de William ve Gerardo Moncada kardeşlerden almak için para ödedi ve iki daire takas etti. Escobar'ın bağlantılı olduğu bu kardeşlerin öldürülmesi emrini de uyuşturucu baronu aynı yıl vermişti.
"O evin böyle bir kökenden geldiğini bilseydim, orada asla herhangi bir iş yapmazdım" dedi. "Ben de o geçmişi bilmiyordum."
Kaçırılma
Mayıs 1993'te, Marcela adlı genç bir kız Medellin'de okula götürülürken, kendi anlatımına göre iki motosiklet aracın yanına yanaşıp otomobili durdurdu. Sürücüyü araçtan indirdiler, araca bindiler ve uzaklaştılar. Bir eve götürüldü ve bir ay boyunca bir odaya kilitlendi.
"Motosikletli aynı adamlar araca bindi ve beni aldı" dedi. "Beni arabanın zeminine oturttular. Hiçbir şey göremiyordum."
Şöyle devam etti: "Sanırım şehirdeydi ama bundan hiçbir zaman emin olamadım. Etrafımda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu.
"O ay boyunca ailemle iletişim kurma şansım hiç olmadı. Radyoyu çok dinliyordum çünkü belki haberlerde benden söz ederler diye düşünüyordum. Kaç [kaçıran] kişi olduklarını, ne yaptıklarını ya da dışarıda nöbet tutup tutmadıklarını bilmiyordum.
"Her gün bana bir şey yapacaklarından korkuyordum. Bana istismarda bulunacaklarından, yaşayıp bu hikâyeyi anlatamayacağımdan korkuyordum. Her gün korkuyordum."
Kaçırılma olayından kısa süre sonra Higuita, Atletico Nacional başkanından bir telefon aldı. Başkan ona şöyle dedi: "Atletico'nun koyu bir taraftarının bir sorunu var." Higuita'ya göre bunun kendisiyle ne ilgisi olduğunu sordu ve şu yanıtı aldı: "Sen tanınan ve saygı duyulan birisin, kıza bir şey olmaması için aracı olacak kişi de sen olacaksın."
Higuita'nın cevabı şu oldu: "Bu konuda yardımcı olabilirsem ve bu benim imkânlarım dahilindeyse, beni de sayın."
Elbette mesele sadece "koyu bir taraftar" değildi. Kaçırılan kişi, yerel bir bankacı, Atletico Nacional'ın büyük yatırımcısı ve Pablo Escobar ile Medellin Karteli için tanınmış bir kara para aklayıcısı olan Luis Carlos Molina Yepes'in kızıydı. (Bu olaydan iki yıl sonra Molina ve üç kişi daha, El Espectador editörü Guillermo Cano'nun 1986'daki suikastındaki rolleri nedeniyle mahkûm edilecekti. Diğerlerinin mahkûmiyetleri temyizde bozuldu, ancak Molina 16 yıl sekiz aylık cezasını çekmek zorunda kaldı.)
Molina ile Escobar'ın arası bozulmuştu, bu yüzden iddiaya göre Marcela'nın kaçırılması emrini veren ve 3 milyon dolar fidye isteyen kişi ikincisiydi.
Bir ay sonra Higuita, bankacıyla görüşmek ve ayrıntıları ayarlamak için çağrıldı. Higuita, "O zamanlar kaset kullanıyorduk ve kaçıranlarla aile arasındaki görüşmeyi kasete kaydettiler" diye hatırlıyor.
Polisin olaya dahil olmasından ya da bir ihanetten korkan kaçıranlar, muhatap alacakları tek kişinin Kolombiya yıldızı olmasını istedi. Kaçıranlar, "Evinizin yakınında bir polis görürsem kıza ne olacağını biliyorsunuz" uyarısında bulundu.
Higuita şunları anlattı: "Yetkililere söyleyip misillemeye uğramaları ihtimalindense, kızı riske atmadan işleri bu şekilde halletmek daha kolay olacaktı. Bu yüzden beni çağırdığını düşünüyorum; her şeyin çok sessiz şekilde yapılması, polisi kullanmayacaklarına, kimseye söylemeyeceklerine dair güvence verilmesi için, çünkü o kızı korumak istiyordu."
İyiliğin cezası kalmaz.
Fidye parasını alan Higuita evine döndü ve bir sonraki gelişmeyi beklemeye başladı. Eşine de şöyle dedi: "Hayatım, bunu yapacağım. Bu durumu görmezden gelemem."
Sonunda bazı adamlar onunla buluşmaya geldi. Marcela'dan hiçbir iz yoktu ama para alındı, çete üyelerinden biri ise bütün gece Higuita'nın evinde kaldı. Ertesi gün öğleden hemen sonra telefon geldi ve Higuita adamla birlikte ayrıldı.
Bu sırada Marcela sonunda odadan çıkarıldı ve bir arabaya bindirildi. "Banyo yapmadan, üstümde eski püskü kıyafetlerle çıktım" dedi.
