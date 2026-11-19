Hava durumu: 7/10. “Kışı henüz tam anlamıyla yaşamadım. Şimdi soğuk ama havanın dondurucu hâle geldiğini duydum. Buraya geldiğimde bana ilk söyledikleri şey buydu; bazı bölgelerde sıcaklığın eksi 20 dereceye düştüğünü söylediler! Yazın geldiğim için güzel, sıcak bir yaz geçirdim. Şimdi sonbahardan kışa geçerken hava ılımandı, pek fazla yağmur da yağmıyor. Şu anda biraz yağışlı bir dönemden geçiyoruz ama futbol için harika. Ziyarete gelenler bunu biraz can sıkıcı bulabilir fakat genel olarak havanın gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim.”

Yemek: 8,5/10. “Burada yemekler gerçekten güzel. Gelmeden önce pek araştırmadığım şeylerden biri buydu. Biraz endişeli ve şüpheciydim ama zaten çoğu şeyi yerim ve yeni şeyler denemekten memnuniyet duyarım. Bazı yemekler gerçekten güzel. Pek çok yerel hamur işleri var, kahve de çok iyi. Çok sayıda mangal yemeği yapıyorlar. Tüm takımla mangala gittik ve yemekler harikaydı. Birleşik Krallık'ta pek bulamayacağınız bir şey; bunu burada ya da Balkanlar'da deneyimlemelisiniz. Şimdiye kadar yemeklerle ilgili tek bir şikâyetim olmadı.”

İnsanlar: 10/10. “Çok cana yakın ve misafirperverler. Takım arkadaşlarım beni hemen aralarına aldı. Mağazaya gidip bazı yazıları gözlerimi kısarak okumaya, Google Çeviri'yi açmaya çalışırken bile insanlar yanınıza gelip memnuniyetle yardım ediyor, ne aradığınızı soruyor. Çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Birleşik Krallık'a bir yabancı geldiğinde bazen konuşmak zor olabilir. Burada ise bir yabancıyla konuşurken gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Ben çok az konuşabiliyorum, tam bir sohbet yürütemiyorum. Bu yüzden İngilizce konuşmak için gerçekten çaba göstermeleri çok düşünceli bir davranış. İnsanlarla ilgili tek bir şikâyetim olamaz; hepsi çok iyi ve harika.”

Yapılacak şeyler: 5/10. “Ne aradığınıza bağlı. Gece hayatının gerçekten iyi olduğunu duydum. Ben dışarı çıkmadığım için bilmiyorum. Doğal alanların çoğu gerçekten güzel. Ama etkinlik arıyorsanız şahsen ilgimi çeken pek fazla şey görmedim. Bu kişiye göre değişir. Bazı insanların sevdiği şeylerden başkaları hoşlanmayabilir. Örneğin kız arkadaşım buradayken ikimizin de yapmak istediği çok fazla etkinlik bulamadık. Ama alışverişe çıkmak, yürüyüş yapmak ve kaleye gitmek çok kolay. Merkezde bir hayvanat bahçesi ve çok sayıda kaçış oyunu mekânı var. Bunlar bana pek hitap etmiyor ama şehri ziyaret edenlerin çok seveceğini biliyorum.”

Yaşam maliyeti: 8/10. “Taksiler uygun fiyatlı, ücretsiz otobüs hizmeti de var. Belgrad'da bir yere gidiyorsanız, merkeze ulaşmak için ücretsiz bir otobüse binebileceğinizden neredeyse eminim. Yiyecek ve içeceklerin hepsi gerçekten ucuz. Bazı mağazalar burada Birleşik Krallık'takinden biraz daha ucuz; bazı markaların mağazaları da daha ucuz, bu güzel. Yalnızca döviz çeviricinizi hazır tutmalısınız. Birkaç kez fiyata bakıp ‘Bu ucuz görünüyor’ dedim, sonra ödemeyi yaptıktan sonra çevirdiğimde düşündüğümden çok daha fazla para verdiğimi gördüm! Tavsiyem, ne kadar harcayacağınıza dair kabaca bir fikriniz olsun ve buradaki farklı para birimi yüzünden fazla harcamamak için belki bir bütçe ayırın.”

Toplam: 38,5/50

Remy ile görüşme imkânı, AGM Sports Agency'nin katkılarıyla sağlandı.