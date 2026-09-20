Annesinin ölümünün ardından küçük yaşta büyükannesi tarafından büyütülen Higuita, futbola Medellin sokaklarında başladı. İlk başta forvet olarak oynuyordu, ancak okul takımının kalecisi yerel bir turnuva sırasında sakatlanınca kaderi değişti. Kaleye geçmesi için seçilen Higuita'nın takımı turnuvayı kazandı. O günden sonra kaleci oldu, ancak golcülük içgüdüsü onu hiç terk etmedi.

İlk profesyonel kulübü olan Millonarios'taki kısa döneminde ilk takımın değişmez ismi değildi, ancak yaptığı birkaç maç Atletico Nacional'in onu 1986'da kadrosuna katmasına yetti.

Yedek kaleci olarak transfer edilen Higuita'nın ilk maça çıkışı kendisi için bile sürpriz oldu. Bir maçın ikinci yarısı başlarken kulübede oturuyordu, ancak kızarmış domuz eti kokusuna kapılıp oradan uzaklaştı. O yemek yerken Atletico'nun kalecisi oyundan atılmıştı ve yedek kaleci için adeta seferberlik başlatılmıştı.

Daha sonra o anı şöyle anlattı: “Stadyum anonsçusunun, 'Bay Jose Rene Higuita'nın Atletico Nacional kulübesine gelmesi rica olunur' dediğini duydum.” “Koşarak çıktım ve teknik direktör [Anibal] Ruiz, 'Hey, Higuita, ulan piç kurusu! Neyin var senin? Sahaya geç!' dedi.”

“En kötü tarafı da, oynadığım o 30 küsur dakikada öne çıkan bir performans sergilememdi; sonra Carrabs Junior de Barranquilla'ya gitti ve ben birinci kaleci oldum.”

1,75 m boyuyla fiziksel olarak heybetli bir kaleci sayılmazdı, ancak Higuita omuzlarına dökülen koyu renkli kıvırcık yelesinin de işaret ettiği gibi cesur ve gösterişliydi. Ceza sahasına yaklaşan her şeyi darmadağın ediyordu: forvetlerle bire bir kapışmak için süratle kalesinden çıkıyor, ortaları almak için hücumcularla savunmacıların arasına kendini atıyor ve çizgisi boyunca sıçrayarak şutları tokatlıyordu.

Higuita ceza sahasından koşarak çıkar, topu kapar, bir iki rakibini çalımlayıp takım arkadaşına pas verir ve koşmaya devam ederdi. Kısa süre sonra Atletico'nun forvetleriyle birlikte rakip ceza sahasının önünde belirir, savunmacılar da onun peşine düşerdi.

Penaltı kurtarma becerisi başlı başına etkileyiciydi, ancak daha önce hiç kimse düzenli olarak penaltı atan ve gol yapan bir kaleci görmemişti. Serbest vuruşlardan da goller atıyordu.

Çok geçmeden, 'El Loco' lakabı takılan adamı izlemek isteyen insanlarla statlar dolmaya başladı. Valderrama, “İnsanlar oynama tarzı yüzünden onun kendini beğenmiş olduğunu sanıyordu. Hayır, o gerçekten öyleydi,” dedi.

Atletico Nacional için zirve anı, 1989'da Kolombiya'nın Copa Libertadores final lanetini kırdıkları zaman geldi. America de Cali'nin kıtasal finalde üst üste üçüncü yenilgisinin üzerinden iki yıl geçmişti ve Atletico'nun Paraguay'da Olimpia'ya ilk maçta 2-0 kaybetmesiyle uğursuzluğun süreceği düşünülüyordu. Bogota'daki rövanşın ikinci yarısında iki gol bulup işi penaltı atışlarına taşıdılar.

Sonrasında yaşananlar, Higuita'nın efsane statüsünü pekiştirdi.

Olimpia'nın ilk penaltısını kurtardı ve kaleci, Atletico'nun beşinci penaltısını kullanmak üzere topun başına geldiğinde durum 3-3'tü.

Topu ağlara gönderdi, ancak Olimpia da golü bulunca seri uzadı.

Yine Higuita ilk penaltıyı kurtardı, fakat takım arkadaşı Felipe Perez kendi atışını kaçırdı.

Higuita bir sonrakini de kurtardı, ancak Gildardo Gomez de atışını gole çeviremedi.

Higuita ondan sonrakini de kurtardı, fakat savunmacı Luis Carlos Perea topu üstten auta gönderdi.

Sonunda Leonel Alvarez golü atarak seriyi 5-4 kazandırdı ve Atletico, turnuvayı kazanan ilk Kolombiya takımı oldu.

Aynı yılın ilerleyen döneminde Higuita ve arkadaşları, Kıtalararası Kupa'da Avrupa şampiyonu AC Milan ile karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi, Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini ve Franco Baresi gibi isimlere 118. dakikaya kadar direndi, ancak Alberico Evani kilidi açtı.

Bu, ülke futbolu için büyük bir sıçramaydı ve bir yıl sonra bir yenisi gelecekti. Higuita, Dünya Kupası için Kolombiya kadrosuna çağrılan dokuz Atletico oyuncusundan biriydi; Francisco Maturana ise aynı anda hem kulübü hem milli takımı çalıştırıyordu.

Bu, Kolombiya'nın turnuvadaki ikinci katılımıydı ve 28 yıl sonra ilk kez katılmaya hak kazanmışlardı. BAE karşısında 2-0'lık galibiyetle iyi başlayan takım, Yugoslavya'ya 1-0 yenilince sert şekilde yere çakıldı ve Batı Almanya karşısında puana ihtiyaç duydu. Higuita büyük sahnede geri adım atmadı; Avrupa devlerine karşı da her zamanki pervasız haliyle oynadı ve Güney Amerika ekibi geç bir eşitlik golü buldu.

Bir sonraki turda, Kamerun karşısında, Higuita'nın dizginlenemez derecede dürtüsel tarzının tehlikesi ortaya çıktı. Son 16 turundaki maç heyecan vericiydi, ancak uzatmaların ikinci devresinde Roger Milla'nın Higuita'yı geçip köşe bayrağına doğru dans ederek gitmesine kadar iki kaleci de geçit vermedi. İki dakika sonra Higuita, top ayağındayken Kolombiya yarı sahasının ortalarına kadar çıkmıştı ve Atletico'daki yıldız takım arkadaşı Carlos Perea'ya pas verdi, ancak Perea topu geri oynamaya çalışırken kötü vurdu. Milla üstüne gelirken Higuita toparlanmaya çalıştı ama yakalandı ve sendeledi; sonunda da topu ağlara yuvarlamasını engellemek için boşuna bir çabayla kendini Milla'nın ayaklarına attı.

Bu, turnuva serüveninin utanç verici bir sonuydu, ancak Maturana ve oyuncuları ülkeye döndüklerinde inanılmaz bir karşılama gördü.