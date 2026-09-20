Annesinin ölümünün ardından küçük yaşlardan itibaren büyükannesi tarafından büyütülen Higuita, futbola Medellin sokaklarında başladı. İlk olarak forvet oynuyordu, ancak okul takımının kalecisi yerel bir turnuva sırasında sakatlanınca kariyerinin yönü değişti. Kaleye geçmesi için Higuita seçildi ve takımı turnuvayı kazandı. O andan itibaren kaleciydi, ancak forvet içgüdüsü onu hiç terk etmedi.

İlk profesyonel kulübü olan Millonarios'taki kısa döneminde ilk takımın değişmez isimlerinden biri değildi, ancak yaptığı birkaç maç Atletico Nacional'in onu 1986'da kadrosuna katmasına yetti.

Yedek kaleci olarak transfer edilen Higuita'nın ilk maça çıkışı, kendisi için bile sürpriz oldu. Bir maçın ikinci yarısı başlarken yedek kulübesinde oturuyordu, ancak kızarmış domuz etinin kokusuna kapılıp oradan uzaklaştı. O bir şeyler yerken Atletico'nun kalecisi oyundan atılmıştı ve yedek kaleciyi bulmak için adeta seferberlik başlatılmıştı.

Daha sonra bunu şöyle hatırladı: “Stadyum anonsçusunun, 'Bay Jose Rene Higuita'nın Atletico Nacional yedek kulübesine gelmesi rica olunur' dediğini duydum. Koşarak çıktım ve teknik direktör [Anibal] Ruiz, 'Hey, Higuita, seni orospu çocuğu! Sana ne oluyor? Sahaya gir!' dedi.”

“En kötü tarafı da şu; oynadığım otuz küsur dakikada öne çıkan bir performans sergiledim, sonra Carrabs Junior de Barranquilla'ya gitti ve ben birinci kaleci oldum.”

1,75 m boyuyla fiziksel olarak heybetli bir kaleci sayılmazdı, ancak Higuita omuzlarına dökülen koyu renkli kıvırcık yelesinin düşündürdüğü kadar cesur ve gösterişliydi. Ceza sahasına yaklaşan her şeye saldırıyordu: forvetlerle bire bir mücadele etmek için hızla kalesinden çıkıyor, ortaları almak için kendini hücumcularla savunmacıların arasındaki kalabalığın içine atıyor ve çizgisi boyunca sıçrayarak şutları tokatlıyordu.

Higuita ceza sahasından koşarak çıkar, topu kapar, bir ya da iki rakibini çalımlayıp takım arkadaşına pas verir ve koşmaya devam ederdi. Kısa süre sonra Atletico'nun forvetlerinin yanında rakip ceza sahasında beliriyor ve savunmacılar tarafından kovalanıyordu.

Penaltı kurtarma becerisi fazlasıyla etkileyiciydi, ancak daha önce kimse bir kalecinin düzenli olarak penaltı golü attığını görmemişti. Serbest vuruşlardan da gol atıyordu.

Çok geçmeden, 'El Loco' lakaplı adamı görmek isteyen insanlarla statlar dolmaya başladı. Valderrama, “İnsanlar oynayışından dolayı onun ukala olduğunu düşünüyordu. Hayır, o gerçekten öyleydi” dedi.

Atletico Nacional için zirve noktası, 1989'da Kolombiya'nın Copa Libertadores final lanetini kırdıkları an oldu. America de Cali'nin kıtasal finalde üst üste üçüncü yenilgisinden iki yıl sonra, Atletico'nun Paraguay'da Olimpia'ya ilk maçta 2-0 kaybetmesiyle uğursuzluğun süreceği düşünülüyordu. Bogota'daki rövanşın ikinci yarısında iki gol bulup işi penaltı atışlarına götürdüler.

Sonrasında yaşananlar, Higuita'nın efsane statüsünü perçinledi.

Olimpia'nın ilk penaltısını kurtardı ve Atletico'nun beşinci penaltısını kullanmak üzere kaleci topun başına geldiğinde skor 3-3'tü.

Golü attı, ancak Olimpia da skoru bulunca seri uzadı.

Yine Higuita ilk penaltıyı kurtardı, ancak takım arkadaşı Felipe Perez kendi vuruşunu değerlendiremedi.

Higuita sıradaki penaltıyı da kurtardı, ancak Gildardo Gomez de kendi atışını gole çeviremedi.

Higuita ondan sonrakini de kurtardı, ancak savunmacı Luis Carlos Perea topu üstten auta gönderdi.

Sonunda Leonel Alvarez penaltıyı gole çevirerek seriyi 5-4 kazandırdı ve Atletico, kupayı kazanan ilk Kolombiya takımı oldu.

Aynı yılın ilerleyen bölümünde Higuita ve arkadaşları, Kıtalararası Kupa'da Avrupa şampiyonu AC Milan ile karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi, 118. dakikada Alberico Evani kilidi açana kadar Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini ve Franco Baresi gibi isimlere karşı başa baş mücadele etti.

Bu, ülke futbolu için büyük bir sıçramaydı ve bir yenisi de bir yıl sonra gelecekti. Higuita, Francisco Maturana'nın kulüp ve milli takımı aynı anda çalıştırdığı dönemde, Dünya Kupası kadrosuna seçilen dokuz Atletico oyuncusundan biriydi.

Bu, Kolombiya'nın turnuvadaki ikinci katılımıydı ve 28 yıl sonra ilk kez katılmaya hak kazanmışlardı. BAE karşısında 2-0'lık galibiyetle iyi başlayan ekip, Yugoslavya'ya 1-0 yenilince bir puana ihtiyaç duyar hâlde Batı Almanya maçına çıktı. Higuita bu büyük sahnede geri adım atmadı; Avrupa devlerine karşı da her zamanki pervasız haliyle oynadı ve Güney Amerika temsilcisi geç bir beraberlik golü buldu.

Bir sonraki turda, Kamerun karşısında, Higuita'nın bastırılamaz derecede dürtüsel tarzının tehlikesi ortaya çıktı. Son 16 turundaki maç heyecan vericiydi, ancak uzatmaların ikinci yarısına kadar iki kaleci de geçit vermedi. Ardından Roger Milla, Higuita'yı mağlup edip golü attı ve köşe bayrağına doğru dans ederek gitti. İki dakika sonra Higuita, Kolombiya yarı sahasının ortalarına yakın bir noktada top ayağındaydı ve Atletico'dan takım arkadaşı Carlos Perea'ya pas verdi, ancak Perea topu geri oynamak isterken kötü vurdu. Milla hızla gelirken Higuita toparlanmaya çalıştı ama yakalandı ve sendeledi; sonunda Milla'nın topu ağlara yuvarlamasını engellemek için nafile bir çabayla onun ayaklarına atıldı.

Bu, turnuva serüveninin utanç verici bir sonuydu, ancak Maturana ve oyuncuları ülkelerine döndüklerinde inanılmaz bir karşılama aldı.