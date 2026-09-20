Rene Higuita: Pablo Escobar'la arkadaş olan ve bir adam kaçırma olayının ardından aylarca hapiste kalan çılgın kaleci
Rene Higuita birçok insan için birçok şey ifade ediyor. Onun adı, bazılarının zihninde Wembley'de İngiltere'ye karşı bir şutu kurtarmak için bacaklarını başının arkasına savuran, çılgın saçlı kaleci görüntüsünü canlandırıyor. Başkaları onu bir fenomen ve Kolombiya futbolunun altın çağının cesur simgesi olarak görüyor. Bazı çevrelerde ise, ülkenin en karanlık döneminde tarihin en kötü şöhretli uyuşturucu baronuna açıkça yakınlık gösteren ve bir kaçırma olayına karıştırıldıktan sonra aylarca hapiste kalan hayal kırıklığı yaratan bir figür olarak görülüyor.
Higuita kendisini "mükemmel derecede kusurlu bir insan" olarak tanımlarken, eski takım arkadaşı Carlos Valderrama ise şöyle diyor: "Evet, o çılgın. Deli, ama iyi bir deli."
Kaçırma olayının mağduru da dahil olmak üzere milyonlarca Güney Amerikalı için o bir kahraman.
40'tan fazla gol atan, FIFA kurallarını değiştiren ve Pablo Escobar için aracılık yapan o eşsiz, fevri kaleci, futbolda eşi benzeri görülmemiş bir isimdi. Futbol ondan önce onun gibisini görmedi, ondan sonra da görmedi.
Altın bir çağda eşsiz bir kaleci
Annesinin ölümünün ardından küçük yaşlardan itibaren büyükannesi tarafından büyütülen Higuita, futbola Medellin sokaklarında başladı. İlk olarak forvet oynuyordu, ancak okul takımının kalecisi yerel bir turnuva sırasında sakatlanınca kariyerinin yönü değişti. Kaleye geçmesi için Higuita seçildi ve takımı turnuvayı kazandı. O andan itibaren kaleciydi, ancak forvet içgüdüsü onu hiç terk etmedi.
İlk profesyonel kulübü olan Millonarios'taki kısa döneminde ilk takımın değişmez isimlerinden biri değildi, ancak yaptığı birkaç maç Atletico Nacional'in onu 1986'da kadrosuna katmasına yetti.
Yedek kaleci olarak transfer edilen Higuita'nın ilk maça çıkışı, kendisi için bile sürpriz oldu. Bir maçın ikinci yarısı başlarken yedek kulübesinde oturuyordu, ancak kızarmış domuz etinin kokusuna kapılıp oradan uzaklaştı. O bir şeyler yerken Atletico'nun kalecisi oyundan atılmıştı ve yedek kaleciyi bulmak için adeta seferberlik başlatılmıştı.
Daha sonra bunu şöyle hatırladı: “Stadyum anonsçusunun, 'Bay Jose Rene Higuita'nın Atletico Nacional yedek kulübesine gelmesi rica olunur' dediğini duydum. Koşarak çıktım ve teknik direktör [Anibal] Ruiz, 'Hey, Higuita, seni orospu çocuğu! Sana ne oluyor? Sahaya gir!' dedi.”
“En kötü tarafı da şu; oynadığım otuz küsur dakikada öne çıkan bir performans sergiledim, sonra Carrabs Junior de Barranquilla'ya gitti ve ben birinci kaleci oldum.”
1,75 m boyuyla fiziksel olarak heybetli bir kaleci sayılmazdı, ancak Higuita omuzlarına dökülen koyu renkli kıvırcık yelesinin düşündürdüğü kadar cesur ve gösterişliydi. Ceza sahasına yaklaşan her şeye saldırıyordu: forvetlerle bire bir mücadele etmek için hızla kalesinden çıkıyor, ortaları almak için kendini hücumcularla savunmacıların arasındaki kalabalığın içine atıyor ve çizgisi boyunca sıçrayarak şutları tokatlıyordu.
Higuita ceza sahasından koşarak çıkar, topu kapar, bir ya da iki rakibini çalımlayıp takım arkadaşına pas verir ve koşmaya devam ederdi. Kısa süre sonra Atletico'nun forvetlerinin yanında rakip ceza sahasında beliriyor ve savunmacılar tarafından kovalanıyordu.
