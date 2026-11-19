Geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'da başarılı bir kiralık dönem geçiren Endrick'e yaz aylarında talip eksik değildi. Ancak Jose Mourinho, Real Madrid'in başına döner dönmez Brezilyalı oyuncunun yeniden ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Mourinho, kararını açıklarken TNT Sports'a şunları söyledi: "Sahip olduğu özellikler ve oynayabildiği pozisyonlar nedeniyle... O bir golcü ve takımların gole ihtiyacı var. Elbette oynamak ve gelişmek için çok sayıda fırsat bulacak. Burada çok çalışmalı, [Brezilya teknik direktörü] Carlo Ancelotti ile de çok çalışmalı. Bizimle kalmasını istedim çünkü Real Madrid seviyesinde bir oyuncu olma potansiyelini görüyorum."

Ancak Endrick'in bu potansiyele ulaşması için sahada olması gerekiyor. Mourinho, 20 yaşındaki oyuncuya bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 147 dakika süre verdi. Endrick'in kayda değer tek katkısı, Roma deplasmanında 4-3 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında bir gol ve bir asist yapması oldu.

Buna rağmen Endrick, Brezilya'nın son iki millî takım kadrosuna da çağrıldı. Ancelotti, 2024'te Madrid'e bizzat getirdiği Palmeiras altyapısından yetişen oyuncuya güvenini koruyor ancak Endrick'in İspanya'nın başkentindeki gelişiminin duraksamasından endişe duyuyor.

İtalyan teknik direktör geçen ay, "Brezilyalı gençlerin sorunu, oynamadıkları için gelişememeleri" dedi. "Bu, Endrick'in başına geliyor ama Estevao gibi diğer yeteneklerin de başına geliyor: 18 veya 19 yaşında Avrupa'ya gidiyorlar, büyük kulüplere katılıyorlar ve kendilerine yer bulamıyorlar. Oynamadan ilerleyemezler."

Real Madrid'in ilk 11'inde Endrick'e hiçbir zaman yer açılmaması da mümkün. Bu nedenle yeniden gelişim yoluna girmek için transfer olmak konusunda ısrarcı davranması gerekiyor. Sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor ancak böylesine yetenekli bir oyuncunun, özellikle de Brezilya millî takımındaki yerini korumak istiyorsa, daha fazla zaman kaybetmesinin pek anlamı yok.