Marcela, bir üniversitenin dışındaki bir noktaya götürüldü, arabadan inmesi ve öndeki araca gitmesi söylendi.
Higuita arabasından indi ve milli takım kahramanının etrafı hemen imza isteyen öğrencilerle sarıldı. Marcela yanına gittiğinde onun kim olduğunu fark etmedi ve bir şeyler imzalamakla meşgul olduğu için beklemesini söyledi. Sonunda onun kim olduğunu anlayınca Marcela'yı kapıp arabasına attı ve oradan uzaklaştı.
Marcela şöyle dedi: "O da korkuyordu, eminim ikimiz de korkuyorduk. Oradan sonra delirmiş gibi araba sürüp ailemin evine gitti. Kaldırımlardan sürdü ve kırmızı ışıklarda geçti. Tamamen dehşete kapılmış ve heyecanlanmıştı.
"Yavaş yavaş, yolda ona şunu sordum: neden o? Bize büyük bir iyilik yaptığını ve o an tek amacının beni sağ salim eve götürmek olduğunu anlattı. Hatta yolda bir akrabamla karşılaştık, o aile ferdini görünce ona dedim ki: 'Dur, falanca!'
"'Durayım mı? Delirdin mi? Seni doğruca eve götürüyorum!'"
Higuita, Marcela ile birlikte döndükten sonra aile evinde kutlama başladı. Kaleciye göre çocuğun babası ona yaklaşık 50.000 dolar olduğu tahmin edilen bir tomar para verdi. Bunu birkaç kez reddetmeye çalıştığını, ancak ailenin nakdi bir teşekkür nişanesi olarak kabul etmesi için ısrar ettiğini söylüyor.
Daha sonra Higuita, hikâyenin kendi tarafını anlatması ve ardından yoluna devam etmesi beklentisiyle savcılığa çağrıldı. Sonraki dokuz ayı hapiste geçirdi.
Savcılar, Higuita'nın kaçırılma olayındaki rolünden kâr elde ettiğini ve bu nedenle o yıl yeni yürürlüğe giren bir yasayı ihlal ettiğini söyledi. O ise kâr etme gibi bir niyeti olmadığında ve hayatını yalnızca kızı kurtarmak için riske attığında ısrar etti.
Bu suçlamalar sonunda düşürüldü, ancak polis daha fazlasını istiyordu. Pablo Escobar, 1992'nin ortasında lüks kişisel hapishanesinden kaçmıştı ve hâlâ firardaydı. Polisin umudu, uyuşturucu-teröristinin nerede saklandığını açıklamasıydı; bu yüzden Higuita'yı yoğun sorgudan geçirdiler.
"Bana, Pablo'yu teslim edersem hapse girmek zorunda kalmayacağımı söylediler" diye anlattı. "Sonra bana kötü davranmaya başladılar, bana puşt ve orospu çocuğu dediler, hapiste çürüyeceğimi söylediler."
Marcela, kurtarıcısının günlük haberlerde Escobar'ın adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı imparatorluğunun bir parçası gibi gösterildiğini görünce şaşkına döndü. Hapsedilmesinin psikolojik yükü muazzamdı. Koşullar berbattı ve bir ya da iki ziyaretten sonra Higuita, çocukların babalarını o halde görmesine dayanamadığı için eşine onları artık ziyarete getirmemesini söyledi.
Akrep vuruşundan çok daha fazlası
Higuita hapiste çürürken, milli takımdaki takım arkadaşları tarih yazıyordu. Eylül 1993'te Kolombiya, 1994 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak için Buenos Aires'te Arjantin'i 5-0 ezdi geçti.
Stadyum boşalırken oyuncular, Higuita'nın adını haykırarak soyunma odasına gitti. Sürekli serbest bırakılmasını istediler ve buldukları her fırsatta ona saygı duruşunda bulundu, galibiyeti hapisteki kardeşlerine adadı.
Pablo Escobar, Aralık 1993'te Kolombiyalı yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Bundan çok kısa bir süre sonra Higuita, mahkumiyet kararı olmadan serbest bırakıldı ve Kolombiya kadrosuna geri döndü.
Kolombiya'da bir reklam filminin çekimleri sırasında, meşhur akrep vuruşu fikri aklına geldi. Takım arkadaşlarının iki yıl boyunca ona doğru top havalandırmasının ve onun da bacaklarını havaya kaldırıp topları uzaklaştırmasının ardından, bunu dünyaya göstermenin zamanının geldiğine karar verdi.
1995'te Wembley'de İngiltere'ye karşı oynanan bir hazırlık maçında bunu yaptı. Bu, uluslararası futbolda ikonik bir andı ve kariyerinin en belirleyici görüntüsüydü, ancak belki de Rene Higuita'nın hikâyesinin en az ilgi çekici kısmı budur.