Penaltı kurtarma becerisi fazlasıyla etkileyiciydi, ancak daha önce kimse bir kalecinin düzenli olarak penaltı golü attığını görmemişti. Serbest vuruşlardan da gol atıyordu.
Çok geçmeden, 'El Loco' lakaplı adamı görmek isteyen insanlarla statlar dolmaya başladı. Valderrama, “İnsanlar oynayışından dolayı onun ukala olduğunu düşünüyordu. Hayır, o gerçekten öyleydi” dedi.
Atletico Nacional için zirve noktası, 1989'da Kolombiya'nın Copa Libertadores final lanetini kırdıkları an oldu. America de Cali'nin kıtasal finalde üst üste üçüncü yenilgisinden iki yıl sonra, Atletico'nun Paraguay'da Olimpia'ya ilk maçta 2-0 kaybetmesiyle uğursuzluğun süreceği düşünülüyordu. Bogota'daki rövanşın ikinci yarısında iki gol bulup işi penaltı atışlarına götürdüler.
Sonrasında yaşananlar, Higuita'nın efsane statüsünü perçinledi.
Olimpia'nın ilk penaltısını kurtardı ve Atletico'nun beşinci penaltısını kullanmak üzere kaleci topun başına geldiğinde skor 3-3'tü.
Golü attı, ancak Olimpia da skoru bulunca seri uzadı.
Yine Higuita ilk penaltıyı kurtardı, ancak takım arkadaşı Felipe Perez kendi vuruşunu değerlendiremedi.
Higuita sıradaki penaltıyı da kurtardı, ancak Gildardo Gomez de kendi atışını gole çeviremedi.
Higuita ondan sonrakini de kurtardı, ancak savunmacı Luis Carlos Perea topu üstten auta gönderdi.
Sonunda Leonel Alvarez penaltıyı gole çevirerek seriyi 5-4 kazandırdı ve Atletico, kupayı kazanan ilk Kolombiya takımı oldu.
Aynı yılın ilerleyen bölümünde Higuita ve arkadaşları, Kıtalararası Kupa'da Avrupa şampiyonu AC Milan ile karşılaştı. Güney Amerika temsilcisi, 118. dakikada Alberico Evani kilidi açana kadar Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini ve Franco Baresi gibi isimlere karşı başa baş mücadele etti.
Bu, ülke futbolu için büyük bir sıçramaydı ve bir yenisi de bir yıl sonra gelecekti. Higuita, Francisco Maturana'nın kulüp ve milli takımı aynı anda çalıştırdığı dönemde, Dünya Kupası kadrosuna seçilen dokuz Atletico oyuncusundan biriydi.
Bu, Kolombiya'nın turnuvadaki ikinci katılımıydı ve 28 yıl sonra ilk kez katılmaya hak kazanmışlardı. BAE karşısında 2-0'lık galibiyetle iyi başlayan ekip, Yugoslavya'ya 1-0 yenilince bir puana ihtiyaç duyar hâlde Batı Almanya maçına çıktı. Higuita bu büyük sahnede geri adım atmadı; Avrupa devlerine karşı da her zamanki pervasız haliyle oynadı ve Güney Amerika temsilcisi geç bir beraberlik golü buldu.
Bir sonraki turda, Kamerun karşısında, Higuita'nın bastırılamaz derecede dürtüsel tarzının tehlikesi ortaya çıktı. Son 16 turundaki maç heyecan vericiydi, ancak uzatmaların ikinci yarısına kadar iki kaleci de geçit vermedi. Ardından Roger Milla, Higuita'yı mağlup edip golü attı ve köşe bayrağına doğru dans ederek gitti. İki dakika sonra Higuita, Kolombiya yarı sahasının ortalarına yakın bir noktada top ayağındaydı ve Atletico'dan takım arkadaşı Carlos Perea'ya pas verdi, ancak Perea topu geri oynamak isterken kötü vurdu. Milla hızla gelirken Higuita toparlanmaya çalıştı ama yakalandı ve sendeledi; sonunda Milla'nın topu ağlara yuvarlamasını engellemek için nafile bir çabayla onun ayaklarına atıldı.
Bu, turnuva serüveninin utanç verici bir sonuydu, ancak Maturana ve oyuncuları ülkelerine döndüklerinde inanılmaz bir karşılama aldı.
Pablo Escobar bağlantıları
Atletico Nacional, Güney Amerika futboluna damga vurmuş, Kolombiya'nın gelmiş geçmiş en büyük milli takımını ve teknik direktörünü çıkarmıştı. Tam anlamıyla elitler arasına giren kulüp, son derece etkili bir figürün hayalini gerçekleştirmişti: Pablo Escobar.
Kara para aklama ve maç ayarlama fırsatları nedeniyle, kartel parası Escobar 1980'lerin sonlarında gücünün zirvesine ulaşmadan çok önce Kolombiya futboluna akmıştı. Ancak 'El Patron', Atletico Nacional'ın başına Medellin'in gururu olarak kulübü yeniden ayağa kaldırmak amacıyla geçtiğinde, tehdit ve suikastlarda artış yaşandı.
1988'de hakem Armando Perez, Atletico Nacional'ın da aralarında bulunduğu altı takımı temsil ettiklerini söyleyen bir grup adam tarafından kaçırıldı ve 20 saat alıkonuldu. Ertesi yıl, Atletico Libertadores'i kazandıktan altı ay sonra, Escobar'ın diğer takımı Deportivo Medellin'in yer aldığı bir maçın ardından hakem Alvaro Ortega 10 kurşunla vuruldu. Popeye lakaplı bir tetikçi, iki çocuk babası 32 yaşındaki Ortega'nın bulunup öldürülmesi emrini verdiğinde Escobar'ın yanında olduğunu iddia etti. Bu olayın sonucunda lig sezonu iptal edildi ve şampiyon ilan edilmedi. İki yıl sonra Atletico, 10 yıl aradan sonra ilk Kolombiya ligi şampiyonluğunu kazandı.
Escobar'ın imparatorluğunu çökertmeye kararlı olan Kolombiyalı yetkililer, 1990 civarında uyuşturucu baronu ile Higuita arasındaki temasları soruşturdu. Escobar'ın kırsaldaki malikanesinde özel bir görüşme yapıldığına dair haberler vardı ve 1991'de kalecinin onu La Catedral'de ziyaret etmesiyle dikkat daha da arttı. La Catedral, Escobar'ın inşa ettiği ve hükümetin onayıyla dört yıllık cezasını çektiği kişisel hapishaneydi.
Lüks mülkten ayrılırken bir gazeteci Higuita'ya Escobar'ın arkadaşı olup olmadığını sordu. Yanıtı, "Evet" oldu. "Bunda tuhaf bir şey olmadığını düşünüyorum ve kimseye borçlu değilim. Manşetleri siz gazeteciler yaratıyorsunuz. Ülkemizin imajını düzelten ya da bozan sizsiniz."
Ardından, "Bay Pablo nasıl?" sorusu geldi. “Neyse ki çok iyi."
Netflix belgeseli Higuita: Akrebin Yolu'nda, "Pablo Escobar uyuşturucu baronu olarak bilinmeden önce, Pablo Escobar bir kongre üyesiydi" diye anlatıyor. "Seçim kampanyası yürütüyordu ve kampanya sırasında onunla tanıştım. Kimse bunu kabul etmezken ben, 'Evet, o benim arkadaşım' dedim."
Higuita, suç faaliyetlerine karıştığı yönündeki polis suçlamalarını her zaman reddetti, ancak bu ilişki onu etkilemeye devam ediyor. Bu yılın temmuz ayında Kolombiya'da bir mahkeme, kaynağı nedeniyle Higuita'ya ait bir eve el konulmasına karar verdi. Higuita, 1992'de bu evi Escobar'ın o yıl öldürülmesini emrettiği iş ortakları olan William ve Gerardo Moncada kardeşlerden satın almak için para ödedi ve iki daire takas etti.
"O evin böyle bir kökenden geldiğini bilseydim, orada asla herhangi bir iş yapmazdım" dedi. "Ben de o geçmişi bilmiyordum."
Kaçırılma
Mayıs 1993'te, Marcela adlı genç bir kız Medellin'de okula götürülürken, kendi anlatımına göre iki motosiklet aracın yanına geldi ve otomobili durdurdu. Şoförü araçtan indirdiler, araca bindiler ve uzaklaştılar. Bir eve götürüldü ve bir ay boyunca bir odaya kilitlendi.
"Motosikletli aynı adamlar araca bindi ve beni götürdü" dedi. "Beni arabanın zeminine oturttular. Hiçbir şey göremiyordum."
Şunları da ekledi: "Sanırım şehirdeydi ama bundan hiçbir zaman emin olamadım. Etrafımda ne olduğunu hiç bilmiyordum.
"O ay ailemle iletişim kurma şansım hiç olmadı. Radyoyu çok dinliyordum çünkü belki haberlerde benden söz ederler diye düşünüyordum. Kaç [kaçıran] kişi olduklarını, ne yaptıklarını ya da dışarıda nöbet tutup tutmadıklarını hiç bilmiyordum.
"Her gün bana bir şey yapacaklarından korkuyordum. Bana istismar uygulayacaklarından, yaşayıp bu hikâyeyi anlatamayacağımdan korkuyordum. Her gün korkuyordum."
Kaçırılma olayından kısa süre sonra Higuita'ya Atletico Nacional başkanından bir telefon geldi ve ona şunu söyledi: "Atletico'nun sıkı bir taraftarının bir sorunu var." Higuita'ya göre bunun kendisiyle ne ilgisi olduğunu sordu ve şu yanıtı aldı: "Sen tanınan ve saygı duyulan birisin, kıza bir şey olmaması için aracı olacak kişi de sensin."
Higuita'nın yanıtı şöyle oldu: "Buna yardımcı olabilirsem ve bu benim imkânlarım dahilindeyse, beni de sayın."
Elbette bu sadece "sıkı bir taraftar" değildi. Kaçırılan kişi, yerel bir bankacı, Atletico Nacional'in büyük yatırımcılarından biri ve Pablo Escobar ile Medellin Karteli için tanınmış bir kara para aklayıcısı olan Luis Carlos Molina Yepes'in kızıydı. (Bu olaydan iki yıl sonra Molina ve üç kişi daha, El Espectador editörü Guillermo Cano'nun 1986'daki suikastındaki rolleri nedeniyle hüküm giyecekti. Diğerlerinin mahkûmiyetleri temyizde bozuldu, ancak Molina 16 yıl sekiz aylık cezasını çekmek zorunda kaldı.)
Molina ile Escobar'ın arası bozulmuştu, bu yüzden ikincisinin Marcela'nın kaçırılması emrini verdiği ve 3 milyon dolar fidye istediği iddia edildi.
Bir ay sonra Higuita, bankacıyla görüşmesi ve ayrıntıları ayarlaması için çağrıldı. Higuita, "O zamanlar kaset kullanıyorduk ve kaçıranlarla aile arasındaki görüşmeyi kaydettiler" diye hatırlıyor.
Polisin devreye girmesinden ya da bir ihanet ihtimalinden korkan kaçıranlar, yalnızca Kolombiya yıldızıyla muhatap olacaklarını söyledi. Kaçıranlar, "Evinin yakınında bir polis görürsem, kıza ne olacağını biliyorsun" diye uyardı.
Higuita şöyle açıkladı: "Yetkililere söyleyip misillemeye uğramalarındansa, kıza risk yaratmadan işleri bu şekilde halletmek daha kolay olacaktı. Bu yüzden beni aradığını düşünüyorum; işlerin çok sessiz şekilde yürütülmesi, polisi kullanmayacaklarının, kimseye söylemeyeceklerinin garantisiyle, çünkü kızı korumak istiyordu."
Hiçbir iyilik cezasız kalmaz
Fidye parasını alan Higuita, evine dönüp bir sonraki gelişmeyi bekledi ve eşine şöyle dedi: "Hayatım, bunu yapacağım. Bu durumu görmezden gelemem."
Sonunda bazı adamlar onunla buluşmaya geldi. Marcela'dan eser yoktu, ancak para alındı ve çete üyelerinden biri bütün gece Higuita'nın evinde kaldı. Ertesi gün öğleden sonra erken saatlerde telefon geldi ve Higuita adamla birlikte ayrıldı.
Bu sırada Marcela sonunda odadan çıkarıldı ve bir arabaya bindirildi. "Banyo yapmadan, üstüm başım perişan halde çıktım" dedi.
Marcela, bir üniversitenin dışındaki bir noktaya götürüldü ve arabadan inip öndeki araca gitmesi söylendi.
Higuita arabasından indi ve milli takım kahramanının etrafı hemen imza isteyen öğrenciler tarafından sarıldı. Marcela yanına gittiğinde, onun kim olduğunu anlayamadı ve bir şeyler imzalamakla meşgul olduğu için beklemesini söyledi. Sonunda onun kim olduğunu fark edince Marcela'yı kucaklayıp arabasına attı ve uzaklaştı.
Marcela şöyle dedi: "O da korkuyordu, eminim ikimiz de korkuyorduk. Oradan sonra beni çılgın gibi annemle babamın evine sürdü. Kaldırımlardan gitti ve kırmızı ışıklarda geçti. Tam anlamıyla dehşete kapılmıştı ve heyecanlıydı.
"Yolda yavaş yavaş şunu sormaya başladım: neden o? Bana bize çok büyük bir iyilik yaptığını ve o andaki tek amacının beni güvenli şekilde eve ulaştırmak olduğunu anlattı. Hatta yolda akrabalarımdan biriyle karşılaştık, o aile ferdini görünce ona, 'Dur, falanca!' dedim.
"'Durayım mı? Sen deli misin? Seni doğruca eve götürüyorum!'"
Higuita, Marcela ile birlikte döndükten sonra aile evinde kutlama koptu. Kaleciye göre çocuğun babası ona yaklaşık 50.000 dolar olduğu tahmin edilen bir miktar para verdi. Bunu birkaç kez reddetmeye çalıştığını, ancak ailenin bu parayı minnettarlık nişanesi olarak kabul etmesi için ısrar ettiğini söylüyor.
Daha sonra Higuita, olayın kendi tarafını anlatıp çıkıp gitmesi beklentisiyle savcılığa çağrıldı. Sonraki dokuz ayı hapiste geçirdi.
Savcılar, Higuita'nın kaçırılma olayındaki rolünden kâr elde ettiğini ve bu nedenle o yıl yürürlüğe yeni giren bir yasayı ihlal ettiğini söyledi. O ise kâr elde etme gibi bir niyeti olmadığını ve hayatını yalnızca kızı kurtarmak için riske attığını ısrarla dile getirdi.
Bu suçlamalar sonunda düşürüldü, ancak polisin istediği daha fazlasıydı. Pablo Escobar, 1992'nin ortasında lüks kişisel hapishanesinden kaçmıştı ve hâlâ firardaydı. Polisin umudu, narko-teröristin nerede saklandığını söylemesiydi ve bu yüzden Higuita'yı yoğun sorgudan geçirdiler.
"Bana Pablo'yu teslim etmemi söylediler, o zaman hapse girmek zorunda kalmayacaktım" diye anlattı. "Sonra bana kötü davranmaya başladılar, bana orospu çocuğu ve puşt diyerek hapiste çürüyeceğimi söylediler."
Marcela, kurtarıcısının günlük haberlerde Escobar'ın adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı imparatorluğunun bir parçası gibi gösterildiğini görünce şaşkına döndü. Hapsedilmesinin psikolojik bedeli çok ağırdı. Koşullar berbattı ve bir ya da iki ziyaretin ardından Higuita, çocukların babalarını o halde görmesi düşüncesine katlanamadığı için eşine onları artık kendisini görmeye getirmemesini söyledi.
Akrep vuruşundan çok daha fazlası
Higuita hapiste çürürken, milli takımdan takım arkadaşları sahada tarih yazıyordu. Eylül 1993'te Kolombiya, 1994 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak için Buenos Aires'te Arjantin'i 5-0 darmadağın etti.
Stadyum boşalırken, oyuncular soyunma odasına Higuita'nın adını haykırarak girdi. Sürekli onun serbest bırakılmasını istediler ve her fırsatta ona saygı duruşunda bulunup galibiyeti hapisteki kardeşlerine adadılar.
Pablo Escobar, Aralık 1993'te Kolombiyalı yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Kısa süre sonra Higuita, hakkında mahkûmiyet kararı olmadan serbest bırakıldı ve Kolombiya kadrosuna geri döndü.
Kolombiya'da bir reklam filmi çekerken, meşhur akrep vuruşu fikri aklına geldi. İki yıl boyunca takım arkadaşları ona doğru toplar atıp onun da bacaklarını havaya kaldırarak bu topları uzaklaştırmasının ardından, bunu dünyaya gösterme zamanının geldiğine karar verdi.
1995'te İngiltere'ye karşı Wembley'de oynanan bir hazırlık maçında bunu yaptı. Bu, uluslararası futbolda ikonik bir andı ve kariyerinin en belirleyici karesiydi, ancak belki de Rene Higuita'nın hikâyesinin en az ilgi çekici kısmı buydu.